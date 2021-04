Předvolební rozhovor s Tomiem Okamurou a Leo Luzarem

Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v nejotevřenějším diskusním pořadu v Česku.

Rozhovor s místopředsedou Poslanecké sněmovny a lídrem hnutí SPD Tomiem Okamurou a poslancem za KSČM Leo Luzarem.

Jedná se o doslovný přepis Arény Jaromíra Soukupa ze dne 14. dubna 2021.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Musím konstatovat, že do voleb není tak daleko, pokud se volby budou konat v řádném termínu, tedy začátkem října, tak je to opravdu pár měsíců a co bysme si povídali, v červenci a v srpnu, v době dovolených, politika nikoho příliš nezajímá, takže je čas na předvolební Arénu, když se to sečte, už do voleb zbývá skutečně pár týdnů, kdy v televizi můžeme představit program, kandidáty, i když já nevím, Tomio Okamura, předseda SPD.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Dobrý večer vám i divákům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Leo Luzar, jeden z čelních představitelů KSČM a poslanec.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Dobrý večer vám i divákům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já když jsem říkal, ale nevím, tak jsem chtěl naznačit, že možná předmětem téhle té debaty nebude úplně představování vašich volebních programů jo, protože bych se chtěl asi dnes věnovat aktuální politické situaci. Máme změny ve vládě, KSČM vypovědělo toleranční smlouvu vládní koalici, tedy hnutí ANO, s kterým byla uzavřena. Logicky připadá v úvahu, že vláda na to by nějak reagovat měla. Samozřejmě na pana Luzara se budu ptát, jak to bude se sjezdem KSČM, který vás čeká v příštích dnech, ale pane Okamuro, víte, já jsem tady několikrát říkal, že vy jste před několika týdny sháněl podpisy pro to, aby byla vyslovena, nebo byla, aby bylo vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, tehdy jste neuspěl, zkusíte to znova?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak, tak tu naši výzvu ostatní strany mají, ví o ní, takže když nám připojí podpisy, tak je připojí, ale na druhou stranu víme, že ostatní opoziční strany deklarovaly, že podpisy pro hlasování o důvěře či nedůvěře vládě nechtějí připojit, protože ve skutečnosti skrytě podporují to, aby pokračovala ta vláda hnutí ANO a ČSSD, a ve skutečnosti si nepřejí, aby tady byla vláda odborníků, která by přivedla Českou republiku k volbám, tak jak navrhuje SPD, takže ono je to taková pseudo pozice. Oni na jednu stranu jakoby kritizují, ale potom skutek utek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, no tak asi to do určité míry tak i bude, protože skutečně ta vůle k tomu, aby byla vyslovována nedůvěra vládě nebo aby bylo vyvoláváno hlasování o nedůvěře vládě tady není příliš vysoká, ale vy jste teďkom řekl, že by tady měla být vláda odborníků, která zemi přivede do voleb, takže teď by se měla vyměnit vláda.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kterou by jmenoval prezident republiky, to tedy jmenovat musí.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Naznačujete, že jste s ním nějak domluvený nebo?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

My už mnoho měsíců vyzýváme k tomu, aby ti neschopní ministři, kteří prokazatelně zklamali, a prokazatelně většina občanů České republiky nemá důvěru v tuto vládu, takže například ministr vnitra Jan Hamáček, který selhává dlouhodobě, tak aby podali demisi a aby byli vyměněni. Problém je, že oni se tam drží jako klíště a hlavně premiér Babiš je tam drží jako klíště.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ale tak takhle, no mate ale pravdu v tom, že vláda je teď tedy menšinová, takže jestli je menšinová hodně nebo málo může být v podstatě úplně jedno, tím mám na mysli, jestli ve vládě bude ČSSD nebo nebude, protože tak jako tak nemá zajištěnou podporu v Poslanecké sněmovně, a tady už trošku přecházím.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Já vím, ale já bych k tomu dodal ještě jednu věc, jestli můžu ještě jednu větu. Takže dneska je ta situace v České republice kvůli vládě destabilizována, nestabilní, a my naopak chceme našimi návrhy situaci stabilizovat, zpátky stabilizovat, což je dobré pro naše občany.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, pane Luzare, a teď máte slovo vy, protože přiznávám se, že to tak s úžasem sleduji, ty eskapády ČSSD s výměnou ministrů, a samozřejmě jsem poměrně překvapen tvrdým postojem KSČM k té, k té toleranční smlouvě, upřímně, já jsem opravdu čekal, že nakonec se nějak domluvíte.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Tak vycházejme z toho principu, že vláda je menšinová od začátku vládnutí, koalice je uzavřená mezi ČSSD a hnutím ANO 2011 a námi pouze tolerována, pokud bude dohoda mezi ANO a KSČM na plněni našich programových bodů. To doposud fungovalo, můžu říct, že vcelku se dařilo domluvit se s hnutím ANO, aby vyslyšela naše programové body a vyhověla nám, i v případě projednávání těchto bodů. Bohužel, poslední dobou jak se začaly blížit volby, tak vláda ANO a ČSSD začala ztrácet důvěru, a nejenom u nás poslanců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vaší, vaší důvěru.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Našich členů strany, protože my samozřejmě jsme představitelé politické strany, kteří skládají účty svým voličům, a začaly se objevovat hlasy, že prostě Andrej Babiš a jeho vláda, kterou reprezentuje, s námi hraje divnou hru, a tak jsme řekli dost, my chceme, pane premiére, jasné slova, jasné činy. A dostalo se nám odpovědi, kterou jsme viděli například na konci minulého roku nebo v průběhu tohoto roku, ať již můžu vzpomenout ty nešťastné peníze pro armádu, kdy s náma sehráli vcelku divadlo, to si řekněme, že to divadlo bylo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle, a to jsme věděli, jo, upřímně, pane Luzare, já to jako opravdu rád poslouchám, protože jste první vysoký představitel KSČM, který to tady ve studiu vysvětluje, ale víte, to, že s vámi hrají divadlo, že těch vašich 7 programových bodů, který jste v tý smlouvě toleranční měli jako dlouhodobě plněny jako nejsou, to jsme přece věděli, upřímně, těch 10 miliard korun v tom rozpočtu ministerstva obrany, který byly přesunuty do té vládní rozpočtové rezervy, tak hned s tím přesunem bylo slíbeno, že se to tam vrátí, jo, vy jste to jako věděli jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Takhle, já bych nehovořil, protože důchodci by s váma nesouhlasili, protože například valorizace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Proč zrovna důchodci?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

