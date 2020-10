Páteční JS LIVE s trojicí exkluzivních hostů na téma koronavirus

V pátečním Jaromír Soukup LIVE se opět potkala řada exkluzivních hostů. Tentokrát pozvání přijal bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. Tématem byl opět koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku, společnost, zdraví a celkově náš život jako takový.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 2. října 2020.

Pánové, ta debata musí být podle zákona taková, že bychom neměli agitovat pro politické strany, neměli bychom mluvit o politických preferencích, neměli bychom takhle otevřeně vyzývat voliče, aby volili někoho, anebo někoho nevolili, ale myslím si, že jinak můžeme mluvit o všem, o čem budeme chtít, a to je tedy zejména situace ohledně koronaviru. No tak, pane viceguvernére, ono to je tak, že.

Ex.

Ex, no jo, když tady byl váš šéf bývalý, pan Singer, tak jsem mu také říkal guvernére.

A on si taky nechal říct, že.

Ne, on říkal přesně to samé co vy. Já jsem mu říkal, jednou guvernér, vždycky guvernér. Dobře, tak pane viceguvernére. Ta situace v našem státě, já nechci mluvit jenom o koronaviru, ale ono je to tak silné, ono to tak ovlivnilo všechno, co se tady děje, ať už ekonomiku, sociální život, samozřejmě zdravotní část. Vaše hodnocení, a ve smyslu toho, ne snad, co se stalo, ale co nás čeká, z vašeho pohledu, a teď si vyberte, jestli z ekonomického, zdravotního, to je první kolo otázek.

Když já tou minulostí musím začít. Musím. Pro mě je to trošku déjà vú, my jsme se tady o tom bavili kolikrát, 2× nebo 3×, na jaře.

3×.

A pamatujete si, co jsme si tehdy říkali, když jsme seděli s Pepou Středulou a Helenkou Horskou, že ta nejlepší investice, kterou můžete udělat, v tu chvíli, a to byl nějaký duben nebo květen, k tomu vyzýval i ten náš koroNERV, je připravit se na druhou vlnu, mít nějakou zálohu, to koneckonců říkali ti zdravotní experti, kteří s námi spolupracují, mít zálohu pro to, abyste se nemusel vracet k plošným opatřením.

Ano, probírali jsme tady.

Takže my jsme u nich zase nazpátek.

Probírali jsme tady tu chytrou karanténu, říkali jsme tady, že teoreticky na papíře to vypadá dobře, že se každý nakažený odtrasuje, zjistí se jeho kontakty, odizoluje a zbytek společnosti bude fungovat. Dokonce jsme tady říkali, že tahle ta věc fungovala v Jižní Koreji a v Izraeli. Tehdy, v dubnu.

Jsou to trošku jiné populace.

Až na to, že to jsou trochu jiné populace, a také trochu více vojensky organizované země, kde ty lidi jsou neustále v nějaké pohotovosti, co všechno se bude dít, a nepovedlo se.

No, takže jsme říkali, testování, trasování, zálohy a něco jako příprava, ve velkém, nestalo se, takže jsme zpátky v těch plošných opatřeních, a když se mě ptáte na to, i když my jim tak nebudeme říkat jo, my budeme říkat, že to není plošný, a že nezavíráme hospody, že jim jenom tak komplikujeme život, že vlastně oni někteří z nich to zavřou sami. Ale co do budoucna, tak to já jsem teďka možná trošku skeptičtější, než jsem byl na jaře u vás, mně to připadá, že čekáme na vakcínu, že to, co jsem říkal někdy v březnu, že v zásadě je to jakési rozhodnutí, že budeme čekat na vakcínu, že je to tady, a navíc ani nevíme, jestli ta vakcína to vyřeší, tak je to možná trošku pro mě pesimističtější výhled.

Pane Jurečko, no pan Hampl, abych neříkal pan viceguvernér, dobře, pan Hampl, ale velmi uznávaný ekonom, a samozřejmě, pokud někdo pracuje v České národní bance, tak pracuje s očekáváními, pracuje se společností, s chováním lidí, a pokud to někdo dotáhne na viceguvernéra či guvernéra, tak si myslím, že jeho slova mají být brány v potaz. A pokud se podívám na ta čísla, tak víte, oni politici mají tendenci říkat, že poslouchají odborníky, jenom když se jim to hodí, a ta čísla, která teď jsou, skutečně příliš mnoho optimismu nedávají. Teď je to první situace a já teď to řeknu úplně natvrdo, kdy Andrej Babiš fungoval v zásadě stylem, nebo vláda, všechno slíbíme, a pokud něco nefunguje, můžou za to ti předtím. A teď je to první situace, kdy zcela zřetelně nelze vinu svádět na ty předtím, my jsme udělali obrovskou chybu tím rozvolněním, tím, že jsme nechali to množství toho viru narůst do takovýchto výšin, a tím pádem teď se prostě řítíme k průšvihu se zdravotnickým systémem a jsme znovu ubezpečováni, že to vláda má pod kontrolou, že k tomu nedojde. A moje úplně základní otázka, aniž bych chtěl někoho urážet, je, má to pod kontrolou? Nedojde k tomu?

Já jsem tady vzal vlastně titulek z Práva, který navazuje trošku na to, co vy jste teď říkal, to je titulek z Práva, které bylo vydáno 22.-23. srpna, po té nešťastné vládě, na kterou Adam Vojtěch, který nesl promyšlená opatření epidemiologů, tehdy tam ještě tomu týmu velel docent Maďar, která měla začít platit od 1. září. Já jsem byl třeba o prázdninách na Slovensku, tam se celou dobu nosily roušky, do veřejných prostorů, na benzínové pumpě a podobně, a tehdy i docent Maďar říkal, 2,5 milionu lidí nám přijde do škol, vrátí se nám lidé ze všech dovolených, my musíme něco dělat, ale mezitím pan premiér navzdory všemu rozhodl a řekl, já to beru na sebe, a řekl toto co je tady v tom titulku, a v tom rozhovoru to rozvedl.

To je, co jsem říkal, slíbíme všechno, co se lidem bude líbit, a pokud něco nebude fungovat, hodíme to na ty předchozí. Ale tohle to je typické, akorát teď, když vidím toho podrážděného, zmateného a unaveného premiéra, a teď jde o zdraví, tak se přiznám.

Já musím říct, že za mě, já nerozumím mnoha věcem, ale především pan premiér o sobě rád říká, že je krizový manažer, ale já znám krizové manažery, kteří přijdou, a ty firmy dál nezadlužují. Nebo když v těch firmách mají klíčové lidi, tak je nevyhazují, nehážou přes palubu ty, na které potom hází nějaký úspěch, a to teď Andrej Babiš jako premiér, bohužel dělá, ale co je pro mě zásadní, a pro lidi, kteří se na nás dívají, my potřebujeme testovat, trasovat do 24 hodin, my potřebujeme mít jasný plán, který dneska nám pan ministr na tiskovce řekl, že ho zveřejní příští týden, jak se bude postupovat. A pak potřebujeme to, aby, když už někoho omezujeme, ať už jsou to rodiče, rodiny, anebo lidé, kteří podnikají, abysme jim dali nějakou, alespoň částečnou kompenzaci, protože ti lidé začínají padat do dluhových pastí, začínají přicházet.

