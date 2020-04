Mám pocit, že to ministry baví, říká Jaromír Soukup

V posledních dnech mám skoro pocit, že bych tyto úvahy mohl přejmenovat na Já jsem vám to říkal. A věřte mi, že z toho opravdu nemám radost, protože se začíná opravdu ukazovat to, před čím jsem varoval.

Je to víc než týden, co jsem tady upozorňoval, že politiky začala krizová situace opravdu bavit. Že si užívají pohledy do televizních kamer, pozornost médií i veřejnosti. Jenomže nyní je už na čase, aby s touto šarádou skončili a vše se vrátilo zpět, do normálního stavu. A politici se opět začali se ze svých kroků zodpovídat.

Chápu, že jsou situace, kdy je třeba vyhlásit nouzový stav a politici musí mít možnost třeba omezit náš pohyb. A za to, co dělali doposud v boji proti koronaviru měli moji podporu. Ale teď už to vypadá, že se jim ona totální izolace státu a nařízená karanténa zalíbila víc, než je třeba. Třeba mám takové tušení, že přinejmenším některé ministry vlastně začalo bavit třeba to, jak moc jsou nyní na jejich rozhodnutích závislí podnikatelé. I proto říkám, že je na čase, aby se začali zodpovídat i z dopadů, které tato jejich opatření způsobila.

A tohle všechno je odpověď pro ty, kteří ještě donedávna nechápali, proč jsem se rozhodl kritizovat vládu. Nebylo to za striktní opatření, která byla podle mého na místě, ale kvůli tomu, že nejsou schopni nám předložit jakýkoliv funkční plán na záchranu ekonomiky. A žalostně jim chybí hlubší pochopení toho, co se tady opravdu děje a jaké dopady bude mít koronavirus na českou ekonomiku.

A to i přesto, že tady týden co týden vznikají nové a nové týmy, které by měly nastálou situaci řešit. Máme tady tým na Obnovu české ekonomiky, který vznikl pod Ústředním krizovým štábem. Máme tady znovuobnovení Národní ekonomické rady vlády. A v neposlední řadě zde máme ministerstvo financí, kde nejsou ani schopni nastavit program na podporu podnikatelů na poprvé.

Bohužel jsme smutnými svědky toho, kdy vláda postupuje velmi chaoticky. Něco jeden den schválí jenom proto, aby to další den zrušila. Bývalý šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula razí cestu promořenosti populace, současný šéf Jan Hamáček společně s premiérem Andrejem Babišem se staví proti. A mezitím vláda plánuje otevřít obchody s obuví, či papírnictví. A nikdo netuší, podle jakého klíče, či podle jakého plánu se postupuje. Proč boty ano? A kabelky ne? Trochu se obávám toho, že jediným argumentem pro to, co otevřít, je to, kolik lidí píše na sociálních sítích vládě a chce po ní, aby otevřela to či ono. A ještě jedna věc. Mě vlastně strašně štve, že mi někdo říká, co si nyní mohu koupit a co ne. Chápal bych obecné nastavení, že otevřeno smí mít obchody třeba do 100 metrů a nesmí v nich být více než dva zákazníci. Ale proč papírnictví ano a knihkupectví ne? Tomu opravdu nerozumím.

A co říci závěrem? Víte, často svým kolegům říkám, že jsou dvě věci, vůči kterým není žádný politik imunní: peníze a moc. A právě ten poslední bod je podle mého tím hlavním, čím jsou naši ministři okouzlení. Ano, mají neuvěřitelnou moc a doslova a do písmene rozhodují o tom, kdo se jak bude mít. Ale jednu věc je třeba jim připomenout. Oni mají i odpovědnost. Třeba i za to, že stovky tisíc lidí dnes žije v nejistotě, zda budou mít práci i na konci dubna.