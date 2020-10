JS LIVE o vyhlášení nouzového stavu s Tomiem Okamurou, Michaelem Kocábem, Ladislavem Oklešťkem a Pavlem Švagrem

Téma středečního pořadu Jaromír Soukup LIVE bylo jasné - vyhlášení nouzového stavu v České republice. Platit by měl 30 dnů. Dají se proto čekat další omezení. Zrušené koncerty, zavřená divadla, zavřené střední školy v oranžových okresech a přechod na distanční výuku a obecně nejvíce 10 lidí uvnitř a 20 lidí venku s určitými výjimkami. Co dalšího nás v nejbližších dnech a týdnech čeká a zda to skutečně pomůže, tak o tom diskutoval moderátor Jaromír Soukup se svými hosty - hudebníkem a politikem Michaelem Kocábem, lídrem hnutí SPD Tomiem Okamurou, hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem a šéfem Státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, to téma je jasné, dnešní aktualita je, jednání o vyhlášení nouzového stavu, který by měl platit tedy 30 dnů, měl by platit od pondělka a současně zhruba tedy na 14 dní, ale já říkám zhruba, protože nejdříve se řeklo na 14 dnů, ale lze očekávat, že ta opatření, ta restriktivní opatření budou asi na déle, ale teď aktuálně na 14 dnů. Zavřené koncerty, divadla, vyjímá činohry, zavřené střední školy v oranžových okresech, tedy přechod na distanční výuku a obecně nejvíce 10 lidí uvnitř a 20 lidí venku s nějakými výjimkami, které jsem třeba jmenoval. Obchodu by se to zatím nijak dotknout nemělo, tak jak jsem pochopil pana ministra Prymulu a já nebudu zastírat, že snížení množství toho viru, něco dělat musíme, k tomu snížení, k tomu abysme snížili počet hospitalizovaných a tak, tak něco udělat musíme, takže já nejsem nepřítel, říkám to dopředu těch opatření, protože se mi zdají rozumné, pane Kocábe, vám?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

No, tak já bych nechtěl hned na samém začátku začít konfliktně, nechtěl bych tedy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme, proto jsem to řekl, pojďme.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

A co se týče jednotlivých opatření, tady nechci diskutovat, protože politici, když se zahrnou teďko mezi politiky, mají se připravovat jakoby na tu nejhorší variantu, to jejich povinnost, aby, kdyby k ní náhodou došlo, nikdo si to nepřejeme, abychom byli na to připraveni, čili taková předběžná opatrnost je politice na místě, ale vyhlášení nouzového stavu, pokud by k tomu došlo, považuju za ukvapené a irelevantní jednání ad hoc a do docela bych řekl i nezodpovědné, protože intenzita nouzového stavu je tak zásadní, že jenom předchází potom stavu ohrožení a dokonce válečného stavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, teď diskutujeme, já jsem schválně neříkal existenci toho nouzového stavu, to jsem jenom konstatoval a říkal jsem, že jsem pro ty opatření, protože nemůžeme si dovolit národní katastrofu, uzavření, uzavření ekonomiky a přeplněné nemocnice, to snad chápe každý, ale ten nouzový stav ministr Prymula říká, já už dál jako ministr podle toho zákona o ochrany veřejného zdraví postupovat nemůžu.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

No, ale on nemá co dál postupovat jako ministr, v této věci je plně odpovědná vláda a v žádném případě nepadá v úvahu, že se nějaký ministr, a to můžu říct, jsem byl ve dvou vládách ministr, usmyslí, že bude nějak postupovat. Máme tady vládu a máme tady hejtmany a naše prostě letitá zkušenost už z období komunismu a před tím i s hitlerismem, nás vede k tomu, že neustále máme tendenci podvědomě centralizovat moc, ale zde jsou hejtmani, jeden z nich tady je a ty mají na institut stavu nebezpečí, a to je předstupeň nouzového.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tohle je téma, proto jsem, já jsem tak jako tušili, jak budete reagovat, proto jsem do toho trochu píchl, tohle je téma prvního kola těch otázek, pane Okamuro, ta otázka nebo je, je celkem jasné, ministr Prymula říká, školy můžu uzavřít já nebo přechod na tu distanční výuku, protože to jsou lokální opatření, to v kompetenci ministra je.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Ano, to jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Všechny ostatní plošná opatření může dělat jenom vláda v nouzovém stavu a vedle toho má pravdu pan Kocáb, že máme hejtmany, který, kteří mohou vyhlásit stav nebezpečí a dělat tedy, dělat tedy plošná opatření na území svého kraje, což by bylo vlastně takové polepení 13 nebo 14 lokálních krajských opatření, které by ve svém souhrnu udělali jedno celoplošné, co je právně správně, co je správně z pohledu politického?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak plně se, plně se naplňujou ty upozornění, na které jsem říkal i před létem ve vašich pořadech, že hnutí SPD chtělo už na jaře novelizovat zákon o veřejném zdraví, protože jsme upozorňovali na to, že podle se, že ta novela ústavy o bezpečnost České republiky, kterou nám buduje pan Hamáček, že to bude trvat 2 roky, samozřejmě to se naplnilo, teďka přesně říká pan Prymula a Andrej Babiš, že nemá legislativu k tomu, aby dělal opatření, že musí vyhlásí nouzový stav, přitom odmítli návrh SPD na novelizaci zákona o veřejném zdraví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta námitka, promiňte, ta námitka, že stejného efektu se mohlo dosáhnout.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám to vysvětlím, právě proto, kdyby se novelizoval zákon, o veřejném zdraví, tak by určitá opatření mohlo, mohly se, mohly se vyhlašovat i na té státní úrovni a my jsme navrhovali ale, aby to, tyhle ty opatření vyhlášen ministrem, musela neprodleně potvrdit i vláda následně po určitém období my jsme říkali 30 dnů, aby to musela i sněmovna potvrzovat, aby nedocházelo k nějaké zvůli jednoho člověka a ten nouzový stav, ten je opravdu, my s tím nesouhlasíme v této fázi, protože je to výsledkem nečinnosti té vlády. Navíc vláda i dneska v tom jednání, já jsem vystupoval k tomu ve sněmovně, nedala na stůl žádná tvrdá data, kolik skutečně těch lidí nemocných tím, tím covidem, oni jenom říkají, že jsou pozitivně testovaný, ale z toho víte, že jenom zlomek je skutečně nemocný, protože 80 % nemá příznaky, a dokonce i z těch, kteří jsou v tabulkách a potvrdilo se to, pane řediteli dneska ve sněmovně, že i ty jsou, moment, já to dořeknu, že i ty co jsou v tabulkách, že zemřeli na COVID, tak se ukázalo, že se pitvá jenom zlomek z nich.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano to ano.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

I z toho zlomku dokonce se ukázalo na Bulovce, že už ani ten covid v sobě neměli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já tohle považuju za trochu takový konspirativní věci.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Říkaly to dvě patoložky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, já myslím tu debatu, promiňte, já se s vámi nechci hádat, já jenom diskutuji, no ono , jestli někdo zemřel s covidem nebo na covid, ono se to opravdu asi těžko rozsoudí, to asi těžko, to budou muset, promiňte, to musí lékaři vymyslet nějakou metodiku pravděpodobně asi Světová zdravotnická organizace. Musí vymyslet nějakou metodiku, to ale není až tak důležitá debata teď, protože narážíme na počet absolutně hospitalizovaných, tedy absolutní číslo hospitalizovaných, které je prostě vysoké, už je to přes 800, a to je prostě vysoké číslo, to samé je vysoké číslo těch lidí s vážnými obtížemi, což je přes 180 a to je 180 lůžek na jednotkách intenzivní péče, takže já nechci teď debatovat o tom, jestli s covidem nebo, nebo na COVID, ale o tom, že pokud to půjde takhle dál, tak ten počet hospitalizovaných a počet lidí jednotkách intenzivní péče poroste pořád dál až do limitu našeho zdravotnictví.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

O tom ještě budeme určitě hovořit, já jsem to dával ty úmrtí jenom na příkladu toho, že vláda operuje statistikami, přitom třeba v té době co ty dvě paní doktorky patložky z Bulovky dělaly ten rozhovor pro novinky, tak z těch 27 úmrtí, které byly v kolonce covid, ve skutečnost pitvali jenom 3 a i u těch 3 se to úplně neprokázalo, takže já jenom říkám, že nouzový stav, abych se vrátil k otázce, my s tím v této fázi to nemůžeme podpořit, protože vláda nedala na stůl tvrdá data.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta opatření?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A vůbec to nebylo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď máme dvě věci, nouzový stav a ta opatření.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Nebylo nutné ani vyhlašovat, kdyby vláda přistoupila na návrh SPD už před létem, aby se novelizoval, novelizoval zákon o veřejném zdraví a ty opatření, já znovu říkám, nevzbuzujme paniku, protože lidi už nemají peníze, nemají práci, ostatně před natáčením o tom mluvil i pan Kocáb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nezlobte se, můžeme diskutovat, já vím, ale nevzbuzujte paniku, 800 lidí hospitalizovaných, 180 na jednotkách intenzivní péče a ta čísla se každý den zhoršují.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

V roce 1995 u nás byla epidemie chřipky a zemřelo 6000 osob a plošná opatření se nedělala, já neříkám, my říkáme, chraňme životy a zdraví občanů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

I v tom roce 1995 byly uzavřeny školy, to bylo těsně před Vánoci a byly, byly tehdy takřka měsíční vánoční prázdniny a opatření se dělala, to zase ne, že nedělala.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