To je druhé kolo otázek, já chci dokončit to kolo otázek, ke zdravotnické části, a k tomu, co nám hrozí, a s otazníkem, jestli ta omezení proti šíření toho viru jsou oprávněná. Můj osobní názor je, že ano, akorát, že přichází zoufale pozdě, a ta první otázka.

Vodíme kočku za ocas.

A otázka je, jestli to má ta vláda pod kontrolou? Jestli opravdu to, co teď slyšíme, že to stačí, že se to stíhá, že to je dobré, dneska dnešní Právo říká titulek Lůžek máme dostatek, situace mě znepokojuje. Andrej Babiš. Otázka, jak dlouho.

Já si myslím, že teď se zdravotníci a zdravotnická opravdu veřejnost snaží, já jsem kontaktu s mnoha řediteli nemocnic třeba ve svém kraji, takže tam si to troufnu říct, že ti lidé dělají maximum. A já se pořád snažím věřit tomu, že to zvládneme. Otázkou je, ale s jakými dopady na tu společnost? Ekonomické, vzdělání a tak dále.

O tom se budeme bavit. Zvládneme to? Víte, vláda říká, že ano, já když vidím, že ta čísla prostě stoupají, včera byl zase rekord, to je jedno, jestli 3,5 tisíce. Dneska to bude stoupat, Prymula. Tedy prof. Prymula, ministr zdravotnictví dneska řekl, že očekává počet nakažených 4,5 tisíce, do konce měsíce 8,5, to řekl jako predikci ministerstva zdravotnictví. Neřekli, kolik toho budou testovat, protože to procento těch nakažených z těch testování stoupá, teď je okolo 15 %, na jaře bylo zhruba 6, to svědčí o tom, že toho viru je prostě v populaci hodně, a bohužel ta objektivní čísla, jiná tvrdá čísla, ten počet hospitalizovaných, počet lidí ve vážném prostě stoupají.

No tak tady se koukáme na Prahu za Vámi, tak si připomeňme Libušino proroctví, že to překonáme, samozřejmě, jako český národ a svět nekončí. Já bych řekl 2 věci, za sebe, musím se trošku smát, teď tím nemyslím pana Jurečku, ale když vidím takovou tu fanatickou antibabišovskou opozici, která nemá jiný program než kritizovat premiéra, tak ti ještě v červenci křičeli, jak to, že vláda rozvolňuje tak pomalu, a teďka křičí, jak to, že tak pozdě zase zavedl roušky jo, tak to člověk neví, jestli se má smát nebo brečet, ale u té vlády, upřímně, já jsem ji podporoval v březnu, a v dubnu, a celá Trikolóra ve Sněmovně, ty opatření měly podporu veřejnosti, ale ten květen, červen, červenec, to prostě neudělali nic, vždyť to byla priorita číslo 1, připravit se na případnou druhou vlnu koronaviru, a výsledkem je nějaký komický pandemický Semafor, což by zvládla moje dcera v první třídě, s paní učitelkou to vybarvit zelenou nebo oranžovou barvičkou, a jakési řeči o chytré karanténě, kde se Piráti tady hádali s ANO ve Sněmovně, kdo to vymyslel, no a když to nastalo, tak se ukazuje, že to je totální fake, to prostě neexistuje, to není nic, takže kdo může, tak nějak jede k lékaři se otestovat.

No a co teď dělat? Když jsem řekl ty čísla. A teď z mého pohledu si prostě musíme říct, že to vláda pod kontrolou nemá.

Nemá.

To, co měli mít pod kontrolou byla chytrá karanténa.

Já upřímně se bojím, že to je všechno marketing, protože v tom březnu všichni, asi i my tři, co tady stojíme, jsme cítili obavy, nevěděli jsme, jaké to bude, jestli skutečně nepřichází nějaká jako velká apokalypsa do republiky, no tak všichni se báli, no tak vláda zavřela, že jste pomalu nemohl vyjít na ulici, teďka už se lidi bojí daleko méně, to je holý fakt, lidé se s vámi setkávají každý den, ten strach je menší, no tak vláda místo toho, aby vládla podle nějakých faktů nebo podle svého rozhodnutí, tak vládne podle toho, co slyší že si veřejnost zrovna tak nějak jako přeje.

Teď je to tak jako na hraně, že to už nemůže, já jsem dneska v jenom pořadu říkal, že mi trochu možná chybí, to je hloupý to říct, Bohuslav Sobotka, protože...

Ježiš, já nejsem zvyklý jako pan Jurečka, se pokřižovat.

Ať byl jaký byl, nebo jiný premiér nebo Mirek Topolánek, nebo celá řada tak, když bylo potřeba říct nepříjemnou pravdu, tak byli schopni to udělat.

Ano, ale upřímně, je to závažná věc, když chcete vést zemi, tak musíte přijmout nějaké zásadní rozhodnutí, například, já chci hájit ekonomiku, já chci hájit naše lidi, kteří živí tuto zemi, a díky tomu musíme riskovat i to, že bude o trochu víc nakažených, nebo naopak, naprostou prioritou je ochrana zdraví, ale oni nedělají ani to, ani to, to je takový kočkopes nebo jak řekl pan Jurečka, tahání kočky za ocas.

Díval jste se včera na debatu v České televizi?

Tak já jsem se nedíval, protože na rozdíl od TV Nova mě tam nepozvali, aby jsme nemohli sdělovat své názory, takže já jsem byl v Olomouci na zakončení kampaně a poděkování našim členům.

Já jsem tam viděl podrážděného, unaveného, velmi zkratkovitě jednajícího muže, který u mně, ve mně nevzbuzoval důvěru, že má situaci pod kontrolou a že ví, co má dělat. Teď mluvím o Andreji Babišovi.

Slabého.

Já vím, ale tak jestli tu naději ve Vás vzbuzuje Petr Fiala a další, to už bysme se dostali k volebním tématice.

No tak, víte, je to zásadní věci, protože před jinými volbami se hovoří o tom, jestli má být postavena tahle dálnice nebo dostavena jiná dálnice nebo podobně, což jsou jako věci, který ano, jsou velkými tématy ale nejde o život. Tady, v uvozovkách o život jde. A já jsem prostě viděl slabého premiéra včera.

V těžkých časech že.

Hm.

No já možná se asi nepřipojím k tomu společnému tónu, který vy tady pánové máte, jak víte, já jsem v tom březnu měl spíš pochyby o tom, jestli ty masivní lockdowny jsou správně, a jestli nemůžeme zvolit jinou cestu. A já bych dokonce byl schopen i ocenit, kdyby někdo s plnou vahou své osobnosti, a své autority řekl, my půjdeme teď nadále tou švédskou cestou. To já bych, tomu bych rozuměl a rozuměl bych, že je to ta strategie jiná, než kterou jsme volili na jaře, a že ji prostě teďka vyzkoušíme jako systematicky, a dotáhneme ji do konce, akorát, že my jsme příjemci jako toho obojího zla jo, i toho masivního vypínání, v jednu chvíli, a vlády podle odborníků a třeba i podle extrémních názorů v jedné chvíli, a potom okamžitého přepnutí do vládnutí podle referenda nebo podle sociálních sítí, s tím, že potom děláte úplně opačný extrém a jdete prostě systematicky ode zdi ke zdi, a schytáváte to špatné z obou stran, máte nakonec strašně velké ekonomické náklady, máte tu epidemii, která není pod kontrolou, a máte absolutně nulovou důvěru té populace v to, co ta vláda dělá, to je bohužel jako ten triumvirát, ke kterému jsme dospěli. Ale kdybysme teď v tom létě se rozhodli, že zkusíme tu švédskou cestu, že jsme rozvolnili, a teď půjdeme tou volnější cestou a budeme se snažit o nějaká opatření typu ochrany těch rizikových, a tak dál, s poučením i z toho Švédska, fajn, ale podle mě nemůžete, systematicky nemůžete dělat to přepínání z jednoho extrému do druhého, a očekávat, že budete mít nejlepší řešení. Pak schytáváte to špatné ze všech těch řešení. A o tom jsme se tady bavili, pamatujete, že to byla debata, kterou jsme tady vedli.

