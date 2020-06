Rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou

Je čas na Duel, do kterého dnes přijala pozvání vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. A já si toho moc vážím, protože právě ona ministryně financí je jednou z klíčových osobností dnešních dnů, která bude spolurozhodovat o tom, co nás v následujících měsících čeká.

A já už dva měsíce ve svých pořadech upozorňuji, že pokud vláda nezačne rychle konat, přijde národohospodářský malér. Ano, nikdo nepochybuje o tom, že vypnutí ekonomiky a společenského života zpomalilo šíření viru a zachránilo životy, ano, ale současně způsobilo obrovské národohospodářské ztráty a současná čísla to jenom potvrzují. Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 157 miliard, z dubnových 94 a nůžky, pomyslné nůžky mezi příjmy a výdaji státu se rozevírají čím dál tím více, ale úplně stejně jako u podnikatelů. Příjmy klesají a v lepším případě náklady jsou furt stejné, tak a o tom co v této situaci dělat a jak to řešit, se bude bavit právě s mým dnešním hostem, ministryní financí Alenou Schillerovou, dobrý večer, paní ministryně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Moc vám děkuju za to, že jste přijala pozvání, tak se pojďme bavit o tom maléru. Když se podíváte na ta čísla, která tak trochu potvrzují to, co jste museli vědět, že vypnutí toho, jak se tomu říká lok down, ekonomiky a celého společenského života přinese problémy a přineslo, jsou velké tak, jak jste očekávali nebo jste překvapeni?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tak je to, zhruba to odpovídá tomu, co jsme předpovídali, ono já už jsem několikrát říkala a budu se opakovat, ta velká neznámá je čas, proto já už jsem asi před dvěma měsíci šla do parlamentu s novou novelou zákona o státním rozpočtu, kde jsme zvedli schodek na 300 miliard, protože samozřejmě ta, ta, to včerejší pokladní plnění potvrdilo ten trend, který se jednoznačně ukazuje, že výdaje jsme zvýšili, už se tam projevila celá řada opatření vlády na té výdajové straně a příjmy klesají, takže proto ten 150, více než 150 miliardový schodek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když jsme u toho státního rozpočtu, no tak těžko vám může teď někdo vyčítat, že tam schodek je, to vypnutí ekonomiky bylo drastické, drastické jsou i následky, ale nikdo nezpochybňuje opodstatněnost těch věcných opatřeních, to o čem se chci bavit, je co teda dělat dál a moje taková otázka, dochází ke střetu mezi vámi a národohospodáři, to znamená vy jste strážkyně státní kasy, vy jste odpovědná za příjmy a výdaje státního rozpočtu a vedle toho je třeba ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček, vedle toho je Česká národní banka, vedle toho je NERV, dochází ke střetu mezi vámi a národohospodáři?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tak já bych neřekla ke střetu, ono záleží každá ta skupina samozřejmě hájí trochu jiné zájmy, pokud jste zmínil mého vládního kolegu Karla Havlíčka, tak já myslím, že my vždycky najdeme nějaký konsensus, protože i on chápe, že musíme pomáhat, já tomu rozumím taky, nakonec pětadvacítka kompenzační bonusy a tyto věci chystalo ministerstvo financí, ale na druhé straně si uvědomujeme oba dva, že musíme pamatovat i na to, abychom to prostě nějak rozpočtově ubalancovali, takže nejtěžší dnes je, pro ministra financí nejvíc, hledat právě tu hranici, to znamená pomoci, protože nechceme opakovat staré chyby, nechceme prostě škrtit ekonomiku, to se nikdy prostě nedostanete k prosperitě, takže pomoci určitě ano a současně hledět i nějak do té budoucnosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Národohospodářsky katastrofa je a hlavně to bude teprve vidět, ty podniky nevidí na zakázky, bude se propouštět, poté až skončí ty programy kurzarbeit, to je prostě zřejmé, situace v zahraničí tomu příliš napomáhat nebude, pojďme teď se podívat na to, co se mohlo udělat rychleji, protože bez toho, aniž by se napumpovala peníze do ekonomiky, to prostě nepůjde, to je zřejmé.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Stát prostě tu ekonomiku vypnul, teď jí prostě musí zapnout, a to bez krevního oběhu nepůjde.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

