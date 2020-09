JS Live: Diskuse s Josefem Středulou, Michalem Šmardou, Tomiem Okamurou a Milanem Ferancem

Do čtvrtečního Jaromír Soukup Live dorazil šéf odborářů Josef Středula, místopředseda ČSSD Michal Šmarda, předseda SPD Tomio Okamura a poslanec za hnutí ANO Milan Feranec. Ústředním tématem byla pandemie koronaviru, její důsledky, aktuální čísla nakažených, a zkrátka vše, co aktuálně hýbe českou společností.

Jde o doslovný přepis Jaromír Soukup Live z dne 17.9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, moc děkuju za to, že jste přijali pozvání do studia. Já teda nemám úplně úsměv na rtu, jak se říká, protože dnešní vývoj s pandemií, to znamená počet nakažených, hospitalizovaných, a tak dále, a tak dále, prostě pozitivní není, zdá se, že to nabralo směr, který jsme nechtěli, nebo možná doufali, že nenastane, ale nastal. A dnes ministerstvo zdravotnictví ústy svého ministra poprvé otevřeně přiznalo, že ten vývoj prostě není dobrý a že to nabralo obrátek, které jsou velmi nebezpečné, odkud to vezmeme, pane předsedo, z pohledu ekonomického, zdravotního.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím, že to prvotní pro každého z nás je ta otázka zdravotní. Otázka, jak nás osobně tak našich nejbližších spolupracovníků a podobně. Samozřejmě máme zkušenost z těch prvních měsíců letošního roku, které ukázaly jasně, že to má také významný ekonomický dopad, a to znamená, že je to všechno provázáno- co ale si myslím, že občané rozhodně chtějí, tak slyšet pravdu. Žádné přikrášlování, žádné zbytečné změny během několika hodin, žádné hádky mezi členy vlády, ale chtějí jednoznačnou zprávu, takto to bude, na to se připravme, prosíme vás o to, abyste se řídili těmi pravidly, která jsou. A tam, kde to bude nutné, tak je zpřísnit. Tam, kde ne, tak je ponechat v nějakých mezích, ale selský rozum, to si myslím, že je to nejdůležitější, co si občané přejí a jednoznačná pravidla, která jsou nezpochybnitelná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Proč se to stalo? Proč se to stalo? Co je hlavní příčinou, ano, můžeme mluvit o celé té situaci poměrně dlouho, ale hlavní příčina, proč se to stalo, myslím ta čísla, ta čísla, ta dramatická čísla.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Možná, že je to i tím, že se zvýšil počet testujících a testovaných, možná je to proto, že si více dbáme toho, zdali někdo v našem okolí tu nemoc má, nebo měl, a proto jsme možná i opatrnější, i to může být důvod. Druhá, že se nám tady objevuje obrovské množství těch, kteří jsou pozitivní a přesto nemají žádné příznaky, takže v mnoha případech, možná i to, že řada z nás ty příznaky nemá, ale přesto může být pozitivní, a tak se stáváme, aniž bychom chtěli, tak se stáváme přenašeči. A potom ještě docela vážná ekonomická věc. Představme si...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jestli někdo udělal chybu a pokud ano, tak kdo?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

No, ta chyba může být v celém tom systému, samozřejmě chybou je samotný virus, přece ten je tím původcem, ale to, že lidé nechtějí a velmi neradi jsou, když budou muset skončit v karanténě, nebo skončí jako nemocní, tak je třeba i ta ekonomická stránka věci. Už ty nalomené rodinné rozpočty z prvního pololetí letošního roku by dostaly další ránu a přijít o 40 % svého příjmu, to není žádná legrace u běžného zaměstnance.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To nepochybně ano, ale teď nehrajeme na to, že všechno bude dobrý, nebude to dobrý, protože ta čísla jsou dramatická, pokud něco neuděláme, tak skutečně hrozí vážné zdravotní škody, vážné národohospodářské škody, vážné škody pro celou společnost a můžeme mluvit o zdravotnictví, školství, a tak dále. Co teď musíme udělat, když jsme řekli, co se stalo, co teď musíme udělat z vašeho pohledu. A teď rekapituluji. Nejdříve jsme říkali, že bude fungovat chytrá karanténa a s chirurgickou přesností budeme izolovat ty ohniska a případně pouze lokálně dělat nějaká opatření, to se zcela evidentně nepovedlo, protože zoranžověl celý stát a přistoupilo se tedy k plošným opatřením, to je logické, to není kritika, to je logické, pokud už se ta nákaza takto rozšířila, tak jinak postupovat nemůžeme, tak máme teď povinné roušky, ode dneška jsou roušky povinné i ve školách při školní výuce, ano. A jediné celostátní opatření, které tedy dnes bylo oznámeno, je uzavření restaurací od 12 do 6 hodin do rána.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

To znamená, že ten virus má pravděpodobně pauzu ve své práci, ta je od půlnoci do 6 od rána. Co ti lidi na nočních směnách, v továrnách.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takhle...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

...od 6 od rána, toto není rozhodně určitě tato opatření, prostě chovejme se k sobě tak a k těm kolem nás, jako chceme, jako bychom chtěli, aby se chovali oni k nám, to si myslím, že je ten první předpoklad. A druhý, hygienici, ať neskáčou z jednoho na druhé, ať řeknou jednoznačně, jaká opatření jsou účinná, v tomto případě, a ta opatření, pokud máme na to prostředky, tak je okamžitě zaveďme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo, úplně stejné téma, úplně stejné téma.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Mně to připadá, jak kdybysme se ocitli o půl roku zpátky a v úplně stejné situaci, v jaké jsme byli před půl rokem. Ze začátku to odpovědní činitelé, veřejnost, nikdo tu situaci nebral vážně, všichni si mysleli, že je to jenom nějaká další fáze politického cyklu. A ve chvíli, kdy to vládě došlo, kdy to došlo odpovědným činitelům, byl vytvořen ústřední krizový štáb. Každý jasně věděl, co má dělat, ta situace začala být jasně řízena a najednou, jakoby si ten vlak sedl na koleje a všechno jelo tak, jak má. Já si myslím, že se přesně potřebujeme dostat do té samé situace. My jsme se bohužel někdy v květnu, v červnu letošního roku stali obětí vlastního úspěchu, když jsme začali mít pocit, že všechno funguje, začali jsme, nebo začali jsme, někteří lidé začali vést takové, řekněme, až zpupné řeči o tom jsme nejlepší na světě, zvítězili jsme, jsme premianti...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak někteří, někteří lidé. Tak jmenujme. Upřímně řečeno, říkal to premiér, a samozřejmě ale říkal to i váš předseda.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

A nebylo to správně, nebylo to správně, byla to chyba. Já si myslím, že v tuto chvíli je potřeba přestat dělat politiku přestat myslet na volby, myslet na preference, myslet na to, jak to vypadá v novinách, přestat říkat, my jsme sice věděli, co máme dělat, to mě nejvíc mrzelo, upřímně řečeno, na panu premiérovi, když řekl, ale veřejná poptávka byla, abysme rozvolnili, tak jsme rozvolnili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Řekl, chtěli jste rozvolnit, tak jsme rozvolnili...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Vláda, vláda...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To byla první...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Vláda tady není od toho, aby /nesrozumitelné/ každý den, aby se ráno podívala do nějaké, aby si od Jolandy nechala poradit, co chtějí lidé. A i podle toho, podle toho rozhodovala. Vláda je tady od toho, aby národ vedla, ne, aby se od něj nechala tlačit. /Reklama/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale počkejte, ale vy jste...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

