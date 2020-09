JS Live: Diskuse s Michaelem Kocábem, Martinem Kupkou a Jaroslavem Foldynou

Situace ohledně koronaviru v Česku se začíná dramatizovat. Počet denních případů neustále narůstá a v tom směru jsou před námi snad jen Španělsko nebo Francie. Vláda se uchýlila k dalším bezpečnostním opatřením, ale zatím to příliš ovoce nepřineslo a čísla stále rostou. Tématem středečního Jaromír Soukup Live proto nemohlo být nic jiného než koronavirus a jeho dopady na českou společnost a ekonomiku. Došlo ale i na jiné oblasti společenského a ekonomického života, ke kterým měli pozvaní hosté co říci.

Jedná se o doslovný přepis pořadu Jaromír Soukup Live z 15. září 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, pánové já jsem to naznačil v tom úvodu, ta situace s pandemií se zdá býti poněkud dramatická. Ne zdá býti, ona je, ona dramatická je a sahá do všech oblastí společenského života, možná tak trochu obnažuje fungování státní správy, obnažuje naši společnost, vidíme plusy, minusy, to, co jsme zanedbali. Úplně generální otázka, jak na tom jsme?

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

No, já si myslím, že začíná se zde, teda aspoň pro mě. Předem bych řekl, že chci s velkou pokorou k tomuto tématu přistupovat, protože stále si ještě nejsme jisti, co to vlastně za prevít ten COVID je a do jaké míry nás skutečně ohrožuje. A do jaké míry to ohroženi tou nemocí je vážnější, než ohrožení demokracie a ekonomiky a prostě normálního přirozeného lidského rozvoje. A toto porovnat bude těžké, ale určitě se zde rozvírají dle mého názoru nové nůžky, my jsme vždycky byli zvyklí na ty sociální nůžky, že jo, teď se rozvírají nůžky mezi špatným nebo dobrým záměrem na jedný straně a neschopností na straně druhé. Já najednou vidím, že jsme promeškali řadu věcí, které jsme mohli lehce udělat v tom, v tom období mezi první a druhou vlnou, a my jsme je prostě neudělali.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to, já to vlastně shrnu, my jsme si mysleli koncem června, když to, já vím, teď se bude dopouštět spousty zkratek, koncem června zhruba jsme si mysleli, že ta zdravotní část je za náma, že už to stačilo, že v březnu, v dubnu, kdy jsme byli v karanténě, v podstatě byl zákaz vycházení a ty čísla se zlepšovaly, že už to stačilo, z nějakého důvodu jsme si mysleli, že ten virus zmizí, protože je teplo, nebo protože už prostě nebude. Z nějakého důvodu, ne z nějakého důvodu, stát zareagoval tak, že se všechno rozvolnilo.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak řekl pan premiér takovou roztomilou větu, tak vy jste chtěli rozvolňovat, tak jsme rozvolňovali a udělali jsme chybu, to zdá se. A teď tady máme druhou vlnu toho zdravotního problému, i když jsme si mysleli, že už teď budeme řešit jenom důsledky ekonomické toho prvního. A teď jsme tak trochu v šoku, protože se zdá býti ten vývoj obtížně predikovatelný, no, vy jste známý pesimista, co se stalo špatně v té zdravotní části? Co se stalo?

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Já nejsem zdravotník, znovu připomínám tu určitou pokoru, ale přece jenom my jsme mohli rozvolnit. Pan premiér se hodně orientuje na, jako populistický politik, na názor lidí, nechtějí roušky, tak se tomu přizpůsobil, ale my jsme v tom mezičase například mohli zorganizovat velkou výrobu respirátorů FFP3, ať mi někdo vysvětlí, proč tady nemáme několik fabrik, které už /nesrozumitelné/ respirátory FFP3, ne FFP2, FFP3, který chrání 95, 98 % proti virům, proč se neválely v takovýchto hromadách v našich obchodech a proč prostě na základě důrazného doporučení si naši občané prostě nevezmou tu svoji bezpečnost do vlastních rukou, nemají tu možnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, tady je taková poznámka, mně přijde, že stát v té zdravotní části Tak trochu havaruje a teď si o tom můžeme povídat a musíme povídat. Když na jaře bylo zřejmé, že základním prostředkem je ta rouška, no, tak si je lidé museli ušít sami, protože jich byl nedostatek, pak se tedy nějak narychlo sehnaly z Číny, a tak, a byli jsme šťastní, že teda nějaké máme, ale to jsme si museli udělat. Teď, když se podívám na další důsledky té zdravotní části, jsou mnoha a mnohahodinové fronty na odběry ona, dokonce teď další záležitost, která se zdá býti ne úplně zvládnutá. A za půl roku jsme měli mít chytrou karanténu a teď jsme vyzýváni k sebetrasování. Tak já mám takový pocit, že si všechno musíme udělat sami.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

A ještě poslední věc, protože chápu, že asi je to teda teďko jako více můj blok, protože zde řečníci přijdou na řadu, ale ještě bych chtěl k tomu, že se objevilo něco jako chlubné plíce, chlubné plíce pana premiéra, který veškeré úspěchy z té první, z té první vlny vztahoval teda na svoje schopnosti a na to, jakým způsobem to zabezpečovat, to jako tak vypadalo. A trošku zapomněl naše občan, protože ty úspěchy šly za nimi, oni se chránili, oni začali šít roušky. Nyní občané už nechtějí, už v tom měli jakoby dost, možná se to zase změní ten názor. A najednou vidíme, že vláda se svými opatřeními prostě nic nezmůže, čili znovu přenáším jakoby tu odpovědnost na naše občany, kteří jsou rozumní, kteří nepotřebují příliš direktiv, potřebujou důrazná doporučení a oni musí se vypořádávat se svojí vlastní budoucností sami.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kupko, tady to padlo, měli jsme lídry, které říkal, kteří byli připraveni říkat i nepříjemné pravdy? Víte, víte, co myslím, protože když jsem si vzal tu plejádu lidí, kteří každý den vystupovali na těch tiskových konferencích, ať už to byl ministr zdravotnictví, ať už to byl premiér, ať už to byl šéf zdravotnického ústavu pro informace Dušek a tak, tak nám prostě všichni říkali, že je to dobrý, že to zvládáme, teď to vypadá, že to prostě nebyla pravda. My jsme udělali někde dramatickou chybu.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Je to tak, ta čísla ukazují jednoznačně, že se řítíme do končin, které nikdo z nás není schopen předjímat. Epidemiologové se obávají. Na druhou stranu já bych teď mohl zahrnout vládu opravdu velkou řadou vážných kritických poznámek. To, že jsme měli mít chytrou karanténu a nemáme jí, že se nestíhá trasovat, že do toho dělá vláda kotrmelce, ale o 180 stupňů, řekne jeden den, ano, všichni v rouškách a druhý den nikdo. Tak tohle samozřejmě veřejnosti na důvěře vůči těm opatřením nepřidá ani trochu, ale pojďme se na to podívat odjinud, protože tady mám na druhou stranu pocit, že máme-li něco přinést, tak je to rozumná výzva. /Reklama/.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

