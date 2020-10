JS LIVE se čtveřicí hostů na téma volby a koronavirus

První Jaromír Soukup LIVE tohoto týdne zhodnotil výsledky voleb a možné rozdělení pozic v krajích a pochopitelně přišla opět řeč na koronavirus. Jak je na tom naše ekonomika a státní finance? O tom diskutovali hosté moderátora Jaromíra Soukupa. Pozvání do pořadu přijali: hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, místopředseda ČSSD Michal Šmarda, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková a senátor za hnutí STAN Zdeněk Hraba.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 5. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dámy a pánové, vaše profese odpovídají vaší specializaci, a tím pádem mé těžké situaci, protože nebudou existovat univerzální otázky, takže udělejme takové pravidlo, když se budu kohokoliv ptát, samozřejmě paní předsedkyně víceméně na zdravotnické věci a paní Horské samozřejmě logicky na ekonomické věci, pánů politiků na politické a mix všeho, odpovídejte na cokoliv, čeho se dotkli vaši předřečníci. Já se budu snažit dávat každému jinou otázku a dámy teď prominou, ale já bych se chtěl věnovat politice. O koronaviru samozřejmě hovořit budeme především s ohledem na ekonomiku a samozřejmě na zdravotnictví, ale o víkendu dopadly volby, pane Šmardo, místopředseda ČSSD a ČSSD zdá se býti, no chtěl jsem říci loserem, ale určitě nevýhercem.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

No řekněte to natvrdo, nebojte se toho, řekněte to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No prostě jste to zvorali.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

No já si nemyslím, že Sociální demokracie to zvorala tento víkend, já si myslím, že je to výsledek nějakého dlouhodobého trendu, česká politika se mění a kdo na to dokáže zareagovat, tak ten přežije, kdo na to nedokáže zareagovat, tak ten nepřežije, to je zřejmé. Sociální demokracie musí tuhle situaci, ve které se nachází... koneckonců až budete mluvit mluvit o koronakrizi, i o ekonomické podstatě, tak se dostaneme k tomu, že každá krize je zároveň příležitostí. Jestliže Sociální demokracie vidí, že nějaká cesta do zdi, tak i pro ni to je příležitost k tomu, aby se změnila, aby využila toho, co je v ní dobrého, aby se podívala, kde uspěla, a všimla si toho, co tam dělala jinak, a tím směrem se vydala i v těch místech, kde byla neúspěšná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A teď, vy jste ještě kandidoval do Senátu, jste ve druhém kole, které tedy bude příští týden.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

A vy už říkáte loser.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, ne, vy osobně jste uspěl, jako jeden z mála sociálně demokratických kandidátů jste uspěl, postoupil jste do druhé kola s reálnou šancí zvítězit. Já nevím teď ve vašem obvodě, jak to vypadá, ale váš protikandidát měl zhruba 30 %, vy 25, pokud se přeskupí ty hlasy těch ostatních, nedokážu to teď spočítat ve vašem obvodě, tak určitě bez šancí nejste. To znamená logicky.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Z druhého místa se nejlíp startuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Prosím, no, máte máte prostě velkou šanci, uvidíme, uvidíme. Z mého pohledu logicky máte ale teda i mandát pojmenovat hlavní příčiny, protože vy jste u voličů ještě ne úplně, ale určitě nepropadl, jako nechtěl jsem říct vyhrál, ale to ještě nevíme, to se uvidí až příští týden, anebo o víkendu. Ale nepropadl.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Já si myslím, že v politice je důležité, aby lidi řešili konkrétní problémy, já jsem zvyklý z radnice, že každý den... buďto mně lidi pochválí za to, že jsem něco udělal dobře. A nebo mi dají na čumák za to, že jsem něco zkazil, a to se děje každý den. A to se z té české politiky vytrácí, všimněte si, že v poslední době je to tak, že se vždycky něco stane, a pak najednou všichni se začnou schovávat a začnou hledat nějakého viníka. To je velký problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale na rovinu, na rovinu. Podle mě, pokud zůstanete s hnutím ANO ve vládě, tak přece nemusím být velký matematik, hnutí ANO vyšlo relativně silné, ano, můžeme říkat, o kolik vyhrálo, kolik mohlo. Je absolutním vítězem voleb, jestli se mu podaří poskládat ty regionální vlády, tedy hejtmanství, to ještě uvidíme, ale je vítězem voleb, zatímco jeho dva souputníci ve vládě, jeden ji podporuje a druhý se tam přímo účastní, prostě úplně shořeli, ČSSD a KSČ, to znamená, on vám vzal voliče, to je zřetelné.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Lidé nechtějí chodit ke kovaříkovi, když můžou ke kováři, je to jednoduché.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No a když zůstane ve vládě, tak to dovedete...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Podívejte se stejně tak na druhé straně politického spektra na extrémní pravici, porazil Tomio Okamura Václava Klause mladšího prostě proto, že Tomio Okamura to říká úplně natvrdo, zatímco Václav Klaus se snaží být takovým Tomiem Okamurem pro chytrý, což evidentně nefunguje, takže jakoby já si myslím, že podobný problém je to v případě Andreje Babiše.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane doktore, Zdeněk Hraba, představitel Starostů a nezávislých a jednoho z faktický vítěz voleb, Piráti a Starostové a nezávislí jsou pro mě faktičtí vítězi voleb, formálně vyhrál Andrej Babiš, ale vy jste faktickým vítězem voleb. Mimo jiné tam byla spousta zajímavých momentů a chci vás poprosit o váš komentář, proč Starostové a nezávislí takhle výrazně uspěli, je třeba příběh možná tedy středočeské hejtmanky paní Peckové, starostky Mnichovi fascinuje, když se někdo, když někdo říká, že neznámé tváře nemohou uspět a že si musí projít těmi sekretariáty politických stran, a tak. Starostka poměrně malé nebo střední středočeské obce, ještě před měsícem naprosto neznámá, teď září jak, jak SuperStar, mimo jiné pravděpodobně z vaší konkurenční strany KDU-ČSL, pan starosta Grolich bude hejtmanem Jihomoravského kraje, před dvěma měsíci ještě nikdo o jeho existenci nevěděl, a tak. Ale, váš komentář.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Tak nejdříve k volbám, já skutečně si myslím, že STAN je jedním z vítězů voleb, 3 první místa ve středních Čechách, v Liberci a v Královéhradeckém kraji, druhá místa v Karlovarském a v Olomouckém kraji, spolu s Piráty třetí místo, řekněme, v Ústí úspěchy, v podstatě až s výjimkou tedy Moravskoslezského kraje úspěchy senátních kandidátů. Tam prostě je to také neoddiskutovatelné, mám radost z toho, že se nejedná jenom o Starosty, když že jsme hnutím, které skutečně dává příležitost i dalším specializací, dalším profesím, jako jsou třeba lékaři, máme hodně tedy želízek v ohni a ze zdravotnictví a budu rád, když posílí a posílí Senát. A k úspěchu Petry Peckové a vůbec k tomu, že se starostka malé obce může stát hejtmankou, což se stane, tedy už ta dohoda, dohoda padla, dává příležitost lidem na těch skutečně nejnižších úrovních politiky, dáme jim příležitost hned, nemusí si projít tu tou tím partajním sítem, nemusí se dostávat složitě přes nějaké primárky samozřejmě, že i Petra Pecková primárky měla. Hlasovali jsme o ní, ale vzhledem k její...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale pro veřejnost ještě před několika týdny o její existenci nevěděla, to, ano ona se proslavila tím, že tedy přinesla Andreji Babišovi tu krabici dokumentů, který jsou potřeba k vyplnění jakékoliv žádosti obce, ano, ale přesto je ten úspěch je ohromující a mimo jiné tedy Starostové a nezávislí opravdu zabrali a i vystupování vašeho předsedy Víta Rakušana, když jsem ho viděl najednou jsem ho srovnal s tím trochu unaveným, útočným, nepříjemný Andrejem Babišem a ten energický mladý muž, no tak, no.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Tak musím říct, že hnutí má drive, má má schopné lidi, má schopné lidi v regionech i v těch nejmenších obcích, naši starostové oslovují své tradiční voliče, dokážou jim nabídnout řešení nejenom na té lokální úrovni, ale na krajské, ale i celostátní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní předsedkyně, když to posloucháte, máte nemáte náhodou pocit, že jsme si tak s ulehčením teďko věnovali 2 dny volbám a trochu zapomněli na koronakrizi, na koronavirus, na to, co se děje. Když to zrekapituluji, tak pořád mám v hlavě jako hlavní událost těchto dnů, protože ten počet těch nakažených stoupá, ano ten má samozřejmě logicky přímou návaznost na počet těch testovaných, ale přesto to procento těch testovaných pozitivně stouplo, myslím v sobotu až na 17 %, když se podívám na počet hospitalizovaných, a to už se týká vaší odbornosti, tak ten také stoupá, když se, když se podívám na počet lidí na jednotkách intenzivní péče, tak ten také stoupá. A co bysme si nalhávali, zase nemusím být velký matematik, abych v tom viděl nebezpečí pro zdravotnický systém, to je samozřejmě logická věc. Váš názor co s tím a co se děje ve zdravotnictví teď.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

