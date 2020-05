Rozhovor s Michaelem Kocábem o ztrátě naší svobody

Mým hostem je dnes jedna z nejvýraznějších osobností přelomového roku 1989. Ano, už je to více než 30 let, co proběhla sametová revoluce, která přinesla řadu pozitivních událostí a pro moji generaci to je a bude bod zlomu. A není se co divit, že dodnes je rok 1989 vnímán jako mimořádně, mimořádně pozitivní bod v naší historii.

Koneckonců já si dodnes vzpomínám na své působení v Občanském fóru a na tu atmosféru a snažím se ctít odkaz Václava Havla, protože Václav Havel byl opravdu jedinečná osobnost, a to bez ohledu, v jakém slova smyslu. On byl jedinečný ostatně můj dnešní host Michael Kocáb byl jednou z hybných sil tehdejší doby. A co si budeme povídat, je také jedním z posledních, který je nositelem hodnot této revoluce, toho, té atmosféry, té čistoty, to, z čeho, toho dobrého, co jsme tehdy cítili. A ty hodnoty se trochu proměnily, to si přiznejme. A je jasné, že jako účastník revoluce má tendenci se vyjadřovat k aktuálnímu dění, otázkou však je, jak jsou ty hodnoty těchhle lidí vnímané většinovou společností dnes. Je vlastně vůbec možné, aby se někdo z téhle první generace demokratických politiků vrátil na politické výsluní? Těžká otázka. Nicméně stejnou si pokládá teď značná část západního světa. Ve Spojených státech se třeba stejně tak komentátoři ptají, jestli se po Trumpovi vůbec může vrátit typ prezidenta, jako byl John Fitzgerald Kennedy nebo Barack Obama, ale nebojte se, my s mým hostem budeme řešit aktuální otázky, jako je náš vztah k Číně nebo k Rusku, jestli jsme samostatný stát nebo už si moc necháváme od cizích mocností diktovat a jak moc v dnešní době plní prezident úlohu, kterou od něj očekáváme? No, tak jak vidíte, otázek je hodně, tak pojďme na to. Dobrý večer, pane Kocábe.

Dobrý večer.

Tak já strašně děkuju za to, že jste přijal pozvání a že jste přišel.

Já vám děkuju za ten úvod, ten byl zajímavej pro mě, pro mě nesmírně poučnej, a taky si kladu otázku, jestli se ještě navrátí do našeho politického života, promiňte, že jsem vám hned skočil do řeči ...

Tohle je svobodná diskuse.

To je, to je vazba na to, co jste řekl, jestli se ještě vrátí politický program, protože zatím tam vidíme jenom billboardy a sliby-chyby, takže já doufám, že na tu otázku, kterou jste na začátku vytyčil, je odpověď ano. Doba se prohlubuje zvláštními novými výzvami, například ten koronavirus je něco, co nás převedlo do takové planetární kontemplace, jo, ono to zní nadneseně, ale lidi si najednou začali uvědomovat hodnoty trošku jinak, uvědomili si hodnotu rodiny, sounáležitosti jako iniciativy. Občanský, občanská společnost se projevila naprosto úžasně, můj, můj jako úcta k našemu národu velmi stoupla a doufám, že se vrátí ten program, tak, promiňte, za to vstoupení.

Ne, to je naprosto v pořádku. Já jsem takhle chtěl začít, protože víte, já samozřejmě, já se v tom politickém marketingu pohybuji mnoho let, a když vidím mnoho politiků, kteří nejdříve podle nějakého výzkumu veřejného mínění zjistí, co ty lidi zajímá, oni to většinou ani necítí, oni to musí zjistit z nějakého výzkumu, pak si najmou nějakou reklamní agenturu a nějaké PR odborníky, kteří jim poradí, co si vzít na sebe, jestli červený svetr nebo něco jinýho a takhle se dělá politika a tehdejší, já vím, že to je takové už klišé, ta pravda nebo že to ti lidé cítili, že chtěli tu společnost změnit z toho vnitřního pocitu, že chtějí, že chtějí něco odevzdat, jako by vymizel. Já jsem teď tady trochu s otevřenou pusou zíral na předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který říkal: "Ale já ty věci nedělám pro peníze, já ty věci nevím, jestli jsou správně, jestli mě naši poradci pochválí, já to říkám proto, že chci," a tak jsem si uvědomil, že to není tak časté.

Není tak časté, ale myslím, že se to teďko začne objevovat, protože v návaznosti na to, co jsem řekl nebo jak se na tu moji původní ideu, se ukazuje, že bez nějakého hlubšího přístupu k životu a toho opravdovějšího, což se teďko projevilo, ono to nebude tak jednoduché. Například si budeme muset trošku předefinovat význam slova svobody v nových podmínkách. Naši lidé často svobodu chápou jako neomezené právo na neomezený komfort třeba. Ten komfort životní, ten bude muset ustoupit, důsledkem jsou třeba ty roušky, že jo, nejenom musíme mít roušky a nevím, jestli si jej nemůžeme sundat, ale musíme mít roušky.

Možná jo, ale jsme od sebe 2 metry, ale nevím, jestli dáme dobrý příklad. Ono to oficiálně se snad rozvolní až v pondělí, ale já už se v tom teda, přiznám se, taky příliš nevyznám, kde vlastně roušky musíte mít a kde ...

Ještě bych to řekl, a vrací se hodnoty aspoň teda v mé hlavě, ale i cítím v hlavách jiných lidí, které jsme trošku spotřebním způsobem života v minulosti opustili, třeba hodnoty roku 89. Já jsem napsal tuhle knihu Vabank, kde to připomínám. Já ještě toho rychle využiju, když jste mluvil na začatku o té sametovce. A v tom Vabanku jsem popsal den po dni, hodinu po hodině, způsob mocenského předání moci, to znamená, StB, KGB, předsednictvo strany u nás i v Sovětském svazu, armáda česká, sovětská a tady vidíme, že ten boj, kterej jsme svedli, byl heroický a že si to vybojovali skutečně naši občané, že jim to nikdo nezařídil, že to nebylo jako roku 39 nebo 68, kdy mocnosti rozhodly o naší budoucnosti. Tady jsme to vzali do ruky my a ten koronavirus jsme vzali taky do ruky my, naši občané, naše vláda neměla roušky, nebyla připravená ...