My jsme svědky toho, že na jedné straně jeden extrémní názor, že zarouškujeme znovu celý národ, skryjeme se do sklepů a nebudeme vycházet. A druhý extrémní názor, že to všechno je k ničemu, že to vlastně není vůbec žádná významná epidemie a že to můžeme snadno přehlédnout a mávnout nad tím rukovat a nerouškovat se vůbec. Ta pravda je na druhou stranu poměrně dobře uchopitelná, protože se můžeme podívat za hranice, můžeme se podívat i na německá média. A to je docela inspirativní, protože tam to téma neplní přední stránky novin, neodehrává se mediální hysterie, lidé k tomu přistupují tak, že to prostě je věc, se kterou jsem musejí vypořádat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vám do toho nechci mluvit, ale oni mají úplně jiná čísla, než my, úplně jiná, to riziko exponenciálního nárůstu podle všeho tam není, oni mají zhruba stejná čísla jako máme, až na to, že jsou 8krát, 8krát větší země, to...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Podle mě to v tom je. V okamžiku, kdy my budeme podléhat hysterii, obavám, strachu, anebo naopak vzteku a naštvanosti, tak nezmůžeme nic. To řešení té situace, podobně jako v té dramatické chvíli v březnu, vedlo k tomu, že se česká veřejnost sebrala a uchránila se. Vláda v té chvíli mnoho nezmohla, protože neměla ty prostředky a vlastně bych jí to ani nevyčítal, nemohla je mít žádná. Vyčítám jí, že lhala.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já se tady chci bavit o státu, o jeho instituci, o chování státu a jeho představitelů vůči veřejnosti, protože tohle je vážná situace, lidé jsou vystrašení, opravdu se obávají, že ta epidemie je velmi nebezpečná, to je jedno, jestli skutečně, skutečně je, nebo je srovnatelná s nějakou jinou nemocí, prostě taková, taková je situace. A mně jde o to, jestli se s lidmi hraje fér, protože jestli se nehraje fér, tak je potřeba říct dost, a na to chci nalézt odpovědi. Dám takový příklad. Ministerstvo zdravotnictví udělalo výbornou aplikaci, mobilní infokarta, já jsem si jí stáhl a tam skutečně 2krát denně nebo možná víckrát uveřejní aktuální čísla hospitalizovaných lidí s Covidem, nově identifikovaných nakažených, zemřelých bohužel, a tak dále. A bylo tam celou dobu od té doby, co to vzniklo, zhruba v dubnu ta aplikace, to číslo R. Já jsem si jednoho dne, a bylo to minulý týden, všiml, že to tam není, já jsem to nevěděl, díval jsem se na to, a byl tady hostem pan prof. Prymula, já jsem mu říkal, pane profesore, to číslo tam není. A on mi řekl, no, oni měli, pokud vím, na tom Ústavu pro zdravotnické informace nějaký softwarový problémy, což byla asi pravda, on evidentně nevěděl, že už se tam to číslo R nevrátí, protože my jsme tady byly ubezpečováni, že či číslo R, to znamená počet nakažených jedním nakažených, pokud je menší než 1 nebo 1, tak je v pořádku v okamžiku, kdy přestoupilo 1, tak z té mobilní infokarty zmizelo. Mě tohle to symbolicky naštvalo.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

A tohle je jeden z projevů, který zasáhl veřejnost, protože v době, kdy naopak se přece má odehrávat férový přístup vlády, tak tady jsou nečitelné kroky, anebo kotrmelce. Já se chci dostat k tomu, co pokládám za důležité a kde se máme inspirovat ve světě, a to je to, že se lidé budou chovat rozumně, nevydají se ani do jedné z těch dvou popsaných extrémních pozic vzteku, naštvanosti a rezignace, ani do toho, že se vyděsíme a strachy utečeme do sklepů a zarouškujeme se, ale to je věc, která se dá, ke které se dá vyzvat. To, že lidé se budou..., my o tom už leccos víme, víme, že v otevřeném prostoru to riziko je menší, pokud se mají někde lidé scházet, tak ať se schází venku, ať volí cestu ven do přírody, protože to je konkrétní opatření, jak si zachovat sociální kontakty a nevystavovat se riziku. Jakmile se ocitnou opravdu v uzavřených prostorách a nebudou mít dostatečný odstup, jako máme my teď tady, tak je na místě opravdu se chránit. Taky se musí nepochybně změnit hygienické návyky, to, že si lidi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli to stačí, jo, tady to selhání či selhání státu je ta klíčová otázka, jestli to stačí, protože opravdu při tom exponenciálním šíření, ten čas mezi relativním klídkem, který jsme zažívali teď třeba o víkendu a průšvihem je třeba opravdu jenom 2 týdny.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A upřímně, když nastoupíme trajektorie průšvihu, tak podle všeho je velmi obtížné ji zastavit, to, to si prostě přiznejme.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Ale tohle asi neví nikdo. Tohle asi opravdu nedokáže nikdo přesně předpovídat. A jediné, co víme. Jediné, co víme, že další zavření ekonomiky si obtížně můžeme dovolit. Známe negativní projevy. To, že se tady bavíme o obětech Covidu, ale nezaznívá informace o tom, kolik to březnové období znamenalo obětí na straně lidí psychicky labilních, onkologických případů, to přece je také důležitý argument, a pr to já vyzývám opravdu k tomu chovat se rozumně, inspirovat se ve světě, přijímat opatření, která jsou rozumná, o kterých dnes už víme. Veřejnost...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, teď to je klíčové, přece musí, já nevím, já nejsem epidemiolog, já tedy jenom stovky a stovky hodin mluvím už půl roku každý den s politiky a různými odborníky a profesory, a tak. Přece podle mě musí existovat epidemiologické plány, přece ta epidemiologie je o predikci vývoje a výpočtech, přece musí existovat, pokud situace půjde takto, budeme dělat to a to. Pokud půjde, takto budeme dělat to a to. Přece musí být nějaké plány. Proč, proč nejsou veřejné, aby ti lidé to věděli, co se bude dít?

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To byl jeden ze zásadních problémů, že ty důležité informace zůstaly skryté, zatímco spousta rozumných lidí volala po tom, ať ta data jsou prostě běžně veřejně dostupná, ať se s tím každý může seznámit. Možná to někdo třeba nebude umět dobře číst, ale bude to mít možnost každý posoudit. A co je důležitá věc, co si myslím, že tady máte na mysli, v té rovnici je celá řada neznámých, na jaře se mnohem méně testovalo, na druhou stranu bylo také mnohem víc těch vážných komplikací. Teď při tom nárůstu se už dá očekávat a všechno o tom vypovídá, že bude růst i ta křivka, i ten počet lidí s vážnými komplikacemi a nemocnice se budou plnit. Já tady...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dneska v Uherském Hradišti ARO oznámilo, že jiné pacienty než s Covidem už přijímat nebude, že jsou spádovou nějakou určenou nemocnicí pro ty nemocné Covidem, a to ARO v Uherském Hradišti prostě jiné pacienty přijímat už nebude.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Ale dnes i včera zaznívá z úst ministra zdravotnictví, premiéra, že naše nemocnice jsou nachystané, že kapacita je dostatečná. Mně, a stejně tak veřejnosti, nezbývá, než tomu důvěřovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme pana Foldyno. Pane Foldyno, tady jsem těmi otázkami, kdy jsem oba dva hosty trochu tlačil k tomu tématu, abysme se tady tak jako neuklidnili a neříkali klídek, ono to bude dobrý, protože já si osobně myslím, že teď klídek není na místě. Vy jste, na jakém břehu, dá se říct, ten uklidňující, nebo alarmující, nebo neutrální.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Víte, já jsem tady z Poslanecké sněmovny, já jsem politik, pan kolega je politik a v zásadě i pan Kocáb je v této chvíli, chvíli politik. Já si myslím, že to je otázka věcného charakteru. A do této chvíle začalo zaznívat v tom řešení, nebo v té diskuzi příliš mnoho politiky. Soutěž pana premiéra s červeným svetrem, krizový štáb, soutěž vláda. Samozřejmě to vše nepřináší klidu veřejnosti, která to sleduje. Česká televize informuje o těch problémových záležitostech, také to nepřináší klidu. Podíváme se, kolik je hospitalizovaných lidí. Jaká je smrtnost v této chvíli. Co zabralo. My jsme slyšeli termíny...

Jaromír SOUKUP, moderátor

/Souzvuk hlasů/ těchto údajů.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

My jsme slyšeli termín chytrá karanténa, Semafor, koronavirová mapa. Najednou ty termíny už neexistují v zásadě a vracíme se plošně k těm, k těm rouškám. Já si myslím, že je potřeba trošku dát ten míč na zem, přestat, přestat fabulovat a hrát tu politiku, bohužel je před volbama krajskýma, ono se to příliš promítá. Já si myslím, že krize byla ve chvíli, kdy jsme, kdy se to tady spustilo, kdy jsme neměli roušku, začali všichni lítat do Číny a vozit bedny a nosit je na rukou, hasiči natáčeli, jak je nosí na rukou, to bylo zajímavé teda, opravdu to bylo neskutečně zajímavé. Ale dneska už, dneska už jsou tady kapacity českých firem, které jsou schopny vyrábět roušky, my to neslyšíme.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Respirátory.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Respirátory do konce třetího stupně, to znamená ty nejlepší. Já bych prostě chtěl, abysme se trošičku zbavili při řešení tady toho...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste bývalý a doposud podle Facebooku aktivní boxer, tak trénujete, to vidím na Facebooku, jste bývalý, bez roušky, jste bývalý vrcholový sportovec. Víte, mně to někdy teď přijde takové, jako kdyby boxer po prohraném zápasu přišel a říkal, já už vím, jak na to, teď si to dáme znovu, ale takhle to v boxu nechodí, bohužel s tou epidemií to taky takhle nechodí. Druhou šanci už prostě nedostaneme, pokud se nám to tady rozběhne exponenciálně a skutečně budou růst počty hospitalizovaných, pokud se skutečně bude plnit zdravotní systém, pokud pak skutečně budou zbytečně mrtví, tak už tu druhou šanci nedostaneme, to znamená, to je zbytečné teď říkat, my se musíme poučit, my teď musíme, musíme zařídit to tak, aby se tohle nestalo.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já jenom zareaguju na to, co jste naznačil, já nejsem z těch, kdo by tady jako vytvářeli selanku a uklidňovali, já volám po zdravém rozumu a po odpovědnosti lidí, kteří si v tom umí udělat pořádek, protože už celou řadu věcí, věcí dobře znají, základní doporučení jsou jasná, a to Německo, i země, kde se daří držet ten koeficient R v otěžích, tak ukazují, že tam, kde se lidi chovají rozumně, disciplinovaně, na jednu stranu nežijí jenom v obavách, ale na druhé straně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

...nemávají rukou, tak to je přece směr, kterým se máme vydat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Foldyno, doplňující otázka. Mluví vládní představitelé s lidmi pravdu teď v této situaci, mluví pravdu?