Přesně tak, my jsme se bavili o tom, že zdravotní část se zvládla. Ale byly velké pochybnosti za jakou cenu. A pokud už ten lockdown ekonomiky přišel, tak bylo velmi slabé startování, to znamená velmi slabá pomoc státu.

My jsme si za ty velké peníze nekoupili skoro nic.

Nekoupili skoro nic, a teď jsme ve stavu, kdy, a teď jsme u toho tématu druhého kola otázek, kdy z mého pohledu, na jedné straně je požadavek na absolutní svobodu, volnost, kterou jsme měli před březnem a přes léto, a z druhé strany požadavek na nezahlcení zdravotnického systému. A vzhledem k množství toho viru je zřejmé, že pokud to zůstane vedle sebe, tak se nestane nic, a nemá to řešení a exploduje tady ta epidemiologická situace do výšin, které si nikdo nepřeje.

Protože nemáte tu zálohu, o které jsme se bavili, dodatečná lůžka, ventilátory, vyškolený personál a tak dále.

Není chytrá karanténa, neudělalo se nic.

A navíc, ale pozor, a to já musím říct, protože to je moje téma od jara, navíc my nemáme ani dobrá data, všimněte si, že my do dneška nemůžeme důvěřovat tomu, co se skutečně s tou epidemií děje na nějaké techničtější úrovni, než je to velké číslo, my to prostě nevíme, pan Dušek ta čísla nezveřejňuje, on na nich sedí. Možná je má pan Prymula, nikdo jiný, nedá se tím pádem kontrolovat skutečně, jestli i ta opatření jsou postavena na něčem, co je relevantní nebo ne, a to je hrozná bolest, já se divím, že po tomhle nikdo nevolá, protože musíte mít, když máte Evidence-Based Medicine, ale pokud nemáte evidenci, tak jako nevíte, jestli to opatření je přiměřené nebo nepřiměřené.

A teď mi dovolte ten příměr, teď je prostě zřejmé, že pokud máme zastavit nebo nějakým způsobem omezit šíření toho viru, a je otázka, jestli se to ještě teďkom dá nějakou přijatelnou formou, tak to musí narážet na tu neomezenou aktivitu lidí, teď jde o to, že když to úplně přepneme, tak jsme zase v úplném lockdownu, ale něco už se děje. Něco už musíme omezovat, něco už musíme omezovat ve společenské oblasti, samozřejmě v ekonomické, tak to už se děje, tak pokud zavřu divadla no, tak samozřejmě to se může říct volnočasová aktivita, no dobře, ale jsou lidé, kteří se tím živí, jsou to divadelníci, jsou to umělci, ti už jsou postiženi. Teď moje otázka zní, jak daleko budeme muset jít? Tak daleko jako bylo na jaře?

No otázka. Kdyby jste to bral čistě analyticky, tak možná budete muset jít dál ne, protože máte sníženou míru důvěry společnosti a vlastně lidi, kteří řadu z nich, kteří nevěří tomu, že ta nemoc je tak nebezpečná. Jo, na jaře si možná mysleli, potom z toho vystřízlivěli, teď si to možná nemyslí, tak možná, že byste musel jako zatlačit víc, ale Vy nebudete tlačit tolik, Vy prostě necháte tu epidemii, aby bublala tou populací, a trochu víc než na začátku, nebudete mít ten cíl jako mají například na Tchajwanu nebo v jiných asijských zemích, to znamená zabít ho, jo, vymýtit ho, ale prostě, není jako fakt na čase si opravdu nalít čistého vína a říci, že my se musíme naučit s tím virem žít prostě? Ale samozřejmě kontrolovaně, a Vy říkáte, že to není pod kontrolou.

To jo, ale teď je otázka, jak to je zřejmé, teď nějakým způsobem musíme snížit množství toho viru, a snížit těch počet hospitalizovaných, protože se blížíme průšvihu, kdy ty nemocnice nebudou stačit, to je prostě podle mého limit, který my musíme udělat, protože přece nemůžeme dopustit.

Pozvěte si sem nějaké ředitelé nemocnic, jak je možné, že pan Ludvík, šéf naší největší nemocnice říká, já bych zvládl 15× víc pacientů i na intenzivních lůžkách než dneska, a říká to veřejně, je to politik, je to zástupce dokonce vládní strany, dokonce s tímhle heslem chodí do voleb, tak já nejsem politik, takže já si můžu dovolit to takhle komentovat, a říká to naprosto veřejně, říká to ve svých rozhovorech.

No to, říká ale současně také říká, tím, že je ředitelem nemocnice, že nemocnice jsou pro nemocné lidi, a ne jenom pro COVID. Teď je otázka, když budeme tedy zaplňovat nemocnice jenom těmi pacienty s covidem.

Ne, já to nechci zlehčovat, já jenom říkám, že mám ještě větší deficit informací o tom skutečném stavu, než než jsem měl na jaře.

Pane Jurečko, kam budeme muset dojít? Kam budeme muset dojít, co budeme muset zavřít, protože jiná cesta teď, než celoplošných opatření není. Chytrá karanténa havarovala, co pro ty lidi, kteří jsou tím postiženi, máme udělat?

My se s tím virem, a to podepisuji a souhlasí, a říkal jsem to tady taky, na televizi Barrandov, musíme naučit žít, než bude vakcína, a bezpečná vakcína, to můžete trvat opravdu dlouho, takže co máme dělat, jednak ještě možná dám poznámku, když byla situace s OKD, což byla předzvěst, OKD Karvinsko, v tom červenci byla vlastně předzvěst toho, že chytrá karanténa nefunguje, že ta opatření, trasování, testování, není v dobrém stavu. A tenkrát jsme žádali i ta data, já jsem tenkrát vnímal tu výzvu koroNERVU a dalších, ty lidi z Vašeho týmu, a žádal jsem pana ministra Vojtěcha, aby ta data uvolnil, a tenkrát nám bylo řečeno, že nic nedostanem. Nicméně k té Vaší otázce.

No víte, poznámka, promiňte, je to diskuze, ale jenom poznámka, já jsem pana Hampla pochopil, že ta data, a o tom, po tom volají třeba Piráti, když zavřu tedy operu, nebo střední školy, tak nemám data, jak moc to je nebezpečné a proto jsem to uzavřel, akorát já na tohle to úplně nehraju, protože to, teď je ta situace tak vážná, že si nejsem úplně jist, jestli to má smysl.

Ale když nevíte, kolik je volných intenzivních lůžek, když to neví ty nemocnice mezi sebou, když to neví ti ředitelé v nemocnici, a potom nevíte, jestli ta situace je skutečně na ten globální lockdown a nebo ne.

