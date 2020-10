Rozhovor: Miroslav Singer, Lukáš Kovanda a Jan Chvojka

Potýká se Česko s jednou z nejvážnějších situací v samostatných dějinách našeho národa? Situace je už opravdu kritická, minimálně z pohledu čísel. Stále chybí účinný lék, který by nás z koronavirové krize definitivně dostal. A tím lékem není jen ten, který uzdraví náš organismus, ale také ekonomiku. Takové léky zatím chybí a budeme je nejspíš ještě nějakou dobu hledat. V současné době nám byla naordinována poměrně drastická léčba, která ještě zcela nezabrala. Jak na tu léčbu zareagovali hosté úterního Jaromír Soukup LIVE? Na to se moderátor pořadu Jaromír Soukup ptal svých exkluzivních hostů: bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera, ekonoma Lukáše Kovandy a šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 13. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, já nebudu zastírat, že tu situaci vidím jako kritickou, vidím to jako kritickou z pohledu těch čísel. Vím, že každý lék, na rozdíl, každý lékařský obor umí léčit a pokud mám angínu, nebo jdu na operaci, tak ten lék zabere relativně rychle, proti epidemii zabere lék relativně pozdě s velkým doběhem a s výsledkem poměrně nejistým a tam, kam jsme to nechali dojít, znamená, že nám je ordinována poměrně drastická léčba. A teď nechám na vás, jestli na tu léčbu nějakým způsobem zareagujete, na seznam těch opatření, a ona s sebou také nese poměrně závažné ekonomické důsledky, nejen ty makročísla, ale konkrétní situace rodin. Pane guvernére, to téma uchopte ze strany, které chcete.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Já se přiznám, že, že jsem zvyklý odpovídat na otázky, nemluvit z patra o epidemiologické situaci, položte mně otázku, já vám na ní odpovím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jaká je ekonomická situace, jaké jsou ekonomické očekávání, protože ty čísla epidemiologická v příštích 2 týdnech budou kulminovat, pokud budeme počítat se zhoršující se psychikou lidí, nervozitou lidí, pokud budeme počítat se zhoršující se kondicí firem, a to nejen těch, které byly tedy přímo tím uzavíráním postiženy, co můžeme očekávat v příštích měsících?

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Tak jednak ta uzávěrka proti tý jarní je míň plošná a zdá se mně, že, že ten efekt by měl být mírnější. To, co, to, co považuju za zásadní, kolik, jak dlouho ta situace bude ve skutečnosti trvat, má-li trvat 3 týdny, tak je to prostě úplně jiná...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mám takovou poznámku...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

...z našeho předpokladu, který jste řekl, že ta situace bude kulminovat a oslabovat, tak se bavíme o nějakém, řekl bych, zlomku, celočíselném zlomku toho, co se stalo na jaře z ekonomického hlediska, jestli čtvrtina nebo pětina toho efektu, to v tuhle chvíli si netroufnu říct. To, co považuju na té situaci za nejnebezpečnější z hlediska těch firem, je to, že toto už je situace, která ty firmy, které byly na hraně může, přes tu hranu poslat, to si myslím, že je relativně dramatická.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud vycházíme z toho, že vláda teď nemůže říkat nic jiného a ten další dotaz půjde k panu doktorovi, než 3 týdny, protože 3. listopadu končí nouzový stav, ta opatření, která jsou teď dělána, jsou dělána v nouzovém stavu. 3. listopadu končí. Dokavaď vláda nebude mít souhlas, schválení Poslanecké sněmovny, tak ani nic jiného říct nemůže, ale pokud rozumně uvažujeme, tak ta opatření v nejrůznější intenzitě můžeme počítat spíše na měsíce, to tak je. Tak teď, pane doktore.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

No, tak vy jste to řekl sám, pane redaktore. Některá opatření trvají do 1. listopadu, některá do listopadu 3. Pohybuji se v rámci v režimu právním, v rámci nouzového stavu. A opatření můžou pokračovat, pokud bude prodloužen nouzový stav, to znamená, nyní byl vyhlášen nouzový stav tak, jak to je, u toho prvního vyhlášení jenom rozhodnutí vlády, pokud by měl pokračovat, měl by být prodloužen, tak to už máme po 30 dnech v rámci rozhodování Poslanecké sněmovny. Uvidíme 1., 2., 3. listopadu, jestli se ta čísla zlepší, jestli budou lepší. Já jsem včera sledoval bedlivě tiskovou konferenci představitelů vlády, dneska jsem četl bedlivě noviny. A věřím, že se daří nějakým způsobem ta čísla srazit dolů, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak jste k tomu přišel?

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Protože ta čísla dobrá...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, jak jste k tomu přišel, že se to daří srážet dolů?

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Doufám, že se zadaří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zadaří, zadaří...

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To znamená, máme na to 3 týdny, moc šancí dalších nebo pokusů mít nebudeme, myslím si, že ta opatření jsou v zásadě správná. Jak řekl správně pan exguvernér, myslím si, že proti tomu 12. březnu, nouzovému stavu a těch opatření, kterých byla spousta, jsou taková lehčí, ale to neznamená, že nebudou mít dopad na některé občany v této zemi z hlediska ekonomického.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozdíl je v tom pouze v tom, že nebyly uzavřeny obchody, jinak žádný jiný rozdíl není de facto, pokud se říká, že nebudeme zasahovat do ekonomiky, nebo že nebude lockdown, tak já říkám, tohle je samozřejmě lockdown, pouze vyjma toho, že nejsou uzavřeny obchody, jinak tam velký rozdíly nejsou.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Rozdíl je za prvé ten, co se týče termínu nebo lhůt, to znamená, my zatím víme, že to je opatření, které by mělo trvat cirka 3 týdny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Úplně na férovku, když se podíváme navzájem do očí, vy věříte, že to bude 3 týdny?

