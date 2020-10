Pondělní JS LIVE: Rozhovor s Alexandrou Udženijou a Martinem Netolickým

Pozvání do pondělního Jaromír Soukup LIVE přijali zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS) a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Společně s moderátorem Jaromírem Soukupem diskutovali o hrozivých číslech počtu nakažených, kdy se Česko z premianta Evropy a vzorem pro všechny, stalo takřka odstrašujícím případem toho, co se stane, když se pravidla rozvolní příliš rychle a příliš brzy. Tématem pondělního díla tak byla aktuální ekonomická, společenská a epidemiologická situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 12. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dámo a pane, tak těch aktualit je celá řada, my máme trošičku problém, že o pár desítek minut předtáčíme před oznámenými opatřeními, která nás pravděpodobně od středy čekají, ale myslím si, že to tak moc nevadí, protože lze očekávat, že dojde ke zpřísnění. Začněme tedy tématem společenské, ekonomické, sociální situace v souvislosti s šířením koronaviru a teď jenom tak poznamenám páteční čísla, to znamená ta, která jsme zjistili v sobotu ráno, byla drastická, 8600 nakažených, řádově 30% takzvaný záchyt z těch testovaných, a to jsou jaksi čísla, který nás řadí jednoznačně na chvost celosvětového žebříčku, v Evropě jsme snad druzí po Andoře, ale Andora má asi 50 000 obyvatel, to si myslím, že není zrovna někdo, s kým bychom se měli srovnávat. O tom víkendu to bylo trošku lepší, ale je to tak, že se méně testuje, přiznejme si, že ta rizika, která s sebou ta nákaza nese v počtu hospitalizovaných, v počtu lidí v těžkém stavu jsou enormní. Tak teď jsem to takto uvedl, to je téma, už se nebudu ptát.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Taky je to téma, myslím si, že se na tom shodneme všichni. To, co jste řekl, je svatá pravda, ty čísla jsou enormní, je to alarmující, a to si ještě musíme uvědomit, že opravdu upozorňuji občany, že ne všichni, kteří jsou objednaný na testování, tam jdou. To znamená, jsou mezi námi i občané, kteří vlastně tam nejdu a třeba jsou taky nakažení, takže ty čísla můžou být mnohem větší, nicméně já si pamatuju tady na debatu před 3 týdny, kdy tady právě byl pan docent profesor Flegr.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

A on ale říkal, že to takhle bude, že to reprodukční číslo už před těmi 3-4 týdny bylo tak alarmující, že může nastat tahle ta situace, no, a my teď musíme všichni společně, úplně všichni společně udělat všechno pro to, aby ta úmrtí byla co nejnižší, abysme opravdu ochránili ty nejrizikovější skupiny, to je prostě náš úkol číslo 1.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní Alexandro, jenže ono to vypadá, že už jsme trošičku za vozem, nebo že už je trošičku pozdě, protože ono dopad těch opatření, byť těch, která budou, která byla dnes oznámena a budou tedy zavedena, i když se budou zpřísňovat, tak je vždycky až 2 týdny zhruba, protože ti, kteří se nakazili v těchto dnech, no, tak se pravděpodobně jejich stav u části z nich bude zhoršovat a v nemocnicích je uvidíme zhruba za týden a takhle je to pořád, to znamená, vy politici, a teď vy nejste ve vládě, musíte rozhodovat s předstihem a tady to vypadá, že ten předstih jsme prostě nenávratně ztratili.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

A to je přesně to, co jsem já tady říkala před těma 3-4 týdnama, že mně chybí, a nejenom mě, ale mým kolegům z ODS ten jasný plán, že má někdo říct, on měl někdo říct už na přelomu srpna a září, protože jsme všichni věděli, že jakmile se děti vrátí do škol, jakmile se prostě všichni vrátí z prázdnin, sejdeme se zase všichni společně, ještě k tomu bylo krásný počasí, takže opravdu ty lidi se scházeli společensky i mimo svoji práci, i mimo školu, a tak dále, tak jsme věděli, že ty čísla začnou růst, takže já si myslím, že tato vláda měla mít připraveno a říct, když bude počet nakažených takhle, budeme dělat tohle, když bude počet nakažených takhle a ty lidi mohli být na to připravený už, řekněme, od konce srpna, jenže tady tahle ta vláda naprosto zaspala a z mého pohledu tady dochází k jedné významné věci, že už občané, že je tady krize důvěry této vládě, tak, jak ta důvěra, a teď já jsem v opozici byla, a jsem i teď, ale tak, jak ta důvěra byla i z té strany, řekněme, opozice v tom březnu, kdy opravdu jsme se všichni jako našli, že to bylo pro nás něco nového, tak teď opravdu vidím, že ti občané vidí, že ta vláda zaspala a je tady krize důvěry. A je to špatně, protože zrovna v tuhle tu chvíli naše společnost krizi důvěry vůči politikům, vládě nepotřebuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane hejtmane, úplně stejné téma, ale je to jenom, jako chci zdůraznit to, že možná jsme v bezprecedentní situaci nejen tím, kde se zdravotně nacházíme a jaká jsou rizika, je pro nás zdravotní systém a opravdu tady jde o život, každá vládní chyba znamená poprvně v novodobé historii Česka mrtvé, když prostě vládní činitelé udělají chybu, tak za jejich chybu zaplatí lidi životem a já se prostě obávám, že ta chyba se stala a nedá se jen tak omluvit, protože ta logika věci znamená, že ty chyby, které se udělaly, s sebou ponesou mrtvé, už je nesou, a ponesou mrtvé v příštích 2 týdnech, protože tam bude doběh jaksi počtu hospitalizovaných lidí v těžkém stavu, případně mrtvých za ty, za ty období minulého týdne, kdy kulminoval ten nárůst nakažených.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

