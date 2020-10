Poslední předvolební debata s trojicí exkluzivních hostů

Tématem poslední předvolební debaty Jaromír Soukup LIVE nebyla agitace pro jednotlivé politické strany, ale - jak už je to poslední dobou zvykem - koronavirus. Jeho dopady na společnost, ekonomiku a pochopitelně na naše zdraví. I tentokrát si moderátor pořadu Jaromír Soukup přizval zajímavé hosty. Pozvání přijali senátor Zdeněk Hraba (STAN), poslanec Patrik Nacher (ANO) a náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík (ČSSD).

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 1. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, pánové, to téma je jasné já nedovedu si představit příliš mnoho závažnějších situací, než je nouzový stav naší země. My jsme se o důvodech, které k tomu vedly a o té situaci s koronavirem bavili mnohokrát. Předpokládám, že se znovu dotkneme zdravotní části problematiky, ale teď bych se chtěl věnovat tomu, jestli je nutné, aby ten nouzový stav vyhlášen byl. A teď nepředjímám váš názor, ani nepředjímejte můj. Bylo to nezbytně nutné, pane doktore?

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Tak já nejsem lékař. Domnívám se, že pan ministr Prymula navrhl vládě vyhlášení nouzového stavu ze závažných důvodů, že zná čísla budoucího vývoje, nebo pravděpodobnosti, takže si troufám říct, že asi potřeba byl. Otázka je, zda mezi vyhlášením a skutečným tedy faktickým nouzovým stavem je několik dní, zda neměl být vyhlášen hned, pokud je ta situace skutečně tak závažná a nečekat tedy až po volbách.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono jsou 2 věci, nejsou ty opatření, a tam musím říci, že s tím souhlasím, protože pokud máme, pokud máme jaksi porovnávat požadavek na zdraví, zdravotnický systém nebo nezahlcený zdravotnický systém a neomezenou aktivitu lidí, tak ty věci už se teď nebo nepotkávají, je prostě potřeba omezit šíření toho viru, abychom zachránili zdravotnictví, to asi ano, a určitě se vrátíme k tomu, jak moc máme sahat do aktivity lidí, do shromažďování, a tak, k tomu se určitě vrátíme, ale jestli k tomuhle byl potřeba nouzový stav, nouzový stav celého státu, který vlastně dává vládě na 30 dnů de facto, já to nechci přehnat, ale dobře, diktátorské pravomoci.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Tak já se domnívám, že asi to potřeba tedy byla, protože opatření ministra jsou možná, pokud nejsou ta opatření příliš razantní nebo plošná, pokud je to opatření razantní a plošné, tak potom je potřeba, aby se jednalo v režimu tedy nouzového stavu, aby to byly opatření vlády a nebyly to pouze opatření ministra, také koneckonců judikoval i soud na jaře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Po náměstku, teď to máte těžký, jo, protože na jednu stranu jste součástí vy jako ČSSD vládní koalice a na druhé straně máte stále 5 hejtmanů, já tím narážím na to, že podobného efektu, jako je při nouzovém stavu a rozhodnutími vlády, se dá dosáhnout rozhodnutími hejtmanů v případě stavu nebezpečí, já vím, že to není úplně přesně, ale...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já jsem chtěl vlastně trošku zareagovat na pana doktora, který je doktor práv, a ne medicíny, jasně říkal, že jde o ty zdravotní záležitosti, ale ono o ně v tuhle tu chvíli vlastně nejde, on ten nouzový stav je právě, pak o tom pan senátor i hovořil, je vlastně kvůli právnímu prostředí v této, v této zemi. A je to přesně o tom, že v některých momentech se vláda, ministr zdravotnictví a vláda vyčerpaly, co jim umožňuje realizovat bez nouzového stavu. Já bych hrozně moc rád tady všem chtěl znovu říci, že nouzový stav neznamená, že budeme jako v Izraeli, kde v Izraeli nemůžete jít 500 metrů, dál než 500 metrů od domu. Nikdo tady nezavírá fabriky. Nikdo tady nezavírá hospody. Nikdo nezavírá obchody. Nikdo nikomu nezakazuje, že nesmí chodit ven. Ten nouzový stav je velmi úzce vázán na to, že v některých případech se nám teďko naplňuje kapacita našeho zdravotnictví a hrozí, a to je jenom jeden segment, jedna záležitost, jeden příklad, a hrozí nám, že třeba nebude nebude zdravotnický personál, že nebude lékařský personál. A v nouzovém stavu je možné nařídit medikům, že budou pracovat, že budou prostě do těch nemocnic nebo do těch..., stejně tak musí, třeba studentkám zdravotních, zdravotních škol, to je jeden příkladů, a je to za úhradu ještě ke všemu, není to, není to nucená práce, a to je jeden z důvodů, proč tady se vyhlašuje nouzový stav.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nařízení pracovní povinnosti, já to chápu. Akorát ti kritici nouzového stavu a posílení pravomocí vlády říkají, že stav nebezpečí může vyhlásit každý hejtman a ty pravomoci má tak velmi podobné, ano, nařízení pracovní povinnosti ne, ale zase tam je ten dotazník, jestli nějaký student šestého ročníku medicíny by odmítl v této situaci jít pomoci pracovat do nemocnice, no, já si myslím, že ne, že by všichni šli dobrovolně.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Můžu dát ještě jeden příklad, třeba z energetiky, kdy v nouzovém stavu můžete nařídit zaměstnanců, a zase nikdo to nechce, ale prostě může to nastat, začíná nám být chladno, týká se to třeba teplárenství, tak ve chvíli, kdy prostě je problém na pracovišti, je tam nemoc, prostě karanténa, a tak dál, tak můžete nařídit zaměstnancům nad rámec zákoníku práce, že oni prostě v té práci zůstanou a budou. Pro ně je to samozřejmě nemilé, přijdou o kontakt s rodinou, ale třeba v tom místě zajistím to teplo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zatím tohle teda jako úplně realistické není.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Pane redaktore, dovolte mi, prosím, dovolte mi větu já s těmi lidmi z toho energetického sektoru, ale to není jako ČEZ, to jsou prostě teplárny, které máme ve svých okresních městech, ve svých krajích, tak oni se na to velmi intenzivně ptají, oni se na to připravují. A já právě si myslím, že ten nouzový stav je tady pro to, abychom byli připraveni, kdyby ta situace nastala, ať to můžeme řešit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To máte pravdu, to máte jako v tomhle směru pravdu, teď jenom věc, že ten nouzový stav může vláda vyhlásit kdykoliv, to znamená, pokud by takováhle, takováhle věc nastala, že skutečně dostal krizi, se dostaly do krize třeba vytápění nebo dodávky energetiky a tak, tak se to, nebo energii, tak se to může změnit relativně rychle, mě akorát tak...