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

No, věřím tomu, moc šancí není na to, abysme srazili ty čísla dolů. Já si myslím, že ta opatření typu, že se děti nebudou setkávat ve školách v rámci nějakého hromadného kolektivu, že se lidé nebudou shlukovat v hospodách, protože když se konzumuje alkohol, tak pak lidé vyvádějí různé věci, tak já jako sám nic jiného bych moc nevymyslel, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tady není debata o tom, jestli je to správné v této situaci, opravdu se nacházíme v kritické situaci a vzhledem k tomu, že ten doběh je prostě několik týdnů, tak opravdu se může stát, že tady budou, a ono se bohužel už to děje, že tady budou zbytečně mrtví, ty chyby už se udělaly. Máte pravdu v tom, že další šanci nedostanete, ale tady není ta debata, jestli ta oprávnění, ano, jestli ta opatření ano nebo ne, o tom vůbec podle mě ta debata není.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já říkám, že my zjistíme, protože máme bez jednoho, bez 2 dnů 3 týdny na to, abysme ta číslo srazili, a to bysme měli za ty 3 týdny vidět, to znamená,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten nouzový stav, počítáte s tím, že se bude prodlužovat, že tedy vláda si půjde pro to schválení Poslanecké sněmovny?

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To těžko předvídat. Samozřejmě, pokud bysme potřebovali opět ten právní rámec nouzového stavu na to, abysme ještě udělali nějaká opatření...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte...

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

...tak samozřejmě trvat bude. Já věřím, že nouzový stav prodlužovat nebude, že opravdu za ty necelé 3 týdny budeme vidět, že ta čísla se srazila na nějakou přijatelnou úroveň, ale já vám to dneska, pane redaktore, neřeknu, dneska máme 13. října a já nevím, co bude 1., 2. listopadu, ale myslím si, že kdybyste byl členem vlády, premiérem nebo ministrem vnitra, že byste na nic jiného moc nepřišel, než na to, na co se nepřišlo včera.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To určitě ano. Otázka je, kdybych byl býval byl členem vlády, jestli bych to nechal dojít tam, kam to nutně tedy došlo, ale to už je...

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

O tom se určitě budeme ještě bavit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

...asi jiná debata. Pane Kovando, váš názor na to, co tady vaši kolegové...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Tak politik notabene tedy politik vládní strany, tak určitě musí spíše vhánět optimismus do žil obyvatelstva, takže pan Chvojka jaksi činí.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Děkuju za pochopení.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Já také jsem skeptický stran toho, zda se to skutečně podaří zase nějak otevírat už začátkem listopadu. Spíš na to hledím tak, že ještě ten listopad může být docela jaksi zátěží pro ekonomiku, protože i kdyby se to podařilo začátkem listopadu otevírat, tak stejně tedy bude nějaký doběh, řekněme, spontánní, dobrovolný lockdown, jak o tom hovoří ekonomové, to znamená, že ti lidé hned nezačnou nakupovat, hned nezačnou chodit do těch restaurací. Ale souhlasím s tím, že zatím ty efekty té uzavírky, to by neměly být zdaleka takové jako na jaře, byť samozřejmě je tam riziko třeba přelití do průmyslu. Víme, že na jaře nejely automobilky, to si myslím, že pak už by ten ekonomický dopad byl závažnější a že nelze ještě zdaleka vyloučit proto třeba i dvojciferný propad české ekonomiky, jakkoliv teď si myslím, že třeba, pokud to bude uzavřené do konce října, tak, řekněme, ekonomika neklesne o 6,5, ale o 8 % nebo 7,5.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, rozdíl oproti...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

...by nemuselo být až tak zásadní, ale klíčový je ten listopad.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je tady jedna proměnná, to, protože těch lidí nakažených a v karanténě je prostě podstatně více než na jaře, což samo o sobě prostě diskvalifikuje z pracovní činnosti a pak samozřejmě uzavření škol znamená, že opravdu statisíce žen, nebo samozřejmě i mužů, rodičů, jeden z rodičů prostě musí zůstat doma, což samo o sobě, i kdyby měli Home Office, znamená, že té práce můžu udělat prostě méně, ten zásah do ekonomiky už tady je, tím chci říci tohle to...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

To já s vámi souhlasím, jako ten zásah do ekonomiky tady je nesporný, rozhodně nesouhlasím s tím, že toto se ekonomiky netýká, že jsou to jen jakési volnočasové aktivity, které se omezily. Už jen zavření posiloven je v podstatě zase do ekonomiky, byť zcela marginální z hlediska příspěvku HDP, ale je to znát, takže pozor na to, už zasahujeme nyní do ekonomiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane guvernére, tahle ta teze vlády, že nechce zasahovat do ekonomiky, ale ono se tak děje, ten jediný rozdíl oproti tomu lockdownu na jaře opravdu, že nejsou zavřeny obchody, jinak nic.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