No, ten pojem krize důvěry je samozřejmě dobrý, ale já bych vrátil tu myšlenku tomu, kdo ji řekl tady v tom pořadu, shodou okolností Xaver Veselý, a myslím, že to není o vládě, to je o krizi důvěry vůbec vůči institucím, protože dnes se dostáváme do situace, že po tom jaru, kdy opravdu lidé byli připraveni ustoupit, řekněme, nařízení respektovat, tak přišlo léto, tam nám někdo tvrdil, my tu osobu si všichni vybavíme, jak je všechno v pohodě, včera jsem viděl jeden televizní sestřih a tam to bylo přesně vidět, jak ten člověk nejdřív něco říká, pak se děje úplně něco jiného a říká něco jiného.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mluvíte o České televizi, myslím, že 168 hodin, včera dávali ten sestřih, sestřih citátů pana Babiše.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Já jsem se zájmem se na to podíval, protože to, ta retrospektiva není úplně špatná, ono někdy je dobré si tyto věci připomínat, protože jestli ta krize důvěry je a někdo ji prohlubuje, tak jsou to právě tito lidé kteří, bohužel se vyjadřují často ke všemu a pravda, nejsou o těch záležitostech až tak dobře spraveni, mám na mysli po odborné stránce. A ono to potom vede k tomu, čeho jsme nyní svědky, čili, jinými slovy, dnes jsme měli videokonferenci jako hejtmané s představiteli vlády, kde jsme probírali jednotlivá opatření. A pan primátor Hřib mimo jiné zmínil, že je potřeba především vedle těch opatření a nařízení říci důvody, proč se k nim přistupuje, čili mluví se například o uzavření tedy škol, nejenom druhých stupňů, ale i těch dalších stupňů, a nějakém náhradním řešení, to jest de facto otevření škol pouze pro rodiny, respektive děti zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, ale měl by někdo říct, proč zrovna ty školy jsou to semeniště problémů, proč zrovna ve školách dochází k tomu přenosu, proč zrovna se přistupuje k tomu jakému opatření, a to je to, co v těch různých debatách neustále slyšíme, že prostě lidi často nevědí, proč zrovna toto opatření se děje, a to je škoda, mělo by se to vysvětlit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane hejtmane, já jsem teď poslední dobou takový jako nepříjemný na Andreje Babiše, nepříjemný na vládu, ne snad z toho důvodu, že by ta opatření, která jsou neodvratná, byla chybná, problém je v tom, jak jsou zdůvodňována, kdy jsou zaváděná a jakou cenu za ně budeme muset zaplatit. A já, viděl jste sobotní tiskovou konferenci Andreje Babiše po skončení senátních voleb?

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Víte, já se přiznám, já už Andreje Babiše neposlouchám, když je zrovna v rádiu, tak přelaďuju, protože bohužel jsme dospěli do situace, že mně často jeho podrážděnost vadí, já to prostě nechci poslouchat neustále v tom rádiu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, on je prostě nepříjemný, je podrážděný, útočný, ale ta tisková konference, když si nechali do sokolovské, nebo průhonické sokolovny svolat televizní štáby, ono přece, jenom je to 30 kilometrů od Prahy, nebo 20 kilometrů od Prahy, musely tam jet přenosové vozy, všichni novináři, čekalo se...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Do jeho vlastní sokolovny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Do jeho vlastní, ono to nějak patří tomu svěřenskému fondu, které mu nějak patří, ale, no, a teď se tam čekalo a on přišel s tím, já jsem chtěl říct, že nosíte roušky pod nosem, a to je špatně, protože to nemá, není k ničemu. Lidi, kteří se objednají, nechodí na testy, to je taky špatně. A když to nebudete dodržovat, tak vám to tady zavřeme. A tohle to řekl a šel pryč. Jak tomu lidi mají věřit, přece to, že se někdo srocuje před restauracema, je špatně, ale to je naprostý promile obyvatel, občanů. A pokud to dělají, tak mají dostat pokutu, ale přece takhle se to nesmí.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

No, ale to je přesně to, že to vůbec nebyl projev nebo nějaké prohlášení premiéra, to je ta krize důvěry. Najednou lidi koukali na někoho, kdo jim tam říká, jak mají nosit roušky. Já jsem neustále čekala, že tam premiér země, to je jedno, že je z opozice, jiný strany, ale že mi něco sdělí. To, co mě teda také nejvíc zarazilo, že samozřejmě první věta bylo, protože to bylo po druhém kole senátních voleb, tak pan Babiš řekne, já jsem to vůbec nesledoval, protože my tam žádného senátora nemáme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tohle mně přišlo, jak Babiš řekl, že ho to nezajímá, že se, že se o to nestará, že se stará o Covid a že mu kolegové řekli, že ANO má jednoho senátora, to mi hodně přišlo docela jako chytrý, on to vlastně, od sebe odpálil ty senátní volby s tím, že už se o tom nebude bavit.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Počkejte, chytrý to je, ale není to postoj premiéra, přece premiér, premiér nějakého státu vám proboha, ať se mu tak horní komora líbí nebo nelíbí, nemůže říct, že ho nějaké volby nezajímají, kde to jsme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To může být taktika.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tak pak jako není demokratická země, premiér má respektovat naši ústavu, má respektovat to, že jsou tady, že je tady Senát a nemůže první větou naprosto takhle smést se stolu, že tady byly nějaké volby jenom kvůli tomu, že náhodou zrovna v nich neuspěl, to je tristní, tohle to...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Tohle to je přesně, to, co říkáte, prohlubování té nedůvěry.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Vždyť právě, ano...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Vůči institucím toho státu. A pokud to dělá premiér, předseda vlády této země, já vím, že se v tom ústavním pořádku příliš neorientuje, to se stačí z jeho vyjádření vyčíst...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

On to dělá instinktivně a jednou se mu ten krizový štáb hodí, po druhé se mu nehodí.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Přesně tak, ale to prostě nesmí nastávat, prostě je předsedou vlády této země, lidé si ho zvolili, ale měl by mít určitý respekt a úctu ke všem institucím toho státu, protože ten stát je přece pospolitost nás všech, to není to, že se mu zrovna teďka nehodí Senát, protože tam nemá senátory.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesto mě to, já ještě, pane hejtmane, k tomu poznámka, to, co říkala paní Alexandra, to je pravda, o těch senátních volbách, ale to bych v rámci jeho taktiky asi dokázal pochopit, že to takhle od sebe odpálí a vlastně se o svém neúspěchu už nechce bavit, ale tam, kde opravdu jde, každá chyba znamená lidské životy, takovýmhle způsobem říct místo toho, vážení občané, udělali jsme chyby, odpusťte nám to, teď je musíme napravit, držte s námi a pokud prostě budeme na sebe přísní, tak to můžeme zvládnout, pokud to bude se horšit, tady je moje funkci k dispozici a lidi by mu věřili, ale to, co se řeklo, že to, že si za to můžeme sami, protože stojíme před restauraci, já jsem v restauraci už nebyl 2 měsíce a nikde nestojím, já roušku nosím poctivě, mě se to dotýkalo.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Já jsem, pardon, já jsem zvědavý, jaký bude jeho výklad, až právě zase třeba lidi příští rok řeknou, že tohoto pána už nechtějí po volbách, to taky bude svádět samozřejmě na ně, no, to budeme mít ale v tomto případě pravdu, tady v tom případě to pravdu nemá, protože ta nařízení dělá vláda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