Já vím, tak já si, vy jste mi minule tedy tu knížku dal, napsal jste mi krásné věnování: Všem, kteří se zasloužili o svobodu.

No, ale vždyť to je pravda.

Což bylo krásné věnování a tu svobodu jsme si vydobyli my a u toho koronaviru, tak pojďme u toho chvilku zůstat. Možná ještě před 2 měsíci jsme vůbec si nedovedli představit, že budeme mít zavřené školy, že budeme mít zavřené hranice, že budeme mít zákaz shromažďování, že vlastně budou některá pracoviště zavřená, že budou zavřené obchody, restaurace všechno, co jsme si vlastně vydobyli. A já vim, nebavte se teď o té epidemiologické situaci, jestli věc je to, určitě to oprávněné bylo, ale já mám trošku obavy, že najednou to mnoha lidem začalo vyhovovat, že jsme si možná té svobody úplně tak nevážili a trochu jsem překvapený z toho, že vlastně je poměrně málo lidí, kteří říkají: Pojďme rychle se vrátit, pojďme rychle se vrátit žít, tak jak jsme žili, možná jsem.

Ne, já s vámi souhlasím, tam došlo k zvláštní přesmyčce. Ty resentimenty na socialistické období, zejména na období normalizace, bohužel přetrvávaly celých 30 let. Ve vedení našeho státu se neustále objevují bývalí komunisté, a dokonce i současní komunisté se svými osmi procenty jako ovlivňujou situaci daleko a politickou situaci nečekaně daleko více, než bychom přemýšleli třeba před několika lety, že se může stát a v případě těch opatření, jak taky nechci kritizovat, nerozumíme tomu, nejsme epidemiologové, ale způsob na diktování těch opatření, zavření hranic bez dohody s parlamentem, vyřazení ministra vnitra jakoby z toho krizového štábu a prostě nadiktování si tam, ten způsob znamená promarnění možnosti demokratické maturity. To všechno mohlo bejt důrazně doporučeno, ale ne přikázáno. Oni totiž to udělali stejně, jako by to udělal Jakeš bejval.

Víte, já teď chci jako říct jednu věc. Já si přestanu vždycky vážit politiků, a ať je to kdokoliv, já jsem pořád stejný, když vidím, že to dělají podle průzkumů jenom za účelem, aby získali moc, aby jí prostě měli a nejde to z nich a nebo se chtějí obohatit. V tom okamžiku pro mě ten politik končil.

Nebo takovej ten populistickej ...

Nebo takovej ten populismus, že řeknu, co, co zrovna někdo chce slyšet, když si myslím, že mě zvolí. Asi je to moderní politika. Víte, vy jste řekl ty různá opatření, nejsme epidemiologové, i když každý den už tedy 2 měsíce nebo déle než 2 měsíce s některým z epidemiologů mluvím, různými profesory, a tak dále, nebudu si hrát na to, že jsem epidemiolog, ale mě tam strašně chybělo 1 věta, kterou třeba teď včera ve španělském parlamentu několikrát opakoval španělský premiér: "Všechna ta omezení nebudou ani o 1 den déle, než je nezbytně nutné, na to se, milí občané, spolehněte." A to jsem tady neslyšel.

A doba, naprostý souhlas. Ta doba na nezbytně nutnou dobu, to je věta, která je bezpodmínečně nutná, ale pozor, ještě bych chtěl upozornit na 1 faktor, když 2 dělají totéž, není to totéž. Když vyspělé demokracie, jako je Španělsko, Francie, Německo, Amerika, udělaj ostrá restriktivní opatření, nejde z toho taková hrůza, jako když se k tomu vrátí bývalé země socialistického bloku, které si tím můžou osahávat jakoby možnost návratu k autoritativnějšímu řízení státu. Čili já si myslím, že tady prostě, no, já to ještě jednou zopakuji, že tady bylo skutečně generální chybou, že vláda se rozhodla k těmto opatřením bez konzultace s parlamentem, to prostě obešla názor lidu, parlament je hegemonem, hegemonem je volič a jeho představitelé jakoby v parlamentu přesahují veškerou rozhodovací silu národa.

Bylo vidět ty tendence, jaksi v těch kritických chvílích ten parlament upozadit vládu, dokonce jsme slyšeli, že konečně se vládne dobře, protože tam nejsou zbytečné řeči. Já jsem na to tehdy říkal: "V parlamentu nejsou zbytečné řeči, možná to někomu může připadat dlouhé, možná to někomu nějaká řeč některého poslance může připadat hloupá, ale nic lepšího nemáme.

Ano, někdy se nadává dokonce, že to je žvanírna, a to je ...

Vy jste říkal, ale to, že parlament je žvanírna, říkal Vladimir Iljič Lenin, což by nás mělo varovat.

To by nás mělo varovat nebo, nebo takové věty, které vypustil Miloš Zeman, že lépe národu, když třeba ještě rok budou zavřeny hranice, anebo jak nás Prymula straší, že snad 2 roky, no, pozor, Schengen je největší výdobytek Evropské unie. Svoboda toho pohybu je něco naprosto zásadního, a to je to o co nám šlo v roce 89, čili i tahle kniha, když ještě naposled připomenu, připomíná ty hodnoty, o které nám tehdy šlo a které jsou rozviklávány.

A stav dnešní politiky vaším, vašima očima? Já jenom připomenu takovou zajímavost, my jsme se dokonce potkávali kdysi na vládě. Vy jste byl ministrem pro lidská práva, já jsem kdysi dělal náměstka na ministerstvu školství, už je to spousty let, pokud se z pozice člověka, který zná fungování ministerstva, zná fungování vlády, zná všechny tyhlety mechanismy podíváte na dnešní situaci?

No, tak prostě dneska je zde několik věcí. Když bych, když bych měl navázat, určitě se musíme dostat k otázce Číny a Ruska, to jste nakonec říkal, ale když bych měl ještě navázat na tu stávající diskusi, tak bych se chtěl na chvilku zastavit u Schengenu, teda u Evropské unie, s tím souvisí samozřejmě Schengen. Já si myslím, že je potřeba rozpustit Visegrád, Visegrád ...

A to se setkalo s poměrně velkou, to jste říkal v jednom známém pořadu, a to se setkalo s poměrně velkou odezvou. Důvod?