No protože valorizace, kterou oni dostali, je i naším dílem, to byla jedna z podmínek, které jsme měli, aby se opravdu těm lidem přidávalo, a co se týče těch peněz na armádu, my jsme opravdu věřili premiérovi, a to slovo zaznělo, a prostě ukázalo se, že sotva se zavřely dveře, budu-li obrazný, tak hned ministr obrany vystoupil a řekl, že to tak nebude, čili z toho jsme byli opravdu velice rozčarováni a překvapilo nás to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No já nevím jo, já když jsem vzal ty konkrétní věci,to sloučení těch zdravotních pojišťoven ministerstva obrany a vojenský zdravotní pojišťovny a vznik tý státní Komerční banky, tak mi to přišlo tak trochu jako zástupný problém, protože o tom, že vznikl státní Komerční banky nemůže být dokončen za půl roku, to jsme tak jako věděli že jo, to bylo jasný.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ale my máme v našem volebním programu jasně, že chceme jednu zdravotní pojišťovnu, a je nám jasné, že my nemůžeme přistupovat k té naší politice v tom pohledu, že řekneme a od zítřka bude jenom 1 zdravotní pojišťovna, že to je postupný krok, a někde třeba začít, čili nejdřív začít slučovat ty menší, a dojít k tomu, že v České republice bude 1 zdravotní pojišťovna, tak jak je náš programový cíl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamuro, co za tím bylo? A ještě taková doplňující otázka, premiér řekl, že to vypovězení toleranční smlouvy KSČM moc jako nevadí, že pro hlasování o důležitých zákonech bude hledat podporu napříč, znamená to, že s vámi?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak to co říká prezident, premiér, to celkem chápu, protože třeba zvýšení důchodů ta valorizace, tak ta proběhla i díky hlasům poslanců SPD takže nehledě na to, jestli by vládu podporoval ten nebo onen, tak my to máme v programu a pro nás je podpora starobních, ale také invalidních důchodců, to je také priorita SPD, je samozřejmě naší prioritou. Co týče toho co zatím bylo, tím, že KSČM odešlo, tak já myslím, že nemá smysl chodit kolem horké kaše, je to přece logické a nemá smysl TO zastírat, prostě KSČM klesly preference tak, a blíží se volby, že si vyhodnotili, že ta účast, ta podpora té vlády, ta jejich, řekl bych partikulární účast v té vládě, že není pro ně už výhodná předvolebně, takže si to vyhodnotili, a snaží se samozřejmě ty preference zvednout, takže to je myslím že jasné, a asi bych na jejich místě udělal to samé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Asi, takhle, vám preference rostou, já jsem tady před několika týdny vás tipoval ve volbách na 15 %, to jsem tady říkal, a teď jako poslední průzkum, myslím agentury Kantar vám dávají 13 %, ale ta původní otázka. Domlouvá se s váma premiér Andrej Babiš? Protože vy na jednu stranu říkáte, že chcete konec téhle té vlády, a na druhou stranu mi matematicky vychází, že se o vás premiér bude muset opírat, pokud chce něco v tom parlamentu prosadit.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak nám teda apriori, s kým máme ten největší problém ve vládě, všeobecně řečeno, je ČSSD, protože ČSSD je proselská strana, proimigrační, proislámská, prostě škodí, je tam spoustu korupčních politiků, kteří jsou dokonce ve vězení za korupci. Prostě to jsou, ti prostě musí skončit. Druhou věcí je, že my se samozřejmě s hnutím ANO bavíme nad tím, že SPD nebude hlasovat, podporovat vládu, za chvíli jsou volby, legislativní proces trvá 11 měsíců, takže my bychom ani svoje zákony už neprosadili, ale to co my vždycky budeme pro to hlasovat je, pakliže jsou to zákony, které jsou v souladu s programem SPD, který jsme slíbili voličům, to znamená pakliže vláda navrhne zákony, které jsou shodné s naším programem, tak pro to hlasovat budeme, například dneska prošel naopak návrh zákona SPD, který rozšiřuje pro pracující lidi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale tak jako to nevylučujete.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Omlouvám se, já to domluvím. Dneska prošel zákon SPD za podpory jiných stran, včetně vládních, který rozšiřuje ošetřovné pro pracující lidi, takže vidíte, že zase, když SPD navrhne zákon, tak my také dokážeme, i z opozice přinést slušným lidem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Uznejte, pana Luzare, že tady je rvačka o zásluhy, za sociální transfery, jo, hnutí ANO říká, že je to jejich zásluha, že se přidává důchodcům, že jsou kompenzace, a tak dále, nebo různé sociální transfery se tomu říká, ČSSD říká to samé, že bez nich by to ta vláda neudělala, KSČM říká, že bez jejich podpory a bez toho, že by to bylo napsáno v té toleranční smlouvě, by to nikdy neprošlo, a teď tady zase slyším od SPD, že za to máte zásluhu taky. Tak já nevím.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Samozřejmě, ta kritika je o tom, že jsou kroky, které nemají tak velký dopad třeba do státního rozpočtu, tam se hledá shoda docela dobře. Druhá věc je, že máte věci, kde ten zásah je obrovský. Vzpomeňme, a tady mírně podotknu a připomenu krok SPD, kdy spolu s ODS a ANO prosadili superhrubou mzdu a zrušení superhrubé mzdy, takzvaný zásek 100 miliard do státního rozpočtu, který dneska horko těžko řešíme, ukázalo se ve výsledku, že to opravdu těm lidem, kteří na tom příjmově nejsou dobře příliš nepomohlo, a že jsme měli pravdu, že ty pásma, které tam byly nastaveny, byly špatně nastaveny, a my jsme chtěli ty pásma rozšířit, to bylo i naše hlasování v rozpočtovém výboru, kdy jsme se snažili, aby bylo více pásem, aby ta progrese v tom, v té superhrubé mzdě, nebyla tak, v takovém velkém dopadu do státního rozpočtu ale naopak, aby ti vysoce příjmoví na tom tolik nevydělali, to se bohužel nepovedlo a tady SPD se domluvila s hnutím ANO a s ODS, a schválila tady tento zákon.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je teda takhle, ta superhrubá mzda je fakt velké téma. To, co říká pan Luzar, jako z jejich pohledu logiku má, ale faktem je to, že 100 miliard korun, zhruba 100 miliard korun, je výpadek státního rozpočtu jo, ta logika, že tím pádem 100 miliard korun zůstane v kapsách lidí, je je pravda, potíž je akorát v tom, že opravdu na tom jako vydělali ti vysokopříjmoví, kteří ty peníze pravděpodobně neutratili jo, ti vysokopříjmoví, pokud dostali přidáno, tak spíše si uspořili ty peníze, které dostali přidáno a neutratili je, zatímco samozřejmě pro ekonomiku má význam, aby lidé utráceli, a to zase teda dělají ti nízkopříjmoví, protože ti mají deficit věcí, ti si potřebují koupit oblečení, ti si potřebují koupit další a další věci, ti bohatí moc ne.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak jestli se k tomu můžu vyjádřit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Určitě.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Kolega, pan Luzar asi pozapomněl o čem se tam hlasovalo, za prvé, SPD má v programu zrušení superhrubé mzdy, překvapuje mě, že KSČM je proti zrušení superhrubé mzdy. My za tím si stojíme, ale zároveň jste zapomněl, pane kolego, že SPD ruku v ruce s tím prosazovalo také zvýšení slevy na poplatníka, které jsme tam také měli při hlasování, a to zvýšení slevy na poplatníka prošlo, to znamená právě proto, tím jsme pomohli tou kombinací těm nízkopříjmovým skupinám, na to jste zapomněl, a tato kombinace byla tou ideální kombinací pro nás. To, že to pak senát poupravil, no to už je věc jiná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Já bych ještě dodal, ještě jedno tady padlo číslo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No, 100 miliard korun, nějaká sekera, my si stojíme za tím, že slušným a pracujícím lidem je potřeba nechat více peněz v peněženkách, zvlášť zvlášť teďka v krizi a zároveň jsme navrhovali, kde těch 100 miliard ušetřit, například škrtnout ty drahé zahraniční nákupy bojové techniky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale uznejte, uznejte jako tu logiku věci, že ta superhrubá mzda opravdu byla blbost, jo, to bylo umělé navýšení základy, aby ta daň nevypadala tak špatně, fakticky to bylo 20 %, ale tak, fakticky to bylo 20 % z té, z té mzdy, ale aby to nevypadalo tak špatně, tak se vymyslel opravdu nesmyslný konstrukt superhrubé mzdy, takže tady se asi všichni shodneme na tom, že superhrubá mzda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Byla špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Co je ale špatně, podle mého soudu, s ohledem na stav státního rozpočtu zůstalo, je ta daňová sazba, ta rovná daňová sazba, tady se musím přiznat, že ta logika věci, že se mělo přidat více těm méně příjmovým, a méně těm vysokopříjmovým, jako na to, to si myslím, že je správně, v téhle té ekonomické situaci.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak ještě jednou. Ono to vyplynulo před chvílí, jak jste říkal, že máme uznat, že superhrubá mzda je špatně. My jsme ji chtěli zrušit, my to od začátku uznáváme, že byla špatně, ale znova říkám, že my jsme navrhovali, a jsou tam ty naše zákony, my navrhujeme zvýšení slevy na poplatníka, měli jsme to tam.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ale neprošlo to.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