No, tak samozřejmě, že ten zásah je dramatický, já se nechci moc vyjadřovat k tomu jestli, jestli to skončí na začátku listopadu, nebo, nebo ne, ale, ale zdá se mi tak jako anekdotické, když se prostě podívám kolem sebe na ty, na ty výskyty těch případů tý pozitivní identifikace A na to, kdy mně kamarádi říkají, že jim někdo zavolal z té, z té hygieny, tak silně pochybuju o tom, že jsou k dispozici čerstvá data o tom, jak se ta situace vyvíjí prostě proto, že jim volali z těch hygien někdy po 5 až 7 dnech, to znamená, že žádný čísla čerstvý analytičtější na téma toho, kdo a jak a proč dostal vůči tomu minulýmu týdnu logické můžou být k dispozici, jo, jestli s těm lidma někdo o detailu nemluvil, tak může mít k dispozici...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mluvíte o datech, které by jako podepřely ta jednotlivá...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Tak, mluvím, mluvím o těch datech, které by mohly nebo podepřít nebo vyvrátit to, co se vlastně děje, protože to si myslím, že se dovídáme se zpožděním, že jo, minulý týden jsme dostali ten, ten výjimečný stav nebo, pardon, nouzovej nebo jakej, a v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jako si myslím, že teprve teprve přichází data ze začátku toho toho stavu, kterej sám o sobě znamenal nějakou restrikci a který sám osobě, jestli dobře rozumím tomu, co říkají všichni ty moudřejší v oblasti než já, se stejně projevujou ty opatření s nějakým dvoutýdenním zpožděním, tak z toho hlediska se přiznám, že, že se mi zdá, že se bavíme o tom, jestli ten, jestli se ten stav a jestli ten parník, jestli ta loď na konci toho třítýdenního období ode dneška začne zřetelně zatáčet nebo ne, nečekal bych ovšem, že jako dramaticky změní kurz, to mně prostě připadne neočekávatelné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, tady s váma teda úplně souhlasím, ale teď..., fakta jsou taková, že ta plošná opatření, tak to epidemiologové, já nejsem žádný epidemiolog, já nejsem lékař, ale čistě logicky ty znají po staletí de facto, že samozřejmě, jak zabránit šíření nějakého viru, nebo bakterie, nebo nějaké nákazy, tak je de facto všechny odizolovat, to je samozřejmě logické, ale my žijeme v roce 2020 a máme spousty technologií, které mohly tohle nějakým způsobem, tohle to plošné opatření nějakým způsobem zjemnit, když se podíváme v Německu, chytré karantény a obvolávání, trasování, testování, všechny tyhle věci, které mohly nějakým způsobem lokalizovat ta ohniska, nějakým způsobem zanechat ostatní v normálním stavu, tak ta, ta prostě selhala, to jsme nedokázali, to jsme nedokázali udělat, museli jsme se vrátit k tomu tradičnímu, nemusím být žádný vědec, než, než abych mohl konstatovat, že nic jiného než to, co teď děláme, nebo vláda dělá, de facto k dispozici jako není.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

No, v okamžiku, kdy jsme ztratili kontrolu nad tím trasování a vlastně se snažíme jako omezit, omezit to šíření přes ty, kteří ani nejdou k testu, jednak proto, že asi je k nim nikdo moc nestíhá zavolat. Druhak proto, že jsou to, což je mimochodem pozitivní pro ten efekt ekonomický, ne pro to nešíření dál, jsou to lidi, kteří už tuší, že jim hrozí vcelku velmi málo, a z toho hlediska ty statistiky jsou viditelný všude. Tak na druhou stranu, kdybych měl říct něco pozitivního, tak sám asi nestane, že se, že se budou 30 až 40letý dělníci bát jít na směnu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte?

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Jedinej oprus, který jim hrozí, je ta karanténa.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď, no jasně, to, že teď budou muset být, nebo jsou ta plošná opatření, to znamená, že ta ekonomika se samozřejmě dusí, ty verbální slova o tom, že nebudeme zasahovat do ekonomiky, jsou opravdu jenom slova, stačí se podívat do obchodů, stačí se podívat, jak se lidi chovají, jak nakupují, kam to povede?

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Tak samozřejmě ty služby dostávají zářez, ony ho dostávaly už před tímhle tím opatřením. Já jako se přiznám, že jsem nepozoroval, že by hospody byly přeplněné šťastnými, šťastnými slavícími lidmi. A trošičku se mně zdá, že celý ten popis na téma těch skupinek se týkal centra Prahy, což je věc, která se podle mého názoru dá řešit policejníma prostředkama, a nikoliv, ale, ale to jedno, ta ekonomika by stejně stejně trpěla z toho hlediska.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, to je jako, to je jako zřetelný, že se tady teď snaží vláda nějakým způsobem přesunout odpovědnost na nezodpovědné obyvatelstvo, jo, to, co tady bylo zmíněno, kdy v té, na té epické tiskové konferenci v Průhonicích premiér říkal, že viděl na Facebooku fotky, který, kde lidi stáli před hospodama, to je jenom takováhle jakoby věc, protože já nevím, kolik takových lidí slavilo někde před hospodama, ale určitě jich bylo naprosté minimum ve srovnání s tíhou těch opatření, které byly udělány. Proč to jako je, proč se to jako nemluví na rovinu, udělali jsme chybu.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Pozvěte sem pana premiéra a ptejte se ho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On sem nepůjde, on mě nemá rád, já ho taky ne.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já, byť jsem členem vládní koalice, tak nejsem člen vlády, ale souhlasím s vámi v určitých aspektech, že některé věci nebyly komunikovány úplně dobře, koneckonců včera pan ministr Zaorálek se za některé věci, nechci říct omluvil, ale řekl na rovinu, že některé věci by komunikoval. A mě třeba, pokud se o tom bavíme, o té komunikaci, chybělo na té tiskové konferenci včera, co vlastně bude s těmi majiteli restaurací, s těmi zaměstnanci těch...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je doplňující dotaz, proč současně s těmi opatřeními, která jsou oprávněná, nenásledovalo, a spolehněte se na nás, my vám pomůžeme.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já jsem čekal, že tam bude stát ještě například pan ministr průmyslu a obchodu Havlíček a že řekne něco v tom smyslu a vypíšeme, nebo jsme připraveni nějakým způsobem pomoci v částce tolik a tolik, třeba každému majiteli...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste byl překvapenej, víte, že já ne. Víte proč? Protože oni to nechtějí udělat.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já neříkám, jestli jsem byl překvapenej, já jsem očekával, že tam, když se řekne A, to znamená něco teďka vyhlašujeme, bude to mít nějaké následky, tak jaké následky, které prostě na některé nedopadnou úplně dobře, nebo nebudou úplně pozitivní, jak je zhojíme alespoň trošku, jak se budeme snažit ty následky zhojit, tam nic takového nezaznělo, a to považuju za chybu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kovando, tohle to téma. Tohle to téma samozřejmě přímé podpory nějakým těm, nějakým způsobem, ať by to byly garance nebo přímé platby těm, kteří teď postiženi jsou, a ono jich opravdu už jsou jako desetitisíce, to nejsou jenom, já nevím, když pan prezident řekl, že klub Techtle mechtle, to nejsou jenom takovýhle podniky, to jsou jako opravdu tisíce samozřejmě majitelů restaurací, osob samostatně výdělečně činných v umění, sportu, a tak dále, to jsou už jako tisíce lidí a zatím je to odmítavé, takové, zatím si poraďte sami, nám se do toho nechce, stálo by to moc peněz, uvidíme, začneme o tom jednat. Proč to?