To je bez diskuse.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo, ale všechny ostatní státy jsou rychlejší, já teď narážím na to, jestli se neměly odpustit třeba daně a odvody už na začátku v tom březnu, aby ty peníze zůstaly u podniků hned.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Víte, to je, proto my jsme tu pomoc rozdělili do tří částí. To znamená, daňová v oblasti daňové, v oblasti výdajové a potom v oblasti těch systémů záruk, to je ta částka 1,2 biliony, což jsme si nenamalovali a nevymysleli. My jsme přímo sestavili podle metodiky institutu /nesrozumitelné/ v Bruselu, která doporučila, jak se má toto počítat ta pomoc, abychom byli srovnatelní s dalšími země Evropské unie a teď teď to vyhodnocujeme a vlastně včera poprvé jsem pokladnímu plnění dala tabulku, vlastně té plnění té pomoci, už té faktické pomoci a každého prvního z pokladní plnění to tam dám, to znamená, že budeme tam vlastně doplňovat, kde jsme už jak pomohli a do jaké míry.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já myslím, že to bude zajímavá debata, protože já s vámi trochu nesouhlasím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud roztáhnu do nesmyslně dlouhého času tu pomoc, tak nebude komu pomáhat, upřímně podnikatel, který svůj podnik zavře a podnikatel a zaměstnance propustí, tak už pomáhat nepotřebuje, on se bude vypořádávat s nájemní smlouvou, možná odstupným zaměstnancům a podobně a bude zvažovat, jestli vyhlásí bankrot, nebo to zvládne z vlastních úspor, ale už nepotřebuje žádnou pomoc a o tomto celé je, protože vy musíte tu pomoc nastartovat tak, aby byla k něčemu a neprohospodařili ten čas, protože ten čas je stejně důležitý jako ta částka.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Rozumím a já souhlasím, já zas nebudu souhlasit teď chvilinku s váma, protože si myslím, že pro ty nejpotřebnější jsme tu pomoc nastartovali okamžitě, Antivirus tady byl během, já nevím, možná týdne 14, dnů, když jsme začali s Antivirem a tím jsme kompenzovali lidí, kteří byli na karanténě, pak jsme nastartovali Antivirus péči, drželi jsme vlastně, snažili jsme se udržet zaměstnanost lidí, kteří jsou na překážkách, teď jsme schválili Antivirus C, ten je nejjednodušší, protože promine vlastně menším firmám do 50 zaměstnanců sociální a zdravotní, ale je potřeba si uvědomit, že ta plošná opatření jsou sice administrativně jednoduchá, my jsme k nim dospěli z toho důvodu, že když jsme si udělali analýzu, tak u toho Antiviru B dost na těch čelních místech, já to vidím ve státní pokladně, se objevují velké firmy, automobilové firmy, ten Antivirus C by zase naopak mohl pomoci těm menším firmám, protože do 50 zaměstnanců máme 88 %, no a 88 % firem a pětadvacítka, ta si myslím, že dokonce i opozice říká, že funguje velmi rychle.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pětadvacítka dobře, to bylo zadministrováno dobře, ale teď se vrátíme potom k těm krajům, protože část těch peněz.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano určitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bylo, bylo odebráno krajům, ale dobře ta funguje dobře, tak pojďme, pojďme jeden po druhém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta funguje poměrně dobře, zdá se, že skutečně situaci živnostníků, asi umělců a různých OSVČ nějakým způsobem vyřešila, u některých to bohužel jenom odsunula ten problém, pokud živnostník neuvidí na zakázky, no tak stejně zavře, ale dobře, odsunula. Máte k tomu něco, co byste udělali lépe a jak dlouho bude trvat ta pětadvacítka myslím, tedy ta paušální plošná podpora?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano, kompenzační bonus.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kompenzační bonus.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Protože ono už to není pětadvacítka, protože je to kratší období, je to do 8. 6. ta druhá, vlastně druhá fáze, dnes se začal vyplácet proto malá eseróčka, kompenzační bonus, takže nastavené je to do 8. 6., od 12. 3. 8. 6., je možné žádat vlastně po celou tu dobu, což je 44500.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně to bylo plošné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď co se bude dít po 8.? Myslím s těmi podnikateli, ne se státní kasou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Teď si teď myslíte s kompenzačním bonusem nebo se bavíme o všem?

Jaromír SOUKUP, moderátor

S těmi podnikateli, co se bude dít po 8.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Co se týče kompenzačního bonusu, tak my máme v té novele, která vlastně už je dnes účinná, nastaven možnost, ještě nařízením vlády, to prodloužit třeba pro nějaké skupiny, mohou být skupiny, které budou potom o 8.6. v problémech, a to je první věc, pokud se ptáte na Antivirus, tak ten jsme prodloužili do konce srpna.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme, pojďme ještě u té pětadvacítky, mě by teď zajímal jednoduchá, jednoduchá odpověď. 8. 6. to má skončit, kolik lidí se přihlásilo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tak do prvního, do první části 700 000 lidí požádalo, teď v té druhé části, ve druhé části co mám čísla z minulého týdne nebo z pondělka, tak už tam bylo, dejme tomu nějakých možná 200 000 a teď vlastně čekáme sročka začínají dnes.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak každopádně jsou to statisíce lidí, ono je celkem jedno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli jde o 300 tisíc lidí, 400 tisíc, jsou to sta tisíce lidí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když osmého ta podpora končí, to, že by se nějak výrazně hýbala ekonomika, to vidět není, lze očekávat, že se tyhle lidé přihlásí na úřady práce?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Já si osobně myslím, my jsme dnes už vlastně v systému a /nesrozumitelné/ postupného rozvolňování a do toho 8. 6. budou vlastně všichni moci podnikat, takže my uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet, samozřejmě počítáme s tím, že může být skupina OSVČ například, napadají mě teď průvodci, kteří nebudou mít koho provázet ani potom 8. 6. a tam zvažujeme tu možnost nařízení vlády pro ně ještě /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste řekla, že už uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale vyvíjet, vy víte, jak se to bude vyvíjet, jak se to bude, je to za týden.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Uvidíme, zatím lidé pracují, já chodím, byla jsem už dokonce, byla jsem i už u kadeřníka dvakrát od té doby, byla jsem na kosmetice, byla jsem na pedikúře, už jsem se po těch třech měsících jsem si to všechno obešla, ti lidé mají zakázky, ptám se jich všech, těch aspoň v tom svém okolí, říkají, že zakázky mají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže nemáte obavy, že by ti lidé?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Uvidíme, uvidíme, samozřejmě bude skupina lidí, kteří budou v problémech i dál, ale já si myslím, že podstatné bylo, že jsme ta opatření vlastně už pustili, uvolnili a že oni mohou se vrátit k podnikání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To byl ten ekonomická část, pak vás musím pochválit, vás a finanční správu, že administrativně z mého pohledu podle informací, které mám, ta pětadvacítka opravdu proběhla nejlépe, ano s problémy různými, byrokratickými omezeními a nějakými nesrovnalostmi, ale budiž finanční správa opravdu administraci toho programu zvládla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Do dvou dnů byly peníze na účtě, od podání čestného prohlášení, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Což mimo jiné také poučeni pro ty Covidy, ale k těm se dostaneme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď ten Antivirus, ten se mi příliš nelíbí, vám řeknu, protože on ten problém de facto odsouvá tím, že kompenzuji, kompenzuji ztráty nebo respektive nedostatek zakázek a tím pádem nedostatek peněz na mzdy, tak odsouváme ten problém, který se jmenuje propouštění, pokud ty podniky neuvidí na zakázky a nebudou mít tedy kompenzovány mzdy, no tak budou propouštět. To je ekonomická zákonitost a teď nechci kritizovat ten Antivirus, já se chci zeptat, co se dělá pro to, aby se ty podniky rozběhly, aby byly zakázky, aby se ta ekonomika roztočila, protože, pokud se neroztočí, tak ta potřeba bude pořád a vy už na to nebudete mít peníze.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Určitě si stojím za tím, že Antivirus bylo dobrý krok, ať už to bylo to áčko, béčko nebo céčko, já jsem trochu od počátku byla skeptická, v tom by se promíjelo, promíjely odvody, protože se mi to zdálo plošné a nespravedlivé, protože to vlastně se promine i těm, kteří problémy nemají, ale pak jsem pochopila u toho céčka, že, když jsem pro to zvedla ruku, že to bude skutečně administrativně minimálně náročné, ale bojím se jedné věci, bojím se jedné věci a vy jste to řekl, protože když se o tom diskutovujeme třeba na NERVu, tak jsem tam prostě postřehla jednu vzpomínku člena NERVu, který už byl v NERVu před 10 lety za té bývalé krize nebo 12 a on říkal, že tehdy se prominulo také odvody, prominulo jsem v té době asi 10 miliard, což byla poměrně velká částka v některé té fázi a ve finále prostě firmy to pobraly a de facto lidi propustili, takže my jsme tam sice dali podmínku, že oni k březnovému datu nemusí držet 90 % míst a 90 % objemu mezd, to je ta podmínka, aby vůbec dosáhli na Antivirus C, je to pro ty malé firmy do 50 zaměstnanců, takže já si myslím, je to určitě jakási likvidita pro ty firmy, ale já si osobně myslím, že teď je důležité, se dívat do budoucnosti, to znamená dívat se na to, aby získali peníze firmy do, vlastně do likvidity, aby získaly prostě kapitál, a to je, já upínám velkou naději ke Covidu 3, /souzvuk zvuků/, ale ne Covid 1 ani 2, Covid 3.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, dobře já teda neupínám a hned se o tom budeme bavit, ale o tom Antiviru, když sečtete pětadvacítka.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kterou jsme si tady probrali plus Antivirus, plus odpuštěné odvody, tak jsme na částce zhruba 50 miliard korun.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ještě tam jsou nějaké daňové úlevy je napočítanej k 31. 5.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, no tak máme teprve 2. 6., no tak 52 miliard, což tedy národohospodářsky jsou v podstatě drobné, protože celkové ztráty se počítaly zhruba na 5 miliard denně, no a tenhle ten problém Antivirus ani pětadvacítka, který se tady způsobil tím lok downem ekonomiky, ten nevyřeší, ten je může nějakým způsobem mírnit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ten pomáhá mírní, ale ty sociální dopady, zejména sociální dopady a je to důležité /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