No já bych neřekla, že úplně koronavirus byl zatlačen do pozadí, protože ty informace jsou veřejně dostupné, jak v médiích, tak vlastně na stránkách ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací, to že ta situace není dobrá, to je naprosto jednoznačné, a to že vlastně největším ohrožením celého toho systému může být potenciálně nedostatek zdravotníků, to je také naprosto zřejmé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tady je graf, který tedy končí, který tedy končí v sobotu, ale to je počet hospitalizovaných osob, už je to zhruba 1200 lidí. Počet lidí na jednotkách intenzivní péče nebo, tedy s těžkým průběhem nemoci, už se blíží třem stovkám, což objektivně ty absolutní čísla jsou, už jsou prostě vysoká.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

No vysoký je také v podstatě počet těch nakažených zdravotníků, protože když se podíváte na data, například z 1. září, kdy jich bylo nějaký 220 a podíváte se na data teď ze 3. října, kdy je jich 2480 k třetím říjnu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To ještě minulý týden na začátku týdne bylo se uvádělo 1700, pokud vím.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Původně 1500, asi k sobotě a 1700 v pondělí, v úterý, takže ten nárůst je vlastně víc než 600, 600 nebo 740 zdravotníků, takže to si myslím, že opravdu je věc, která je poměrně limitující. A budou muset to řešit v těch regionech všichni. Ti, kteří dneska se dostali do krajských zastupitelstev, tak určitě budou muset řešit to, aby ty nemocnice mezi sebou spolupracovaly, aby v případě naplnění těch kapacit vlastně vyčlenily na zdravotnická zařízení, kde budou léčit pacienty s covidem, aby třeba, případně dělaly nějaká opatření vůči tomu personálu, aby nedošlo k tomu, že budeme mít vyčleněna lůžka, ale nebude se mít kdo o ty lidi starat, takže skutečně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jsou 2 mince, 2 strany jedné mince. Počet lůžek a pak také samozřejmě počet zdravotníků, protože lůžka bez zdravotníků jsou nám úplně k ničemu.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

No možná ta veřejnost je tak trošku jakoby teď v současné době ukolébaná, ale já jsem chtěla upozornit na jednu velmi důležitou věc, když hovoříme třeba o malých regionálních nemocnicích, kde máte anesteziologicko resuscitační oddělení, kde máte jednotky intenzivní péče, tak na těch malých ARech těch v bývalých okresních nemocnicích máte třeba 5 - 6 lůžek. Někde i jenom 4, takže když hovoříme o tom, že je volná kapacita 75 lůžek, tak to znamená, že v malé nemocnici je volné jediné jedno lůžko pro pacienta, který potřebuje intenzivní péči a ti pacienti, kteří onemocní covid-19 a vyžadují intenzivní péči, to je také problém, protože tady tito lidé nezůstávají tak jako po chřipce na tom intenzivním lůžku třeba týden, 10 dnů, ale jsou na tom intenzivním lůžku 14 dní, 3 týdny, někdy i měsíc, tak pro to se pořád neustále opakuje to, že je potřeba zploštit křivku, zastavit ten růst těch nemocných, aby se ty kapacity nevyčerpaly, aby to vůbec ten systém zvládl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem tohle téma paní Horská otevřel s paní předsedkyni schválně, protože ty 2 mince 1 nebo 2 strany jedné mince prostě spolu souvisí. Na jedné straně je požadavek na absolutní volnost v aktivitách lidí, včetně ekonomických, na druhé straně ten logický požadavek na zploštění té křivky prostě, protože větší počet nakažených, větší počet infikovaných s sebou nese větší počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci a zdravotníci upozorňují, v několika týdnech budeme mít problém, ale když ty 2 věci budou vedle sebe, tak to exploduje. Musí se nějakým způsobem potkat, respektive nějaká omezení být musí, ale jakékoliv omezení už sahá do ekonomiky. A otázka, jestli si to můžeme dovolit, samozřejmě si to můžeme dovolit, pokud jde o lidské životy, ale kolik nás to bude stát a co to bude znamenat, jak jsme na tom teď, a co se bude dít. Já vím, složité složitý výklad, ale vemte to tak, že beru jenom jako téma, které nadhodím víceméně pro diváky a je, z které strany to uchopíte, už je na vás.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

