JS LIVE: Rozhovor s Petrem Třešňákem a Markem Výborným

O koronaviru s poslanci Markem Výborným (KDU-ČSL) a Petrem Třešňákem (Piráti). Tentokrát se moderátor Jaromír Soukup zaměřil na pravdu a lež v politice aneb, kde už končí marketingové hrátky, a kde by měla začít férová hra s občany. Politici si s námi neustále hrají. Je to pouze jejich hloupost, neznalost anebo to dělají schválně, aby mohli manipulovat s veřejností a strach do nich pumpovali v postupných dávkách? I o tom byla řeč ve čtvrtečním Jaromír Soukup LIVE.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 22. října 2020.

Pánové, to téma je jasné, já ho začnu ale trochu jinak. Pravda a lež v politice, kde končí marketingové hrátky a kde by měla začít férová hra s občany. Hovořím teď o naší situaci. Pokud slyšíme v pondělí, že lockdown nebude, aby ve středu byl zaveden. Pokud včera slyšíme, že nevíme, jestli bude prodlužován nouzový stav, abychom se dnes dozvěděli, že nouzový stav prodlužován bude a takhle bych mohl dál a dál pokračovat. Je to jenom hloupost, neznalost nebo úmysl, manipulace, marketing?

Já bych nepodezříval nikoho z úmyslu. Já myslím, že jsme v tak vážné situaci, že to...

Právě proto o tom mluvím, víte, protože jsme v kritické situaci.

Ale vy jste hovořil o tom kontrastu pravda a lež, dezinformace a podobně. Já myslím, že mi tady nikdo, a teď je úplně jedno, jestli to je vláda nebo opozice, jestli to je ten nebo onen, my se tady nemůžeme hrát na žádné politikaření. A tady se hraje o hodně. Tady se hraje o životy občanů, nejenom o životy, ale i o jejich živobytí, to je taky důležité si uvědomit. A já jsem přesvědčen o tom, že tady musíme skutečně táhnout za ten jeden provaz, pomyslný provaz, jak to říkal pan premiér už někdy na jaře. Já teda mám trošku někdy obavy, že jako jsme u toho jednoho provazu, ale občas možná někteří vládní činitelé spíš táhnou za tu druhou stranu, a to nedopadá dobře úplně.

Víte, pane Výborný, vy jste v politice strašně dlouho, znáte všechny zákoutí moci, znáte, jak se dělají volební kampaně, víte, jak se radí vrcholní činitelé stran, víte, jak se radí ministři, jak moc jim záleží na jejich křeslech, a tak. A já jsem tohle téma začal právě proto, že ono to nekončí z mého pohledu. A teď budu velmi nepříjemný, protože jsme opravdu v kritické situaci, ono to nekončí, je přece zřejmé, že to rozvolnění bylo dáno proto, že jsme národu vysvětlili, teď mluvím my jako Andrej Babiš, že jsme národu vysvětlili, že jsme všechno zvládli, že jsme nejlepší na světě, pak by bylo hloupé a marketingově neobratné přiznat, že jaksi opatření musí být dodržována dál, pak byly volby a byli jsme, byli jsme svědky neuvěřitelných historek o rouškách ve školách, ve škole ano, roušky ve škole ne. Byli jsme svědky řečí o tom, že jsme na tom dobře, že nemáme žádný problém. A v posledních týdnech, kdy ta situace je drastická a víme, že prostě narazíme do zdi. Víme, že ten náraz bude, hovořím o kapacitě zdravotnictví, hovořím o lidech, kteří zemřou, budou mít těžce poškozené zdraví, jenom nevíme, jak moc bude tvrdý, ale víme, že bude. Tak ono to prostě pokračuje.

No, samozřejmě, bohužel, v jedné věci vám určitě dám zapravdu. To, že do krajských a senátních voleb tady se v mnohém rozhodovalo na základě PR, na základě toho, aby nějakým způsobem dopadly volby, to tak bohužel je, ale já tady opravdu se nechci moc otáčet dozadu, bude čas na nějakou analýzu, na hodnocení, také to, abysme si řekli, kdo za ten stav současný může, protože my jsme to říkali už v létě, že je potřeba k tomu přistoupit zodpovědně, že není vhodné například v tom srpnu...

Víme, co máme dělat, víme to, když říkáte, podpoříme vládu, víme, když to pořád pokračuje tak, jak říkám, že se říkají polopravdy, pololži, vysvětlují se nevysvětlitelné věci. Víme, co máte podpořit, aby...

Strategie a komunikace, to je podle mě to nejslabší místo současné vlády, ale když se podíváme na tvrdá data ,číslo R, když se podíváme na počty nakažených, když se podíváme na kapacity zdravotnických zařízení a zoufalá situace, kdy dneska se odkládá jiná léčba, všechno se soustředí na Covid a podobně, tak tady skutečně není čas na to, abychom teďka šli do nějaké souboje s tou vládou. My musíme respektovat to, že ta opatření, s kterými přichází ministerstvo zdravotnictví, jsou opatření, která definovali odborníci, my se s tím nějak musíme popasovat. Co po té vládě musíme chtít, aby ta opatření byla jasně, srozumitelně a věcně komunikovaná. A já souhlasím, že to, souhlasím, že tomu tak skutečně vždycky není.

Ono nejde jen o tu formu, já se ptám, jestli to, co se teď děje, je opravdu ta záchranná brzda, jestli to stačí, jestli to, co vy teď podporujete, je správně. Ne o tu formu, jestli ten...

Jestli věšíme z křišťálové, pane Soukup, opravdu nikdo nevíme, ta zkušenost, tu zkušenost tady nemá nikdo, ani vláda, ani opozice. V situaci, v jaké jsme, tak já jsem dalek toho, abych zpochybňoval ta drastická drakonická opatření, která vláda přijala, ale co po vládě chceme, potom jasná data, jestli ta opatření skutečně pomohla, když se totiž podíváme na...