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já si myslím, že bohužel nemluví tu pravdu, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta klíčová otázka...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

...zpolitizovaná, opět se dostáváme na to, že jsme v době předvolební a promítá se ta diskuze. A ta řeč těch politiků do tohohle, není to upřímná, není to upřímný. Ve chvíli, kdy by to bylo upřímné, tak prostě musíme jasně ukázat, že prostě jsme schopni tu krizi, ten problém řešit, že máme své vlastní kapacity, že je budeme podporovat a že prostě budeme zavádět plošná opatření v epicentrech, těch, přísnější opatření v epicentrech toho, té nákazy, ale ne takhle obecně, tady se obecně dohaduje všechno možný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně. Pane Kocábe, já mám takovou otázku, zase, mluví se s lidmi pravdu. Mluvíme s lidmi pravdivě, dostávají pravdivé informace, protože když dostali informace, že to velké nebezpečí, viděli jsme, jak se lidé semkli, jak se chránili, jak udělali první poslední, jak byli ochotni strpět všechno s odůvodněním, že lidé chtějí rozvolnit, no, tak bodejť by nechtěli rozvolnit. Vždyť všichni jsme z toho byli unavení, pokud bysme ale lidem vysvětlili pravdu, že pokud všechno rozvolníme, bude nás čekat průšvih, lidé by přijali, já nevím, proč jsme měli otevřené taneční kluby, takovéhle věci, které nesou velké riziko. Upřímně i teď mnoho věcí nechápu. Já nevím, proč zavřely taneční kluby v Praze a /nesrozumitelné/ otevřený, vždyť je to 200 Kč taxíkem, a tak bych mohl pokračovat.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tak já se pokusím, pak mi řeknete, politici, jestli jsem klepnul hřebíček na hlavičku. Tady se už nedá očekávat pravda, promiňte, od pana premiéra, který neustále mění názory a výstupy, neříkám, že úmyslně lže, ale prostě je tam určitý typ zmatku, který slyšíme prostě od našich vládních představitelů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je zřejmý, jako teď se to hrne, tak musím vyhrát volby, děj se co děj.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

A teď bych chtěl klepnout ten hřebíček, je potřeba nahradit názor jedince kolektivním názorem ústředního krizového štábu podle zákona, který bude obsazen samozřejmě reprezentativním způsobem a tomu ten národ by mohl opět uvěřit. Ten ústřední krizový štáb, a ne nějaká rada vlády, já jsem byl ministrem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, promiňte, ústřední krizový štáb, nestačil by člověk, který je připravený říkat i nepříjemné pravdy?

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Nechte mně to vysvětlit. Nestačilo, opravdu nestačilo. Tady už nestačí názor jedince. Ani pana Prymuly, ani premiéra, prostě musí to být kolektiv lidí, který se rozhodne na tom, o tom, jakým způsobem se bude čelit, pokud ta krize...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ten krizový štáb, to jsou, ten krizový štáb z principu má samozřejmě zabezpečit spolupráci resortu, nebo nařídit, to dá rozum.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Já bych to dořekl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale já teď jako nevím, protože zřízení krizového štábu je zcela zřetelné politikum, protože krizový štáb řídí šéf ČSSD a vládu řídí šéf hnutí ANO.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ano, je to podle, nechte mě to doříct, podle krizového zákona je to výkonný orgán, kdežto rada vlády, kterou si udělal premiér, je čistě poradní orgán, já jsem měl sám pocit jako ministr /nesrozumitelné/ vlády, jejich výstupy jsou naprosto nezávazné. A názor premiéra nebo jedince, který není institucionálně podložen, nějakým způsobem podepřen, je samozřejmě jenom jeho názor, který může měnit každý den. A ten krizový štáb by měl zavést institut důrazného doporučení. Před jakoukoliv restrikcí by měli vydat důrazné doporučení, kdyby řekli našim občanům, ještě to není ze zákona, ještě to není povinné, není to stíhatelné, není to přestupek, ale už byste se měli krýt tímto způsobem, aby se přenesla část...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimo jiné tohle doporučení, tohle důrazné doporučení dnes Holanďané dali svým občanům před cestami do České republiky. Pane Kupko, těch států, které začaly s restrikcemi vůči Čechům přijíždějícím, nebo lidem, obecně lidem, kteří buď v České republice nebo v Praze strávili nějaký čas, je čím dál tím víc. Belgie, Velká Británie, Holandsko, Německo, pobaltské státy, Maďarsko, Slovensko a můžeme pokračovat, už je v podstatě těžké všechny vyjmenovat.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Ten stav je podle mě vážný, to já rozhodně neumenšuji, ale to východisko z toho nesmí vést přes hysterii, přes strach a přes obavy.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Samozřejmě.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Musí to být racionální pohled na to, čemu čelíme, protože to riziko přece dneska už známe. Známe parametry smrtnosti. Známe, jak vážné to je a jaké jsou ty nejrizikovější skupiny, to je naštěstí v tuto chvíli už pro nás jistá výhoda, že jsme schopni se s tím lépe vypořádat a že ta opatření nesmí být devastující pro ekonomiku, to přece dneska víme taky, mimo jiné proto, že po těch hodech, které vláda spustila a nesměřovali jenom k proticovidovým opatřením, na to prostě Česká republika nebude mít peníze. Takže tady musíme opravdu a...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to je totiž klíčová věc, jo, protože já mám takové podezření, možná vzadu mám nějaký zvoneček, který říká, no, pokud jsme tady říkali 1 bilion korun, že se dá do ekonomiky, a schválili jsme si 500 miliard korun deficit. Po první vlně, tedy po těch jarních událostech, a teď se zdá býti před náma ještě větší průšvih, než byl na na jaře, tak možná se tím chtějí promlčet, promlčet, protože prostě ty peníze, je iluzorní, že by Poslanecká sněmovna schválila schodek státního rozpočtu 1 bilion korun, nebo něco podobného to je prostě už...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Možná by to koalice i schválila, současná vládní, ale jde o to, že to někdo musí zaplatit, to je závažnější moment. Ta vládní koalice je pár dnů před volbami asi schopná udělat ledacos a taky se do toho pustila a slibuje kdekomu a vytváří třeba ještě hlubší mezigenerační konflikty a zášti mezi jednotlivými skupinami těch lidí, kteří něco potřebují, ale to, po čem já volám, je opravdu racionální úsudek s vědomím toho, jaká rizika jsou a jasná výzva veřejnosti tak, kterou slyšíme i v jiných státech, aby se lidé na základě toho, co dobře vědí, chovali odpovědně a disciplinovaně.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