To sice ano, ale ne ta plošná opatření, zavírání obchodů a tak dále a tak dále.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte rok 1995 a o periodicitě chřipky víme poměrně hodně, že je to relativně krátkodobá věc, o tom viru a jeho následcích víme také hodně lékaři o tom vědí hodně a i tehdy byly uzavřeny školy, to zase buďme spravedliví, abychom neříkali, že.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Prosím vás, já jsem mluvil o těch opatření jako teď dělá vláda, vláda dneska žádné školy neuzavřela, vy jste se ptal na dnešek, takže dneska udělali distanční výuku na středních školách a základní školy nechali otevřené, takže já chci jenom říct jednu věc, protože říkám, musí tady být důležitá rovnováha mezi nějakými opatřeními a mezitím, aby lidé mohli sociálně ekonomicky žít.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Opatření musí být relevantní ne irelevantní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane hejtmane, tak vidíte. Já mlčím a respektuju, až dostanu slovo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, když tak na mě má mávněte, z ostatních diskutujících, já budu jedině rád a jsem rád, že ta debata je živá. A teď to zásadní téma, pane hejtmane, cítíte se upozaděni jako hejtmani, protože ty opatření jste mohli udělat na svých krajích, na území svých krajů a vláda je udělala tedy na úrovni vlády, nouzový stav ano ne a potom ta opatření.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Vůbec se necítíme upozaděni, protože to je výsledek i tlaku hejtmanů, protože my jsme žádali o to, aby se ta problematika řešila a nouzový stav odpovídá skutečnému stavu, který dneska je na těch krajích, protože nám všude jsou nárůsty, my máme vysoké počty lidí, které testujeme, s tím se nám také odkrývá větší počet pozitivních, ale co je pro nás strašně důležité, že to číslo z těch pozitivních, kteří jsou hospitalizováni, se pohybuje kolem 2,5 procenta, to je strašně důležité číslo, to se ukazuje, že ten virus není tak agresivní, jak byl na jaře, protože z nižších čísel bylo více hospitalizaci, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nezlobte se, úplně stejně jako s pane Okamurou jo, já teď se nechci pouštět do těchhle těch debat, protože to opravdu je odborná debata, já tady upozorňuji na absolutní čísla, ono je teď už úplně jedno, jestli jsou to 2,5 nebo 3,5 procenta, to co lékaři hlásí, co tedy manažeři zdravotnictví hlásí, pokud to nezačne klesat počet těch nakažených a tím pádem hospitalizovaných, tak budeme mít do měsíce problém.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

A možná ne ani do měsíce, ale do tří týdnů možná do 14 dnů dnů. Já jsem se dneska ráno sešel s řediteli všech nemocnic na území Olomouckého kraje, plus hygiena, záchranka, všechny podobné instituce a každý týden se takto scházíme a vyhodnocujeme a skutečně ten nárůst tam je a je vysoký, takže si připravujeme počet lůžek, počet, počet ventilovaných lůžek a všechno máme nastaveno tak, abychom situaci zvládli a právě proto potřebujeme i dostat do hry ty mediky, protože problém není v tom, že nebudou lůžka, ale že nebude personál a jestliže ten personál dneska už je 79 zdravotníků v Olomouckém kraji pozitivních a jestli ten personál nebude, tak se o ty lidi nebude mít kdo postarat a to je ten největší problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je ta pracovní povinnost to je jedna z možností tedy toho nouzového stavu, upřímně pane hejtmane, pokud se hovoří o studentech šestého nebo pátého ročníku lékařských fakult, pokud se hovoří o studentech posledních ročníků středních zdravotnických škol, myslíte si, že ten nouzový stav je úplně nezbytný a teď provokuji, protože kdyby 6, studenty šestého ročníku lékařský fakulty, vedení fakult případně, případně veřejní činitelé požádali, tak si myslím, že většina z nich do těch nemocnic nastoupí, oni to už mají v sobě.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Já jsem to zažil na vlastní kůži, já jsem podepisoval ty smlouvy s těmi mediky, prostě to je právní akt, a to nemůže ten studenta jít jenom tak na dobré slovo, on musí mít smlouvu a to je na základě toho nouzového stavu, alespoň já jsem dostal tyto informace z rezortu a na základě toho nouzového stavu já jsem s nimi uzavíral smlouvy právě na tu práci, to samo i v sociální oblasti, to znamená v zařízeních pro seniory.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to nouzový stav tedy schvalujete, to řešení, které naznačil pan Kocáb, prostřednictvím tedy hejtmanů by nestačilo?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

A ohlásili jste stav nebezpečí, pane hejtmane?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Když máte stav nebezpečí téměř ve všech krajích, tak není nic jednoduššího než nouzový stav centrálně a to na to koresponduje, ale my nemůžeme ve stavu nebezpečí dělat opatření, která můžeme dělat v nouzovém stavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

...na pana Švagra.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Nejvyšší, nejvyšší kontrolní úřad, já jsem se včera o to zajímal. Zakázky zjara ještě neprošetřil Nejvyšší kontrolní úřad, neskončilo to ošetření a teď znovu otvírají ty obrovské vrata pro miliardové zakázky bez výběrových řízení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, dobře, ne abysme byli spravedlivý vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, já teď se snažím být jenom spravedliý, nikoho netlačím. Nejvyšší kontrolní úřad má svůj plán činností, své postupy a opravdu pokud něco má kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad, tak oni to neudělají za týden, máme tady šéfa Státních hmotných rezerv, tak pane předsedo, debata o státních hmotných rezervách z jara byla taková překvapivá, vy jste byl médií nucen vysvětlovat princip fungování vašeho úřadu, protože si všichni mysleli, že vy máte ve skladech v Sedlčanech miliony roušek, miliony respirátorů, ochranných obleků, rukavic, já nevím, všechno co bylo potřeba, brýlí a nakonec se zjistilo, že tam nic není a první ta kritika byla na vás, jak je to možný, a vy jste trpělivě vysvětloval, že vy jste orgán, úřad, který soutěží to, co si zadají, jste státní úřad, který zadají ty ministerstva, pokud to požadavek nemáte, no tak to nemůžete nakoupit, protože mimo jiné na to nemáte peníze. Tahle ta situace se změnila?

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte za ten dlouhý.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ne, ne, ne, já možná začnu tou debatou, omlouvám se trošku, která tady byla. Já jsem členem ústředního krizového štábu a minulý týden na ústředním krizovém štábu byla i debata kolem nouzového stavu. Byla na pracovní úrovni a zaznívalo tam i od reprezentantů hejtmanů, je tam zástupce hejtmanů, hejtman Běhounek, že jedinou možností, která v tuhle chvíli při stavu legislativy České republiky nabízí možnost ten případný potencionální, exponenciální růst zvládnout, je právě vyhlášení nouzového stavu, samozřejmě, že nouzový stav je politická záležitost, ale je potřeba ten nouzový stav taky považovat za tu šanci se s tím exponenciálním růstem prostě nějakým způsobem lépe vypořádat, já tady nechci vůbec hrát nebo vůbec debatovat politicky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jak jsem diskutoval s ostatními, v tomhle mám pan Okamura svým způsobem pravdu, že už od jara se vědělo, že se mají udělat legislativní opatření a ani se prostě neudělaly.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to tak.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

To já nebudu komentovat, já jenom říkám faktickou poznámku, která minulý týden na tom ústředním krizovém štábu zazněla a ono to má nějaké konsekvence dál v návaznosti na to, co tady říkal pan Okamura, teď k těm zakázkám, má pan Okamura pravdu, že nouzový stav umožňuje výrazně zlehčit vypisování zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, my se k tomu určitě za chvíli dostaneme, ale já se dostanu k té vaší otázce. Máte pravdu, že na jaře ten stát byl, omlouvám se za to slovo v principu nepřipraven, protože vy říkáte správně o Státních hmotných rezervách dlouho nikdo nic neslyšel a ono o nich politici v principu taky nechtěli slyšet, všichni jsme měli pocit, že všechno je bezpečný, všechno si koupíme, všechno je, není potřeba nic soutěžit, v podstatě tady byly takový názory, proč to v těch hmotných rezervách vůbec, v uvozovkách máme, vždyť to stojí peníze, krize tady není. Já myslím, že ten COVID jasně ukázal.

Jaromír SOUKUP, moderátor

O to skladování a obstarávání a že ty věci mají nějaký expiraci, tedy dobu trvanlivosti, pak se to musí vyhodit, kupovat nový, takhle to myslíte?

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Tak takhle to myslím a teď se dostanu k té situaci, která je od jara do dnešní doby. My dneska soutěžíme celou řadu zakázek na zdravotní ochranné pomůcky a já obecně na úvod řeknu, že bych byl rád, aby to vnímání státních hmotných rezerv nebylo jenom tím prizmatem toho covidu, protože to není jediná potenciální krize, která v České republice přece může nastat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já vás zatlačím v téhle té, téhle té souvislosti, to co jako naznačil pan Okamura, a tak člověku přijde na mysl, v minulém nouzovém stavu nakupovalo ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví tedy bez výběrových řízení, ano, bude se to nějak šetřit, uvidíme a oni si ty věci nechali, pak to hodili jo, ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví si ty věci nechali, rozdistribuovali si to sami, oni vám to nedali, pak jste byli hozeni do toho vy, že máte začít soutěžit podle, normálně podle pravidel, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. No jo, ale to se vám ještě nepovedlo dokončit a už tady máme nouzový stav znovu, který to umožní zase vrátit, tak, tak já nevím.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Tak víte, já na to řeknu jednu věc. Já si myslím, že je škoda, že se neodehrála jaksi shoda na změně zákona o zadávání veřejných zakázek, my jsme jako Správa státních hmotných rezerv navrhovali poměrně triviální změnu a ta změna zní, pánové mě poslouchejte, vy politicky tomu rozumíte, kdy je stát nejhůře připraven na potenciální krizovou situaci, no ve dvou okamžicích, kdy se nějaká krizová situace blíží, je v dohlednu a ten stát si uvědomí, že nemá svoje sklady dostatečně zásobeny, to může nastat, ale druhý moment je ten, když skončí nouzový stav a vy potřebujete ty hmotný rezervy ve velmi rychlém tempu doplnit, tohle platí po skončení jakéhokoliv nouzového stavu, my žádnou výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek nemáme, proto my jsme přicházeli s myšlenkou, která říká.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že by se to zrychlilo.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy Státních hmotných rezerv ČR

Minimálně 6 měsíců zrychlit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona, ono to je, ono to je teda ale dopadlo podobně, jak naznačil pan Okamura s nouzovým stavem, že tohle o tom se mluvilo, o tom nedostatku v tom zákoně o zadávání veřejných zakázek a nic se neudělalo, pane hejtmane, já vím, že jste hejtman a taky současně poslanec, proč se to, proč se s tím nic neudělalo?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

To ví bůh, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

...ano, ten by mohl, ale spíš me zajímá, jak to máte vy v Olomouckém kraji...