U angličtiny tak teď je to downhill jako sjezd.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Je to, berte to tak, že je to vlastně nejtvrdší krize hospodářská, která tady, kdy byla, prostě historicky nebyla tady v podstatě takovýto, takováto hospodářská krize, nikdy se nevypnula ekonomika úplně, ale já se pořád vrátím k té tabulce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Souhlasím o tom, že je to prostě krize a že je potřeba o ní mluvit teď.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože až nastane až, až nastane nezaměstnanost, když se nic neudělá, tak budeme mít potvrzeno, že přišla, ale už se tomu bude hůře bránit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Určitě je potřeba o ní mluvit teď a určitě je nezbytné, aby se do ekonomiky napumpovaly peníze, teď jsme zachraňovali, to byly ty záchranné kruhy, ona jich byla celá řada dalších, ať už to byly moratoria, ať už to bylo nájemné, ať už to byly prostě další, které jsme odpuštění i minimálních odvodů sociálně zdravotního OSVČ, celá řada těch opatření prostě tam nastala, ale teď je potřeba napumpovat peníze do ekonomiky a velké peníze, abychom napumpovali do ekonomiky, v podstatě jediná cesta jsou záruční schémata a teď opravdu já upínám /souzvuk zvuků/ naději na Covid 3.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ano teď se k tomu dostávám, protože ten kurzarbeit Antivirus dobré, ale pokud se ta /souzvuk zvuků/, to jsou záchranné operace a můžeme se tam bavit, jestli bylo lepší odpustit sociální pojištění a nechat ty peníze ve firmách rovnou, anebo ho tedy donutit firmy zaplatit sociální pojištění a pak tedy žádat administrativně složitě o podporu z toho Antiviru, ale dobře to už se stalo, já bych tedy asi volil a nejsem ministr financí, ani ministr práce, ani ministr hospodářství nebo průmyslu, já bych asi volil ty peníze nechat rovnou v těch firmách, je to rychlejší a méně administrativně náročná ale dobře, zvolili jste tohle, ale problém se tím nevyřeší, vyřešit se může tím Covidem, to znamená napumpování peněz do ekonomiky. Vy jste slíbili 900 miliard nebo 913.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

1,2 bilionu asi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dohromady včetně těch tedy přímých podpor, tak jeden bilion, ale já jsem se koukal, ono vyčerpáno nebyl skoro nic, tam bylo to zhruba jedno procento, bylo vyčerpáno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Teď se bavíte o Covidech?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Covidech.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Covid 1, 2.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Z té celkové sumy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Covid 1, 2 je zhruba asi 10 miliard, já jsem do té tabulky jsme to včera dávali poprvé, ale říkám, upínám naději ke Covidu 3, de facto banky začaly zhruba od čtvrtka přijímat, /nesrozumitelné/ rozdělila to portfolio těch záruk, podle poměru, jaký oni mají podíl na trhu, to získali od České národní banky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se na to koukal, promiňte, že vám skáču do řeči, ale oni tedy udělali to, že řekli, budeme dávat záruky, podle toho jaké máte finanční sumy, tak Komerční banka má nárok zhruba na takovéhle záruky ČSOB /souzvuk zvuků/ Raiffeisenbank takové, FIO banka takové a tak, tak tohle udělali dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Prvně se přihlásily banky dobrovolně, přihlásilo se asi 20 bank.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Z nějakých 37 co máme na území České republiky a mezi ty rozdělovače /nesrozumitelné/ přesně tím klíčem, jak získala z ČNB, jak mají podíl na trhu, tak získali podíl záruky, takže třeba Komerční banka já nevím třeba 10 miliard na té záruce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

V té první tranši, protože ta první tranše bude asi za 50 miliard, 150 celkem, 50 třeba první tranše, ale to se multiplikuje na úvěru, jenom záruka je 50.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu, ale teď je ta klíčová otázka, promiňte, že je to trochu živější diskuse, protože mě to teda hrozně zajímá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Nevadí, to nevadí, to mě taky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste dali zhruba v průměru třicetiprocentní záruky, ono je to tam trošku složitější, ale nabízíte třicetiprocentní záruky za úvěry.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ne, ne, ne. Ne mrkneme 30 % je portfoliová zárukou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

