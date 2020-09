Exkluzivní rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která byla hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa. Diskuse směřovala na téma koronavirus, konkrétně k formě kurzarbeitu, ošetrovného a jak je stát připraven na propouštění zaměstnanců a případnou vyšší nezaměstnanost. Důležitým bodem bylo také plánované znovuvyhlášení nouzového stavu v České republice.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 29. 9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já moc děkuju, že jste pozvání přijala, paní ministryně, to téma je jasné, já vím, že byste chtěla hovořit o úspěších vašeho ministerstva, ať už se to týká Antiviru, a to slovo, který nemá nikdo rád kurzarbeitu a tak, ale...

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Příspěvku na důchodce, ošetřovném...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ošetřovné a tak.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

A pomoci všem rodinám s dětmi kvůli přídavkům na dítě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale jste členka vlády, tak mi to samozřejmě nedá, abych nezačal něčím jiným. Máme dost času, takže k těm kurzarbeitům, ošetřeným, ošetřovnému se určitě dostaneme, výjimečný stav, tedy nouzový stav, já tomu výjimečně říkám v uvozovkách, nouzový stav, ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že zítra půjde na vládu s tím, že má být vyhlášen nouzový stav podle krizového zákona, jste členka vlády, budete pro?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tak já musím říct, první věc a důležitá věc je, že jsem se o tom dozvěděla včera večer z médií a neznám žádné okolnosti a souvislosti, takže nejdříve si vlastně vyslechnu, proč je to nutné a pak samozřejmě na základě těch argumentů budeme rozhodovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A já očekávám, že vláda asi rozhodne, že ano, že nouzový stav zítra vyhlášen bude, protože ta čísla optimistická nejsou, myslím čísla těch nakažených, možná vypadají optimističtěji, protože tady došlo k poklesu, ale byly svátky, méně se testovalo, ono to odpovídá tomu testování, pořád stejné 10-12 % z testovaných lidí je nakažených a co je horší, že nám stále stoupá počet zemřelých a hospitalizovaných, což znamená, že ten virus určitě neustupuje, jak by se z některých čísel.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ne to ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mohlo zdát a mimo jiné Andrej Babiš i váš předseda Hamáček už říkali, že to podpoří, já k tomu mám takovou teorii. Ministr Prymula ví, že na základě zákona o ochraně veřejného zdraví nemůže už rozhodovat sám, protože už to vyžaduje rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu, on má určitě seznam opatření, které chce udělat. Máte představu o tom, jaká jsou?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Vůbec nemám žádnou představu, pane redaktore, zklamu vás, protože, jak jsem říkala, já jsem se o těch úvahách dozvěděla včera večer z novin z televize jako všichni, dnes jsem byla celý den ve sněmovně a zítra v poledne, protože vláda měla být původně ráno, teď je přesunuta na třináctou hodinu, nás čeká to jednání, dopoledne nás čeká mimořádná schůze, a tam budeme jednat právě o o tom současném epidemiologickém stavu a pak také o kurzarbeitu, takže vyslechnu si všechna ta, všechno, všechny ty argumenty, všechna ta čísla, pak budeme rozhodovat, důležité za nás je, a to je potřeba si říci, že jsme nechtěli opakovat tu situaci z jara, nechtěli jsme dělat žádná plošná opatření, nechtěli jsme vyhlašovat stav nouze, takže myslím si, že pokud k tomu přistoupíme, tak k tomu musí pan kolega Primula, který je v té funkci nově, za nic téměř nemůže, nastoupil do rozjetého vlaku, tak ten teď musí nějakým tu situaci řešit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslím, že ten důvod je, tenhle je jednoduchý. Ten princip aspoň pokud to dobře chápu a myslím si, že chápu, je snížit množství viru v populaci tak, aby nedocházelo k masivnímu tomu exponenciálnímu nárůstu, což se prostě nedaří, ten systém to.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ten už tady máme ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, to se nedaří, ten systém toho Semaforu, když se mělo trasovat a lokalizovat ta ohniska a podle lokálních opatření postupovat, ten je za námi, to se prostě nepovedlo, to je to první, to je to první logicky, když odizoluju ty, kteří jsou nemocní a jejich kontakty, tak všichni ti ostatní mohou fungovat naprosto normálně i ekonomicky a to se prostě nepovedlo. Ten druhým, ta druhá možnost, jak snížit množství toho viru, jsou ta plošná opatření, která nás tedy čekají zítra předpokládám, oni už některá jsou, ale čekají nás zítra, pojďme k tomu prvnímu, proč se to nepovedlo, proč se to nepovedlo, lokalizovat, chytrá karanténa, Semafor, trasování a tak.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No, to je otázka, není na mě, na ministr, na ministry práce sociálních věcí, ale na vládní kolegy, kteří měli na starosti, byl to pan ministr zdravotnictví. Ten rezignoval, místo něho nastoupil pan ministr Prymula, a to je dobrá otázka, proč se to za půl roku nepovedlo, my jsme na ministerstvo práce a sociální věci všechny domácí úkoly udělaly, my jsme připraveni, nic jsme nepodcenili, vůbec nic jsme nezanedbali a to je důležité a pevně doufám, že ministerstvo zdravotnictví teď všechny ty úkoly, které mělo, tak dohoní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nebo je pozdě, protože ten virus letí, ta čísla jsou poměrně drastická, když se podívám na počet nakažených, hospitalizovaný, zemřelých na Slovensku, kde vláda teda začala být vyloženě strašně tvrdá, opravdu se blíží další logdown, u nás jsou ještě násobně horší, není pozdě?