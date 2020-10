JS LIVE: Rozhovor s trojicí exkluzivních hostů

Počet lidí nakažených koronavirem v Česku nadále stoupá. Aktuálně z počtu testovaných bylo přes 30 procent pozitivních pacientů. Přibývá hospitalizovaných i lidí ve vážném stavu. Vláda proto přijala další tvrdá opatření a nejspíš ani zdaleka nebudou poslední. Pokud navíc lidé nebudou nařízení dodržovat, premiér Andrej Babiš pohrozil uzavřením ekonomiky. O aktuální epidemiologické situaci hovořili i hosté pátečního vysílání pořadu Jaromír Soukup LIVE. Pozvání tentokrát přijali: místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, poslanec za ODS Jan Skopeček a Adam Kalous, poslanec za hnutí ANO.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 9. října 2020.

Téma jsem předestřel. Paní doktorko, já nevím, nahodím téma, ta situace opravdu není dobrá a nemůžeme se tvářit nad tím nebo říkat si, že to bude dobrý, že se to zlepší, že se to samo od sebe nějak vyřeší, že si lidé pomůžou. Nepomůžou, ta čísla jsou strašlivá, když to řeknu jednoduše, včera z počtu testovaných bylo přes 30 % pozitivně testovaných, což logicky, pokud dnešní počet hospitalizovaných, a lidí v těžkém stavu je doběh dejme tomu před dvěma týdny, tak se máme v příštích dvou týdnech na co těšit, myslím s ohledem na hospitalizované, mrtvé a lidi v těžkém stavu. A tohle je téma, které prostě nemůžeme přejít. A teď slyšíme každý den nějaké novinky, je zřejmé, že opatření se dělat musí, jinak se ten virus zastavit nedá, protože logicky nemáme nic jiného v ruce než nějaké opatření proti zastavování viru. A dnes jsme slyšeli od premiéra, že jestli lidi nebudou dodržovat ta opatření, tak zavřou ekonomiku, jako kdyby za to mohli lidi, protože my pravděpodobně do nějakého takového scénáře směřujeme, a víc už mluvit nebudu, protože to je téma prvního kola otázek.

Já děkuju za to nastínění vývoje, který skutečně je velice velice neblahý. Já jsem ve Sněmovně členka zdravotního výboru, a proto jsem dlouhodobě žádala jasná data, aby veřejnost viděla na jednom obrázku, jaký je ten vývoj, jaké jsou modely vývoje při špatném scénáři, a při tom nejhorším scénáři, jaký se očekává z dat, a bohužel se domnívám, že je velká chyba, že takovýto jasný obrázek nemáme před očima všichni, že to není tak jednoznačně prezentované, co se týče těch kapacit zdravotního systému personálu, a toho, že při tom zhruba každých 12 dní se zdvojnásobí vlastně ta čísla a znamenají, že je jasné, že narazíme na tu hranici, kdy prostě nedostane každý tu intenzivní péči. A tohle za mě je velká škoda, že nemůžeme si na jednom obrázku uvědomit, jaký je ten vývoj. Tohle jsem žádala, a nyní mohu žádat jenom dvě věci, opravdu každý z nás přijměme tu osobní odpovědnost, omezme se, berme to vážně, a druhá věc, ta ochota dodržovat opatření je právě proto, že nejsou tak úplně jasná, názorná čísla malá, a já prosím vládu, aby to jasně zveřejnila, a aby zároveň jasně řekla tu ekonomickou podporu. Protože bohužel, řada lidí má ekonomické limity, už vyčerpali úspory, jsou to živnostníci, dohodáři a tak dále.

Je to zřejmé, zatím ta čísla jsou strašlivá a ta predikce těch příštích dvou týdnů není dobrá, z pohledu počtu hospitalizovaných, nakažených, zdravotnického systému, lidí v těžkém stavu a bohužel i zemřelých. A tady tak trochu jako přestává legrace, protože pokud jsou politické půtky a politické chyby a nějaká dálnice je postavená o dva roky později nebo tunel pro železnici se zahájí o dva roky, tak dobře, za to se zaplatí ve volbách, ale za politické chyby se nesmí platit lidskými životy. A teď se ptám, jestli je politická chyba to, co se teď děje, jestli ta opatření jsou pomalu nastavována, jestli by nebylo lepší zareagovat rychleji, protože pokud ta opatření se ukážou jako nedostatečná, to zjistíme až za dva týdny a bude to stát už opravdu spoustu lidských životů. My už teď nemáme čas na chyby.

Tak to je přesně to, na co já se pravidelně ptám, ať už je to o té připravenosti třeba na emergency nemocnice, na polní nemocnice, vlastně na zapojení armády, výpomoc všech složek.

Musí k tomu dojít?

Prosím?

Musí k tomu dojít, abychom stavěli polní nemocnice?

Já vím, že na řadě krajů už se řeší nejrůznější vlastně modely rizik, vlastně těch krizových řešení. A za mě opravdu neskutečně důležité je jasně ukázat, jaké jsou ty modely vývoje, co by ještě se mohlo podařit zachránit tím, že budeme všichni dodržovat ta opatření.

Pane Skopečku, já vím, většinou tady hovoříme o ekonomických věcech, tady jsme zmínili jedno téma, určitě se ho chytnete, že s těmi opatřeními nepřichází pomoc, zejména těm živnostníkům, a tam už jsou opravdu tisíce a tisíce lidí, kteří jsou tím těžce zasaženi, restauratéři, a tak dále, ale pořád to zásadní téma je to zdravotní. Myslíte si že jsem příliš velký alarmista, když teď tu situaci považuji za mimořádně vážnou? A upřímně, kroky vlády za mimořádně nekompetentní.