V tý sněmovní verzi. A zároveň i zvýšení slevy děti, pro pracující rodiče, to znamená, my tam tu kombinaci máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale senát to pak zrušil.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Ale v té senátní verzi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Jako na závěr, protože superhrubá mzda už je daleko, byť my budeme a naši budoucí poplatníci daňoví, budou se snažit vyrovnat tady ten zásek, ale problém tady v tom byl, že ano, pan Okamura říká, že myslel v dobrém na ty nízkopříjmové, ale zapomíná dodat, že hlavně si pomohli ti vysokopříjmoví, a moc dobře věděli, že pro ně je to výhodné a oni nenavrhovali, aby oni nedostali tolik. A dneska, když se vyhodnocuje dopad superhrubé mzdy, tak i pravicoví ekonomové, ne levicoví, pravicoví ekonomové přiznávají, že těm lidem v peněženkách těm opravdu, kteří pracují poctivě, a mají nízkou mzdu, nezůstává tolik v peněženkách. Čili ta logika tady v tomto byla, bohuže. A my jsme na to upozorňovali, byli jsme osamoceni. My jsme nehlasovali pro to, senát to ještě úplně změnil, to si řekněme, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, pane Okamuro, jenom s panem Luzarem. Ale to máte jako v zásadě pravdu jo, protože pokud ten motiv bylo akcelerace ekonomiky a zvýšení spotřeby, tak to u těch vysokopříjmových skutečně.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A tam se akorát zvýší míra úspor, ale můžeme zpátky k té věci, které jsme nakoupili, nakousli.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Malinko reagovat aspoň dvěma větama.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak si to pamatujte, já vám, já vám ten prostor, jenom se chci zeptat na hodnocení KSČM a hned přejdu k vám.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Jasně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Co říkáte novému ministru zahraničí? Tedy pokud bude jmenován, ale zdá se, že ano, a té rošádě ve vládě?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Já bych řekl, že se ukazuje určitá personální vyprahlost vlády Andreje Babiš, teďka bez rozdílu, čí je to ministr. Pan premiér přišel před sněmovnu s důvěrou v to, že on jako podnikatel řídí vládu jako firmu a že není problém najít přece kvalitní lidi. To byly jeho slova, dneska se ukazuje po těch rošádách, že to je obrovský problém najít člověka, který je schopen řídit Českou republiku a ministerstvo zahraničí v aktuální pozici je toho důkazem. My jsme dlouhodobě byli nespokojeni s ministrem Petříčkem, my jsme na to upozorňovali.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo, jo, jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Dokonce jsme byli konkrétní a říkali jsme, které věci nám vadí v jeho vystupování, a proč si myslíme, že Česká republika ztrácí. Dostali jsme se ke slovu, bohužel, výsledky, výsledky ukázaly, že jsme měli pravdu. Prostě pan Petříček jako ministr zahraničních věcí nebyl tak silnou personou, jak jsme si představovali, zvlášť, když Česká republika v současné době opravdu potřebuje spolupráci v zahraničí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jako pravda, že vy jste, vy jste s Tomášem Petříčkem byli nespokojeni, taky to váš předseda předjednával nebo dojednával s prezidentem republiky, před několika týdny, myslím, že to proběhlo nějakou zprávou o čem tam hovořili, při tom setkání na Hradě, ale to je celkem jedno. Stalo se, stalo se, sociální demokraté se rozhodli Tomáše Petříčka odvolat, a nastupuje tedy Jakub Kulhánek, ale přiznám se, že já jsem do včerejška to jméno neznal jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Přiznám se, já také ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Má docela zajímavý životopis, dělal náměstka na různých ministerstvech, prý snad má prověrku na přísně tajný, umí několik jazyků, ale to je tak jako všechno, co jsem o něm zjistil, jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Myslím si že, já nechci mu teda křivdit, je to profesionální úředník, určitě špičkový úředník, ale bojím se, že ministrem zahraničí v české vládě by měl být hlavně politik. A toto nevím, jak dalece bude plnit, tady toto kritérium, zvlášť když před ním jsou ty problémy, které ten ministr Petříček neřešil, a to jsou ty vztahy ze zahraničím, které máme rozhašené nejenom na východ, ale upozorňuji, že i na západ máme rozhašené vztahy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamuro, jednoduchá otázka, tedy vy se budete chtít vrátit k té superhrubé mzdě, jasně, jenom jednoduchá otázka, to co říká pan Luzar jako svojí logiku má jo, protože stát by měl mít zahraniční politiku. Zahraniční politika by neměla být jenom obrazem vnitřní politiky, že se tam někdo prostě dá, tady to vypadá, že tam máme prostě kariérního úředníka, což jako v kontextu toho, co se jako dělo, že nejdřív se oznámilo, že tam bude ministr Zaorálek, tedy že přejde Lubomír Zaorálek z kultury na ministerstvo zahraničních věcí, a pak se narychlo tedy sháněl tedy kariérní úředník. Jako opravdu nepůsobí moc důvěryhodně. A teď se nechci dotknout pana Kulhánka, já ho vůbec neznám, to znamená, že pravděpodobně je to opravdu dobrý úředník, já nevím jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak já jenom 2-3 věty k té superhrubé mzdě, děkuju, pro SPD je samozřejmě klíčové zvyšovat příjmy těch nízkopříjmových skupin, proto znova zdůrazňuji, byla to ta kombinace se slevou na poplatníka, zvýšení slevy na poplatníka, a byl to hlavně kompromisní návrh, a jsme rádi, že se ta superhrubá mzda díky našim hlasům zrušila. Samozřejmě, tak nízkopříjmové důchody je potřeba zvyšovat prioritně, nízkopříjmové skupině obyvatel, to je jasné, to SPD prosazuje, co se týče toho ministerstva zahraničí, tak samozřejmě, ten ta šaráda ČSSD kolem toho výběru ministra zahraničí za prvé ukazuje velkou personální vyprázdněnost ČSSD, ukazuje to na, řekl bych velice slabou pozici i premiéra Andreje Babiše, protože přeci nemůže mlčet k k tomu, když na klíčové ministerstvo, klíčového ministra má dělat člověk, jehož názory jsme nikdy neslyšeli, nikdy jsme ho neviděli a takový člověk má mluvit za celou republiku ohledně zahraniční politiky. To si myslím, že.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak právě, ono to bylo teda jako řešení evidentně, které našli během jednoho dne, protože Lubomír Zaorálek dopoledne řekl, že tu funkci prostě nepřijme, myslím, že svolal tiskovou konferenci okolo jedenácté hodiny dopolední, a někdy v 9 nebo v půl desáté večer Roman Onderka oznámil teda jeho nástupce. To znamená, že oni to řešili odpoledne, jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Znova zopakuju, za Českou republiku, za všechny občany, má mluvit člověk, jehož názory jsme v životě neslyšeli, a já jsem ho ani ve sněmovně nikdy neviděl, to znamená, a vy jste ho nikdy neviděl, nikdy jste o něm neslyšel, nikdo, to prostě je šílená situace. A ČSSD by měla už z vlády konečně odejít a Andrej Babiš by tam měl přestat ČSSD držet, protože opravdu škodí. Musím říci, že po ministrovi Petříčkovi, který byl původně asistentem poslance, taky to podle toho vypadalo v podstatě, že neměl žádné samostatné názory a čekal pouze na to co rozhodne Berlín a Brusel, takže česká zahraničí politika se úplně vytratila. Tady má být další ministr.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím, když si vezmete, to co Lubomír Zaorálek kritizuje jo, že to ministerstvo je jako vyprázdněné ve smyslu kompetencí jo, tak to se samozřejmě událo za doby ministra Petříčka, to znamená teď mu dávat.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Je to tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď mu dávat jako za vinu, že určoval špatný směr zahraniční politiky, současně Lubomír Zaorálek tvrdí, že je to teda personálně vykoštěné, nebo jak to formuloval, ve smyslu samozřejmě měl na mysli postavení nebo ingerenci do zahraniční politiky od prezidenta republiky, od premiéra Babiše, samozřejmě nepochybně měl na mysli Rudolfa Jindráka.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak já bych na to reagoval, to takhle, já teda bych řekl konkrétní věci. ČSSD a ministr Petříček podporovalo například sudetoněmecký landsmanšaft, no tak vyslalo tam velvyslance Podivínského dokonce na sjezd.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak tehdy byl velvyslanec Podivínský v Německu tam jako jel, a to nevím jestli to, že velvyslanec jede.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Počkejte, tam nemá co dělat, na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, nezlobte se na mě, jako sudetoněmecký landsmanšaft zakládali kovaní fašisti a nacisti, například Franz, který se dokonce přímo podílet na vraždách českých vlastenců v Kobylisích. No tak jako nezlobte se na mě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamuro, nepřehánějme to jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No to jsou fakta, to jsou historická fakta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou historická fakta, to máte jako pravdu, ale teď ta situace sudetoněmeckých jako sudetoněmeckého landsmanšaftu je úplně jako jiná a není to žádná fašistická organizace, to zase neříkejme.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Já jsem říkal, že ji zakládali kovaní fašisté a nacisté, a teď jsem chtěl říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zase to jako nepřehánějme, jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