A já to taky, já to taky zdůvodním. Visegrád totiž je něco, co bylo Walesou, Havlem a Antalem založeno, já to mám dokonce datum 15. 2. 91 a tam bylo na základě deklarace blízké spolupráce tří středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci. Jo, to byl plán. Já jsem to tehdy Václavu Havlovi, já si na to pamatuju, rozmlouval. Já jsem říkal: "Vašku, nedělej to. Jsou to bývalé socialistické satelity a nevíš, co z toho bude." Jenže ta situace tehdy byla úplně jiná, tito 3 vůdci nebo tito 3 prezidenti přislibovali jakoby ten původní plán. Dneska Visegrád dezintegruje Evropskou unii.

Máte na mysli to, že Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, tak chcete naznačit, že jsou tam jako takové odstředivé nebo autoritářské tendence, zejména u Maďarska, Polska?

Tak Orbán si vydobyl téměř diktátorskou moc, já to nechci tady rozvádět, je to věc Maďarska, ale Orbán skutečně klade prostě překážky rozhodnutí Evropské unii téměř permanentně. Polsko se dostává ohledně těch záležitostí s Ústavním soudem, Nejvyšším soudem tak jakoby do problémů, to taky nechci rozebírat, abychom to bychom tady byli dlouho. Slovensko si myslím, že se vydalo správnou cestou, ale zkrátka, asi já jsem to na vašem pořadu minule říkal, někdo mi namítnul, že chceme mít dobré vztahy s Polskem. My můžeme mít vynikající bilaterální vztahy s Polskem, s Maďarskem, se Slovenskem jsme bratři, ale tahle parta čtyř lídrů se vzájemně hecuje, jak to tý Evropský unii osolí, a to je prostě špatně, když bychom, když bychom si ...

Až tak to je. Ono třeba určit Maďarsko, tam se udělá taková aféra, že teď v době té krize armáda převzala vedení různých, různých strategických podniků a že je to prostě nevídaná věc. Nakonec se ukázalo, že to prostě tak vůbec nebylo, že oni mají jenom jiný krizový zákon než my, armáda jenom zajišťovala distribuci a ostrahu těch podniků a tam zůstalo normální vedení, ale byla z toho celoevropská aféra, až se k tomu musela vyjadřovat Evropská komise, jinými slovy ...

No, dobře, to je třeba tahleta záležitost, ale vzpomeňte si na celou tu záležitost s těmi utečenci, jo. Nikdo není vítač, celá záležitost, osočování z vítačství je nesmyslné, ale jde o to, myslím, že každý Evropan, včetně těch takzvaných vítačů si přeje, aby zůstali tam, kde jsou, aby tam prostě žili své životy, ale jde o to, že když se Evropa dostane do nesnází, jak Macron řekl, že Evropská unie není jídelní lístek, když se Evropa dostane do nesnází, tak musíme víc jako projevit sounáležitost a musíme společně s jinými evropskými státy řešit jejich problémy a nenechat v tom Itálii, nechat v tom Řecko, Španělsko, my jsme ... Máme výrazné prebendy, a taky něco musíme ze svého pohodlí obětovat.

A když se teď podívám, já vím, já se nechci teď pouštět do smyslu eura nebo do nějakých historických věcí a podobně, ale teď se třeba ukazuje, že v současné finanční situaci pravděpodobně by to euro pro stát, pokud ty predikce nepříznivé hospodářské se potvrdí, že skutečně ty, ten státní dluh bude stoupat k bilionu korun nebo dokonce více, a to je teprve otázka, jak to dopadne, tak to euro by možná bylo pro stát výhodnější, protože emitovat, emitovat dluhopisy v euru by bylo podstatně jednodušší, a také méně rizikové, když vidíme, že za posledních pár týdnů koruna oslabila o 10 %, tak se možná ukazuje, že to euro zase tak špatné by v současné chvíli nebylo, když se podívám na to, co se dělo v posledních týdnech. On tam podle mě zjevný příklon lidí v tom nebezpečí k tomu svému národnímu státu. Ten já vím, ono se to zdůvodňuje tím, že zdravotnictví je čistě v gesci těch národních států, ale mohlo to, viděli jsme to. Na Brusel si nikdo ani nevzpomněl, dívali jsme se u nás, na naši vládu vědělo se to někde jinde nebyl to trošku důkaz o tom, že prostě Evropská unie zůstane navždy Evropskou unií, že nějaké federalizace a další a další kompetenci, že ti lidé prostě nechtějí mít.

Ne, určitě ne. To byl důkaz toho jenom, že košile je bližší než kabát, jo. Vždycky, když se lidi dostanou do obtíží, tak se projeví určitý, určitý typ sobectví. Můžete to bejt osobní nebo rodinné nebo národní sobectví my jsme aut z toho problému a ostatní, ať si to řeší sami. Ale my si musíme uvědomit, že společný evropský dům je skutečně společný ve všech ohledech. My máme, získáváme obrovské jistoty v Evropě v, Evropské unii, v bezpečnosti, hospodářské, politické, demokratické kulturní, a to všechno něco stojí, když se jeden ze státu dostane do problémů, ostatní by mu měli pomoct, až se mi dostaneme do problému, tak teprv pochopíme, k čemu je to dobré.

Teď jako ďáblův advokát, když teď, tahle ta chvilka, takhle těch pár týdnů, což je z pohledu existence Evropské unie opravdu chvilinka, tak jsme hned viděli, že si Němci za za zadržely francouzské ochranné prostředky, a tak dále. Viděli jsme to prostě po celé Evropě, u nás zase zadrželi některému z krajů, myslím, v Amsterdamu nebo v Rotterdamu, a tak no tak.

to je vývojová linie, tak podívejte, svět se dlouhodobě, dlouhodobě vyvíjí a nějakým způsobem, řekněme, i socializuje. Říkám to nerad, prostě empatizuje, lidi se učí spolu nažívat, čeká nás šílená etapa, kdy vůbec budeme všichni pohromadě až dojde k těm suchům, a tak dále, a samozřejmě, že žádný žádný stát není úplně ideální, Američani, Francouzi všichni se projevujou takovým určitým typem jakoby toho třeba národního, řeknu, i sobectví. To jo, ale to musíme překlenovat, to je ta bývala cesta, která je před námi a jiná cesta nebude, protože když se, určitě se dostanete, ty částečně aspoň jako k ekologii, tak pak začal daleko větší problém.