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

...to byla úvodní věta, že to ví bůh a samozřejmě víme to taky my všichni ostatní nebo alespoň to tušíme, protože nebyla volena.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď jste to myslel po satirnovsku výbuch jako výbuch nebo ví bůh, že to byl.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Jako já bych šel, já bych šel do té duchovní roviny a v každém případě jde o to, že nebyla vůbec snaha, tendence tento zákon změnit a já si myslím, že teď je úplně ideální doba, abychom se už všichni jednou provždy pořádně zamysleli, protože právě to, co říká pan kolega švagr, a to je ta základní příčina toho, že máme nedostatek, protože kdybychom my nebyli okamžitě po ukončení pod tlakem zase těch ostatních, to znamená, a to jedno, jestli je to dneska taková opozice nebo taková koalice, ale vždycky ti druzí vidí kritiku jenom na těch prvních a neumožní, aby něco pokračovalo, aby se třeba dokončil ten nákup tak, aby ty státní hmotné rezervy byly pořádně zásobeny, protože pak všichni křičí a podívejte se a prošetřují a dávají trestní oznámení a jeden je chytřejší než, než druhý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

U výběrových řízeních je to jako u soudu, u soudu je jedna ze stran vždycky nespokojená, protože prohraje, jedna strana vyhraje, druhá strana prohraje, tak to u soudu chodí, s tím soudce musí být smířen, já si myslím, že pan Švagr má taky těžký, podobně jako soudce, ať vyberou jakýhokoliv vítěze jakýhokoliv výběrovýho řízení, tak vždycky je 5 dalších nespokojených a podá trestní oznámení a tak podobně, tak to prostě chodí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak teďko já jsem schválně představitele vládní koalice pana Oklešťka, tedy hnutí ANO, předpokládám, že nebude velkým kritikem postupu vlády a státního úředníka, nenutil k politickým vyjádřením, což vůči panu Švagrovi by nebylo fér, ale naopak vůči panu Oklešťkovi by to bylo fér a teď vůči vám, teď jsme se celkem shodli na tom, že ta opatření nějaká jsme zavést museli a neshodli jsme se na tom, jestli k tomu musel být vyhlášen nouzový stav. Pan Okamura upozorňuje na to, že hlavní riziko, jestli jsem to dobře pochopil nouzového stavu, vidí v korupci, vy upozorňujete na to, že hlavní riziko nouzového stavu, potenciálně, vidíte v omezení lidských práv, jinými slovy, že ta opatření nebo-li občanských práv, že pod ta opatření, která byla zavedena, se skryje ten nouzový stav a omezování svobody a že lidé to možná přesně nepochopí nebo si toho ani nevšimnou, chápu to správně?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Ano a teď bych, dejte mi jenom trošku prostoru, abych to, abych to vyjádřil přesně, protože ono to není úplně jednoduché, když dělají dva totéž, není to totéž, když západní, když Němci vyhlásí nouzový stav, Britové takové ty zaběhlé tradiční demokracie, tak, tak předpokládám, že to je skutečně opatření proti koronaviru, když bývá, bývalá země RVHP si začínají s tímto institutem pohrávat, země bývalého východního bloku, tak musíme být velice ostražití, protože ten nouzový stav dává do rukou vládě v tomto případě skutečně pravomoce téměř diktátorské nebo, nebo velice autoritativní, když se podíváte na to, co nouzový stav fakticky umožňuje, tak je to katastrofa, i když budou říkat, že to nepoužijí, i když budu jmenovat rozsah těch opatření, ale je to omezení vlastnických práv, nedotknutelnosti svobod a jejich samozřejmě příbytků, svoboda pohybu, svoboda shromažďovací, právo na stávku a právo na podnikatelskou činnost, toto všechno může být dekrety omezeno, to je klasická dekretová vláda a my tady máme institut právě ten, který se jmenoval předtím, to je ten stav nebezpečí, který je základním kamenem krizového zákona, ne nouzový stav, to je jenom krajní varianta, pak ještě teda ohrožení a pak válečný stav, ale ten, ta, ten stav nebezpečí má téměř všechny pravomoci jako nouzový stav, ale disponují jimi hejtmani, po revoluci 89 přestal být v našem státě moc centralizovaná a je diverzifikovaná, jsou tady hejtmani, to nebude dlouho, já jsem chtěl říct tohle to v jednom celku a je potřeba pro to, abychom se, já teda hejtman nejsem, ale vy všichni ujali té zodpovědnosti, řešili si to, a pak teprve úplně v nejhorším případě, když vám to fakt bouchne ale úplně jiným způsobem, nemůžete sehnat mediky, tak pak snad by mohl být nouzový stav.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V zásadě máte ve všem co říkáte pravdu, teď je otázka, jestli je to velké riziko, že se to stane to, to zneužití nouzové stavu, je pravda, že, já když poslouchám pana premiéra, který v televizi Nova nějak říkal, že hygiena nestíhá trasovat, protože v roce 2003 nebo kdy zrušil okresní hygienický zprávy, tak nemám úplně důvěru...

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Pane Soukupe, nemůžete dát dětem sirky do rukou. Sirky v rukou nebo výbušnina plastická trhavina v rukou je nouzový stav, protože to umožní vyhlášení stanného práva, ale je zneužitelné, nesmějí si s tímto institutem ani pohrávat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

...tak já jsem chtěl dát slovo panu Švagrovi.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

...omlouvám se, jenom jednu jednu malou technickou, samozřejmě nouzový stav je na jednu stranu omezení, ale na druhou stranu taky dává spoustu šancí, třeba v případě státních hmotných rezerv dává možnost uvolňovat státní hmotné rezervy, to je to, co jsou ty železné rezervy ve prospěch krajů, ve prospěch státu bezúplatným způsobem, takže nám, pro nás zase jako pro úřad, se zjednodušuje ta administrativní mašinérie oproti mimokrizovému stavu velmi výrazně.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

To určitě v segmentech.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane hejtmane, víte, to to co říkal pan Kocáb, je jako fakt jo, a teď je, teď je to prostě tak, že když získám řidičský průkaz, tak vím, jak mám jezdit, také jsem z toho udělal zkoušku a pokud ty pravidla budu porušovat, tak skutečně můžu někoho zabít nebo způsobit nějakou prostě tragédii. A to že to auto řídím, mi dává možnost jezdit podle předpisů nebo také nejezdit podle předpisů, policie není na každém rohu, tady je to tak trochu podobné. On pan Kocáb má opravdu pravdu, teď je otázka právně, teď je otázka, jestli to riziko tady je nebo není?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Pan Kocáb má pravdu v tom, co by mohlo nastat, ale nic z toho nenastalo, pane Kocábe, vy říkáte co by mohlo přijít jo, když tam bude sedět nezodpovědný mamlas, tak se může stát cokoliv, to jsme tady zažili, počkejte, ale jenom já vám chci říct, že my jako hejtmani my jsme požádali v podstatě o tento vývoj, všichni hejtmani, protože my se skutečně každý týden minimálně jednou scházíme na telekonferencích, abychom se nemuseli potkávat, takže takto funguje, my v těch krajích chceme pomoct a jak říkal kolega Švagr, my potřebujeme i ty prostředky a my je nemůžeme nakupovat, protože státní rozpočet, teda krajské rozpočty dostaly na frak, protože přišla koronakrize, takže nemáme toho tolik a my potřebujeme pomoc i od toho státu a ano sirky v rukou dítěte, ale teďka, jak říkal kolega Soukup, záleží, jaký přijde řidič, já znám osmnáctileté řidiči, který jsou perfektně a řidiče v mém věku, kteří prostě se nenaučí jezdit nikdy, takže to je to přirovnání, ty vlády tady byly taky různé, ale pak je tady ještě kontrolní institut parlament, ten tady pořád ještě máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane hejtmane, ale teď jenom taková, vy hejtmané jste si stěžovali a váš předseda Asociace krajů pan Běhounek přímo vyzval vládu, ať svolá ústřední krizový štáb, ono to taky úplně nesvědčí o tom, že by ta racionalita byla nějak zvlášť veliká, já tedy nepřipravené vystoupení premiéra, to je hrozně snadné se do něj strefovat, já to dělám poměrně rád, protože každý den nabije nějakou munici, to je pravda, ale když to srovnám, ještě před týdnem nebyl potřeba ani ústřední krizový štáb, přičemž upřímně všichni odborníci říkali, že to ta čísla mají nezadržitelnou tendenci, nabralo to exponenciálu a nebyl žádný racionální důvod, si myslet, že budou klesat, to mohly být sny a ústřední krizový štáb byl svolán až na vaši výzvu hejtmanů, což bylo dobře a najednou o týden později zjistíme, že je potřeba nouzový stav s tím, že ta opatření já osobně považuju teda za správná, ale teď je otázka.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ale my jsme to jako hejtmani diskutovali a hodně diskutovali, protože já jsem nebyl od začátku přesvědčen o tom, že máme požádat o založení, o start ústředního krizového štábu, protože jsem stačil bezpečnostní radou, protože ta má taky nějaké pravomoce a mně to vycházelo, protože mám kontakt přesně s těmi složkami, co potřebuju, tak já jsem neměl potřebu nějaké pokyny shora, v uvozovkách, ale potom ten vývoj směřoval k tomu, že jsem dal zapravdu i všem těm kolegům, kteří skutečně tlačili na to, abychom šli cestou krizové, ústředního krizového štábu a abychom šli i tím nouzovým stavem, a proto jsem se přidal na tu stranu, protože jsem to viděl, že to je smysluplné a i ten vývoj v těch zdravotnických zařízeních a ten počet testovaných, který je pozitivní, tak mně k tomu vede.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počet testovaných je pozitivní?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