A opravdu bratříčkovat se s landsmanšaftem, který má nároky na naše území.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, a tam jako velvyslanec tam jel jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No vyslal ho tam Petříček, takže já chci říct, ale ono těch věcí je víc, ono těch věcí je víc, třeba například, německé válečné reparace, ministr Petříček odmítl o ně žádat, zatímco Polsko a Řecko už tu otázku otevřelo, přitom nám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, počkejte, ale otázka reparací samozřejmě není otázka ministerstva zahraničních věcí, že jo, to by se musela usnést vláda, což jako zase dávat za.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu, je pro vás ministr Petříček symbolem, já se přiznám, že jsem nebyl jeho fanatickým příznivcem, ale musím být spravedlivej.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No já jsem taky spravedlivý, já říkám fakta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak pane Luzare.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Já bych chtěl říct jenom tady možná, ať se to objasní, za zahraniční politiku zodpovídá vláda České republiky, ne ministr zahraničí, on je vykonavatelem zahraniční politiky vlády. Vše to, co říká kolega Okamura, samozřejmě může někdo svádět na hlavu ministra Petříčka. On je vykonavatelem, on je vidět, ale rozhodovala o tom vláda, a vláda to je to, co nezvládá, protože si neřídí ty ministry tak, aby vykonávali tu činnost, jak mají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vás to překvapuje? Vždyť přeci Andrej Babiš se chová k ministrům, tak to jste přeci viděli.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Mě to překvapuje z jednoho prostého důvodu, že Andrej Babiš se chová jako manažer nebo prezentuje se jako špičkový manažer, a manažer přece musí vědět co jeho zaměstnanci, potažmo ministři podřízení dělají, a jak fungují a jestliže s nima je nespokojen, tak jim to má vytýkat, my jsme to viděli u pana ministra Blatného, vytýkací dopisy cestovaly, ale k ministru Petříčkovi to nešlo, čili já tady vnímám určitý problém komunikační, mezi koaličními partnery, mezi hnutím ANO a ČSSD. A obrazem toho je neschopnost vlády reagovat na tyto markanty, které škodí České republice v zahraniční politice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já tam mám jenom jako určitý problém s tím, že ty 3,5 roku jste tu vládu podporovali, byla postavena na vaší důvěře, ne to fakt jako tak bylo, že jo, všechny klíčový hlasování, které mohly směřovat k pádu, výměně, nedůvěře vládě, vždycky se mohli spolehnout na vás, tak to bylo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Není to úplně pravda, když vezmete superhrubé mzdy, tam byl jasný důkaz, jak to mohlo padnout.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, ale to, jakým způsobem Andrej Babiš vede vládu jo, to, že ty ministry nepovažuje za ministry skutečné, skutečně odpovědné za své resorty, ministerstvo je autokratický orgán, kde rozhoduje jako ministr, a vláda pak rozhoduje ve sboru.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On je považuje za své podřízené pro určité oblasti, a kdykoliv si vzpomene, považuje za naprosto přirozené sáhnout jim do kompetencí a rozhodnout to nebo ono, včetně zahraniční politiky, to jste jako věděli, na to si teď nemůžete stěžovat jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Není to tak úplně, že bych jim zasahoval do kompetencí, na to až tak v rámci kompetenčního zákona právo nemá, on je může odvolat, samozřejmě může říci, neplníte úkoly, já jsem za vás zodpovědný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare, to víte, že to takhle není.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ale samozřejmě, že to tak je. Vždyť jsme to viděli, a je to tak. Prostě počtěme si zákon, a zjistěme, jaké jsou kompetence premiéra vůči ministrům jeho vlády. Ale nechci tady být technokratický, bavíme se o tom, že vláda funguje jako celek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsou lidé, kteří reagují na esemesky, vždyť jste slyšel i Roberta Plagu, který na tiskové konferenci říkal, že o svém odvolání neví, poněvadž ještě nedostal esemesku. Od koho by měl dostat smsku? Od premiéra samozřejmě no.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Komunikační metody pana premiéra jsou jistě zvláštní, já je neobhajuji, určitě ne, otázka je potom těch ministrů, kteří pod ním slouží.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli si to nechají líbit.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Já na to musím reagovat, protože pan kolega Luzar prostě nemá pravdu, vy říkáte, že vykonavatelem zahraničí politiky je vláda, a vláda musí odsouhlasit, a že ministr je vykonavatelem. Není to tak, funguje to tak, že ministr navrhuje vládě agendu. Ta se potom projedná. To znamená ministr Petříček, jsem měl pravdu, místo aby tato palčivá témata navrhoval vládě k projednání, tak nenavrhoval, budu konkrétní ale půjdu k dnešku. Ministr Petříček otevřeně podporoval a podporuje jako ČSSD migrační politiku EU, to znamená přijímání migrantů, například teď se před několika přijalo v Evropské unii, je to aktualita, nový migrační pakt EU, který má opět lifrovat do Evropy tyhle ty migranty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, začínají volby, ale zatím žádní nepřijeli.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Ne, moment, pan ministr Petříček k tomu mlčí, místo aby tu agendu tedy navrhl na vládu, aby to vláda odmítla, no jenže oni s tím souhlasí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, dobře. Pojďme od zahraniční politiky.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Vláda má své stálé zastoupení v Bruselu, a samozřejmě ty informace dostává přímo z Bruselu, protože jsme součástí Evropské unie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme od zahraniční politiky, pánové, pojďme od zahraniční politiky, protože jako otvírat tady otázku migrantů, v dnešní době zdravotní, ekonomické situaci, stavu státního rozpočtu, mi teda pane Okamuro přijde teď jako.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, že to možná je politicky vděčný nebo nebo máte pocit, že to v předvolebním boji bude významné téma, ale to fakt jako není důležitější.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Počkejte, pane řediteli, mluvili jsme o ministerstvu zahraničí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo určitě, v pořádku.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