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

On je to, on je to právní, se nesluší, vám skočím do řeči, on je to právní rámec, ve které může vláda jednat a naopak dostat třeba i opozici více do hry, protože parlament, sněmovna může ten nouzový stav kdykoliv zrušit, na rozdíl od opatření ministra zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pravda, až na to, že parlament to neudělá, protože v něm většinu má vládní koalice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Nachere, včera, když jste to poslouchal, to zdůvodňování nouzového stavu, a nemusíme se tomu věnovat úplně dopodrobna, protože ta opatření, znova opakuji, podle mého názoru na místě jsou proti šíření tomu viru. Teď jde o ten nouzový stav. Když jste to poslouchal včera v Poslanecké sněmovně, bylo něco, co vás jako překvapilo, já pak mám několik poznámek, co zas překvapilo mě. Mě teda překvapilo nejdřív, že vláda chtěla si to rozhodnout sama a pak přijít do parlamentu to vysvětlovat, asi si uvědomili, že to není úplně ono, že přece jen ten parlament je jejich nadřízenej, takže nejdřív přišli do parlamentu, kde to tedy projednali se vší bouřlivostí a pak tedy rozhodli, což teda jsem považoval za dobře. Zatímco špatně jsem teda považoval to, že by to nejdřív rozhodli a pak to šli vysvětlovat, ale výsledek by byl asi ten samý, no, ale tak aspoň...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Tak mě tam asi nezaujalo přímo extra jako nic, nějak žádný bod, spíše teď je, teď to vnímám tak, že je to lepší, než na jaře v tom, že se opravdu děje kolem tohoto ta vysvětlující, jak to říct kampaň, nebo ta vysvětlující komunikace, kde se právě odlišuje, že ten nouzový stav je jednak nějaký právní akt, aby se mohlo něco vyhlašovat, jinak by to ty soudy, jinak by to ty soudy zrušily a pak je to ten věcný, ta věcná část té věci, to jsou ta jednotlivá opatření. A tady mě k tomuhle tomu na první dobrou napadá, že my jsme vlastně oběti vlastního úspěchu, že tím, že když se podíváme na tu smrtnost toho koronaviru a ty, ty těžké případy a porovnáme to se všemi zeměmi, které tím prošly, tak my jsme na jaře, byť za obrovskou cenu ekonomickou, tak jsme tím prošli relativně, relativně dobře, relativně dobře. A v té chvíli potom v létě byli spousta lidí, včetně mě samozřejmě, to se přiznám, jak utržený ze řetězu, takže všichni moji známí, s kterými jsem se bavil, kteří byli v zahraničí, já jsem nebyl, tak mi říkali, a to mě překvapilo, že ať byli kdekoliv, v Belgii, ve Francii, v Holandsku, v Německu, v Rakousku, tak tam množství lidí, který, u takový věci, které je viditelná, jo, jako je nošení roušek, v létě, v létě, tak tam nosili ty roušky mnohem víc než u nás, to znamená, že ono...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vidíte, jak jsem se i přes to televizní opotil, když jste řekl, že jsme obětí vlastního úspěchu v době, kdy včera včera přibylo 150 hospitalizovaných a nemusím být velký matematik, abych při tom současném nárůstu se dopočítal v průběhu 3 týdnů problémů v mnoha nemocnicích, tak vy řeknete, že jsme obětí vlastního úspěchu.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Pane Soukupe, vy jste to, já jsem to říkal, oběti vlastního úspěchu z toho, jak se to od prožilo v té první vlně na jaře. A opravdu důkazem je ta vizualizace toho, že když jste se prošli po metropolí západoevropských a po Praze...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak všude byly roušky, všude byly rozestupy, omezené vstupy do restaurací, nebyly, nebyly jídelní lístky, to všechno jako víme...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Když máte v zemi, kde zemřelo 10, 20 tisíc lidí, a v zemi, kde umřelo několik set lidí, když bych to měl takhle kvantifikovat, tak samozřejmě tam ten strach je mnohem větší a ta opatření přetrvávají i přesto, že už...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vláda, promiňte, tak dobře, tak teď já se trošku odopocuji, ale počkejte, a vláda se řídí podle toho, co si myslí obyvatelstvo, jak moc je vystrašené, anebo se řídí tím, co říkají kvalifikovaní epidemiologové, protože kvalifikovaní epidemiologové i české vládě museli říci, že je to tikající bomba, že můžeme mít problém.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

A proto jsem řekl, že jsme obětí vlastně úspěchu, že pak se vám ta, ta opatření se vám pak těžko prosazují, i tady jsme seděli v pořadu, kde byla ta debata, je skutečně nezbytně nutné, abysme v létě byli tak přísní, není už, není už část to uvolnit a podobně. I tady se, tady jsem seděl...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, cítil jste se, to asi je taková debata v kruhu, ale cítil jste se komfortně, když včera vystupovali vládní činitelé. Já se přiznám s pilností na to čekal, ČT 24 ten přenos z parlamentu pouštěli někdy po půlnoci, myslím, že dokonce začínal až v půl jedné, já jsem na ně opravdu čekal, protože, protože šlo o nouzový stav, předtím jsem si na internetu četl různé komentáře, články, já jsem to chtěl vidět na vlastní oči. A já, když jsem to viděl na vlastní oči, tak si myslím, že ty média byly strašně hodný na ty vládní činitele. Já, když si vzpomenu na pana Hamáčka, který tam opravdu jako mimořádně arogantně řval na poslance a říkal, jestli někdo má nějakou geniální myšlenku, tak ať sem jako přijde, a tak jako vyděšený pan Stanjura tam přišel a říkal, pane ministře, takhle s náma nemůžete mluvit, takhle se to tam jako opakovalo pořád dokola. Vám to jako nevadilo?