No, my máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pořád se testuje okolo 20-22.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ale my třeba v Olomouckém kraji, my testujeme teďka, třeba jsme testovali 1350 za minulý den a 1350 testovaných v jednom kraji, to je nádherné číslo a pořád máme ty 2,5 procenta, které máme do těch 70, 60 lůžek, které máme obsazena, takže pro mě to už byl varovný signál, protože my jsme z těch mediků, když budeme potřebovat pomoct a vy jste zmínil hygieny, prosím vás, na podzim pardon, na jaře koncem jara začátkem léta se rozhodlo, že se posílí hygieny a já teďka neobhajuju, jestli se zrušily okresní nebo ne, ale třeba olomoucká hygiena posílila o 4 lidi, ale víc lidi neseženete.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu, akorát, akorát pokud jde o to trasování, tak dvě věci, to testování, je přece zřejmé, že co největší počet testování byl podmínkou, aby mohla fungovat ta chytrá karanténa, to je přece logické, pokud budu málo testovat, tak žádná karanténa nepřipadá v úvahu a s těmi počty těch testů, se toho mnoho neudělalo, to maximální kapacita je zhruba 20 000, takže z mého pohledu, z mého pohledu jsou jediná objektivní čísla, absolutní čísla jsou hospitalizovaní a lidé, lidé v těžkém stavu a bohužel zemřelý, protože ty počty těch nakažených jsou trochu iluzorní, protože ono se testuje pořád stejně, kdyby se testovalo víc, jinými slovy je celá řada nakažených to, které, kteří nebyli odhaleni, to prostě.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Testuje se víc, když se podíváte, já teďka tady nemá statistiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Celorepubliková čísla jsou...

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Tak jsem si nevzal materiály, Tomio by je mohl mít možná výsledky, ale testuje se nahoru, skutečně to jde nahoru, já to vidím na našem kraji a nepochybuji o tom, že i v jiných krajích.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jste skvělý, ale v celkových součtech se tam nic neděje.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Teď jsem slyšel číslo někde 25, 27 000 testovaných, vždyť to se blíží k těm 30 000, o kterých jsme snili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Objektivně řečeno, počet testů jde nahoru, ale jinak...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jenom k tomu trasování, já vám jenom řeknu takovou námitku, diskutujeme, no ten, hygieny ano, 4 lidi více neseženete, já jsem říkal, minulý týden na pražském webu pražské hygienické zprávy visely pouze 3 volná místa, nikoliv 100, ale to trasování ty telefonické kontakty, tak přece existují call centra, přece existují firmy, které, kterým se tímto zabývají, ale ty hygieny nedostaly možnost a peníze na to, aby si je najali.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Jenom ještě dodělám ty hygieny jenom. Dneska třeba naše hygiena má taky s Univerzitou Palackého a s Fakultní nemocnici s mediky dohody a máme nachystaných 20 lidí, kteří budou přes víkend testování, proškolení a budou pomáhat s karanténou, to ano, to je ale jednorázová pomoc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono to už je jedno, protože ta karanténa prostě nezafungovala, nastoupily ty celoplošná opatření, teď už je to jako celkem jedno.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Nikdy to není úplně jedno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ještě premiér v neděli říkal, že chytrá karanténa funguje, chytrá karanténa nefunguje, pánové...

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Jestli já se teda můžu vyjádřit k tomu nouzovému stavu, zdali ho lze zneužít vůči občanům nebo vůči těm svobodám nebo ne, tady zástupce tady pan hejtman Okleštěk za hnutí ANO říká, že se to nezneužívalo, ono se to zneužívá i v současné době, vidíme to na jaře, protože sám víte, pane hejtmane, respektive Láďo, my si tykáme, že právě díky tomu nouzovému stavu vláda může valit ve sněmovně zákony ve zkráceném řízení, zákony, které jsou podány v nouzovém stavu, tak nemůže v tom nouzovém stavu, opoziční strany nemůžou dát na program schůze náš vlastní zákon a my v podstatě nemáme možnost svými vlastními opozičními zákony regulovat a korigovat i tu veřejnou diskuzi zákonu, já vám řeknu, co je výsledek, že vláda si protlačila své zákony, přestože mi SPD jsme tam měli řadu zákonů na podporu zaměstnanců, matek samoživitelek, živnostníků, malých českých firem a vláda to všechno shodila ze stolu, dokonce se nedostalo ani na program schůze sněmovny, proto se se o tom ani nikdo pořádně nedozvěděl a vláda valí své zákony a já bych to dokončil tu myšlenku tady na pana ředitele Švagra. Není pravdou, co tady říkal Láďa Okleštěk, že nechceme otevírat zákon o veřejných zakázka, naopak já jsem ten, který opakovaně říká, abychom ho otevřeli, abychom novelizovali tím směrem, aby teď krizi byly upřednostněny u veřejných investic zakázek české firmy, které platí daně v České republice, nevyvádí dividendy do zahraničí a mají české zaměstnance, naopak ta vůle k té novelizaci není na straně vlády a ona naopak sype ty peníze a podporuje, vždyť to víme u těch garancí těch úvěrů, nadnárodním firmám, teď v krizi, místo aby podpořili českou ekonomiku, to je přece děsivý stav.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máte podezření, pan švagr, pan Kocáb, máte podezření, že se tam děly na tom jaře korupční praktiky, že byly zneužívány ty přímé nákupy. Ono se mluvilo ledasco, ledasco se psalo, ale upřímně řečeno, já vlastně nevím, jestli to někdo šetří, jestli jsou tam nějaká vážná podezření, jestli byl někdo obžalován, máte o tom informace?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak informace nemám, protože to šetří Nejvyšší kontrolní úřad. Já jsem to včera zjišťoval, v jaké fázi ošetření, není to ještě došetřeno, ale šetří se to a není to kritika.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona, ona to může šetřit policie nebo nejvyšší kontrolní úřad, mně teď spíš o tu policii, jestli.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne my věříme nejvyššímu kontrolní úřadu, který sám od sebe vyhlásil, že bude šetření, ale nechte mě doříct ještě jednu větu, výsledek toho nouzového stavu ty, tý legislativního stavu ve sněmovně toho nouzového stavu je, že lidé dneska jsou bez práce, bez peněz, nemají na nájmy, protože se vůbec nedařilo projednat ty opoziční návrhy, a teď vznikl ještě lepší návrh na podporu lidí, vláda tlačila jenom svoje a výsledkem je, že lidi opravdu, řada lidí je bez práce a nemají ani peníze a jsou v exekuci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

K ekonomickým důsledkům o tom, co se děje s ekonomikou, času máme dost, k tomu se dostaneme. Ale zásadní otázka teď ten nouzový stav může být vyhlášen vládou na 30 dnů, pak potřebuje souhlas parlamentu, pokud by měl být na další dobu, v rámci.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

My ho můžeme i zrušit teď.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžete to zrušit, to je druhý. Prodloužíte to nebo postavíte se proti vládě. Vy jako SPD asi ano, teď mluvím jako těleso parlamentu, tak jak to tak, jaká je tam nálada?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak ještě jedna věta, my si počkáme ohledně korupce na závěry nejvyššího kontrolní úřadu a pak se k tomu vyjádříme, tak my v současné době, protože já jsem to říkal i ve sněmovně, ani pan ministr Prymula nás tam viděli to i diváci v přímém přenosu dneska, tak nás tam nepřesvědčil, že návrh na zavedení nouzového stavu vychází skutečně z nějakých relevantních dat, bohužel nepřesvědčil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ty čísla těch hospitalizovaných a těch mrtvých a lidí v těžkém stavu to?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Počkejte, ale to se nerovná přece nouzový stav, když jsem dával příklad té chřipky třeba jako já neříkám, že COVID je ta nemoc...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já jenom diskutuju, nechci se hádat, ani hájit pana ministra, já jenom říkám.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale to se přece nerovná znovu nouzový stav říkám, to je přece každému jasné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Abych nevypadal jako neznalec, tak já jenom říkám, to jsou objektivní čísla, která stoupají a ministr Prymula říká, já jako ministr na základě zákona o ochraně veřejného zdraví už dál postupovat nemůžu, já potřebuji nouzový stav, aby rozhodla vláda pro ty opatření, které já chci zavést.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám na to odpovím a to jsem vám přece řekla, že je to, bohužel je to, má máslo na hlavě vláda, protože my už jsme před letem tady u vás v pořadu říkali, novelizujme zákon o veřejném zdraví, a abychom nemuseli plošně omezovat životy, ekonomiku a sociální život českých občanů. Vláda to odmítla náš návrh, já vám odpovím, to znamená, jestli za 30 dní přijde do sněmovny žádost o prodloužení nouzového stavu, takhle tak pakliže vláda nedoloží ta čísla, tak to opět za 30 dní bude mít více nezaměstnaných, více lidí bez práce, více lidí v sociální ekonomické nouzi a my prostě prodloužení nouzového stavu to v tom stavu, jako je dnes nemůžeme podpořit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na druhou stranu ten virus sem nepřivlekla vláda, ten tady je.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ale nouzový stav není přece jenom zákon o zadávání veřejných zakázek.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