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Tak pochopitelně vládě se do toho nechce, myslí si, že ten problém nějak vyhnije sám od sebe. Také je pravda to, že, a to jsem říkal už na jaře, já si myslím, že pořád to nejlepší řešení, nebo i v této situaci dobré řešení by bylo prostě těm postiženým segmentům, odvětvím, podnikům, provozům prostě odpustit daňové povinnosti, ne úplně, ale jenom na toto kritické období, prostě, a příští rok při podávání daňových přiznání se uvidí, jak si ten či onen podnik, provoz, restaurace stojí, jestliže opravdu bude tak závažně pošramocený hospodaření, že si zaslouží úplné odpuštění těch daní, nechť se to učiní, jestliže bude částečně poškozena, nechť je to odpuštění částečné, pakliže se zmátoří do té doby, tak ať ty daně pak doplatí zpětně. To si myslím, že je relativně levné řešení, které by nyní pomohlo. Samozřejmě je pak otázka identifikací těch zasažených podniků, a těch segmentů zasažených, ale to zas by neměl být až takový problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vzhledem k tomu, že už jde o...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

To znamená, že tady je spousta receptů. A pak samozřejmě jsou ve hře přímá podpora, nějaké zase vypisování programu, ale těch programů už je teďka tolik, že už se v tom trochu ztrácí přehled.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jednoduchá otázka, pane Kovando, a to bude vlastně společně na všechny, ono se říkalo při té jarní krizi, že teď tedy padá dolů tím rozhodnutím vlády, teď už ta rozhodnutí vlády tedy padají také, je potřeba pomoci těm podnikatelům přejít údolí smrti, až to zase půjde nahoru, tak to uvolní, mluvím o tom odkladu bankovních úvěrů, moratoria na splátky, moratoria na insolvenci a podobně, protože už jsou to prostě desetitisíce živnostníků, desetitisíce lidí, kteří už teď přímo postiženi jsou. Je tahle ta úvaha správná?

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Teď je vlastně, my jsme měli už jaksi to údolí smrti opouštět, takže proto také k 31. říjnu třeba končí to moratorium...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Právě to se blíží.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

...těch splátek. Nicméně právě my můžeme rovnou zamířit do údolí smrti číslo 2, kdy už nás jaksi nikdo tím balonem nepřenese...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono se tam říkalo, na tom jaře se říkala...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

...ta vláda a je to velké, je to vlastně takový nešťastný souběh těch okolností, že jaksi ta druhá vlna, na vrcholku té druhé vlny budou tato opatření končit, byť si nemyslím, že prodlužovat to moratorium je rozumné, protože to zatěžuje banky a banky jsou také podnikatelé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jednoduchá otázka, nebo jednoduchá, já vím, že to je složitá odpověď. Ta moratoria, protože tím způsobem vlastně část té finanční zátěže stát přenesl na banky, protože ty nedostaly svoje splátky, nemusíme se bavit o tom, jaké mají zisky, jestli to vydrží. Samozřejmě, že vydrží. A má to být prodlouženo a těm živnostníkům, podnikatelům, kteří zasaženi jsou, umožnit teoretickou možnost tedy přežít, pokud půjdou zase nahoru nebo ne.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Takhle. Za prvé, ti podnikatelé, a to bylo, to platilo už v době moratoria, ti podnikatelé, pakliže, pakliže tím jenom navyšujou dluh, tak se nezbavujou tím maratonem odpovědnosti za to, že takhle ten dluh navýší nebo prodlouží, jo, to je, když to mám říct jinak, pokud ten byznys je mrtvej, tak mu žádný moratorium nepomůže a dokonce je nebezpečný si o něj žádat, jo, ale já myslím, že tady trošičku aspekt, na který zapomínáme, stále ještě jsou tu, jsou tu otázky tý odpovědnosti, já jsem zažil mnoho křiku na téma odpovědnosti instituce nebo státu za své činy, podnikání, a pamatuji si také, jak mně právníci vysvětlovali, že k tý odpovědnosti toho státního správního orgánu za cokoliv musí být tři věci, pan doktor mě určitě opraví, jestli to řeknu špatně, tři zásadní. První chyba, druhá souvislost mezi škodou a chybou a třetí vyčíslení tý škody.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono se tomu právně říká, teď mě pan doktor taky opraví, že škodou je majetková újma vyjádřitelná v penězích příčinné souvislosti s protiprávním jednáním.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