Pojďme, pojďme, v pořadu Live před tímto pořadem tady byl hostem ministr životní prostředí Brabec, byl tady hostem také bývalý ministr Marian Jurečka, ministr zemědělství, a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl, a to téma bylo sucho. Vy jste býval, když jste byl ministrem jste byl nominantem Strany zelených, já nevím, jestli jste byl členem, ale byl jste nominantem Strany zelených. Sucho. Vláda teď tedy postupuje tak, že říká: "Ano, budeme mít různé drobné programy, Dešťovka, a tak dále, ale budeme stavět přehrady." Tak váš lék?

Podívejte, já budu, já budu velmi pokorný. Já jsem byl pokorný v otázce tedy koronaviru, tak musím být tady, protože to jsou skutečně výzvy úplně zásadní. Nemůžeme nepozorovat, že momentálně si s tím nikdo neví rady. Pamatujeme Klause, když říkal, to je celý nesmysl a jak to tak vypadá tak pohyb Sedláčkem pohledem na věc skutečně se teplota zvyšuje a prostě ty skleníkové plyny přibývají. Bude potřeba je nějakým způsobem omezit, to je jednoznačné. Vody ubývá. V této situaci já, když jsem byl tím nominantem za Stranu zelených, tak jsem říkal Martinovi Bursíkovi: "Hele, já můžu sledovat celý váš program, ale jaderný elektrárny ne. Nezlob se na mě, to je jediný zdroj alternativní hnědému a černému uhlí." Dneska měním ...

To zastavení jaderného programu, tak jste to myslel?

No, ale tehdy jsem byl pro jadernou ...

Tak Strana zelených dlouhodobě je proti.

Proti jo. Dneska ovšem přibývá nový argument tehdy se objevoval hlavní argument bezpečnostní Černobyl a Fukušima, a tak dále. Dneska ale je jasné, že prostě jaderné elektrárny spotřebovávají, ty reaktory, miliony kubíků vody, to znamená, to, co nám chybí, to nám ještě ty jaderné elektrárny budou ubírat, jo. A teď si říkám, jestli fakt by nebylo dobré přistoupit v této situaci úplně ke generální revizi, tak jako řada světových států ...

Ale, ale v téhleté situaci. Tenhleten argument je váš argument, pravda ty miliony kubíků vody prostě se odpaří a ...

Ty my potřebujeme.

... zůstanou v atmosféře, ale teď, když vidíte, Andrej Babiš je jasným zastáncem jádra. Miloš Zeman je tradičním dlouhodobým zastáncem jádra. A Strana zelených je mimo parlament a nezdá se, že by se do parlamentu dostala. Nevím, jestli je někdo z parlamentních stran proti jádru.

Ne, já jsem, já jsem byl ...

Já nevím, jestli Piráti nebo někdo, to přiznám se, že teď jste mě možná nachytal na švestkách.

Ne, sám sebe v této věci kdykoliv nachytám na švestkách, poněvadž ta problematika je fakt složitá, jo, ale já jsem taky byl zastáncem jádra, docela stejným jako ty pánové, který jste jmenoval. Ale všímám si toho celosvětového trendu ústupu z jaderného programu a přechodu k obnovitelným zdrojům. My tady máme 2 naprosto senzační generátory elektřiny a to je vítr a voda, vítr a slunce, kde jsou větrné elektrárny, kde jsou ty, v Německu tam je, když přijedete do Německa, do Rakouska, kamkoliv se točí sta tisíce těchhle těch.

My jsme to českou, českou cestou jako v podstatě zlikvidovali důvěryhodnost té, těch obnovitelných zdrojů, protože ty zvěrstva co se dělo okolo těch fotovoltaik, já byl, bylo to přijato tehdy myslím ze strany Zelených nebo, když byla strana Zelených ve vládě, co se potom okolo toho dělo těch, podvodů a kriminálních činů a těch miliard, které to podle mého názoru jako zdiskreditovalo, zdiskreditovalo zelenou energii a o to lépe se samozřejmě politikům potom argumentuje proti protože, pokud se v podstatě dnes vede veřejný diskurs o obnovitelných zdrojích, tak se okamžitě řekne a solární baroni a na to už není argument.

Je, je já argument, to je ten jediný argument, ano, to byly generální chyby a nebudeme se určitě o tom přít, ale ta budoucnost a ten průšvih, který nás čeká, je tak zásadně větší, že i tohle to budeme muset hodit za hlavu, přejít na obrovské množství větrných elektráren, fotovoltaiky na každém domě, dneska se začínají vyrábět bramac i bobrovky jako fotovoltaika a biomasa a zemní plyn.

Teď si vemte jenom to je takové velmi jednoduché a teď řeknu pár příkladů, tak teď je tady nedostatek zeleniny a cena velmi stoupá, protože ve Španělsku a v Itálii byla taková situace, jaká byla, mají tam nedostatek sezónních pracovníků, takže nedostatek zeleniny a a teď hlávka květáku stojí myslím skoro 100 korun a ovoce stouplo meziročně o 70 %, to přirozené uvažování je, že zvýšíme domácí produkci a budeme soběstační a bude to levnější, já na to říkám, no jo, ale ono to levnější pravděpodobně nebude, pravděpodobně budeme, levnější to nebude, protože budeme muset investovat obrovské peníze, protože u nás je ta sezóna velmi krátká na rozdíl od Itálie nebo Španělska, takže bude muset investovat do zavodňování, tedy zavlažování, budeme si investovat do skladování, aby i ten květák mohl být v zimě a podobně, a to jsou obrovské prostředky a navíc budeme tím asi vycházet vstříc velkým agropodnikům, já už ani nechci je jmenovat a u zelené energie v dnešní situaci, ty obrovské investice do těch větrníků, do těch solárních panelů do zařízení na zpracování biomasy, není to jenom sen?

Ne.

To ty, ty, ty prostředky by musely být tak obrovské, že si to prostě podle mě nemůžeme dovolit, stejně jako si nemůžeme dovolit investovat tak obrovské peníze, abychom byli soběstační v zelenině, promiňte za tu zkratku.