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Tak já bych takhle nevystupovala, já takovým způsobem nevystupuju, ale potěším vás, co mně tam chybělo a co jsem se ptal pana ministra jako koaliční poslanec a budu ho v tomto interpelovat, je, že mně tam trochu chybí, a myslím si, že i celé řadě lidí a diváků vašich, je ta dlouhodobá perspektiva, co je ten cíl. Víme krátkodobě, že cíl je snížit to reprodukční číslo, zploštit tu křivku a podobně, ale mě zajímá, a zajímá to spoustu lidí, jako to světlo na konci tunelu, co bude potom, pak se to zase uvolní, pak se ta křivka zase rozjede, pak to zase utlumí, kdy to skončí. Na jaře, na podzim...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu vám odpovědět, oni odborníci a pan profesor Prymula vysvětluje, že musí být nějaká forma imunity v populaci, která bude v kombinací vakcíny, imunitní reakce organismu, a tak dále, až to množství viru bude ve společnosti menší a nebude tak nebezpečný, trvale menší a nebude tak nebezpečný, a pak se s ní musíme naučit žít, když to takhle shrnu. Ale tahle ta otázka je, dejme tomu, možná za rok, rok a půl, a do té doby budeme muset bojovat zhruba tak, jak říkáte. Pane Povšíku, tak teď...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já si myslím, že ta perspektiva každého zajímá a věřím, že když jste předtím hovořil o ministru vnitra, že jste, pane poslanče, chtěl interpelovat pana ministra zdravotnictví v této věci, protože tu perspektivu, tu vidinu, ten konec musí dát právě ministr zdravotnictví. A hrozně bych chtěl poprosit o jednu věc. Já chápu, že pro ANO je poměrně těžké to, co se tady stalo někdy v srpnu, že z toho máte určité trauma, že pan premiér pod vlivem lajků a hlášek na Facebooku udělal naprosto nekompetentní a neodborný zásah proti ministru zdravotnictví a že v podstatě důsledkem toho je ten dnešní ne úplně ideální stav, ale chci poprosit, už se nevracejme k tomu, co tady bylo nebo nebylo na jaře. Samozřejmě, že stojí za to si říct třeba určitá srovnání. Tady v populaci se velmi často hovoří o tom, jak geniálně to zvládlo Švédsko. Já jsem se podíval na ta data, vždycky se říká, nic nedělali, bylo kompletní uvolnění, není to zdaleka pravda. V létě ve Švédsku se nemohlo shromažďovat víc než 50 lidí, tam ta přísná, jestli ještě můžu, u nás zesnulo něco přes 600 lidí, ve Švédsku je to desetinásobek, my jsme stejně velká země, takže jako prostě řekněme si, že opravdu to úplné uvolnění prostě nebylo, nebylo správné, přineslo by to v důsledku větší úmrtí, víc zesnulých. A jak tady správně je řečeno, ti lidé nejenom, že měli v těch jiných zemích trošku větší osobní zodpovědnost, já jsem třeba byl na Slovensku, a prostě tam byla ta povinnost...

Jaromír SOUKUP, moderátor

My jsme si vyzkoušeli obě dvě varianty. My jsme si vyzkoušeli přísné opatření na jaře, jedny z nejpřísnějších, byť za cenu, dobře, uzavření ekonomiky, a to jsme jako zvládli dobře. A pak jsme si vyzkoušeli to absolutní volno. A ty důsledky vidíme teď.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ale takhle...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsme si vyzkoušeli obojí.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

To jsme byli úplně nejpřísnější. Německo, třeba Volkswagen, zavřel na mnoho týdnů, továrnu Volkswagen zavřel dřív Škoda Auto Česká republika, takže jako ta situace byla, byla velmi podobná. A teďko, to je přeci důležité, já jsem hrozně rád, že nám dáváte prostor, a mám teda pocit, že i s opozicí se tady umíme shodnout ve vztahu k tomu nouzovému stavu, že teda, jestli to ukazuje tu moudrost toho Senátu, tak já jsem za to strašně rád, protože je důležité těm lidem říkat, že skutečně nouzový stav neznamená nějaký konec, nějaké zavírání všeho, co potřebujeme k životu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď s váma bezezbytku souhlasím.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Děkuju za to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď s váma bezezbytku souhlasím. Pane doktore, ale věc se má tak, a já nechci strašit, ale myslím si, že je dobré mluvit otevřeně a nelhat, jo. Já, pokud si čtu vyjádření odborníků, pokud si pečlivě čtu vyjádření profesora Prymuly nebo ministra Prymuly, tak mám takový pocit, že nemůžeme být příliš optimističtí. Já, když jsem viděl dneska ráno a zase, jak jsem čekal na ten přenos ČT 24, tak vím, že v jednu hodinu 10 minut ministerstvo zdravotnictví uvolňuje data o nakažených a další data z minulého dne. Dnes v jednu hodinu 10 minut neuvolnilo nic a byly tam data ze šesté hodiny odpoledne, bylo zřejmé, že mají nějaký problém. Přesto ráno média tak jako nadšeně říkala na internetu různé články, že konečně klesá počet nakažených. Já jsem říkal, no, vzhledem k tomu, že jsem díky vám poslancům byl vzhůru až do té jedné hodiny, tak si říkám, co to melou, když oni to přece neaktualizovali, evidentně mají nějaký problém, protože očekávat, že v průběhu jednoho dne počet nakažených spadne na polovinu, je naprosto nesmyslné, naprosto nerealistické, to bysme neměli testovat, to prostě je nerealistické, pak se samozřejmě ukázalo, že ten včerejší den byl třetí nejhorší za celou republiku, až ministerstvo zdravotnictví ta data tam doplnila. A teď ta otázka, já si totiž myslím zcela realisticky, že to, co se udělalo teď a vyvolalo to relativně silnou odezvu, myslím ta opatření, je strašně málo, je to hrozně slov, je to velmi mírné a budeme muset přitvrdit.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Já si to myslím taky, já si to myslím taky. K tomu vyjádření ještě, jak jste říkal, jak vystupovala vláda včera, tak vláda věděla, asi ví o tom, že ten vývoj není úplně dobrý, evidentně nechtěla vyhlásit nouzový stav před volbami, snažila se to odložit maximálně za hranici voleb, teď už asi nebylo jiné cesty, než vytvořit ten právní rámec toho nouzového stavu, zřejmě ta čísla nejsou úplně dobrá, já jsem si ale počítal třeba počet zemřelých v Čechách, v České republice a v Německu na počet obyvatel, pořád ještě v Německu, a to je spíš důsledek té první vlny, je 2krát větší, ale zřejmě v kombinaci s dalšími nemocemi ten podzim nevypadá úplně pozitivně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prof. Prymula říká relativně jednoduchý argument na tuto, a teď já nejsem epidemiolog, ale neustále si něco čtu a teď budu citovat ministra zdravotnictví, jehož podporuji. To přiznám, že ano. On říká, no dobře, na jaře jsme měli z testovaných nakažených zhruba 6 %, teď máme 13 až 15 %, to nesvědčí prostě o ničem jiném, než že to množství viru populaci je prostě velké, je prostě podstatně větší, a proto je to podstatně nebezpečnější.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Je to tak, ten právní rámec pořád..., nouzový stav je sice nejvyšší stupeň, ale umožňuje ještě těm jednotlivým opatřením přitvrzovat, když to řeknu lidově, můžou být ta opatření přísnější a přísnější. Co bylo bylo, řekněme, to, zda to mohlo být dřív nebo později, jestli někdo učinil to, co měl nebo neučinil, to už je teď jedno, tam jsou důležitá ta data a ty prognózy do budoucna. A pokud tedy chápu slova ministra Prymuly, dobře, tak on se obává nějakého horšího pesimističtější scénáře. A v tomto směru má moji podporu, já nebudu odstřelovat pana ministra za opatření, mám tady před sebou jedno, které z pohledu, tedy toho právního textu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jaké?