A to je jeho agenda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V pořádku. Tak a teď možná z jiného soudku jo, vy jste podporovali vládu 3,5 roku, teď jako dá tedy, ještě jste politiku trochu, tím vypovězením tý toleranční smlouvy, ještě jste tu opozici trochu jako nalákali do pasti, protože jste řekli, helejďte, jestli chcete vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, udělejte to a my vás podpoříme. My vyslovíme, my se vyslovíme proti, proti důvěře téhle té vládě, spoléháte na to, že to prostě neudělají?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Tak, tohle to je otázka, protože my jsme si vyzkoušeli, jak to vlastně ta opozice myslí vážně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, vy jste jim udělali takovou pastičku jo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ano, už tři čtvrtě roku jsme slyšeli, jak je nouzový stav strašný a jak prostě okamžitě ho musíme zrušit. A my jsme byli ti, kteří se snažili té vládě vyhovět, protože jsme si uvědomovali tu situaci, která v České republice je, a vláda byla bezradná, dělala špatné kroky, ale bylo třeba ty kroky asi dělat, abysme zjistili, jak to vlastně funguje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Aby jsme se to naučili.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Problém nastal.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako potřebovali jsme zvorat spoustu věcí, abysme se to naučili.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Podívejte, v celé Evropě v celé Evropě to státy s prominutím vorou, vořou, a bohužel, ty výsledky tomu nasvědčují, protože ta třetí, čtvrtá, pátá vlna, která se řítí Evropou, jsou jasné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vim, já bych tuhle logiku přijal.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Dovolte mi dokončit tu logiku. Já jenom dokončím tu myšlenku, jestli s dovolením.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu repliku jo? Já bych tuhle logiku přijal, pokud by šlo o praktickou výuku na učilišti třeba elektrikáře, musí něco zvoral, aby se to naučil, ale když jde o lidský životy tak mi to teda přijde opravdu.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Poslední pandemie španělské chřipky tady byla před 100 lety a od té doby, bohužel, žádné aktuální údaje příliš nejsou, abysme věděli, jak se chovat, byla to jiná doba, ale já se vrátím k té své myšlence, kterou jsem nedokončil, my jako KSČM jsme přistoupili na to, že vláda, v rámci nouzového stavu, tento stav zneužívá a nedává řešení. My jsme jí nabídli některé kroky, vláda to odmítla. A my jsme k překvapení všech, kteří doposud křičeli, okamžitě skončete s nouzovým stavem, nepodpořili nouzový stav. A co se stalo? No prostě ti, kteří křičeli a jejich politici, politik ODS, Starostů a dalších.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mluvíte o té žádosti hejtmanů tehdy.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Hejtmané, jejich hejtmané přišli za premiérem s prosíkem, aby vyhlásil nouzový stav, tady se ukázalo, jak to myslí vážně, a dneska, když se podíváme do té situace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Taková pastička no.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