V tuto chvíli...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...ale vy jste součástí vlády, jo,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

To úplně ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Počkejte, ČSSD, jíž jste místopředsedou, je součástí vládní koalice.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

A to neznamená, že si musíme všichni nechat vygumovat mozek a přestat kritizovat, když se nám něco nelíbí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To já chápu, ale když to přesáhne rozumnou míru. A teď počkejte, teď jako zásadní otázka...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Říct to na rovinu a nahlas pojmenujeme, byla to dneska sociální demokracie v čele se svým předsedou, uznává, že tyto kroky nebyly správně, vyzývá spolu s hejtmany a spolu i s opozicí k opětovnému, k opětovnému ustavení ústředního krizového štábu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

...aby mohli znovu velet odborníci, nikoliv markeťáci, aby prostě ta věc začali být normálně řízena.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo, otázka, jasná otázka, počkejte,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Může se vrátit pan doc. Maďar, může se vrátit pan profesor Prymula...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu tu...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

...normálně řídit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu tu otázku. Já tomu rozumím. Premiér skutečně se zdá býti neřízenou střelou, kdy poměrně dětsky odpovídá na slovenské restrikce, oni málo testujou a mají křehkou koalici, to jsou věci, který s tím vůbec nesouvisí, pak se přiznává, že tedy, pak se přiznává, že reagoval na poptávku a holt udělal chybu. Chcete naznačit, že takhle vážné řízení státu v této situaci nemá být, tedy v rukou premiéra, ale ústředního krizového štábu, který je tedy kolektivním orgánem, takto to myslíte, takto to myslíte, protože jinak je to nebezpečný.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Ale to není proti panu premiérovi, on, to musí být jeho rozhodnutí, aby prostě to předal lidem, kteří to řídí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A když ten krizový štáb z vašeho pohledu nebude, když nebude zřízen, půjdete pryč z vlády?

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Bylo by to velmi odpovědné, pane, bylo by to velmi odpovědné rozhodnutí pana premiéra, kdyby souhlasil se zřízením ústředního krizového štábu. A já jenom k tomu ještě podotknu. Není hlupák ten, kdo chybu udělá. Hlupák je ten, kdo v chybě setrvává.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

A prostě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Uvidíme, co pan premiér řekne.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Čím dříve, čím dříve přestane v té chybě setrvávat, tím lépe a tam se ukáže, že to odpovědnější státník.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A ta otázka, pokud nebude zřízen ústřední krizový štáb, půjde ČSSD z vlády?

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Ale v tuhle chvíli přece nejde o to dělat politická gesta a destabilizovat společnost, my musíme vyřešit tu pandemii. Pane Soukupe, ta otázka, a říkám vám to poprvé, a to nejsem poprvé, ta otázka skutečně není chytrá, tak jak ji kladete, nezlobte se na mě. V tuhle chvíli destabilizovat vládu je to poslední, co tahle země potřebuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud vláda povede národ do průšvihu.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Ani pan Okamura jako nejhlasitější, nezlobte se, ani pan Okamura jako nejhlasitější opoziční kritik dneska neběží odsud do parlamentu vyslovovat nedůvěru vládě, protože prostě všichni přece víme, že v tuhle chvíli je potřeba...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jenom chci..., počkejte, pane Šmardo, počkejte, ale takhle jsem to neřekl, to je nefér vůči mě. Já jenom říkám, jsme v bezprecedentní situaci, ekonomické, sociální, zdravotní. Řítíme se, můžeme se při špatném řízení státu řítit skutečně do situace, kterou si nikdo z nás nepřeje, to znamená, dramatické hluboké krizi, pokud bysme se tam řítili, vy jste s tím nesouhlasili, tak si naopak myslím, že je odpovědné u té vlády odejít, takhle jsem to myslel.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Pokud by samozřejmě pokračovala ta destabilizace, které jsme byli svědky na konci srpna, že jednou pan ministr zdravotnictví něco řekne, navrhne opatření, které mohou zmírnit tu pandemii, pan premiér, protože mu to z nějakých výzkumů vyšlo, tak prostě ho s tím pošle do háje, s odpuštěním, prostě a tím vlastně trošku jakoby zrychlí celý ten proces tím, že se přestaneme chránit. Pokud by takovýhle chaos měl pokračovat, tak samozřejmě nemá se toho účastnit, ale já jsem přesvědčen o tom, že to pokračovat nebude, že ta vláda se...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro, úplně stejné téma a upřímně, máte pocit, že to není chaos?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak musíme se na to podívat jak ze zdravotního, tak ekonomického hlediska. Co se týče zdravotní hledisko, my trváme na tom, že problém není v tom, zdali je znovu uřízen ústřední štáb nebo, anebo nebude ústřední štáb. Problém je přece v tom, aby ta opatření byla hlavně zacílená, srozumitelná a včasná. To jsou ty 3 atributy. A tady je to, proč je veřejnost nespokojena. A jsem přesvědčen právě po zkušenostech z jara, že to nezmění znovu zřízení ústředního štábu s podobnými lidmi ve velmi podobném složení a s lidmi, které všichni známe, takže to je jedna věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A řízení státu teď je v rukou premiéra, ministra zdravotnictví, v té zdravotní části, která nás teď jako zajímá nejvíce, to je fakt.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak. A premiér má zase nějakou, dostal důvěru od koaličních partnerů. Takže, prosím vás, ta odpovědnost je tady jasně daná. A ten problém jsem pojmenoval a tam je to potřeba podle mě zlepšit. Další věcí je, co my říkáme, nevyvolávejme paniku, protože máme už půlroční zkušenosti, není potřeba vyvolávat paniku, protože je zcela jasné, že ty půlroční zkušenosti ukázaly současný stav, že těch lidí, co mají skutečné příznaky, nebo jsou, skutečné příznaky je minimum, drtivá většina lidí, přes 80 % je buď bezpříznakových, nebo s minimálními příznaky, takže třetí věc je ta, důležité je, aby ta případná opatření byla pouze v těch ohniscích a na rizikové skupiny, což jsou senioři a lidi, kteří mají třeba oslabenou minutu po operacích, jsou diabetici, vysoký tlak. A teď to poslední, co jsem chtěl říct, je, vláda neklade důraz, a to je obrovské zklamání, a my neustále předkládáme návrhy na tu ekonomickou udržitelnost, protože lidé nemají peníze, a tak dále. My jsme tady předložili...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro, já jenom jenom chci říct jako jednoduchou logiku, pokud vidíme tak dramatický vzestup čísel, který se teď děje a ta matematická logika říká, že ono to bude pokračovat, tak je tam jednoduchá logika, čím více nakažených, tím více nemocných, čím více nemocných, tím více lidí bude muset být hospitalizováno, čím více lidí bude muset být hospitalizováno, tak bude v těžkém, tak část z nich bude v těžkém stavu. Já se teď nechci handrkovat, jestli, jestli z těch onemocnělých mají být 2, jsou v průměru 2 nebo 3 % hospitalizovaných, mluvíme o poměrně vysokých, vysokých absolutních číslech, to znamená, pokud se ty hospitalizováni, byť je to relativně malé procento z celkově nakažených ocitnou na nemocničních lůžkách, tak půjde o stovky lidí, a to je opravdu nebezpečné, protože ten, ten zdravotnický systém není nafukovací, není bezedný. A pokud se dostaneme k jeho limitům, tak můžeme si mluvit o procentech, jak chceme, ale budeme na limitu zdravotnického systému, což si prostě nemůžeme dovolit, to je tedy...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Já tu situaci nezlehčuji, nicméně musím dodat B k vašemu argumentu, ono totiž taky záleží, jaký je počet testovaných, takže ona ta přímá úměra vůbec nemusí být, kdyby byla testováno 0 lidí, tak máme 0 výskytu, protože se netestoval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano. V Turkmenistánu to tak udělali, tam zakázali slovo COVID a nemají ani jednoho nakaženého, ano.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Ale já neříkám, že nemáme testovat, já jenom, já jenom tady glosuji vaši matematickou úvahu, takže, a teď jsem chtěl říct, to, kde ta vláda má ovšem obrovské rezervy, je, že lidé skutečně nemají příjmy, přichází o práci a nemůžou platit závazky. A my jsme tady navrhli řadu opatření, například, aby, aby, a vláda je odmítá, aby se udělala novela zákona o veřejných zakázkách, aby byly upřednostněny české firmy, to dnes nelze.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme, to bude druhá část té ekonomické debaty. Pan Feranec, když to posloucháte, jste zastáncem postupu vlády, a teď si tak trochu rýpnu, já jsem se díval v televizi na ministra Havlíčka, poslouchal jsem, čau lidi, a ono to vypadalo, že nemáme vůbec žádný problém, vůbec žádný problém, ani v ekonomické oblasti, ani ve zdravotní oblasti. Dnes poprvé, poprvé ministr zdravotnictví na tiskové konferenci řekl, že skutečně ten vývoj je velmi zlý, možná jsem špatně koukal na televizi, možná, že jsem špatně četl, ale poprvé, první z vašich představitelů vysokých přiznal, že máme prostě obrovský problém.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Tak, ano, pan ministr řekl, že ten vývoj je zlý. Já jenom, proč se to, proč se to stalo. Ta situace, vlastně v tom březnu jsme zažili šok všichni, všichni. A ta společnost se toho trošku lekla, ale všichni, a přistupovalo se k tomu nějak zodpovědně si myslím, a ta opatření byla drakonická, to se projevilo na ekonomice. Potom přišlo léto, rozvolnilo se, a s nástupem podzimu vlastně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, to víme, ale proč se rozvlnilo?