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

...nejsou úplně ideální. Tady je třeba mimořádné opatření ze 24. září, kterým tedy nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, tedy praktickým lékařům pro děti dorost, a ta opatření jsou naformulována tak špatně, že třeba u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, se izolace ukončuje po uplynutí 10 dnů, ale neříká se, tím se myslí, tímto právním textem, všichni, kteří vypadají zdravě, to znamená, že by ten dětský doktor měl obvolat všechny své pacienty a nařídit jim karanténu. Takhle ten právní text nemá vypadat. A já nechci pana ministra kritizovat, vím, že to myslel dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Tak to prostě na tom ministerstvu někdo z právního odboru, ono z ministerstev vyleze někdy věcí, že jo, pane náměstku, pane náměstku ministryně.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Je to je to pravda, navíc jako je potřeba říct, že všichni ti úředníci dneska dělají pod obrovským tlakem, jako skutečně už od od jara je tady neuvěřitelný tlak na rychlost a pak samozřejmě chybí úplná ta preciznost, když sedíte, zasedá vláda, něco, něco se řekne a najednou premiér, a to není teď proti premiérovi, kdokoliv prostě cokoliv řekne, tak to připravte a do hodiny, ať to tady máme, jenomže ti úředníci, než prostě projedou všechny souvislosti, je to hrozně složité, takže jako já, ale chyby by být určitě neměly, no, já vlastně jako řeknu, že teď jako politik a sociálnědemokratický politik si vlastně říkám, jestli ten nouzový stav neměl být ještě před volbami, protože by vlastně ti lidé pochopili, že se nic neděje, že, mně dneska třeba chodily různé dotazy přes Facebook.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nemáte spíš pocit, že by lidi měli vědět, že se něco děje, ale ne ve smyslu, že ten nouzový stav není nějaký výjimečný stav zákaz vycházení, ale že fakt děje něco, že ta situace je nebezpečná ve smyslu faktickém, zdravotním.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Pane Soukupe, ti lidé to vlastně moc nechtějí slyšet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ano.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ta populace je velmi rozdělená. A ti, kteří to moc nechtějí slyšet, tak zároveň obviňují vládu, že nouzový stav chce jenom kvůli tomu, aby zase někdo mohl nakupovat z Číny nějaké ochranné prostředky, a tak dál. Já všude říkám, že ochranných, a pohádal jsem se tuhle v debatě jiného média konkurenčního, tak jsem se pohádal se zástupcem ODS, který řekl, Hamáček to chce jenom proto, aby zase kupoval ty šunty z Číny, my sklady máme plný, my nic nepotřebujeme takto nakupovat, Česká republika, až na některé segmenty, třeba na rukavice, protože ty se, tuším, tady nevyrábí, tak v podstatě respirátory, roušky, my jsme z větší části soběstační.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane náměstku, jsou tady k tomuhle 2 poznámky. Já jsem slyšel dokonce takový vtip, že ty letadla z Číny, že každá třetí paleta má ty, není ty, ochranné pomůcky, ale ty provize... Byl tady včera..., ne ne ne, ale byl tady včera...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ona dřív nebo později přijde nějaká vyšetřovací komise a bude to v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Včera v tomto pořadu tady byl šéf Státních hmotných rezerv Pavel Švagr, on říkal takovou zajímavou věc...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Hodně jste ho umlčoval, já jsem na vás...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte, nevím, nevím, no, tak snažil jsem se být spravedlivý, ale on říkal takovou zajímavou věc, že vypsali výběrové řízení podle zákona a že českých dodavatelů se přihlásilo strašně málo.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Můžu vám něco taky prozradit z ministerstva práce a sociálních věcí? My jsme využili určité výjimky, která nám umožňuje, že do 2 000 000 Kč můžeme přímo oslovit konkrétní firmy. Naši lidé, kteří jsou fakt neskutečně poctiví, a v tomto bych dal, zejména za toho šéfa odboru zakázek, ruku, asi do ohně bych se nebál za něj dát, tak prostě vyhledal, co na trhu šlo, oslovili jsme české firmy a asi z 8 nebo 9, kde jsme chtěli FFP2 respirátory, tak nám přišla jedna jediná nabídka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Něco podobného říkal Pavel Švagr. Já jsem chtěl...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Asi mají plné kapacity, asi mají možná...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem chtěl konfrontovat to tvrzení, že čeští dodavatelé jsou znevýhodňováni na úkor těch čínských nebo nějakých jiných, ale šéf Státních hmotných rezerv řekl, že prostě ta poptávka, nebo těch přihlášek chodí prostě hrozně málo.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Podle pravidel hospodářské soutěže jsme mohli oslovit české firmy jenom do těch 2 000 000 Kč, pak děláme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane náměstku, sdílíte tu obavu, že tím rozsahem těch opatření, která teď jsou, to nekončí, že to prostě ta čísla jsou tak nepříznivá, že budeme muset přitvrzovat?