A teď já jako řeknu, řeknu věc, která mně připadne nebezpečná a která určitě táhne i tu reakci toho státu. Já jsem vždycky říkal všem na tom jaře, že já jako za prvé neumím vůbec vidět tu chybu, prostě ty státy všechny reagovaly přibližně stejně, přibližně stejným způsobem a přibližně stejnou situaci, jo, já bych měl strašnej problém ten argument používat teď, já bych měl strašnej problém používat ten dokument, že, že se chyba nestala, a to je, to je z hlediska odpovědnosti toho státu závažný, to by mělo vést k tomu, že ty pomoci, který nějakým způsobem tu věc mitigujou, by měly být připravovaný s vědomím, že ta alternativa taky není žádná jako moc příjemná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď, pokud byste, vy jste tak jako naznačil, že pokud ta škoda vznikla teda podnikatelům v souvislosti tedy s nějakou chybou, tak ta odpovědnost tam je dána, že by se mohly...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Já nejsem právník, já jenom říkám, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty zkrachovalé podniky by se...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

...problém říkat, že je to stejný všude, to si myslím, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta chyba je co, abysme...

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Otázka je, co ta chyba, protože ten Covid přece nezavlekl do České republiky váš oblíbený Andrej Babiš nebo Jan Hamáček, ten Covid je z hlediska práva, vis maior, situace nebo událost, kde já jako pochybení samozřejmě nevidím nikoho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, tak počkejte, tak heleďte. Chyba samozřejmě byla třeba to, že se neinvestovalo do trasování, testování a nepředešlo se tomu. I nekonání je někdy konání.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Jestli jestli chcete vyčíslit přece škodu, já teďka neříkám, že se chyby nestaly, můžeme se o tom bavit, mám ještě nějaký 20 minut, staly se, bezesporu se staly chyby, ale jestli chcete vyčíslit škodu, tak ji musíte vyčíslit přesně správně. A já nevím, kdyby...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pan guvernér řekl, že nemá smysl prodlužovat moratoria, odklady splátek a podobně, pokud ten byznys je mrtvý. Já mám z toho, tenhle argument podepíšu. Problém je, že teď má problém úplně každý byznys, že teď identifikovat cokoliv, co má perspektivu, nebo to, co má naději v krátké době vykázat zisk, je opravdu těžké.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

No, a neměl by ten byznys ještě větší problém, kdyby jsme neudělali některá opatření, která jsme udělat museli, rozumíte...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tady jde o odpovědnost státu, aby těm podnikatelům pomohl, o tom se bavíme, ne o oprávněnosti, to není o oprávněnosti...

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Dvě linie. Něco je odpovědnost státu za nějaké protiprávní jednání, nebo za nějaké pochybení úřední. A otázka, jestli politické. A druhá věc je, jestli k něčemu takovému došlo. A na to prostě já nevím, jestli přijdeme, to znamená,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mají být tedy ta moratoria na odklady splátek, insolvence prodlouženy. 30. října to končí.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já si pamatuju, že my jsme schválili balíček těchto opatření insolvence, exekuce, moratoria někde na začátku dubna, tam se počítalo s tím, že to bude cirka končit na konci října, pokud se ukáže, že je potřeba udělat obdobná opatření, tak já jsem pro. A ta opatření se dají dělat velmi rychle v legislativní nouzi. Zažil jsem, že v pondělí 4. dubna něco schválila vláda a 6. dubna, ve středu to odklepl parlament, to znamená, asi analogicky, pokud se pomohlo s něčím na základě nějakých opatření státu, vlády v dubnu, tak analogicky, pokud se udělalo nějaké opatření vlády, státu o půl roku později, tak by ta pomoc měla...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Budete to navrhovat, půjdete s tím do vlády? Jako vaši ministři myslím.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tak já říkám jenom, že to má logiku, že pokud se pomohlo nějak v dubnu s něčím...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Problém je, že, že máme půlku října a za 14 dní to končí, já nevím samozřejmě, kolik podnikatelů ohlásí insolvenci, kolik podnikatelů ukončí svůj byznys, nevím.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já jestli můžu, já jsem včera, poslední 3 věty, já jsem včera tu tiskovou konferenci, byť člen parlamentní vládní strany, tak jsem neměl nějaké zásadní informace jiné, než diváci. Opakuji, pokud jsem zaregistroval, že nejvíc by ty, budou například restaurace, majitelé restaurací a asi zaměstnanci restaurací logicky, tak očekávám taky logicky, že by se stát k tomu měl nějak postavit a prostě už včera možná měl ministr Havlíček, který tam nebyl, říci, jak, nebo o co se bude snažit, co budeme trvat, tam očekávám, že nějaká pomoc musí být, protože asi prodeje u okýnka to nezachrání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Asi nezachrání. Mimo jiné, co jste tý tiskový konferenci říkal?