A rozhoduje vláda a ve sboru a on ji vede, on má koordinovat. A jestli do toho vnáší chaos a já prostě na těch setkání, dnes třeba jsme měli tu videokonferenci, tak tam příliš chaosu nevnesl, ale bylo několik ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste ho nepustili ke slovu.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ne, tam, musím říct, že dneska naštěstí hovořili především ti, kteří tomu opravdu rozumí a orientují se v problematice, ale je to špatně samozřejmě, protože svádět vinu na ostatní, to umí každý a je to zbabělé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale víte...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já nevím, mně přijde, mě tahle ta situace státu přijde bezprecedentní, víte, když byly takové různé pitomosti, jako byl národní investiční plán za 8, já nevím, bilionů, tak to jsou takové politické hry a člověk si řekne dobře, tak přece víme, že to nemůže myslet vážně, je to možná nějaká vize investiční aktivity státu, ale těžko je vymahatelná, nebo jsou to zcela evidentně takový hámotiny, co kde kdo jakoby řekl, tak se to potom se sečetlo, ale nad tím se mávne rukou, to patří do do takového toho politického boje a nad tímhle tím jako se mávnout rukou nemůže.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Samozřejmě se nad tím mávnout rukou nemůže, tady opravdu jde o zdraví a o životy občanů naší země. A vy, když vidíte přesně, jak znevažuje pan premiér, já jsem dala příklad SDenát, ale takhle to pan premiér dělá s hodně věcma, který mu nevyhovují. A já musím za sebe, teď to řeknu jako občan a ne jako politik, já zase musím říct jednu věc, že aspoň byl vyměněn ministr zdravotnictví, že aspoň je tam někdo, já chápu, že na někoho pan Prymula muže být jako drsnej a ty jeho opatření jakoby nepříjemné, ale kdyby tam zůstal minulý ministr zdravotnictví, který ráno řekne jedno, pak mu zavolá premiér, vynadá mu, takže ve 12 řekne něco jinýho, pak mu zavolej odborníci a v 6 řeknu, tak to bylo úplně strašný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono, když to srovnáte, víte, tohle to autokratické vedení státu, to je možné, ale při jiném ústavním uspořádání, než máme my.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To bezesporu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Když vezmete teda pana Prymulu před, myslím to bylo minulý týden, kdy říkal v parlamentu na interpelacích, že uvažují nebo no chce zavést tu registraci v restauracích, a v přímým přenosu, nebo to je 2 týdny, byl to ten poslední předvolební den před krajskými volbami, a v přímém přenosu České televize to premiér smete se stolu, a přitom po 10 dnech od té doby řešíme otázku, jestli ty restaurace vůbec budou otevřené, teď se ukazuje, že budou možná zavřené od 6, což znamená, že většina z nich to vzdá, že to je zřetelné, pokud to bude trvat měsíce, tak tady se bavíme o tom, že ty restaurace už nikdy neotevřou.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tady nastávají obrovské problémy, my to v Praze pociťujeme už vlastně opravdu od jara, protože ten cestovní ruch, na kterém je Praha, nechci říct závislá, ale je to velmi významný přínos peněz nejenom pro Prahu, ale pro celou naší zemi, tak právě tam je to gastro, tam jsou ty restaurace, ty lidi zůstanou na chodníku, ty lidi, ty lidi nebudou mít práci. Problém je, že nám poroste nezaměstnanost a tak dále.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud teď vážně hovoříme, víte, mě, pane hejtmane, mě, taková jednoduchá otázka, když se hovoří o lockdownu a stále se opakuje, že lockdown nechceme, že se nebude uzavírat ekonomika, tak já říkám, no, tak ona se neuzavřela ze dne na den, ale ona se postupně uzavírá, postupně se uzavírá cestovní ruch, postupně se uzavírá gastro, školský byznys a chození děti do školy, to není velká věc ekonomiky státu, ten problém je, pokud zavřeme školy, tak statisíce rodičů zůstanou doma a budou ve svých firmách chybět a ten ekonomický pokles je, nebo ve svých zaměstnáních, je prostě dramatický, a to říkat, že to nechceme, nechceme, ale ono se to děje.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Tak během toho jara a pak následně těch letních měsíců jsme viděli přijata různá opatření a také kompenzace pro státní rozpočet jsou obrovská, dramatická. No, a já se teď nedivím, že vládní představitelé nechtějí přistupovat k dalším omezováním, protože ten stát už to prostě neunese. A měli bysme si uvědomit to už jednou všichni, protože to rozdávání všemi směry ještě v době, kdy je dojezd té prosperity, tak zrovna není promyšlené, budeme mít před sebou roky, kdy se pravděpodobně ekonomická realita ukáže v plné nahotě a my teď tady řešíme celou řadu různých dárečků různým skupinám skupinám obyvatel, ale přemýšlejme o tom, co bude zítra, ne zítra, pozítří, příští měsíc, příští rok, přespříští rok. Já bych očekával, že dostaneme už konečně nějakou vizi, národohospodářskou vizi, protože si všimněte, že Národní rozpočtová rada, která je poradním orgánem vlády, tak už poněkud déle její představitelé nebo členové vyjadřují poněkud jiné názory...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dokonce zřízena zákonem, to není jen tak nějaká poradní, ta je zřízena zákonem, to je de facto státní instituce.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ale bohužel mám pocit, že někteří vládní představitelé úplně nerespektují doporučení Národní rozpočtové rady. A to, co se děje teď, je evidentní, že už omezujeme to, co jde bez ekonomických dopadů nebo ne dramatických, protože kdybychom přešli k dalšímu omezování, tak de facto vypneme ekonomiku tak jako na jaře, a to už pravděpodobně nikdo nechce právě proto, že by to ten stát neunesl, ale tady už se fakt bavíme o tom, že by se to dotklo každého z nás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte v čem je problém, že v podstatě v této epidemické situaci, tak ta opatření mají smysl, až na to, že zdá se, že pokud je budeme dávkovat podobně...., postupně měkce a nezabráníme šíření toho viru, no, tak se nám ty čísla lepšit nebudou. A čím déle to bude trvat, tím, tím to bude dražší, dokonce jsem někde četl nějaký komentář, který říkal, že to je metoda jako uvaření žáby, když budeme pomalu zahřívat, zahřívat oheň, tak žába si ani nevšimne, že se uvaří.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Proto bych přibrzdil některé rozpočtové výdaje, opravdu je potřeba vážit víc, než kdykoliv předtím. A pokud já si vzpomínám na celou řadu jednání s vládou v době prosperity, kdy takzvaně nebylo na nic a teď najednou na všechno, to je hrozně krátkozraké, to je dočasné. A já to vidím na rozpočtu krajů.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Já jenom, než začnete, já jsem úplně mile překvapená, nechci říkat, že jsem v šoku, že tady slyším od představitele ČSSD, že se nemá rozdávat a že se to nemá dělat nesmyslně, já vám za to strašně moc děkuju, protože máte pravdu.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Řeknu jednu věc.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Máte pravdu, ale...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jestli v tomto státě někdo rozdává, tak to není ČSSD, ale především hnutí ANO.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ale jsou ve vládě celou dobu, takže nesou za to taky nějakou, ale od toho tady nejsme, abysme se my dva, my dva hádali.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Rozpočtové záležitosti řeší dominantně hnutí ANO, má místopředsedu pro ekonomiku, hospodářství, pana Havlíčka, má ministryni financí, vicepremiéra, má pana premiéra.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Vy máte taky paní Maláčovou a ta stačí za 3 jako, co se týče rozdávání, ale to je jedno. Heleďte, já jsem jenom chtěla říct to, co jste říkal, pane Soukupe, to je pravda, vemme si, že jenom za druhé čtvrtletí, a to jsme byli, řekněme, v plném, v plném provozu skoro, mimo, mimo nějaká odvětví, tak ten pokles byl o 8,7 % HDP, předpoklad byl 10 %, myslím si, že ten předpoklad byl velmi optimistické, že to bude ještě více, a to je opravdu alarmující. A kdy by se mělo začít šetřit, jak jste vy říkal, já s tím plně souhlasím, tak ta vláda má začít u sebe, my jsme jako ODS, celou tuhle tu dobu křičíme, máte moc úředníků, zbytečně dáváte...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Tak tohle jsou fráze.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Nejsou to fráze, vždyť to je tak, počkejte, víte, kolik na to jde miliard.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Paní kolegyně,...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Víte, kolik na to jde miliard, tady nabobtnal státní aparát...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pravda.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Říká se, není na...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Za ODS se to taky nepodařilo.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tak se podívejte, jak jsou investice...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Za ODS se to taky nepodařilo.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Podívejte se, jaké jsou běžný výdaje toho státu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu mít jenom poznámku. Víte, mně tady přijde, a na tuhle myšlenku mě tady opravdu přivedl Mojmír Hampl, to je bývalý viceguvernér České národní banky, který říká o státním rozpočtu, že státní rozpočet v tom slova smyslu, jak jsme ho byli zvyklí vnímat, že ideální stav je vyrovnaný či případně přebytkový a že skutečně se utrácí pouze to, co je v nějaké predikci výběru daní, tak de facto přestal existovat, což je pravda, protože dnešní schodek státní rozpočtu je 500 miliard a na příští rok 330, nebo kolik říkala ministryně, ještě na to zapomněla, to snížení příjmů, jaksi výnosu z té daně z příjmu kvůli té superhrubé mzdě, ale to je v zásadě jako jedno, je pravda, že to de facto přestalo existovat, to prostě tak je. A přiznám se, že predikce, jestli bude 10 % pokles, to teď podle mě jsou jenom opravdu věštění z křišťálové koule a tyhle ty seriózní úvahy opravdu neexistují, protože jsme opravdu nejhorší země na světě, ten lockdown bude muset...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ale věštění z křišťálové koule není druhé čtvrtletí, které je za náma, je to 8,4 pokles, to znamená, to je už fakt daný...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jasně...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