To musí, pane Kupko, udělat někdo, kdo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tady teda musím říct, tady teda musím říct, že nejsem si úplně jist, jestli teda zřízení krizového štábu je dobrý nápad, ale to, co říká pan Kocáb, že se má důrazně upozorňovat, je pravda, pane Foldyno, teď upozorním na jednu věc, už jsme mluvili o tom, že ta čísla za středu, čtvrtek, pátek letěla nahoru, v sobotu byla rekordní, já jsem to v jednom pořadu říkal, já bydlím kousek za Prahou, a to, že by lidé se neměli scházet, to nikde jako zřetelně úplně nebylo, formálně žádné důrazné doporučení dáno nebylo, lidé si to vysvětlili tak, že když jsou venku, je to v pořádku, můžu být bez roušek, bylo krásně, bylo hezké počasí, můžu být bez roušek, vevnitř je to problematické, z nějakého takového důvodu, já jsem to říkal, já jsem na kole, v obci Mnichovice byla pouť, normální skákací hrady, kolotoče, cukrová vata, a tak dále. O 3 kilometry vedle v obci Klokočná byly myslivecké slavnosti, kde byly stánky venku s různými pochutinami, a tak dále, a zase stovky lidí, a takhle může pokračovat, takhle to vypadalo po celé zemi. Ono je totiž také o tom, že spousta akcí byla na jaře zrušena, přesunuta na podzim a teď se zdá býti naprosto přecpáno různými akcemi a já, prostě jenom chybělo, že lidem řekne, neblázněte, musíte to ještě vydržet, teď ta čísla rostou. Chybělo vám to samé...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já se domnívám, že máte naprostou pravdu, je to chaotické, je to velmi, velmi chaotický pohled na ty, na tu situaci, kdy, kdy prostě se pořádá celá řada akcí a mezitím zaznívá to, že se teda povede, povede plošná restrikce. Protože znovu opakuji, že se do těch rozhodnutí a diskuse promítá ta politika, domnívám se, že by mohl vzniknout paritní orgán, nebo paritní, kde delegují parlamentní strany, za sebe dva...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, hoří, hoří.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

A to je ze chvilky.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Není čas na to vymýšlet jako nové orgány.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, právě, hoří, teď už není čas jít objednávat hasičské auto, teď už se musí jet s vodou.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Pane Kupko, ne, ne, ta vláda tu odpovědnost neunáší, to je naprosto..., aspoň já to tvrdím, jo, já tvrdí, že...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To nejde teď nahradit, nemáme tady parlamentní volby.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Podle krizového zákona, přečtěte si to, krizový štáb, promiňte, že s tím pořád otravuje, ten musí být dobře sestaven, tak tady máte autoritu, kterou možná naše občané zarespektují. Podívejte, pane Soukupe, v minulosti Churchill dokázal mít tu osobní autoritu. Možná pan Konrád Adenauer, nevím. Možná Merkelová. Ale těch jedinců, kteří mají takovou osobní autoritou, že ten národ za nimi jde, je málo a Babiš to rozhodně není a Hamáček to rozhodně není. To znamená, tady musí vzniknout...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Tak ale nemáte, s čím pracovat, protože krizový štáb bude v každém případě ve svém čele mít buďto ministra vnitra, což říká mimochodem právě ten krizový zákon, tak je to přesně určeno, a říkáte-li, že zároveň červený svetr tu autoritu nemá, nemá jí ani Andrej Babiš, ale my tady nikoho jiného nevykouzlíme.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tam musí být všechny...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kocábe, jenom neskákejte si, prosím, do řeči, pak není zcela zřejmé, kdo mluví a diváci se v tom nevyznají. Tak pojďme si vyhovět takhle. /Reklama/.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já můžu říct, co bych si přál a vlastně jako, a je to důležitá zpráva vůči vládním politikům, ale i vůči veřejnosti, aby se najednou ty chaotické toky informací zcelily a aby opravdu zaznívala jasná slova ze strany vlády, nejenom doporučení, ale na celé škále jasná opatření, rozumná, poučená z toho, co jsme zažili na jaře, pak rozumná doporučení, my je ale známe, to není tak, že by byla někde jako nepředstavitelná, abstraktní ve vzduchu, vždyť jsme si tím prošli. A ta doporučení jsou jednoznačná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kdo je pro vás autoritou...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

...riziko menší a riziko větší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kdo je pro vás autoritou, který by teď tedy měl vystupovat, když říkáte, že krizový štáb v čele s Hamáčkem nebo Babišem ne, kdo by měl být autorita. Já jenom upozorním na ty tiskové konference nekonečné, byly každý den na ministerstvu zdravotnictví, byly na ministerstvu všeho možnýho, byly na vládě, kde jeden odborník po druhém říkali, že je všechno v pořádku. Kdo z vašeho pohledu by to měl být? Prymula?

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

No, toho ministr zdravotnictví odstranil na místo, kde vlastně nemá možnost o těch současných opatřeních rozhodovat. Pan profesor Maďar odešel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přesto ho veřejnost, přesto ho veřejnost akceptuje.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já tohle samozřejmě očekávám od těch, kteří byli zvoleni. Já vím, že to očekávání je zjevně marné, ale my ho neumíme jinak nahradit. Já jako opoziční politik tady vystupuju s poučením toho, jak se s tou situací vyrovnávají v jiných státech, jak bych se s ní vyrovnával já, ale nejsem schopen, a není to schopen nikdo, vyměnit současnou vládu a ukázat, takhle to má být, já doporučuju rozumné kroky, které, když veřejnost uslyší, tak se minimálně to riziko bude zmenšovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Foldyno, krizový štáb ano nebo ne. A ještě řeknu, můžu jenom dopovědět tu otázku, protože já si teda myslím, jestli skutečně teďka ta exponenciála naroste a ty matematické výpočty jsou nemilosrdné, nemilosrdné, je to, je to, tak to tu vládu musí smést v podstatě s celou tu politickou reprezentací, která je za to odpovědná, to je, to je věc, pokud ta exponenciála skutečně bude.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Ten krizový štáb, pane Soukupe. Já se domnívám, že krizový štáb v této chvíli není potřeba, protože nejsme v žádné krizi, ale vláda by měla tlumočit stanoviska validní orgánů a lidí, kteří tomu rozumí, nikoliv politická proklamace, to jsou většinou politicky proklamativní vystoupení pana premiéra, který svým způsobem něco politicky deklaruje, své přání, ale není to opřené o validní informace...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže krizový štáb ne?

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Krizový štáb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak si to mám, víte, mně dneska přišlo prostě, já nevím, já už si připadám, že opravdu žiju v nějakém absurdním divadle, protože Slovensko na podkladě svých epidemiologů rozhodlo o restrikci vůči...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Vůči svých ideologů, to je to právě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Restrikcí vůči českým občanům. A náš premiér na to zareaguje tak, že mají křehkou koalici a že málo testujou.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tak to máte...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Pojďme si to, prosím, shrnout. Co můžeme tady udělat my v pořadu, který se teď vysílá? No, doporučit rozumné věci lidem, kteří se na to dívají, to je naše role. Neumíme a nemůžeme rozhodovat, uměli bychom, ale nemůžeme rozhodovat za současnou vládu a za premiéra, který se ze všeho nejvíc řídí průzkumy veřejného mínění. Vidíme to na každém kroku. Tak to, co tady má zaznít, je výzva opravdu k rozumnému postoji v situaci, kdy máme celou řadu vstupních dat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To, co pan Kupka, lidi to zvládnou a udrží Andreje Babiše v sedle k vítězství ve volbách a pak se začnou dělat věci.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Tohle já jsem neřekl. Tak já bych se rozhodně...

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Počkejte, nechtě mě reagovat. To všechno, co pan Kupka řekl, s tím souhlasím, až na jednu drobnost, on navrhuje to nechat na vládě a já se ho ptám, myslíte, že tato vláda to zvládne? Já si na rozdíl, nebo já si myslím, že tato vláda už to nezvládne, ta předvedla tolik zmatku, že je potřeba řešení toho problému, a teďko nevíme, pan Foldyna říká, že nejsme v krizi, tak jsme nebo nejsme, tak pro případ, že bychom se dostali do krize, tak já teda mohu říct jedinou věc, co bych udělal, kdybych byl premiérem já. Já bych okamžitě zřídil, ať už tedy krizový štáb nebo nějaký jiný bod, zkrátka kolektivní řízení problémů koronavirus, jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako v řádu dnů.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

V řádu hodin, dneska odpoledne, v řádu hodin. A tady přesně, teď se, promiňte, že se, že se teďko odvolám a bude to vypadat jako, že se sám chlubím, ale také jsme dělali odsun sovětské armády, že jsme okamžitě začali jednat a zabezpečovali jsme se před riziky, o kterých jsme nevěděli, jestli přijdou. Vy totiž jako politik se musíte předem zabezpečovat i proti možná jenom nereálnému riziku, jestliže tady je riziko, že by to opravdu bouchlo, tak já chci v televizi a v novinách a ve vašem pořadu slyšet, co mám dělat, ale ne od Babiše, ne od Hamáčka, ale od kolektivního orgánu, který se zabývá pouze tou věcí, a to není vláda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kolektivní orgán, do toho, prosím, vstoupím.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ano.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Kolektivní orgán musí mít hlavu. Spoléhat se na to, že kolektiv rozhoduje, ideálně to si myslím, že opravdu nemusí fungovat, ale my tady přece máme jasný právní řád a ten přesně vymezuje, jaká je role vlády, jaká je role ústředního krizového štábu. A iniciovat roli ústředního krizového štábu, to podle mě na místě je, přinejmenším proto, aby tam se sešly ty klíčové orgány, ústřední krizový štáb, to není ze vzduchu vytažený soubor lidí, tam je zástupce Policie České republiky, hasičského záchranného sboru a klíčových složek...