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Přijde mně, že pan premiér Babiš, pokud se týká tiskových konferencí covidových, jestli vyhlašuje nějaké opatření nebo nějaké informace, takže není ve své formě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Heleďte, on tam třeba říkal jednu věc, a dával mi příklad nějaký, nějaké i kolegyně z úřadu vlády, že její babička zemřela, byla pozitivní a říkal, že lidi umírají s Covidem a pravděpodobně Covid zkracuje život, to je, to je jako definice předsedy vlády v týhle tý kritický situaci, já jsem jako neměl slov.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Mně se to vyjádření nelíbilo. Potom jsem se díval, už jsem ho zmínil, na Luboše Zaorálka v Událostech, komentářích a on říkal, že vlastně, kdyby těch 1000 lidí, kteří o ten život přišli, tak kdyby se díky těm opatřením o ně nepřišlo, o ty životy, tak samozřejmě bylo by to lepší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, nepochybně už v těch tisíci lidech jsou někteří, kteří zemřeli zbytečně, ale bohužel to číslo nekončí a premiér ještě včera říkal, že tu situaci zvládáme dobře, protože, přestože máme nejhorší poměr nakažených obyvatel na světě, tak máme malý počet zemřelých, což je tedy pro něj těch 1000 lidí, ale já jsem dneska v pořadu říkal, já mu to za týden připomenu.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Až tady bude.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne on tady nikdy nepřijde, ale já mu to připomenu, protože ten počet 1000 bude daleko větší, a to je ta odpovědnost, pokud hovořil pan guvernér o odpovědnosti vlády v ekonomickém slova smyslu, tak tentokrát žijeme v době, kdy chyby vlády se platí lidskými životy, to je prostě šílený.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Souhlasím s vámi, a jestli to je 1000 životů, 500, 100, škoda každého života samozřejmě. To vyjádření nebylo šťastné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kovando.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

No, ještě nesmíme zapomínat na ty, kteří zemřou třeba na úplně jinou chorobu jenom proto, že se nedostane včas nějaké preventivní léčby, preventivního zásahu, prostě proto, že jim z nemocnice řeknou, vždyť jsme přetížení, nebo teď je Covid, covidová situace, nechoďte, pojďte na ten screening nebo na to preventivní vyšetření o půl roku později, což v případě nějakých třeba rychle progredujících rakovin a tak podobně, může být opravdu fatální. Takže k těm zemřelým je třeba připočítat ještě tyto. Já věřím, že se to někdo někdy pokusí v nějaké studii na toto téma, ale v tuto chvíli tady nechci jaksi předhazovat nějaká čísla, ale je třeba vidět, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já znova opakuji, já na vás nechci...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

...své náklady.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kovando, já vás nechci tlačit do politických vyjádření, ale znova opakuju, že včera premiér v přímém přenosu v televizi de facto zpochybnil závažnost toho onemocnění, což mně přišlo prostě v dnešní době...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Já nejsem od toho, abych komentoval pana premiéra, myslím si, že byl vyčerpaný, to bylo vidět z té tiskové konference, že, že je pod enormním tlakem. Otázka také je, jaký bude celkový účet za tu, za tu celou situaci. Já jsem se díval, nechci teď si hrát na nějakého obhájce vládních opatření, ale jsem se díval na index striktnosti těch opatření vládních, to sestavuje mezinárodní organizace jedna, a tam Česká republika nějak zásadně nevybočuje, nevybočuje, tedy se nedaří říct...

Jaromír SOUKUP, moderátor

My si nemůžeme stěžovat...

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Dokonce podle toho indexu, od konce července Slováci mají volnější opatření než my, takže já to nechci nějak, nechci to svalovat, stala se chyba jednoznačně na straně vlády, určitě mohli investovat víc do trasování, do těch kapacit, do testovacích kapacit, to na Národní ekonomické radě vlády zaznívalo už někdy v dubnu nebo v květnu, takže vláda o tom věděla, věděla, že to je nejlevnější řešení, potenciálně s největší návratností, ale proč to neudělali, to je pro mě dodnes záhadou a tady si myslím, že určitě k pochybení došlo, teď neříkám právně, právním pochybením, ale z mého osobního hlediska...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To s váma souhlasím, to je jedna ze zásadních věcí.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Nemyslím si, že by chybou bylo, že jsme nějak rozvolňovali celkově více, než jiné srovnatelné země, to opravdu z žádných dat nevyplývá, teď mám, teď hovoří o tom létě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem to tady naznačil, že tady se nepochybně stal souběh opatření, já za to naprosto klíčové považuji podcenění té technologie a de facto pak donucení se vrátit k těm tradičním opatřením.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