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Proč se rozvolnilo? Tak rozvolnilo se, protože ty případy klesaly a skutečně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vám to řeknu, proč rozvolnilo.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Počkejte, ta celospolečenská poptávka po tom byla a všichni chtěli, všichni chtěli mít za sebou ten zlý sen, ten zlý sen.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, ono se rozvolnilo proto, jak přiznal premiér, ono se rozvolnilo proto, že všichni chtěli rozvolnit, chtěli na dovolenou, tak jsme rozvolnili. Já nevěřím tomu, že epidemiologové a odborníci premiérovi neříkali pozor, pozor, může to být nebezpečné- já nevěřím tomu, že prof. Prymula, doc. Maďar nebo nějací další odborníci, kteří jsou na Úřadu vládu, nevarovali premiéra.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

No vidíte, a to je přesně to. V případě, že by se, že by dál zůstaly tak striktně /nesrozumitelné/, ekonomicky to ani nešlo, a byli jsme jedna z mála zemí, která by tvrdě uplatňovala a nikdy by se nestala, tak by nás všichni kritizovali, vládu, proč vlastně nadále drží tak tvrdá opatření, když to není nutné, my se musíme naučit vlastně s tím trošku žít. A pokud...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

S tím virem.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

A nehrozí, nehrozí zhroucení zdravotního systému, co si myslím, že, že zatím ne, tak, tak zatím jsme, na tom nejsme špatně, když to řeknu takhle.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak, pane předsedo, teď jsme se dozvěděli, že na tom nejsme špatně. No,...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já se obávám, že mentálně jsme na tom mnohem hůř ještě. Když se tady bavíme o krizovém řízení, já bych doporučil si přečíst zákon o krizovém řízení. Tady, jestli tady něco vůbec děje. Tak je to marketingová hra, která nemá s tím krizovým řízením co společného. Krizový štáb dávno měl existovat, už znova měl fungovat, má to přesně a velmi dobře propracovanou strukturu, až na jednotlivé kraje, aby to mohlo všechno fungovat. To, že to zřídí ministr vnitra, no, to je v pořádku, že to řídí ministr vnitra. A v tomto případě, že už je, už dávno, kdyby byl duben, tak už dávno funguje krizový štáb, akorát, že se tady sehrála taková zvláštní politická hra, aby to neřídil někdo jiný, než zrovna sám pan premiér, to je chybná záležitost, nemělo se to stát. Podle zákona o krizovém řízení, speciálně v březnu, v dubnu, tam byla čtrnáctidenní prodleva, úplně zbytečná, která vůbec neměla nastat. Po zkušenostech s tou první etapou bychom teď měli udělat to, že by normálně měl začít krizový štáb fungovat, na to jsou napojeny všechny systémy krizové řízení, na krajích, na obcích, všechny systémy jsou výborně provázány, pusťme to, ať začnou fungovat, první část. Tam potom jsou i ty otázky typu, jak jsou na tom nemocnice, jak to funguje, kolik máme případů, jestli to máme zabezpečeno, zapojení dalších složek integrovaného systému, všechno, co s tím souvisí, to je normální způsob krizového řízení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Chápu, to už jsme si vysvětlili. A teď mně řekněte, podle vašeho přesvědčení, fakt mluvme pravdu, to je teď téma pro vás pro všechny, fakt mluvme opravdu, kam se, kam se teď jako řítíme. Pokud by takto, takto letěly nahoru počty nakažených a současně bychom neřekli, letí dolů počty hospitalizovaných, to znamená, ten virus skutečně je méně nebezpečný, tak se skutečně řítíme do problémů, protože v nějaké matematicky vypočitatelné době budeme na limitu lůžek, budeme na limitu možností zdravotnického systému, čemuž musíme za každou cenu. Zabránit a za každou cenu pak znamená úplné uzavření. To, co vidíme třeba v Izraeli, a tak, tomu také musíme zabránit, protože ekonomicky, ekonomicky by to bylo prostě katastrofické.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Toť otázka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tam se teď řítíme, vědí, co dělají.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Toť otázka, jestli to je katastrofické. Přece, když na konci roku, každého roku uzavřeme na 14 dnů ekonomiku, což se stane, kolem 20. prosince vypíná se zpravidla ekonomika je to jediný časový úsek a 14 dnů v podstatě jsou všechny služby omezeny, firmy nejdou, úřady mají různě volno, Poslanecká sněmovna nepracuje, no, když neschválí zákon, aby je schválila za posledních 24 hodin před jejich účinností. A jinak to všechno je v klidu, takže těch 14 dnů to není žádná ztráta. Problém je ten, když se to nechá. A tím pádem, a nepřímo se ta tvrdší opatření...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