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Proto jsem odkazoval na ten zákon.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Proto to je orgán, který ale logicky má svoji hlavu a ta hlava má samozřejmě i příslušné kompetence a pravomoce. Nevymýšlejme Ameriku, tady jde opravdu o to zajistit, že v téhle chvíli tu bude za jasných právních podmínek slovo, které bude mít váhu a které povede veřejnost k tomu, aby se v tom dokázala vyznat, aby předvolební, předvolební sliby nehrály větší roli, než racionální hodnocení té situace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Foldyno, vy jste řekl volební, teda ten krizový štáb ne, no, tak já, když jsem se na to ptal prof. Prymuly, tak on říkal celkem srozumitelnou věc, on říkal, podívejte se v okamžiku, kdy je potřeba spolupráce různých rezortů, tak je krizový štáb na místě, teď máme problém zdravotní. Ty orgány ministerstva zdravotnictví, hygiena, ty stačí, já říkám, no jo, formálně možná jo, ale podívejme se na to, jak ta hygiena v podstatě zhavarovala. Oni půl roku měli na to, aby se připravili, neposílili stav lidí, to znamená ti, kteří tam pracujou, teď opravdu už nemůžou, takže to je ten obrovský paradox, že ty lidi, kteří tam pracují, opravdu už nemažou, jsou v práci 14 hodin denně...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

On je nadřízeným orgánem pana ministra zdravotnictví a zdravotníci...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No právě, jsou již 14 hodin denně v práci, dělají první poslední, a nemůžou to zvládnout, takže teď je to strašná věc, obrovská úcta k těm, kteří tam pracují a naprostá kritika hlavní hygieničky, která nedokázala pro tenhle ten strašně důležitý úřad za půl rok vybojovat peníze a posílit je, protože přece po těch lidech nemůžeme chtít, aby byli v práci ještě...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Ale odpovědnost za to má premiér a ten má odpovědnost za ministra zdravotnictví. A ministr zdravotnictví za hlavní hygieničku. To je prostě daný. Takže v této chvíli zatím nejsme v krizi, aby byl krizový štáb. Odpovědnost plnou za celou tu situaci nese pan premiér České republiky a Vláda České republiky, ministr zdravotnictví, jak jsme to tady zopakovali, má na starosti hlavní hygieničku. A ten problém se dá řešit, vždyť ta vláda spolu zasedá a nějakým způsobem jsou si schopni to koordinovat i s tím ministrem vnitra a, já nevím, jestli do toho musí mluvit teda ministryně práce a sociálních věcí, zřejmě do jisté míry ano, jestli ministr zahraničních věcí, asi do jisté míry, takže vymýšlet, vymýšlet další a další orgány, odpovědnost nese vláda a premiér.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A mají mít, mají mít nějaký, nějakou predikci vývoje a nést za to odpovědnost, tomu rozumím. Teď se pojďme podívat od státu...

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Pane Soukupe,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Hned se k tomu vrátíme, od státu na tu druhou stranu, na tu důležitější, na lidi, obecná otázka, jak se jim daří teď?

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Jsme v krizi. Vy říkáte neustále, že nejsme v krizi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale ta otázka byla na pana Foldynu. Jak se teď daří lidem, teď jsme mluvili o státu a teď...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Veřejnost, veřejnost je do jisté míry v chaosu, protože neví, co si o tom má myslet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

I s ohledem na sociální podmínky, zaměstnanost, hrozící riziko...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Hospodářství, významně se to promítá do hospodářství. Podívejte se, jak vypadá Nerudova ulice. Podívejte se v jiných městech, jak vypadá, my, vy jste říkal, že jsou poutě, a ta pouť má třetinovou účast, ty stánkaři pláčou nad výdělkem. V restauracích a v jiných zařízeních, prodejci aut, dokonce ve firmách, kde je servis, tak pláčou nad výdělkem. Je tu do jisté míry chaos z neinformovanosti. A z toho...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, kam mířím, víte, kam mířím? Za a) k sociálním potřebám, sociální situaci rodin. A za druhé, že všichni epidemiologové unisono říkají, pokud nezaberou ty roušky, pokud nepodaří se zpomalit šíření toho viru, no, tak prostě musí nastat další plošná opatření, což teda budou směřovat k tomu, že se omezí shromažďování, což bude mít drastický dopad na restaurace, kina, divadla, a tak dále. Dovedete si to představit a je potřeba o tom...

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Z toho vlastně vzniká i ta obava a samozřejmě před náma jsou volby jako takové a samozřejmě nechci v této chvíli strašit lidi víc, než je, než je nutné, protože může se stát, že potom zjistíme, že k těm volebním urnám přijde 5 % obyvatel. Já, já v této chvíli nechci vytvářet žádnou diskusi, která by vyvolala už významnou obavu u veřejnosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je přesně ono, ale my musíme říkat pravdu bez ohledu na nějaký volby, nebo co, protože teď jde o zdravotní stav lidí.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já se domnívám, že my tady v této chvíli pravdu říkáme, nemáme žádnou zástěrku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, že tak tlačím, ale chci, aby ta debata byla otevřená a živá, pravdivá. Pane Kupko, a hned potom, pane Kocábe.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já myslím, že za této situace je pro mnoho lidí ta situace opravdu těžko k unesení a přesto se s ní vyrovnávají. A myslím si, že i tenhle pořad má přispět k tomu, aby lidé věděli, že celou řadu věcí už slyšeli a jsou ověřené. Je jasné, které chování je rizikovější, které je bez velkých rizik, že je rozumné udržet si mimochodem i dobrou náladu před tím, aby podlehli hysterii, chaosu politiků a aby dokázali v tomhle směru ukázat, ano, my přece si uděláme pořádek v tom, že pokud se chceme někde potkat, tak spíš venku, než vevnitř, protože lidi se taky potřebujou potkávat. A víme-li, že to riziko venku je mnohem menší, tak je to prostě přirozená a dobrá rada, že je potřeba ve vnitřních prostorách se chránit, opakujeme známé věci, a opravdu změnit hygienické návyky v tom, že si prostě budeme mýt mnohem víc ruce, než jsme si je myli před rokem, že tohle budou věci, které třeba Německo vstřebalo velmi dobře...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že podle všeho už to teď nebude stačit. To teď nebude stačit, už se to rozběhlo tak, že už to teď nebude stačit.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Pak ale máme k dispozici už jenom ten druhý extrém, a to je znovu vypnout ekonomiku, a to je ale krok, který samozřejmě bude mít dalekosáhlé dopady a znovu bude mít dalekosáhlé dopady i na lidské oběti na jiných stranách.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máte pravdu, tahle to prostě je, ale, ale víte, co mě štve, že ta energie lidí z toho jara byla prostě v podstatě promrhána, a to mě prostě štve.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To mě štve stejně jako vás, že se spousta věcí, o které, o kterých bylo jasné, že se mají odehrát, tady zazněly. Já je nechci zbytečně znovu opakovat, to, že vlastně nejde teď trasovat, protože těch lidí není dost, že vzdáváme ty základní principy, o kterých se mluvilo, že jsou podmínkou pro to, aby nemuselo dojít k tomu vypnutí ekonomiky, abychom se s tím dokázali poprat, tak já volám po tom z hlediska zdravého rozumu, aby, pokud nemáme tady na druhé straně, na straně vlády jasný pohled, tak aby opravdu lidé si ve svých vlastních hlavách udělali pořádek v tom, že tu je zdravý rozum, bezpečné chování a větší ohleduplnost, a to všechno teď na místě je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu být ďáblův, zase ďáblův advokát, protiargument, víte, to je hezké, že Andrej Babiš, nebo vláda nechce vypnout ekonomiku, no jo, ono už jsme slyšeli, že nebudou plošná opatření, když se zavedly roušky, Andrej Babiš řekl, já jsem nikdy neřekl plošná opatření, já jsem řekl ekonomická plošná opatření. To byl ten rozdíl. A jaký je rozdíl mezi rozhodnutím vlády uzavřít hranice a tím, že ty hranice uzavřou ty ostatní, protože předtím jsme hranice uzavřeli proto, abysme si nezavlekli virus k nám a teď nám je uzavřou ty ostatní státy, abysme od nás nezavlekli virus k nim. Víte, zavřené provozy, to je sice hezké, ale pokud při stávajících číslech, a ten ministr zdravotnicí i premiér to musí vidět, se statisíce lidí během pár dnů nebo dvou týdnů ocitnou v karanténě, tak ten výsledek bude úplně stejný, protože ti lidé nebudou pracovat. Včera jsme slyšeli, dobře, dobře, dobře, tak do karantény nemusí ti, kteří se potkali s nakaženým a měli roušku, proboha, jak to chcete prokazovat, že to jsou přeci...