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Říkají to odborníci. Já vždycky tvrdím, že politik má naslouchat odborníkům a na základě toho potom, potom rozhodovat. A pan Prymula prostě ty obavy cítí, jeho tým, který je podle mě docela, ne docela, pardon, který je velmi kompetentní, moc se omlouvám, který je velmi kompetentní, tak ty obavy cítí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V tom se asi shodujeme.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

A proto chtějí od pondělka trošku přitvrdit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vidíte, vidíte ten odpor, který se zvedá.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já to čtu na svém Facebooku, já kandiduji...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na sociálních sítích lidé se rozčilují...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

...často jako důvod, proč nebudou volit sociální demokracii a nedaří se mi to, velmi často, dneska jsem vedl poměrně intenzivní debatu a zjistil jsem, že se mi to vlastně nedaří dostatečně vysvětlovat, je to asi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane poslanče, teď úplně stejná debata...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Já nekandiduju, takže já mám tu výhodu, že jako to nepotřebuju to vysvětlovat takhle rychle, ale podle mě to je o tom, že my se musíme začít bavit, a tam směřovaly ty moje dotazy, samozřejmě na pana prof. Prymulu, ne na pana Hamáčka, to jste špatně pochopil, směřují právě k tomu, že ti lidé potřebují vědět jakoby, kde je ten bod zlomu, kde se vlastně začne pomalu vracet k tomu životu, pokud se k němu vůbec budeme vracet, jak jsme ho žili před koronavirem, protože ti lidé jsou schopní nejezdit na dovolenou, být doma s dětma, který, který...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, pane poslanče, jenom, jenom čtete pana prof. Prymulu. On říká takový provokativní dotaz na Seznam.cz. Tak na tenhle ten dotaz říkal. Pamatujete si ty 2 roky, co jsem říkal, za co jsem sklidil tu kritiku, ale třeba u toho cestovního ruchu skutečně 2 roky pravděpodobně ta bude ta cesta, než to bude jako dřív. A ti odborníci se shodují, že to fakt nebudou měsíce.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Tak já, když to, když to dopovím, nejde jenom o cestování, jde o ten způsob jako života, že jdete do divadla, že se sejdete s přáteli, že můžete někoho pozvat na svatbu, ta nebude omezená množstvím lidí a podobně. A ti lidé samozřejmě chtějí vědět, co je, co je ten bod zlomu. A pak samozřejmě se zvyšuje motivace těch lidí, to není o těch krátkodobých opatření, na to si myslím, že si postupně jako zvykáme, ale co mně tam osobně chybí, na to já se ptám, a na to já teďka se budu snažit jako zaměřit tu pozornost, co to je, je to to promoření, je to to, že se najde ta vakcína, pokud se najde, bude povinnost, aby se všichni proočkovali, protože tady víme i zkušenost třeba z chřipky, že většina se očkovat nechce, a tak dále, prostě pro ty lidi, byť můžete říct, že to je z křišťálový koule, tak pro ty lidi je podstatný vědět, jakoby co je ten bod, kterého my musíme dosáhnout, kdy se to zlomí. Ne to, že za 14 dní se to změkčí, protože ta křivka se vrátí zpátky, pak se zase, před Vánocema zase půjde nahoru, zase se přituhuje a vlastně to budou takové ty vlny, ale ty lidi zajímá, kdy to vlastně, kdy to vlastně skončí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane poslanče, já nechci, víte, vy se vždycky trošku rozčilujete, že vás přerušuju, ale já se snažím jako diskutovat, jo, já nemám zase moc rád, když si politik připraví jako monolog a každý vstup moderátora považuje za přerušování toho monologu, zase na to jsem trošku alergický já, tak se na mě nezlobte, jo, ale jenom...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Já to řeknu vcelku, ono, když to řeknu jenom do půlky, tak to nemusí mít ta myšlenka logiku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale možná úmyslně, jo, zase není, že bych úplně nutně potřeboval být na obrazovce, poněvadž jsem tady pořád skoro, tak jenom se snažím tu debatu vést nějak zajímavě, aspoň z mého pohledu, víte, protože to, co říkáte, je pravda, akorát ta odpověď, pokud si dobře čtu prof. Prymulu a další epidemiology, třeba z IKEMu, a tak, tyhle ty vynikající odborníky, tak oni jsou k tomu velmi pokorní a říkají, no, my musíme snížit množství viru v té populaci, což se prostě bude dít tou imunizacací, imunizací veřejnosti, nebo toho obyvatelstva, a to jinak, než kombinací promoření nebo nějakých obranných imunitních reakcí organismu a vakcíny, prostě nepůjde a do té doby, do té doby budeme muset s tím virem žít tak, jak říkáte, pokud jedno opatření zafunguje, může vláda pravděpodobně uvažovat o tom, že ho povolí, případně zase objeví další rizikovou činnost, tak jí zase musí..., bude muset přitlačit, a to není otázka na 14 dnů, to znamená, jestli lidé si opravdu myslí, že tak, jak ty pravidla teď byly stanoveny na 14 dnů, že pak to končí, to určitě ne. /Reklama/.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Vy jste to, vy jste to řekl přesně, ale vy možná tím, jak se připravujete na ten pořad, tak si čtete spoustu věcí, ale já v tom veřejném prostoru moc o tom dlouhodobým horizontu, o tý dlouhodobý perspektivě moc nečtu, proto já chci se o tom bavit, proto mám připravenu tu interpelaci, kterou bych dal, kdybych nebyl tady v tomto pořadu teďka, abysme se o tom bavili, byť vím, že to samozřejmě není garance, ale ti lidé samozřejmě chtějí vidět někde to světlo, protože o čem se tady bavíme, a vy jste to řekl, ten národ je potom rozdělen na půlku, půlka která nechce...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď úplně jako soft téma, pane doktore,...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Nechce respektovat žádná pravidla, půlka, která se bojí všeho. A vy potřebujete těm lidem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to, co naznačil...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

...perspektivu nějakou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To, co naznačil pan Nacher, to, co říká pan náměstek, no, tak lidi jsou prostě vzteklí, nedaří se to vysvětlovat. Já, když tu reakce divadelníků, tak na jednu stranu docela jako chápu, že rozdělovat jako činohru a operu, nebo muzikály jako je pitomost, protože v té činohře se prská jako úplně stejně jako v tom muzikálu, až na to, že v tom muzikálu hraje 70 herců a v činohře třeba jenom 3. A jestli budou řvát takhle, tak se nestane to, že uvolní ty muzikály a operu, ale zavřou i tu činohru, to je jako celkem pochopitelná věc..