O tom mluvím, pokud se to nechá, tak...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Se musí přijmout to, já myslím, že to každému...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jaká...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

V tomto případě ty základní ochrana, to znamená proti šíření toho viru, to znamená, podle mého soudu to půjde minimálně přes roušky, potom to bude otázka, musí být i podpora v těch lidech, není možné si myslet, že lidé zůstanou dobrovolně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Uzavření restaurací, tam, uzavření škol.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale musí být taky opatření v továrnách, to je jednoznačné, protože to je, to jsou miliony zaměstnanců, kteří každý den nastupují do práce, takže tam musí být taky, nesmí se zavírat oči nad tím, že je to jako neexistující svět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono to bylo na jaře takové zvláštní. Byly restrikce až do, až do brány, až k bráně továrny a u té výrobní linky pak už...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

On pravděpodobně ten virus zůstal před tou továrnou a nepřestoupil, protože neměl asi, nemá tam pracovní poměr, se omlouvám, že to takto parafrázuju, ale to jsou věci, které lidé zvládnou opatření, která ochrání zdraví, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem přesvědčen, že ty roušky nestačí, jo, že ony mají doběh nějaký, to, co odborníci říkají, oni, ona ta časová prodleva množství viru vylučovaného tedy těmi, je poměrně velká. A pokud ty čísla v příštích dnech poletí takto nahoru, tak pravděpodobně budeme muset něco dělat. Co?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ta prodleva tam rozhodně je. A já věřím tomu, že lékaři jsou schopni velmi rychle doporučit vládě všechna ta opatření, ale tady je problém, o kterém jste říkal, říkejme pravdu, vždyť tady máme za chvilku volby do krajů a doplňovací volby do Senátu, takže tady se odehrává volební souboj, to je úplně jednoznačné, ale musí vyhrát ten zdravotní a ten zdravotní je číslo 1, potom až jsou volby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Nezlobte se na mě, ale jakoby odmítám pořád podřizovat ten život těm volbám, to je věc prostě, na kterou musíme na chvilku zapomenout, a to zejména z toho důvodu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To s váma plně souhlasím.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Ona je pravda přece jedna věc, ona je pravda přece jedna věc. Tady se mluví o poptávce o rozvolňování, ono to totiž má přece 2 aspekty. Jedno bylo to opatření v ekonomice, to znamená to uzavření té ekonomiky. A druhá byla ta ochranná opatření, která jsme přijímali pro to, abysme zabránili šíření viru, ale zároveň neměla tu ekonomickou podstatu. Já si myslím, že o tom tady mluvil před chvílí pan Okamura, my zkrátka si nemůžeme dovolit, my si už nemůžeme dovolit totální uzavření ekonomiky tak, jak na jaře. Na tom jaře nám to totální uzavření ekonomiky umožnilo se připravit...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Rozumíte, počkejte, pane místopředsedo, ale přece ta přímá úměra je zřetelná, pokud ty, pokud ty nakažení, hospitalizovaní porostou tímto způsobem, během několika týdnů jsme na limitu zdravotního systému, pokud se zeptáte jakéhokoliv epidemiologa, jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že jediným způsobem, jak dramaticky rychle snížit toto číslo, je prostě uzavřít, uzavřít ekonomiku, uzavřít společenský život...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

A proto také, proto také, když si poslechnete, co dneska pan doc. Maďar, nebo pan prof. Prymula doporučují, tak oni neříkají, že zastaví šíření epidemie, oni říkají udělejme všechno pro to, abychom oploštili tu křivku, to znamená, abychom to zpomalili právě proto, aby nedocházelo k tomu přetížení zdravotnického systému. K tomu, abysme ten zdravotnický systém...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Máme šanci to stihnout?

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já jsem přesvědčen, že ano, pokud nebudeme dělat hlouposti a nebudeme to řídit marketingově tak, jak o tomu mluvil Josef Středula. Jsem přesvědčen o tom, že to zastavení ekonomiky na jaře dalo dostatečný čas na to, abysme připravili zdravotnický systém, abysme připravili sociální služby a podobně, abysme připravili celou veřejnou správu na to taky, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Počkejte, připravili, pane místopředsedo, nezlobte se, ale připravit, je hygiena součástí zdravotnického systému? Je. To je lékařský obor. Podívejte se, v jakém je stavu. Ty ženy, které tam pracují, pracují 14 hodin denně, v podstatě chodí domů, kde padnou omdlením a stejně to nezvládají.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Nejsou součástí zdravotního systému, jsou součástí státní správy, to je trošku jiná. A v minulosti došlo taky pěkně hlubokým zásahům do hygienické služby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak, no ne, se jim nepřidaly peníze, neposílaly se...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Zredukovaly se počty a všechno.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já, když přijdu dneska do nemocnice u nás v Novém Městě na Moravě na okrese Žďár nad Sázavou, tak vím, že ta nemocnice je mnohem lépe připravená na příliv infekčních pacientů, než byla v únoru letošního roku. A totéž platí po celé republice. Prostě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud jich nebude moc.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já jenom dokončím větu. My se musíme vrátit k přiměřeným opatřením v oblasti ochrany lidí, protože pokud se k nim nevrátíme z politický důvodů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

To jsou například ty roušky ve vnitřních prostorech, to jsou omezení akcí, které jsou uvnitř, to je spousta další věcí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se stalo a to nebude stačit.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já jsem přesvědčen, že pokud vláda to nebude zpochybňovat, pokud lidé to budou dodržovat, takže to stačit na zploštění té křivky může, musíme zabránit zastavení ekonomiky, my si to prostě už nemůžeme znovu dovolit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak, pane Okamuro, to rozhodování, že jako bychom ty velmi drsná plošná opatření, jakoby to bylo na naší vůli, buď jo nebo ne, a teď budeme říkat, že ne, protože se to nehodí, on nás k tomu ten virus může donutit. Zvládáme to nebo ne? Teď mluvím o tom zdravotnickém systému, protože ten zdravotnický systém, zahlcení zdravotnického systému je tím pravým důvodem, proč pak musí dojít k vypnutí státu. Nemůžeme si dovolit zbytečně mrtvé. To prostě nejde?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak já bych to, já bych na to navázal, to, co už tady bylo i párkrát naznačeno. Tak za prvé si myslím, že není skutečně dobré vyvolávat tu paniku a že se musíme dívat nejenom na počet nakažených, ale na počet lidí, který mají skutečně ty příznaky a jestli je mají, protože většina lidí ty příznaky v podstatě nemá, i když jsou nakažení, takže bych nedělal tu paniku, a právě proto...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

400 hospitalizovaných zhruba, 400 hospitalizovaných, to číslo každý den roste, to je ta logika, kterou vám říkám, protože pokud to číslo poroste k tisícům, no, tak...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Já vám na to odpovím. Na chřipku vloni zemřelo v Česku v roce 1500 lidí. A žádná plošná opatření nebyla. Proto si to porovnejme třeba s nějakou jinou známou chorobou. A teďka k té ekonomice. To mi tady chybí v celé té debatě, bylo to....