My se potom budeme jednou podílet, jednou budeme dělit o vlastně ten podíl toho nějakých třeba těch, toho propadu, tak to je ta portfolia, celé to portfolio, my ručíme 30 procenty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, to portfolio je větší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ale za každou tu záruku, když si vezmete, ta malá střední firma do 250 zaměstnanců si vezme provozní úvěr, maximálně může žádat do 50 000 000, tak získá 95 záruku, to znamená 45 000 000 je záruka, ta větší firma 250-500, osmdesátiprocentní, to znamená 40 000 000 je pod zárukou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je v té první fázi, ale tak pojďme, jestli to bude fungovat, víte, jestli to bude fungovat, dobře tak /souzvuk zvuků/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Možná velmi upínám, protože zákon o státní záruce jsme připravovali na ministerstvu financí, samozřejmě ve spolupráci s dalšími resorty a já jsem s bankami neustále v kontaktu, včera jsem zase měla schůzku se zástupcem bank a s Českou bankovní asociaci, domluvili jsme si každý čtrnáctý se budeme jaksi dostávat od nich čísla, ČNB to bude celé sumarizovat, posílat ten výkaz.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Principiálně celkově v průměru tedy 30 % záruk, tady v téhle té první tranži podle firem do 80, 90 dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Skoro 500 miliard do těch úvěrů, protože 150 miliard jsou záruky a tím, že je to 30 %, tak tou multiplikací získáte až 500 miliard.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano 30 % dá stát, záruku za ten úvěr.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A těch zbývajících 70 % tedy riskuje banka a ten podnikatel, který žádá, si musí to nějak zajistit prostě nemovitostí nebo tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tím, že je tam ta záruka, to je potřeba důležité říct tím, že je tam ta záruka, tak samozřejmě ta přísnost těch bank na ta kritéria /souzvuk zvuků/ bude prostě nižší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud tam bude riziko, tak 30 % tu banku nepřemluví, pokud ten podnikatel nebude za A on podnikatel se musí rozhodnout, jestli se tedy zadluží on a tam je tedy ta principiální otázka, jestli se má zadlužovat stát nebo ten podnikatel, ale dobře, vy nutíte podnikatele nebo nabízíte podnikatelům, zadlužit se a se zárukou banky, vám pomůžeme, tak to prostě, podnikatel tedy musí vrátit ten úvěr, plus musí zaplatit ten úrok, to je logické, to je celkem normální, ale teď je otázka klíčová.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