A teď si vemte, že o těchto věcech se vládní představitelé dohadují na Twitteru.

O tom, kde kam a koho Praze, ve středních Čechách vezou, ale z hlediska té systémové práce, já jenom bych chtěl říct, za ty peníze, které jsme tady teďka dali, jsme si měli koupit i podporu českých firem, a máme špičkové české firmy, které dokonce státu, ministrstvu zdravotnictví, ministerstvu průmyslu a obchodu, pan Kůs, Česká nanotechnologická asociace, nabízeli začátkem července technologické dlouhodobé řešení pro školy, školky, nemocnice DPS, a tak dál.

Myslíte ochrané pomůcky.

Ne, ne, počkejte, nejenom ochranné pomůcky, oni nabízeli nanotechnologie v podobě technologií, které opravdu snižují virové zatížení v těch místnostech.

To znamená otázka ochrany nátěru, otázka UV filtrů, UV lamp, a tak dále, to všechno oni nabízeli, ale v té systémové práci, my jsme nepokročili o ty 4 měsíce jako vláda, jako tato země, ani o kus dál. Dneska čtu titulky, že Správa státních hmotných rezerv nakupuje ochranné zdravotní pomůcky, dokonce se tam zmínili, že to je od českých firem, ale od překupníků, nikoliv o to, aby změnili základ a řekli, v tomhle chceme, aby to bylo jasně nakupováno od naší České republiky a budeme je podporovat. Takže ani tu podporu jsme si nekoupili.

Je to pomatený, protože byl tady šéf Státních hmotných rezerv, pan Švagr, a ten mi říkal, že na ty výběrové řízení, které oni dělají, na ty respirátory, a tak, se jim český firmy hlásit jako nemůžou a nebo nechtějí, a že je jich málo a že neví, proč to tak je.

Pozvěte si pana Kůse, uslyšíte.

Nedá se nic dělat.

Dokonce, já jen doplním, oni mohli.

Počkejte, pak mi tady říkal pan náměstek ministryně práce a sociálních věcí, pan Povšík mi říkal, že to je jako pravda, a že oni to dělají tak, že těma podlimitníma zakázkama oslovujou přímo ty český firmy, aby jako dodávaly, nebo takhle se to pytlíkuje no.

Za prvé, ten zákon mohli mít už znovelizovaný dávno, ale jak je možné, že jsou třeba jihočeský holding krajských nemocnic, to nakupuje od českých nanotechnologických firem? Jak to, že oni to umí nakoupit? A stát na centrální úrovni ne?

Hm. Pane Klausi, pojďme se vrátit k tý základní věci, která mě teď jako zajímá, zdravotnický systém, protože poprvně, a znovu se vrátím, poprvně je to situace, kdy vláda nemůže svým rozhodnutím něco ovlivnit, ten virus si nevšímá vůbec rozhodování vlády, to znamená zcela evidentně, zcela evidentně to vláda ztrácí z kontroly, protože ten virus si zcela evidentně dělá co chce, ty roušky ve vnitřních prostorech, je to 3 týdny, pokud by výrazně zabraly, tak už by ten počet nakažených a hospitalizovaných asi byl menší, já teď nedokážu říct, jestli bez těch roušek by to bylo ještě horší než teď, asi jo, ale teď to je prostě zlý.

Ten nárůst máte i na Slovensku.

A teď já mám prostě jenom obavy, že můžeme se bavit o těch jednotkách intenzivní péče, o tom, co říkal pan Ludvík, a tak, ale nemusím být velkým matematikem, abych došel k tomu, že při současném vývoji ty lůžka prostě dříve nebo později dojdou, a je jedno, jestli za 2 týdny, za 3 nebo za 4, ale prostě dojdou.

Já bych s Váma úplně nesouhlasil, to je takové trošku Vaše strašící informace, když se díváme na tu křivku, tak ona neroste exponenciálně v posledních dnech, čili tohle to, že to jako příští týden zkolabuje, to trošku strašíte veřejnost, já neříkám, že se to nemůže stát, ale když se díváme na ty data, tak ty přírůstky jsou lineární, to Vám řeknu jako matematik, ale druhá věc, spíš co dělat, je přesně to, že my se s tou situací musíme naučit žít, a my nemůžeme jako, v rámci boje s nějakým virem, zase umřít hlady, když si vzpomeneme na tu první vlnu, tak tam asi nejcennější věc bylo, že se ukázalo, co je důležité, ukázalo se, že jsme Česká republika, že je nám ukradený Rakousko, Německo, další, že chráníme svoje lidi, to byla 1 emoce, která byla silná. Druhá, že funguje energetika, že v tom březnu doma nemrzneme, my jsme mezitím zavřeli elektrárnu Vřesová, kvůli emisním povolenkám, čili a dále jdeme tou evropskou cestou nějakých zelených šíleností, a tak dále. Strašně důležité bylo, že nezkolaboval maloobchod, já si pamatuji v Peci pod Sněžkou, já jsem tam přijel, tam byla vystrašená paní pekařka, tam jediná pekárna, já jsem ji věnoval svůj jediný respirátor co jsem si šetřil na Kalouska do Sněmovny, protože jsem se bál, že zavře pekárna, a že budu muset jet 25 km někam koupit rohlíky, čili to jsou všechno věci, kterými musíme chránit ty lidi, kteří pracují, kteří živí tuto republiku. Já jsem pak jel, když jsem jel do sněmovny, na takové to mimořádné zasedání, tak jsem najednou potkal dva traktory.

Ne, ne, počkejte, je to jako debata jo.

Člověk měl úplnou jako rados, jedou sít nebo orat, prostě. To jsou věci základní, jak ta republika musí fungovat, a vrátit se k těm základním a důležitým věcem.

Já tomu rozumím, ale Vy říkáte, Soukup straší, to sice může být, já jenom se snažím nelhat, a nemalovat si růžové nějaké vzdušné zámky. Pokud říkáte lineárně, nezlobte se, každý den přibývá 150 nakažených v absolutních číslech, to znamená, že ono samozřejmě, některé propustí, některé to, ale prostě to přibývá, nemusím být opravdu velký matematik, abych v tom viděl jakoby problém, a v těch absolutních číslech, jestli lineárně nebo exponenciálně, to je celkem jedno.

No tak to jedno není.

Ne, ne, ty absolutní čísla opravdu rostou, a pokud to číslo R je 1,2, tak ono je celkem jedno, jestli 1,2 nebo 1,4, pokud nebude menší než 1,0 a ty čísla nezačnou klesat, no tak je to prostě riziko, to prostě musíte uznat.

Tak riziko to je, taky už se o tom tady hodinu bavíme, a v dalším pořadu se budete bavit taky, ale je samozřejmé, jako zase matematik Vám musím říct, že není jedno, jestli něco roste lineárně nebo exponenciálně, jo, to je prostě, to jsou dvě věci, a poměrně zásadní, protože každá ta epidemie má průběh, řekněme paraboly, když to tak řekneme, a je otázka, v jakém bodě se nacházíme.

To jste si jistý, že teda, ne, víte, já na tyhle ty slovíčka, v absolutních číslech.

To jsou čísla ne, tak první vlna jste se koukali, kolik přibylo za týden, a koukali jsme se, jak se ta křivka vyvíjí.