A oni tvrdí, že prostě my chceme odvolat Andreje Babiše, vyvolat nedůvěru vládě, prosím, vyvolejte ji, my budem hlasovat pro nedůvěru vládě, když to vyvoláte, vyvolejte tuto nedůvěru a je to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak další pastička, protože těch pastiček komunisté nastražili za poslední dobu více, ten, ten nouzový stav byl relativně zajímavý, protože to prodloužení, už jste potom podpořili, oni tam byly takový takový podezření, že to bylo vykšeftovaný za pozvání toho Rosatomu jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak, pane řediteli, my za hnutí SPD, tady, jak krásné, jak já můžu mluvit zcela na rovinu, my jsme za SPD nepodporovali nouzový stav, nehlasovali jsme pro prodloužení nouzového stavu, tady musím trošku teda jsem opět v rozporu s panem poslancem Luzaren, protože on říká, že nikdo neví, jak se s tou pandemií popasovat, tak já vám jenom řeknu, abyste byl aktuálně v obraze, že zatímco v České republice máme dneska 5000 potvrzených případů nákazy, v desetimilionové České republice, tak ve 130 milionovém Japonsku jich je potvrzených pouze 1500, no takže by stačilo podívat se do vyspělých západních zemí, abyste věděli, nebo ti co byli součástí té vládní konstelace, jak se to má dělat, jenže problém je, že tady ta vláda pořád dělá experimenty na českých občanech, vymýšlí tady pořád nějaké nesmyslné chaotická opatření, přitom by se stačilo podívat do nejvyspělejších zemí světa, a víte, že ty vyspělé asijské země se s tím umí popasovat dobře, a tam je potřeba se také inspirovat.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Já bych nesouhlasil s tím.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Ale jestli můžu ještě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Hned vám dám samozřejmě slovo. Můžu poznámku, pane Okamuro, než půjdete k tomu dalšímu tématu, já nevím jo, ale je pravda, že teda odkazovat se na španělskou chřipku, to byla sice tragédie, pandemie, ale teď jsme v dvacátém prvním století, máme technologie, máme lékařskou vědu, která je na úplně jiné úrovni. Máme všechny, všechny vymoženosti dnešního technologického světa, tak si myslím, že to není úplně jako v pořádku jo, víme přesně on line co dělají ti nebo oni, myslím o vládách, ministerstev, a tak, ten svět je propojený.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Asijská cesta, asijská cesta, kterou zvolili v rámci potírání pandemie covidu, vůbec není procházka růžovým sadem, oni zvolili velice tvrdý lockdown. Uzavírali lidi, izolovali je, to, co my říkáme. Tak se můžeme podívat na Taiwan, můžeme se podívat na Čínu, na Vietnam, jak tam funguje izolace, jak funguje jejich státní aparát vůči postup.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak já vás musím malinko poopravit, protože já jsem dal za příklad jednu z nejvyspělejších světa - Japonsko. Tam už od loňského začátku léta fungují restaurace, lidi chodí do práce. Ano, jsou tam ta základní opatření, která ovšem nebyla přerušená, ale hlavně ta vláda mluví jedním jazykem, skutečně to řídí odborníci, a neřeší se nějaký politický marketing, takže já jsem mluvil o Japonsku, o té skutečně nejvyspělejší zemi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Pane Okamuro, můžu teď váš názor na tu dostavbu těch Dukovan? To jako vyletělo jako politická bomba jo, protože o potřebě dostavby jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany, o tom se ví, o tom se hovoří roky, plánuje se to roky a úplně, jak blesk z čistého nebe bylo vyjádření před myslím třemi týdny v pátek, v pátek ráno před hlasováním, o prodloužení nouzového stavu, prohlášení ministra Havlíčka, který tedy nařídil ČEZu nebo doporučil ČEZu, aby oslovil ty 4 firmy, včetně toho Rosatomu, a teď se okolo toho začaly dít věci, známé okolnosti. Prezident republiky navíc teď v neděli říkal, že účast ruského Rosatomu je důležitá nejen pro Dukovany, ale i pro Temelín, protože tam se taky bude dostavovat a rekonstruovat. A Rusové prý vždycky fungují jako spolehlivý snižovač ceny jo, tak teď.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak to určitě pravda je, protože proto my chceme, aby to bylo otevřené, kompetitivní výběrové řízení, kde by právě se vzájemně ti uchazeči si srazili tu cenu, protože, a to chci připomenout, Česká republika, ten tendr je speciální, to znamená můžeme vyřadit toho uchazeče i během toho tendru bez hrozby arbitráže, proto nic nebrání tomu, aby se vzájemně vlastně ti uchazeči byli v konkurenci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta bezpečnostní agenda. To je ta cenová, to je jasný, a ta bezpečnostní agenda, protože ta bezpečností informační služba i ty další bezpečnostní služby jako ten NÚKIB a tak říkají, že to prostě bezpečnostní riziko jako je.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak, určitě musíme přihlédnout i k bezpečnostním rizikům, na druhou stranu je potřeba k nim přihlédnout komplexně, takže řeknu jenom dva krátké údaje. Ruský Rosatom má, jak víme, projekty ve Finsku i v Maďarsku, to znamená v jiných zemích EU, a druhou věcí je to, že tím poslední zemí, která aktuálně uvalila sankce ohledně nejvýznamnějších energických projektů na některou ze zemí EU je, jsou Spojené státy v případě Nord Streamu 2, kdy uvalili sankce na německé a ruské firmy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže vy ten Rosatom, to je v pohodě pro vás?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Pusťme je do toho tendru, ať máme co nejlepší podmínky, protože cílem musí být 1 věc a řeknu jednu důležitou větu, co nejnižší cena elektrické energie po roce 2035.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já tu jako logiku chápu, že jsou jako víc uchazečů, že spolu soutěží jako o cenu, akorát nevím, jestli ten rozdíl je, když jsou tam 4 nebo 3, když současně, to nevím.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Ten rozdíl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to by muselo znamenat, že všichni budou bát, že Rosatom vyhraje, poněvadž bude o hodně levnější, o čemž teda silně pochybuju, jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Ten rozdíl totiž je, protože se zapomíná na to, že Korea se Spojenými státy a tím třetím uchazečem je Francie, pak Rusko. Ta Korea se Spojenými státy mají mezivládní dohodu o energetice, kterou už využívají, takže on je to v podstatě finální 1 zájemce dohromady, ta Korea, Spojené státy. Francie, ta není ještě tak dostatečně připravena, to znamená skutečně ten kompetitivní soupeř.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bude mezi Američany a Rusy, no to je bezvadný.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Amerika, Rusko.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No to už jste mi říkal, ale to je teda jako bezvadný já bych docela rád, aby to, aby to jako nebylo soupeření Amerika Rusko jo.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No a teď nám jde o to, ten deadline pro Českou republiku, kdy nám končí současný energetický mix je rok 2035, a jestli my nedostavíme ty bloky, a je to dneska jiná alternativa, přestože já nejsem až takovým zastáncem jaderné elektrárny, jaderné energetiky ale uznávám, že jinou alternativu Česká republika nemá, na základě našich přírodních zdrojů, nemáme tak prudké řeky, a tak dále, aby jsme měli tady vodní elektrárny takové, v takové míře, a tak dále, to znamená, je potřeba to rozhodnou, ten tendr udělat, protože potom, po roce 2035 hrozí dvě věci. Zásadní zdražení elektrické energie pro české spotřebitele, a paradoxně závislost na ruském plynu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasný, jo, ano, tohle to jako víme, tady teď jde o ten Rosatom, já bych to nerad jako roztáhl na energetickou politiku státu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare, ale teď je asi vaše téma, protože já teda předpokládám, že účast toho Rosatomu budete hájit do roztrhání těla.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ne, já na začátek musím odmítnout to, co zaznělo i ve sněmovně z úst kolegy Stanjury. Prostě k žádnému kšeftu nedošlo, my jsme byli rozčarováni vládou už tehdá, když neoslovila Číňany, my jsme pro to, aby se zúčastnily všechny státy, které jsou schopny dodat technologicky na špičkové úrovni zařízení, které potřebujeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten bezpečnostní aspekt? Heleďte, tohle to vůbec.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Zkusme rozlišit teďka dvě roviny,