Myslíte, že jsou drastická.

Já si myslím, že drakonická jsou, například uzavření, první uzavření prvního stupně základních škol se velmi dotýká jenom těch učitelů a žáků, ale taky těch rodičů. Já jsem v kontaktu s mnoha rodiči prvňáčků a skutečně děti v první třídě nenaučíte psát a podobně...

To nejde.

To je problém. A když se díváte do Irska, jestli to mohu jenom dopovědět, tu zahraniční zkušenost, tak v Irsku zavedly velmi přísná opatření, tam smíte, tuším, maximálně 5 kilometrů od místa trvalé bydliště nikde, ale školy nechali otevřené. A bohužel ta data u to ukazují taky.

Pane Třešňáku, úplně stejné téma, vy se všichni teď shodujete, opoziční strany, že, a podle mě správně, že teď není čas, teď není čas na politikaření a debaty o tom, jestli stavební zákon má být takový nebo onaký a podobně. To je prostě běžná politická práce, teď jsme opravdu v kritické situaci, ale tak nějak mně uniká debata o tom, jestli pro ní děláme, proti ní děláme dost, teď prej údajně. Včera unikla data z ÚZISu, tedy z toho Ústavu zdravotnických informací a statistiky, že nejvíce lidí, 39 % lidí se nakazí v práci. A teď mě na tom šokuje jako ta věc, že ta data jako unikla, že nejsou dávno jako veřejná, jestli to, co jsme udělali, a pan Výborný řekl, že jsou to drakonická opatření, jestli jsou dostatečná, protože tady jde opravdu o životy, tady nejde o to, jestli začne být stavěna dálnice ta nebo ona a jestli 1. listopadu bude hotová nebo nebude.

Já začnu u těch dat, když jste zmínil. My od začátku preferujeme to, aby většina dat, naprosto velká většina byla veřejně přístupná a k dispozici univerzitám a vědcům, takže teďka debatovat o tom, jestli uniklo, jestli je to správně nebo ne, je zbytečné, ta data měla být dávno veřejná.

Jasně, mě šokovalo to konstatování, že to uniklo.

Já mohu, například včera byl opět výbor zdravotnictví, který měl jako jedno z velkých témat opět Covid a i když kolegyně Richterová opět požadovala jinou sérii dat, byť děkovala za to, co dnes poskytuje ministerstvo, potažmo ÚZIS, tak byla skoro až napadena poslanci, dvěmi poslanci z vládní strany, proč to vlastně chce a k čemu je to teďka, když se musíme soustředit na to, aby nám fungovalo zdravotnictví, ale o ty data se musíme opřít a vláda má jasně hodit na stůl karty a říct, jestli ta opatření má podloženo daty a jestli jsou adekvátní té situaci. Když jste zmínil to, kde dochází teďka k největšímu přenosu, tak to nekoreluje právě s těmi opatření, která jsou od dneška platná.

Proto o tom hovořím, víte, proto jsem se na to ptal, jestli ta opatření jsou dostatečná, protože jde o život, jde o životy, skutečně ta matematika je zcela zřetelná, teď teď jsme opravdu černá tečka na mapě světa, dá se říct, ten počet nakažených je prostě drastický, 30 % pozitivních z testovaných lidí je prostě příšerné číslo, to znamená, že ten virus je tady mimořádně rozšířen a ten doběh těch nakažených, kteří skončí v nemocnici, ten je zřejmý, s tím už teď nic neuděláme, ten obrovský počet lidí, kteří se nakazili v těchto dnech, 4 % z nich skončí v nemocnici, nemusí být matematik, matematik, vystudovaný matematik, abych si spočítal, že pokud teď máme 80 % kapacity nemocnic plných, tak za 2 týdny máme problém, to nemusím být matematik.

Já to možná dopovím, skutečně vy jste to už načali, teď už se bavíme o záchranné brzdě těsně před nárazem do zdi, ale pokud jde o ta opatření, tak zrovna na základě těch čísel, která jste, která jste měl možnost také vidět, tak ty jasně ukazují, že například v maloobchodě vůbec nedochází k přenosu nebo téměř minimálně a přesto máme opatření, která se nejvíc dotknou právě maloobchodu, restaurací a podobně.

Pane Výborný, určitě vraťte se k tomu zpátky, navažte na vašeho kolegu, ale zase ta lež, to první slovo, které jsem tady, které jsem tady řekl, prý to není lockdown, ano, je to určitý lockdown. Problém je, že podle těch dat lockdown to je, ale podle těch dat to vypadá, že největší šíření toho viru je na pracovištích. Čeká nás tedy úvaha o tom, anebo to uniklo, v uvozovkách, proto, že je zřetelné, že bude muset dojít k úplnému lockdownu, to znamená k uzavření těch pracovišť.

Tak to je věc vlády, ale já tady opravdu nechci úplně řešit to, jestli to ten lockdown je ze 60, 70, 80, 90 %, to je úplně jedno, jako hrát si se slovíčky, jestli jsme ode dneška v lockdownu nebo ne, je podle mého názoru úplně zbytečné, jako to v zásadě nikoho nezajímá. Lidi zajímá to, že mají zavřené obchody s oblečením a nemohu dětem koupit zimní boty. Lidi zajímá to, že se nemohl dojít ostříhat ke kadeřníkovi a podobně. To je ten problém. A tady já navážu na kolegu Třešňáka, on to říkal správně, od začátku bojujeme s daty, ta data jasná nemáme. Já myslím, že vláda se musí připravit na to, že až přijde příští týden do sněmovny žádat o prodloužení nouzového stavu, nedovedu si představit nic jiného, takže my jako opozice budeme skutečně po té vládě chtít nejenom tvrdá data, ale také vyhodnocení těch opatření. I pan ministr Prymula, lékař, epidemiolog, odborník jasně říkal, že ta opatření se projeví po 10, 14 dnech, a to příští týden jistě už bude moci nějakým způsobem analyzovat. A ta uniklá data, tak tam přesně vyplývá, z toho vyplývá přesně to, že vláda se chová trošku jako buldozer, jako buldozer, který na kvantitu. V okamžiku, kdy máme tady 11 000, pak 14 000, pak skoro 15 000...