V absolutních číslech počet hospitalizovaných, mluvíme o zdravotnictví, počet hospitalizovaných a počet lidí ve vážném stavu opravdu roste, a tyhle ty slovíčka, jestli s Covidem, na Covid a podobně, to já teď hrát nechci.

Já to nehraju, já Vám jenom říkám, že Vaše předpověď, že to za týden zkolabuje, se nezakládá na těch datech, která teď tady jsou.

Já jenom drobnou vsuvku. Ta absolutní čísla v tento okamžik neřeknou úplně to nejdůležitější.

Počkejte, já jsem za a) neřekl za týden, já jsem říkal, že je celkem jedno, jestli za 2 nebo 3 nebo 4 týdny. To je celkem jedno, důležité je ten vývoj a ten trend, a pokud je negativní, tak musíme začít něco dělat. To se snažím.

To, že je potřeba mít rezervu v té kapacitě lůžkové, ventilátory a podobně, je důležité, ale tady je velmi důležité, že ta absolutní data v tenhle okamžik, pokud nemáme jejich detailní rozbor o tom, jaké jsou to skupiny lidí, jaká je to riziková skupina, a tak dále, těžko můžeme předjímat, jak to bude mít dopad z hlediska opravdu toho, že bude masivní nárůst, nápor na ta lůžka, to je to, co teď říkal Mojmír Hampl, že je potřeba mít rozbor těch dat, a nestačí jenom operovat s číslem 3,5.

A jaká čísla ještě potřebujete?

Jací jsou to lidé? Jaká věková skupina? Jsou to lidé, kteří jsou považováni za lidi se sníženou imunitou, chroničtí pacienti a tak dál, to všechno bude hrát roli v tom, jaký to potom přinese nápor i na ta lůžka v těch nemocnicích.

Dobře, tak pojďme, můžu, pane Hample?

Vy se chcete bavit o budoucnosti.

Přesně tak, takhle, můžu tady jako říkat dobře, máme problém s testováním, protože ten počet těch pozitivních z těch testovaných, je teď u 15 %, na jaře byl 6, to znamená množství toho viru v populaci je daleko větší. Čím více budeme testovat, tím více budeme mít nakažených, ale ono je to celkem jedno, protože ten počet nakažených, ten evidovaný počet nakažených je pouze vzorkem z těch testovaných, v populaci je toho viru samozřejmě daleko více, to je logické. Pokud budu mluvit o těch hospitalizovaných, tak máme 2,4 % z těch nakažených jsou pak hospitalizováni, to tak plus minus pořád je, a teď nejvíce rostoucí skupina nakažených jsou mladí lidé. To zcela evidentně souvisí se školstvím, ale já myslím, že spousta čísel už se jako najít dá, teď jenom se rozhodnout, co dělat.

No, to já myslím, že trošku předbíháte závěry, tu analýzu, a to je znovu, vracíme se k tomu, co jsme si říkali na jaře, a to jsme si tehdy rozuměli, když to bylo ve stadiu, kdy to vypadalo, že ta epidemie ustupuje, já naprosto souhlasím s tím, že když se člověk podívá na historii, tak vždycky každá ta epidemie měla takovýhle průběh, jinak by to lidstvo neexistovalo, že jo, to je jako poměrně jednoduchý, ale vždycky je ta otázka, za jakých nákladů a za jakých obětí jako chcete, ať už ekonomických nebo zdravotních, to chcete podstoupit, a já prostě říkám, že já v tuto chvíli, vzhledem k tomu, jak fungovalo ministerstvo zdravotnictví na jaře, jak fungoval pan prof. Dušek, jak fungoval pan Prymula, tak já, bez dalšího nejsem schopen podepsat, že opatření, která navrhují, a která chtějí udělat, jsou proporcionální k velikosti toho problému, a k rychlosti šíření toho problému. To vám prostě nepodepíšu, nepodepíšu vám to, a myslím, že je to strašná škoda, že si prostě, že nejsme schopni na tomhle se jako ani shodnout odborně nebo politicky, že nemáme shodu na tom, že důvěřujeme stejným datům, já myslím, že to je jako úplně základní moment. Nebo já se zeptám jinak, řekněte mi, slyšel jste Vy od své vlády, které ideálně důvěřujete, že Vám řekla, že na základě scénáře A, B a C, který je opřen o data, která jsou konzistentní, sbíraná napříč tím sektorem, a dlouhodobě jsou v pořádku, to znamená, že scénář A znamená naražení na limit tehdy, scénář B, scénář C, slyšel jste něco takového? Neslyšel. Vy si kalkulujete sám, Vy si berete svoje vlastní čísla a děláte si svoje vlastní propočty. Rozumíte? To je přesně ten absolutní nesmysl toho všeho, že každý si dělá své vlastní propočty.

A jsem teda přespříliš nervózní, myslíte si, že jsem přespříliš nervózní? Z toho vývoje?

Podívejte. Já pořád nevím, jak, opravdu, a teď to říkám vážně, já nejsem politik, takže si můžu dovolit jako, nejde mi o žádné hlasy. Já bych opravdu chtěl už slyšet od odborné obce odpověď na otázku, jak vlastně závažná je ta choroba, jo, a oni se na tom neshodnou, my to prostě nevíme, my říkáme v různých okamžicích různě, pro různé věkové skupiny, pro různé skupiny s různými komorbiditami. Tak je to v zásadě, vzhledem k té smrtnosti, kterou dneska máme, vlastně mnohem menší, než na jaře, protože to množství těch nakažených, a i těch nemocných je samozřejmě logicky větší, ale celosvětově, ale, a ta smrtnost logicky klesá, tak znamená to, že už se na ni díváme jinak, nebo ne. Nebo jsme zase v tom módu jako na jaře, že říkáme, že je to jinými slovy mor.

To má svoji logiku.

Musíme k němu jednat jako k morovi.

To má svoji logiku akorát, oni se všichni.

Tohle má být předmětem veřejné debaty, rozumíte. Pan plukovník Prymula teď prostě přijde a řekne, já to zavřu, protože vím, že dělám dobře a vím, že to dělám na základě dat, které mám k dispozici a kterým věřím. Full, stop. Já nevím, mně jako to nestačí. Mně tohle nestačí.

Myslíte si, že to je jako intuitivní teďkom, a že to je nedůvěryhodné? Já mám totiž obavu z toho, že to tím neskončí, že to nebude moct skončit, pokud přijmeme to, že musíme snížit množství toho viru, a musíme prostě regulovat, regulovat šíření toho viru tak, aby se těch lidí nenakazilo násobně více, protože by to ten zdravotnický systém nezvládl, Vy říkáte, že k tomu nemáte data, já si myslím, že to je sice možný, ale podle všeho, snížit množství toho viru budeme muset, protože ten zdravotní systém zkolabovat může. Mimo jiné je tam argument, že všude v zahraničí takhle postupují.

No jasně, to je vždycky ten argument zahraničím, jo, ale říkám, jsou různé modely, jak k tomu můžete přistoupit, ale já pořád mám pocit, že Vy to berete strašně staticky, to se omlouvám jako za ten komentář.

Ne, ne, je to diskuse.