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, nechte mě to jako říct, já to vůbec nerozporuji, že samozřejmě technologicky to dokáže, Rusové dokážou jo, to jako vůbec rozporuji, problém je, že když naše Bezpečnostní informační služba, a další služby státu říkají, je to dlouhodobé bezpečnostní riziko, tak to není o tý technologii, ani o tý ceně jo, to je o tomhle argumentu.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Pokud přijmeme tuto teorii bezpečnostního rizika sdílenou tajnými službami, potom ty tajné služby musí zodpovědným lidem říci konkrétně v čem. Já jsem se pídil po tom, jaké bylo bezpečnostní riziko omezení zavádění 5G sítí, které NÚKIB tehdá podporou tajných služeb rozvíjel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je ta téma Huawei.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

V rámci České republiky. Ukázalo se že to byl čistokrevný konkurenční boj ze strany amerických představitelů, protože oni v té vývoji 5G sítí byli pozadu. Jim chybělo půl roku, dostali půl roku díky tajným službám, dneska už technologicky jsou na tom natolik vyšší, že Huawei je v čisté konkurenci vůči nim a ztratil tu konkurenční výhodu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A víte, víte co si myslím?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Dneska bych měl obavy věřit, v rámci tajných služeb, věřit tady tomu postupu. Všichni víme, jaké je bezpečnostní riziko spojené s mocnostmi, obecně teďka s mocnostmi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako s Amerikou.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Víme, co se děje, víme co se děje v Rusku, víme, jaké má problémy s Ukrajinou, víme, co se děje kolem Krymu, jak se tam přesouvají válečné lodě, jak se vyvolává napětí ve světě, přesto jsme skoro stoprocentně závislí na ruském plynu, řekněme si to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak budeme i na elektrice, chápu.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Vždycky budeme závislí na energetickém problému, který máme. A ještě jednu věc bych chtěl dopovědět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare, já vím.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Vy říkáte, že budeme závislí na Rusku s jadernou energetikou, já říkám, že nebudem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak to, že ne?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Protože my postavíme jadernou elektrárnu, díky ruským technologiím, které my máme nazkoušené a umíme je, bohužel jsme je už dlouho nemohli aktivovat, tak tuto technologii jsme schopni sami realizovat, možná ne jenom ten jaderný blok jako takový, ale kompletně ostatní technologie jsme jako Česká republika schopni vybudovat. A získáme know how ve světě, které už jsme pomalu ztratili, a jsme schopni realizovat jaderné elektrárny dál do budoucna.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou teda, pane Luzare, počkejte. Kdyby jste seděl vy ve vládě, vypisoval byste vůbec ten tendr? A nebo byste to dal Rusům z ruky?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Já bych ho vypsal už dávno, když se uvažovalo o Temelínu, protože první byl Temelín.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No počkejte, já se ptám, jestli byste to těm Rusům dal bez výběrovýho řízení, protože po tom co říkáte, se mi zdá, že teda ruská technologie je nejlepší, je to nejlevnější, žádný bezpečnostní rizika nejsou.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Odlišné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Konec konců, počkejte, tak mě nechte domluvit větu aspoň, jo, s váma je to fakt těžký debatovat.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Není. Když mě necháte domluvit, já vám to vysvětlím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, tak chcete to moderovat vy, tak se mě ptejte.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Zeptal se vás, co považujete za bezpečnostní riziko? Bezpečnostně politické, bezpečnostně technologické, bezpečnostní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A můžu vám aspoň odpovědět, když už to moderujete? Já vám řeknu to, že já samozřejmě vůbec netuším, co tajná služba napsala, že to je bezpečnostní riziko, prostě proto, že to je tajná služba, tak je to tajný, já předpokládám, že vládní činitelé, kteří k tomu mají přístup to dostali, já nemám nejmenší ponětí co tam mohli napsat, protože je to tajný. Předpokládám, že vy to samý, vy jste to taky asi nedostal tu zprávu Bezpečností informační služby.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ale jelikož víte, že to je tajné, tak jste předpokládal, že kdyby tam bylo něco závažného uvedeno, například bezpečnostní riziko technologického typu, že prostě vláda jasně řekne, Rusko vyřazujeme, protože je to technologicky nebezpečné. Když to je politická rovina, tak samozřejmě vláda hledá cesty politicky riziko zmenšovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Pane Okamuro, dává logiku to, co říká tady pan Luzar, nechme stranou cenový, cenový otázky, dává to jako logiku. Tak Bezpečnostní informační služba konstatuje, že je to bezpečnostní riziko, co napsala v zdůvodnění tohoto rozhodnutí, to my nemůžeme vědět, protože je to tajný jo, a teď tady slyším, že mám odpovědět na to, jestli je to technologický riziko, jaký riziko, když to řekne ta Bezpečností informační služba, tak to přece já jako občan musím vzít jako fakt, ne?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak. Já vám řeknu jednoduché stanovisko SPD. My nejsme ani proruští ani proameričtí, my jsme pročeští, to znamená určitě musíme vyhodnotit bezpečnostní rizika. To, co jsem říkal, před chvílí je, abychom je vyhodnocovali vyváženě na všechny strany, protože aktuálně ten poslední, kdo uvalil sankce, konkrétně na Německo a ohrozil jeho energetickou bezpečnost a soběstačnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsou Američani.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Byli Američani, to znamená vyhodnocujme to na obě 2 strany tak, aby to bylo to nejlepší řešení pro české občany. To je pro mě důležité. A druhým důležitým faktorem, kromě té bezpečnosti je pro SPD důležité, aby měli čeští občané co nejlevnější cenu elektrické energie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Čehož jako dosáhneme, když bude stavět Rosatom elektrárny.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Já jsem to neřekl, to tady říkal pan Luzar. Já jsem nic takového neřekl. Já jsem říkal, vyberme si tu nejlepší možnou variantu, a to, co je důležité si říci, že my potřebujeme v roce 2035-2036, aby bylo dostavěno, ať je to kdokoliv, protože tam nám končí ten energetický mix současný, kdy máme, kdy jsme ještě exportéry energie, a aby jsme se dostali potom do...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď mluvíme o...

