Jaromír Soukup: vládní rouška, lidu zkouška! Ale jak uspěla vláda?

Hned v úvodu bych chtěl poděkovat za množství reakcí na včerejší komentář, kde jsem se věnoval rouškám. Velmi často se mnou nesouhlasíte. Ale pokud jde o můj apel, že je třeba co nejdříve roušky odložit, tentokrát se mnou mnoho z vás souhlasilo. A to mě těší, protože to znamená, že nad vládními opatřeními přemýšlíte a neberete je jen jako hotovou věc.

A i dnes se budu zabývat rouškami. Dovolím si ocitovat komentář senátora, ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně a onkologa, profesora Jana Žaloudíka. Ten pro web info.cz uvedl: "Podstatné není, co se nám pozemšťanům nečekaně přihodilo a jak občansky statečně jsme reagovali. Podstatné je, co nám zůstane a přetrvá jako přijatý psychosociální model trvale visícího Damoklova meče. Klube se jakási chuť nastavit pravidla tak, aby při jakémkoli přeletu jakékoli infekce bylo možno občany zarouškovat, zavřít hranice a operativně znovu vydat přijatý otcovský povel "Do práce a domů!”

Profesor Žaloudík napsal krásný rým: "Vládní rouška, lidu zkouška.” A lid uspěl. Při vypuknutí pandemie jsme přijali opatření vlády a začali povinně nosit roušky. Neprotestovali jsme. Myslím ale, že teď už je na čase vyhodnotit i to, jak ve zkoušce uspěla vláda. A tady už chválu moc říkat nemohu.

Profesor Žaloudík říká: "Celoplošně zarouškované spoluobčany je třeba v zájmu veřejného i vlastního zdraví zase rychle celoplošně odrouškovat! Je po představení.” Ne ale podle vlády. Ta zatím roušky umožní odložit na veřejnosti až 25. května. A to jen v případě, kdy ve vaší bezprostřední blízkosti nebude nikdo cizí. S cizími lidmi, v obchodním domě nebo třeba MHD si ji zase budete muset nasadit. Zajímá vás, proč až týden a něco? To nikdo nechápe.

Premiér Babiš říká, že se řídí rozhodnutím odborníků, epidemiologů. A to je špatně. Jednak rozhodnutí vlády není rozhodnutím epidemiologů, ale našich volených zástupců. A za druhé: myslím, že stojí za to se zamyslet také nad tím, jakým epidemiologům se naslouchá. Protože jak jsem pochopil z některých vyjádření například profesora Prymuly nebo pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, ti prý dělají maximum pro to, aby co nejkvalitněji odvedli svou práci. Po stránce zdravotní. A otázky ekonomiky? Sociálních dopadů? Ty už mají řešit odborníci na tyto dané oblasti.

To ale není tak docela pravda. V učebnicích epidemiologie už v úvodu naleznete informaci, že každé restriktivní opatření konané za účelem ochrany veřejného zdraví s sebou nese i důsledky ekonomické, sociální, právní. Jedná se o spojené nádoby. Nemůžeme řešit jen tu naši oblast… Takový chirurg také nemůže něco odoperovat, a pak nechat pacienta napospas na sále…

Byl bych proto rád, aby se vládní představitelé chovali zodpovědně. A o to samé prosím některé odborníky. Je skvělé, že nám pomáhají překonat složité období. Ale rozhodnutím s jedním dobrým koncem nemohu udělat spoustu škody jinde. To je potřeba si uvědomit.

A jak říká v citovaném komentáři pan profesor Žaloudík: "Mezi viry a virózami jsme vyrostli, docela se s nimi i množíme. Virů je vůkol moc, v tom je občasná moc virů. Nelze však pominout, že při instalaci covidismu jako ideologie viroregulace, legislativních zkratů a strašících pouček se nepochybně vládne snáze.” A na to, milí diváci, opravdu pozor.