Nene dobře, ale tak jaderný reaktor to jsou obří prostředky, to je jednoznačné, čili tady v podstatě výstavbou jaderného generátoru si ubereme právě prostředky na obnovitelné zdroje a můžeme se vrátit oklikou k Evropské unii, tam je připraven Green Deal a náš premiér Babiš se dostává do evropské izolace tím, že ho neustále odmítá. Naše vláda musí Green Deal podepsat, abychom společně sdíleli tu obranu před těmi, předtím průšvihem, který přichází a pak je národní, klimatický energetický plán, který by se měl precizovat a kde by se měli naši odborníci skutečně věnovat tomu, jak se do budoucna vypořádat jednak s výrobou elektrické /nesrozumitelné/, i s tím problém vody a tak dále, protože až to udeří v té intenzitě koronaviru, jak jsme to teď zažili, tak najednou všichni pochopíme, že je to nutný, čili my máme teďko trochu času na přípravu.

Příroda je silnější.

Nesmíme ho promarnit.

Biologická síla toho koronaviru dokázala na rozdíl od všech jaderných zastrašování a podobně, v podstatě zastavit planetu, sucho má ještě větší potenciál.

To je ono.

Ale tak pojďme.

Pak nám to jakoby dojde.

Pojďme k dalšímu tématu.

Pak nám to dojde.

Role komunistů, vy jste jak jsem říkal na začátku, vy jste jedna z nejvýraznějších tváří revoluce v roce 1989, vy jste stál u toho s Michalem Horáčkem tehdy, vy jste stál u té, u toho začátku odsunu.

Těch změn prostě.

Ano změn a vy jste stál, vy osobně u odsunu sovětských vojsk, vy jste byl na jednání tehdy s předsedou vlády Adamcem a komunistickými představiteli, jak vnímáte.

A se Sověty hlavně.

Ano se Sověty a jak vnímáte tu přítomnost komunistů ve vládě, to by mě zajímal váš názor já a nechme si klišé jo, mě by prakticky zajímalo.

Ne, ne, ne, já se pokusím, já se pokusím to zbavit klišé jo, jednou takovou zásadní větu, za kterou mě někdo nepochválí, tahle kniha dokazuje, že i několik pár spočítatelných na prstech jedné ruky, významných komunistů se také zasloužilo v Sametovou revoluci, to znamená, že i oni mají svoji zásluhu a my jsme s nimi jednali, byl to Oskar Krejčí, byl to Adamec, byl to generál Zachariáš, generál Vacek, byl to Marián Čalfa, a dokonce i na té sovětské straně to byl generál Vorobjov a Michail Gorbačov a to znamená, že já nemám předpojatost ani vůči komunistům, ani vůči Sovětům nebo Rusům, ale jako vůči jako jedinečným lidským bytostem konkrétním osobám, jinak komunistický režim byl zvrácený stejně jako fašistický a sovětská armáda byla nejnebezpečnější armáda na planetě a jestliže dneska po 30 letech tento komunistický, komunistická strana, která by se měla červenat až po uši, se nám motá jakoby do téměř do všech rozhodovacích procesů právě přes Babišovu vládu, jestliže sdělovací prostředky, ačkoliv má jen 8 %, tak je zvou jako v porcích, jako kdyby měli 30 %, tak pak je něco špatně a to něco špatně.

Komunisté vládu tedy tolerují, tomu oni říkají, já když jsem se ptal, ani oblečená, ani nahá a ptám se, jestli tedy skrytě podporují a oni říkají, ne nepodporujeme, my jenom tolerujeme.

No, no jasně.

Tváří se většinou komunisté jako demokraté, já musím říci, že moje zkušenost s komunistickými politiky není nijak zvlášť špatná až na to, že jim někdy moc nerozumím.

Jo ta osobní zkušenost může být docela dobrá.

Ta není tak špatná, ale na druhou stranu, když si teď přečtu vyjadřování předsedy Filipa, v nějakém ruském internetovém deníku Krasnaja zvezda, což samo o sobě je tedy černá hvězda, no dobře, nevím, jestli by český politik úplně, ale dobře dal tam rozhovor a říkal, že na něčí podporu nějaké fašistické tendence, tak jsem si říkal, jestli už to není jako za čárou, jestli tohle je nezbytně nutné poslouchat.

Ne, to jste si říkal správně, ale řekl jste si to ještě moc mírně. To je úplně za čárou, navíc já jsem teda mimochodem poslouchal všechny ty jeho výroky naposled včera, že jo, čili já taky vím, přesně o čem mluví, navíc jeho výklad prostě pozice Sovětského svazu v průběhu druhé světové války, je úplně mylný, já bych pane Soukupe, strašně rád využil aspoň pár minut k tomu, abych to osvětlil, protože já od roku 89 se permanentně tomu věnuji asi proto, že jsem dělal ten.

A teď chcete hovořit jako o konotacích s odstraněním sochy maršála Koněva? Teď se jaksi zvedl zájem o historii druhé světové války.

Ano.

Začal o tom poměrně fundovaně mluvit pan Hřib, pražský primátor, vedle něho je celá, celá řada jiných věcí, pány jako pan Novotný bych nechal trochu stranou, ale, ale.

To tady bylo no. Ale jasně, ale já bych jenom doplnil věci, který se jakoby úplně přesně neznají jo, tak zajímavé datum a naši občané by měli být na pozoru před datem 21. srpen, 21. srpen u nás známe, ten musím upřesnit.

68.

21. srpen 91 bylo zahájení puče proti Gorbačovovi, 21. srpen 1940 byl zavražděn Troickij a 21. srpen 1939 a kvůli tomu to říkám, no a v podstatě rozhodnuto o zahájení druhé světové války, protože Sověti vypověděli jednání /nesrozumitelné/ s Británii a Francií. Pozvali prostě Ribbentropa do, do Německa a už 24. srpna podepsali smlouvu Ribbentrop-Molotov.

Ano.

