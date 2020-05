Jaromír Soukup: zrušení maturity z matematiky nás bude mrzet

Právě dnes jsme se dozvěděli poměrně zásadní informace o tom, jak se budou otevírat české školy. A také, co čeká maturanty. Sněmovna totiž dnes zrušila povinnou maturitu z matematiky, tak jak to navrhl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Pojďme na to tedy postupně. Ministr Plaga potvrdil, že platí již dříve představený plán rozvolňování opatření ve školství. Střední školy se tak mají pro studenty posledních ročníků otevřít v pondělí 11. května. Stejné datum platí i pro deváťáky na základních školách. První stupeň základních škol se otevře 25. května. Platí, že školní docházka bude pouze dobrovolná, a to pokud žák nepatří do rizikové skupiny - například zda nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s chronickými chorobami.

Jasno máme i o maturitách. Společná část maturit letos začne 1. června, od 10. června bude probíhat profilová část. Nenaplní se tak původní scénář, podle něhož by se maturity nekonaly a známka z nich by se dopočítala podle jednotlivých vysvědčení na střední škole.

To, že se i školy pomalu vrací do normálu, je podle mě dobrá zpráva. Ale pochválit ministra školství nemohu. Proč? Protože všechno vypadá, že je šité horkou jehlou. Tak například: školy doteď nemají naskladněny dezinfekční prostředky, kterých budou potřebovat ohromné množství. A jasno také není, zda bude k dispozici dostatek učitelů. Mnoho učitelů a učitelek je totiž již důchodového věku. A těm lékaři nedoporučují se do práce kvůli přetrvávající hrozbě koronaviru vracet.

Problémem je i to, že školy nedostaly jasné instrukce, jak se mají chovat. Dovolít si ocitovat Františka Dobšíka, šéfa vlivných školských odborů. "Návod ministerstva školství je nejasný. "Všechno bude ležet na bedrech ředitelů škol a jejich improvizaci, při které ale nesmí nic podcenit." A myslím, že v tomto případě mělo ministerstvo školství opravdu jednoznačně říct, jak to bude ve třídách vypadat. To se ale nestalo.

Pochválit ministra školství nemohu ani za další dnešní událost. Tou je to, že Sněmovna ve třetím čtení schválila jeho návrh na zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky. A musím říct, že já měl dosud jasno: matematika je podle mého názoru nesmírně důležitým předmětem. Potřebujeme ho pro život a rozhodně nejde jen o počítání, ale i podporu logiky či třeba vzorců, jak věci fungují. Zvláštně v dnešní době, plné IT a moderních technologií, bude význam matematiky narůstat. A konečně - středoškoláci už s maturitou z matematiky počítali. Ostatně - byla v zákoně. Ale to je pro českou politiku tak nějak typické. Zjistíme, že je někde problém. Tedy v tomto případě, že lidé mají problém s matematikou. Začneme jej řešit - tedy změníme výuku a učitele i studenty na to připravíme. Ale pak, když se má lámat chleba, se začneme bát a věc raději zrušíme.

Nedá se nic dělat. Zákonodárci nějak rozhodli. Já bych ale sám za sebe varoval: svět na nás čekat nebude. Moderní státy matematiky učí intenzivněji a mladí lidí v ní musí obstát v obdobách české maturitní zkoušky. To, co se teď může jevit jako výhra odpůrců matematiky, nás následně může v budoucnu, při srovnání se světem, ještě hodně mrzet.