Tak určitě není na místě ten vir podceňovat, určitě není na místě podceňovat ten vývoj posledních dnů, který není dobrý, nicméně, a bavili jsme se tady o tom mnohokrát, spoustu škody způsobí i hysterie, která není odůvodnitelná, a která zvyšuje ty náklady. Já se bezesporu připojuju jako opoziční politik k tomu, aby lidé co možná nejvíce, na základě racionálního svýho vlastního úsudku, dodržovali všechna možná opatření tak, aby nezvyšovali riziko toho.

Myslíte si, že to stačí na zpomalení té nákazy?

Ale tak příliš mnoho jiných možností nemáme. Já určitě si myslím, že ta hranice není v tom, co ukázali dneska pan premiér s ministrem zdravotnictví, kdy vyhrožovali lidem, že pokud nebudou dodržovat opatření, tak přijde úplné zmrazení ekonomiky.

Já jsem to myslel jinak.

Takže nabádat lidi pozitivně je na ně apelovat, aby dodržovali opatření, je to, co by dneska měla politická reprezentace dělat. Určitě nemá pan premiér Babiš s ministrem Prymulou vyhrožovat lidem, že zavřou ekonomiku, že zavedou opatření, která je uvězní doma, protože to nejsou lidé, kteří tu situaci zavinili, je to vláda, která často svým chaotismem vedla k tomu, že dneska nikdo neví, co se vlastně dodržovat má.

Pane poslanče, víte, co si myslím? Že to nebylo vyhrožování, že to byl pokus přehodit odpovědnost na lidi za to, co se stejně musí stát, ten lockdown.

Já si myslím, že se stát nemůže, protože jestli jsme se bavili o tom, kolik podnikatelů, živnostníků, zaměstnanců přežije ve svých podnikáních, obchůdkách, pracovních místech tu jarní vlnu, tak ve chvíli, kdy by přišlo úplné zmrazení ekonomiky, tak už zkrátka ti podnikatelé nemají rezervy, do kterých sáhli na jaře, nemají jak přestát znovu několik týdnů.

To je stav, to je fakt, to máte naprostou pravdu.

A znovu říkám, já vůbec nepodceňuji covid, ale přece se taky musíme rozdělit, kolik lidí je ve vážném stavu, kolik lidí je bezpříznakových, kolik lidí to zvládne vyléčit doma, a jestli se ta křivka teďka nevyvíjí dobrým směrem, tak určitě apelujme na to, ať se zvyšují kapacity v nemocnicích, s ventilátory, na jipkách, ale nemůžeme zavřít všechny lidi, kteří jsou zdraví, dneska doma, aby nechodili do práce a nepodnikali.

Pokud hrozí dramatické zvýšení lidí v těžkém stavu a pokud hrozí dramatické zvýšení lidí, kteří to třeba nepřežijí, a pokud to riziko je, tak vláda takhle postupovat fakt jako musí. Pokud je to jediná cesta, jak zachránit lidské životy.

Vždycky přece musíme, při těch opatřeních, dát na jednu misku náklady a na druhou misku přínosy, to opatření, Vy si skutečně myslíte, že pokud se tady na 14 dní, na měsíc, znovu zavře, že ty náklady toho opatření budou menší?

Já se obávám, že ten pozvolný proces, který k tomu tak jako tak bude směřovat, bude pro nás daleko dražší než kdychom rychle snížili šíření toho viru, a pak mohli zase uvolňovat. To si skutečně myslím.

Ale dneska už jsme přece ve stadiu, kdy to prostě rychle snížit nejde. A já jsem považoval za hloupost některé restrikce v tom jarním, které byly podle mě přehnané, a na straně druhé za pár týdnů se organizovaly společné zájezdy jedním vlakem.

Pokud jsou restrikce, tak musí přijít náhrada, to živnostníci už to teď nemůžou...

Do Chorvatska, čili my jdeme ode zdi ke kraji, a já si myslím, že přístup ode zdi ke zdi neměl fungovat ani na tom jaře, a nemá fungovat ani teď.

Myslíte si, úplně teď na rovinu, že současná situace, která fakt není dobrá, a není žádná možnost se probudit a říct, už je to lepší, bez nějakých dramatických zásahů, je přírodní katastrofa, nebo neschopnost vlády?

Tak bezesporu je to kombinace všemožného, bezesporu to je nějaký exogenní šok, který sem přišel, nezpůsobili jsme si ho my, nezpůsobila ho ani vláda, na straně druhé reakce té vlády, v mnoha aspektech, samozřejmě, nebyla ideální, ten chaotismus, který provází ta jednotlivá opatření, a to, že ta komunikace ze strany vlády je velmi prazvláštní, to určitě ano, ale je to, i jako opoziční politik prostě musím říct, že by se s ním potýkala jakákoliv vláda, i kdyby premiér Babiš nebyl premiérem, tak bezesporu ten koronavir sem přijde, jde o to, jak se s tím zápolí, a to myslím, že na strany vlády je spousta chyb, které nemusely nastat.

Pane poslanče, úplně stejná otázka, a teď to bude asi nepříjemné, protože ten virus je v Německu, je tady, je v jiných státech, některé státy se s ním vypořádaly lépe, jako třeba Česká republika na jaře, a některé státy se s tím vypořádaly dramaticky špatně, až se dostaly na to úplně nejhorší místo na světě jako Česká republika na podzim. Lze tenhle rozdíl té jarní situace a podzimní, dát za vinu přírodě? Tedy tomu viru? A nebo neschopnosti vlády? Teď jsou to dvě, nejlepší a nejhorší, a virus je pořád stejný.

Vy jste to řekl, pane Soukupe, že tu první vlnu v tom březnu jsme, jako Česká republika, zvládli skvěle, a myslím si, že vláda zavedla taková opatření, která skutečně pomohla v té době zabránit šíření toho viru. To, že se přes léto ta uvolnění rozvolnila, byl i tlak, i jako veřejnosti, opozice, a tak dále, takže... a to, že ta druhá vlna přijde a že skutečně přišla, tak to už se říkalo i na tom jaře, takže já bych skutečně chtěl vyvrátit to, že pan premiér dneska někomu vyhrožoval nebo někomu něco přikazoval, skutečně si myslím, že v tom jeho projevu zaznělo to, že chce mobilizovat lidi skutečně v to, aby důsledně ta opatření dodržovali, rozestupy, aby jsme byli solidární vůči sobě, abychom mobilizovali prostě síly, a skutečně to nevnímám jako nějaké vyhrožování.