My jsme ještě velmi tvrdě s bankami vyjednávali /nesrozumitelné/, aby byl nějaký rámec, ve kterém oni se pohybují a tam jsme myslím, že vydali, co nejlepší šlo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Budou ty podnikatelé, kteří tu pomoc potřebují, to znamená jsou v problémech.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsou schopni, schopni banky přemluvit, že ten úvěr není rizikový, to je ta klíčová otázka, já na to tady několik týdnů upozorňuju, že tenhle ten systém může fungovat, ale pokud má banka mít sedmdesátiprocentní riziko a podnikatel sám jí musí zaručit ten úvěr a stát riskuje jenom 30 %, tak ta banka řekne, no víte, vážené eseróčko, vážená akciovko, 70 % nám nedokážete zaručit, stát vám zaručuje 30, my vám ten úvěr nedáme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Já to postavím jinak, stát má, ručí 90 procenty a 80 u těch jednotlivých úvěrů a samozřejmě ty úvěry se budou takto štosovat a pak v tom celém balíku se o to podělíme 30 a 70 procenty, což je dobrá, dobrý deal, protože i ty banky budou mít prostě motivaci, aby svým způsobem prostě se chovaly zodpovědně, to znamená, my říkáme, dáváme tuto záruku, buďte benevolentnější, protože víte, že dostat úvěr za normálních podmínek, je mnohdy velký problém, že ty banky jak se říká lidově se svlečou toho podnikatele do naha, ale my říkáme, buďte benevolentnější, potřebujeme prostě tu likviditu toho byznysu dát a já jsem s nimi v kontaktu a ten zájem zatím je obrovský, mluvila jsem ze zástupcem jedné z těch velkých bank a říkali, že otevřeli možnost podávání žádostí ve čtvrtek a už vlastně mně včera říkal, že mají asi za 7 miliard žádosti, to jsou žádosti, to ještě nejsou, já budu, my budeme dostávat z České národní banky už vlastně jakoby uzavřené a já jsem na to velmi zvědavá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A opravdu, opravdu vám to vychází banky a vám říkají, že to bude fungovat, protože principiálně víte, když je, když má podnik nějaké tržby, má nějaký majetek, banka si vypočte sumu, kterou může, může financovat, jak mu to cash flow, to znamená ziskovost, já nechci zabíhat podrobnosti nebo ta EBITDA, zisk umožní splácet úvěr, no tak to si vypočte, pokud ten podnik měl prostor, když byl zdravý a nečerpal úvěr, pak tomu rozumím, ale v tuto chvíli výkonnost těch podniků jde dramaticky dolů a spousta z nich už úvěry měla a těm bankám to matematicky nevyjde v jejich riscích, to znamená risk oddělení, které je tím klíčovým orgánem banky, to riskařské oddělení, které rozhodne, jestli vůbec přípustno, jednat s tím klientem podle čísel, které má a já mám obavy z toho, že ty banky vám nepůjdou příliš na ruku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Pane Soukupe, my jsme vedli opravdu tvrdé několika, to nebyly hodiny, to byly dny sešli, jsme se co nejrychleji, to byly i noci, jednání s těmi bankami, a to jsou i jejich klienti, to v podstatě jsou samozřejmě firmy a občané České republiky, takže my jim chceme pomoci, to je teologické, ale jsou to i jejich klienti, takže my jsme samozřejmě tvrdě vyjednávali o těch podmínkách, byla to opravdu tvrdá jednání, na druhé straně jsme si uvědomovali, že ani oni nechtějí potopit své klienty. To znamená já jsem přesvědčena o tom, že většinově to fungovat bude, ale samozřejmě, že se vyskytnou jednotlivci, kteří by ten úvěr nedostali ani před pandemií, tak ho nedostanou ani teď, to samozřejmě /souzvuk zvuků/, zachránit ve 100 % nepůjde, ale chceme zachránit maximum.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na začátku se říkalo, že ten systém té pomoci nebo těch záruk má vyloučit takzvané černé pasažéry a za ty černé pasažéry byli považováni ti, kteří měli problémy už před tou krizí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta krize je jenom znásobila, tak tam pravděpodobně tedy, jestli jsem pochopil ten terminus technicus, černý pasažér ty jsou odsouzeni ke smrti hlady nebo tak, ale budiž, ale, ale s postupujícím časem totiž už se to trochu stírá, ty podniky mají problémy úplně všichni a už se to těžko může rozlišovat, jestli měl problém v únoru nebo začal až v březnu, a protože už máme červen.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Proto jsme hledali tuto formu, která notabene je ve světě běžná a já mně už jde hlavou, samozřejmě teď musí rychle pomoci tady do těch provozních úvěrů, ale mne začíná jít hlavou i to, že bychom měli zvážit nějakou formu podpory i na investice, že to bude stejně důležité, to znamená nějakou formu státní záruky na investice, což bude druhé kolo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože provozní úvěry víte, já nechci zabíhat úplně do podrobností, aby to nebylo pro diváky neatraktivní, provozní úvěry vám financují jenom oběžná aktiva, to znamená zásoby a pohledávky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano, ale to oni teď potřebuji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zásoby a pohledávky a pokud už někdo takový úvěr měl a současně ty podmínky neumožňují refinancování toho starého úvěru, no tak je z té hry venku a problémy bude mít, já tady jenom upozorňuju na to, že mám pochyby, že mám pochyby, že se vám to povede.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Byla to, byla to jediná šance, jak to udělat rychle, banky mají know how, banky to umí dělat, my jsme poskytli poprvé v historii záruku a teď a uvědomuje, já s nima jsem pořád v kontaktu, že prostě nám jde o společnou věc a že musíme maximum /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vysvětlete mi, proč se tam dávalo ČMRZB?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Na Covid 2.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na Covid 2 a i do celého toho systému těch záruk, protože to je malá banka, ono jim sice státní ano, ale je to malinkatá banka z 300 zaměstnanců, včetně vrátného, pokud jsem dobře se koukal v uvozovkách a v představenstvu jim zbyl už jenom jeden nebohý člen představenstva, generální ředitel pan Jirásek, když jste přeci museli nebo mi pan Havlíček musel vědět, že to nemůžou zvládnout.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Bylo nutné se teď poučit z chyb, protože ten Covid 1 samozřejmě se nezvládl, tam si myslím, že byla ještě jedna chyba, že se dala, že se dal nulový úrok, ten nulový úrok přitáhl všechny ty, kteří by stejně ten úvěr nedostali jen před pandemií. U Covid 2 už se zapojily banky, ale samozřejmě je to procesování bylo pomalé, proto jsme řekli, u Covidu 3 musí do toho vstoupit už jenom banky, ty mají know how, mají aparáty bohužel nejsme v Německu. Německo má velkou státní banku, která má prostě více jak tisíc zaměstnanců a ti procesují tyto věci sami a samozřejmě posuzují ty firmy sami a tak /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli se nemá jaksi jednat přímo, jestli stát nemá jednat přímo s těmi bankami.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Nemá ten aparát, tak my jsme samozřejmě jednali, protože přijala se státní záruka zákonem. ČMZRB teď už třeba procesovala, samozřejmě ministerstvo financí MPO to by bylo 3 dny a 3 noci, doslova se vyjednávaly podmínky smlouvy mezi ČMZRB a bankami a mezi vlastně státem a ČMZRB, aby se vlastně o rozdělení toho portfolia a tak /souzvuk zvuků/. No taky jsme museli tam domluvit, rozumíte, to by muselo být tisíce úředníků, kteří to umí dělat a to mají dneska banky, bohužel je pořád nad, možná by stálo za úvahu zamyslet se nad tím, protože jsme v bezprecedentní krizi, která otevírá různá témata, /souzvuk zvuků/ zamyslel se, zamyslet se nad tím a vybudovat nějakou prostě banku typu, jak mají v Německu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vybudovat banku, no to je dobrý nápad, že by státní banka měla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

To by, ale to samozřejmě není na rok ani na dva, že jo, ale je to, stojí za to, se tím prostě zaobírat a touhle cestou prostě přemýšlet, protože ta krize ukázala, že my nemáme žádnou takovouhle banku, která by to mohla dělat a stejně jsme odkázáni na Komerční banky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to je špatně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Teď v tuto chvíli to je dobře, protože oni mají peníze, prostě dají likviditu, mají know how.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mě děsí, víte co mě děsí teda, promiňte, na první dobrou, že by stát vlastnil banku, asi většinově nebo stoprocentně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Určitě stoprocentně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta banka by měla obrovský, obrovské prostředky, které tam střadatelé vloží a politici tam budou delegovat management a ten bude spravovat obrovské.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

