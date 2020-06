Jaromír Soukup: Upřímnou soustrast na Slovensko. Omezme prodej nožů

S velkým zármutkem jsem si přečetl zprávu o tragické události na Slovensku. Na základní školu ve Vrútkách tu násilím vnikl dvaadvacetiletý muž ozbrojený nožem.

V kontaktu s dětmi se mu zde pokusil zabránit zástupce ředitele. A zaplatil za to životem. Pobodána byla následně další učitelka i několik dětí. Policie útočníka při útěku zastřelila. A já se musím přidat se svou kondolencí. Zaměstnanec školy při ochraně dětí zemřel. A tohle hrdinství je něco, co si zaslouží respekt nás všech. Dovolte mi tedy vyjádřit upřímnou soustrast všem lidem, kterých se tato tragédie dotkla.

A já moc doufám a přeji si, aby se něco podobného nikdy neopakovalo. Vím, že zcela zabránit se tomu nedá. Ochrana zdraví a životů lidí, dětí obzvláště, by ale měly být naše absolutní priorita. To s sebou samozřejmě nese obrovské náklady na bezpečnost škol. Ale narovinu: ani maximální bezpečnostní opatření nemusí podobným tragédiím zabránit. I tak ale nesmíme zapomínat na prevenci. A ta by mohla spočívat i v omezení prodeje předmětů, které mohou být použity jako smrtící zbraně.

Takovými předměty jsou právě i nože. Těžko můžeme považovat za normální, že nože jsou u nás v prodeji pomalu na každém rohu. A nejde jen o ty kuchyňské. V trafikách si můžete koupit například různé druhy kapesních nožů. A běžně fungují třeba specializované obchody, kde zakoupíte stovky předmětů s ostřím: třeba i mačety, nože s dlouhou čepelí, vrhací hvězdice či vystřelovací nože.

Věkový limit neexistuje, nože si můžete koupit dokonce i on-line, na internetu. A řeknu vám i o neuvěřitelných produktech - třeba noži s obrázky známých postaviček Walta Disneyho.

Jde tedy o pravé nože, vyzdobené dětskými motivy, aby se líbily už malým dětem. Neboli, už dětem tímto ukazujeme, že nosit nůž je normální. A ne, neříkám tím, že automaticky bude z každého dítěte násilník. Spoléháme na zodpovědné rodiče. Ale jako symbol je to velmi silné.

Ostatně to, že by jednotlivé státy měly omezovat nákup nožů, říkají i orgány Evropská unie. Například zvláštní výbor pro terorismus Evropského parlamentu už začátkem loňského roku vybídl členské státy k tomu, aby omezil volné nošení nožů svým občanům. A třeba ve Velké Británii začal platit takzvaný "offensive weapon act,” který dokonce veškeré předměty, které by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Proto se není čemu divit, že například turisté u nás v obchodech nevychází z údivu, jak jsou u nás nože dostupné. To by jednoduše v Británii, Rakousku, Španělsku či Itálii nebylo možné.

A já bych se opravdu přimlouval za to, abychom nad dostupností nožů i my začali velmi vážně diskutovat. Protože jestli někdo říká, že nosit nůž je normální, tak není. Záleží na účelu. Rybář nůž potřebuje. Vhod přijde třeba i myslivci, truhláři nebo zahradníkovi. Ale nosit ho na ulici? Proč? K ochraně života? Pak si ale musíme uvědomit, že nožem můžeme vzít život někomu jinému. A to je velká, příliš velká zodpovědnost. Zamysleme se nad tím. Ostatně, například na střelné zbraně potřebujeme získat povolení. Na neméně nebezpečné nože nikoli.

Závěrem bych chtěl ještě jednou vyjádřit na Slovensko svou soustrast. Jeden člověk položil život za druhé. To není trivialita, ale hrdinství.