K tomu nedostatečná kapacita hygienických stanic, špatné trasování, nedotažený té chytré karantény, mám-li říct hodně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to dávám pod jednotný název technologický.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Neschopnost přijít s nějakým plánem pro tu druhou vlnu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Státní rozpočet. Máme schválený 500miliardový schodek. Já, když to zrekapituluji, ke konci srpna bylo zhruba vyčerpáno nebo byl ve schodku 230 miliard, ekonomové tak jako říkali dobře, ten 500miliardový schodek nebude dosažen, protože se to nestačí utratit, pokud výběr daní bude tak, jak je naplánováno a přišla vláda s návrhem státního rozpočtu, nebo je to tedy v nějakém začátku jednání, přes 300 miliard příští rok, což je řádově tedy 800 miliard korun, které zasekneme, nebude tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Víte, já jsem dalek to bagatelizovat, 16 % hrubého domácího produktu, ale, ale já myslím, že ta zásadní otázka teď i pro ten rozpočet skutečně je, jak rychle se ta situace dostane, dostane pod kontrolu, protože zase, kdybych měl jako, což beru jako, jako kondicionál pro úvahu víc toho, že tady 3 tejdny jako vykonáme toto a děti se vrátí do škol, jak je jim slíbeno, tak bych řekl, tak to jako furt vlnka vůči tomu, co se stalo na jaře. Přiznám se, že vlnka, kterou bych kvantifikovat buď na úrovni mnoha miliard nebo u nějakýho dvouciferného čísla v miliardách začínajícího jedničkou nejspíš, kdybych k tomu měl přidat ty ztracený příjmy, ale já si myslím, že, že teď se bavíme hodně o subjektech, o kterých se stejně už žádnej daňovej přínos nedal po tom jaře očekávat, minimálně ne v letošním roce. Trošičku bych považoval za legrační, kdyby třeba někdo ještě, a to navazuju na to, co tady říkal kolega Kovanda, když si představím, že třeba ty malý pivovary, který čepujou to pivo jenom u sebe v podnicích, kterým v tuhle chvíli zkysne, ještě na ně někdo vlítl, že mají z něho platit spotřební daň, tak to už by bylo jako fakt velice, velice smutný a doufám, že takovouhle chybu nikdo neudělá. Ale furt se bavíme o těch malých číslech, nebavíme se o těch malých číslech, jakmile vyjdeme z předpokladu, že ta situace bude pokračovat, tak to je ale v tuto chvíli totální neznámo. A já nevím, jestli někdo v tuhle chvíli má skutečně jasnou představu o tom, jestli tohle a jak bude stačit, protože tady se furt jako skloňuje Izrael, skloňuje se teda ve chvíli, kdy je potřeba, neskloňuje se, když není potřeba, takže třeba od ministrů vaší vlády neslyším, že v Izraeli není žádné ošetřovné, ne, že 60 nebo 80, není, ale zapomíná se na to, že v celku podobný možná striktnější opatření jsou v Anglii a ta situace se tam nezastavuje, to je věc, která mě jako připadne nebezpečnější, protože my žijeme ve společnosti, která není příliš zvyklá na nouzové...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Objevují se komentáře, že ekonomické důsledky té druhé vlny pravděpodobně v souběhu všech možných okolností, které jsou, ať je to kondice firem, ať je to tedy odvody daní, a tak dále, může být ve svém důsledku ještě, ještě větší, než z té první vlny, vy tak jako, to byl ten smysl té otázky, protože ty schodky státního rozpočtů tak nějak vycházely z toho, že situace se začne zlepšovat, ale...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Když ten problém je, že víme, jo, když to řeknu zase hodně natvrdo, tady furt lítají ty smrti, já jsem prostě ekonom, já jsem schopnej a nedělá mně problém počítat, co stojí rok prodlouženýho života, protože dobře vím, že každý zdravotní systém s tímhle číslem počítá, já se omlouvám, ale tak to je, jako divákům se to líbit nemusí, ale tak to je, no, tak teď už víme, že ta smrtnost je jako nižší, než se čekalo, víme, že ty mladší skupiny obyvatelstva, koneckonců oni se taky tak proto chování, jsou relativně nezasažený, já jsem viděl statistiku, 70 000, kolik studentů v Americe, ze kterých byly nalezeny pozitivní, 3 v nemocnici.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak tohle...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Teď vysvětlujete těm mladejm, že jako, že se nemají stýkat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tohle nevím, jestli úplně platí, tím jste chtěl jako naznačit, že ta cena, ta cena, kterou máme zaplatit...

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

To, co platíme, je, že přesouváme tu cenu od tý starší zranitelný populace na tu mladší, to je prostě v reálu to, co tady děláme, protože tam, tam ten náklad přijde později a není teď vidět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Naznačujete, že Covid je takovou, a teď budu zase, už jsem to jednou použil, že je takovou jako důchodovou reformou, jo. Já jsem to přehnal teď.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

To přeháníte i věcně, když to řeknu, ani ty katastrofální scénáře pro ten efekt Covidu, pro tu důchodovou reformu nic moc nedělá, jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Státní rozpočet, no, státní rozpočet. Já, když jsem viděl ta čísla, jak byla argumentována, tak se počítalo s tím, že situace se zlepšovat bude, ano, pan guvernér má naprostou pravdu v tom, že to prostě nevíme, ale realisticky musíme počítat s tím, že ta situace se tak dobře vyvíjet prostě nebude. Jak se, jak se očekávalo, realisticky musíme na to být připraveno, jinými slovy, buď budeme prohlubovat ty schodky ještě více, anebo se bude muset dělat něco jiného, omezit výdaje, tak jak bylo naznačeno, no, tak ošetřovné další a další výdaje, nevím.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