Dneska bude hůř.

Tak chce použít ta nejdrastičtější opatření, no tak, jaké je nejdrastičtější opatření, nebo jedno z nejdrastičtějších, máme 800 000 nebo skoro 1 000 000 dětí ve školách, tak zavřeme školy, to je viditelné opatření, děti zůstanou doma, přejdou na distanční výuku. A pak uniknou data a z těch dat vyplývá, že ta nákaza ve školách se šíří zdaleka ne tak hodně, jako například na pracovištích nebo jinde. Já si kladu otázku, já si kladu otázku...

Čemu máme věřit.

...do jaké míry ta opatření skutečně odpovídají těm datům.

Pravda a lež. Ta první otázka, tak u těch škol. To, že musíme omezit sociální kontakty, že ta situace je dramatická, to víme, ale ty data tomu skutečně neodpovídají, ta nákaza ve školách se nezdá býti úplně klíčová, je ale pravda, že 18 000 studentů a žáků se nakazilo pravděpodobně ve škole, ale k tomu data, k tomu data nemáme, ale řeklo se, že 3. listopadu půjdou nebo 2. listopadu půjdou děti určitě do školy, pak se řeklo, že možná.

Včera jsme slyšeli, že možná první a druhá třída.

Možná první a druhá třída, přičemž v době, kdy tyhle ty hlouposti se říkaly, tyhle ty protichůdná vyjádření. Každý, kdo se tím trochu zabýval, věděl, že na začátku listopadu ta situace bude dramatická. To prostě jsme věděli. Tak proč?

Tak to je otázka asi skutečně na pana ministra Prymulu a tuto vládu pana premiéra. Já tady skutečně se nechci dostat do pozice, že bych tu vládu obviňoval z úmyslné lži. Já chápu, že ta situace pro ně je velmi složitá. Není tady žádný precedent, nemají se podle čeho řídit a podobně, ale co chci, aby všechna opatření, která ta vláda dělá a která, musím říct, že opozice, teď je úplně, jestli Piráti, lidovci nebo ODS, se chováme velmi korektně de facto od jara.

Tak aby ta opatření byla komunikována jasně srozumitelně, aby nedocházelo k nelogičnostem a aby se všechna ta opatření opírala o data.

Ale já se chci bavit o těch opatření, jo, o těch opatření, jestli jsou dostatečná, protože já se osobně domnívám, že evidentně, evidentně nejsou, pokud 40 % lidí se nakazí na pracovištích, kde ten, kde ten sociální kontakt můžeme omezovat jenom velmi těžko v továrnách a v různých provozech, asi obtížně, no, tak ta čísla jsou tak dramatická, že to nemůže fungovat, já vám to řeknu dopředu, vždyť to vidíme na dnešních číslech, že ta první opatření prostě nezafungovala. Mimochodem premiér to včera přiznal, že ta první opatření nezafungovala, ale upřímně já nechci být pokusnej králík.

Ale já jenom doplním, ale proč nezafungovala, protože ona byla pozdě, už když...

Ano.

Musím se vrátit, koncem července už ukazovala čísla, že ten nárůst bude dramatický a bude ještě dramatičtější v tom září. A dokonce ještě předchozí ministr Adam Vojtěch už chtěl navrhnout na konci srpna některá opatření, která mu pan premiér zakázal, v uvozovkách.

Byly krajské volby.

To je například jedna z věcí, která mohla být dávno, a opět bysme získali náskok aspoň čtrnáctidenní.

No ano, ale teď jsme opravdu černou tečkou na mapě světa díky dramatickému nezvládnutí zavádění opatření, nic jiného než opatření té epidemii bránit nemůžou, virus se chová tak, jak mu příroda nařídila, na něj se zlobit nemůžeme, můžeme se zlobit pouze na nás. Je sice velmi nešťastné, že ten virus existuje, ale tím se musíme smířit, to je příroda, ale my jsme černá tečka na mapě světa.

Podívejme se skutečně na to léto, já jsem to zde již jednou tuším říkal, zatímco ve většině evropských zemí ta opatření zůstaly přes léto, nebo se ještě například zaváděla nová, tak my jsme po nějakém PR prohlášení pana premiéra okamžitě rozvolnili, ještě jsme se bili v prsa, že jsme nejlepší v Evropě, a dneska máme nejhorší počet na milion obyvatel v Evropě.

No ano.

Já bych chtěl říct, tohle to si zkusme všichni zapamatovat, zvláště i vy novináři. A až tu epidemii překonáme, tak se k tomu opravdu pojďme velmi zodpovědně vrátit a pak si to s těmi politiky a s těmi odpornými politiky skutečně pojďme vyříkat, ale to, že jsme teďka tou černou tečkou na té mapě světa, to je prostě holý fakt, s tím nic nenaděláme ani my, ani vláda, ani vy, to prostě musíme přijmout a udělat všechno pro to, abysme tou černou tečkou za měsíc nebyli.