...a můžeme očekávat, že to půjde níž. A já, kdyby to bylo 10 %, tak ještě můžeme možná jásat, ale já se obávám, že to bude, a opravdu pro nás pro všechny, pro celou společnost to bude ohromný problém a hlavně to bude problém pro generace budoucnosti, protože těm my necháváme tady po nás ty dluhy, který tady budou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane hejtmane, ono opravdu, vy jste to jaksi uvedl, jo, a teď, víte, já mám dneska takovou smutnou náklad, jo, já jsem jako smutný, já jsem zoufalý, smutný do určité míry se samozřejmě cítím odpovědný za stav země, protože přece jenom mám televizi, mohu říkat věci, stejně jako vy politici se cítíte za stav země, to máme asi společné a je mi to jako líto, co se děje, je mi to hrozně líto a samozřejmě viním za to vládu, viním za to tu nekompetentnost, hloupost, viním za to všechny ty prchali, ty marketingové poradce, který radí těm politikům a Andreji Babišovi, co lidi asi tak chtějí slyšet, tak jasně, lidi chtějí slyšet, že se bude, budou mít lépe, že, že se stát blíží větší a větší prosperitě a že budeme větší příjmy a budeme mít lepší silnice a všechno tohle jsme slyšeli, ale když přišla krize, tak stát jako instituce v podstatě selhává, protože se jí nedá věřit.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ale víte, kdo tam selhává, a o tom jsme minuli v jedné z předchozích debat taky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslíte teď, co jsem řekl.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Neselhává systém, selhávají lidé v jeho čele, a to je ten největší problém. Já bych byl rád, kdyby stejně jako vy a my jsme, cítíme odpovědnost vůči celku, protože nám to vadí, mrzí, tak aby takto přemýšleli všichni a opravdu se nerozhodovalo jenom na marketingovém oddělení někde na Úřadu vlády, protože to říkal i Masaryk, všichni říkali, že prostě politik tady je přece od toho, aby činil i nepopulární rozhodnutí v době, která si to žádá, a ta doba si prostě žádá nepopulární opatření. A není to o tom, že kandidoval jenom proto, aby se na něj svítily kamery, aby byl na summitech celého světa, aby si tam podával ruku s tím či oním, nebo se takhle drkali teďka loktem, ale je tady přece od toho, že řídí ten stát, a sám víte, že máme 2 typy krizových manažerů, jedni, co krizi vytváří a druzí, co jí řeší. A sami si odpovězte na to, kdo je teďka ve vedení státu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože v tuhle chvíli máme do voleb rok. A jestli to takhle povedeme, tak opravdu nám hrozí jako národní katastrofa, jak hospodářská, tak...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tak tady je možnost...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Samozřejmě lidská, zdravotní...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tady je možnost vás, jako proboha, ne, že bych na něco nabádala, ale vy byste měli odejít z tý vlády, která to tady vede, já jsem strašně ráda...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale ono to, paní Alexandro, ono to řešení nemá, prezident republiky nikoho jiného, než Andreje Babiše...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ale já nevím, co udělá, já nevím, co udělá prezident republiky, já jsem ráda za tato slova od vás, že je slyším, od představitele sociální demokracie, mě to opravdu strašně těší. Na druhou stranu říkám, že bohužel si musíte přiznat, že část viny je i na vaší straně, protože vy v té vládě jste a jste součástí toho establishmentu, kterej tady vyvolává...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jedna drobnost.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ne vy osobně, ale vaši kolegové a prostě to tak je, bekujou vás komunisté a takhle potom vypadá naše společnost, takže...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jedna drobnost, za prvé, sociální demokracie...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Prosím, to si uvědomte.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