Protože to je, vždycky ten vývoj, i ekonomický, takovéhle pandemie je dynamický, to není tak, že společnost nereaguje spontánně, ona něco dělá, to nikdy není tak, že čekáte na to, až přijde prostě nějaký moudrý profesor a něco Vám nařídí. Například firmy, se kterými my spolupracujeme, jsou zpátky v režimu home officu, a to bez toho, aby byl ještě jmenoval nový ministr zdravotnictví, spousta věcí se děje prostě spontánně, i bez odpovědi na tu základní otázku.

I ten lockdown a omezení ekonomiky může přijít spontánně. Každý národ, každá rodina má svůj pud sebezáchovy. Pokud prostě se budou cítit ohroženi, začnou se chovat tak, aby ochránili své zájmy, ochránili sebe, já přestanu nakupovat, přestanu posílat děti do školy, prostě všechny tyhle věci se můžou stát, a ten lockdown, tak jako tak přijde.

Spontánní lockdown tomu říkejme jo.

Aby bylo jasno, já vůbec nejsem přítelem zastavování ekonomiky, a chci udělat všechno pro to, aby se to nestalo. To je všechno. Pane Jurečko.

Ale zároveň říkáte, že musíme přijmout ta plošná opatření.

Ano, ano.

Že jako v zásadě chceme všichni, protože to umět žít je taky důležité nejenom z hlediska zdravotního stavu, ale mít z čeho jo, takže to já naprosto s Vámi souhlasím, jenom já si třeba kladu taky otázky, a to tady jako vlastně ani pan ministr, a já chápu, že to nemá jednoduché, není schopen říct, dobře, teď on říká na 14 dní nebo na 30 dnů, teď to úplně nevíme, ta prohlášení jsou různá, teď to jakoby těmi opatřeními chce zastavit. Tak to teda co, tak se to rozvolní, a pak přijde v listopadu nebo prosinci zase co, takže vlastně si říct, jak teda budeme fungovat? Budeme fungovat tak, že dáme část peněz do investice, navýšíme lůžkové kapacity, budeme mít ventilátory a uděláme opatření tak, aby tam, kde se ti lidé setkávají, z hlediska dat docházelo nejčastěji k přenosům, uděláme technická opatření na základě moderních technologií, aby tam ten virus se nešířil? To by mě dávalo nějakou logiku, a to tady jako v těch opatřeních jako moc nevidím. Já chápu, že to je pod tlakem, že to není jednoduché, já totěm lidem vůbec nezávidím, být ve vládě v této době. Ale prostě chybí mi větší systematická práce, kdyby třeba řekli, na základě dat z chytré karantény a z trasování víme, že nejčastěji k přenosům dochází v těchto a v těchto lokalitách, a proto je omezujeme.

Mimo jiné, Prymula dnes řekl, že s něčím takovým přijde jo, nějakým takovým plánem.

Můžu rozvést to, co říkal pan Jurečka? Já bych řekl, mně chybí na straně vlády v tuto chvíli, chuť a vůle vůbec získat tu důvěru ve správnost té cesty, a to si myslím, že je strašně špatně.

Já jestli můžu, já bych řekl trošku něco jiného než pánové, byť nejsem s nimi v nějakém velkém rozporu, víte, ona žádná vláda vás ani neochrání zdravotně ani vás neuživí, to bohatství není z nějakých vládních žebračenek, které tisknou, to vzniká z práce, a zrovna tak i ten COVID jo, mně ušila roušku dcera moje 22 letá jo, tu první a hrdě jsem ji nosil celou první vlnu jo, dělalo to tisíce rodin, ti lidé se začali jinak chovat, teďka už také, já jsem byl včera v takové jako pražské hospodě, kde je vždycky boj o židli. Seděli jsme tam 2. Já jsem si tam šel dát oběd, jel jsem vlakem do Olomouce a zpátky, obě cesty jsem byl sám v kupé, čili ti lidé už samozřejmě začínají se nějak jinak chovat, a lidé zaplaťpánbůh, nejsou hloupější než vláda, a mají svoje rozhodování, a takhle ta společnost funguje, čili zase nechtějme od té vlády příliš, ale něco bysme chtít mohli, dostatečnou kapacitu kritických lůžek, vytvoření chytré karantény, protože nezlobte se na mě, na to byly 3 měsíce, a byla to priorita všech priorit, a ten výsledek je 0. Ten pan premiér Babiš když prodává to Vodňanské kuře, tak to je taky těžký proces, to musí vychovat kuře, veterina, prodej, reklama, já nevím, co všechno, účetnictví, a zvládnou to, lidi tam dostane.

Můžu jenom jako, Babiš dělá.

A teď je zcela zhroucený z toho, že vlastně neví, co ten lid chce, protože ten lid je úplně rozpolcený teď.

Problém je vládnout podle toho, co lidi chtějí.

My nejsme úplně v rozporu, já jsem hrozně rád jako za tu debatu, já jenom říkám, to omezení toho šíření toho viru se prostě musí udělat. A mně teď, vzhledem k tomu, že zhavarovala chytrá karanténa, jakékoliv lokální opatření, mě nic chytřejšího než ty.

Vy říkáte, zkusíme to podruhé lépe.

Než ty plošný opatření nenapadají, protože pokud bychom to nechali být, tak skutečně mám strach z toho, že ten počet mrtvých poletí nahoru. A masivní investice do ventilátorů, kde jsou ty lidi v umělém spánku mě úplně nenaplňuje nadšením, protože bych tomu rád předešel. To je pravda. Za druhé si myslím, že máme opravdu slabého premiér, který není schopen se postavit před národ a říct, je to tak, a tak, říci nepříjemnou pravdu. A říci, teď pojďte se mnou, já to zvládnu, uděláme to a to, a pokud to nebude fungovat, tak já tady nemám co dělat, já za vás položím život nebo svoji funkci nebo svoji čest nebo cokoliv chcete. To teda nemáme.

Pokládá vždycky životy těch ostatních.

A na druhou stranu, se prostě opravdu obávám toho, obávám o tu ekonomiku, protože zase na druhou stranu, pane Klausi, ona ta vláda, jak ty lidi mají být epidemiologové? Jak se mají chránit sami?

Ale lidé mají dost jako informací, lidé nejsou hloupí jo, to je taková ta mantra, že vždycky musí přijít nějaký chytrák, politik, a něco jim tam kázat, nejčastěji ještě z Prahy, co mají na vesnici dělat.

Lidi si myslím, že.

Na té vesnici by jim bylo daleko líp, kdyby si mohli zabíjet prase, kdyby si nemuseli číslovat jehňata, udávat se kvůli tomu, a vést knihu o praseti, kdo ho má doma, a podobný věci, ty lidi jsou docela jako moudří, já se s tím setkávám, jezdím tou republikou.

Řeknu třeba jednu konkrétní věc, která mě jako hrozně chybí, kdyby pan premiér opravdu, a členové vlády vrhli masivní svoji energii, když dělají výborné PR nebo jejich týmy dělají PR, třeba do té aplikace eRouška. Já jsem neslyšel pana premiéra, že by opakovaně burcoval lidi a třeba řekl, kdo bude mít eRoušku, bude mít zdarma nárok na otestování, když bude potřeba, prostě nějaká motivace, protože to je jeden z mála technických nástrojů, který když bude masivně fungovat, tak může něco přinést.

Já s Váma naprosto souhlasím, protože když se tady mohly dělat Účtenkovky a vyplácet miliony za to, kdo práskne svého, nebo kdo si vezme účtenku, tak máte pravdu.