A můžu s váma nesouhlasit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Děkuju. Protože já si myslím, že ta otázka společenské a ekonomické může být částečně rozdělena vedví, protože když se bavíte s firmami, tak oni využily čas během léta, ty krizové programy a krizové řády, které měly nastavené na jaře, tak oni dál udržovaly v nějakém provozním režimu ,to znamená velmi často rozdělovaly týmy na A a B, udržovaly oddělené oddělení. Velmi precizně kladly důraz na hygienu, vlastně měly doposavad aktivované rizikové plány, a když přišla druhá vlna, se kterou mimochodem ve své v podstatě myslím, že všichni počítaly, tak ty firmy to možná ani nepřekvapilo. Mám pocit, že to překvapilo možná hlavně vládu a firmy se na to připravily.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu potvrdit, že i my v celé skupině jsme se snažili rozdělit jedny profese na 2 skupiny a 1 byla tedy v zaměstnání, druhá v home officu, pokud aspoň to trochu šlo. Některé profese, jako jsou účetní a podobně jsme víceméně přesunuli všechny na home office, tak jsme se jako na to připravili. Měříme teplotu a podobně ale, ale...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

A vemte si v porovnání s jarem. Na jaře se mluvilo o případech nakažených v konkrétních firmách. Já mám pocit a možná něco jsem teďka přehlédla, ale já zatím neslyším nějaké velké početné případy firem, které by čelily nějakému plošnému šíření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem to spíš myslel jinak, paní Horská. Já jsem to spíš myslel tak, že pokud vláda, teď musí zasahovat stát, protože to absolutní volnost, kterou máme zaručenou tedy ústavou, a na kterou jsme byli zvyklí, pokud necháme tak pravděpodobně by opravdu vedla k problému ve zdravotnictví, zásadnímu problém zdravici a teď nechme stranou, jestli promořování dobře nebo špatně, ale prostě vedla by k zahlcení zdravotnického systému. Mně jde o to, že vláda začíná samozřejmě trochu přitvrzovat, a to už se opravdu ekonomiky samozřejmě týká, jak přímo a teď budu mluvit o restauracích.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Službách...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Divadlech, službách, hotelech, a tak dále, a tak, dále, o tom můžeme hovořit, ale i to chování těch lidí, trošičku se obávají, odkládají koupi třeba aut a takovýhle věci.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Ano, tak tady už chápu, kam vlastně tím míříme, ano. Naše chování se mění, možná i naše návyky se mění. Je vidět, že lidé více spoří, máme už i data o tom, že spotřeba domácností roste pomaleji a naopak nám rostou úspory, a to nejenom díky tomu, že máme odložené odložené vklady.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co ještě roste?

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Ano, něco dokonce i roste, to vás překvapuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale víte co mně překvapuje, mě překvapuje, že roste objem hypoték, že letošní rok pravděpodobně bude úplně rekordní, že lidi si půjčí až...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

A to je ta změna chování.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Až 200 miliard...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Jste zavřený doma, v 2+1 možná v 1+1, a protože vlastně víte, že vaše firma vás bude pravidelně každý 14 dní motivovat k tomu, abyste byl doma na home officu a máte doma manželku s miminkem, tak možná přemýšlíte o tom, jestli ten plat, který se zdá, že si zachováte, radši neinvestujete a nepořídíte si 2+ kk, a to je ta změna chování, takže ta vlastně ta zdravotní krize se, já nechci říct do ekonomické krize, protože podle mého názoru my nečelíme ještě krizi. My tady máme šok. my Máme covidových šok, mezi, se kterým si mimochodem ta ekonomika vlastně zvládla, ten šok zvládla velmi dobře, poradila si s ním velmi dobře. My jsme čekali o výraznější propady ekonomiky, oni takové nebyly, já tady mluvím o růstu v některý případech, které jsme taky nečekali.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Já bych k tomu taky měla poznámku, tady vlastně je to vidět, to co tady, říká paní Horská také na systému veřejného zdravotního pojištění, protože tak, jak se předpokládalo, že ten systém bude mít nějaké výpadky a bude klesat výběr pojistného, tak ani toto se zatím neprojevilo. Jsou to věci, které se nedají dost dobře jakoby asi vysvětlit z ekonomického hlediska, ale je to skutečně tak. Prostě ten objem disponibilních prostředků ještě spolu s tím opatřením, navýšení státu platby za státní pojištěnce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak jenom pár poznámek, já mám takový pocit, že firmy se rozhodly tou krizí spíše prošetřit, to znamená...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Ano, odložily investice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Odložily investice. Optimalizují sklady a takové ty pohledávky a podobně.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Spíš navyšují sklady do rezervy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No ale, ale do rezervy, ale tím chci říci, že trošku se mění struktura těch aktiv, že je více více hotovosti, tak mi to přišlo ve firmách, možná tomu i odpovídá menší zájem o ty ty úvěry garantované státem a podobně. Akorát je tady jedna věc, která mně vrtá hlavou, to mi vysvětlete. Ty firmy šly opravdu v poměrně dobré kondici do té jarní krize, říkáte, že ji překonaly, to ano. A teď přichází jako další krize, kde jsou logicky už v daleko horší kondici, vstupují do krize v daleko horší kondici, jak přežijí, jak překonají jí tak lehce, jako tu první nebo...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Já myslím, že tady dobré říci taky i divákům to, že ten dopad covidového šoku jako, já mluvím o tom šoku, ne o krizi, má různý dopad na různé sektory ekonomiky. My vlastně říkáme, že se nám začne ta ekonomika rozdělovat na to K. Ekonomika která, jak jsem, jak jste se sám možná divil, něco roste, ale bohužel budeme tady mít sektory a to je bohužel ten sektor HORECA, to jsou ty hotely, to jsou ty restaurace, to jsou ty bary, to je ta kultura, která bohužel tím covidovým šokem opravdu trpí nejvíce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Zcela evidentně.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Protože tady máme dichotomii v ekonomice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A teď pojďme pojďme pane Šmardo, protože po podle mě, možná to jsou vaše jako témata jo, ČSSD, já vám nechci radit jo, ale to jsou vaše téma protože, zdá se opravdu to, co říká paní Horská, možná si to nechceme připustit, ale jsou prostě obory, který se hned tak zpátky nevrátí, byly tady ty hotely, restaurace, koncerty...