To jsem neřekl, to jsem neřekl.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Vy jste to před chvílí řekl...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, technickou, technickou, já, já vím, že máte, chcete reagovat na pana Švagra, ale o to nejde přes sebe, já vás poprosím, že byste si své odpovědi schovali až ten dotyčný domluví, protože divák se v tom pak nevyzná.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A už mluvíme všichni zase dohromady. Já jsem neřekl, že je to zákon...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pan Švagr.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Podívejte se například Slovensko, taky zavedlo nouzový stav a mělo počty nemocných covidem výrazně nižší, tady je potřeba prostě říci, pokud nouzový stav povede ke zlepšení tý situace, tak já jako občan, já koneckonců i jako státní úředník s tím problém nemám a koneckonců i jako občan, pokud to bude na omezenou dobu a povede to k opatřením, který mně zajistí nějakou bezpečnost nebo mé rodině, tak já s tím problém nemám, protože opravdu to co vy říkáte, je nějaká dlouhodobá záležitost, pokud by nouzový stav tady byl v nějakém dlouhodobém časovém horizontu a samozřejmě, že to je všechno složitá záležitost, ale já se vracím ještě na začátku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu tak jako rýpnout? Není ten, není ten stav, kdy to vlastně nikdo neřešil, ani zákon o veřejných zakázek, veřejných zakázkách, ani krizový zákon, nikdo neřešil, protože si už všichni mysleli, že je to za námi, že už to nebude potřeba, že už druhá vlna nebude.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Já si to za nás nemyslím, protože vláda stanovila, abysme měli v hmotných rezervách dvouměsíční zásobu základních ochranných pomůcek. My jsme začali soutěžit otevřeným řízením, pak se to změnilo, ale teoreticky to, že potenciálně může přijít druhá aspoň z hlediska těch zdravotních pomůcek, tak ta debata tady nějakým způsobem byla. Jinak co se týká toho trestního oznámení, pokud já mám informaci nebo respektive pokud já si pamatuju mediálních jaksi vstupů, tak pan poslanec Jurečka podával nějaké trestní oznámení v souvislosti s těmi nákupy, potvrzují, že Nejvyšší kontrolní úřad to šetří, šetří to samozřejmě i u nás u správy hmotných rezerv. My jsme nic nenakupovali, jsme přesto součástí toho prošetřování a je to úplně v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přiznám se, že mediálně nic neproběhlo, ale pokud vím server Seznam dával nějaké informace už před několika měsíci o tom, že tam policejní šetření probíhá, ale no, pane Kocábe, já jsem hrozně rád, já jsem hrozně rád, někdy je to těžký debaty, protože člověk se těch diskutujících láme každou odpoví, dneska je to živé, dobře.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Právě, že se bude, těžko reaguje, to téma přeskakuje logicky, k tomu co řekl pan Okamura. Je-li tomu tak, já nemám důvod tomu nevěřit, tak už to, to tento typ zneužití nouzového stavu je alarmující, protože právě pak nedojde na ty hmotné rezervy, pak nedojde na opatření, která se dají řešit mimo tento hysterický institut, nouzový stav je prostě příliš moc, já to vidím, stačí stav nebezpečí. A teďko další podpůrný argument. Tady se řekne ono, ono u nás to tak daleko nedojde, ale když se podíváte do Melbourne, tam něco takového probíhá. No, tak to už je téměř diktátorský režim, tam probíhají razie do domů, když si někdo špatně chatuje, vznikne tam policie, tu osobu zavře, sebere mu věci, tam se.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Austrálie?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

V Austrálii, tam se demonstrace likvidují až do posledního člověka si ty lidi zavírají, to znamená, že v této hysterii, která ovládla planetu, v této hysterii a v této globální panice, je to nebezpečné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu mít protiargument, můžu mít protiargument? Já vím hysterii, no jo, ale na COVID a teď se nebudeme přít s panem Okamurou, jestli to bylo s covidem, jestli byl primárním jaksi příčinou úmrtí, nebo to byly nějaké, nějaké souběh nemocí, to se nebudeme přijít, už zemřelo přes 1 000 000 lidí jo, to je obrovské číslo v poměrně krátké době, to je prostě obrovské číslo, já si nemyslím úplně, že se všichni mýlí, že ta snaha zabránit šíření toho viru je vymyšlená nebo špatná, to podle mého názoru tak určitě není a ty okolní státy tak postupují také, když se podíváme ve Španělsku, podíváme se na Slovensko.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Do té mé teorie zapadají i tyto vaše obavy a já mám taky, nikdo nevíme přesně ani pomazané hlavy ani prezidenti velmocí nevědí, o co se přesně jedná, čili...nechte mě to doříct....

Jaromír SOUKUP, moderátor

Heleďte takhle, já vím, ale žijeme v Praze, což je červené světlo už po několik týdnů a já jsem třeba teď zíral, v neděli se běžel závod Praha Běchovice, to bylo několik 1000 běžců, kteří teda, aby splnili ty pravidla, tak na startu stáli s rouškou po 50 osobách, v okamžiku, kdy se rozběhli, tak přestali být účastníky veřejné akce, ale stali se sportovci právně, takže si tu roušku mohli sundat, a poté co doběhli, tak si, tak si zase jako nasadili, nepotřebuje lidi opravdu trošičku pevnější ruku a říct, prosím vás, nikde na světě se teď nekonají žádné maratony ani silniční běhy, nikde na světě, jenom v Český republice pro veřejnost, já jsem opravdu hledal na internetu, jestli se tento víkend někde konal maraton pro veřejnost nebo nějaký dálkový běh, nic takovýho jsem nenašel a jenom týden předtím byl půlmaraton v Ústí nad Labem v době, kdy jsme věděli, že ta čísla jsou velmi nebezpečná.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Tak samozřejmě, tak vy jste mně to převedl, v tomto případě s vámi taky souhlasím je věcí uvědomění si každého občana, co udělám pro to, abych už nemoc nešířil dál, ale existuje taky dlouhodobé nebo střednědobé a dlouhodobé varianty vývoje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já sem vás totiž trošku vedl k tomu...

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Zase jste mi skočil do řeči.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že tady chyběla jedna věc, já vím, tak tu debaty vedu, já vím, ale vy mi vždycky odbočíte. Mně tady chyběla jedna věc, že vláda nepožádala lidi, velmi důrazně a aby dobrovolně dodržovali 1, 2, 3.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Když jsem minule o tom mluvil, důrazné doporučení vlády se nekonalo, buď to tady někdo něco myslí a Vašek si myslím tohle, Karel si myslí tohle, premiér si myslí tohle, ale aby krizový štáb vydal důrazné doporučení krizového štábu, jako předstupeň nějakého nouzového stavu nebo dokonce, nebo předtím teda stavu nebezpečí, tak to by mohlo zafungovat na odpovědnost našich občanů, ale to není všechno, já to musím doříct. Tady totiž, z dlouhodobého hlediska, hrozí nárůst deprese, deprivace, lidem se odebírají hry, zatím ne ještě chléb, za čas to bude ještě možná i chléb, a lidi, když se dostanou speciálně do deprivace, což je takové citové otupění z toho, že nemáte podněty, a že se oslabuje ekonomika, ty důsledky můžou být horší než celý koronavirus.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, já vím, ale to je důsledek těch opatření, nikoliv nouzového stavu.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

No jistě, nouzový stav zvyšuje tu paniku, vždyť to je skoro jako předválečný stav.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Já teď tady teda s Váma úplně nesouhlasím, a tak, jak jsem vedl pana Kocába k tomu závěru, který jsem chtěl, aby zazněl, a jemu se to moc nelíbilo. Pánové opravdu. Byl svolán Ústřední krizový štáb, teď je to, ale nějaké důrazné varování, důrazné doporučení, těm lidem neproběhlo. Bylo řečeno ministerstvem zdravotnictví ty 3 R, ano, ano, ano, ale nějaké opravdu důrazné varování. Pane hejtmane.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Děkuji, pane Soukupe, pan Okamura má 50 % času, tak buď potichu Tomio, a respektuj nás, protože my se hlásíme. Poctivě, všichni tři.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já Vás chci zklamat, máte plus minus všichni stejně.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ne, to se Vám zdá.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak vidíš.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Já znám pana Okamuru, Tomio, nezlob. Prosím Vás, tady Tomio říká věci, které jsou polopravdy nebo nepravdy, ať podá trestní oznámení, jestli máš pocit, že je něco špatně, tak přece jseš tady, to je Tvoje povinnost podat trestní oznámení.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A na co?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