Protože víte, já bych, jestli můžu, pane Výborný, jestli můžu, hned dostanete slovo, víte, já bych to chápal, pokud by premiér předstoupil před národ a řekl, vážení spoluobčané, prostě jsme to nezvládli, udělali jsme chyby, udělali jsme ty a ty chyby, věřili jsme těm a těm analýzám, ukázalo se, že byly neúčinné, naše opatření nestačily, přivedli jsme vás do dramatické situace, omlouvám se vám, teď jsme dosáhli konsensus s šéfy politických stran zastoupených v parlamentu na tom, co budeme dělat teď, tady máte moji funkci, pokud za měsíc ta situace nebude o mnoho lepší v těchto parametrech, tak já tady končím, dejte mi na měsíc tu důvěru.

Bezva, podepisuju, jednoznačně máte pravdu, ale taky si musíme uvědomit, že je tady nějaká politická realita, asi nemá smysl teďka tady sestřelovat vládu, stejně k tomu nemáme sílu, prostě vezměme jako fakt, že s tímto premiérem se všemi chybami, které má nekomunikativnost, a tak dále, a tak dále, musíme tady všichni ještě 10 měsíců přežít a pokusit se napáchat co nejméně škod, co nejméně škod. A já jsem přesvědčen o tom, že tak, jak tady stojíme, tak vám za 10 měsíců nabídneme jasnou změnu, prostě tak to bude, tak to bude, ale teď musíme udělat všechno pro to, ne řešit, co bylo před měsícem, před dvěma a podobně, ale pojďme udělat všechno pro to, abysme nebyli tou černou tečkou. A co to znamená, pojďme respektovat všechny výhrady a možná nejasná podložení a podobně, pojďme respektovat ta opatření. Já věřím, zodpovědností nás politiků, tak, jak sedíme sněmovně, je, abychom na tu vládu tlačili, aby ta data byla jasná, aby to bylo podložené, aby v případě, že se za týden ukáže, že některá opatření se minula tím účinkem, takže prostě budou...

Tady nesouhlasím...

Že se budeme, že se budeme snažit taky poučit ze zahraničí. A třetí věc, a to bych chtěl velmi apelovat na vás všechny občany České republiky, prosím pěkně, pojďme se k sobě chovat zodpovědně, zodpovědně s respekt, protože jde skutečně hodně, jde o nás všechny.

Jenže nemáme čas.

Když toto, o tomto dokážeme přesvědčit veřejnost, tak já věřím, že to dobře dopadne.

Veřejnost se semkne a v absolutní většině bude respektovat a pochopí ta opatření, pokud jim je vysvětlí srozumitelně, na to vám dávám krk, to se prostě stane, český národ v tomto určitě nezklame, tak jak nezklamal na jaře, tak nezklame teď. Problém je, že jde o dny. Na jaře jsme měli čas, měli jsme čas investovat do chytré karantény, mohli jsme se poučit, teď jde opravdu o dny, ta matematika, ta exponenciála je naprosto neúprosná, bohužel trestem za každou chybu, za každý den prodlení jsou zbytečně mrtví.

Souhlasím. Pak si sem pozvěte pana premiéra a pana ministra zdravotnictví, ti to musí slyšet, od nás to slyší, ale ten jaksi tlak na něj je potřeba v tomto vyvinout.

Já navážu na kolegu Výborného, skutečně v tom ideálním světě by za takovéto situace opozice měla táhnout s vládou, být jí také oporou a například opoziční strany to dělají teď, většina z nich teda se snaží propagovat alespoň ta hygienická opatření, co dávají smysl, ale v čem se neshodnou, jsou už pak některá ta ostatní opatření. Já se nechci vracet do té minulosti, to bysme se tady mohli bavit, co se mělo udělat v dubnu, v červnu, v srpnu, což my jsme té vládě kolikrát dávali podněty. To, že je vláda přijala za své s dvouměsíčním zpožděním, viz například propagace aplikace eRouška, o které jsme mluvili už 2 měsíce, až teďka začala chodit lidem esemeska, ať si jí nainstalují, tak takových příkladů bych mohl dávat několik, ale můžu se dostat až do tohoto týdne, kdy jsme navrhovali jako opoziční strany i několik usnesení, například i na jednání sněmovny. Řeknu proč. Když jste zmínil to, že k největším přenosům dochází vlastně v zaměstnání, v práci, tak dle mnoha českých předních ekonomů stále není dostatečně využíván institut Home Office. Tuším ty čísla jsou někde na 10 %. Je jasné, že ne úplně každé povolání jde dělat z domova.

Já vím, ale v masokombinátu, kde bude 500 zaměstnanců a pouze 40 jaksi pracovníků v kancelářích, tak vás za to asi moc nepochválí, to jako...

V průmyslu, ve službách je mnoho pracovišť, kde to prostě neošetříte, ale stále je velký potenciál toho posílat kancelářské zaměstnance na Home Office. Proč to ale zmiňuji, protože stát, potažmo státní instituce v tom vůbec nejdou příkladem. A bohužel v tom nejde ani příkladem samotná Poslanecká sněmovna. My jsme navrhovali bod do programu, kde jsme chtěli dát usnesení, abysme se tedy jako strany zastoupené v Poslanecké sněmovně...

Já to chápu, ale já tuhle tu debatu o tom Home Office, ano, každý zodpovědný zaměstnavatel, zaměstnavatelé ve valné většině se chovají zodpovědně. Tam, kde to aspoň trošku jde, ať už jsou to účetní, ať už jsou to jiné administrativní pracovníci a pracovnice, tak to už udělali, ono také na druhou stranu někdy to prostě nejde, někdo na to nemá doma podmínky, prostě ono 8 hodin sedět u konferenčního stolku, pokud má někdo garsonku, dobře, na zaměstnance musíte také tlačit jenom tam, kde je to možné, dobře. U spousty profesí to ošetřit opravdu nejde, ale ta základní otázka zůstává, ta opatření, která teď máme jako poslední šanci, jsou dostatečná, když říkáte, podporujeme vládu, jsou dostatečná nebo jsou špatně, jsou dobře, co by se mělo udělat jinak.