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Turistický ruch...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Divadla, turistický ruch a všechny tyhle ty věci pravděpodobně.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Uvědomte si, odkud jsem k vám přijel, že jo, takže, jestliže jsem šel z okresu Žďár nad Sázavou, kde je několik větších průmyslových firem, kde právě sektor služeb hraje poměrně velkou roli, tak tohle to všechno jsou věci. Průmysl, který tam je většinou návazný na nějaký jiný, automobilový a podobně, tak všechny ty výkyvy u nás ty firmy dostávají do velkých problémů. Navíc lidi v tom segmentu, jak říkáte Horeca, to znamená zejména v tom cestovním ruchu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Hotely, restaurace, catering. Horeca.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

V tom cestovním ruchu, tak uvědomme si, jak tam ti lidé žijí, to jsou velmi špatně placení lidé, je tam velká fluktuace těch zaměstnanců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Těžká práce no.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Je to velmi těžká práce. A ty lidi o tu práci přicházejí ze dne na den. Navíc je tam nízká stabilita těch vlastníků těch zařízení, to znamená ani oni nemají dostatečnou finanční zásobu, aby jako nějaká větší firma dokázali to překlenout, dokázali kvůli tomu, že mají zájem udržet si ty zaměstnance, tak udržovat se ve ztrátě několik měsíců. Čili tam byly obrovské sociální problémy v téhle věci, částečně se to podařilo vyřešit díky těm vládním zásahům, Antivirus a všechny tyhle programy, ale samozřejmě, že ta nejistota, ve které ti lidi jsou, a do které jdou dneska znovu, tak ten segment totálně znejisťuje a dostává do velkých problémů. Není to téma, já bych jakoby to přestal politizovat, to je jedno, jestli je to téma pro sociální demokracii nebo pro hnutí STAN, když jste starostou v malé obci, tak prostě najednou se vás na to nikdo neptá, ale chtějí po vás slyšet, řekněte nám, co s námi bude za měsíc, co s námi bude za 2 měsíce, co s námi bude za 3 měsíce, když máte malé kadeřnictví v Novém Městě na Moravě nebo v Bystřici nad Pernštejnem, tak si nemůžete rozdělit lidi do směn, to prostě nefunguje, protože nemáte dost těch lidí. Tam prostě ve chvíli, kdy budete měsíc, měsíc a půl zavření, tak skončíte a už nikdy znovu nezačnete, to je ten velký problém.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Ale je skvělé, že teďka, v této fázi, vláda slibuje, a doufám že ten slib splní, že nezavře celou ekonomiku plošně, a myslím si, že naše osobní disciplína umožní, a vlastně umožní vůbec této ekonomice, touto druhou vlnou projít, aniž bysme tu ekonomiku museli mít zavřenou.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Ještě bych chtěl říct, já proto jsem moc rád, proto jsem moc rád, že se daří, doufejme, i tou výměnou ve funkci ministra zdravotnictví, a tím, jak se znovu ty věci dostávají do nějakého rozumného směru, dostat ta vládní opatření do toho, že jasně zazní, když budete dodržovat tato zpřísněná opatření, když tohle všechno zvládneme, nebude nezbytné zavřít ekonomiku jako celek. A ve chvíli, kdy takhle jasně ta vláda mluví, a nemluvila tak, tuhle kritiku já přijímám.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Minimálně ne na jaře.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Minimálně na jaře, a minimálně ne třeba ještě v srpnu, tak ve chvíli, kdy ta vláda takto bude mluvit, tak si myslím, že i ta jistota, kterou získají lidé, tak bude něco, co jim může pomoct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No to je otázka, já tohle to kolo, bude kolo otázek týkající se vývoje ekonomicko společenského v souvislosti s tou zdravotnickou krizi, bude končit samozřejmě u paní předsedkyně, ale pane doktore, jste takový optimista? Že se nám podaří nezavřít ekonomiku nebo výrazně jaksi neomezit ekonomickou aktivitu lidí v kontextu toho, co se děje ve zdravotnictví, a ve zdravotnické oblasti jako takové.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Takhle, já v to doufám, že se podaří nezavřít ekonomiku kdy se skutečně budou vybírat selektivní opatření, že se budou podporovat právě ti malí drobní živnostníci, že se nebudou ponechávat, řekněme velké řetězce, které mají, a už si kumulovaly cash flow už někdy loni na podzim, protože čekali finanční krizi, ti to přežijí, samozřejmě, je to horší ta druhá vlna, než ta první, ale podpora právě těch drobných živnostníků, to mi přijde...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Těch živnostníků, kteří prostě měli rezervy na několik měsíců.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Přijde mi správné, z hlediska toho makroekonomického podporovat nabídku, spíš než poptávku, spíš než tedy, aby stát bezhlavě tedy utrácel, tak pomoci právě těm zaměstnavatelům, anebo těm drobným živnostníkům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní předsedkyně, vnímáte tu víru politiku, že to jako dobře dopadne? Jako že ten zdravotnický systém to zvládne, že se prostě nestanou ty případy, kdy lidé nedostanou péči, protože to je ten hlavní argument, kdy by prostě muselo být drasticky něco omezeno, že zdravotnický systém prostě to nebude zvládat a budou těžce nemocní lidé bez pomoci, ať už tedy s covidem nebo s nějakou jinou diagnózou, že ty nemocnice to prostě nebudou zvládat. Jste taky taková optimistka? Já to u těch politiků tak jako vidím, že jsou tak jako optimistický, že to teď stačí, a že to bude dobrý.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Já si myslím, že je potřeba se na to podívat také z takového toho úhlu pohledu jakoby filozofického, čemu dáte v daný okamžik přednost, jestli dáte přednost lidem, a záchraně lidských životů, a napnete ty síly směrem k nim, a nebo jestli se bude řešit primárně ta ekonomická stránka věci. Jako je to vždycky taková spojitá nádoba, protože hodně se o tom také v České republice diskutovalo, jakou hodnotu má život jednoho člověka, co ještě je únosné, co už únosné ekonomicky není, a já jsem ráda, je to teď velmi zvláštní situace, že jsme se dostali jakoby zpátky k těm úvahám, že vlastně ten život jako takový by měl být ceněn primárně, a že bysme měli napnout ty síly. A na tom, jestli se to zvládne, to nebude otázka politiků, to bude otázka těch obyčejných lidí, jestli ti lidi budou reagovat na ta opatření, jestli ti lidi budou zodpovědní, jestli si tu roušku nasadím nebo si ji nenasadím, jestli si odpustím to, že půjdu teď někam vlastně, na nějakou společenskou událost, kde je 20, 30, 40, 50 lidí, nebo jestli tu společenskou událost posunu dál. Není to jenom o těch politicích. A ještě možná poslední poznámka. Já vlastně, kromě toho že jsem předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, tak my, v našem svazu, máme také eseróčko, které vlastně provozuje hotel, takže teoreticky to, o čem tady hovoříte.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Jste v Horece.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Jsme tak jakoby v tom také, takže vidíme ten obrovský propad, vlastně zahraniční turisti nejezdí vůbec, čeští turisti s velkým omezením, a nebýt těch opatření vlády, nebýt vlastně antiviru, nebýt té podpory, tak si myslím, že my bysme nebyli přežili, protože nám třeba to odpuštění odvodů, anebo ta přímá podpora, teď v hotelu na jedno lůžko, jako hrozně pomohla přežít tady tuhle krizi, takže my se také obáváme toho, co přijde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono to, Vy jste to řekla, vládní opatření, které tedy konečně dělají epidemiologové a ne že chtěli jste rozvolňovat, tak jsme rozvolnili, dělají epidemiologové, mají prostě dopad na ekonomiku, něco se prostě nesmí, a teď my, je také na nás, abychom se podle toho chovali. Přiznám se, že ještě o tomto víkendu se horečně hrálo v divadlech, 3 nebo 4 představení, protože samozřejmě provozovatelé chtěli vyčerpat ty vstupenky, které byli zaplaceny už na jaře, a byly ty představení přesunuty teď na podzim, tak to chtěli rychle odehrát, konala se celá řada mistrovství různých sportovních a podobně. Tak já doufám, že to nebude mít úplně dramatické důsledky, ale pokud jsem tak viděli, lidé tak trochu jako nechtějí už se úplně omezovat...