Já jsem tu tiskovou konferenci viděl, je pravda, že premiér přitvrdil, ale je vidět, že začíná být unavený, přitvrdil je takový poměrně vzteklý, dá se říci, na kritiku reaguje poměrně prudce, ta dnešní tisková konference nevybočila z toho rámce, já si nejsem úplně jistý, jestli ho jeho kolegové pochválili za to, že tam takhle trochu vypěnil, to si nejsem úplně jistý, řekl bych že marketingoví poradci ho asi nepodrželi, a to je ta otázka, máte pocit, a teď mi musíte říct, že jo, ale jak já ji položím, že se opravdu vláda a premiér řídí opravdu teď, v téhle kritické chvíli opravdu hrozící národní katastrofy, doporučeními opravdových odborníků, profesorů, epidemiologů, a ne těch marketingových poradců, jako je pan Prchal věhlasný a podobně?

Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, a pan premiér rozhodně není unavený, není na dně svých sil.

Já jsem ho neviděl, působí na mě trochu unaveně, ale...

Já jsem ho viděl několikrát tento týden, a skutečně tomu tak není, a i výsledky krajských voleb to jeho vyjádření, když jsme ty volby vyhráli, tak bylo takové, že mu to nalilo optimismu do dalšího působení. To znamená, jak už jsem řekl, určitě dnešní tisková konference neměla nikomu vyhrožovat, ale skutečně mobilizovaty ty lidi, aby se semkli.

Paní doktorko, mně pořád ta otázka vrtá hlavou. Na mě to působí, že ta čísla a ty predikce každý rozumný, vzdělaný epidemiolog, jako že jich v republice máme, přece teď vládě, pokud se zeptá vláda - doufám, že se zeptá -, řekne, že v příštích dvou týdnech to nebude dobrý, a bude to velmi obtížný, a že jedna z těch cest je krátkodobé zavření toho státu, ekonomiky, ten lockdown, aby se uměle rychle snížilo množství toho viru a setkávání, tedy lidí. A já takový pocit, že to vláda ví, a to dnešní vystoupení, i ta včerejší opatření, byla jenom ten první krůček, aby to nevypadalo tak špatně, a dneska se řeklo, a pokud to nebudete dodržovat, my to zavřem, aby se jako ta část odpovědnosti hodila na lidi, myslíte si, že se úplně mýlím?

Já si myslím, že to meritum věci je, aby vláda řekla, v jakých všech oblastech se jak připravuje, co chce případným časem získat a co bude potom, protože ve skutečnosti tím tématem naším by pak mělo být, jak zvládnout tu třetí vlnu. Protože prostě s tím virem se musíme naučit žít a my jsme promrhali kvůli nečinnosti vlády to léto, to všichni víme, já jsem apelovala tolikrát na přípravu, že mi to bylo až trapné, ale teďka vidíme, že jako kdyby ještě není ta hrozba úplně hmatatelná, ale visí ve vzduchu, a všichni víme, že přijde. Akorát, jak jsem zdůrazňovala, to vláda neříká naplno, neukáže ten model vývoje, ze kterého vychází při svých rozhodováních, to je to, co já neustále žádám, a neříká, toto je ještě možné zvládnout, když se všichni opravdu posnažíme snížit kontakty na minimum, jak to jen jde, opravdu dodržovat ta bezpečnostní opatření a tak dále. A teďka vy míříte k tomu, že tohle všecko vyžaduje důvěru, a já jako opoziční politik, jako člověk, který prostě není spokojen s tím, jakým způsobem je ten stát řízený, chci nyní jenom apelovat a vyzvat, každý z nás se nyní opravdu musíme začít chovat, bohužel, a říkám to jako na jaře, kdy ta důvěra byla.

Já mám takový pocit, paní doktorko, že začíná být trochu pozdě, víte, co z těch čísel mě děsí nejvíc? V těchto dnech dosahujeme rekordních čísel těch nakažených, o tom, že nakažení mají přímou souvislost s hospitalizovanými, dejme tomu za dva týdny, a samozřejmě, přímou souvislost s těmi, kteří jsou v těžkém stavu, o tom víme, a přesto méně testujeme. A to procento těch pozitivně testovaných už je přes 30 %, což může také znamenat, že mezi námi jsou statisíce lidí, kteří ten virus mají, nevíme o nich, a pokud dramaticky neomezíme ty sociální kontakty, tak ten počet nakažených bude růst pořád dál exponenciálně, a můžeme se opravdu blížit teoreticky v modelovém případu opravdové katastrofě.

Ne, to určitě znamená, ta čísla, co jste zmínil, jsou zcela nad jakékoliv limity dané ze zkušeností z jiných zemí světa, co je vlastně soustředěné ve zkušenosti, v doporučení Světové zdravotnické organizace, ta procenta vlastně podílu pozitivních, by neměla rozhodně přesáhnout 20 %, a ideálně by neměla přesáhnout 10 %. Situace je celkem OK, když nepřesahují 5 %, takhle to zhruba laicky interpretuju. Nejsem doktorka lékařství, ale korpusové lingvistiky. A chci zdůraznit tohle všechno proto, že si od vlády žádám jasná slova, jasný srozumitelný obrázek, který ukáže... a potom skutečně ta opatření kompenzující ty ekonomické dopady, proč, protože to zredukuje ten chaos, zvýší ochotu dodržovat, a když ještě k tomu přijde jasný výčet těch příprav, těch příprav na to, co naši zemi čeká, tak věřím, že bude možné to ještě nějak rozumně zvládnout.