Ale pozor, to je všeobecně známo a tady Filip využívá toho, že lidi do toho nevidí, že do toho nevidí za větší hloubky a říká, co chcete, Chamberlain, Daladier všichni o to usilovali, i Sověti chtěli pakt o neútočení, na tom ještě nic tak hrozného nebylo, ale už nemluví o tom, on měl jeden tajný dodatek, ale ještě to, i to bych ještě chápal, ona existuje druhá smlouva Ribbentrop-Molotov a ta už je z 28. září a tam Sověti deklarují přátelství, spojenectví a dohodu o demarkačních liniích s Německem, potom následuje 4 konference gestapo NKVD a následuje hluboká a zásadní spolupráce a podpora v oblasti strategických surovin, zejména při útoku Německa, zejména při útoku na Francii /souzvuk zvuků/.

Ono by to chtělo dávat do souvislostí tyhle věci, ale dobře, ono by to chtělo dávat do souvislostí, jestli tedy s Německem také neobchodovali jiné státy ale budiž, ale potom.

Ne.

Máte ale pravdu, že pak jaksi napadli Sověti společně /souzvuk zvuků/.

Zahájili druhou světovou válku.

Mimo jiné málokdo ví, že /souzvuk zvuků/ z jihu napadlo Polsko Slovensko /souzvuk zvuků/, abychom byli spravedliví.

No, no, no tak jo, no tak Slováci byli tehdy, tehdy spojenci Hitlera, že jo.

A ten Koněv, to je prostě, my jsme tady o tom mluvili, je to prostě velká, velká věc, velká kauza, kdy dokonce se tím zabývá ministr zahraničních věcí Ruské federace a vyzývá k vydání té, té sochy, náš ministr obrany odpovídá, my i kdybychom chtěli, tak vám jí vydat nemůžeme, protože je majetkem městské části Praha 6.

Tak víte.

Takovéhle věci má řešit jako ministr zahraničních věcí.

No, přesně no, s tím, s tím Koněvem já na to nemám úplně pevný názor, protože je pravda, že svět je plný soch různých dobyvatelů, kterým by se dalo lehce cokoliv vyčíst, a přesto tam ty sochy jsou, čili já kdyby bylo na mě, tak já bych prostě tuto záležitost tak radikálně neřešil, ale když se proto ta Praha 6 rozhodla, tak v tom rozhodnoutí jí podporuji, protože to je jejich svaté právo.

Já se přiznávám, že ano, je to jejich svaté právo, oni to udělali, odhlasovali si to, to se prostě stalo, lidé taky mají právo proti tomu protestovat, prostě si to odhlasovali, tak to bylo, akorát já na to mám jednu takovou poznámku, že sochy, já jsem to někde četl, to není moje myšlenka, že sochy se většinou staví nepotřebně, protože staví se v době, kdy těch, kdy té osobnosti jsou plná média, lidé oni ví a odstraňují se přesně v době, kdyby se o nich mělo mluvit.

Každopádně, každopádně je nutno si v té souvislosti s Koněvem připomenout, že Sověti nás sice osvobodili, ale teďka teda mě zajímá, co na řeknete, ale podobně jako vlasovci to byl v podstatě odpustek a byla to snaha odčinit tu svoji spolupráci s Hitlerem, to znamená vlasovci spolupracovali s Hitlerem, sovětská, Sověti spolupracovali s Hitlerem, a když to měl norimberský proces, soud, jakoby se tomu věnovat, tak Stalin si vydobyl, že se o této věci nebude mluvit, to znamená, že Sověti nakonec tedy přemohli Hitlera a ta protektorát Československa byl nahrazen, německý byl nahrazen protektorátem sovětským, čili oni přišli jako osvoboditelé, ale současně jako dobyvatelé.

No, ano ale tak.

A to je velice důležitý faktor ale.

Dobře, dobře, ale já myslím, že to už je trošičku věc, věc historiků no.

No je no.

Pojďme, pojďme k aktuální politice českoruských vztahů, jak je hodnotíte?

No, já si myslím.

S ohledem na to, co jsem říkal, že vy jste byl ten, který v podstatě znovu vytvořil českosovětské tehdy nebo českoruské.

My jsme dokonce, dokonce tehdy jsme, jako já jsem hodně propagoval teorii tlusté čáry jo, že teďko prostě končí socialismus a že navážeme nové přátelské vztahy na základě už demokratických hodnot a principů ctění svrchovanosti státu, no to potom trošku malinko, malinko se pozměnilo, za Jelcina to ještě šlo, ale pak se to po nástupu Putina začalo postupně měnit a dneska je situace velmi komplikovaná díky právě tomu konfliktu, o kterých jsem mluvil, tak si myslím, že je potřeba začít ty vztahy skutečně rovnat a vrátit se něčemu, co jsme tehdy nedodělali, já jsem, já cítím z té doby jeden velkej dluh, je potřeba doodsunout sovětskou nebo ruskou ambasádu. Deset našich diplomatů v Moskvě, 130 sovětských nebo ruských diplomatů tady, o tom, že to je prostě, že to je centrála a hnízdo tajných služeb, nemůže být žádný pochyb.

Tak já nevím, ale a to si, vy tomu říkáte do odsunutí sovětských vojsk /souzvuk zvuků/.

To jsme tady tehdy nechali, my jsme to prostě zapomněli, my jsme na to zapomněli, zároveň je potřeba v této souvislosti se vrátit k otázce vyrovnání ekologických a majetkoprávních škod, které tady nechala sovětská armáda, do dnešního dne nám nezaplatili ani korunu.

A je to realistické?

No, nic není realistické, ale je potřeba, s Rusy je to komplikované, oni, oni to jakoby nechtějí uznávat, ale podívejte se tu nerovnováhu, jak je možný, že 30 let jsme nebyli schopni zrovnovážnit stav na ambasádách, jak je to možný, no protože se jich bojíme, ale copak strach může být vodítkem pro naší zahraniční politiku? Teďko, když se rozhořel konflikt, tak je čas začít dělat pořádek.

Obecná otázka, hovoří se tady o ekonomické diplomacii, tenhle ten terminus technicus zavedl nebo začal více používat prezident Zeman před několika lety a to se týkalo jak Číny tak Ruska, dalších států afrických a tak a samozřejmě i vyspělého státu, ale tam jaksi ta ekonomická diplomacie příliš nefunguje, protože vláda, tedy ve Francii nebo v Německu nebo Británie nebo Spojených států do ekonomiky zasahuje poměrně málo, i když u Ameriky o tom můžeme pochybovat.

No.