...tam je v menšině...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To je úplně jedno, ale jste tam.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jedno to není, protože...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tak odejděte.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jan Hamáček, pardon, já bych dokončil, Jan Hamáček opakovaně navrhoval, jak v březnu, tak nyní, aby se některé kroky činily výrazně dřív. Já si pamatuju vyhlášení nouzového stavu na jaře, pan premiér totiž nevěděl, co je nouzový stav, říkal nám, ale, prosím vás, běžte někam s tím nouzovým stavem, není žádná nouze, tehdy jsme chtěli ústřední krizový štáb, říkal, žádná krize není, není potřeba. To znamená, my stále pod vedení některých lidí, kteří bohužel nemají bazální znalosti o tom, jak se ty krize, krizové situace a mimořádné situace řeší, tak jsme vystaveni často riziku, protože ten stát, než na nastaví všechny ty svý mechanismy...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tady s vám, tady teda musím říct, s panem hejtmanem souhlasím, že já jsem jako nevěděl, že se do vedení státu, do funkce premiéra může stát někdo, kdo ani z pilnosti neabsolvoval základní přednášky o základech státu a práva, jak to funguje, jak jsou ty instituce na sebe navázaný, a tak, ale několik poznámek, pane hejtmane. Je pravda, že i kdybyste z vlády odešli, tak to problém moc neřeší, protože prezident republiky prostě opakovaně řekl, že nikoho jiného, než vítěze voleb, nejmenuje, čímž dal vzkaz případně sociálním demokratům, pokud by chtěli odejít z vlády, dal ten vzkaz komunistům, pokud by chtěli přestat podporovat vládu, protože oni mají, myslím, v listopadu sjezd, to je bod číslo jedna. Ale bod číslo dva, je pravda, že pan Hamáček bez ohledu na to, že začíná být také příjemný, jo, už je to teda nepříjemný sledovat jak Babiše, tak Hamáčka u obrazovek, ale budiž, no tak, když jde o životy, jestli si tím byl jist, když jde fakt o život a ta vláda jde úplně jiným směrem, tak jestli neměl jako teda bouchnout pěstí do stolu, případně pohrozit odchodem z vlády a začít jednání o tom, že u tohohle nechce být.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Tak teď už je asi pozdě skutečně, to by, pokud by mělo nastat, tak výrazně dřív, protože některá, některá situace z mého pohledu byla až nedůstojná, zejména v době, kdy byl teda nakonec třeba na jaře ustaven krizový štáb, ale v jeho čele byl úplně někdo jiný než ministr vnitra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

To je krajně nedůstojné, protože všude, všude ve světě, když je krizový štáb, tak právě vnitro je předurčené k jeho řízení, protože má zázemí, má aparát, lidi, kteří jsou k tomu vyškolení, ten ministr tam jenom ten, kdo řídí schůzi, když to zjednoduším.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A také má represivní aparát.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Složky záchranného systému jsou prostě pod ministrem vnitra.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ale z mého pohledu toto bylo třeba nedůstojné, a to tomu Babišovi měl říct z mého pohledu, protože prostě toto se nesmí dít, protože nemůže vypadat, pokud to Vojtěchovi nevadilo, a já třeba řeknu, kdyby tohle to udělal někdo mně na kraji, no, tak to já se ozvu velice hlasitě teda jako jo, protože tohle to není kolegiální, a ta kolegialita, je to kolektivní kolegiální orgán mimochodem, tak tady je důležitá v té vládě a ne, že někdo takovýmhle způsobem, ještě neodborným, zasahuje, a já tomu říkám vždycky česká cesta, tady někdo u nás něco vymyslí, aby to zejména odpovídalo jeho představám, a aby to plnilo jeho představy, to znamená, že my tady máme ústřední krizový štáb, teďka samozřejmě je správně tak, jak má být, ale na jaře jsme měli ústřední krizový štáb, který řídil úplně někdo jinej, než měl, a to je přesně ono. A jak se v tom ten občan má vyznat, jo, za dané situace já se pak nedivím, vždyť já mám taky přátele, byli jsme minulý týden na pivu, bavili jsme se o jednotlivých opatření, jo,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, ale ten problém...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