No, tak poslední věta paní Richterové je otázka na vás. Je možné to ještě rozumně zvládnout?

No já myslím, že určitě, musíme to všichni zvládnout.

Ale rozumně, myslím za jakou cenu?

Ten COVID s námi nezmizí, a když se bavíme o lockdownu, tak ten už jsme tu měli, měli jsme ho tu na jaře.

Můžu nesouhlasit?

Klidně, ale ten proběhl.

Ten lockdown, který jsme tady měli, vlastně de facto lockdownem jako nebyl, on, ve srovnání třeba s Izraelem, co udělal, vlastně byl relativně mírný, protože se pořád chodilo do práce. Byly ale skupiny samozřejmě lidí, kterým zavřeli ty obchody, kterým zavřeli ty živnosti, a ti samozřejmě byli bez práce. Já jenom, pokud se to stane nezvladatelným, tak nám stejně nic jiného nezbyde, a pokud to budeme prodlužovat, teď je to prostě o rozhodnutí, pokud to budeme prodlužovat, tak prostě budeme mít více škod a více mrtvých, pokud se to stane nezvladatelným. Jenom, ještě dnes Váš kolega, ekonomický novinář Mirek Motejlek říkal, že nejlevnější cesta je lockdown, uvolnění, lockdown, uvolnění, lockdown, uvolnění, až do doby, než budeme mít vakcínu.

Já si tím vůbec nejsem jistý, stejně jako opravdu nepodléhejme hysterii, co mě vyděsilo, bylo třeba, že pan Prymula nás chce všechny otestovat, 10 000 000 lidí, aby prošlo testem. Prosím Vás, jako fakt neblázněme. Já rozumím tomu, že ta křivka se teď nevyvíjí dobře, rozumím tomu, že hrozí, že budou vyčerpány kapacity zdravotnické, tam napněme síly ať ty zdravotnické kapacity jsou co možná, ať se dovybudují, vím, že to není ani tolik o tom materiálním vybavení jako o zdravotním personálu, nechť prostě se, v případě nějakého dramatického vývoje, utlumí v tom zdravotnictví věci, které jsou odkladné.

A to už se děje, víte, za včerejšek...

Přesto ještě vidíme, já jsem viděl dneska data, mluvím s řadou lékařů, že ty volné kapacity na těch JIP-kách, a tak dál jsou, takže úplně neděsme zase ty lidi, říkám, nepodceňovat, ale ani neděsit.

Já se omlouvám, ale já myslím, že neděsíme, akorát u téhle té situace je problém v tom, že až ten moment nastane, tak je pozdě ho řešit. My musíme vlastně, nebo Vy, jako politici, musí rozhodovat s nějakým výhledem dopředu, protože bohužel...

Ale určitě, ale přece víme, že ten první lockdown měl zcela jako dramatické ekonomické důsledky, jak jste říkal, nebyl nejtvrdší z hlediska nějakého mezinárodního srovnání. Já si prostě myslím, že si v současné době další lockdown prostě dovolit nemůžeme, protože by prostě zkrátka jako celá řada opravdu podnikatelů, kteří ještě zvládli tu první etapu, tak by prostě skončila, a to už nepomůžou žádné přímé dotace, přímé subvence, prostě ti lidi skončí. A i to zdravotnictví, kterým ten COVID léčíme a řešíme, i to zdravotnictví potřebuje přece, aby ta ekonomika fungovala, aby lidé vydělávali, aby platili zdravotní pojištění, to zdravotnictví není zadarmo, čili nemůžeme mít na jedné straně vypnutou, zmraženou ekonomiku, a myslet si, že tu měsíce budeme financovat zdravotnictví bez nějakého ekonomického výkonu té země, to je přece úplně nesmysl.

To chápu, ale za jednoho předpokladu, že vypnutí ekonomiky je rozhodnutí. Pokud k tomu totiž ten stav zdravotní nás donutí, tak už to de facto rozhodnutí není. To jako vláda říká, že nechce sáhnout do ekonomiky, proboha, vždyť už to dělají, vždyť už to samozřejmě dělají, až na to, že k tomu není to B, co tedy uděláme pro ty, kteří jsou tím postiženi.

To já jsem kritizoval.

Pokud to budou dělat dál, a současně verbálně tvrdit, že nesahají do ekonomiky, tak to prostě není pravda.

To samozřejmě není, a já také vyčítám vládě, že spolu na té tiskové konferenci, a tady se shodnu s kolegyní, a říkám to poslední hodiny a poslední dny, že přece nejsme na tom jaře, nejsme na začátku, koupili jsme si draze tím lockdownem čas na to, abychom se připravili, aby vláda měla plán, a já také říkám, mně už je to trapné opakovat, ale já jsem čekal, že vláda bude říkat, když bude denně tolik set nakažených, startují takováto restriktivní opatření, když se to číslo zvýší několikanásobně, startují taková opatření, to se nedělo, to je první chyba.

Teď už je pozdě, teď už je to jedno.

Druhá chyba je, že zatímco bych to té vládě nevyčítal na jaře, tak dneska jí vyčítám, že zkrátka, když omezuje restrikce a zavírá ze dne na den fitness centra, bazény, kulturu, omezuje gastronomii, tak zároveň už bude mít, alespoň rámcově představí těm podnikatelům, kterým říká, vy znovu nebudete moct svůj majetek využívat a živit se, živit svoji rodinu, takže řekne, přijdou takováto opatření.

A jestli na to ještě můžu doplnit, tam jde přece o to, že když jsem podnikatel, já vím že, Vám dám slovo hnedka, ale tam přece jde o to, že když nevíte s čím máte počítat, tak jste v neskutečném stresu, mnohem lepší je, když je to jasné.