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Na tohle musím reagovat, nezlobte se, protože chřipka zcela evidentně, její průběh známe, je sezónní věc, tady o tom viru víme tak málo, že si skutečně za pochodu určit, abychom...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

To je pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...za rok zjistili, že jsme zase udělali chybu, to je opravdu, to je opravdu strašně nebezpečný.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Znova říkám, že to, znova říkám, že to nebagatelizuji. A teďka já bych skutečně to, co je tady potřeba říct, že skutečně se můžou blížit ty věci, o kterých jste, pane řediteli, hovořil, že se postupně budou vypínat jednotlivé segmenty ekonomiky, a proto SPD představilo kompletní stručný balíček opatření, která i při snížení tržeb, i při snížení poptávky udrží zaměstnanost a udrží firmy v chodu. Za prvé, aby se DPH platilo pouze ze skutečně proplacených faktur, vláda to odmítá. Vláda teďka, já nevím, proč to odmítají, když ty firmy a živnostníci ty faktury ještě nemají ani proplacené a už na nich chce stát DPH, nechme ty peníze v těch firmách. Druhá věc je, SPD navrhlo odpuštění placení sociálního zabezpečení do konce roku jak za zaměstnance, tak za živnostníky, vláda už nám to zamítla před 2 měsíci, byl to náš pozměňující návrh, nechme ty peníze ve firmách, ať se nepropouští lidi. Za třetí,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vám do toho nechci skákat, jo.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Můžu telegraficky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale já jsem se ptal ten zdravotní systém a ten teda, jenom pak pokračujte, riziko zahlcení zdravotnického systému, tam nevidíte.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Ano, ano, to riziko skutečně být může. A já právě proto říkám, abysme nevyvolávali paniku a analyzovali to i z toho pohledu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já nechci vyvolávat paniku, já se jenom ptám, jestli může dojít k zahlcení zdravotnického systému.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud ano, tak je to problém.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Může, může je to problém, my na to upozorňujeme. A už bych se, už bych se opakoval, pojďme, jak říkají hygienici, sledovat i těch, počet případů...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

K ekonomice se ještě dostaneme. Pane Feranče,...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Ale já bych ještě řekl aspoň ty dva, aspoň ty dva. Dále celou dobu prosazuje paušální daň pro živnostníky, opět necháme živnostníkům peníze v peněženkách, ať si můžou podnikat, zaměstnance. A poslední věc, určitě, co jsme, co jsme navrhovali, ještě dvě věci, změnu zákona o veřejných zakázkách, aby byly upřednostněny české firmy, aby stát, upřednostnil české firmy při investicích. A poslední jsme dávali zákon na zvýšení slevy na poplatníka, nezvyšovala se už 12 let, tím pádem, kdybychom zaměstnancům zvýšili ty odečitatelné položky, tak na základě návrhu navrženého SPD by každému zaměstnanému člověku zůstalo v kapse 1035 korun měsíčně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro, ale fakt vás nechci nechat jako dopovídat celej volební program. Držme se toho.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

To není volební program, to jsou opatření SPD v souvislosti s tím, abychom bránili nezaměstnanosti a podpořili

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Abychom důchodcům nedali peníze v budoucnosti, protože tam nebudou, to je geniální.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Téma práce, práce, to bude hned další okruh, ale teď ten zdravotní systém. /Reklama/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já teda nechci vyvolávat paniku, ale, upřímně řečeno, nepatřím mezi ty chřipečkáře, protože ta ekonomická matematika je, tedy ta logika matematická je celkem jasná, to, co jsem říkal, počet nakažených, počet hospitalizovaných a pokud dnes bylo znovu potvrzeno, že to číslo R, to znamená, zjednodušeně řečeno počet nakažených jedním nakaženým je 1,6 a k tomu ještě poznamenávám, že z nějakého důvodu, když přesáhlo 1,0 do té doby bylo zveřejňováno, protože to bylo dobrý, když to přesáhlo 1,0, tak přestalo být zveřejňováno, dnes tedy bylo potvrzeno, z nějakého důvodu včera bylo 1,4. Dnes je 1,6. Zatímco předevčírem bylo 1,6. Jinými slovy, já upozorňuju, že mám trošičku nedůvěru k hry, ke hře s čísly, ale budiž. Zdravotní systém, když jsem to takhle řekl, zcela evidentně se řítíme do problémů. Bude stačit to, co jste dnes udělali?

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

No, to my přece nevíme, ten, my nemáme žádnej, nikdo nenapsal dopředu scénář, co se bude dít, prostě je to situace nová. My máme, si myslím, že dostatečně robustní systém, pochopitelně může dojít k jeho zahlcení při nějakým vývoji. Ano, říkáte, 400 hospitalizovaných, to je relativně malé číslo na ten náš robustní zdravotní systém. Pokud by to stoupalo a hrozilo, samozřejmě muselo by se přistoupit k dalším opatřením, které by to snížily. A já nevím, jestli to reprodukční číslo, jestli je utajováno. Já jsem se díval na stránky ministerstva zdravotnictví, tam je milion různých údajů, ale předpokládám, že tam je i to, i to číslo, takže myslím, že ty ty informace jsou, jsou zveřejněné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Franče, já jsem byl možná příliš příkrý, jo, ale víte, on na začátku byl důležitý počet zemřelých, když se poté začaly sledovat počet infikovaných, tak se pracovalo s tímto, řeklo se, že číslo R je to klíčové a vždycky, když se ty sledovaná čísla blížily k tomu, co se vládě nehodí, tak se řeklo, už nejsou tak důležitá, budeme sledovat jiná, takhle jsem to myslel, ale...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