No, já s váma souhlasím, tak je to politické rozhodnutí, můžeme změnit zákony tak, že žádné ošetřovné nebude, já si myslím, že naše, myslím, že to je správně, že naše v zásadě sociálně demokratická politika něco takového nedovolí, stejně tak já jsem nevěděl, že Izrael nemá ošetřovné, ale některé země typu Velké Británie nebo Spojené státy ho taky nemají, já jsem radši na části planety, kde funguje sociální stát, takže to je všecko otázka priorit, je to politická otázka, já jsem rád, že v zásadě ale i opoziční strany, které před 2 měsíci říkaly na konci srpna, že vlastně roušky jsou k ničemu, že je vlastně nějakým způsobem, i tady jsou opoziční strany, které se tváří jako pravicové, v zásadě levicové, já nic takového jako zrušení ošetřovného nebo snížení ošetřovného nenastala.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bude to stačit, tedy je to tak v pořádku, nebo se má udělat nějaký zásah, protože pokud, pokud budu počítat s pesimističtější vývojem, tak těch 500 miliard pravděpodobně letos asi stačí, nevím, to musíte vědět vy, těch 300 miliard příští rok také stačit nemusí a nějakým způsobem teď musím uvažovat, protože teď je to otázka, teď to není jako kritika, teď je to otázka vývoje posledních týdnů, kdy, zdá se, nějaký optimismus na místě prostě není.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tak já jsem dneska tady mezi odborníky, špičkovými ekonomy, ten, ne zlý politik, ale prostě politik, samozřejmě velmi laicky podle mě je to zatím únosné, jsme jedním z nejmíň zadlužených států v rámci Evropy, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mě to vždycky jako vyklouzne, já se ptám, kde se má, kde se má začít šetřit.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Pokud by to měl být nějaký trend, tak samozřejmě by to byl problém, to znamená, můžeme si to dovolit rok, možná 2, ale 3 a další už asi ne.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Tak za prvé, asi to nebude ten půl bilion, myslím si, že ten konsensus trhu je v tuto chvíli 320 až 400. Takže, řekněme, kolem 350 miliard, ale to nezapočítává závažný průběh, a teď mám na mysli ne ten říjnový, ale listopadový, té druhé vlny, takže pokud skutečně by ta uzavírka se protáhla nutně tedy do listopadu, tak pak začne narůstat právě i toto číslo, nicméně těch 500 miliard by i tak dosáhl jen opravdu v tom nejčernějším scénáři, takže to je jedna věc, ale ty ztráty té ekonomiky pak se v příběhu toho černého scénáře přelejí do toho příštího roku a může vzniknout situace, kdy i v tom příštím roce by mohl být ten schodek opět 350 miliard, v úplně nejhorším scénáři dokonce ještě vyšší schodek, než ten letošní, třeba 350 až 400. Co by stát měl dělat?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na straně výdajů.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Já jsem celou tu dobu ty léta prosperity volal samozřejmě po osekávání státu, po zeštíhlování státu, a tak dále, myslím si, že to je rozumné, ale nejsem jistý, zda je rozumné dělat tyto kroky v čase nějaké krize. Když to řeknu hodně lidově, když vyhodíte v době krize úředníky, nějaké kritické množství úředníků, tak oslabíte spotřebu, protože ti lidé skončí na úřadech práce a nenajdou si žádné zaměstnání. Tyto kroky se měly dělat v době prosperity, bohužel se nedělaly, takže to je problém, takže já bych v tuto chvíli prostě zatnul zuby a hrábl bych si hlouběji do dluhů, pokusil bych se na dluh tu ekonomiku oživit co nejrychleji, předpokládá to dlouhodobou konsolidaci veřejných financí po roce 2021, což vláda s něčím takovým zatím nepřichází, mě překvapují ty čísla, která lítají vzduchem, která se mi zdají příliš vysoká. A až nastanou dobré časy, tak na to myslet a vytvářet si ty rezervy, ale neříká nic nového, to tedy ekonomové říkají 30 let, vytvářejme rezervy v dobrých časech.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane guvernére, krátkodobě v příštích měsících s ohledem na státní finance, podporu podniků, celý ten komplex ekonomický nebo ekonomickou část té krize. Co by stát měl dělat, nebo jako prioritu, dvě priority.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Tak já myslím, že ta podpora té poptávky, o které mluvil, mluvil kolega Kovanda, je v dané situaci logická. To, co je otázka, je ta kompozice. Já se přiznám, že já si pamatuju, jak jsem, jak jsme v České národní bance jako první poté, co se o tom začlo mluvit, šáhli na platy, na platy v instituci, a to způsobem, který sekl samozřejmě nejvíc nám a nejmíň, nebo vůbec těm, který se pohybovali na tom spodku toho tarifu. Teď jsme z hlediska toho, co říkal pan kolega Kovanda, v situaci, kdy zasahujeme primárně ty lidi zaměstnaný v tom privátu, a přitom rostou ty nůžky mezi platy, platy v privátním a státním sektoru, tohle někomu připadne jako to nejlepší řešení na podporu té poptávky, já bych se uměl asi představit...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Snížení platu.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Já bych si uměl představit ty peníze přesouvat na podporu poptávky těch skutečně nízkopříjmových skupin obyvatelstva, kde mimochodem jako ekonom říkám ten multiplikátor a ten sklon k těm výdajům je prostě logicky nejvyššího. Máme v tuhle chvíli, abysme si nemalovali , abysme si nemalovali celkovou chudobu, tak v tuhle chvíli samozřejmě jsou skupiny, které jsou, jsou a budou dramaticky postiženy. A jsou, ale současně nám přirůstají ty vklady obyvatelstva, to znamená, že ten multiplikátor nebo ta podpora těch příjmů tím, že, že ty platy zachovám i na těch vysokejch úrovních, asi nebude taková, no, ale to je úvaha ekonoma, já tady nechci dělat úvahu politika, notabene politika vlády, která je podporovaná levostředovou koalicí, to je demokracie a ona se v ní musí nějak chovat a já vždycky říkám,, a vy to víte, že já vždycky říkám. A já jsem rád, že tu je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale tohle je jasné stanovisko. Pánové, já vám moc děkuju za to, že jste přišli do studia, za tuhle tu klidnou debatu, ne všechny jsou takové, protože ta doba je prostě strašlivá. Já vám děkuji.

Lukáš KOVANDA, ekonom; spoluzakladatel Institutu ekonomického vzdělávání

Děkujeme za pozvání.

Miroslav SINGER, ekonom; exguvernér České národní banky

Děkujeme.

Jan CHVOJKA, poslanec a předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Děkujeme za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám děkuji za pozornost, vážení diváci.