O tom mi chvilku povídejte, protože odpovídám i za hospodaření televize. Pane poslanče, když to posloucháte, ale teď opravdu ta principiální otázka, myslíte si, že se to jako zvládlo? Já když se podívám ještě před měsícem, bylo řečeno, ta chytrá karanténa, což teoreticky na papíře vypadalo jako pěkně, ten systém, pak se ale ukázalo, že to vůbec nefunguje, protože ta základní věc, velké množství testovaných, a velké množství teda trasovaných, abysme dokázali izolovat ty, kteří byli nakaženi, se prostě, to zhavarovalo, to zhavarovalo na nepředvídavosti a nedostatku personálních kapacit hygienických stanic, o čemž museli vědět přece všichni, kteří o tom hovořili na jaře, když vemu ještě ten další, ten semafor, tak teoreticky asi ano, ale bylo to jako komické, nejdřív to byl bílý a Praha byla zelená, pak to celý zezelenalo, a Praha zoranžověla, a úplně stejným způsobem jsme došli během několika týdnů do toho, že jsme červený všichni. To přece neměl žádný smysl.

No pro mě je důležitý ukazatel nebo parametr té úmrtnosti, skutečně nejsme ve stavu, kdy by zde, sice ten počet nakažených stoupá, testovaných, a tak dále také, ale nejsme ve stavu, kdy by tady skutečně ta úmrtnost rostla nějakou geometrickou řadou.

Myslíte, že ne? Myslíte, že ne, za včerejšek 40 lidí.

Stovky, stovky občanů, já to nechci samozřejmě zjednodušovat, já vím, že ta situace je velmi vážná, a skutečně těch 14 dní teď bude klíčových, ale velmi rád bych se ještě zmínil k té ekonomické pomoci, vlastně tam byl schválen schodek 500 miliard, viděli jsme obrovskou kritiku opozice, opozice se nepodílela na schválení toho schodku, takže tam 200 miliard korun šlo do přímé podpory všem možným skupinám podnikatelů, v těch různých programech, tak jak je známe, a tak, jak dneska říkal pan premiér, tak skutečně úkolem příštího týdne bude pro pana ministra Havlíčka to, aby připravil jasná pravidla, a jasný plán pomoci těm všem ekonomickým subjektům, které jsou postiženy.

Můžu ještě, to, co říkáte, má svoji logiku.

A jestli ještě můžu, uzavřením těch různých gastronomických provozů, fitness center, a tak dále, já si velmi dobře pamatuji, že při té minulé vlně, vlastně někteří to kritizovali, proč je to tak pozdě, proč je to až za 3 dny, za 4 dny, když už víte, že to je tak vážné, tak to zavřete hned, to se teď udělalo.

To se teď udělalo, hm, no dobře.

Já bych na to zareagovala, je docela dobré si uvědomit, že opozice byla myslím maximálně konstruktivní během celého jara. A my jsme třeba apelovali na ty díry v té pomoci, my jsme jasně říkali, ošetřovné pro živnostníky, pro dohodáře, chybělo to, díky našemu tlaku se to stalo, a tady ty věci, a jenom chci ukázat, že ta kritika šla na takzvanou vatu, na miliardy, kde není jasné, jak budou využity.

To bylo nějak těch 140 miliard do té státní rozpočtové rezervy.

A té vaty bylo doceal dost, takže na tom chci ukázat, že nás, jako opozici, konstruktivní, a já jsem velmi věcný člověk zajímalo, konkrétně, jestli nebudou díry v té pomoci, a najednou to není, že by byly nějaké díry, najednou ta pomoc je tak děravá, že skoro není, a to je opravdu něco, co není přijatelné, protože ten stres ve společnosti, ta nejistota, ten zmatek, spojený s tím, že lidé nevědí, ne jenom, jak postupně budou zavírány jejich provozy, ale ani nevědí, co teda potom čekat, tak to způsobí nakonec ta nejchaotičtější řešení v těch individuálních rozhodnutích, a tu neochotu dodržovat, prostě proto, že ta vláda nedá tu kompenzaci.

Jenom jednu poznámku, já myslím, pane poslanče, že bohužel těch lidí, kteří projdou tou fází hospitalizace, lidé v těžkém stavu, na jednotkách intenzivní péče a zemřelí, těch prostě přibývá jo, to jsou desítky denně, a tak jak jsem říkal, ta situace teď nemusí být tak špatná, jako bude za týden nebo za 2, a pokud teď zažíváme ten rekordní nárůst těch nakažených, no tak za 2 týdny budeme zažívat rekordní nárůst zemřelých, to je prostě logika věci, a pokud nebudeme dělat nic, tak nemá šanci vydržet žádný zdravotní systém, proto jsou ty opatření zaváděna, ale myslím, že je to správně, že jsou zaváděna, ale na druhou stranu postihují už teď desetitisíce lidí, a musí být kompenzovány, prostě nedá se nic dělat.

Já bych chtěl poděkovat všem, všem lékařům a všem lidem, kteří jsou v první linii, skutečně ta náročnost té jejich práce v současné době, je skutečně velká, a já si myslím, že máme natolik robustní zdravotní systém, že jsme schopni toto zvládnout, i v době, kdy se ta situace nevyvíjí příznivě. Máme nějakých 6000 lůžek krizových, pokud mám správné informace, tak jsme na zaplněnosti někde 2000 lůžek, to znamená, a ostatní složky integrovaného záchranného systému armády disponují dalšími prostředky, a lidskými zdroji.

To určitě jo, a problém je samozřejmě v tom, že až se zaplní, tak je pozdě, my musíme nedovolit, aby se to stalo.

Samozřejmě, máte pravdu.

A tam šlo o to, že Vy jste vůbec nezareagoval, a to mi je líto na to, že pokud by ta opatření, ty restrikce, šly ruku v ruce s těmi kompenzacemi, s tou podporou domácnostem i firmám, tak by rapidně stoupla jednak jistota, pocit jistoty ve společnosti, a potom s tím i ta ochota dodržovat ta opatření, ale takhle nikdo neví, co čekat, všichni jsou v totálním stresu, a z toho je to zoufalství.