To číslo je důležité pro to, jakým tempem se šíří ta nákaza, ano, když klesalo, tak se dalo předpokládat, že se bude snižovat, ano, teď roste, a proto vlastně roste i ten počet, ono to číslo je následkem toho počtu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to tak, je to tak komplikované, ta debata o tom, že ta matematická logika, říká, říká, pokud to rychle nezploštíme, budeme mít zdravotnický problém.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím, že to je úplně naprostá logika. Tady jde jenom o to, že tady se samozřejmě teď i tady kolegové perou s tím, že jsou zároveň také spoluzodpovědní za tu situaci a musí být spoluzodpovědní, od toho je exekutiva a od toho jsou vládní strany, takže oni teď se musí postavit lidem do čela a říct zcela jednoznačně, ano, toto musíme přijmout, abychom zastavili, toto musím přijmout proto, abychom zprovoznili zdravotní systém a neumožnili tomu viru zlikvidovat funkčnost zdravotního systému. Do toho je možné, že se zapojí třeba složky vojenských nemocnic a podobně, může se aktivovat, může se aktivovat nemocnice, která dosud využívána nebyla pro tyto účely, ale to je právě to, proč se to musí řídit opravdu vojensky se tak skoro dá říct, prostě přísně nepoliticky a jednoznačně vojensky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co si myslím, že lidem je potřeba teď říkat pravdu, byť je nepříjemná.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Samozřejmě, ale to je zkušenost, to je zkušenost, kterou možná člověk, který žije běžný život, tak, tak se přece chová normálně, ale bohužel máme někdy nedůvěru v politiky, že se nám někdy ukáže, že něco, co tvrdili, tak nebylo v té chvíli pravda, a proto ta nedůvěra potom existuje, ale já myslím, že jsme schopni toto zvládnout, máme zkušenost první, že 4 měsíce byly dramatické. Otázka vypnutí ekonomiky, když o ní hovoříte, já si myslím, že to není o vypnutí ekonomiky, to je taky o té zodpovědnosti, že když se přijmou tvrdší opatření, tak se za to musí nést také zodpovědnost, to znamená, že i ty firmy, které jsou v té ekonomice, musí být sanovány, to je přece logika, to není tak, že něco zavřete a potom se k tomu neznáte, což bohužel vláda. To jsou vážné konsekvence.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslíte si, že si vláda uvědomuje, že naladění podniků a nálada vnitropodniková, tedy mezi podniky, byla taková, my to snad zvládneme, dostali jsme hroznou ránu, byli jsme těžce poškozeni, ale pokud to půjde nahoru, pokud už ten chod ekonomiky bude normální, asi to zvládneme, ale pokud se blíží další rána, tak se domnívám, že opravdu spousta podniků to buď nevydrží, nebo bude prostě masivně propouštět a dostane se do obrovských problémů. Myslíte si, že si vláda tohle riziko uvědomuje, a to si myslím, že je teď otázka posledního týdne.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já si myslím, že si to uvědomuje, byl jsem u diskuze tento týden na téma, na téma kurzarbeitu a jeho vzniku toho zákon jako takového, a musím říct, že si rozhodně vládní strany obě, jak ANO, tak ČSSD zcela uvědomuje tu vážnost té situace, proto je ta nervozita při tomto zákoně tak vysoká, právě proto, že to ještě není dotaženo do konce, a proto je to tak vyhraněné mezi ministerstvem financí například a dalšími resorty, ale je to logické, je to nový zákon, který má pomoci, ale jako systémový krok, nikoliv ad hoc krok, jako je Antivirus, ale má být systémový. A v České republice zákony, když se tvoří, tak to je třeba roční, či několik let diskuzí, ale tady máme na to několik týdnů, a proto je to samozřejmě trošku dramatičtější.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Uvědomuje si to vláda, protože já jsem, já se budu opakovat, já jsem viděl rozhovor pana ministra Havlíčka v České televizi. A při té záplavě slov jsem pochopil, že je všechno bezvadný, že není žádný problém.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Pan ministr Havlíček toho má hodně a málo spí, ale to není podstatné. Já jsem přesvědčen, že zbytek, že teď je potřeba si uvědomovat hlavně každý svoji odpovědnost. Tady padly i výzvy...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jako posouvám tu debatu k ekonomice.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já vím, ale ono, ono v tom je, v tom, v tom je trošku problematické. Já jsem přesvědčen, že většina činitelů si svoji odpovědnost uvědomuje. Já, když to řeknu za starosty, tak jakoby ti si po celou dobu uvědomovali přesně, v jaké jsou situaci, přesně museli řešit problém nemocnic, museli řešit problémy domovu důchodců, museli řešit problémy v těch školách, ty nařízení, které přicházely, roušky ano, roušky ne, všechny tyhle věci jsme museli řešit ten den co den, v mateřských školách, které jakoby by byly na našem rozhodnutí. A my jediné, co potřebujeme, jediné, co potřebujeme, aby se z toho přestala dělat politika, aby to bylo začalo být jednoznačně řízeno. To, co vy jste řekl, aby si řekla pravda, řeklo se, tedy nám hrozí takovéto riziko, aby to řekli lidi, kteří mají respekt. A tady skutečně v čele přece těch týmů byli lidi, kteří měli respekt.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Prof. Prymula,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

V určitou chvíli, než se pohádal s panem mistrem Vojtěchem, a proto musel odejít, tak v týhle zemi nikdo neměl takový respekt jako prof. Prymula. Hamáček prostě takhle udělal 2 kroky dozadu, nechal Prymulu mluvit a bylo všechno v pořádku. Nikdo se jim do toho nemotal, řídili to, jelo to, jak když bičem mrská. A prostě po tom z důvodu různých takových intrik a hádek a podobně se to zase celé rozpadlo. Já jenom říkám, že je znovu potřeba to postavit na ty koleje, aby to začalo fungovat, potom lidé budou tím opatřením věřit a budou, budou je také naplňovat a budou naplňovat i ty, i ti starostové, ale potom bude fungovat i ta ekonomická stránka věci. To, co tady pan Okamura, to není originál nápad SPD, samozřejmě, že to jsou recepty zčásti, asi nesouhlasím se vším, co říkal, ale zčásti, o kterých tady mluví odbory. Samozřejmě základní odpočitatelná položka a její navýšení, je nádherný případ.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Já bych zopakoval...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

On s tím teda teď...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne ne, já myslím...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já se omlouvám, s tím bych se možná neměl chlubit ani já, ani vy, ale jako mohli bysme odborům nechat nechat to, že s tím jako první přišli oni, jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro, v jakém stavu jsou teď podniky, protože na pana Ferance bude otázka, v jakém stavu je státní rozpočet, jako představitel rozpočtového výboru, v jakém stavu jsou teď podniky, jinými slovy, v jakém stavu je práce, protože pokud podniky nebudou fungovat, tak nebude práce pro ty zaměstnance a můžeme se bavit o Antivirech, můžeme se bavit o kurzarbeitu, ale pokud nebude práce, tak máme prostě problém, když to řeknu úplně jednoduše.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak já můžu mluvit za ten segment, který přináší do státního rozpočtu přímo nepřímo cca těch 6 %, což je cestovní ruch, tam pracuje 240 000 občanů České republiky. V tom se pohybuji celý život, tak samozřejmě to je úplně v troskách, protože úplně logicky zahraniční občané, nemůžou turisté přijíždět do České republiky a ani čeští turisté v podstatě nemůžou dostatečně jezdit do zahraničí. Právě proto říkám, že je potřeba, aby stát, a tady opravdu vláda zaspala, navíc ty návrhy, které SPD předkládá, o kterých jsem hovořil, ještě zamítá, jako jo, mimochodem to, aby se DPH platilo jenom z proplacených faktur, není nápad odborů, ale to je naopak návrh náš, a to tady uzná i pan...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To už jsme tady, to už jsme tady říkali, to DPH, pojďme, pojďme...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Chtěl jsem říct, takže proto říkám, proto jsme představili ten balíček...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ten už jste tady..., já se ptám, v jakém stavu je podniková sféra, jste místopředseda sněmovny.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