Proto tvrdím, mnohá opatření jsou nastavená nesmyslně. A já půjdu příkladem, zůstanu u těch úřadů, zatímco..., úředníci mnoha ministerstev skutečně mohli zůstat doma, nemusí sedět v kancelářích, tak naopak na těch obcích s rozšířenou působností díky opatřením, která jsou, co se týká provozní doby, vzniká úplně opačný problém. V těch čekárnách, ať už to jsou registry vozidel a podobně, se hromadí lidi právě proto, že nejsou rozptýleni v čase, takže toto opatření je například nesmyslné.

Jakože udělají dva úřední dny za týden, ale lidi mají pořád stejné povinnosti. Pane Výborný, je to jako správně, je to jako správně. A teď nejde o to, jestli opatření ano nebo ne, ale jestli není lepší někde přitvrdit a třeba někde ubrat, anebo nebo přitvrdit celkově, protože jde o život.

Určitě ano, ale já bych chtěl vidět ta data, aby to, jako já mám pocit, že ta opatření se skutečně teď dělají v reakci na nějakou kvantitu, ale nejsou skutečně opřena o data, kde ty problémy jsou největší, kde to riziko přenosu té nákazy je největší a tam tu situaci řešit. Já opakovaně, a vrátím se k těm školám například. To se totiž nehraje jenom o ty učitele, žáky, hraje se o ty rodiče, rodič není učitel, nikdy učitel nebude. A nemůžeme po rodičích spravedlivě požadovat, aby učili své malé dítě číst a psát a podobně. To bude mít dopady na úroveň vzdělanosti v České republice. Praktická výuka na středních školách. Čili já jsem se sice o tom, že tady skutečně by vláda měla v tom horizontu 2. listopadu, tak jak o tom nakonec ještě hovořila nedávno, skutečně některá opatření změnit, rozvolnit i v reakci na ten vývoj, protože je potřeba ty věci vidět v kontextu.

Já, no, ve školství, tak to, co je dostupné je, že jaksi ty, ty školy nejsou tedy tím klíčovým místem nákazy, nebo nebyly, než byly uzavřeny.

Právě proto říkám, že tady ta opatření úplně možná všude logiku nedávají a bylo by vhodné na základě těch dat ty věci přehodnotit.

Tak jinak, dobře, já to z vás nemůžu dostat. Je Roman Prymula ten, v kterého jsme doufali, že přijde razantní rozmyšlené kroky, ví, co má dělat, prosadí to, pokud mu to premiér zakáže, tak odstoupí. Je to on, který to ví. Upřímně, já jsem si to myslel, ale v posledním týdnu, když vidím trochu ty zmatená vyjádření školy ano, školy ne, nouzový stav ano, nouzový stav ne, určitě nebude lockdown, aby za 2 dny potom byl, tak to na mě nepůsobí úplně dobře, protože ty predikovatelná čísla se prostě potvrzují. To není žádná věda, prostě potvrzují.

Souhlasím s tím, já jsem taky zklamán z té komunikační strategie ze strany ministerstva zdravotnictví, protože ty věci se mění skutečně v řádu hodin, to je chyba, to je špatně, pokud chcete ze strany veřejnosti, aby respektovala opatření nastavená, tak ta veřejnost ve vás musí mít důvěru, jakékoliv komunikační přehmaty, přešlapy, které jste tady zmínil, tak tu důvěru logicky nabourávají. Představte si, že sedíte doma na gauči, posloucháte zprávy jeden den a druhý den slyšíte něco úplně jiného, no, tak to asi úplně důvěru v toho člověka mít nebudete. Na druhou stranu, teďka nejsme v situaci, abychom tahali z klobouku, a bohužel ta vláda, ani nevidím, kde by koho měla, není v situaci, kdy by měla tahat z klobouku někoho dalšího. Ukažte mi na někoho, kdo by skutečně toto dokázal dělat jinak.

Teď jde o to, jestli je něco špatně, tak opozice teď musí být schopna zformulovat, co se má změnit a opřít to o argumenty, protože jde opravdu o možná nejvážnější situaci českého národa.

To my děláme, kolega Třešňák to tady zmiňoval. Celý týden jedná Poslanecká sněmovna, úterní odpoledne probíhala debata o Covidu, ty konkrétní kroky tam zaznívaly i z řad opozice. A já myslím, že ta debata bude pokračovat zcela jistě příští týden, až vláda přijde žádat o prodloužení nouzového stavu.

Ještě jsme slyšeli víte, pane předsedo,...

To není automatismus, to není automatismus.

...pane Výborný, no, tak ještě jsme slyšeli, že vláda neví, jestli bude, od pana premiéra jsme slyšeli na tiskové konferenci, že vláda neví, slyšeli jsme to včera...

Co neví?

Jestli bude žádat o prodloužení nouzového stavu, že...

Ale já to...

No, počkejte, že Andrej Babiš...

On toho řekl tolik už, já ho tady ale opravdu neberu příliš vážně.

Vy se shodujete na tom, že je potřeba podpořit vládu v opatření proti Covidu, to podepisuji. Problém je v tom, že já si myslím, že vláda vůbec neví, co dělá, protože pokud včera slyšíme od pana premiéra, že neví, že se 31. října teprve sejde vláda a bude vyhodnocovat čísla a podobně a že teda je možné, že požádá, není to jisté a takovéhle řeči, abychom dneska od ministra zdravotnictví říkali, že je, slyšeli, že jisté, že vláda přijde s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Upřímně, co to je za debatu, to jsme přece věděli úplně všichni.

Ano, jistě, já to říkám, od začátku jsme v takovém stavu, že si nedovedu představit, že by nouzový stav 2. listopadu skončil, ale jako to bohužel, jako je ukázka té naprosté komunikační neschopnosti Andreje Babiše. Já v tom v tomhle tom smyslu daleko víc věřím panu ministru Prymulovi, jo, prostě. A pokud premiér říká, řídím se hlasy odborníků, tak jako skutečně potom to směřujme k ministerstvu zdravotnictví.