No na to, že se dějí nekalosti, třeba v těch rouškách, že se někde nakupovalo špatně.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale já jsem nic takového neřekl, já jsem říkal, že to řeší Nejvyšší kontrolní úřad, a že potkáme na závěry toho kontrolního úřadu.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ale jaké jsou tam kriminalizované věci.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne, já jsem říkal, že počkám na závěry NKÚ.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Stačí, stačí, já jsem na Tebe nereagoval taky. Co se týče té Vaší otázky, prosím Vás, ano, já bych byl pro, ale podívejte se, jak lidi vlastně zvolnili, a lidi zneužívají situace, to, co bylo na jaře, já jsem to zažil, u nás byly zavřeny 3 města, my jsme měli zavřené, prostě hlídala je policie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte Litovel.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Litovel, Uničov a Červenka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, Uničov, ale tam byly jednotky případů.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ne, ne, ne, tam nebyly jednotky, tam byly už stovky jo, ale malé stovky, jak někdo říkal, některý že bere nízké statisíce platů, tam bylo nějak kolem 250 případů celkem, ale v republice byly úplné jednotky, ale to bych chtěl jenom přirovnat k tomu, že lidi se naučili odpovědnosti, ale dneska, bohužel, my, říkám my, politici, jsme svými přístupy těm lidem dávali nějaké signály, a to, co se odehrávalo na jaře, že někteří začali strhávat roušky a říkali, že nebudou si nechávat omezovat svobody, tak oni omezili svobody nás ostatních, kdyby oni se snažili, a šli příkladem i nadále, tak se nemuselo stát to, co se stalo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď je to jako nestátní otázka, ale opravdu, to chování lidí v posledním měsíci bylo takřka neuvěřitelné, z toho pohledu, že většina akcí, které byly nějak nasmlouvány, různé myslivecké dny a poutě, a já nevím co všechno na jaře, tak se přesunulo na podzim s důvěrou v to, že už bude po problému, a teď v tom září to opravdu v každém městě vypadalo každý víkend, ještě bylo krásné počasí, takže byly opravdu stovky a stovky lidí venku bez roušek, na poutích a podobně, byly půlmaratony Praha-Běchovice, a podobně. A lidi si to neuvědomili, lidi si to neuvědomili, že to je mimořádně nebezpečná věc.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Já jsem chtěl říct dvě věci, když jsem dostal prostor, jaká je role Ústředního krizového štábu. Vy říkáte, aby Ústřední krizový štáb tady měl nějakou výzvu, Ústřední krizový štáb je přece poradní orgán vlády.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pracovní.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ano, přesně, pracovní orgán, to znamená není rolí Ústředního krizového štábu potom deklarovat nějaká silná slova. Rolí je vést věcnou pracovní technickou debatu, hledat koordinaci s cílem nalézt nejlepší řešení, a to se tam odehrává, i v rámci těch pracovních skupin, které v tuhle chvíli jsou zřízeny. A co se týká té druhé záležitosti. Samozřejmě, všichni jsme měli takovou nějakou představu, že potom, po té jarní únavě covidový, přišlo trošku takový uvolnění, asi u nás všech, a říkali jsme si, zaplaťpánbůh, zvládli jsme to, bez potíží, takže nikdo si nechtěl připustit asi tu myšlenku, že ten podzim bude kritickej, ale já mám ještě jednu věc, víte, já jako občan, se v tom taky občas nevyznám, i když mám víc informací jako člen toho Ústředního krizového štábu, ale, a to je například to, že já si jeden den přečtu vyjádření jednoho epidemiologa, doleva, druhý den na to reaguje jiný epidemiolog, doprava, takže ono to ani ta elementární shoda těch odborníků, kde já, jako občan bych čekal, že mě dají prostě nějakou seriózní informaci, tak ani v tomhle směru není, tak jak má být shoda na politický úrovni?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu, jenom 2 poznámky, ono k tomu, že ta výzva obyvatelstvu, varování, ano není uzákoněna, že by to byla povinnost nebo právo, ale podle mého názoru se to možná, možná z autority předsedy vlády, ale pokud to předseda vlády neudělal, tak to mohl udělat možná předseda Ústředního krizového štábu. To si myslím, že na místě je.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já bych se rád vyjádřil k tomu.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ten myslím v polovině července už vyzýval k obezřetnosti, k nošení roušek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já si nejsem jist, jestli tedy opravdu.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Zapadlo trošku někde, v tom mediálním prostoru.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli to bylo dostatečně důrazné no. Pane Okamura.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No tady, pan ředitel Švagr, právě, bohužel, potvrzuje to, co už jsme viděli v médiích, když pan premiér řekl ve svém projevu před týdnem, že se nechal unést pocity v létě, Vy jste říkal, že jste se tam nechali uspat někteří, jenže problém je, že právě díky tomu uspání vlády, vláda odmítla řadu návrhů z pera SPD, notoricky známé, aby se DPH platilo jen za placení faktur, paušální daň pro živnostníky, aby zaměstnavatelé nemuseli platit sociální pojištění, zaměstnanci, tím udržíme pracovní místa, a tak dále. A teď, bohužel, uběhlo tady několik měsíců, teďka dobíhají ty výpovědi lidí, a ty odstupné, teď se lidi ocitají bez práce, a v těžké sociální ekonomické situaci jsou bez peněz, a bohužel, kvůli tomu, že se vláda nechala uspat, tak není připravená legislativa, abysme těm lidem pomohli, protože oni musí platit nájmy, oni mají velké problémy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Asi jste se nedíval na duel včerejší s paní ministryní Maláčovou, která říkala, že je všechno bezvadný, že všechno funguje, že všechno v pořádku. Abych to zkrátil, paní Maláčová, paní ministryně Maláčová je přesvědčená o tom, že je to nastavené dobře, podpora pracovních míst je dostatečná. Antivirus zafungoval, kurzarbeit bude fungovat dál a udrželi jsme statisíce pracovních míst a všechno zlé je za náma. To si myslí.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak kurzarbeit a Antivirus podporovalo i SPD, a prosazovalo, to je jasné. Ale rozhodně to v pořádku není, protože když se podíváte na to, v jakých ekonomických potíží jsou dneska občané, statisíce občanů, tak paní Maláčová žije zřejmě někde na Marsu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Někdy mám taky takový pocit, ale budiž. Pane hejtmane, teď mě pořád vrtá hlavou, my se tady už bavíme zase, zase s tím optimismem, který nám, lidským bytostem je vlastní, jako kdybychom už z toho našli cestu ven. Vaši odborníci v kraji, jste přesvědčeni o tom, že tu zdravotní část zvládneme? A pravdu.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Tak samozřejmě, řeknu Vám pravdu, jenom krátká reakce, já si myslím, že není všechno díky vládě negativní, protože skutečně Antivirus 1, Antivirus 2, Antivirus 3, potom kurzarbeit, potom příspěvek na péči. Bylo toho hodně, které prostředky dostávali lidé do svých rodin, ale co týče odborníků u nás v kraji, ve vztahu k tomu, jestli to zvládne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jenom, že vláda slibovala bilion, nebo já nevím 2 biliony nebo kolik, a bylo z toho 150 miliard.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Tenkrát neměla slíbeno nic a zvládla to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No počkejte, zase ten optimismus, zvládla to. Nic se nezvládlo.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ne, ne, ne, pozitivně hodnoceno, prosím Vás, podnikatelé, vždyť neříkejte, že ne, vždyť podnikatelé jaro nemůžou hodnotit negativně, samozřejmě že byly problémy, ale jak se objevily, okamžitě je řešili, ale já se vrátím k těm podzimům, jestli to zvládneme nebo nezvládneme. Musíme to zvládnout. A zvládneme to. Samozřejmě, bude to na úkor standardní péče, protože se budou plánované výkony muset omezit, když bude ten nárůst pořád velký, ale proto, aby nebyl, tak děláme ty kroky, o kterých se teď bavíme. Právě proto chceme mít dostatek lůžek, dostatek ventilací, právě proto chceme mediky, aby nám pomohli personálně, abysme neměli výpadky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A dá se to zvládnout?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Dá se to zvládnout, ale musí lidi respektovat ta opatření, která po nich chceme, protože podívejte se, u nás si lidi strhávají roušky a demonstrují proti rouškám, když to udělají v Anglii, no tak prostě je rozežene policie, a nikdo se s nima nepáře. Já nemyslím, že to má být u nás, a to jsou ta lidská práva, co říkal pan Kocáb. U nás se nestane, že by někdo rozehnal demonstraci. Viděl jste to za posledních 30 let? No je to správně, ale v té vyspělé demokracii se to stane.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Někdy mám takový pocit, že.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Jde o podporu toho, aby sit o ti lidi uvědomili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kocábe, máte, teď když jsme třeba u té demonstrace, zase lidská práva. Ono je to taková hrozně ošemetná věc, protože třeba já, s tou demonstrací proti rouškám nesouhlasím, já si myslím, že opravdu nošení roušky nikoho moc neomezuje, a ta rizika, která s sebou nese nenošení roušky, jsou prostě v tuto chvíli větší, ale ani by mě nenapadlo někomu zakazovat, aby nedemonstroval nebo demonstroval, i když s tím nesouhlasím. Máte obavu, že ta vláda tohle bude chtít dělat?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Já mám to nejlepší mínění o postupech naší policie, a skutečně musím konstatovat, že ve srovnání ze západním světem, je naše policie ohleduplná, taková empatická, nepřistupuje k těmto opatřením, zatím nemám tu obavu, zatím nemám. Ale situace, pokud platí všechny ty prognózy, o kterých se bavíme, a pokud to strašení, skutečně je reálné, tak může nastat daleko komplikovanější situace, a v okamžiku, kdyby se jednou policie tímto směrem odpoutala, vzpomeňte si na Paroubka, jak potlačoval tehdy ty tanečníky, když by se jednou tím směrem pohnula, tak by to mohla začít využívat, protože i pro tento způsob využití policie je u nás velká tradice, jako obrovská.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je zajímavé, ten Paroubek tehdy, na nepovolené nějaké technoparty vyslal skutečně policejní těžkooděnce, a obhajoval to tím, že byli na pozemku, kde neměli co dělat, a že majitel s tím nesouhlasil.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

To bylo šílený.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže jako tam poslal těžkooděnce, kteří je tam mlátili obuškama, protože na tý louce neměli v té chvíli bejt, protože to neměli pronajmutý, což bylo úplně jako absurdní.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

No, to bylo scestný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A on formalisticky si myslel, že má pravdu ale celkem oprávněně schytal od veřejnosti to, co schytal. Jenže, ono by to dneska asi prošlo.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

A ten ministr, kdyby se toho dopustil, já myslím, že Hamáček to nemá prostě v genech, že to neudělá.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No tak.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Ne, tak já si to jenom myslím, a věřím v to a doufám, ale když by se ten ministr jednou tou cestou vydal, věřme v to lepší, já teda vždycky aspoň, kdyby se tou cestou vydal, tak jako Paroubek, od toho okamžiku je za diktátora a začne hystericky obhajovat svoji pozici, a pokračovat v tom, čili proto já před tím tak velice varuji, nemělo by se to stát, a máme tady, je potřeba zvát do debat psychoterapeuty, psychology, teology, lidi, kteří budou působit, vysvětlovat lidem, co se to vlastně děje, v čem žijeme, a nějakým způsobem se snažit obnovovat takovou tu společenskou soudržnost, kohezi, anebo aspoň trochu optimismu, protože jestliže propadneme tomu, že prostě ten svět končí, jak to někteří vykládají, no tak opravdu skončí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já myslím, že bych to nepřeháněl, že teď opravdu musíme nějakou dobu vydržet a nechodit na hromadné akce, holt asi pravděpodobně se musíme omezit v tom, že holt oslavy nebudou velké, svatby a podobně, ale myslím, že to se vydržet dá ne?