Můžu ještě krátce reagovat? Paní kolegyně, ta situace, a Vy to dobře víte, se velmi dynamicky vyvíjí, a skutečně nelze ruku v ruce takto to řešit tím, že hned...

Odpuštění odvodů, příklad.

Dáte nějaká pravidla, příští týden pan ministr Havlíček prostě představí kompenzace, jakým způsobem se to bude řešit.

S tím já absolutně nesouhlasím, všichni si pamatujeme tu situaci na jaře, opozice, nebudu říkat jenom ODS, ale kdyby jsme si vyjmenovávali všechna ta opatření, které vláda nakonec po pár týdnech přijala na podporu podnikání, tak zjistí, že to byly opatření, který jsme my, nebo někdo jiný z opozice, navrhovali týdny předtím. Jenom, já nevím, jaká jako namyšlenost, nedovolila panu premiérovi a paní ministryni Schillerové, že by ten opoziční návrh vzali, schválili ho, a ta pomoc by mohla jít rychle. Místo toho jsme 3 neděle čekali, paní ministryně to drobně kosmeticky upravila, přišlo to do sněmovny a začlo to fungovat, akorát pozdě. Mě děsí jenom to, že se vláda nedokázala z tohoto poučit, že furt mluví o tom, jak opozice musí s vládou jednat ve shodě, my jsme tu státotvornost ukázali, ukázali jsme ji i v posledních dnech, kdy náš předseda, myslím že i Váš...

Já jsem tam byla.

Vyzval k tomu, ať ti lidé to opatření dodržují, ale z Vaší strany by stálo za to změnit Vaše chování v tom, že když vláda přijde s rozumným ekonomickým plánem, s rozumným ekonomickým opatřením, které vymyslelo dřív než Vaše ministryně financí, s celým ministerstvem, ministr průmyslu s celým ministerstvem a s celým aparátem, takže sklapnete v uvozovkách "patky", a ty opatření dobrá, přijmete. To se nedělo, mě děsí, že se to bude opakovat i v této rovině.

Jedna z věcí je pravda, že šéf ODS, i šéf Pirátů se nevymezovali politicky vůči premiérovi nebo vládě, a naopak, podpořili dodržování těch pravidel, protože prostě teď jde opravdu o lidské životy, to je prostě fakt, a lidské životy, to jsme probírali, a ta ekonomika, víte, když tady byl Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky, tak mi tady říkal takovou tezi, kterou tady opakuji několikrát, že z jeho pohledu státní rozpočet, ve smyslu tak, jak jsme ho byli zvyklí vnímat, že ten benchmark, tedy to nejlepší, co se může stát, je buď přebytek nebo 0, to znamená vyrovnaný rozpočet, de facto přestal existovat, že už je to soupis výdajů státu, a k tomu nějak dovybereme daně, protože 500 miliardový schodek, 300 miliardový schodek na příští rok, a to ještě nepočítáme ty výpadky daně z příjmu, pokud bude zrušena ta superhrubá mzda, tak opravdu svědčí o tom, že už teď, aniž bychom počítali s důsledky tedy téhle té hrůzy, kterou zažíváme, jsme ve stavu, kdy ten státní rozpočet opravdu je taková trochu iluzorní věc, a je otázkou času, kdy ten...

Já si myslím, že je to podobné, popisoval jsem to trošku jinými slovy než Mojmír Hampl, ale vlastně říkám to samé, z rozpočtu se pod vedením paní ministryně Schillerové, rozpočet přestal být makroekonomický nástroj, a stala se z toho účetní kniha, kde pani ministryně pouze sčítá výdaje, k tomu kouká, kolik přijde na příjmech, ale absolutně ten rozpočet jakkoliv neřídí, přece není možný před vyjednáváním o státním rozpočtu na rok 2021, když víme, že tu máme historicky největší propad ekonomiky z důvodu koronaviru, že paní ministryně vystoupí a řekne, navrhuji schodek 320 miliard, ale nemám v tom započítané ještě daňová opatření, to říká že přichází s absolutně nesmyslným hausnumerem, které nemá smysl ani komentovat, a co ještě k tomu dodá, že vlastně jednala s těmi a s těmi ministry, a se všemi, s kterými jednala, tak pro ně vyjednala větší částku v rozpočtu než byla v uplynulém roce. To je absurdní nepochopení rozpočtu a toho, jak se zodpovědná vláda k rozpočtu.

Pane poslanče, za A, braňte se, a za B, je opravdu teď už na místě vidět, že ta situace teď je drastická, nemá smysl strkat hlavu do písku a říkat, to bude dobrý, třeba to tu ekonomiku moc nezasáhne, a když budeme dlouho říkat, že nebude lockdown, tak ono to třeba nějak dopadne, nedopadne, nedopadne, tu ekonomiku to zasáhne teď na podzim a v zimě, samozřejmě nevím, jestli stejně těžce jako na jaře, ale zasáhne to těžce, to prostě víme. A teď už je opravdu na místě se bavit o tom, jako, jak to zvládne ten státní rozpočet, protože upřímně, zatím stále slyšíme, že je možné financovat ten deficit, tedy prodejem státních dluhopisů, že o to je zájem. V okamžiku, kdy překročíme Rubikon, tak se stane ta úroková sazba tak vysoká, že pro ten státní rozpočet to bude obrovská zátěž, a pokud tak už nebude zájem ty dluhopisy kupovat, no tak přijde státní bankrot, a to bych tedy tuhle řeckou cestu bych úplně nechtěl jako nalézt no, ale pokud k tomu realita nás donutí, tak se nedá nic dělat.

Já bych skutečně slovo bankrot naprosto vyloučil, jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v rámci Evropské unie, a samozřejmě, to, že se ta situace nevyvíjí příznivě, to je naprosto jasné, ale ta vláda se pokusí najít nástroje, jak ten schodek zafinancovat, myslím si, že máme výborný rating na finančních trzích.