Je Roman Prymula ten, který ví, co dělá, má to rozmyšlené, je schopen si to prosadit a myslí to s námi dobře?

Neumím teď zhodnotit působení o osobě Romana Prymuly na post ministra, byť dlouho působil jako náměstek. Já bych si to nechal možná, až skončí celá tato druhá vlna.

Já vím, ale nemáme druhou šanci, máme jenom jeden pokus.

No, minimálně je to někdo, kdo teďka tu funkci chce vykonávat pravděpodobně a asi by premiér Babiš nikoho jiného nenašel, takže já se spíš vrátím k té komunikační strategii, kterou vlastně, vidíme to od března, od dubna, vláda naprosto nezvládla. Na to, že si většinou vidíme, že v jiných, v jiných ohledech a v jiných tématech tam PR vládě jde, tak pokud šlo o komunikaci jednotlivých opatření, tak je to vlastně stále totéž od toho jara.

Ale to pořád vycházíte z toho, že ta opatření jsou v pořádku. Já si nejsem jist, já si nejsem jist, já se prostě obávám dalšího zhoršování. Máte, vaši odborníci předpokládají, že příští týden dojde jako ke zploštění té nákazy těch čísel, říkají to...., jste velká strana, jste tradiční strana, máte ve svých, mezi svými členy X lékařů, máte prostředky na to, abyste si pořídili analýzy od nejlepších odborníků. Co se bude dít?

My nějaké predikce máme, já jsem to včera konzultoval s naším kolegou, poslancem Vítkem Kaňkovským, který celé jaro zasedal v ústředním krizovém štábu, zdá se, že zatím minimálně v horizontu 14 dnů se tak křivka zplošťovat nezačne, musíme dosáhnout nějakého vrcholu, protože logicky ta opatření, a tady má pravdu ministr Prymula, ta opatření a jejich úspěšnost lze docílit, dosáhnout někdy v horizontu 10-14 dnů, čili nás bohužel skutečně tady čeká ještě pravděpodobně 14 dnů velmi složitých, velmi těžkých, a proto já říkám, teďka nejsme v situaci nikdo, jako bohužel tady nemáme žádnou zkušenost s něčím podobným, tak pojďme vzít za to, že ta opatření mohou částečně pomoci, pojďme je skutečně, prosím, všichni respektovat, není jiné cesty.

Víte,...

Ta debata o tom, jestli ta opatření jsou dobře, nebo špatně, jestli jsou dostatečné, nebo nejsou dostatečná, já tomu rozumím, že nás to mnohé štve, mě taky štve to, že děti jsou doma, učí se distančně a že to evidentně prostě není ten ideál, že to je vždycky jenom nějaká mimořádnost. Ale jsme v takové situaci, že tady skutečně není čas na to, abysme to celé rozbagrovali, pojďme to teď vydržet.

Víte, já z vás cítím takovou, teď budu jako nepříjemný, já z vás cítím taky trochu marketing, jo, že když budete vystupovat proti vládě, tak se to může otočit proti vám, že nedržíme, nedržíme spolu, ale ta debata, nebo že nedržíme s vládou, že jim bráníme, aby zvládli epidemii viru, to znamená, teďko je nebudeme kritizovat, to si, to si necháme na dobu, až to bude za námi, tomu jako rozumím, ale moc se mi to nelíbí, protože, protože víte, víte, ono jde opravdu o životy a debata o tom, jestli ta opatření jsou správně nebo ne, je naprosto klíčová. A i od vás by mělo padnout, i od vás by mělo padnout, co by se mělo přidat, co by se mělo udělat pro to, abychom lépe zvládli a ne to pořád vztahovat, jako jestli, jestli opatření ano nebo ne, tak ta otázka vůbec není.

Pane Soukup, to není přece marketing, to je zdravý selský rozum. A vědomí toho, že tady hrajeme o životy a živobytí, tady vůbec jsme teďka neřešili ty ekonomické dopady, které, která ta opatření logicky mají.

Tady řešíme životy.

Řešíme životy a taky já zdůrazňuji to živobytí, takže tady skutečně, skutečně není čas na to, abysme hráli nějaký PR marketing, my musíme udělat všechno pro to, a já jsem tady jako dalek toho, abych řekl, všechno je špatně, všechno má být jinak. Ono to v zásadě nikdo nevíme. I ta vláda, i ta vláda se tady bohužel pohybuje v rovině nějakých předpokladů. A my bychom uvítali, kdyby ta opatření byla více opřena o ta data.

Věřím, že se to bude nějakým způsobem zlepšovat, nic jiného nám nezbývá.

Možná mi úplně rozumí, protože já vůbec nevedu debatu o tom, jestli opatření ano nebo opatření ne, já jsem spíše jestřáb, já si myslím, že teď musíme dupnout na brzdu, nikoliv sundávat nohu z plynu, to znamená, já bych byl spíše možná příznivcem přísnějších opatření, protože ta čísla jsou drastická, mě je těch lidí...

Zahraniční zkušenost, zahraniční zkušenost jasně říká, že krátkodobá drastická opatření jsou efektivnější a levnější než dlouhodobá salámová metoda, s tím já naprosto souhlasím, a proto jsem dalek toho, abych kritizoval opatření, která vláda přijala od včerejšího dne, ano, přesně tak.