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Jenomže to je právě otázka i toho, jakým způsobem se k tomu všichni teď staví, víte, je to taková zvláštní situace, že i ta odborná veřejnost je rozdělená na takové, řekla bych dvě poloviny. Jedna polovina říká, že koronavirus není vlastně skoro nic, že je to chřipečka, běžná infekční nemoc...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je sice možný, ale. Možný ale polovina říká, že ty čísla to, co říkám já...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ve světle těch absolutních čísel.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Že ta čísla rostou, a že je potřeba prostě se chovat jakoby zodpovědně a jinak, a právě proto si myslím, že je teď velice důležité, že to řídí epidemiolog, že to řídí někdo, kdo tomu rozumí, a že tady nenarážíme na to, že někteří odborníci a vysoce odborné kapacity, kterých si já velmi vážím říkají, že třeba roušku netřeba nosit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, já mám takový pocit, že já, když jdu na ortopedii s bolavým kolenem, což teda občas chodím, přiznávám, tak jako úplně nepředpokládám, že budou řešit moji rýmu. A teď jenom nevím, proč zrovna zubař musí urputně řešit epidemiologii, ale to jen tak narážím na pana docenta Šmuclera, jestli jste ho myslela.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Myslela jsem pana docenta Šmuclera, mám na to stejný názor, myslím si že jako je výborný, no výborný bych řekla dneska, už ani ne zubař, on to sám o sobě řekl, je to výborný asi zřejmě ekonom, protože má firmu někde v zahraničí, pohybuje se v tom podnikatelském prostředí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V pořádku, určitě se můžete vyjádřit, a teď jedno téma, které určitě rozsoudí paní Horská. Minulý týden tady byl Mojmír Hampl. A ten řekl takovou tezi jo, máme rozdíl mezi příjmy a výdaje státního rozpočtu, schváleno na 500 miliard korun. Je možné, že to bude 400, 350, já nevím. A na příští rok je navrhováno přes 300 miliard korun, z mého pohledu, kategorie státní rozpočet, příjmy a výdaji, když jsme se dohadovali a chtěli dokonce uzákonit vyrovnané výdaje a příjmy, přestal existovat, že teď to už prostě není, že to prostě není, pokud počítám v průběhu dvou let 1 bilion korun deficitu, tak to v podstatě už nemusím počítat, protože je zřejmý, že se dostáváme do té kategorie, která není ekonomicky odůvodnitelná.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Tak, jestli můžu, tak jednak ten deficit státního rozpočtu je strašidelný, jednak byl strašidelný i z hlediska toho strukturálního deficitu, tedy výdaje vyšší než příjmy, a jednak samozřejmě ta cyklická složka, která se do toho dostala díky koronakrizi. Díky tedy tomu šoku, jak tady už zaznělo. A myslím si, že ufinancování dlouhodobě dluhopisy, je prakticky nemožné, protože logicky ty dluhopisy budou jaksi s postupujícím časem dražší a dražší, a ohrozí to rating České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dokud to budou kupovat, tak je to dobrý, horší nastane, když už nebudou chtít ty cizí vlády a banky a podobně prostě kupovat no.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

A to je o té důvěře, a my se tady bavíme o důvěře, o důvěře lidí v opatření vlády, o důvěře finančních trhů, ve schopnost této vlády ustát svým dlouhodobým závazkům. Ono totiž není právě o, my se možná nebavíme ani o letošním rozpočtu, ale my jsme ty zraky upírali na rozpočet na příští rok, na přespříští rok, co udělá například kancléřka Merkelová? Ta minulý týden oznámila, že ano, v roce 2020 byl to covidový šok, máme extrémní deficit, Německo má mít deficit okolo sedmi procent hrubého domácího produktu roční, produkce ekonomiky, my, v uvozovkách "jenom 6 %". Ale tam je důležité, co bude za rok, co bude příští rok, co bude přespříští rok, a tam se začínáme chovat jako velmi rozhazovační hospodář, kdy ani netušíme, ani nechceme vidět co bude, a už slibujeme, rozdáváme něco, co ani jsme nepřijali, nemáme vyřešeny současné problémy, a už teď říkáme, že my v tom rozhazovačném rozpočtu budeme pokračovat. Naopak, kancléřka Merkelová řekla ne, já chci srazit ten rozpočet, ten deficit toho rozpočtu v příštím roce na třetinu, na 2,5 procenta HDP, a nejenom na západě, kdybychom se jenom neporovnávali se Západem, ale i na východě, Slováci také chtějí snížit svůj velmi vysoký schodek, který má letos dosáhnout 12 % roční výkonnosti ekonomiky, na necelých 5 %, ale my? My máme 6, 6, 6, 5 a jedeme.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Já si myslím, že to, co tady zaznělo, je podstatné. To znamená Česká republika si může dovolit 500 miliard schodku, může si dovolit i 500 miliard schodku 2× za sebou, ale nemůže si dovolit zvyknout si na to, že bude mít několik set miliard schodek každý rok. A nastavit na to všechny ekonomické parametry.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

To jsem ráda, že i sociální demokracie se mnou souhlasí.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak kdo jiný by měl být rozpočtově odpovědný než sociální demokracie.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Děkuju.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