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Ano, určitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ve srovnání s tím, co všechno se může ekonomicky stát, protože, tak teď možná budu koukat na pana Okamuru, vyberte si pánové, protože ty firmy, ti zaměstnavatelé, teď vstupují do té podzimní krize v horším stavu než do té jarní.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona je oslabila ta jarní, a teď do té podzimní vstupují v horším stavu.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Je potřeba je chránit, je potřeba najít chytrou cestu mezi ochranou zdravotní, a ochranou průmyslu, ekonomiky a řekněme, ne, když nechcete ta práva, práva tak lidských svobod, a také nějakého pocitu dobrého života.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na druhou stranu, pan Kocáb, víte, má celkem pravdu, že ty důsledky na psychiku lidí, a na chování lidí, jsou poměrně velké. Ono tu ekonomiku, pane Okamuro, nemusíme úplně zavírat tím rozhodnutím státu. Ona už se tak trochu zavírá sama, pokud se zeptáte divadelníků nebo majitelů divadel, tak ti už v podstatě chtějí, aby ty divadla byly zavřeny, protože ti lidé se obávají, oni si prostě lístky do divadla, do divadel nekupují, úplně stejně budou hovořit pořadatelé koncertu, i když to šlo, tak si ti lidé ty vstupenky nekupují, protože mají podvědomou obavu. Pokud se budete bavit s prodejci aut, tak vidí, že lidé odkládají koupě nových aut, pokud se budete bavit s prodejci textilu, a tak dále, a tak dále, bude to podobné, a podnikatelé, živnostníci, se prostě i díky tomuto chování, začnou dostávat do obrovských problémů.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak, já Vám dávám plně za pravdu, a víte, že já už biji na poplach několik měsíců. My jsme proti tomu, aby se zavírala ekonomika. Já celou dobu říkám, že chránit ohrožené skupiny ano, ale neomezujeme, prosím vás, v normálním sociálním ekonomickém životě běžné lidi, protože ta ekonomika to neutáhne, ti lidi musí pracovat a musí žít, ale k tomu, k té Vaší otázce, ono dneska je ta situace bohužel taková, že například dnes se řeší ve Sněmovně státní rozpočet na příští rok. A bohužel, ty opatření, která by právě pomohla té ekonomice, tak ten navržený rozpočet, v deficitu až 300 miliard korun, není ani proinvestiční, ani nepřeskupuje peníze ke slušným a pracujícím lidem, a ani neplní to třetí kritérium, to znamená škrt nepotřebných výdajů ve výdejích státu. Já dám například ty výdaje za 80 miliard, kdy se mají nakoupit ve Francii, v Německu a v Americe drahá zahraničí zbrojní technika, to znamená my v krizi, vláda chce podpořit zahraniční západní ekonomiky, místo aby ty nákupy odložila a nalila peníze do českých firem, do českých podniků, které mají české zaměstnance, a vrátí nám to na daních, to přece je úplně otřesný návrh rozpočtu, který naopak podráží nohy právě českým zaměstnancům, českým firmám a českým živnostníkům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, pravda je.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Omlouvám se, já bych na tohle to zareagoval, jenom jedním takovým úplně přízemním detailem, Vy hodně hovoříte o tom, aby se omezovali státní úředníci, tak já poprosím, aby se z toho vynechali.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

To jsem zatím neřekl ještě. My naopak podporujeme zdravotníky, hasiče a policisty.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Já jsem chtěl říct jednu věc, my jsme třeba státní úřad a my jsme se od jara nezastavili. Nejenom na skladech, ale i teď z hlediska nákupu, a pokud něco přijde, potřebujeme naopak posílit, a byl bych rád, aby k tomu byla třeba politická vůle. Mě někdy občas ty debaty o rozvoji ekonomiky.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Vy jste situaci trošku popletl s tím, že já vyzývám k tomu, aby nebyly státem placené například politické neziskovky, které propadly,

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Já na to jenom upozorňuji, abychom si rozuměli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Téma úspor ve státním rozpočtu nechme být, to se sem dneska nevejde. Pane hejtmane, já mám takovou jednu, pořád se mi to vrací do hlavy. My teďkon vycházíme z toho, že ty omezení, v nouzovém stavu, a teď jsme rozdiskutovali, jestli nouzový stav ano nebo ne, stačí. Že to, co se stalo, to, co ministr Prymula oznámil, to omezení těch akcí vnitřních a vnějších, tedy venku a vevnitř, a zavření středních škol, a tak dále, takže to jako stačí, že se tím podaří zploštit křivku těch hospitalizovaných, když nebudu mluvit o těch nakažených, protože tu taky můžeme zploštit tím, že nebudeme testovat.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Pak je nula.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bude to stačit? Nemáme se spíš připravovat na to, že se bude muset přitvrzovat? Ale já nechci strašit, já by chtěl jenom mluvit pravdu a nelhat.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Za mě, já si myslím zodpovědně, že stačit to bude v případě, že všichni budou respektovat ta opatření, která se po nich vyžadují, že se budou chovat tolerantně vůči těm ostatním, že nebude mít roušku jenom jeden, ale bude ji mít ten druhý, protože nebude křičet, že on to nemůže dostat, ale musí si pohlídat, aby nenakazil toho druhého. A jak říkal pan Kocáb, třeba ta policie, já nepochybuji o tom, že policie nikdy nebude taková, jak byla v těch dobách, o kterých mluvil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to jedno pravidlo, moc chce ještě větší.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Já vím, ale já s tou policií jsem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud najednou premiér nebo ministr vnitra vidí podporu veřejnosti, a možnost to udělat.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ale já sedím v tom krizovém štábu krajském, a já tam ty policisty mám, to jsou úplně normální, slušní, příjemní, pracovití lidi. Fakt, tam to nebezpečí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To vůbec nediskutuji, akorát v ulici je vojenský organizovaný orgán, a pokud se policejní prezident zblázní.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Tak je potřeba ho zavřít. Jestli se zblázní, fakt. A skutečně jenom, já to vidím tak, že tam není problém, ale to, co říkal pan Kocáb, my jsme právě v té době, kdy jsme měli uzavřenou tu oblast, tak jsme měli psychologii, na hasičích, několik linek. A já jsem pořád mluvil s těma lidma, udělali jsme pro ně rádiový pořad, a oni dávali otázky, já jsem jim na ně odpovídal, proto, aby měli právě ten pocit, že jsme s nima, že to není jenom na nich, já jsem vyzýval lidi, a to strašně funguje, když potom seniorům volají jejich rodinní příslušníci, kamarádi, z těch věcí vznikly kontakty, který běží ještě dodnes, a to jsou takový jenom střípečky, který udělají obrovskou mozaiku, a ještě se chci omluvit, já už teďka nekřičím tak, jak jsem křičel, protože já jsem zvyklý mluvit s rouškou. A já jsem si uvědomil, že tady ji nemáme, tak proto jsem tak křičel, tak teď už skutečně mluvím potichu.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Nekřičel, bylo to dobrý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jedna věc je, pan Okamura tady, i když se trošku rozcházíme v příčinách a řešeních, upozorňuje na tu zhoršující se ekonomickou situaci. Ono to prostě tak je, i když to na první pohled ještě jako vidět není, ale ono je to taková časovaná bomba, kdy opravdu začnou padat ty výpovědi, kdy začnou podniky říkat a stop, my už prostě dál pokračovat nebudeme, i když tady paní ministryně Maláčová mi říkala, že je všechno bezvadný, pod kontrolou, že to všechno zvládnou, ale.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Není, není.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Jestli se něčeho opravdu bojím, tak že důsledky těch opatření, a teď myslím celosvětových proti koronaviru, budou daleko závažnější než koronavirus sám.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

My pravděpodobně tu nemoc, se ji nezbavíme, to prostě něco mimo nás, máme tady eboly, máme chřipky, a tak dále, ale jestliže přeženeme ta opatření, tak si v podstatě zajistíme reverz sociálního vývoje 19-20 století, začnou se nám rozpadat jistoty, včetně bezpečnostních. O tom tady nesmíme, na to nesmíme zapomínat, my se furt zabýváme tou nemocí, ale někde jsou velmoci, které můžou toho využít k tomu, aby znovu získali své, řekněme elektoráty zpět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To nevím.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Já to nechci teďko roztahovat, musíme ale myslet i na bezpečnostní rizika, školství, to je prvořadá věc, to je podle mě strategické ministerstvo, protože jestli nám vypadne celá, já nevím, vrstva našich dětí, kteří nedostanou vzdělání, a potom, nechci odsud odejít bez toho, aniž bych zmínil, jako muzikant, zatím jsem to tady ještě neudělal, že 130 000 muzikantů zaměstnaných jakoby v tom průmyslu hudebním, je fakt v katastrofální situaci.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já mám teďka novinku, protože před 14 dny ve Sněmovně, prošlo překvapivě usnesení našeho poslance SPD Miloslava Roznera, který taky podniká v živé kultuře, je manažerem skupiny Argema, a tím usnesením, přestože jsme opozice, jsme zavázali vládu, že má do konce roku připravit k vyčerpání program ve výši tuším 900 000 000 Kč, právě na podnikatela a agentury a ti, co jsou živí v takzvané živé kultuře, takže díky SPD dostanete podporu, přestože vím, že mnoho účastníků živé kultury SPD nevolí, ale Mílovi Roznerovi se to podařilo prosadit do toho závazného usnesení vlády před 14 dny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je ten pán, co se zabrušoval a vybrušoval.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano, ano.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