To už jsme velmi daleko /souzvuk zvuků/, ale podívejte se, v Německu to tak je /souzvuk zvuků/, to by určitě bylo velké téma, velké politické téma, velmi složité to připravit, je to na několik let, ale prostě teď se ukazuje, že to tady prostě chybí, že to tady chybí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimo jiné se debatovalo o tom, že by stát mohl vlastnit telekomunikačního operátora, to si pamatuj, že se debatovalo o tom, že by tu licenci na ten na, na, na šíření tady toho mobilního signálu jednu z nich, dostala Česká pošta a ta by tedy nějakým způsobem byla mobilním operátorem a říkalo se, že má dostatek poboček a podobně a ta Česká pošta v téhle bankovní úvaze měla by hrát roli, má spoustu poboček, pronajímá nějak, nějak myslím, že hypoteční bance nebo někomu pronajímá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Teď se dáváme na tenký led /souzvuk zvuků/, já si myslím, že taky stejně tak se nabízí, že tím vehiklem může být ČMZRB, že se může rozvíjet a tak dále, já prostě nevím v tuto chvíli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To mě děsí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Si myslím, že byla nejlepší, aby se vybudovalo, kdyby se začalo přemýšlet, o tom vybudovat něco úplně nového.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To mě začíná děsit, politici budou vládnout bankovnictví, no začíná mě to děsit, ale z pohledu potenciální korupce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Podívejme se na ekonomického giganta Německo, které prostě, tak to má a dneska vlastně procesuje ty záruky tato banka a poskytuje třeba malým firmám i ve 100 % s velmi malým úrokem, my jsme to studovali.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Japonci pokud vím, když jsme u tohoto tématu, v Japonsku je největší bankou japonská pošta, která je také státem jaksi ovládána, no jo ale oni mají evidentně poctivý úředník a poctivý.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Já myslím, že tohle, že, že se ta transparentnost se zajistit dá /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud nebude fungovat ten Covid 3, pokut se to co já upozorňuji, potvrdí, protože teď je to mezi námi, buď máte pravdu vy, anebo mám pravdu já, ale budoucnost nás bohužel rozsoudí, protože já říkám, ono to fungovat nebude, vy říkáte, fungovat to bude.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Včera jsem se sešla se zástupcem těch velkých bank, se zástupcem ČBA, dali jsme si, že každý 14 dní se sejdeme, budeme to vyhodnocovat, Česká národní banka začala sbírat ta data, bude nám je poskytovat, abychom mohli to prostě sledovat a vyhodnocovat, budeme, když to bude potřeba, sejdeme se častěji, prostě jsme na zavolání a budeme vyhodnocovat nedostatky, případně prostě je nějakým způsobem narovnávat, abychom ve větší, protože určitě já jsem přesvědčena dneska už o tom, že neskončíme u jenom této státní záruky a prostě už mám v hlavě a myslím si, že to bude nezbytné udělat státní záruku na investiční úvěry, protože ty firmy se nadechnou, získají likviditu do provozu, ale budou potřebovat investovat /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vás jenom upozorňuju na to, že většina těch firem na ty provozní úvěry nedosáhne, protože už nějaké provozní úvěry má a ty bilanci jim, ty bilance jim nestačí na to, aby nabraly nový úvěr a na refinancování /souzvuk zvuků/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Proto je tam ta státní záruka, já netvrdím, že úplně všechny budeme schopni zachránit, ale udělala se tak velkoryse, aby to byla většina a musíme to vyhodnocovat, nemáme číslo, nemáme ty čísla, mě zajímají hlavně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pokud to nebude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Budu chtít uzavřené smlouvy, je to pokud jo, já prostě nemám ráda pokud. Já chci prostě vidět ta, čísla chci vidět, jak to dopadá, chci to prostě dělat neustále benchmark, každý pravidelně, bavit se o tom, hledat chyby, kde je problém tlačit na ty banky, slyšet od nich zpětnou vazbu, to je jediná cesta a poučit se z toho, protože já si myslím, že není to poslední státní záruka, kterou poskytneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vidíte, teď mluvíte jako národohospodář a ne jako ministryně financí, já jsem to téma otevřel, hádáte se národohospodáři.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ono se to trošku stírá někdy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, hádáte se s národohospodáři a teď to na mě působí, že ministryně financí se tak přirozeně ujímá vesla v řízení těch.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Je to moje role, je to moje role a stejně nakonec vždycky je to o těch penězích, vždycky je to o té kapacitě, o té likviditě a ministerstvo financí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A už nejenom státních.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Teď, teď už jsme ano /souzvuk zvuků/, tak vemte si, že ministerstvo financí má pod sebou daně veškeré, veškeré zdaňování, cla, všechny tyto věci, to všechno tak se strašně prolíná, finanční trhy, státní záruky jsme dělali my, spotřebitelské úvěry, tam celá ta agenda takto a ono se vám to všechno takhle vlastně prolíná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobré je, že určité pochybnosti připouštíte, já když se baví s ministrem Havlíčkem, víte, tak on je tak jistý, že je všechno bezvadný, až mě to taky děsí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tak je to vždycky o nějakém tom, každý děláme něco, něco jiného, já bych to těžko chtěla nebo nechtěla bych to hodnotit. Já si musím klást samozřejmě i ty pochybnosti, musím prostě o nich přemýšlet a hlavně musí naslouchat, proto já prostě jsem teď neustále ve spojení, když děláme daňové věci, tak se sejdu se všemi svazy, komorami, naslouchám jim i v těch krátkých časech, protože musíte mít tu zpětnou vazbu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Paní ministryně, a teď to klíčové číslo, to co jste uveřejnili včera nebo převčírem, tedy vyběhlo číslo plnění státního rozpočtu na těch 157 miliard, když se tam očistí nějaké /souzvuk zvuků/ schodek, když se tam očistí nějaké evropské příjmy, výdaje a nějaké vaše koeficienty, tak je to 164, nikdo nerozporuje, že to za A je vaše chyba a za B, že by někdo dokázal hospodařit bez schodku, ale to číslo je jako šokující, vy máte schválený shodek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

300 miliard.

Jaromír SOUKUP, moderátor

300 miliard, což je o 260 miliard víc, než byl původně, když se předpokládalo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že všechno půjde normálně, kolik to bude? Protože je jasný, že 300 miliard nestačí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