No já jenom tím chci říct, že to, co se nesmí stát, a to, co je podle mě nejdůležitější, abychom si zvykli na to, že se tady řekne nějaký schodek, a potom se do něj vymýšlejí výdaje. A já mám trošičku obavu, že to se trošičku letos stalo. Všichni se radujeme, ušetřili jsme možná až 150 miliard, no ale my jsme žádné neušetřili, my jsme si řekli, že utratíme půl bilionu korun, a teď se zdá, že v tom letošním roce.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Ani nemusíme je utratit.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Ani nemusíme utratit. Ale to není úspěch, to je jenom nenaplnění katastrofického scénáře. A já jenom chci říct, trochu mám strach z toho, aby si ministerstvo financí a vláda nepřestali uvědomovat, že musí každou korunu zdůvodnit, a že pokud se zadlužuji, tak mám právo se zadlužit, pokud investuji, že nemůžu jít takovou tou cestou, když se prodává statik, zůstane i na hostinu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď nás zase rozsoudí pan doktor Hraba. Ono, na mě to působí, promiňte...

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

No já nevím, jestli vás rozsoudím.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Nakonec bude s náma souhlasit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Promiňte, ale víte, já mám takový pocit, a možná se mýlím, ale ještě tak jako před rokem byla taková rétorika, že hnutí ANO je, nebo před rokem a půl, je jako středová strana, a že cílí na voliče ODS a podobně. Teď si myslím, že je úplně zřetelné, že to tak vůbec není, že z mého pohledu je to i regulérní levicová strana, a žádný centristický hnutí, regulérní levicová strana, která má mimo jiné docela dobře vám jako levicovým stranám, vzala ty voliče, to je konstatování číslo jedna, a konstatování číslo 2, že z tohoto pohledu fungujou relativně jednoduše, všechno slíbíme, všechno dáme a pokud se něco nedaří, můžou za to ti předtím, což se jim nedaří akorát u Starostů a Pirátů, protože ti tady vůbec nebyli.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Ale tohle historicky dělal každý a vždycky každému došlo, že to nemůže fungovat donekonečna, ale pardon, já jenom řeknu, když už jsme tuhle cenu zaplatili, když už jsme tuhle, teď myslím jako sociální demokracie, když už jsme tu cenu zaplatili, tak je to minimálně dobrá příležitost k tomu, jak se snažit chovat co nejodpovědněji, a ty rozpočty na ty příští roky sestavovat tak, aby lidé měli důvěru v to, že to má nějaký plán, a že je za tím nějaká vize. Nebýt takoví ti údržbáři, kteří to dělají chvilku dobře a chvilku špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vám to jako, já Vám osobně to jako věřím a mám pocit, že jste schopen říct, a připraven říct, byť nepříjemnou pravdu do televizních kamer.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Mě by jinak vykopali z té radnice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Z té radnice, ale já mám takovou pravdu, že přesně tohle to nikdy neudělá Andrej Babiš, protože ti jeho poradci mu něco řeknou, no.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak je vyhodí a potom to udělá.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Jestli to můžu tedy soudit nebo uzavřít, já tedy nejsem přítelem keynesiánských opatření, že v době krize si napůjčuji velké peníze, proinvestuji, a v dobách dobrých je splatím, protože k tomu prostě nedojde. V dobách dobrých se za posledních 30 let prostě, pokud něco splácel, tak jen velmi málo. Tomáš Sedláček k tomu říká ve své jedné práci, že se dřevo jaksi neshromažďuje v létě, a když se v létě spálí a pak v zimě se půjčuje další. A to se právě děje. Musíme být obezřetní, musíme být jaksi spořící, musíme být velmi opatrní v jakýkoliv výdajích, a půjčovat si co nejméně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní předsedkyně, na Vás konkrétní otázka. Mě to vrtá hlavou. Od září, tedy, promiňte, od ledna slyšíme, že zdravotnictví je klíč, že investice do zdravotnictví jsou důležité, a tak, a pak tady havaruje hygienická správa, a to zcela evidentně z toho, že buď nikdo nečekal, že přijde ta druhá vlna, nebo se tam nepodařily dostat peníze tak, aby nabrali lidi, nakoupili techniku a podobně. Nebo se to administrativně nějak nezvládlo, jinak si to nedokážu vysvětlit. Teď jsem jako s překvapením zjišťoval, že ty slíbené odměny zdravotníkům, které měly být už na jaře, snad tedy dostanete v říjnové mzdě jo, což mě teda přišlo poněkud...

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Jestli můžu jenom k tomu drobnou poznámku, jak kteří zdravotníci, dostanou to zdravotníci v nemocnicích, ale lékaři na obvodech nedostanou nic, dostanou padesátikorunu za čtvrt roku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale místo března jako nakonec v listopadu, dobrý, stihlo se to ještě před Vánocemi, ale teda, no.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Víte, ten systém je tady strašně rigidní, ale úplně neuvěřitelně, co se týká té hygienické služby, tak tam vlastně to celkem dost havarovalo na výběrových řízeních a na tom, že hygiena patří pod státní službu, takže než přijmete "nového úředníka", v uvozovkách, tak to trvá, musíte vyhlásit výběrové řízení, pokud se někdo odvolá, tak to musíte řešit v dalším kole, prostě tady ty systémy jsou tady v mnoha případech velmi rigidní. A ta hygiena byla dlouhodobě podfinancovaná, opakovaně se uvažovalo, že by se měla úplně skoro zrušit, restrukturalizovat, že vlastně ji k ničemu nepotřebujeme, a až ta korona krize prokázala, že ta hygiena důležitá je, že je důležitá ochrana veřejného zdraví, že je důležitá prevence. A ta hygiena skutečně, teď, až teď dostává nějaké další objemy financí, které jí umožní například vylepšit technické zázemí, neměli počítače. Byla na to potřeba veřejná soutěž.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Oni za to nemůžou.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Nemůžou, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, třeba konkrétně, kritika hygieny za to, že nestíhají trasování a podobně, hrozně rozčiluje, protože...