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Tam jsou dva, v podstatě 2 světy, ten mikrosvět toho individuálního člověka, který vidí tu nespravedlnost, proč zrovna já. A potom je tam nějaká sociální skupina, která musí být zřejmě z toho epidemiologického hlediska nějak, nějak regulovaná. Já bych ještě možná naznačil nějaké prognózy, které byly na internetu, nejsou tedy oficiálních, jsou to zahraniční, hovoří o tom, že by se ta vlna snad měla zlomit na přelomu prosince/ledna, že by to mělo ještě v tom realistickém scénáři stoupat až do prosince, nechci šířit nějakou paniku, ale ono to tak asi bude podle mého laického, laického pohledu, když bysme měli říct, co může zabírat, jestli je světlo na konci tunelu, tak se můžeme podívat do jihovýchodní Asie, tam se podařilo tu druhou vlnu jaksi omezit, zploštit, ať už je to Tchaj-wan, ať už je to Čína, ať už je to Vietnam.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jo, ale dovedete, třeba v Austrálii, dovedete si představit, co by se tady dělo, když začneme takhle řvát, s prominutím, kvůli rouškám nebo kvůli tomu, že byly zavřený divadla, což samo o sobě není příjemný, já to chápu, ale ty zdravotní rizika jsou daleko větší, co by se dělo, kdybysme se k nám chovali jako třeba v Izraeli nebo třeba v Austrálii, a to už nemluvím o Hongkongu nebo Číně, kdy v Austrálii opravdu dostanete flastry, když jste 500 metrů od domova, kdy skutečně policie zvoní na zvonky a kontroluje členy domácnosti, a takovýhle věci, dovedete si představit, co by se tady dělo?

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Policejní zákroky tam jsou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tvrdý policejní zákroky....

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ve velmi demokratických zemích.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Austrálie, nemluvíme o Singapuru nebo, já nevím, nebo o nějakých vojenských diktaturách, mluvíme o Austrálii.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

To je velmi důležité si to připomenout, že tomu, že tomu tak je, že tady opravdu nikdo nenastoluje žádnou, žádnou totalitu, není tady žádná policejní brutalita.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jo, ve Španělsku, teď trošku já jsem tady najel do..., za aroganci do ministra Hamáčka, to je, ale ve Španělsku, když nemáte na ulici roušku, tak dostanete 200 EUR pokutu a vůbec se s váma policie nebaví.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Zavírá se Madrid v tuhle tu chvíli, ta opatření jsou daleko přísnější. A možná jenom, jestli můžu. Vy jste mluvil, že se otevřou brzo volební místnosti, a já jsem zvědav, kolik přijde těch pseudohrdinů, kteří budou chtít dokázat, že si tu roušku nevezmou a prostě půjdou volit a teď tam budou těm nebohým členům volební komise, který tam de facto trpěj, to je, já jsem za mlada byl několikrát ve volební komisi, to je hrozný, hrozný tam sedět ten čas, je to to opravdu nepříjemný, navíc se všichni trošku bojej. A až tam budou chodit ti pseudohrdinové a budou prostě demonstrovat, že nechtějí tu roušku, a teď budou čekat, co ty lidi, třeba i ty starší lidi v té komisi s ním budou dělat, já bych v tomto ohledu chtěl hrozně jako apelovat a poprosit, opravdu dodržujme ta pravidla, je to i s ohledem na všechny ostatní, kteří chtějí využít svého volebního práva, chtějí jít do bezpečné volební místnosti a myslím, že v tom se shodujeme, já jsem byl nedávno na debatě s lídry ve Středočeském kraji, jestli jsme se na jediné věci všichni shodli, tak jsme říkali, opravdu se nikdo nebojte, ty volební místnosti jsou bezpečné a prostě využijte svého práva volit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já teda se přiznám, že ani nechci vůbec mluvit o tom, jak to asi dopadne, ani nemůžu, jsme den před volbami, to nejde, jsem opravdu zvědavá, jaký to bude mít dopad na volební účast, jestli lidi se prostě budou bát tam jít, uvidíme, ony ty krajské volby nikdy nebyly hitparádou, ale uvidíme, jestli lidé se nezaleknou, já jsem rád, že i apelujete na to, aby k těm volbám přišli, ale z vašeho rezortu, pane náměstku, já, když to jako přirovnám, tak na jedné straně má ministr průmyslu, ministr zdravotnictví za úkol ochránit zdravotnický systém, aby všichni, kteří potřebují péči, jí dostali, a to nejen ti s tím Covidem, ale dostali ji i ti, kteří mají naplánované operace, kteří prostě trpí chorobami, které vyžadují péči, a tak. A na druhé straně je ten absolutistický požadavek zachránit nebo zachovat veškerou aktivitu lidí a žít tak jako dřív. Oni, když ty dvě věci půjdou vedle sebe, tak se vůbec nepotkají a nemá to řešení. Omezování těch, té aktivity lidí ve prospěch toho zdravotnického systému je jasné, musí se to začít potkává, když se to potká úplně, tak budeme mít zavřený ten log down, teďko už teď trošičku tlačíme, už se to trošičku potkává, už jsou někteří samozřejmě postiženi, ti, kteří se živí volnočasovými aktivitami, majitelé divadel, asi do určité míry průvodce...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prosím?

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Průvodci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Průvodci, umělci, a tak dále, a to už jakoby naráží, to se nedá nic dělat, to prostě tak je. Jak daleko budeme muset jít?

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Tak já myslím, že všichni chceme jít...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozumíte?

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

...co nejméně, proto prostě s se dělají ta opatření, jak se dělají. Já si myslím, že jsme mnohem chytřejší, než my jsme byli, byli na jaře. Já třeba řeknu domovy seniorů. Tak ty se zavřely, prostě domovy seniorů se zavřely, řeklo se, musíme chránit naše stařenky a stařečky, personál musíme chránit, ti lidé, ti zaměstnanci tam často bydleli, spali, nebyli se svojí rodinou, bylo to neskutečně těžké a zaslouží si znovu za to poděkovat. A dneska už jsme chytřejší. Dneska my nezavíráme domovy seniorů, my máme základní ochranné prostředky, omezujeme tam vstup, jenom třeba na nějakou určitou hodinu, není možné, že se tam, teď to řeknu trošku silněji, navalí třeba prostě v jednu hodinu po obědě všechny rodiny a prostě všichni jsou mnohem chytřejší, všichni jsou mnohem opatrnější, domovy seniorů....

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já mluvím spíše o té ekonomice, protože čím více budeme tlačit na omezování různých aktivit, tím větší tlak bude na váš úřad, protože tím více lidí bude bez práce, tím více lidí bude mít ekonomické potíže, tím větší tlak bude na váš úřad.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já tady malinko něco jenom naznačím, paní ministryně Maláčová, které dělám prvního náměstka, tak by měla zítra oznamovat čísla k nezaměstnanosti. A já dopředu si můžu dovolit asi naznačit, že ta čísla jsou dobrá, že stále, stále...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Zatím.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

No, díky Bohu ale, stále...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to je dobře, nebo špatně?