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Vy jste položil jednu otázku, kterou já bych rád odpověděl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máme, máme spoustu času.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Jaký je věcně rozdíl mezi tím, kdy se ostatní státy a třeba města uzavírají před lidmi z Prahy, z regionů, které mají prostě větší výskyt Covidu, je to jejich opatření, které je navíc podmíněné tím, že třeba mohou dorazit, ale za podmínek buďto negativního testu v ruce, anebo nějaké karantény. To jsou opatření, která mají logiku zdravotní. To, kdy Česká republika uzavřela své hranice plošně, uzavřela je pro vlastní občany, v tom já jsem symbolicky cítil to, o co běželo v roce 89, a to je svobodný prostor, mezi tím je velký rozdíly, byť to vypadá tak, že věcně to tak dramatická odlišnost není, ale je. V okamžiku, kdy státu zavře všem občanům cestu do zahraničí, je něco jiného, než když ostatní státy určují podmínky pro to, aby si zachovaly bezpečí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To má pan Kupka pravdu, ale pro toho občana ten rozdíl velký není. Ještě k tomu dodám, dodám jednu věc, nebo musíte mít negativní test, který teď za stávajícího systému v podstatě nemůžete získat, protože se objednává na 4-5 dnů dopředu a stojí 1 700 Kč, což pro spoustu lidí je prostě hodně. A jinak test zdravotní pojišťovny hradí pouze tehdy, pokud máte příznaky, doporučí vám to lékař, anebo vás k tomu vyzve hygiena, fakticky pro ty lidi velký rozdíl není.

Michael KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

No ne, tak je to samozřejmě obrovský, obrovský problém, já například mám, zhruba za 3 neděle mám mít rozhovor se slovenskou prezidentkou, na to jsem se těšil v Bratislavě. A asi se to nepovede, nebo kde seženu ten test, když mám na to jenom 72 hodin, že jo, tak to samozřejmě cítím. Zároveň my jako umělci, když tam je výjimka pro umělce, tak uvidíme, my jako umělci, vy říkáte, nejsme v krizi, ale možná, že jsme situaci blízké krizi, já nevím, jak bych to tedy...., odpověděl, protože my jsme například měli, pane Soukupe, od začátku roku jenom 3 koncerty s Pražským výběrem. My jsme doslova a do písmene padli na hubu. Já, kdybych neměl nějaké úspory, tak v podstatě se celý ten projekt ruší, a to mluvíme jenom o naší kapele.Michal Kocáb a teď si vemte. Stovky herců v oblastních divadlech, tanečníků, hudebníků, orchestrů, sboristů, ale to se můžeme takhle bavit o dalších a dalších profesí, to není dobré.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ještě, co z toho vyplývá, teď jsme měli 1 koncert v Brně a teď jsem zjistil, že ta naše kapela prostě přebírá odpovědnost, tak to vidím, do svých rukou. My jsme si najednou říkali pozor, tam jsou ty práskači, jo na tom bigbítu je to navíc, takže lidi křičej, prskaj a to je přesně to místo, kde by se ten koronavirus mohl šířit a přebírá odpovědnost do vlastních rukou a sama si klade otázku, jestli vůbec koncerty máme pořádat, jestli na to máme, protože je to nebezpečí, bojej se muzikanti, bojej se i lidi. A vyšla mi z toho taková odpověď odpověď, že spíše než doporučení nedůvěryhodné politiků, je potřeba rozkrýt problematiku těm lidem a přinutit nebo vyzvat je k tomu, aby si tu odpovědnost sami vzali do svých rukou a sami rozhodovali, kam půjdou, kam nepůjdou, abychom zabránili regulaci typu uzavírání hranic, jak jste to vy vyjádřil, protože to jsou až takový polo totalitistický manýry, a abychom si kladli otázku a zároveň si uvědomili, že nejsme nesmrtelní, že prostě jsou zde nemoci, že to neznamená, že tady budem na věčné časy, a že musíme udělat určitá velmi důrazná opatření, na kterých se, o které se sami zasloužíme, ale zároveň si nenechat do slova do písmene jakoby rozebrat tu společnost, ekonomicky, lidskoprávně a a co do vývoje prostě sociálního.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dějou se věci.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

S panem Kocábem naprosto souhlasím a vnímám, co říká. Mně chybí ten lidský přístup těch politiků a těch představitelů k té společnosti. Těm lékařům víte, když jsem včera jsem zrovna šel shodou okolností do polikliniky v Děčíně a já ty lékaře znám, každýmu je přes 50 let, některým je dokonce i víc a oni jsou v té první linii, a to nevyřešíme jenom penězi, ale taky nějakým lidským přístupem a ten lidskej přístup mě z té obrazovky nebo z tohoto pódia od mikrofonu těch politiků naprosto chybí, chybí mi apel na společnost, aby dodržovali to, že reklama 3× mejt si ruce, a tak dále, to je to samozřejmě asi má nějakej smysl, ale ale marginální ve vztahu k tomu, když někdo lidsky vysvětlí těm lidem, že to je i na nich, na té společnosti, a že to je velmi vážný, a že si toho vážíme, že ty lidi něco dodržují. Na učitele, my, my my se domníváme, že když někomu pošleme peníze, že jsme to vyřešili jo, že někdo rozhodli jsme, že přidáme učitelům, přidáme těm, ale musí se s těma lidma taky jednat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale ono bude hůř, pane Foldyno.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Pánové jediná jediná důležitá věc, my jsme taky politici, proto já se snažím využít ten prostor, abychom ty rozumné věci pověděli, no samozřejmě, že nemáme a nemůžeme mít takový prostor a takovou odpovědnost.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já jsem rád, že máme ten prostor třeba tady u vás televizi a domnívám se, že to je dobře.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já taky vnímám a snažím se to využít opravdu proto, abych zdůraznil, že je to věc osobní odpovědnosti a taky souhlasím s tím, že je na místě vyjádřit jasný respekt vůči všem zdravotníkům a dalším lidem, kteří se znovu ocitnou v rizikovější pozici a ty odezvy lékařů, já mám poměrně živé v tom, že na mnoha odděleních.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ne, ale víte já jsem takovej, ta situace se zhoršuje, slovy klasika z filmu Pupendo, "Promiň, jak promiň", kde říká Bolek Polívka: " promiň". Víte já u zdravotníků, no tak zdravotníci samozřejmě, že jsme jim vděční, protože složili Hippokratovu přísahu a 100 % z nich se chová tak, že bez ohledu na vlastní riziko, na vlastní ohrožení prostě bojuje o každý život a zdraví každého a ten a pak až teprve večer si uvědomuje, co všechno se mohlo stát. Samozřejmě, že to tak je, ale jak se k nim chováme přece, jak děkujeme. Přece, proč jsme za půl roku nic pro tu hygienickou službu neudělali, proč jsme, to jsou také lékaři, proč jsme za půl roku nedokázali skutečně to s tím zdravotnictvím něco dělat, kdy jsme přece slyšeli, kolik diagnóz se odkládá, kolik preventivních vyšetření se odkládá, jaké to může mít zdravotní rizika, každý ředitel Fakultní nemocnice, všichni lékaři mluvili naprosto chladně, je o covidu jako o jedné z infekcí, kterou nepřeceňují ale nepodceňují, ale každý lékař přece vidí na svých očích každý den v ordinaci, v nemocnici, co všechno se tam děje a co všechno se zanedbává.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Jednu věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A my jsme kromě díků v podstatě a pánové, promiňte, jste také politici, my jsme v podstatě kromě díků pro ně nic neudělali.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To tady budu oponovat, protože já jsem se třeba přesvědčil o tom, jak je v tuhle chvíli ochrannými prostředky vybavené zdravotnictví ve středních Čechách, ale pevně doufám, že nejen tam, že ta doba opravdu prospěla tomu, že je k dispozici dostatečný počet ochranných prostředků, pevně v to doufám, alespoň tam, kde jsem se díval, tak tam ať už, co se týče roušek, ochranných obleků pro zdravotníky i těch respirátorů FFP 3/nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, ale kam jsem mířil, kam jsem mířil, pokud jsme to skutečně nebo vy politici, ale samozřejmě více vládní politici, pokud to skutečně zvorali, pokud skutečně exponenciála poroste nahoru, pokud skutečně poroste dramaticky počet hospitalizovaných, tak uvidíme ty sedřené zdravotníky s těmi s těmi otlaky od brýlí, modřinami, které spí někde polostojící, polosedící a oni takhle budou fungovat a v tom okamžiku, pokud se tohle stane, tak ty politici se musí strašně stydět. Promiňte, já se vás možná teď tlačil příliš.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To netlačil, tohle já si přece uvědomuju, ale každému přísluší jeho role i s vládě v tomhle ohledu přísluší odpovědnost za to, v jaké situaci dnes ta hygiena je. Točili bychom se v kole v tom směru, že my jsme tady pojmenovali, co se opravdu mělo stát a nestalo, tak já se snažím dívat dopředu, protože stojíme-li někde na prahu ještě vážnější situace, a to tak může být, tak to opravdu znamená, působit minimálně v to, aby nevítězila hysterie, nezvítězily příliš emocionální obavy, ale dokázali jsme povědět, co je důležité v téhle situaci, zachovat, racionální úsudek a jasnou úvahu o tom, co je skutečné riziko a co je riziko menší, jak se chránit, to jsou důležité věci, které tady musejí zaznít a jsou už tak pomocí.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já jenom, abych dopověděl to o těch zdravotnících a tom poděkování, tomu lidskýmu přístupu, tak samozřejmě je ten závěr očekávám, že to děkování také bude mít nějaký hmotný charakter, že ty lidi budou finančně oceněni a dostanou peníze, které si zaslouží, protože.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tomu říkám, platit i jinak, než slovem děkuji.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Ano přesně tak a víte, jak já, moje moje známá, dobrá známá je i 70 let, je to lékařka v první linii a ona každý den tam jde, ona ví, že to jí nejvíc ohrožuje a přesto prostě tam jde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takoví jsou lékaři, takoví jsou hasiči. To je taková práce.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Takoví jsou lékaři, a ohodnotit na závěr vedle toho toho slušného slova, tak také říct těm lidem, ano ve finále my s tím počítáme, my uvolníme peníze, my vytvoříme podmínky, abysme vám rehabilitovali tu to vaše nasazení, stejně tak těm zdravotním sestrám, protože jsou to mámy od rodin, že jo,.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A učitelé.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