To je, to kdybych věděla, ne samozřejmě, že snažím se to, pokud možno držet pevně, to znamená i přes tu i přesto, že musíme investovat, tak se samozřejmě bavím s kolegy o každých, o každé miliardě, diskutujeme to, ale vím, že dnes prostě musíme ty peníze do té ekonomiky dát, dneska není možné přiškrcovat, takže nemůžeme škrtit ani spotřebu ani tyto věci, protože je to velmi teď důležité, aby lidé měli důvěru, že prostě vláda sehraje roli tak, jak sehrát má, ale já už dnes zvažuji samozřejmě, já potřebuju vidět, kdy ten účet končí, což pořád ještě nevím jo, protože já ještě pořád nevím, kdy ta opatření, my jsme teda zásadní opatření udělali, dali, řekli jsme si nějaký, nějaký deadline, nějaký, nějaké datům, ale nevíme, jestli to datum nakonec bude konečné, nevíme, jestli se nepřidají nějaké dílčí, protože neustále se objevují nové a nové návrhy, takže já, to je ta velká neznámá, že já nevím vlastně, kdy, jednak ten účet těch výdajů, když skončí a jednak samozřejmě, jak se budou vyvíjet příjmy, takže ono se to velmi těžko predikuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to co jsem říkal na začátku, ty nůžky výdajů a příjmů státního rozpočtu se prostě nezadržitelně rozevírají, to prostě zřejmé a /souzvuk zvuků/ a znova upozorňuje na to, že jestli ten Covid nezačne fungovat, jestli to prostě ministerstvo průmyslu teď budu velmi lidový, vymyslelo blbě a ukáže se, že to nebude fungovat, tak nás čeká hospodářská apokalypsa.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Na Covidu 3, k tomu se přihlašuje i ministerstvo financí, jak to nebudu házet na MPO.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jestli to nebude rychlé, tak nás čeká apokalypsa.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Proto vám říkám, že s tím bankami budu sedět neustále, vyhodnocovat to, sledovat ta čísla, ČNB sbírá ta čísla, to znamená z uzavřených smluv, a to to je strašně velmi důležité, ale pořád, pořád při tom všem, ať tady nešíříme jenom pesimismus, my jsme na tom z hlediska makroekonomického jako jedna z nejlepších zemí /souzvuk zvuků/, to je ta naše výhoda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je totiž to poslední téma teď, teď víte a zase bude možná kritický jo, ale vy teď nutíte tím Covidem, zadlužit se ty podniky, pomůžete jim těmi zárukami, dobře, ale půjčujte si a věřte v to, že ekonomika bude fungovat a říkáte, milé banky, my pomůžeme vašim klientům v průměru tou třetinou a věřte tomu, že všechno bude v pořádku a věřte vašim klientům, že budou zase vydělávat, jak vydělávaly dřív.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

A my budeme ručit tou zárukou, abyste na něj byli mírnější.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pučte si vy, teď jste vzali zhruba 15 miliard krajům a obcím a nebudeme zabíhat zabíhá do podrobností.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ale můžeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Říkáte, dobře my vám to nějak vrátíme, a když vám to nevrátíme, tak si taky půjčte, akorát, že jediný, kdo je schopen si teď efektivně půjčovat, je stát. Protože jsme na tom dobře, poměrně tedy ta dluhová služba.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rating máme slušný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To znamená poptávka po dluhopisech státu je slušná, úroková míra je také slušná.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Velmi slušná /souzvuk zvuků/, ta je dokonce lepší, však my si chceme, vemte si, že když teda jste otevřel ty kraje a města /souzvuk zvuků/, my si půjčujeme samozřejmě, vždyť z něčeho financuje se ten dluh, to se financuje z toho, že si půjčujeme na finančních trzích nebo respektive obchodujeme se státním dluhem, pořád je poptávka vyšší než nabídka, ta úroková míra jste správně řekl, samozřejmě záleží podle délky těch dluhopisů, ale pohybuje se někde kolem 1,2 % i pod, pod procentem hodně, když v euru, tak je to dokonce za minus, takže my opravdu si půjčujeme velmi efektivně, to je právě díky tomu, že jsme prostě byli zodpovědní a měli jsme dobře nastavené hospodaření, a proto my si chceme půjčit a vlastně dát těch dotačních programů, budeme o tom jednat vlastně teď v kruhu ministrů, těch, těch ekonomických a chceme si vlastně počítat dál do těch dotačních programů, vemte si, oni navrhují senátoři a opoziční strany, tak si tak udělejte kompenzační bonus a dejte tisícovku na hlavu až ty pro obce a 400 korun pro kraje a my na to říkáme, no ale vy máte obce, třeba máte obec, která má 15 lidí, 60 lidí, 100 lidí, co jí to pomůže, bez dotací prostě nepostaví nic a my dnes máme stovky, tisíce programů, kde vlastně jsou převisy, to znamená, že se přihlásilo velké množství těch municipalit, ale prostě nebyly peníze, takže my můžeme okamžitě, ty věci jsou pod stavebním povolením, okamžitě tam dofinancovat a na to si půjčíme na těch finančních trzích.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ono na co půjčené peníze použijí, tak já jenom říkám, že ono to bude směřovat k tomu a můžu se mýlit, že na schopnost podniků si půjčovat nějakým způsobem narazí a ten Covid 3 slavný příliš fungovat nebude, ale to je můj osobní názor /souzvuk zvuků/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

A Covid plus teda taky začal asi před 14 dny, a to je pro ty velké firmy, pro ty exportéry.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pro ty velké firmy, ale tam to bude plus minus podobné, ale můžu se samozřejmě mýlit a ten tlak na to, že jediný, kdo je schopen distribuovat peníze a efektivně si půjčit, je stát, ten tam bude, ale já se osobám, že bude pozdě, že už nebude komu potom půjčovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ne, ne, my samozřejmě nemůžeme půjčovat přímo třeba firmám, to prostě nejde, my to musíme udělat vždycky přes nějaké dotační programy. To prostě nejde. Já teď zvažuju ještě jednu věc pro ty municipality. Chci navrhnout to, že bychom jim umožnili, když oni si třeba půjčí a platí úroky. /nesrozumitelné/ my třeba ty úroky platíme nízké, oni platí někdy vyšší, ne o moc ale vyšší, takže bychom jim umožnili, aby si to mohli také z těch dotačních programů, prostě buď dělám nějaký program, tady na tyto úroky nebo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni si stěžují, že jste jim teď vzali 15 miliard, aby oni tedy dodrželi ten investiční plán a současně jim klesá ten příjem z daní logicky, protože daňový /souzvuk zvuků/, tak je nutíte si půjčit, ale oni, že musí jít do normální banky, kde platí daleko větší úrok.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Kdyby, kdyby, představte, oni říkají, pro nás jsou dotace složité, my je budeme muset vyplňovat žádosti a co všechno, a přitom by druhým dechem dopustili, aby OSVČ kvůli 25 tisícům nebo 44 500, když to vyčerpají za celou dobu nebo ta malá sročka vyplňovaly nějaké dotační a čekali na to do léta, to byste mě tady teď, tady prostě griloval, jsem teď hledala nějaký vhodný výraz a teď byste mně říkal, ta sročka to ještě nemají a ty OSVČ nemají a oni už zaniknou a oni to mají na těch účtech, takže pomohlo jim to přežít, a to jenom díky tomu, že to udělala finanční správa a ta nemůže vyplácet dotace /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni, oni, já vím, ale oni na to říkají, no jo, ale my tomu rozumíme, že paní ministryně říká, že ty dotace nemůže vyplácet finanční správa.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že musí tedy sáhnout z legislativních důvodů, tedy na zacházení s daněmi no, ale když byly v nouzovém stavu a bylo možné v tom zrychleném režimu, přijímat zákony, no tak proč si ten zákon nezměnili, to je celkem logická otázka.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Pokud, nikdy bych nezměnila kompetenční zákon finanční správy, abych vyplácela dotace, které kontroluje, to prostě nejde z povahy věci, oni to nemají kompetenci a já nikdy bych nedopustila, aby takovou kompetenci měli, protože to prostě nejde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, na co ještě upozorňuji, že se to nějak podezřele blíží s termínem voleb, všechny ty odklady, moratoria, vyplácení, vyplácení bonusů nebo respektive dotací.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Jako kterých voleb?