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Je neoprávněná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Oni dělají, co můžou, až na to, že jim nebylo umožněno tu práci zvládnout no.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Třeba já mám takovou absurdní situaci, kdy potřebovali ty kolegyně, které sedí na té hygieně a trasují, tak vlastně jednou rukou si držely takhle mobil nebo sluchátko, a druhou rukou to ťukali do počítače. A když chtěla kolegyně sluchátka, tak řekli, že musí být na to výběrové řízení. To, co má každé call centrum. Tak na to musí být výběrové řízení. Tak když řekla, že na výběrové řízení čekat nebude, že si donese svoje, tak ho nemohla použít, protože je to jiné elektronické zařízení, které se nesmí použít u toho daného zaměstnavatele.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Aby to nehavarovalo.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Takže to je prostě opravdu, je tady spousta rigidních věcí, které je potřeba odstranit a které je potřeba vzít jakoby pro futuro, aby jsme si řekli jako co je možné systémově udělat a neudělat. A ty odměny, víte, to je otázka bývalého pana ministra Adama Vojtěcha. My, když jsme přišli s těmi návrhy na ty odměny, tak pan ministr opakovaně sdělil, že si myslí, že ti zdravotníci v těch nemocnicích, ale i ti ostatní zaměstnanci, si je nezaslouží, že si je zaslouží jenom ti, kteří pečovali o ty COVID pozitivní pacienty, takže my než jsme se dostali k panu premiérovi, než jsme se dohodli na tom, že ty odměny budou.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Pan premiér to zařídil, pak to dopadlo tak, že vlastně nastoupil ten technický proces.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mě tohle to jako děsí jo, ja celou tu situaci jako jenom s úžasem sleduju jako krizi institucí, tak Ústřední krizový štáb, jako se svolá až teda někde to. Ministr zdravotnictví, Vy musíte jít k premiérovi České republiky, abyste vyřídili relativně jako jednoduchou věc, kterou měli samozřejmě zařídit na tom ministerstvu, možná na úrovni náměstka a hned jo.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

A pak se tady zároveň bavíme o rozpočtech, kde lítaj stovky miliard korun, a tady se bavíme o stovkách tisíc korun, někdy opravdu i méně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Hejtman Netolický mi tady říkal, že hygieně pomohly 100 000 korunami na najmutí nějakých brigádníků, což mě přijde prostě absurdní.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Naše Raifka například poskytla naše call centrum, takže pomáháme trasovat lidi, a to nejenom naše banka, ale i ostatní banky pomáhají vlastně státnímu systému vytrasovávat pozitiv.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Je to smutné, protože opravdu některé ty systémy, které dlouhodobě se měly podporovat, tak se vlastně vlivem, ale to není tahle ta vláda, to jsou předcházející vlády, třeba ta hygiena se táhne od roku 2003. Od té doby neproběhla velká restrukturalizace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To říkal Andrej Babiš,že za všechno může Kalousek, protože v roce 2003 se zrušily okresní hygienické správy.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Ale nikdo to neřešil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

17 let no.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Ano, 17 let to prostě nikdo neřešil, a ten výsledek je potom tady, že se musí nahánět call centra, které nám pomůžou.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Ne, házet odpovědnost pořád na někoho za sebe, potom co už 6 let je vlastně pořád stejná vládní koalice, by bylo nezodpovědné. Prostě tu odpovědnost lidi musí převzít a je to tak. Samozřejmě, že ty předchozí vlády byly špatné, to je 1 věc, to je pravda, na druhou stranu už bylo dost času na to, aby se to po nich dalo do pořádku, čili já opravdu odmítám, já se omlouvám za tu radnici furt, ale představa, že já po 10 letech na radnici bych někomu řekl, že za to může moje předchůdkyně, tak by se mi vysmáli, smáli by se mi, co jsem to za blázna. A prostě je to tak, že za současný stav je zodpovědná současná vláda, nemá cenu to házet na někoho za sebe.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Máte pravdu, je to prostě sedm let.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Je potřeba se k tomu přihlásit, na druhé straně, já chci říct jednu věc, jako není pravda, že tahle vláda to nějakým jakoby úplně fatálním způsobem nezvládá. Tahle vláda podcenila v tom období mezi těma dvěma vlnami ta opatření, udělala tam chybu podlehla příliš optimistické náladě, a uvědomme si, že ten rozdíl, a to, o čem jsme se tady bavili, o tom, jestli to ten zdravotnický systém zvládne nebo nezvládne, je pouze v míře, kolik těch nakažených denně přibude. A zkrátka vlivem toho, že se podcenila některá ta opatření v létě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono to tak je no.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak ten nárůst je příliš rychlý. Ale to, co pan prof. Prymula teď říká, a v čem bychom ho měli všichni podpořit, podle mého názoru, že tu křivku je třeba zploštit, tak aby ten nárůst se zpomalil, abysme do té zimy šli se stabilizovaným nárůstem nemocných.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Budeme doufat, že se to povede.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak abychom se dočkali jara, a s jarem, předpokládám, způsobu, jak se bude ta nemoc léčit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak to samozřejmě vůbec nechci debatovat o vakcínách a podobně, ale to co, říká prof. Prymula, zdá se býti logické, bez nějakých omezení se neobejdeme, ale zpátky k té politice. Vnímáte to taky tak, že Vy a Piráti jste jediný, na které se nemůže ukazovat, že za to můžou oni? To, co tady paní předsedkyně říkala, no tak já říkám, no dobře, tak asi zrušil, opravdu, nevím, kdo tam tehdy byl předsedou vlády v roce 2003, okresní hygienické správy, no tak to sice zavinil, ale teď už za to teda odpovědný není, protože už je to 17 let, tak se to mohlo dávno jako spravit. A to, co říká pan místopředseda je pravda, tak po sedmi letech ve vládě pořád no.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Takhle, ta politická rovina samozřejmě na exekutivě, na druhou stranu, jak naši poslanci, tak i my v senátu jsme navrhovali některá opatření, která prostě přijata nebyla, nebo nebyla přijata včas, byla svolávána schůze, měl být zařazen bod, kde se mělo projednat v srpnu, co se bude dít, jaký bude program a prostě to nebylo zařazeno na program, to znamená, ano, může někdo vyčítat Pirátům nebo STANU, že nebyl v exekutivě, ale ta řešení se navrhovala a prostě ani nebyla připuštěna jaksi k debatě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní Horská, vydrží tahle vláda? To není otázka politická. Jestli ekonomická realita nedonutí prostě přepřahání k předčasným volbám, protože ty čísla, ne fakt jako, pokud jsme se bavili jestli je hodně ještě před rokem jo, jestli je hodně státní deficit 40 miliard, a teď se tam politici dohadovali a prezident řekl, tak 10 uberte a bude to dobrý.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Máte pocit, že výsledek státního rozpočtu je schopen ovlivnit životaschopnost této vlády?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No určitě, no měl by. Teda určitě.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Odpověděl jste si sám, já jsem skeptik, my ekonomové můžeme křičet, každý člověk, co řídí firmu, a ví, že strana Má dáti, Dal, by se v nějaké aspoň rozumné době měla vyrovnat, tak křičí. Ale my sice křičíme hlasitě, varujeme, ale myslím si, že to neovlivňuje politickou stabilitu a politický vývoj v této zemi.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Já víte, že já nejdu daleko pro kritická slova, že když si o někom, cokoliv si o někom myslím, tak to na rovinu řeknu, když k někomu jsem kritický, tak to nezastírám. Na druhou stranu, pane Soukupe, teď jako se nezlobte, ale přestože jsem velmi kritický často, tak máme říjen 2020, řádné volby máme v říjnu 2021. Pokud bychom teď měli vyvolávat nějakou politickou krizi, tak jsme schopní slavnostně dojít k předčasným volbám někdy dejme tomu v květnu, možná v červnu příštího roku. To není ekonomicky konstruktivní téma, protože to nic pozitivního nepřinese, navíc bychom místo té krize, o které se tady bavíme, místo těch zdravotnických problémů, tak bychom absolvovali volební kampaň.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Já souhlasím, že je lepší dát šanci této vládě vyřešit problém.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Upřímně řečeno, velmi nepopulární opatření, která se možná musí dělat právě kvůli koronakrizi, bezpečnostní, hygienická a podobně, se velmi těžko dělají ve volební kampani.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To já chápu.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