Zatím jo, to máte pravdu.

Česká republika, víme, že například Evropská unie chystá recovery programy na to.

Další zadlužení, mimochodem?

Abychom. Dobře, ale někde ty peníze prostě, nějakým způsobem se to musí samo...

Nějakým způsobem k nám má doputovat 180 miliard korun z Evropské unie.

Zelenou revoluci dominantně no.

Mimochodem, do 15. října se prý má odevzdat do Evropské unie přehled toho, jak bychom ty peníze čerpaly, pokud jsem to dobře pochopil. Víte o tom?

Tak jednání o víceletém finančním rámci probíhají už 2 roky, samozřejmě tou celou situací se to zkomplikovalo. To, že Evropská unie přichází se zadlužením, pan kolega Skopeček to ví, já nejsem příznivcem, ale jako jestli...

No ale v Bruselu to pan premiér odkýval úplně bez problémů.

Je situace zcela výjimečná, a skutečně, je potřeba se k tomu postavit.

Víte, jako to, že není možné udržet státní finance teď ve vyrovnaném stavu nebo přebytkovém, je zřejmé...

To je zřejmé, to nikdo nechce, jenom prostě, pak zase, i v tom ekonomickém smyslu potřebujeme tu důvěru jako v tom zdravotním. My jsme na vládě klečeli, že 500 miliard je prostě zbytečně moc, že to vysílá špatný signál na finanční trhy, že se kvůli tomu nemusí měnit rozpočtová pravidla, která umožňují v době mimořádných situací mít ten schodek větší. Vláda si nedala říct, schválila 500 miliard, před pár dny paní ministryně v jedné konkurenční televizi přiznala, že to napálila těch 500 miliard jenom proto, aby náhodou, když by se to vyvíjelo špatně, už nemusela chodit do Sněmovny, a že tam má dost vaty.

A bude to stačit? Protože bylo zřejmé, že ke konci srpna, myslím se vyčerpalo zhruba 240 miliard korun, to znamená, když se to dopočetlo aritmeticky, co se stihne utratit, tak vyšlo zhruba 350, to znamená, že by...

Já si myslím, že se do toho bezesporu vejdeme, ale přece je strašné akceptovat to, že ministryně financí chodí do Poslanecké sněmovny s falešně nafouknutým rozpočtem, o kterém ví, že je nerealistický, poslancům, ústavním činitelům lže, a chce od nich hlasování o falešném rozpočtu. To přece nemůžeme akceptovat.

Paní doktorko, státní rozpočet a financování, financování téhle té situace, upřímně opravdu opakuji, že s nulovým nebo přebytkovým rozpočtem by to nezvládl nikdo. To je zřejmé.

Já tam právě chci zdůraznit, že my jsme byli naprosto věcní, my jsme jednali za Piráty, i s paní ministryní financí o tom, že tím, jak byla naprosto nezbytná ta ekonomická podpůrná opatření pro firmy a lidi, jak klesly příjmy státního rozpočtu, to by taky mělo zaznít, že velká část toho schodku je pokles oproti tomu, co byly předpokládané příjmy, tak jsme byli připraveni jednat o jeho podpoře, ale právě ty šílené miliardy na rezervy, ty desítky miliard, kde jsme si vůbec nebyli jistí, kam by to mělo mířit, nám nedaly tu možnost ten rozpočet podpořit, a to zdůrazním, protože my, jako Sněmovna, zastupujeme ty statisíce voličů, a kontroluje vládu právě přes rozpočet. A proto není v žádném případě se domnívám v pořádku říkat, že jsme nějakým způsobem sabotovali ta ekonomická podpůrná opatření, naopak, my jako opozice jsme to myslím panu premiérovi usnadnili, protože jsme jasně říkali, co všecko za podporu živnostníků, dohodářů, malých firem, a tak dále, se má udělat, ale jediné co jsme nebyli ochotni akceptovat, a to myslím, že nemluvím jenom za Piráty, bylo právě tu vatu, vatu paní ministryně financí.

Těch 140 miliard.

Jednak tohle to, a z mé strany také neschopnost ušetřit, byť jednu korunu, na provozních výdajích. Kdyby aspoň symbolicky vláda prostě řekla, je tady, řítíme se do problému, pojďme aspoň ukázat, tak jako šetří domácnosti, a ukazuje se to mimochodem, že spotřeba domácností klesá, že lidé šetří, firmy musí šetřit, jediná vláda prostě řekla ne.

Kolegové tady kritizují těch 5 miliard, a to tak, že vlastně vláda nevěděla.

140.

140 miliard, že vláda vlastně nevěděla, na co je potřebuje v tu chvíli. Ale prosím Vás, jako jestli víte někdo, jak se tvoří například městské rozpočty nebo krajské rozpočty, tak to je to podobné.

Máte tam nějakou rezervu, ale takhle, pane poslanče, buďme realističtí. Promiňte, že v každém státním rozpočtu samozřejmě je rozpočtová rezerva, akorát 140 miliard je trochu hodně no.

To je výstižně řečeno, já bych si teda jenom přála, abysme i my, jako politici, šli příkladem, mě velmi mrzelo, pane kolego, hlasování Vaší strany, kdy jste vlastně pozastavili to zmrazení platů politiků, včetně ústavních činitelů, protože mě to přijde prostě nefér. Země je v průšvihu, a my máme dát najevo, že jako držíme basu.

Já s Vámi souhlasím, ale já nechci, aby se hlasování o platech stávalo při každé příležitosti přetahovaná, kdo se zalíbí více voličům, Vy dobře víte, že my dlouhodobě voláme po jistém automatu, protože já nechci rozhodovat o svém platu, považuju to za nefér, považuju to za nelogický, nechci zkrátka rozhodovat svým hlasováním o svém platu, chci automat, který bude navazovat třeba na mzdu v podnikatelském sektoru a ve chvíli, kdy ta ekonomika půjde dolů, a půjdou mzdy v podnikatelském sektoru, já velmi rád přispěju tím, že nebudou různé typy politiků, ale Vy to vždycky zneužíváte jenom pro PR, aniž byste pracovali, a pojďme pracovat na tom, ať ten automat existuje, a ať se kvůli tomu nemusíme přetahovat při každé recesi.