To jsem vám přeci odpověděl, že například v tom cestovním ruchu, kde já se pohybu, je to úplně tristní, je to tristní i v pohostinství, což je taky ten překryv s cestovním ruchem, je to absolutně tristní, i co se týče třeba těch podniků, které jsou třeba ve službách, vyrábí třeba nábytek, vyrábí sklo a podobně, protože lidé mají obavy o příjmy, klesly jim příjmy, tím pádem nenakupují, proto říkám, že stát, protože má taky omezené finanční prostředky, tak se musí snažit ulehčit to fungování těch firem, potažmo, aby nepropouštěly zaměstnance a živnostníků tak, aby pokud možno jim zlevnil ty náklady, aby oni ne krachovaly a nemusely propouštět a aby se lidé, pokud možno, aby se pokud možno...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Aby to nedopadlo jako se spoustou jiných věcí, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako takhle.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Toto jsou prozkoušené návrhy, to znamená například protekce pro české firmy, a tak dále, to znamená, já chci říci, a česká firma je například ta, která nevyvádí dividendy do zahraničí z České republiky, a tak dále. My jsme mimochodem taky navrhli, aby se, aby zahraniční korporace, je to taky zákon, který nám zamítla vláda, když vyvádí dividendy do zahraničí, aby podléhalo to zdanění 15 %, protože české firmy, když si v Čechách vyplácí dividendy, tak platí 15 %, zahraniční firma, která tady podniká, tak to u nás neplatí a platím tam v daňovém ráji někde v Irsku nebo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jenom poznamenávám, že tam jsou vždycky zákony, zákony o zamezení dvojího zdanění nebo tedy smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které vy jako sněmovna schvalujete. Pane Feranče, v jakém stavu je státní rozpočet, když jsem se na pana Okamuru ptal, v jakém stavu jsou podniky.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Státní rozpočet je ve stavu, který odpovídá tý situaci, to znamená poklesu, poklesu výkonu ekonomiky, druhý kvartál to bylo 8 %, předpokládalo se 6 %, a zvýšených, zvýšených výdajů, které vlastně, které vlastně ten stát dává do tý ekonomiky a dalších věcí, to znamená, to znamená, tím jenom chci říct, že dneska jsme na schodku nějakých, já nevím, 230, 240 miliard ke konci srpna, no, to se každý den pochopitelně pohybuje. Ten stav je odpovídající. A já si myslím, že i ta ekonomika se s tím zatím, zatím, a teď beru ty letní měsíce, srovnala...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď máme ale 15., 16. září a ta situace je krizová ve zdravotním slova smyslu, je jasné, že ta ekonomická reakce bude následovat, proto se na to ptám, v jakém stavu...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Já jenom říkám, v jakém stavu ten stát...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je teď, a to očekávání do konce...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

To očekávání, tak byla zveřejněna nějaká predikce, kde se předpokládá pokles HDP, myslím 6 %, uvidíme, jestli, jestli je příliš optimistická, musí se upřesnit, ale vzhledem k té situaci je stav rozpočtu ještě celkem příznivý, to je moje přesvědčení.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já k tomu několik komentářů, s dovolením, možná oba 2 teď předřečníky, co týká státního rozpočtu, tak letošní je ve znamení té pomoci subjektům. Odhady jsou kolem 350 miliard, které budou na konci letošního roku, já myslím, že to je docela realistické, už to nevypadá, že by tam bylo více těch, více těch plateb, jenomže horší je situace příštího roku, jestliže vláda se rozhoduje, a ty nápady, které teď má, se omlouvám, nápady, a to, co už jste schválili ve sněmovně, tak znamená další zadlužení o dalších 184 miliard korun, jak jsme si propočítali, plus ještě musíte vzít, co máte dluh ze střednědobého rozpočtu, to máte 220 miliard korun, a to vůbec nehovořím o dluhu, který je z letošního roku, tak to vůbec nechápu, jestliže potřebujeme peníze pro zdravotnictví, pro pomoc, protože budou potřeba ty finanční prostředky, tak je prostě dobrovolně z toho vylíváte z toho systému, naprosto nepochopitelný krok, který teď vláda realizuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Zrušení...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Superhrubá mzda, Loss Carry Back, zrušení převodů nemovitostí, daňový paušál, stravenkové paušály, snížení spotřeby na naftu, snížení silniční daně, a tak dále, to jsou věci, které jsou v této chvíli zcela nepochopitelné. Jedna věc. A potom ještě o těch firmách. Ty firmy jsou v různém stavu, v různém, jedna věc je cestovní ruch, už to tady zaznělo, nebudu opakovat, ale firmy v průmyslové oblasti, ty jsou, opětovně na tom různě, jsou firmy, které jsou na to velmi dobře, třeba producenti v oblasti, v oblasti elektrické energie, producenti v oblasti třeba potravin, to všechno fungovalo, to jelo dobře, ale potom, nebo výrobci léků a podobně, ty opravdu zažívají normální čas, ale potom jsou subjekty, které jsou závislé na spotřebě obyvatel, nejenom české, a tam už je problém, protože jakmile dochází ke snižování objemu finančních prostředků, u nás klesají reálné mzdy, takže to samozřejmě ti producenti okamžitě pociťují, a to je nebezpečná situace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pan Feranec zareaguje, ale tak musíte uznat, že to svoji logiku, úvaha pana předsedy má, protože jenom zrušení té superhrubé mzdy bude dramatický výpadek státního rozpočtu, to je prostě jasné, bude to v desítkách...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Bude to 90 nebo 70, záleží...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Asi 110, asi 110 podle...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem to tušil, proto jsem se do těch čísel nepouštěl, protože...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Všichni jsme se shodli, že potřebujeme peníze. A já se ptám, ten stát potřebuje peníze, ano, potřebuje na zajištění zdravotnictví, anebo aby to zůstalo u lidí. A zrušení superhrubé mzdy znamená, že to zůstane u lidí, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Feranče,...

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Pardon, já ještě dopovím, prosím vás,...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Si děláte srandu.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Stravovací paušál, že to nějak ohrozí rozpočty, když lidi si můžou vybrat, jestli dostanou stravenku nebo peníze, ohrozí to stravenkové firmy, to uznávám, ale to je tak všechno. Lidí se to nedotkne.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Tak to převeďte na Českou poštu. Vy vůbec nevíte, co je realita. Na to, že jste místopředseda rozpočtového výboru, to mě docela zaráží, protože ten stav je daleko horší, než jak ho popisujete. Vy tady říkáte lidem, že zrušení superhrubé mzdy získají peníze, ale vůbec ne, těm nejméně movitým, ti dostanou úplně nejméně. Těm nejbohatším, ti dostanou tisíce korun. Ale vy budete muset zvýšit daně, což ještě je tajemství, protože to řeknete až po volbách, to vy byste měl měl vědět, vy jste místopředseda rozpočtového výboru a člen vládní strany a těm nejméně movitým, oni zaplatí ještě daleko více, než to, co jim dáte. A výsledek bude, že všude budete šetřit, včetně zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Trochu nás tlačí čas, ale teď musím říci jednu věc. Ta logika, jak jsem mluvil o ekonomické, jednoduché logice v jiných věcech, tak tady ta logika, co říká pan předseda, tak je, pokud z toho státního rozpočtu peníze vyndám pryč, to znamená zruším některé daně, či případně snížím, zruším superhrubou mzdu, a tak dále, a tak dále, tak budu mít výpadek v desítkách miliard korun. Je zřejmé, že si s tím ekonomika sama a státní rozpočet nebo neporadí, takže někde ty daně budu muset zvýšit, to je přece pravda, mluvme pravdu. Dojde ke zvýšení daní a pokud ano, který, protože už ty první náznaky jsou, ale přece z neřesti, no, tak dobře z hazardu a takhle, to přeci víme, že takový, to jenom ten prstíček první.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