Když jde třeba o zbrojní systémy a podobně, funguje to, funguje to, osvědčilo se to, funguje to opravdu, že zahraniční politiku přizpůsobíme ekonomickým zájmům a jestli za to dostáváme adekvátní, adekvátní /souzvuk zvuků/.

Svého času se nám Miloš Zeman, náš prezident, snažil namluvit, že toto je jakoby hlavní princip, hlavním vodítkem jakoby diplomacie, ten ekonomický rozměr.

Na to se ptám.

S Čínou rozjel šílený věci, Čína naslibovala obrovský záležitosti, to všechno bouchlo, výsledek, že porad, Zemanův poradce je zatčenej někde v Číně, ta slavná firma už si ani nepamatuju /souzvuk zvuků/, kdybyste jí dokázal pojmenovat, ta zkrachovala, veškerá pomoc se nerealizovala, odběratelem čínských výrobků jsme bez tak, jako bychom byli i bez toho a Čína si.

Tak máte pravdu, že ta ekonomická bilance vývozu a dovozu.

Výrazně v neprospěch České republiky.

Takže tady máme havárii a jediný důsledek, který je, že nám čínský velvyslanec diktuje, co máme dělat, předsedovi Senátu vykládá, co může, co nemůže třeba v případě Tchajwanu, teda mimochodem já bych gratuloval Tchaj-wanu a doporučil bych, aby Tchaj-wan byl přibrán do Mezinárodní zdravotnické organizace.

Ale zase, zase, tak buďme spravedliví jo, tak když jsme mluvili o té druhé světové válce, tak ta historie Tchaj-wanu a Číny je velmi citlivá pro Číňany i pro Tchaj-wan, tam prostě odešla /nesrozumitelné/ armáda, Tchaj-wan byl částí /nesrozumitelné/, armáda se tam tedy usídlila po své prohře, myslím, že dokonce roku 1974 tuším, Čínu reprezentovalo v OSN Tchaj-wan, pak se to otočilo a takhle to tam je velmi citlivé, to zase buďme spravedlivý, že to má své důvody, že to není jenom agrese Číny vůči Tchaj- wanu, ale má to své historické konotace.

My jsme udělali politickou chybu, jak se tomu říká, za které byla chybu, že jsme uznali ten princip jednotné Číny, to je jejich problém, představte si, že Sovětský svaz by vyžadoval po ostatních zemích jako podmínku obchodu, aby uznali princip Sovětského vnitřního a vnějšího impéria, no to je nesmysl, ať si to Číňani řeší, jak chtějí, my jsme začali lézt do zadku, dopis čtyř nejvyšších ústavních činitelů jako reakce na návštěvu čínského prezidenta byl ostudou, přetrhání vztahu s Dalajlámou ostudou a já návrhuju restart v těchto vztazích, já navrhuju podobně jako primátor, navázal vztahy s Tchaj-wanem, navázat znovu vztahy s Dalajlámou a Čínu upozornit na jednu věc, my vás neodmítáme, ale my si nenecháme diktovat, jakým způsobem máme vnímat a pojímat svět, protože vy máte takové máslo na hlavě a teďko nechci mluvit o těch transplantačních turistikách chovu o Ujgurech, křesťanech, o vraždění v Číně, vy máte máslo na hlavě a vy nám nebudete diktovat prostě.

Já jsem začal tou ekonomikou, jestli to stojí za to, jestli ta odveta Číny nebude příliš citelná, protože ta citlivost k tomu Tchaj-wanu tam objektivně je, ona prostě a dá se to svým způsobem, pokud si člověk čte knihy o té historii, té pohnuté historii Tchaj-wanu, tak se dá svým způsobem i pochopit, jestli to zase není projev nějaké.

Ne, ne, heleďte já jsem byl hodně v kontaktu se Sověty a já jsem pochopil mentalitu těchhle těch velkejch národů, i když nevím, jak jestli Číňani mají obdobně jo, na Rusy platí, nesmí bejt, nesmíte být boloto, bláto jo, vy musíte mít silný názor, oni si to potom váží a my musíme ukázat, že prostě odsud podsud, a když uvidí, že přes navázání vztahů s Dalajlámou, přes navázání vztahů s Tchaj- wanem, přesto zůstávají pozitivní ekonomické vztahy s Čínou, tak se uklidí, to není buď anebo, oni ať si řeší své problémy sami, podobně v případě Ruska, podívejte, Lavrov nám začíná poroučet, začíná žalářovat a posílat do vězení naše lidi, posílá sem traviče, co to znamená?

Tak myslíte, že to tak je, že ti čeští politici dostali tu ochranku, protože to, to, to nebezpečí bylo opravdu reálné, že by je někdo mohl jako zabít, nějaký agent Ruska?

To už je jedno, ale když vrah vyhrožuje vraždou, tak je to vážné, vždyť přece je x případů, jsou stovky případů, kdy sovětší nebo ruští novináři prostě zahynuli, copak to, mám to tady připomínat?

Ne, ne, ne, to ano, jistě hovoří se o Litviněnkově vraždě, tam myslím nakonec ještě nebyla došetřena.

Já nevím, ale pokud tady ta výhrůžka je /souzvuk zvuků/.

Tak ona nebyla veřejná, že jo.

No, dobře tak ať už je jakákoliv, tak toto nebezpečí je, jak, jak bych řekl, ověřitelné jakoby minulými postupy u ruské vlády jo, tam prostě umřelo skutečně mnoho, mnoho novinářů, tak proč by se nemohl stát tady.

Pojďme ještě k jedné otázce, blíží se rok 2023, ono to možná vypadá daleko, ale z pohledu politiky to tak daleko není, budeme mít nového prezident, já se vracím k tomu začátku, kdy vy jste byl blízkým spolupracovníkem a souputníkem Václava Havla, kdo by měl být českým prezidentem, buď jméno nebo typ?

No, každopádně.

Máme za sebou zkušenost Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, ten velký triumvirát české politiky 30, 30 let a pravděpodobně končí, protože ti mohykáni těch devadesátých let už buď nežijí nebo se do politiky už vracet nechtějí a ti velcí mohykáni Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman už prezidenty byli.