...ty názory od těch stolů, protože to se nedá vysvětlit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je problém, že ta epidemická krize je prostě jiná, než třeba když přijdou povodně, protože když přijdou povodně, tak je to otázka mobilizace nějakých záchranných opatření, která jsou prostě v plánu a je to na daném místě a pak se odstraňují následky, ale tady každá chyba nepříprava, nepředvídání, nenaslouchání odborníků, stojí lidský životy, to je to, co, co, já prostě jsem, z tohohle jsem já...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Podívejte, před 14 dny, nebo před 3 týdny, jo, hlavní vysílací čas v neděli večer 20:00, místo nějakého filmu, co je vždycky v tom hlavním vysílacím čase, vystupuje pan premiér, všichni jsme zase čekali, co nám sdělí, nesdělil lautr nic, nesdělil nic, jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Využil, využil, geniálně využil ochoty Český televize to napálit do prime time, vyvolal v lidech dojem, že přijde nějaký zásadní sdělení a pokusil se ovlivnit krajský volby, takhle to bylo.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ale k tomuhle tomu prime timu naskočily všechny komerční televize, takže to vysílaly všichni. A nesdělil nic.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Sledovanost byla 3,5 milionu, a to to nebylo o ničem jiném, o ničem jiném, když sečtu všechny televize, který to vysílaly, tak sledovanost byla 3,5 milionu lidí, nebylo to o ničem jiném, mějte mě rádi, věřte mi, já chci vyhrát krajské volby.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

No ale, není to málo, jako...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...když Česká televize naskočí.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Proběhly krajské volby a teď přichází jedno opatření za druhým, když teda jsme věděli, kam to spěje, i z hlediska těch různých propočtů, jako že ty modelace prof. Duška existují, tak já vím, že to nepříjemný prostě před krajskými volbami udělat něco zásadního, a ono by to ty krajské volby, upřímně řečeno, zas až tak dramaticky neovlivnilo, protože lidi jsou rozhodnutí výrazně dřív, v těch posledních dnech, kolik pak lidí se rozhoduje, ale ne, tady já jsem viděl proslov, opět mně to ukázalo, že já už si tu televizi, když mluví pan premiér, prostě nepustím, protože mně nic nesděluje a pro mě to je ztráta času.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Když jsme u institucí, paní Alexandro, četla jste rozhovor prezidenta republiky v Mladé frontě DNES, víte, mně hrozně nadávali.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Nečetla.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mně nenadávali, že jsem s prezidentem republiky, myslím, 3 roky každý týden dělal rozhovor, ale upřímně, tehdy nebyla vůbec takováhle situace, největší půtky, co jsme tam jako řešili, jmenování nějakýho, to, co byly největší spory, jmenování nějakýho profesora, pak ho nakonec jmenovali, jestli má být Babiš v čele vlády, nebo nemá, no, tak jsme se bavili, jestli vítěz voleb, a tak, ale to byly, nebo národní investiční plány, jestli tam má být 6 hokejových stadionů, nebo 8, ale upřímně řečeno úplně takovéhle otázky života a smrti jsme tam neřešil, já jsem se hrozně smál, protože ti autoři toho rozhovoru to nechali být, to, co tam říkal prezident, já jsem si jenom představil, co bych udělal, kdybych to slyšel na vlastní, na vlastní uši, že ti, co zkrachujou, jsou stejně neschopní a zkrachovali by stejně, že není potřeba jim pomáhat, lockdown nechceme a můžeme si za všechno sami, jestli pražská kavárna chodí do klubu Techtle mechtle, tak tam chodit nebude a má číst knížky, aby si, aby vylepšili svoji mdlou vzdělanost a takhle bych mohl pokračovat od prezidenta republiky v týhle tý době.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Je to strašné, já už dlouhodobě říkám, že náš prezident je náš všech. Já se nebudu rouhat tomu rezidentu jako instituci, tak rozděluje naší společnost. A na tomhle tom rozhovoru to bylo vidět, to bylo vidět strašně. Já už nevím, jestli to je záměrně, nebo je to opravdu nějaká stařecká zapšklost...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To já nevím, ale on to byl šílený víkend, v sobotu ráno...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

...příšerný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To byl šílený víkend. V sobotu ráno jsem se dozvěděl ty drastický čísla, který byly uveřejněny, a to skutečně, pokud někdo dokáže jako počítat a dá si tak, jak říká pan prof. Flegr, to pravítko do tý tabulky, tak ho to začne jakoby děsit, pak si přečtu rozhovor prezidenta republiky, pak slyším pana Hamáčka, který do toho úplně neorganicky začne vyprávět, že, že nemůže vy už vyloučit izraelský scénář bez nějaké odůvodnění. A pak se slyšel tiskovou konferenci pana premiéra, já už takovej víkend nechci.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

No, já bych si taky přála, aby takovej víkend nebyl, byť to byl víkend, kdy bylo druhé kolo senátních voleb, my jako ODS jsme docela s naším výsledkem spokojení, ale na druhou stranu chápu, opravdu chápu ty obavy těch občanů tý společnosti, protože pokud k nim ti nejvyšší představitelé na ně mluví v tomto duchu a říkají, vyslovují tyto neuvěřitelné věty, tak pak, kde je ta důvěra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

K tomu výsledku senátních voleb, docela dobrý, gratuluju samozřejmě Starostům zprostředkovaně, velmi dobrý, ale já teda nevím, jo, mám dvě otázky. Jedna je, kdo bude dělat předsedu a druhá je, že bych trochu mírnil vaše nadšení z toho, že najednou se obrací a že Andrej Babiš začíná ztrácet. Já si myslím, že pro ně je to jenom taková šarvátka, že to je takový...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To není nadšení, to je, jsou tu, byly tady nějaký volby, ty výsledky něco ukázaly. Já se bavím spíš o tý krize důvěry, říkám v té společnosti, jo, já nevím, jestli potom nakonec ti lidé půjdou a u těch uren zase za nějaký to hodí panu Babišovi, o tom já nemluvím, ale tak, jak já to nasávám, jak taky se bavím s lidmi, nejenom, nejenom s politiky, ale i politiky, my politici jsme jenom lidi, tak opravdu tady vidím, že ta nedůvěra těch lidí vůči těm opatřením, vůči tomu, co se děje, je velká, protože oni nevědí, oni jsou postaveni před hotovou věc a nevědí proč, proč se jim to děje, a to je ten problém, a pak slyší od prezidenta, že živnostníci, kteří jsou neschopní, tak mají zkrachovat nebo restaurace, vždyť to je strašný.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Z toho víkendu, tam je jeden silný signál právě pro ODS a opozici v tuto chvíli, protože prezident v tom rozhovoru také řekl, že po volbách dá 2 pokusy vítězi voleb a mluvil samozřejmě o tom, předpokládal, že to bude Andrej Babiš, a to je možná to důležité sdělení, protože mimochodem, když se podíváte totiž na krajské volby, a já být analytik Agrofertu nebo na Úřadu vlády, tak vrásky začínám mít. Víte proč? Protože ty krajské volby v době prakticky skoro nouzového stavu, v době pandemie měly vyšší volební účast, dokonce druhou nejvyšší v historii.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To je pravda.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