Jestli můžu doplnit některé konkrétní věci, ono toho opravdu hodně zaznívalo jak na výboru zdravotnictví, tak na plénu. Vláda představí nějaká opatření a jsou, je zde vždycky mnoho podnětů, ať už od opozičních stran, dalších odborníků, co lze například udělat lépe, když se dneska podíváme, my jsme i pozitivně kvitovali to, když vláda oznámila, že buduje improvizované velké nemocnice takzvané polní a nakupuje sice tisíce lůžek opět bez výběrového řízení, to je jedna věc, to ponechám stranou, ale opět jsme u toho, u toho, u těch strojů, přístrojů, betonu. A opět chybí ten personál, a to jsme také opakovali několikrát. Místo toho, aby se udělaly intenzivní kurzy, například za školení těch JIPových sester, které to pak budou obsluhovat a které to obslouží.

Problém je, že premiér, který si vzal tedy na starost komunikaci směrem k veřejnosti, tak vypráví o tom, že osobně volal majiteli tý továrny na ty nemocniční lůžka, nevím, proč to dělá premiér. Pak říkal, že volal osobně do, myslím, dvou bank nebo tří, ať mu půjčí call centra, upřímně taky nevím, proč to dělá premiér, co bych vám na to říkal, já mám trochu nedůvěru v tom, že je tam nějaká koncepce, že to není jenom intuitivní reaktivní činnost, když je průšvih, tak ho začnu hasit, ale mám o tom trošku pochyby, no, já nevím.

Já vás doplním, u těch, to už snad probíhá přes měsíc, že se kontrolují komerční call centra, to také mělo probíhá mnohem dříve, ale opět, když se dostanu do dnešního dne a do toho, co bude nutné dělat nyní, tak já jsem například včera na výboru zdravotnictví upozorňoval na to, že na webu ministerstva zdravotnictví neexistuje žádná koordinace dobrovolníků, protože už dneska je vidět, že za chvíli nám dojde kolem, tuším, podle ÚZIS kolem 2. listopadu bude naplněná kapacita nemocnic, budou se dělat právě různá improvizovaná řešení, ale zdravých občanů, kteří můžou vykonávat, například zdravotnické pozice nebo i další podpůrné služby právě v takovýchto improvizovaných zařízeních, tak neexistuje centrální koordinace dobrovolnické pomoci, a to je například věc, která se dá řešit teď a tady.

Vy jste mluvil o tom živobytí, pane Výborný. Jedna z věcí, která trochu svědčí jako, možná to řeknu hrozně ošklivě, jako rozvratu státu, jo, jsou státní finance, na mě to prostě působí. Já, když jsem poslouchal ministra Havlíčka, tak říká, že ekonomika jede, že nejedou některý služby, ale průmysl jede, export jede, všechno jede, vedle toho vidím ty drastická čísla nákazy, nemusím být genius, abych věděl, co to dělá s lidmi psychicky, jaké mají obavy o svoji budoucnost, o zdraví, svoji práci a podobně. A pak si jenom srovnám ta čísla toho státního rozpočtu a tak trochu jako zmatečné vysvětlování ministryně financí, máte tam 500 miliard schválený schodek, pak bude vyčerpáno možná 350, teď to vypadá, že asi trošku víc, na příští rok se má zrušit superhrubá mzda, která se asi nezruší, protože už bez zrušení je 320 miliard schodek, a to vlastně nevíme, co s náma udělá tahle ta hrůza, kterou prožíváme.

Já s tím souhlasím, my na to dlouhodobě upozorňujeme, čeká nás projednávání státního rozpočtu a už jenom ta situace, že je předložen státní rozpočet, do kterého není zakomponován ten úbytek na straně příjmů v případě zrušení superhrubé mzdy, to si nikdo neuvědomujete, to je sekera v řádu 80 až 120 miliard dalších, a ten návrh rozpočtu s tím nepočítá, to je obrovský problém. Já sám jsem zvědav na to, jak chce ta vláda ten rozpočet takto schválit, protože počítat, nebo nepočítat s některými příjmy, vedle toho mít nějaká další vládní opatření typu například toho zrušení superhrubé mzdy, tak to považuju za velký problém. A co mně vadí nejvíc, ta vláda by podle mého názoru měla jít příkladem, pokud říká občanům, občané, jsme ve složité situaci, musíme se všichni uskromnit a podobně, tak já chci vidět, kde ta vláda konkrétně bude šetřit. A žádné šetření na straně výdajů tady opravdu zatím nevidím.

Pane Třešňáku, nemáte pocit, nemáte strach z toho, co se děje se státní správou, mně to začíná připadat, že je to trochu v rozkladu, teď mluvím o vrcholných vládních činitelích, o fungování vrcholných státních činitelů, teď nechme politiku stranou, tak máme příklad, vystupování premiéra známe. Ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu onemocněl a řídí ústřední krizový štáb z domova. Prezident republiky se nechopil své moci nějaké koordinační, nebo to, co by šlo od něj očekávat, prostě ne. Druhá půlka vlády je teď v karanténě, teď mluvím o ministrech ČSSD, a takhle bych mohl pokračovat.

Pokud to berete z toho zdravotnického hlediska, tak na tom je vidět, že ten virus si prostě nevybírá.

Já vím, ale ta státní finance, to je jaksi druhá část. Ta otázka je jednoduchá, tak stát by měl být řízen kompetentními lidmi.

Já souhlasím.

Tak s tím souhlasím. Bohužel jsme v situaci, kdy to musíme všichni ještě 10 měsíců vydržet a přežít. Já věřím, že skutečně k té změně dojde. A je evidentní, a bohužel tedy ukazuje to tato dramatická situace pandemie, nikdo jsme si ji nepřáli, ale ta situace já bych řekl, že odhalila vládu jako nahou v trní, jako mohou v trní. Všechno, co jste řekl, bych podepsal a nezbývá nic jiného, protože pořád tady máme nějaké základní demokratické principy, mechanismy, prostě nepřijdeme před Strakovku a tu vládu odtamtuď nevyženeme lynčem nějakým, prostě my musíme respektovat to, že tady teď nějaká vláda je, že má ještě nějaký čas, který má vyměřený, evidentně tady není politická síla na to, aby provedla změnu dříve. A v demokratických volbách občané rozhodnou o tom, zda jim toto chaotické řízení státu vyhovuje nebo nevyhovuje. A já věřím...