A učitelé, to je nemlich stejná záležitost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď se už otevřeně hovoří o tom, že ty roušky prostě byla chyba a ti učitelé nastoupili do práce 1. září bez roušek mezi tisíce a tisíce a statisíce dětí, aby se po 14 dnech zjistilo, že se musí rychle za rouškovnat, že teď by měli mít respirátory, se zjistilo, protože se velmi překvapivě zjistilo, že hygiena zavírá školy, zavírá třídy, posílá učitele do karantény, ale ta škola bez těch učitelů je k ničemu, že jo.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Ne já si myslím, že tady jste přešel od toho zdravotnictví k těm učitelům. To je další první linie lidí, kteří nasazují svůj, v uvozovkách řekněme, často život.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pro mně je učitel jako lékaři, záchranáři.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

A mají rodiny, přichází domů, já já já vím o čem mluvím, že má manželka učí, máme 3 malé děti, takže já to prožívám. A ti lidé také chtěli slyšet, jak budou ohodnoceni, co se pro ně udělá. Oni nemají nic v této chvíli krom toho, že jdou do karantény.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tyhle ty kategorie lidí pane Kocábe, kteří ve valné většině, neřeknu, ale s lékaři 100 %, učitelé, já jsem neslyšel o případu který, že by se učitel hodil marod, protože se bojí nákazy nebo se hodil marod lékař nebo záchranář, tihle lidé o tom ne neuvažují, to jsou profese, my jim jako děkujeme, ale ale podmínky.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tak to je prostě to je ta sůl země, to je úplně nejzákladnější, jakoby ten předvoj v každé krizi, kdyby to mělo ten vývoj, o kterém jste mluvili, že by to exponenciálně rostlo. A proměnilo se to v opravdovou katastrofu, to my nevíme pořád, ale pokud tomuto došlo, tak by se znovu vyjevil ten genius toho národa, který známe z roku 89, dokonce i z té první vlny roušek a tady by se potom s tím předvojem těchhle těch učitelů a různých profesí, které jste jmenovali, by se najednou ty lidé začali opravdu starat o to, aby se s tím něco dělo

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak dopadnou volby krajské.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

To je střih. Já nevím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To s tím souvisí.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Samozřejmě já já jako nevím, to se mě zaskočil, já fakt nevím, proč jste já si neumím představit, jak momentálně dopadnou, ale hrozně spoléhám na ty vzedmuté jakoby historické okamžiky národa našeho českého, který vždycky v tu rozhodnou chvíli najednou v sobě zmobilizuje neuvěřitelnou sílu. Na to jsme si sáhli v roce 89. A i teďko nedávno, takže bych se tolik neobával. Základní ale věc a to se vracím k těm informacím, a to mi, prosím vás pane Soukupe nebo kdo ten komu tady matematicky myslí, prosím vás poraďte. Já jsem neustále zmaten z toho, že oni vztahujou počet nakažených k počtu obyvatel. Počet nakažených dle mého názoru může být vztahován jenom k počtu testovaných osob. Na určitému srovnatelném regionu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ale tohle hra s čísly prostě objektivně to vychází, že to že, že to není dobré, protože ten počet testovaných v průměru je přes 10, 12 % o 10, 12 %, což je poměrně prostě hodně, když to přepočteme na 100 000 obyvatel, to číslo přes 60 je nepříznivé, můžeme to vzít zleva zprava, jediné co tam je teď pozitivní, relativně pozitivní, že skutečně ten počet hospitalizovaných a těžce s těžkým průběhem je jaksi trochu lepší, než byl na tom jaře, ale samozřejmě tady velikánský dotazník, protože skutečně 40-50 % těch nově nakažených jsou skutečně mladší lidé a teď je otázka, co se stane, až ten virus přestoupí k těm starším lidem, jestli ten počet hospitalizovaných přestane být i tím posledním optimistickým číslem. Tak to je můj názor, takhle to takhle to vidím.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Ale k těm doporučením je právě na základě téhle úvahy, kterou známe, potřeba doplnit, že samozřejmě znovu ožije to, že je třeba rizikovější skupiny chránit víc. A že to samozřejmě musí směřovat k lidem, kteří se svými staršími rodiči jsou v kontaktu a já v tomhle směru věřím na zdravý rozum, lidé to vyhodnocují a chovají se z velké části odpovědně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Opravdu, řeknu jenom 10 vteřin, 5 vteřin, to je vlastně potvrzení toho, co tady všichni 3 říkáte, protože starší lidé, kteří se dozvěděli informace, se dobře chrání, to je podle mě ten pravý důvod, proč jich je těch nakažených teď relativně v poměru k počtu méně než na na jaře, protože skutečně jsou velmi zodpovědní.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tomu věří, daleko víc.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Jsou prostě daleko více zodpovědní.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