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já si myslím, že to je dobře, že lidé, já nechci, aby můj soused byl nezaměstnaný a trápila se jeho rodina, já jsem rád, že lidé mají práci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Akorát, jestli je to klid před bouří, anebo je to trvalý stav.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Asi je jasné a je zřejmé, trvalý stav to nebude, je zřejmé, že ta nezaměstnanost trošku nahoru půjde, ale nechci tady věštit, jestli to budou 2, 3 % nebo 0,2 %.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty právní věci jsme si je vyjasnili. A teď narážíme na ten faktický stav, to pronikání, omezování aktivit, aby se zastavil ten virus, je fakt, a to, že půjde do těch ekonomických činností mnoha různých firem, to, že vláda sice řekne, že nechce zavírat ekonomiku, že se to ekonomiky nedotýká, tak ono, ať chce nebo nechce, tak dotýká, to prostě tak je. Máme dostatek síly ještě na to, abysme těm podnikům pomohli, a poslední poznámka, protože ty podniky, české podniky po době konjunktury šly poměrně silné do té jarní krize. A teď přichází podzimní a oni prostě tak silné jako na jaře nejsou.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

To nejsou, myslím si, že ta, ta masivní pomoc jednoho dne prostě bude muset ustat a prostě koronavirová krize se promítá a prolíná tedy s hospodářskou krizí, která byla na spadnutí, co si budeme povídat, už loni na podzim se hovořilo o tom, že je to otázkou času, takže stát bude muset jednoho dne začít šetřit, bude se muset rozhodnout samozřejmě jak, jakým způsobem, tak, aby byl zachován sociální smír. Na druhou stranu nelze donekonečna tedy platit tedy zaměstnance za to, že jsou doma, protože by by se se ten sociální smír narušil, prostě ti, kdo doby pracovali, by jednoho, jednoho krásného dne řekli, tak dost, já také chci pracovat, takže jako je to velmi, velmi delikátní téma rozhodování na tedy lékárnických vahách, myslím si, že ještě tak, jak je navržen třeba deficit státního rozpočtu na příští rok, tak je poměrně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

300 miliard...

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

300 miliard, je to ještě poměrně velké číslo, ale už se bude muset pomalu začít šetřit, protože by se to mohlo promítnout potom i do ratingu třeba České republiky, toho, aby ty dluhopisy, kterými se to bude financovat, vůbec nikdo na tom světovém trhu kupoval, anebo se neprodávaly za nějakou horentní částku, tu úrokovou tedy, takže bude se muset asi začít šetřit, bude se muset tedy přeformátovat ta ekonomika.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Jestli já můžu větu, aby to nezapadlo, že pánové to řekli, ale je potřeba to podtrhnout. Podle mě ty volby teďka, co budou, tak krásně ukážou ten kontrast mezi vnímání pohledu ten koronavir, mezi těmi, co se bojí, a dokonce k těm volbám ze strachu nepůjdou, a těmi, co jsou ti hrdinové, co tam půjdou se producírovat bez roušky. A tam je krásně vidět ten kontrast, že někoho to dokonce prostě přiměje k tomu zůstat doma a nevolit a někoho to přiměje je tam provokovat bez tý roušky, a na tomhle tom bude krásně, jakoby na tom jednom prostoru vidět, jak vlastně jsou tak rozdílný pohledy na tuhle tu věc. Pokud jde o tu ekonomiku, to je to, o čem já jsem mluvil, to je právě ten dlouhodobej pohled a podle mě změna úplně paradigmatu, protože za mě nechce strašit se asi k tomu, jak, jak to bylo před březnem, nikdy v té podobě úplně stejný nevrátíme, takže podle mě tady bude větší tlak na digitalizaci, na to, abysme některý věci nemuseli dělat osobně, možná třeba i na změny některý ve školství.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Digitalizaci, ony ty digitalizaci, to by člověk neřekl, že vlastně bez velkých miliard se to posunulo jako za posledních 10, 10 let, předtím jsem každý měsíc slyšel, že nějaký úřad vypsal za miliardy nebo stovky milionů nějaké výběrové řízení na další a další jako systém, my jsme se pak zprávách NKÚ dočetli, že oni spolu ty systémy nemluví a je potřeba vyřešit ještě další systém, který je má naučit mluvit, a tak dále, a tak dále, i když pan náměstek ministerstva práce a sociálních věcí asi na slovo IT je trochu alergický, protože váš úřad tam vede dlouholeté, dlouholeté spory, to je jako pravda, že se jako povedlo...

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Že ta krize je jakoby v nás, že něco špatnýho způsobí, asi zvýšení zaměstnanosti, zánik některých oborů, nebo některé obory budou výrazně trpět, to jsem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Z vašeho pohledu projde to jako soft, že je to takový jako ozdravný, protože ona každá krize má svým způsobem nějak jako ozdravný efekt, oni vždycky zaniknou podniky, které neměly perspektivu, protože už jsou oslabené a zase třeba objeví nové obory a tak, akorát, že tahle ta krize tak jako zasáhla úplně všechny, na rozdíl třeba od té krize v roce 2009, ona zasáhla úplně všechny, ale teď jako teda vy z toho vyselektovat, co má, nebo nemá perspektiva, já nevím.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Tak tam bude právě otázka jako ekonomická, jak dlouho to bude trvat, když to bude trvat, já nevím, do jednoho roku dohromady, tak je skutečně možný, že se to pročistí a že třeba některý věci, který tady u nás trvaly hrozně dlouho, digitalizace státní správy a podobně, tak se, tak se urychlí, zefektivní se právě některý ty zakázky. Na druhu stranu, když to bude trvat jako hodně dlouho, tak to může, tak to bude mít dlouhý ocásek, fakt to pak zasáhne i obory, který jakoby jiném nemají...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane náměstku, teď je to na vás, vy máte, vy jste člen vlády tedy, jste prvním náměstkem ministryně práce a sociální věci, ale jste členem ústředního krizového štábu a máte přístup, nevím, jestli máte prověrky na tajný, nebo tak, ale máte přístup ke spoustě dat a údajů, které my prostě k dispozici nemáme, ale čistě logicky, pokud jsme říkali, že příští rok se vrátíme k zisku, tedy k zisku, k růstu, pardon, ne k zisku, k růstu a současně se tak jako potichu teď navrhl jako deficit 300 miliard, mně to jako nejde do hlavy.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Tak já z toho deficitu taky nejsem šťastný, to říkám zcela teda jako na rovinu, že si taky myslím, že je potřeba vést ještě velmi intenzivní debatu o tom, jaká bude struktura toho státního rozpočtu, mám třeba radost z toho, že se nám, našemu ministerstvu, podařilo vyjednat 10% přidání pracovníkům v sociálních službách, ty si to podle mě skutečně velmi zaslouží, za to, jakou těžkou práci, hlavně psychicky těžkou práci, tam, tam odvádějí, takže tady z toho hlediska ještě se určitě povede nějaká složitější debata. Já bych ale ještě třeba se chtěl tady vyjádřit k jedné věci, to je ten takzvaný kurzarbeit, já jsem třeba včera byl na jedné debatě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je šílený slovo.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Je, ale už se vžil, už, já myslím, že máme i spoustu jiných německých výrazů, které, které v Čechách, v českých zemích používáme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mě napadají samá sprostý...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Já jsem včera byl na jedné debatě a tam pan z TOP 09 říkal, jak je to vlastně hrozné, že nějaký kurzarbeit tady má vzniknout a být a že je potřeba to všecko zastavit, a já říkám tak, promiňte, ale podívejte se do Německa. Němci, německá vláda už letos teď v tuto dobu, v měsíce září schválila, že takzvaný kurzarbeit bude u nich fungovat i celý příští rok. Já si myslím, že ti Němci opravdu nejsou hloupí, jsou v té ekonomice, v řízení veřejných financí...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To určitě.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Naprosto nejlepší z celé Evropy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu jenom jednu, jednu poznámku, a teď si znepřátelím spoustu lidí. Vy jste na první náměstek ministryně práce a sociálních věcí, takže se mnou nebudete souhlasit, ale, víte, ono to placení, ten Antivirus, placení lidí za to, tedy prostřednictvím jejich zaměstnavatelů, že nic nedělají, je samozřejmě pro ekonomiku a míru nezaměstnanosti dobře, ale pro pracovní návyky a spokojenost lidí, je to strašně špatně a musí to skončit, protože lidi, kteří jsou stejně placeni za to, že nic nedělají, tak samozřejmě se cítí spokojenější než ty, kteří musí každý den ráno v 6 hodin do fabriky, ono je to demotivuje a v podstatě mně přijde, a vím to i z vlastní zkušenosti, že ti lidé, kteří jsou na tom Antiviru, tak jsou vlastně strašně spokojeni, no, bodejť by nebyli, když jsou placeni za to, že nic nedělají.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Dobře, ale zase určitě žádná firma nedává svého zaměstnance na Antivirus dobrovolně, protože jí to přesto stojí peníze, stojí to peníze.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Stojí to peníze, to máte pravdu.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