To je jasná, akorát to je až 10 měsíců nebo 11 měsíců. A teď mě zajímají příští týdny, aby tady zbytečně neumírali lidi.

To si přejeme všichni, to si přejeme všichni. A jak jsem říkal, je to odpovědnost vlády a těch opatření a je to ale odpovědnost, prosím, je to odpovědnost nás všech, všech 10 milionů občanů České republiky, když v sobě budeme se chovat s respektem, ohleduplností, budeme nosit roušky, nebudeme úplně nesmyslně, úplně nesmyslně chodit bez roušek demonstrovat na Staroměstské náměstí, to je jako pro mě vrchol bláznovství, já bych řekl, že...

Víte, ale...

Podobnými..., pardon, že to takhle řeknu velmi ostře, jako dosáhneme toho, že se nám tu situaci nepodaří zvládnout, nebo s velkými ztrátami, bohužel, pojďme se chovat zodpovědně, slušně k sobě navzájem. A věřím, že tu situaci zvládneme. A ta změna, ta přijde v roce 2021.

To je sice možný, ale aby vám to voliči nespočítali, až se budou množit obrázky, jako jsme viděli dnes v Polsku, polská média tím žijí, že kolegu lékaře vozili nebo pracovníka záchranných složek vozili sanitkou s onemocněním Covid po nemocnicích, nikde ho nevzali, až ho odvezli zpátky domů a on tam zemřel, až se tyhle ty obrázky budou objevovat u nás, jako že dříve nebo později pravděpodobně budou, pokud dramaticky dnes nestoupneme na brzdu, tak aby vám to nespočítali voliči i vám, no, protože všichni, kteří jste teď v politické reprezentaci, jste svým způsobem za chod státu zodpovědní.

To je pravda, já si toho jsem vědom, a proto naše kroky a apely směřují k té vládě. My skutečně, ani kolega Třešňák, ani já tady tu vládní odpovědnost nemáme, my můžeme dělat všechno a děláme, já si myslím, že oba dva, obě dvě naše politické strany dělají všechno pro to, abychom tu situaci dokázali zvládnout, proto jsme nabídli lidi do ústředního krizového štábu na jaře, nabízeli jsme je na podzim. Proto naši kolegové poslanci jednají na zdravotním výboru, máme další kulaté stoly, snažíme se apelovat na naše členy. A tady bych chtěl velmi poděkovat našim lidem v regionech, protože to jsou taky zdravotní sestry, to jsou lékaři, tam to totiž začíná. Jestli někdo žije v domnění, že tu situaci zachrání jenom vláda, nezachrání.

Tak to asi ne.

Pokud se budeme zodpovědně chovat, tak já nevěřím tomu, že by nám voliči přičetli jaksi minus za to, že jsme tady seděli s rukama v kapse. Opravdu nesedíme.

To já neříkám, až na to, že pořád se vracím, včera poprvé zemřelo víc než 100 lidí. Ta prognóza na příští týdny není lepší, ona bude horší. Ti lidé, kteří se nakazili dnes, těm už nemůžeme pomoci, my můžeme teď pomáhat, aby se nenakazili další, ale těm, kteří se nakazili dnes, těm už nepomůžeme, z nich 4 % skončí v nemocnicích a z nich 20 % pravděpodobně zemře. Takhle to je.

Ale my musíme zajistit, přece to není tak že jim nepomůžeme, my musíme zajistit co nejkvalitnější zdravotní péči. A ta nemoc není neléčitelná, je léčitelná, je to o té kvalitní zdravotní péči, je to o dostatku ventilátorů. Já například jsem velmi rád, že jsme dneska obdrželi i z Evropské komise 30 plicních ventilátorů, někdo může říct, jé, co to je 30, ale to jsou právě ta zařízení, které mohou pomoci, aby ti lidé neumírali...

To určitě ne, já jsem neřekl, že jim nepomůžeme, teď už s tím nemůžeme nic dělat, teď se prostě musíme o ně postarat. To, co můžeme dělat, aby nepřibývali další. Já si prostě myslím, že neděláme dost. To je všechno.

Taháme za záchrannou brzdu, do jaké míry účinně. Tak to bohužel neví vůbec nikdo.

Mimo jiné pražský primátor, Pirát Zdeněk Hřib, se dneska rozhodl, protože je lékař vzděláním, jako dobrovolník nastoupit do nemocnice, což je hezký.

To jste mi vzal z úst, jsem chtěl na to právě na to právě navázat tímto, že Zdeněk Hřib se začal účastnit právě té dobrovolnické pomoci. Já jsem tu dobrovolnickou pomoc už dneska zmiňoval, a to, že jí vláda nějakým způsobem nekoordinuje.

Pánové, já se omlouvám za tu vzrušenou debatu, ale mně je to strašně líto všechno.

Tak jsme v situaci, v době, která skutečně není jednoduchá. Já vám rozumím. Na druhou stranu bylo by chybou, kdybychom všechno řešili jenom v emocích, to bohužel někdy vidíme na té vládě a není to dobré, ale já bych chtěl ještě jednou jednak poděkovat všem lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům, opravdu jsme, možná v uvozovkách, ve válečném stavu, ale musíme opravdu to společně zvládnout. Nic jiného nám zbývá.

Děkuju vám, děkuju vám za to, že jste přišli. Děkuju vám za vaše odpovědi, pánové.

Děkujeme.

A mějme naději, že to zvládneme.

Vám, vážení diváci, jako každý den děkuji za pozornost.