A důležitá poznámka, já jsem zastáncem toho, že se z života nemá, pokud opravdu není ohrožení na životě, vytratit bezprostřední lidský kontakt i radost, tak to přestane trochu být život. A tady máme k dispozici opravdu údaje o tom, které chování je rizikovější, a které méně. Proto vyzývám k tomu, abychom si tohle dali dobře dohromady a řídili se těmi doporučeními epidemiologů, lékařů, která známe, abychom změnili svoje návyky hygienické, nezlehčoval bych to, že je jedno, kolikrát si omyjeme ruce a zda si do uzavřeného prostoru vezmeme roušku. To já dneska vnímám jako nezbytnost, pokud nejsou rozestupy jako tady ve studiu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máme dokonce zákonem nebo tím nařízením jaksi určeno, že tady ve studiu mít roušky nemusíme, pokud natáčíme a máme rozestup, ale hned, jak skončíme, tak jsme uvnitř budovy.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Vezmeme si je, jako jsme s nima přišli sem a já tady pokládám za důležité, a to bych vnímal jako důležitou roli i politiků i epidemiologů tohle znovu vysvětlovat, vysvětlovat, ale ne zbytečnou nebo dokonce hloupou mírou hysterie, ale vysvětlovat to tak, aby to lidé znovu přijímali a mohli se podle toho chovat, když jsem zmiňoval na začátku to Německo, tak to se k tomu opravdu takto staví, staví se k tomu všichni v té společnosti, vnímají to jako hrozbu. Vnímají to jako věc, se kterou se musejí poprat sami. On se totiž nikdo jiný za nás s tím nepopere a bude záležet na tom, jak se podaří rozšířit mezi lidmi ten rozumný zdravý pohled na věc, abychom se nepouštěli do rizikových bodů, do variant typu Techtle mechtle baru, kde se prostě sejde hromada lidí v bezprostředním kontaktu a pijí z jednoho poháru.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jenže ono to bylo dovoleno. Pane Foldyno. Určitě zareagujte a jenom, jak dopadnou krajské volby, jak je ta situace ovlivní a jestli ovlivní, protože jestli neovlivní, tak především už.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Že je potřeba lidem říct, aby k těm krajským volbám šli, protože ty opatření, které se chystají, to znamená hygienická opatření a všechno, zajišťují to, aby tam došlo k tomu minimálnímu možnosti nákazy. To znamená, aby se nebáli a nepodlehli té hysterii, že dneska celá řada těch lidí nepůjde k těm volbám, to si myslím, že je nesmírně důležitý, aby politici v průběhu teďko toho času do těch krajských voleb říkali, aby veřejnost přišla k těm krajským volbám. To, co je na tom pozitivní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bude ta účast vysoká nebo nízká.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Bude zase nízká jako vždycky, bohužel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo to lidé vezmou jako hlasování o postupu vlády.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Já já si nemyslím, že to bude referendum o vládě v této chvíli, krajské volby většinou nejsou referendem o vládě, i když to hraje určitou míru, to samozřejmě hraje, ale jenom určitou míru. To, co je pro mě pozitivní na tom je, že já se tady s panem Kocábem a s panem kolegou, my, kteří máme na celou řadu úplně jiný názory, jsme se tady na celé řadě věcí shodli. Ten národ se, my jsme se jako národ dostali do nějaký do nějaký z složitý situace a musíme hledat východiska a tudíž ty naše názory na nějaký věci teďko šly stranou a my jsme se shodli, a to si myslím, že je to poselství.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsem četl v Lidových novinách, pane Kocábe, jsem četl v Lidových novinách, takový komentář myslím, že to psal pan Kamberský, ale nechci se pana Kamberského dotknout, protože možná, že to psal někdo jiný, ale od on tam, říká takový příměr, že si připadáme my Češi jako třída na výletě, přičemž jsme zjistili v polovině výletu, že paní učitelka neví kam jedeme.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Teď o tom tady mluvíme celou dobu o paní učitelce a všechno, všechno to, jakým způsobem se k tomu naši lidi aktivně postaví. A jak převezmou tu odpovědnost, záleží na tom, jestli budou věřit své reprezentaci, že jim dává aspoň pravdivé informace, a že je schopná, a to bych ještě to tady nepadlo, i sebe kritického postoje, My to nezvládli, my jsme to nedokázali, my jsme předpokládali jiný vývoj. Situace je komplikovaná a více odpovědnosti bude na vás na občanech, kdyby toto nám řekli, tak my to pochopíme a a tu odpovědnost vezmeme, protože jde o naše životy, nejde o život samozřejmě členů vlády nebo parlamentu, taky, ale primárně o naše osudy čili, my to pochopíme, ale aby z nás nedělali blbečky, protože takovýto chlubení, my jsme nejlepší na světě a pak se to změní, v to, že k nám nikdo nesmí jezdit jo, to fakt je nevydejchatelný, když se to vezme úplně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ještě taková otázka, oni budou probíhat volby do Senátu a já teď zase řeknu a mně už asi nikdo nebude mít rád jo, asi vůbec nikdo, nejdřív mě neměli rádi ti zprava, kvůli prezidentovi, teď zase zleva, ale tady se střídá spousty politiků, senátoři, poslanci, ministři, a tak. Já vám řeknu takovou kacířskou myšlenku, já mám trochu pochybnosti o tom Senátu a funkčnosti toho Senátu a smyslu v tom ústavním systému, dobře, to je můj osobní názor, ale ti senátoři jsou většinou lidé, kteří ve svém životě něco dokázali a do té politiky šli za sebe a pak, když se vám tady střídají různí poslanci, já, bohužel i ministři, kdy vlastně vidíte, že v té politice jako začali, aby něco dokázali, že jsou mnohdy nevzdělaní, že čekají na to, co jim, kdo poradí, a že jsou v týhletý situaci úplně zmatený, tak mě to trochu děsí a přiznám, že jsem docela rád, že Senát máme.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

No, tak vidíte, tak jste si odpověděl, přesně to je funkce Senátu.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Já jsem nevěděl, kde to skončí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale tamy byla taková úvaha, že mně teď nikdo nebude mít rád jo, ale já nevím, jestli mi rozumíte ,to není otázka, to je taková.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Naopak. Tohle jste přesně popsal tu funkci toho Senátu, protože ten parlament je zpolitizovaný, je tam pár samozřejmě osobností, které vytrčují nad stranický jako stranický přikázaný názor, to si myslím, že oba dva náhodou jste tady, tak jako, každý trošku jinak, ale jinak oni sledují prostě domluvený politický postoj, a to není zdravý, ten ten Senát to nějakým způsobem reguluje. A my jsme teďko situaci, kdy se buďto objeví nějaký Churchill, by pořád toužíte po tom Churchillově, poté osobě, která nás povede, na to jsme zvyklí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste někoho takového viděl, já teda naposledy tady já nevím byly takové očekávání v Andreje Babiše, ale.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Tak nebo se zde vytvoří prostě systém i spoluodpovědnosti zejména vlastní národní odpovědnosti, ale pak potřebuje informace a vracím se zase k tomu krizovému štábu, skutečně kvalifikované informace, na základě kterých se můžeme rozhodovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsem tak jako tlačím to téma k těm volbám no.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

No ty volby, no to nevím.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Poznámka k tomu Senátu, já myslím, že se teď opakovaně ukázalo k čemu Senát máme, kdy brání nesmyslům, které přicházejí z Poslanecké sněmovny od vládní koalice a zastavují zákony, které jsou buď vadné nebo jsou ještě vadnější, a že to je v tuhle chvíli opravdu to o čem se v dobrém slova smyslu mluví jako o ústavní pojistce, a to že jsou tam ale lidé, za kterými je vidět už velké životní dílo, to je dobře. Myslím, že takovou radu tady prostě máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem býval kritikem Senátu a v těchto týdnech, tak jak jsem to trošku tak přes ruku tady vysvětloval, s vámi souhlasím. Vy ne?

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Ne, já ne. Jako nesouhlasím, za některými určitě jsou vidět, to jsou tam osobnosti a některý, kteří tam byli zvoleni těmi 12 000 občany a vyprávějí jako staví se do role toho jakoby byli zvoleni celou republikou, tak to, to mě se nelíbí jako. Tady bychom se asi polemizovali o tom Senátu.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Ale to bysme mohli vystartovat tvrdě, ale na to nebude čas.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Asi určitě určitě, bysme se hádali.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

Bysme se třeba mohli zeptat, kolika hlasy jste byl zvolen vy. Ale o tom, přece máme nějaký systém, se kterým.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nechte pana Foldynu dokončit slovo.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

Tak já už jsem asi všechno všechno řekl, já prostě mám velké výhrady k Senátu a k jeho postojům, protože měli by reprezentovat Českou republiku i v zahraniční politice.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

To oni se snaží.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

No ano na slova snaží je velmi.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/

A dělají to často velmi důstojným způsobem, jako třeba v tom posledním měsíci současný předseda Senátu, že to byl krok, který přesně prospěl k tomu, že si zase můžeme udělat jasnější obrázek o tom, že jsme schopni pevného postoje a nepodléhat tomu, když z nás chce někdo udělat rohožku nebo hadr na podlahu.

Jaroslav FOLDYNA, nezávislý poslanec

K pevným postojům se určitě, k těm pevným postojům se dostaneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, a tak já se omlouvám, ale náš čas nezadržitelně dospěl k závěru. Já doufám, že se tady v této sestavě nevidíme naposled, protože vy jste byli úplně z odlišných proudů politických. A ve finále to byla strašně gentlemanský souboj, já vám za něj děkuju.

Michal KOCÁB, hudebník, zakladatel OF

Děkuju. Děkujeme za pozvání.