Víte, co mi přijde jako divný? Mě vždycky jsem vůbec nechápal ceny jídel v tý poslanecký Sněmovně, a tak, protože léta letoucí to bylo vždycky na titulních stránkách deníku Blesk, a tak dále, lidi to nesnášeli, že tam je oběd za 15 Kč, zatímco oni musí platit 100, a ono se to prostě neměnilo, teď už je to jinak, a já jsem si říkal, proč ty lidi takhle tím štvete, když to nemáte zapotřebí? A s těma platama politiků mi to přijde takové trochu podobné no.

Já s Vámi souhlasím, tak za prvé, já jsem teda nikdy nejedl v Poslanecké sněmovně za 15 korun.

Já vím, ale šlo o princip.

Za druhé, už v době ekonomické krize, v roce 2008, došlo ke zmrazení platů ústavních činitelů, mám dokonce pocit, že se to ještě od té doby nerozmrazilo do té výše, ve které to mělo být, a znovu říkám, já ve chvíli, kdy si musí uskrovnit podnikatelé, domácnosti, veřejný sektor, tak já jsem jenom pro to, ať se uskrovní i politici, ale nemůžeme z toho dělat každoroční přetahovanou ve chvíli, kdy ekonomika klesne, tak se tam budeme populisticky předhánět, pojďme z toho udělat automat, který bude reagovat na ekonomickou situaci, ve chvíli, kdy půjde ekonomika dolů, já nebudu mít nejmenší problém s tím, aby šly dolů platy i politiků, ale nejenom politiků, když už se bavíme o ústavních činitelích, tak to nejsou jenom politici, ale je to řada dalších profesí, které v minulosti to respektovat vůbec nechtěli.

Soudci třeba.

I komunální politici, to tady vůbec nezaznívá.

Pane poslanče, víte, jednoduchá otázka, já vím, možná na ni bude složitá odpověď, a možná taky jednoduchá. Konkrétně příklad živnostníků nebo OSVČ, teď umělci, tam je bez jakékoliv debaty, že ty provozovny byly zavřené, ty divadla jsou prostě zavřená, a většina z nich nemá žádnou možnost příjmu, to, co naznačil pan Skopeček, a teď ty umělce dávám jako příklad jo, protože podobným způsobem se budou chovat skupiny dalších a dalších živnostníků. Teď mluvím o těch jednotlivcích, ty divadla jsou zavřené a oni, to je úplně stejné jako jiní živnostníci, berte to opravdu jako příklad, a oni už do jarní krize šli relativně v dobrém stavu, řekli si dobře, vydržíme to, byl tam program Pětadvacítka, teď mluvím o těch tisících herců a zpěváků a tanečníků v oblastních divadlech, ne o těch SuperStar, které nepochybně úspory mají dostatečně velké. Vydržíme to, máme na podzim plný kalendář, spousta akcí se přesunula, a teď ten kalendář zmizel, jako škrtnutím pera, oni opravdu vůbec nic nemají, a mě by teď zajímalo, proč, při vyhlášení zavření divadel konkrétně, se neřeklo, a budeme to kompenzovat.

No já předpokládám, že toto zazní v nejbližší době, protože já s Váma naprosto souhlasím, kultura v této zemi se za poslední rok naprosto jako zastavila. A skutečně, jako ti lidé jsou pod obrovským tlakem. A já předpokládám, že zrovna oblast kultury a lidé v kultuře pracující, ať už to jsou zpěváci, herci, a tak dále, tak právě budou významně kompenzováni v rámci té pomoci, kterou představí pan ministr Havlíček.

Myslíte? To jsem rád, že slyším.

Ale přece jde o to, když Vy sám souhlasíte, že to je v pořádku, aby tuto úvahu si vláda řekla, není to tak složité, připravíme ty věci, co už byly na jaře, a vyhlásíme rámec té podpory, v okamžiku, kdy stanovujeme ta restriktivní opatření. Právě to je to, co říkám celou dobu, aby to bylo jasné, že se myslí na to, že musí být ta podpora, a stejně tak, abychom my dali ten signál, že, protože bohužel, není politická shoda na tom automatu, jak Vy říkáte, tak my dáme ten signál, že zmrazíme. Mě přijde, že hodně důležité ve společnosti je být solidární. A přijde mi, že tady vláda odmítá být solidární s těmi malými zasaženými živnostníky. A já zase si přeju, abychom všichni věděli, že jsme na jedné lodi, protože nakonec tu záchranku a ty JIP-ky potřebujeme každý, kdyby se nám stala třeba dopravní nehoda.

Jestli můžu dodat.

Úplně na závěr, velmi krátce poprosím.

Určitě pro podnikatele, které vláda znova zamkne a nemůžou podnikat, se musí připravit kompenzace. Zároveň ale říkejme k tomu B. Kompenzace znamená, že se vyberou peníze daňových poplatníků, a přepošlou se daňovým poplatníkům. Stát nemá žádné vlastní peníze, a i když se bavíme o státních subvencích, státní pomoci, vždycky je to, vždycky jsou to peníze, které nejdřív někdo musel vydělat a zaplatit na daních, takže při těch programech, a při té pomoci, mějme na paměti tuhle tu věc.

Stejně jako jsem si pamatoval tezi Mojmíra Hampla, budu si pamatovat Vaši tezi, stát nemá žádné peníze. Z tohoto jsou peníze daňových poplatníků. Dámy, pardon, dámo, a pánové, děkuji vám za to, že jste přišli do studia.

Děkujeme za pozvání.

Děkuju za pozvání.

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.