To je něco, co bych opravdu této zemi teď nepřál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane doktore, ale víte, výsledek těch voleb je vidět, a účast byla vysoká, 38 %, to málokdo očekával, to bylo poměrně překvapivé, a mně přišlo, že se lidi jako trochu naštvali, a šli to tý vládě jako spočítat. A možná ne tak úplně.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Oni jim to spočítají za rok.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne tak asi úplně dramaticky, jak by si odpůrci hnutí ANO nebo příznivci Pirátů nebo opačně, jakoby přáli, ale myslím si, že to tam je jakoby vidět. Vám to možná, jako starostům, a Vašim jaksi souputníkům opozičním, dává nějakou možnost se pokusit tu vládu shodit, protože možná cítíte jako změněnou náladu veřejnosti ne?

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Já odpovím za sebe, podle mě by to bylo nezodpovědné, a v této situaci skutečně do roka aby se konstituovala vláda, ministři by se museli rozkoukat ve svých rezortech, to by bylo nezodpovědné, co bych udělal na místě pana ministerského předsedy, možná rozšířil expertní týmy, právě o ty opoziční hlasy tak, aby se skutečně prodiskutovaly všechny možné varianty řešení, dát informace i opozici o tom, jaký je třeba výhled vývoje, a skutečně začít spolupracovat, není to dobré číslo, já jsem se díval teď na jednom serveru jsem viděl, že Česká republika, z hlediska počtu nakažených k počtu obyvatel, je na tom hůř než Spojené státy americké, hůř než Brazílie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

My jsme dokonce v sedmidenním průměru, to Vám jaksi doplním, v sedmidenním průměru, uveřejňoval to Mirek Motejlek, ale skutečně je to z dat, která jsou důvěryhodná. V sedmidenním průměru jsme na tom nejhůře na celém světě. Ve dvoutýdenním průměru, čtrnáctidenním průměru jsme za Španěly, ale už se jim teda blížíme.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

No ono je potřeba, abysme byli také jako nejenom pragmatičtí, ale i objektivní, protože když tady hovoříme o těch ekonomických opatřeních, tak my jsme vlastně tady na úvod všichni řekli, že je potřeba podpořit ekonomiku, že je potřeba podpořit restaurace, hotely, že je potřeba podpořit OSVČ. A někde se na to přece musí vzít, a ten státní rozpočet jako takový, tak jak je koncipovaný, v podstatě jinou volbu, moc, než zavést nějaké jiné daně a zvýší příjmy.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Pozor, ale jsou plošná a selektivní opatření. Plošná opatření, to jsme zažili, to byly ty desítky, stovky miliard korun. Ale selektivní opatření, která cílujou na ty oblasti, která jsou nějak omezená vládními nařízeními, ty výdaje by byly výrazně vyšší.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

No, jenomže pak vlastně si musíte zase říct, že budete nějakým způsobem restrukturalizovat tu strukturu toho státu. A já mám jenom takovou poslední poznámku jestli můžu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Trochu nás tlačí čas, ale.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Jako víte, konkrétně, když se pořád hovoří, že je potřeba šetřit třeba na těch státních úřednících, a že je potřeba snižovat vlastně tady tyhle ty objemy. A když se podíváte, kdo to vyplácel, vyplacely to Úřady práce, vyplácely to Okresní správy sociálního zabezpečení. V té hygieně vám ti lidé taky chybí takže, jako je potřeba prostě opravdu být jakoby objektivní a říct si, jestli ano, abysme my zabezpečili rozvoj toho státu, jeho fungování a tu ekonomiku, tak potřebujeme do toho nalít teď nějaké peníze, a tady já s tím nesouhlasím, že není možné to prostě řešit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No tak ono ty peníze jako jsou, protože ten státní rozpočet de facto přestal existovat, no.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Byl roztrhán, na kousky.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Nebyl roztrhán úplně na kousky, přece jedna třetina toho deficitu je dána poklesem příjmů. Přibližně 1/3 je dána tím, o čem mluvila paní předsedkyně, to znamená, že je potřeba stabilizovat tu ekonomiku.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Pozor, ať nemáte tu poslední třetinu.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

A teď se k tomu chci dostat, a to, o čem se bavíme.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

To jsou ty investice.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Že ta poslední třetina má jít do chytrých investic, které pomůžou tu ekonomiku oživit, změnit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jsou ty dálnice a železnice. Mimo jiné, úplně poslední otázka. Pane doktore, já nevím, já vždycky slyším, že se z toho máme proinvestovat, tak na mě jdou mrákoty, protože já jsem neslyšel vůbec žádnej jinej typ investice než je dálnice nebo železnice. A já teda nevím, ale mně přijde třeba investice do lidí, třeba do těch živnostníků, úplně stejně důležitá jako ta dálnice. Nevím, možná jsem idealista.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

--------------------

Já si to myslím taky, protože pokud chceme bojovat proti nezaměstnanosti, tak možná nejdůležitější je ta strukturální, to znamená, že lidé, kteří jsou momentálně bez práce, mají jinou kvalifikaci než jsou ta volná pracovní místa, a tam by měl stát investovat, tam by měl vrhnout ty prostředky, a to je to proinvestování.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

To je to vzdělávání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dámy a pánové, a mimo jiné já jsem tady velmi rád, že teď máme paritní zastoupení, a že jsme tedy spravedliví.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

--------------------

Genderově vyvážení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale náš čas definitivně vypršel, máme 5 minut přes a více nám už režie nedovolí, já vám moc děkuju za to, že jste přišli. A pane Šmardo, držím Vám palce.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Děkuju mockrát, děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.