Tak já řeknu, já nevím, kdo by to být měl, ale kdo by to být neměl, neměl by to být bývalý komunista jo, neměl by to být někdo koho, když si přivine na hruď buďto komunistický prezident čínský anebo postkomunistický prezident sovětský, koho to přivinutí na hruď ovlivní tak zásadním způsobem, jako ovlivnilo Miloše Zemana, jo měl by to být někdo.

Myslíte si, že ho to ovlivnilo?

Jo, měl by to být někdo, kdo fakt sdílí bytostně hodnoty západní, vyspělé demokracie, liberální demokracie, kdo je orientován na ty státy a na to společenství jehož jsme součástí.

Víte, co já si myslím, že já mám přece jenom s Milošem Zemanem zkušenost mám.

No, to já vím no.

Každý týden jsem ho vídal ano před kamerou a několik minut potom jsme si dali kávu nebo sklenku vína a já si myslím, že on je v jádru poctivý člověk, že on politiku pro žádné peníze nedělá.

Že nic takového tam není, že on je jeden z těch lidí, kteří tu politiku dělají z přesvědčení, otázka je, jestli ta mocichtivost nebo mstivost je, je, je, je příliš nebo málo, ale určitě nevybočuje z řady jiných, mně se prostě nechce věřit, že by Miloš Zeman byl prospěchář možná příliš podléhá svému okolí.

Ne, ne, vy jste trošku přeslechl mojí.

Možná jsem jí špatně pochopil.

Ne, ne, ne, ne, já ho znám, tykám si s ním a jako rocker ho chápu a směju se mu jo, těm jeho vtipům jako, takže já k němu taky nemám nějak moc negativní vztah, ale on podle mého nejde ani po penězích, ani tolik pomoci, ani si nejsem vědom, že by někomu nějak zásadně ublížil jo.

Ano.

Nejsem vědom.

Ano.

Nevím někoho, kdo by řekl, mě zničil Zeman.

Ano.

A to je důležitá věc, ale tam je ten proces, problém přivinutí na hruď, představte si, že přijdete do toho obrovského čínského světa nebo do toho ruského, to jsou prostě Tutanchamonovské rozměry a ten úplně největší šéf vás obejme a řekne, pojď sem Miloši a tak a Miloš mu řekne, novináři by se měli likvidovat a vy nevíte, jestli to myslí ze srandy, nebo ne a je to takovej ten velký svět, do kterého on se dostane z té z té Moravy, z toho objímání stromů a to mu zatmí ten mozek, on si nedokázal udržet střízlivý odstup od těchto Tutanchamonů jako jo a tady to je jako, to je problém jiného typu, čili já si myslím.

Já si třeba myslím, že Miloš Zeman, to jak říkal, jak že by se měli novináři likvidovat, to byl možná takový hloupý vtip, já nevím přesně, jak to bylo řečeno.

Byl to vtip určitě.

Ale on by tohle jako si nemyslel.

On tohle to, možná mu můžeme vyčítat spoustu věcí, ale takovéhle věci možná, možná ne, možná /souzvuk zvuků/ problém toho, toho, té určité izolace toho, že je obklopen prostě svým okolím a dostává /souzvuk zvuků/.

Vím, že ho máte rád a měl jste ho tady často, ale, ale.

Já jenom diskutuji, je to svobodná debata.

Ne, chcete ho pochopit, ale on tady u nás říkal, že kalašnikovem to taky jako říkal, /nesrozumitelné/ novináři, on by to neudělal, já si taky nemyslím, že by to udělal, nebo nechal udělat jo, ale zahrává si se slovy, s kterými si prezident republiky prostě zahrávat nemůže.

No asi jo.

To není jenom tohle, vzpomeňte si na ty sprosťárny, já to nemůžu opakovat, které byly, vzpomeňte si na jakoby na tu nenávistnou pozici vůči novinářům, z té jste byl vyňat jenom vy konkrétně, jinak všichni ostatní do toho zahučeli jo, vzpomeňte si na to, jakým způsobem třeba účinkoval ve věci sociální demokracie a tak, ono toho bylo skutečně hodně za ten jeho život a jako rockersky řekl, dobře tak je to prezident pomlčka výtržník a chápu to a někdy se tomu i zasměju.

Tak tady jenom polemizujeme no, jako je pravda, že když se vezme několik těch věcí, které Miloš Zeman udělal, tak to jsou skutečně kontroverzní věci, ale zase, když se to natáhne do té doby, kdy je, kdy je ve funkci ať už prezident nebo ve vrcholných státních funkcích.

No, ale potom to jsou věci, které dejme tomu nějakým způsobem můžeme nad nimi mávnout rukou, ale potom jsou tady otázky zahraniční politiky, kdy on ten kurz se skutečně stačí, snaží přeorientovat na východ do Číny, na Čínu do Ruska, vždyť jenom sledujte ty jeho zahraniční cesty.

Princip, princip přivynutí na hruď.

Kdyby ho byl přivinul Donald Trump, tak jsme byli jinde /souzvuk zvuků/.

Kdy Miloš Zeman přivítal zvolení Donalda Trumpa prezidentem, podle mého názoru asi očekával, že bude pozván do Bílého domu.

Mělo se to stát, mělo se to stát.

Nebyl pozván, byl tam nakonec ozval Andrej Babiše a Miloš Zeman už Donalda Trumpa nechal být, každopádně, pane Kocábe, já doufám, že to není poslední debata, ale náš čas dnes vypršel.

Můžu říct jenom ještě poslední věc?

Jistě.

Úplně jenom poslední slovo, že proto všechno, co se stalo teďko v poslední době, jsem si ale uvědomil, že ten národ má velkou kvalitu, to jak se zachoval v průběhu té krize, jak začali iniciativně dělat roušky, různý respirátory a já nevím plicní ventilátory a dezinfekce a tak a jak, tak jako tak jako takový včeličky, jak jsme poslouchali tu vládu, jak jsme se snažili být ukáznění, jsme do dnes, tak v mých očích to velmi jakoby stouplo na ceně ten a já vím, že nejsem ten, kdo by ho měl soudit, a jen to říkám jo a mám velkou radost, že jsme se takhle předvedli.

S tím nezbývá než souhlasit, lidé prokázali velkou sílu, otázka je, jestli nebudou zklamáni, protože těmi rouškami ten virus neporazíme.

No, to je pravda.

Každopádně moc vám děkuju za to, že jste přišel a za vaše odpovědi.

Děkuji.