Tady když blbě zaparkujete, tak jeden autíčko, automaticky vám jde pokuta až domů, dokonce vám to přeloží ještě i z Rakouska.

Ale kdyby k tomu byla nějaká pozitivní motivace prostě, to mi chybí hrozně.

Když to shrnu, tak já si myslím, že my se možná neshodnem jenom ve dvou úplně, v uvozovkách "drobných věcech" jo, za prvé, jestli to udržení pod kontrolou teď vyžaduje nějaká masivní plošná opatření, ano nebo ne, nebo jestli se umíme obejít bez nich, to je ad a), a ad b), jestli jsme schopni v nějakých takovýhle režimech omezení žít delší dobu, a čekat na nějaký konec, který nevíme, kdy přijde, to jsou asi ty dvě věci, ve kterých se možná neshodnem. Já si myslím, nebo pořád věřím tomu, že bychom se byli schopni obejít bez opravdu masivních plošných opatření. A za b), že ten cíl není to mýcení, a ani ta schopnost, jak byl ten hemerendenc, jako bouchat do toho každé čtvrtletí jenom proto, abysme to udrželi při zemi, že to není prostě produktivní strategie na dlouhou dobu.

Já jsem četl, myslím, že to psal prof. Prymula v nějakém svém rozhovoru, a vysvětloval, anebo prof. Smejkal, teď si nejsem jist, teď nechci se dotknout ani jednoho z nich, ale oni vysvětlovali.

Jen se dotýkejte, to je taky člen koroNERVU.

Ne, ne, to já si Vás vážím, i toho, že se zadarmo prostě věnujete věcem, které podle mého soudu měl dělat orgán vlády, a vysvětlovat lidem.

A vláda na ně kašle, vláda na ně úplně kašle.

Hlavně s těmi daty, stačilo.

Já si čtu celkem se zájmem Vaše dotazy, Vaše stanoviska, akorát nevidím vůbec žádnou reakci, to je dobrý, já jsem chtěl jenom říci, že oni vysvětlují nějakým způsobem, že ta kolektivní imunita vznikne v nějakém čase, že to tak je vždycky u epidemií, alespoň částečně, psali tam něco o 40-50 procentech populace, které buď budou očkováni, nebo získají nějakou jinou formu, a pak to množství toho viru se sníží, a musíme se s ním naučit žít. Já jsem četl takový zajímavý srovnání s virem HIV, když to v osmdesátých letech vzniklo, tak to bylo něco jako mor, nikdo nevěděl přesně, jak se to přenáší, pak to byl mor homosexuálů, mor narkomanů, a tak dále, a od té doby se s tím lidi naučili žít, nechráněný pohlavní styk, každý ví, že je velmi nebezpečný. Známe rizikové sexuální činnosti, víme, čemu se vyvarovat, a pokud takovéhle věci neděláme, tak jsme si jisti, že HIV těžko můžeme dostat, vyjma nějaké transfúze nebo něco podobného. A naučili jsme se s ním žít, a já si myslím, že takhle nějak asi to půjde taky, akorát je otázka, jak dlouho to bude trvat

Já myslím, že už v té fázi vlastně jsme, že takové ty základní, roušky, rozestupy, ruce, rozum k tomu přidat je důležitý. Že to tak jako začalo fungovat v té společnosti, takže já jako nemám obavu, že by ti lidi neuměli jako mít strašně myšlení, že mám někde v pozadí to vědomí té zodpovědnosti za sebe a za ty druhé, vemte si ty epidemie, já si pamatuju jako dítě bývaly úplavice a různé, taky jako jsme se ve školách tohle učili.

To je zároveň rozdělené na dvě části, na část, která říká, je to přehnané. A ta část která říká, vláda dělá málo.

To je třeba to, co chybí, proč je ta společnost takhle rozdělena, proč si z toho dělají lidé legraci? Protože některá ta opatření jsou neuvěřitelná, a jsou nevysvětlitelná. Nebyla dobře vysvětlena, a když to ta vláda nevysvětlí, tak ti lidi si z toho začnou okamžitě dělat tu legraci, viz ten zpěv, nebo teď mi volala včera paní z jídelny od nás, ze Štěpánova, a říkala, tak já mám na starost jídelnu, mám vydat 300 jídel žákům, ti žáci mi přijdou, stojí ve frontě takhle vedle sebe na ten oběd, ale já je v té jídelně musíme zozesadit po šesti, jo, to jsou takové věci, jako kdy potom chybí, aby ten politik z toho nejvyššího patra, zeptat se těch ředitelů škol a těch lidí, kteří jsou v té praxi, jestli to jde.

Ne, ale jako jsou tam teda vyložený jako pitomosti, jo, sdělovat operu, muzikál a činohru, to jsou takový.

A do kostela můžete po stech, tady 20, támhle 500, to je jako.

Ale otázka je, pane Klausi, ta principiální otázka, kterou tady vznesl pan Hampl, a to je, jestli se obejdeme bez těch celoplošných opatření? Ano, máte pravdu, že pan Hampl má pravdu, já si myslím, že teď ne, a považuju to za nebezpečný vývoj. Vy?

Já si myslím, že ano, já jsem proti těm opatřením, které vláda udělala a chystá udělat. Myslím si, že to překonáme, protože jako vždycky fungují rodiny, prostě lidé se musí postarat o svoji maminku, o svého tatínka. Můj osmnáctiletý syn nepůjde na diskotéku teďka tam srkat brčka, prostě maminka ho nepustí, lidi se chovají racionálně, a jako národ to samozřejmě překonáme. Kdyby jsme měli trošku schopnější vládu, tak to mohlo být bez větších nervů, ale jak říkal můj dědeček, netvař se, že za hodinu chcípneš, on to teda říkal jadrně, tak to je myslím docela důležité, aby jsme tady jako nestrašili, a tady jsme jako neděsili lidi, protože lidi patří do práce, děti patří do školy a samozřejmě, vláda má dělat na plný pecky to, aby bylo dostatek lůžek, a dostatek materiálu, aby jsme dokázali léčit naše nemocné.

A dramatické chyby jsme neudělali.

No tak ten květen, červen, červenec jsme udělali, jako ta vláda nepředvedla nic, a jsme stejně připraveni jako v březnu, ale snad ta situace nebude horší.

Já myslím, že dramatické chyby neudělali určitě lidé, lidé dokonce jako dřív ještě, já si pamatuji pana premiéra, i mě v SMS odmítal vyhlásit, ať se nosí roušky, trvalo mu to 5-6 dnů, než to vláda pochopila, lidé už je dávno šili, rozdávali, půjčovali si je, vozili do nemocnic a podobně, takže lidé si myslím, že mají docela dost rozumu, ale ten stát by měl se snažit pomoci v těch momentech, kde to ti lidé už nezvládají, teda společnost to nezvládá, a hlavně, když se teď dělají ta omezující opatření, dělají se už od začátku září, na ty rodiny to dopadá, na ty lidi, tak tam umět pomoci, a to mně chybí, to je vždycky s hrozným zpožděním, je to měsíc, měsíc a půl jako opozice předkládáme, navrhujeme, oni to vždycky smetou ze stolu, a potom teprve přijdou jako vítězoslavně, že to navrhují oni.