To je důležité, že tam není stoprocentní refundace ze strany státu. Vy jste tady řekl, že je hrozné to slovo kurzarbeit, to máte v zásadě pravdu, ale v tom otrockém překladu je to krátká práce, to znamená, že ti lidé přesto...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Práce...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ano, ale proto ten kurzarbeit není o tom, že někdo bude týden doma, ti lidé budou muset část týdne pracovat třeba třeba o tom, ale je třeba...

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Byl původní návrh, jeden den pracovat a 4 dny doma...

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Ale i sociální partneři, i zaměstnavatelé v podstatě říkali, že j potřeba mít větší flexibilitu, to je první věc. A hlavně to může, to bude vyhlašovat vláda. Ten zákon je koncipován tak, že ty podmínky vyhlašuje vláda a vláda třeba v té nějaké velmi složité situaci, která nastane, může říct, že první měsíc je to až 4 dny a další měsíc třeba mohou být 2 dny nepráce a 3 dny práce. A my jsme jednu bitvu prohráli, ale jak se říká, válka pokračuje a nechceme jí prohrát, a to je, že jsme chtěli bonifikovat, anebo dokonce dá povinnost vzdělávat se pro ty lidi, kteří nejsou v práci, aby se vzdělávali, to jsme bohužel s ANO prohráli, ale věříme, že jednoho dne tuto bitvu vyhrajeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože peníze jsou za práci, já s panem náměstkem docela rád mluvím, protože on tomu za a) rozumí a mluví, mluví tak, že to vysvětlí a člověk s ním může souhlasit, na rozdíl teda od, někdy vaše šéfová, paní ministryně, když se na mě podívá tím svým pohledem a řekne, tak já vám to vysvětlím, a na závěr, už jste to pochopil. Teď jsem si jenom rýpnul, ale, pane doktore, ten princip, že lidé jsou teď placeni z objektivních důvodů, a já nemůžu říct, že Antivirus je špatně, to ne, z objektivních důvodů za to, že jsou doma, a teď to tedy má být nahrazeno, dobře, nějakým tím krizovým kurzarbeit, ale co bysme si povídali, zas tak rozdílné to není.

Zdeněk HRABA, senátor /STAN/

Takhle, můj osobní názor to není a nelze to takhle brát dlouhodobě. To prostě stát není schopen ufinancovat a skutečně to vytvoří, vykope příkopy mezi těmi, kteří chodí do zaměstnání a těmi, jejichž zaměstnavatel má tu smůlu, je zrovna v nějakém odvětví, které zrovna zaznamenalo pokles, to se nedá udržet věčně, já jsem souhlasil s Antivirem po dobu, řekněme, do konce srpna, potom už mi to připadalo tedy přes čáru, tento návrh původně tedy 1 den pracovat, 4 dny být doma, aby ten zbytek platil stát, to se mně nelíbí. I ty 2,5 dne mi připadají jako, jako hodně velkorysá, velkorysá nabídka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako lze očekávat, že tedy bude proplácen státem pátek a pondělí, aby byl delší víkend, ale pořád je to lepší, než jako chodit do práce jenom ve středu. Pánové, já se obávám, pane poslanče, že náš čas je nezadržitelně u konce.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Jsme chtěl nějakou myšlenku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak krátce, velmi krátce.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

Já jenom, že, téma ekonomika, tak by se toho měli účastnit odborníci, to je jako u epidemiologů, prostě v momentě, ano, některé podniky a některé firmy zkrachují, ale u některých se vyplatí prostě to držet, protože potom to nastartování v momentě, kdyby ta nezaměstnanost se utrhla, tak ten stát to stojí mnohem víc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máme 20 vteřin.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

To je v zásadě všechno, takže to opravdu o odborné ekonomické debatě, to se nestihnete tady za těch 20 vteřin.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, ještě jednou vám děkuju za to, že jste do té poslední předvolební debaty přišli. Já těm, kteří kandidujete, přeju úspěch ve volbách, voliči rozhodnou, a když rozhodnou dobře, tak se tady uvidíme příště. Děkuju vám.

Robin POVŠÍK, politický náměstek za ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí

Děkujeme za pozvání a přijďte volit, protože volby jsou bezpečné.

Patrik NACHER, nestraník za ANO 2011; poslanec

S rouškou. Pěkný večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost jako obvykle.