To jsou ale drobné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pár korun, no, pár miliard, no.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Mně teda už po minulém vystoupení tady lidi vyčítali, že zbytečně jako říkám nepopulární věci, ale já si myslím, že ta pravdu se říkat musí, jestliže se někde začne říkat, že se mají některé daně snížit, že se mají některé daně zvyšovat, tak se prostě musí na rovinu říct, že ty peníze mají vzít odjinud, jestliže tady zaznělo zdanění dividend, které odchází do zahraničí, jestliže tedy zaznívá opakovaně o tom, že by se měla zavést sektorová daň na sektorové odvětví, která prostě v České republice vydělávají poměrně velké peníze a ty odvádí do zahraničí, jestliže se mluví o digitální dani a mluví se o dalších typech daní, které, které nezdaňují práci, které nezdaňují lidskou práci, ale zdaňují peníze, které stejně z České republiky odplývají, tak je to jedna z cest, jak to vyřešit, ale já vám řeknu jednu věc, na tom všem je nejhorší to, nejhorší ekonomický faktor, který je, je nejistota těch lidí. Ve chvíli, kdy mají strach o tu práci, ve chvíli, kdy mají strach, že o ní přijdou...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Se mění chování lidí.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Já to vidím v továrnách, chci říct jednu, jsem moc rád, jsem moc rád, že jsem mohl navštívit konkrétní fabriky v minulém týdnu, například Žďas ve Žďár nad Sázavou, kolem které už šlo spoustu fám o tom, jak to bude, já jsem se sešel s jeho generálním ředitelem a všechny ty fámy můžu vyvrátit, to jednání nebylo jednoduché, on to není žádný...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dobře.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Ale podal mi ruku na to, že ta fabrika pojede dál, nebude propouštět a tu krizi přežije. Já vím, že tady pro pány to není třeba zajímá informace, ale pro nás je tady 2000 lidí, kteří mají práci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, jsou to tisíce zaměstnanců.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Pro mě to je důležitá věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Okamuro, teď by měla přijít vaše chvíle, si myslím, protože ta debata, kde vzít peníze do státního rozpočtu, je legitimní, protože zdá se, že ten trend tedy výpadku státního rozpočtu bude pokračovat. Z vašeho pohledu, kde jsou největší rezervy, jsou to ty dividendy, jsou to zbrojní zakázky, tak jak to říkáte, co z vašeho pohledu by se ještě do konce roku mělo udělat?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

To je právě problém, že všichni tři tady kolegové pořád tady žonglují s čísly, ale nikdo neřekl, že by se měly škrtnout nepotřebné výdaje, nikdo neřekl tu základní věc, kterou by udělal každý u nich doma, kdyby to nebylo z veřejného. Já to řeknu, takže například, když zdaníme 15 % to vyvádění dividend, které se v Čechách nedaní, a to bohužel mají ty zahraniční korporace konkurenční výhodu proti českým firmám tím pádem.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Dividendy se zdaňují, ale do daňových rájů se nezdaňují, pozor to zase tady nemystifikujme, že nezdaní, zdaňují se, 15 %.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak když si vyvedete tu dividendu do zahraničí, tak si jí daníte až v tom místě, protože jsou tady ty smlouvy o dvojím zdanění, kde jí potom...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Abych byl přesný, náš zákon říká, zdaňuje se 15 %, i když to jde do zahraničí, pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění nehovoří jinak.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Tak, tak, a to je ta, to je ten problém, že jsou ty smlouvy...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Což většinou hovoří...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Že jsou ty smlouvy a většinou hovoří, takže mám pravdu já, ne vy, omlouvám se, jako jo, a to je právě ta výhoda, jo, a to mě trošku překvapuje, že jako předseda odborů to nevíte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Musím se tady zastat pana předsedy, protože, protože takhle to, takhle to tady fakt nebylo.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Já bych dodal, to znamená, vyvádí se tady, vyvádí se tady 300 miliard ročně, kdybychom tam měli těch 15 % tu daň, tak máme 45 miliard ve státní kase. Další, říkáme škrtněme nebo odložme teďka ty nepotřebné...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takhle to fakt jako přece není, jako...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

Škrtněme teďka ty nepotřebné armádní zakázky, teďka my říkáme, odložme ty bojová vozidla, třeba Finové zrekonstruovali ta starší, že jo, Poláci, Maďaři si zrekonstruovali ruské vrtulníky, my, vláda tady odsouhlasila 17 miliard na starý americký vrtulník, 52 miliard nákup bojových vozidel, teďka vybírají si v Německu nebo ve Francii, to znamená, v této potřebné době, když jsme v krizi, nalívá vláda desítky miliard do zahraničních ekonomik, to je úplně šílený projekt. Dále teda, tam už se to posouvá, protože ve sněmovně prošel aktuálně přes první čtení ten návrh SPD zákona o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, opět přelijeme peníze k těm slušným lidem a ukončíme zneužívání. Máme tam i náš návrh zákona na zrušení inkluze ve školství.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, dobře, dobře, já jsem, teď tady nemáme prostor jít do takovýchto podrobností. Je ještě něco, co by některý z vás chtěl divákům v téhle té době sdělit, protože pokud ne, tak musíme končit.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Určitě bych rád...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak pojďme velmi rychle.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Určitě bych požádal tady člen Poslanecké sněmovny, abyste zvážili, aby se prodloužilo ošetřovné a zvýšila se sazba ošetřovného, jakmile se uzavírají školy a rodiče musí být doma, prosím, ochraňte ty rodiny. Druhá věc je otázka nemocenské, netrestejme lidi za to se, že se léčí a že při příznacích třeba Covidu, aby zůstali doma, ale za 60 % opravdu to tu rodinu okradou okamžitě, to není fér systém, no, a samozřejmě připravme se na nezaměstnanost, 8 000 Kč, o něco víc než 8 000 Kč příspěvky v nezaměstnanosti pro ty, co celý život pracovali, tak, prosím, to není důstojné. Podívejte se na to, abychom zachovali tu budoucnost, abychom...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR; lídr hnutí /SPD/

--------------------

A já vám dávám zapravdu jako předsedovi odborů, protože tyhle ty sociálně potřebný návrhy SPD určitě podporuje, pracujeme na nich, protože slušní a pracující člověk je pro nás na prvním místě a musí mít důstojný život, takže vám dávám na závěr za pravdu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Děkuju.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Vedle, vedle ochrany zdraví...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Prosím velmi krátce, opravdu už nemám čas.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

O ochraně zdraví, o kterém jsme mluvili celou dobu, tak ochrana těch pracovních míst. To, co dneska vláda schvaluje, tak aby prošlo konečně, aby měli lidi jistotu, že pokud bude krátkodobý výpadek, že nepřijdou o zaměstnání, protože to je zejména pro lidi třeba nad 50 let věc, která jim může naprosto zničit život definitivně, to znamená, aby se pracovní místa ochránila, aby vydržela přes krizi zdravotní, která nás čeká.

Milan FERANEC, poslanec PSP ČR; místopředseda rozpočtového výboru /ANO/

--------------------

Já bych jenom řekl, chovejme se odpovědně, věřme sami sobě. A já si myslím, že, že tento COVID společně zvládneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, děkuju vám za gentlemanskou diskusi.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Děkujeme za pozvání. Na shledanou.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

--------------------

Děkujeme, díky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Děkuji za pozornost.