A víte, čím to je, protože pan premiér svým vystupováním poměrně hodně veřejnosti už tolik štve, že je zvednul a šli volit proti vládě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Gratuluji vám, vy jste obhájil v krajských volbách vynikající výsledek a obhájil jste funkci hejtmana, a to jste členem ČSSD, i když takovým zlobivým dítětem, protože většina veřejnosti vás zná jako mimořádně konsensuálního, přemýšlivého a slušného člověka, takže to si myslím, že vám jakoby hodně pomohlo, já bych řekl, že kdybyste nebyl v ČSSD, tak byste uspěl ještě víc, ale to je taková, to je taková jenom teorie, protože jste uspěl, protože jste uspěl, jako jeden z mála politiků ČSSD jste uspěl. Gratuluju.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Taky gratuluju ještě děkuju.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Ale zase je to určitá cesta, já jsem chtěl nabídnout v tom modelu, který jsme měli u nás v Pardubickém kraji, určitou cestu pro sociální demokracii, já vím, že z toho nebylo nadšení, když jsem představil ten projekt, protože jsme opustili určité zajeté mechanismy už při sestavování kandidátky a v rámci kampaně, ale je vidět, že prostě cesta existuje, a to bylo to, o co já jsem se snažil. To, jestli jsem hejtmanem, budu hejtmanem, to není podstatné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Kraji jste dokázal, ale na té celostátní úrovni můžu říct něco hrozně ošklivýho. Já si myslím, že buď musíte udělat koalici s ANO do voleb, nebo z té vlády odejít pryč.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Koalici, volební koalici s hnutím ANO je pro mě osobně naprosto nepřijatelné, protože já jsem do sociální demokracie vstupoval úplně z jiných důvodů, dneska už můžu říct, že před 20 lety jako student, ale já si nedovedu představit, že bysme šli dohromady s populistickou stranou, protože hnutí ANO, a já to, já jsem to definoval na jednom našem sjezdu, co to vlastně je hnutí ANO, pro mě to je liberálně populistické hnutí, dneska už možná levicové, které má velmi levicový program, ale je řízené pravicovými lidmi, a to není normální, to já vím, že to jako rozkročenost, ale kde hnutí ANO ideově stojí, já třeba tady s kolegyní můžeme se v řadě věcí nesouhlasit, ale víme, kde kdo z nás je.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Jsme čitelní.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Jaké hodnoty hájíme, a to je fér. A ta diskuze tady k demokracii patří, ale s kým já mám tam diskutovat, to je totiž ten největší problém, to je skupina lidí, kteří nemají společného prakticky nic, kromě toho, že chtějí funkci, a to prostě není fér, je to málo a já říkám za sebe, že pokud by sociální o něčem takovém uvažovala, tak se ozvu hlasitě a velmi hlasitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože to se zdá býti opravdu varianta, a to, co řekl, to, co řekl pan hejtman, je jako konstatování, tak hnutí ANO je jako čistě levicová strana, to není žádné hnutí, to je prostě čistě levicová strana, i když je to registrováno jako hnutí, která slibuje a slibuje a slibuje a pokud se něco nedaří, tak se řekne, že za to může Kalousek nebo Topolánek, to je celkem v pořádku, z tohohle toho pohledu si myslím, že to nefunguje akorát na Piráty a na Starosty, protože ti tam v té době v těch předchozích vládách jako by nebyli, a dokonce, teď jsem řekl Kalousek, Topolánek, ale samozřejmě také ČSSD, stále slyšíme o tom, že ty, jsou to tradiční politický strany, který brání hnutí ANO v rozletu, ale upřímně, je to levicová strana, čistě levicová strana, která těžce poškozuje a vysává voliče těm tradičním levicovým stranám, to je boj, který oni si musí vybojovat.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Dobře, to je...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Pravicovými lidmi, protože on, když začínal, tak říká, já jsem byl volič ODS, to říkal vždycky...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ale má tam prvního místopředsedu, pana Faltýnka, ten je z ČSSD, paní Jermanová byla z ODS...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je historie.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ne, počkejte, já jsem, teď jsem nemyslela to ve zlém, já jenom právě potvrzuju ty vaše slova, který jste říkal, že v podstatě i z té strany, a to je jedno, jestli byla ODS nebo ČSSD, tak vlastně šli do jednoho hnutí, čímž to znamená, že tam nejsou žádný hodnoty, že tam není žádný čitelný program, protože ty lidi byli za funkce ochotní jít někam jinam. A dneska nám třeba pan Babiš, já jsem se strašně smála u tý televize, když on říkal, že nevím, jak se jmenujou ty lidé, co je problém v tom Brně, co je pozavírali, a tak dále, a teď je jmenoval a říkal...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Já myslím, že nezná ani členy poslaneckého klubu.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ten byl, ten byl v ODS, a tak dále, no jo, ale nestíhají ho v době, kdy byl v ODS, oni ho stíhají, kdy byl v ANO.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Všimla jste si, že on to začal říkat na té slavné tiskové konferenci...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To je prostě, to už je tak strašně legrační, takže tyhle ty lidi, které ODS nepustila dopředu, vlastně paní Jermanová taky za nás byla starostkou a neměla žádnou funkci, kolik vím, tak její působení právě v zastupitelstvu, když byla zastupitelka za ODS, tak bylo nijaké, ona furt chtěla nějakou funkci, kolegové ve Středočeským kraji jí to nedali, tak šla do ANO, jo, a takhle bych mohla prostě pokračovat, kdo v tom ANO je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem se chtěl jako zeptat, to jsme zdrbli a zkritizovali hnutí ANO, myslím si, že...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