On už vybrousil, tam už je to v pořádku.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale představte si, že on připravil skvělý usnesení, ono to mělo pět bodů, a toto jedno mu tam prošlo a vláda je zavázaná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, já jenom tady mám poznámku, jestli jsem dobře pochopil pana Kocába, tak ono to není jenom o penězích, ale také o tom, že pokud ten obor, a to se týká kultury a i sportu třeba, bude bez diváků, nebudou vystoupení, tak také spousta mladých lidí to nebude chtít začít dělat, a ti, kteří jsou talentovaní si řeknou, no, asi bych vystudoval konzervatoř hry na housle, ale je to nejistá doba, radši půjdu dělat něco jiného a tam potom za ty roky budeme vidět, o co všechno jsme přišli, nebo to možná ani nebudeme vidět, protože spousta talentů, prostě to je, bohužel to je taková doba.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Dalo by se, poslední jenom krátkou větu teda k tomuhle, dalo by se říct, že kultura je postradatelná jo, někdo by mohl říct, že i sport je postradatelný, ale od nepaměti, co lidstvo lidstvem existuje, tak ty lidi potřebovali ten pracovní čas, a rodinný, vyvažovat i touhle tou částí, tou zábavou, tím sportem, když to odpadne, když to začne odpadat, tak ty důsledky fakt se můžou projevit dost negativně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane předsedo, pane hejtmane, to je teď na vás, zpátky k té ekonomice, víte, možná je to špatná myšlenka, ale já si pamatuji obec Troubky a povodně. To byla nejpostiženější obec, která tehdy byla, a viděli jsme ty hrůzostrašné záběry, kdy prostě z těch domů koukaly opravdu jenom střechy, a pak, když voda opadla, tak tam přijely všechny televizní štáby, ti lidé, kteří se tam vraceli, tak byli zoufalí, a na druhou stranu byli rádi, že třeba aspoň něco se zachránilo, a ta voda už byla pryč, tak začali o tom mluvit, oni si je všichni natočili, a ti lidi možná v těch Troubkách dodneška ještě opravujou ten svůj dům, protože na to neměli peníze, ještě dodneška tam pracují, a to už vůbec nikoho nezajímá. Já to říkám proto, že mi možná připadá ta situace živnostníků teď podobná.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Já k těm Troubkám, tam to byl rok 1997, a byla to obrovská vlna solidarity. Já jsem v tu dobu chviličku dělali asi 3 roky starostu, a udělal jsem sbírku mezi občany, a sousedními obcemi, a vybrali jsme, u nás v obci, přes 100 000 Kč, v roce 1997 obrovské peníze. A jeli jsme potom do těch Troubek s kolegy starosty ze dvou obcí okolo, a když jsem tam přijížděl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale ten princip, oni tam možná ještě do dneška dřou každou sobotu, neděli a pracují na opravě.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Já Vám to vysvětlím, když jsem tam přijížděl, to prostě, to jste měl husí kůži a slzy v očích, a bez rozdílu, jestli jste tvrďák nebo měkota. Prostě byla to katastrofa. My jsme jeli nakládačem, a podle korun stromů, všude jinde kolem voda, ale já jsem jako obec, okamžitě zorganizoval rekonstrukci takového starého domu, že bychom tam poskytli 3 byty. Ti lidé z těch Troubek přijeli, a oni mi říkají, pane starosto, nezlobte se, ale my nakonec, my tam odsud nepůjdem, takže v těch Troubkách to vypadá dneska úplně jinak, jsou tam zrekonstruované domy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď to srovnání, víte, ona tahle ta, je taky povodeň, i když neviditelného viru, který zlikviduje spoustu domů, spoustu živností. Akorát ono to není tak vidět, a mám takový pocit, že za 5 let už si na ty zničené živnosti, restaurace, obchody, koncerty, producenty, a tak, festivaly, už nikdo nevzpomene.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Tak není tam úplná paralela.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

To, co říkal pan Kocáb, že třeba kultura nebo sport může být zbytné, může, ale krátkodobě.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Já říkám, že právě ne.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

No velice krátkodobě se může stát, že když se to omezí nějakým způsobem, ale musí to přijít zpátky, musíme mít vidinu, že prostě nebude trvat doba dlouho, kdy zas zajdeme na ten fotbal a ten hokej. Nebo zajdeme na ten koncert, takže já s tím plně souhlasím, kultura, já se snažím podporovat kulturu, nebudu to popisovat, jakým způsobem, ještě nad rámec.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, hrozně nás tlačí čas, pane hejtmane, můžu Vás trošku postrčit?

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Jasně, ale chtěl jsem tím říct, že prostě bez kultury, a bez sportu, to beztak nepůjde, takže musíme to držet, samozřejmě, musíme si uvědomit, i ti, kteří poskytují kulturu a sport, tak i ti si musí uvědomit, že teď se musíme trošičku stáhnout, to je celé. Já vim, že většina z nich žije z rezerv už.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Půjde do háje bez kultury.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, hotely a tak dále, to prostě všechno víme. Pane předsedo, poslední slovo k tomuhle tématu, už bez otázky.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Já myslím, že tady by se dalo hovořit hodně, ale oproti tomu jaru, ten stát, z hlediska ochranných pomůcek, je v tuhle chvíli výrazně lépe připraven. Kraje mají nakoupeno, my opravdu přes velkou intenzitu těch mých spolupracovníků, a patří jim dík, protože na tom našem odboru zakázek působí asi 4 nebo 5 lidí, a ta masa těch zakázek je enormní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Existuje na Vašem úřadě, já bych to zlehčil, někdo, na koho nebylo neúspěšnými uchazeči podáno trestní oznámení?

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ne, ne, ne, nebylo. A ani není důvod, aby nebylo, protože já se snažím, abychom postupovali velmi otevřeně, transparentním způsobem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já jenom myslím, že každý, kdo neuspěje, je přesvědčen, že ten, kdo uspěl, uspěl z nějakého.

Pavel ŠVAGR, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR

Ale samozřejmě, když jsme vypisovali tu zakázku, tak mediálně na nás byly útoky, proč jsme dali jistotu? Proč chceme takové reference? Vybrali jsme firmy, teď je debata, proč zrovna tenhle výrobek je z Číny? No protože prostě ta firma vyhrála ve výběrovém řízení, a i když tady jsou čeští dodavatelé, a zaplať pán bůh za ně, jsou noví čeští dodavatelé, tak se nám do těch soutěží hlásí strašně málo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A důvod.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já, jestli bych mohl krátce reagovat tady jenom ještě na tohle to. Ono totiž to není o chození, o čem hovořil pan Kocáb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamura, ale tady jste slyšel šéfa, počkejte, to je zajímavá věc, šéfa Státních hmotných rezerv, který říká, že výběrové řízení, které vypisují Státní hmotné rezervy, se hlásí málo dodavatelů zdravotnických pomůcek, které vyrábí v Česku.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, to si myslím, že je taky špatně, ale to není vina úřadu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale za to nemůže úřad.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Přesně, přesně, to není vina úřadu, tady je problém v tom, že už na jaře přece čeští výrobci deklarovali, že jsou schopní vyrobit různé zdravotní pomůcky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Proč se tam nehlásí?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale, no tak tenkrát, jestli si vzpomínáš dobře, pan ministr Hamáček z ČSSD upřednostnil výrobce zahraniční, přestože čeští výrobci říkali, že připraveni jsou, a jsou schopni hlavně naběhnout tu výrobu, a to je problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, to už nechme, no ne, je pravda, že Státní hmotné rezervy vypsaly výběrová řízení. To, co říká pan předseda, je pravda, a to, že ty podmínky dodávek asankce, a tak dále, jsou tvrdé, to je jako fakt, ale někteří to riskují a spousta lidí to prostě.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, ono je to právě o tom, mimochodem o tom proinvestičním rozpočtu, protože kdyby se v krizi podpořily třeba české firmy, a jejich zařízení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jak to chcete udělat jinak, než třeba.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

A třeba i český rezervy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, ale jak to chcete udělat jinak? Tak, když vypíšou české Státní hmotné rezervy. Já se s Váma nechci hádat, výběrové řízení.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já Vám na to odpovím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A přihlásí se tam jenom zahraniční firmy, no tak.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já Vám totiž říkám, já Vám řeknu mimochodem proč, protože ministerstvo vnitra totiž v té své zakázce, kterou dělalo na jaře, netrvalo na evropské certifikaci FTTP-2, ale spokojilo se s čínskou certifikací, a s americkou certifikací.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, počkejte.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Ale jsme dál, jsme teď v současné době.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ty důvody byly totiž záměrně jiné, ale jestli můžu jenom ve dvou větách. Totiž to, co říkal pan Kocáb, to nebylo o tom, aby lidé mohli chodit na kulturu, to taky je důležitý, ale bylo to o tom, to naše usnesení, že 130 000 lidí pracují, a jako zaměstnanci, jako pracovníci, živnostníci, v oblasti živé kultury. A na ty stát a vláda zapomněla, aby jim taky pomohla nějak finančně, a to díky usnesení SPD.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To už jsou strašný podrobnosti. Pane Okamuro, to už jsou strašné podrobnosti, protože ve stejném stavu jsou lidé v cestovním ruchu, takových oborů, které jsou těžce postiženi, bychom mohli najít celou řadu, já bych o tom s vámi mluvil, pánové, ale nedá se nic dělat. Každá legrace jednou končí. Dnešní debata končí, protože už nemáme čas. Já vám děkuji za to, že jste přišli.

Michael KOCÁB, hudebík, zakladatel OF

Díky. Na shledanou.

Ladislav OKLEŠTĚK, poslanec, hejtman Olomouckého kraje /ANO 2011/

Děkujeme za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.