Jaromír SOUKUP, moderátor

No těch krajských.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Oni každý rok jsou nějaké volby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To teď budou krajské, hejtmani si stěžují, jestli to není politicky, ale já nevím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Pane Soukup, kdybych měla oplatit stejnou mincí, tak řeknu, že oni to politizují, protože se blíží krajské volby. Nechci to dělat. Já nechci s nimi bojovat. Já si říkám, pojďme najet, když jsme na jedné lodi, chceme my, my se potřebujeme proinvestovat tou krizí a stát, i když udělá maximum, tak potřebuje pomoc těch krajů měst a obcí, tak já říkám, pojďme se spojit, nevyužívejme tuto krizi a vlastně to v čem se ocitá Česká republika, v politickém boji, ale snažím se prostě hledat ten konsensus a ten si myslím, že ten je nejdůležitější.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A paní ministryně, na závěr taková otázka, věříte tomu, že to dobře dopadne, že se z toho dostaneme, nebo nás čeká apokalypsa?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Věřím, věřím tomu, že Česká republika bude jedna z prvních zemí, která se z toho dostane, protože jsme byli na to výborně připraveni makroekonomicky a protože máme úžasné lidi a úžasný firmy pracovitý, já když se mezi lidmi, tak oni mi říkají, oni jsou šťastní, že se mohli vrátit prostě do svého byznysu, ptala jsem se teď své kosmetičky v sobotu, říkám, tak jak na tom seš a ona mi říká, mám zakázek ještě více, než jsem měla předtím, takže samozřejmě, že můžete mi říct, ano ale nás drží ten automobilový průmysl, ten je důležitý a tak dále, ale my musíme se i přemýšlet nad tím, jestli bychom neměli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Čistě jenom z logiky věci, ona ta vaše kosmetička, jaksi má tříměsíční ztrátu a teď je jenom otázka, jestli měla tak tolik rezerv, aby tu ztrátu si pokryla, protože ona ty ruce dám a vlasy a pleť dám prostě už nedohoní. Oni ty 3 měsíce, kdy nebyla ve své provozovně, prostě už nedohoní, to znamená má 3 měsíce nulu, stát jí nějakým způsobem pomohl s nájemným a tak a teď je otázka, jestli se jí to ještě vyplatí, jestli se prostě nezadlužila, já nevím, jaký má nájem nebo kolik má zaměstnanců, ale to je prostě, ona už to nedožene, pak bude celá řada věcí, lidí, kteří třeba dožít doženou, já nevím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Někteří ani neztratili, je celá řada firem, který /souzvuk zvuků/ i v té pandemii prostě eshopy různé potraviny a tak dále, ti jeli prostě ještě bych prostě řekla s většími zisky ochranné pomůcky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Krejčí asi to dožene pokud někdo, když dám takový příklad, pokud někdo šije svatební šaty, no tak pravděpodobně teď bude muset pracovat přes noc, protože těch vdavek chtivých páru bude pořád stejně, jenom se to odložilo a oni se nakonec vezmou, takže ten krejčí na tom neprodělá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ano, byla jsem u krejčího, v sobotu jsem byla u krejčího, říkal mně, že měl teď, on šije svatební šaty a říkal, že teď měl taky propadl /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale ten to dožene logicky, akorát bude muset pracovat v noci, ale ta vaše kosmetička už ne a já mám spíše obavy o ty kosmetičky, ale teď je to kosmetička v uvozovkách, protože takových podniků, kteří tu ztrátu už nemohou dohnat, včetně mediálních například, my už ten propad inzerce nedoženeme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Určitě to mě mrzí, určitě na tom budeme tratit všichni, ale teď je podstatné, co bude do budoucna, to znamená teď, že budou nějaké ztráty, ať státem počínaje, kraji, městy, obcemi, našimi podnikateli ty budou, ale teď je potřeba prostě hledět do budoucna, aby ta, aby ta, jak jste řekl apokalypsa nebo, aby ta krize prostě byla vzpomínkou na tento především na tento rok.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím no, ale já dám takový příklad, víte, aby ten stát zvládl to fungování, svojí pochybnost o tom Covidu a ČMRZ jsem vám říkal.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ne, berte to jako poučení, vemte si, že se nedělaly tyto věci nikdy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale já mám třeba tady v médiích ministerstvo vnitra z nějakého důvodu začalo organizovat jakousi pracovní skupinu na pomoc médiím. Ono to už funguje skoro 3 měsíce, bylo několik videokonferencí a včera jsme dostali email od toho úředníka, že jsme zase na začátku, ale, že se nám určitě ozve, no.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Aha, tak to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne tak to dostali všichni ty mediální vlastníci a takhle nějak to je takový příklad no.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Tak to je hezké, že to dělá ministerstvo vnitra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím proč ministerstvo vnitra. Mělo třeba těm médiím se zabývat kultura, já nevím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Je to určitě logické, aby to byla věc kultury.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mě to tak napadlo nevím, proč ministerstvo vnitra.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Pokud jsou to média, tak je to věc kultury, ano to určitě ano, to vám teď nevysvětlím, budete si muset pozvat jiného ministra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V pořádku mistr vnitra sem dlouhodobě nechodí, takže asi se ho nezeptám, každopádně paní ministryně, já vám moc děkuju za vaší energii, doufám, že i když to byla živější debata, že jsme nepřekročili rámec korektnosti?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO/

Ne, ne. Bylo to v pořádku a myslím si, doufám, že to aspoň diváky trochu zajímalo, já děkuji za pozvání a přeji všem hezký večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Děkuju vám a vám vážení diváci děkuji za pozornost.