Stejné téma, a to je na závěr pro vás, samozřejmě. Ono teď se mluví o omezeních, ano, na to máme ne úplně stejný názor, ale vedle toho se vůbec nemluví o tom, jak pomoci živnostníkům nebo jako co dělat, protože už teď je celá řada lidí, kteří tím samozřejmě dotčeni jsou, těmi opatřeními přímo, a také tím zmiňovaným, změnou chování jo, pokud prostě hospoda večer byla plná, a teď tam prostě sedí 2 lidi, no tak logicky ten živnostník, který provozuje, problémy má a takových jsou už teď tisíce.

No samozřejmě, a Vy samozřejmě nemusíte udělat plošné opatření, ale sadu drobných opatření, které budou mít úplně stejný efekt. Já teda nevím, my už asi přetékáme někam do dalšího pořadu Vašeho, to se omlouvám, ale když jste mě takhle oslovil, tak já Vám řeknu, že jsem si jistý, že když uděláte opatření typu maximální počet lidí u stolu, zavírací doba, a možná ještě hlášení se lidí na vstupu a jejich identifikace, tak ten efekt jako na tu hospodu může být velice podobný tomu, že to prostě na dva týdny kompletně zavřete jo. A my nebudeme říkat, že to je jako plošné zavření, vy tím vlastně zbavíte ty živnostníky i té možnosti žádat nějakou kompenzaci, protože řekněte, my jsme vlastně nic hromadně nezavřeli, v tom to je to horší, ale přitom ten efekt může být hrozně podobný, a to si myslím, že k tomuhle směřujeme, takže.

A může to být úmysl? Když by se to zavřelo, tak bych logicky musel říci.

Že někdo uvažuje takto potom, co si vláda zažila na jaře se shozením těch svých rozhodnutí soudem? No to si myslím, že určitě tak uvažuje.

Přesně tak to je, a kromě toho máme 500 miliardový schodek státní rozpočet, na příští rok 360.

To může být opravdu ten, já jsem si myslel, že spekuluji, ale to opravdu může být bilion dodatečného dluhu za pouhopouhé 3 roky. Naprosto neuvěřitelné.

Vím, že přetékáme.

Státní rozpočet už neexistuje, to si nenalhávejme jo, to už jako, státní rozpočet, že vážně zvažujete priority, jestli dát trošku víc do školství nebo policistům, a máte nějaké příjmy. Ale teďka prostě.

Ono to, co říkal pan Hampl, je prostě fakt. Pokud by teď se něco celoplošně zavřelo, no tak logicky vláda musí nahradit těm, kterým to zavřela, škody, které utrpěla, a pokud se to zavře samo, tak řekne, holt jste špatně hospodařili no.

To, že musí, není ještě dodiskutováno ani z té první vlny, kdy padly stovky žalob ze strany soukromých firem vůči státu, uvidíme jak to vůbec rozřeší. Ale já s Váma souhlasím, že částečně asi v tom ten úmysl je, protože je pravdou dneska, už v sektoru služeb, v oblasti gastronomie, jsou data, tvrdá data České spořitelny, na základě plateb z platebních kart je vidět, že třeba po desáté hodině, ty zařízení třeba do dvou hodin do rána ztratí až 40 % svých tržeb. Já nevím, co by říkal pan premiér, kdyby mu někdo zrušil 40 % příjmů celé skupiny Agrofert. Asi by tím nadšený nebyl, asi by jako protestoval.

Takhle, to Čapí hnízdo asi má problémy, Vodňanský kuře ne.

Ta opatření se tady udělá, a zatím nevidím, že by stát přišel a řekl, hele, hlásíme se k tomu a něco vám dáme.

Protože takhle, ten státní rozpočet už, a to máte asi pánové pravdu, de facto jako neexistuje.

To je moje věta, a to já teď opakuji kudy chodím, my jsme ztratili státní rozpočet, státní rozpočet jako rozumná rozvaha příjmů a výdajů v této zemi, přestal existovat.

Tak pokud teď máme vystřeleno 500 miliard deficitu, v srpnu se začne říkat, že asi stačí 350, teď vlastně nikdo neví, možná to ani nestačí a teď se vystřelí 360 miliard na příští rok, tak to je pravda, že to.

Bohužel, paní ministryně, si vemte, jela do Lánů za panem prezidentem, asi před 14 dny a říkala, bude to 116 miliard.

Pak to nějak dopočetla.

Tento týden řekla 320, pokud se nepletu, a teď se neví, co v tom všechno je, jestli už tam započetla tu superhrubou mzdu, nezapočetla.

Ne, ne.

Právě, že tam není započtena.

To bude dalších 70 miliard, který.

My nemáme úvahu ani o těch výdajích, a ani o těch příjmech.

Pamatujte si před rokem, když se říkalo, nemáme miliardu korun na sociální služby, to bylo téma, které se měsíc...

Já si pamatuju s panem ministrem financí Babišem jsme se hádali třeba o 15 000 000 Kč na vládě, jo, dneska už je to v úplně jiným světě. Neuvěřitelně.

No já si myslím prostě, není jiná cesta, než se vrátit k hodnotám, na kterých tahle země zbohatla, přestat vyhazovat peníze za nic, zeštíhlit ten stát, ti lidé, ti živnostníci, ale i zaměstnanci, ti už si ty opasky utáhli, ten stát se nemůže tvářit, že se jakoby nic neděje, a dál ty peníze lifruje oknem, musíme začít podporovat české výrobky, české živnostníky, čili neschvalovat nějaké nesmyslné zákazy klecových chovů a podporovat tím polské a litevské výrobce na úkor našich, a tak dále, a tak dále, zrušit a změnit zákon o veřejných zakázkách, aby prostě prioritně všechny ty elektrárny, armáda, a tak dále, šli od českých výrobců, a začít se chovat jako každá rodina, když je trošku krize, začít se chovat normálně, a vrátit se nazpátek k tomu, jak ta skutečnost fungovala, školy aby učily.

Co se má udělat hned teď? Co by se mělo, z Vašeho pohledu?

Ve financích?

Ono to všechno se vším souvisí, co je teď nejurgentnější úkol? Co by se mělo udělat teď hned?

Myslíte na na straně vlády, směrem k veřejnosti?

K veřejnosti, k občanům, k financím.

Já myslím to, co jsem říkal na začátku, oklikou se tam vracíme, myslím si, že je to možná poslední pokus o to získat nějakou elementární důvěru v to, ne, co vláda dělá, ale co pan Prymula navrhuje, možná už je ne za 5 12, možná už je za pět půl jedné.

O tom tady vedeme debatu, teď hned.

Testovat, trasovat do 24 hodin, mít jasný plán, jakým způsobem budeme dál postupovat, a těm, kterých se tohle nepříjemně dotkne, rodiny, samoživitelky, živnostníci, malé, střední firmy, tak nastavit pomocnou ruku a pomoci.

Úplně stejný dotaz.

No to, co jsme měli udělat před třemi měsíci, zvýšit počet kritických lůžek, více trasovat a nechat lidi žít, nechat lidi pracovat, chodit do školy. Opatření třeba, měřit teplotu, aby skutečně ty nemocné děti do té školy nedorazily, a tak dále, něco, co může fungovat, nikoliv takové to, že tady smí 20 lidí, tady 500, tady sto, tady 40 a do akvaparku nevím kolik.

Pánové, definitivně jsme u konce. Moc vám děkuji za to, že jste přišli.

Děkujem a hezký večer všem.

Děkujeme. Pěkný večer.

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.