To jsou fakta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takže to je racionální, že to je popsaná skutečnost. Na druhou stranu nesmíme zapomenout to, že za rok jsou volby, což je upřímně, vzhledem ke stavu naší společnosti poměrně krátká doba, je to 11 měsíců, které uplynou jako voda, zvlášť v tomhle dramatickém období. A ono to u vás na té pravé straně taky nevypadá o moc jako líp.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Proč si to tak myslíte?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože jste takhle...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Řekněte mi to, teď jsem vám nerozuměla.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože jste takhle roztříštěni, máte ve svém součtu docela dobré, dobré preference, až na to, že na těch krajích to šlo, ještě vám hrozně pomohli Starostové, a na těch krajích to šlo, protože tam není prezident republiky, který jmenuje hejtmana. Jinde ho v těch parlamentních volbách, v parlamentních volbách je prezident republiky, který, který jmenuje premiéra, a tam jenom logicky čistě úplně jednoduše říkám, že on jmenuje toho, kdo vyhraje volby, kdo bude mít nejvíc procent a tam to teda fakt vypadá na Babiše. Co chcete proti tomu dělat, protože říkám, že 11 %, je 11 měsíců je relativně...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Já bych, já se nikdy nevzdávám, nebo nikdy nejsem, než to nastane, nám všichni vždycky, i ODS, říkali, vy už nebudete, ale my pomalu, my říkáme, že jsme si vždycky dávali cíle, teď jsme splnili svůj cíl 15 % v krajských volbách, 50 % víc mandátů v krajských volbách, jsme ve všech krajích mimo 2 nebo 3, kde ještě nejsou koalice, ale se tam jedná, ve všech krajích jsme zpátky, máme zatím 3 hejtmany potvrzené, takže já si myslím, že opravdu se vracíme do těch pozic, protože lidé pochopili, že mezi náma jsou lidé, který opravdu tu politiku a tu práci umějí dělat, že jsou to lidé, který opravdu splní ten program.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tahle, ale volby nevyhrajete, já vám nechci brát nadšení, ale volby nevyhrajete.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Nikdy neříkejte nikdy. Jak říkáte, jak říkáte, tak my se musíme snažit všichni, anebo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem dřív boxoval, myslím, počkejte, že jsem neboxoval tak úplně blbě. Kdybych šel na zápas s Mikem Tysonem, tak si můžu říkat, že vyhraju.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Tak za prvé, Babiš není, za prvé, Babiš teda v žádném případě není Mike Tyson, tak to bych se teda hodně pobavila, pokud vy ho tak vidíte, já teda tak nevidím, vůbec jako.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takže si říkejme, že ODS vyhraje volby, ale do první rány, no.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Moment, ale taky je to o tom, taky je to o tom, že když se vyhrajou ty volby, tak je to o tom, aby ten, kdo je pověřenej, přece našel tu většinu v té sněmovně. A pokud ji nenajde, tak nemůže sestavit vládu.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Pak je druhý pokus.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Dobře, ale...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

...že udělá úplně stejně.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Dobře, tak je druhý pokus. A pokud ani v tom druhém pokusu to nebude?

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

No, a co předseda sněmovny, o to bude teďka hrát.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A to může trvat 2 roky.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Ano, ale já jenom říkám, já jenom říkám, že my máme udělat všechno pro to, abysme dosáhli co nejlepšího výsledku, my jsme udělali v některých krajích koalice s jinými subjekty středopravicovými, nám se to osvědčilo, myslím si, že ta spolupráce v té sněmovně nám taky ukázala, že jsou tady subjekty, kterým, se kterýma můžeme spolupracovat, a to je například cesta za mě. Já si myslím, že máme udělat všechno pro to, abysme měli co nejlepší výsledek. A i kdyby to vyhrál Andrej Babiš tak, abysme mu skoro znemožnili, aby udělal, aby sestavil vládu a získal důvěru v tý Poslanecký sněmovně, a to ale musí všichni.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak nám pan prezident ukázal, nějaká důvěra není úplně zásadní kategorie, zvlášť když v roce 2023 jsou prezidentské volby, že?

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Přesně tak, a to je taky jeden, myslím si, že důležitý milník, kolik vím, tak pan prezident Zeman už nemůže kandidovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nemůže.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Takže nás tady možná taky čekají konečně opravdu lepší časy.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Tím pádem výkladově z toho docházím k názoru, že ta krize může trvat až do prezidentských voleb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, ano, to si také myslím.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

A možná někdo má ten zájem, nebo bude mít ten zájem.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Já pevně věřím v tom...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

My rozhodně ne.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

...že prostě se bude vycházet ne jenom z výsledků toho prvního, ale té většiny v Poslanecké sněmovně, a právě tyto volby ukazují, já se podívám jenom třeba na Pardubický kraj, hnutí ANO vyhrálo. Vím od kolegů z hnutí ANO, že si mysleli na 28 %, měli 19,5. Ale když se podívám na ostatní, k nám se nedostali ani komunisté, ani SPD a posčítám ostatní, tak prakticky 75 % hlasovalo a věděli, jaký názory má Netolickej, věděli, jaký názory mají kolegové z ODS, věděli, jaký mají názory kolegové ze STANu, takže nikoho nemůže překvapit, že ti, kteří jsou principiálně proti populistickému hnutí, sestavili koalici. A něco podobného, a to si myslím, že Andrej Babiš moc dobře ví, proto byl tak nervózní na těch tiskových konferencích, že hrozí příští rok. A jedinou jeho záchranou je pan prezident v Lánech, takže je to o tom tandemu a já jsem zvědavý, jak dlouho vydrží.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

A tak ten tandem tady funguje už dlouho, takže, vždycky, když je nějaká šarvátka, tak se něco někomu slíbí, kanál tady se odsouhlasí na vládě...

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Nikdo z nás není u těch jejich vzájemných rozhovorů, protože to je určitě mnohem komplikovanější vztah, než se nám jeví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Asi ano, ale jaksi nejsme mušky, abychom mohli v Lánech být v té jednací místnosti, to asi nezjistíme, zbývá nám než hodnotit ty fakta, která se pak dostanou ven. Dámo a pane, já se omlouvám za tu smutnou nebo mírně zoufalou atmosféru téhle té debaty, ale jinak jsem to vést neuměl a děkuju vám za to, že jste přišli.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Děkujeme za pozvání.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

--------------------

Děkujeme za pozvání.

Martin NETOLICKÝ, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje

--------------------

Na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Děkuji za pozornost.