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Proto už nemůžeme otálet, to je ta pointa co jsem chtěl říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare, já se omlouvám, že jsme se tady trošku pohádali, ale ono je to s váma těžký mluvit. Jak dopadne ten váš sjezd? Já jsem zaregistroval, že kandidujete na předsedu KSČM. Z těch známějších jmen jsem viděl Kateřinu Konečnou a viděl jsem Vojtěcha Filipa. A pak je tam několik dalších jmen, které nevím, jestli mají naději nebo mají?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Tak samozřejmě, naději má každý, kdo kandiduje, a rozhodne orgán, který může rozhodnout, to znamená v našem případě ústřední výbor, který se tím bude zabývat, dostane návrhy kandidátů, dostane program, a to, co ti kandidáti chtějí dokázat pro stranu v rámci voleb blížících se a rozhodnou. Tady nebudu předjímat jejich rozhodnutí, je to čistě v jejich kompetenci. Ale dovolte mi, abych se aspoň drobně vrátil k té jaderné energetice, a nebudu vás zatěžovat technologickými věcmi, které jsou docela jasné, a ty čísla nebudu opakovat, ale pokusím se vysvětlit to bezpečnostní riziko.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Ano, jako občan, nemáme přístup k tajným službám, k té práci tajných služeb a výstupů. Ale kdo je má? Prezident a vláda, to jsou 2 instituce, které mají kompletní přehled o činnosti tajných služeb, měli by mít, jestliže vláda dostane tuto zprávu, a přesto vyzve všechny zúčastněné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak tam byly napsaný blbosti.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Odpovězte si sám, když to vláda udělala a nezhodila tu zprávu, o které my říkáme, je to zpráva tajných služeb, kterou neznáme, takže asi tam není tolik údajů, aby ona sama hned rozhodla a řekla my je vyřazujeme, čili může to být v té obecné rovině, stejně jako to bylo s tím Huaweiem, v obecné rovině. My máme podezření, že možná budou unikat data, tam může být, my máme podezření, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže Bezpečnostní informační služba je pouze převodní pákou cizích mocností jo, amerických cizích mocností. Že to jako udělali z politickýho důvodu nějakýho nebo.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Tak samozřejmě, tajná služba je placena od toho, aby varovala před různými riziky, já tady můžu hovořit i o policii a o dalších záležitostech vzpomeň Kubiceho zprávu a další věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To taky platili Američané.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Věci, které se točily kolem politiky, které se točily kolem vlivu a snahy vytvořit nějaký obraz. Já se bojím, že dneska jsme ve stavu hybridních válek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Hybridních válek.

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Kdy obraz, který se vytváří ve světě a v republice, je právě postižen tady tímto fenoménem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, tak hybridní války bych asi nechal stranou, pane Okamuro, komunisté budou rozhodovat o předsedovi, jak je to u vás? Můžete být vůbec někdy ohrožen?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No, jistěže jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kdy budete mít sjezd?

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

My budeme mít sjezd letos, by to mělo být na podzim, v každém případě letos ho musíme udělat podle stanov, máme ten celostátní sjezd každý rok. A u nás je předseda volen členskou základnou na 3 roky, a to vyprší právě letos, takže já se samozřejmě chystám obhajovat to místo, a v tajné volbě potom volí členové nového předsedu, takže když budu mít vyzyvatele, tak si budou moct vybrat, a když nebudou mít.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přiznávám, že jsou 2 politické formace, kde si změnu v čele neumím představit jo, i když nikdy neříkej nikdy, hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a SPD s Tomio Okamurou.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

Tak záleží na naší členské základně, my máme tisíce řádných členů. To znamená záleží na tom, jak oni jsou spokojeni s mojí prací, a až spokojeni nebudou, no tak mě prostě nezvolí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No tak vzhledem k tomu, že se blížíte k patnáctiprocentní metě a kdo ví, kde se zastavíte, takže bych si tipnul, že spokojeni teda budou.

Tomio OKAMURA, předseda strany /SPD/

No tak uvidíme. SPD je vysoce demokratickou stranou, takže znovu říkám, předsedové i členové předsednictva volí členové v tajné volbě, to znamená uvidíme, jak to dopadne, a já udělám maximum pro to, abych prosazoval ten program, aby lidé měli lepší život i víc peněz, bezpečí, spravedlnosti, a na to se soustředím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Luzare, úplně krátce na konec, jak vidíte šance KSČM ve volbách? Protože tady šance SPD, to bylo konstatováno, a ty jsou tedy na vzestupu, dá se říct, u vás?

Leo LUZAR, předseda poslaneckého klubu, poslanec /KSČM/

Já věřím, že náš volební program zaujme naše občany, my jsme konzistentní strana, říkáme, v uvozovkách stále totéž, protože myslíme na ty lidi, chceme ten program dotáhnou do konce. Nehledáme výmluvy, snažíme se možná pracovat méně viditelně, o to účelněji a efektivněji. Ale děláme politiku už dlouho a snažíme se, aby ta politika byla pro lidi, a to je náš cíl a já věřím, že to voliči ocení. Jsme konzistentní a z tohoto pohledu ví, do čeho jdou, když nám ten hlas dají. A to je pro nás osobně velice důležité a věřím, že i pro voliče, aby o ten hlas nepřišli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vážení pánové, já vám moc děkuju za to, že jste přišli dneska do studia. Věřte, že těch příležitostí bude v předvolebních Arénách ještě celá řada, a tu premiérovou já myslím, že se nám to povedlo. Děkuju vám, pane Okamuro, děkuju vám pane Luzare.