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Nebo i na situaci v Německu, já jsem v Německu dlouho žila, vystudovala jsem tam a vždycky se vyplatí sledovat situaci v Německu, protože tam mi situace velmi podobná, i hospodářská struktura je velmi podobná, tam i Německo, i když je vlastně na těch samých číslech jako celá Česká republika, i když je 8× větší, tak vlastně na jaře byli velmi opatrní v době, kdy my jsme všechno zavírali a teď přistupují k velmi razantním krokům, velmi razantním opatřením. To znamená situace je vážná všude v Evropě i tam, kde byli velmi opatrní, tak to roste velmi jasně, myslím si, že ta čísla hovoří jasná, jasně, že ten virus vlastně se vrátil na podzim v plné síle a teď musíme být ohleduplní, musíme být opatření, opatrní a nepřipustit, aby se nám to celé vymklo z rukou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono ten rozdíl oproti Německu je v tom, že jsou 8× větší, ta čísla mají v absolutní, čísla nakažených, hospitalizovaných a tak plus minus podobná jako u nás, ale začínají přitvrzovat a kancléřka Merkelová říkala, že může očekávat až 19 000 nakažených.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Denně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Denně a říká, musíme tomu předejít a já mám takovou obavu, ono těch 19 000 v poměru k počtu obyvatel, je plus minus to samé, co máme teď my, že my jsme to prostě podcenili, že my jsme ta opatření neudělali dopředu, my se díváme do zpětného zrcátka a říkáme, že to byla hrůza a do budoucna to, do budoucna to zlepšíme, ale klíčový je ten počet lůžek v nemocnicích, klíčové jsou ta lůžka jednotek intenzivní péče, počty ventilátorů a samozřejmě personál, který je může obsluhovat, to je klíčové.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Máte pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A tam se blížíme pomalu, pomalu hranici a já si úplně nejsem jistý, jestli to vybereme, jestli prostě před tím, než se naplní ta kapacita nemocnic nebo těchhle těch klíčových lůžek, se nám podaří srazit ten počet hospitalizovaných, podaří?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Kdybych to mělo k něčemu přirovnat, tak už v tuhle chvíli se ten požár rozmohl, už ho máme v celém domě. My budeme hasit požár a teď jde o to, aby ty škody byly co nejmenší, v téhle situaci jsme, na druhou stranu dobrá zpráva je, že máme funkční ústřední krizový štáb, který už vlastně více než týden funguje, všechno běží, tak jak má, celý ten systém je řízen a myslím si, že i ta komunikace se hodně zlepšila a teď musíme všichni táhnout za jeden provaz, abysme tu pandemii zkrotili, aby nenastalo to, co vy vlastně popisujete, aby se nám nepřehltily nemocnice, aby všichni měli adekvátní lékařskou péči.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ta základní otázka bylo to včas, protože to zřízení ústředního krizového štábu opravdu bylo pozdě, to bylo zřetelné, že je to prostě pozdě, bylo to stejně jako na, na jaře, na jaře ústřední krizový štáb sem já, to říkal premiér, teď se zase zpožďovalo, zpožďovalo, až Asociace krajů a váš předseda Hamáček museli tedy poměrně tvrdě zatlačit, aby zřízen byl, já si myslím, že by zřízen ani nebyl, pokud by ta čísla skutečně takhle ne neběžela nahoru a premiér nedostal strach, že se mu to vymkne z rukou, mýlím se?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Pane redaktore, dolujete ze mě tady odpovědi, které v podstatě, když vám je dám, které asi chcete slyšet, tak stejně nic nevyřeší. Teď důležité táhnout za jeden provaz a udělat maximum pro to, abysme dostali situaci pod kontrolou. My jsme to několik týdnů říkali, potřebujeme ústřední krizový štáb. Nakonec došlo na naše slova, ale to teď není důležité. Důležité je, abysme teď všichni konali, jakmile tu situaci zvládneme, jakmile to bude za námi, tak pojďme ukazovat, kdo nesl za co vinu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, ale ono je to stejné, takové to táhnout za jeden provoz, ono je to stejné na jaře, ono je to stejné teď, vymáhat si poslušnost nebo podporu všech, když prostě ty chyby se tam staly, nebylo to nutné nechat dojít až sem, tak si myslím, že to není úplně od věci, pojmenovat ty chyby, já vím, že je před volbami a že jste koaliční partner, že možná byste mi toho řekla víc, pokud byste byla v opozici, ale tak ty otázky padnout musí.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Nemá smysl, nemá smysl se v tuhle chvíli hádat, nemá smysl si na někoho ukazovat. Pojďme vyřešit ten problém a pak, pak, až bude klid, tak budeme, budeme si ukazovat a tak dále.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jestli se vyřešit dá, víte, já zítra očekávám, že budou uzavřeny střední školy, koneckonců to ministr Prymula řekl nebo přejdou na distanční výuku, ale prostě bude uzavřena ta prezenční výuka. A nepochybně dojde k dalším omezením, jako jsou ty shromáždění víc než 20 osob, to koneckonců ministr Prymula říkal, to bude mít dopad na koncerty, restaurace, to bude mít dopad na divadla, předpokládám a tak, uvidíme jaké tam budou výjimky, nepochybně se bude muset vláda vypořádat s obchodními centry, začíná být ošklivo, lidé tam chodí prostě po stovkách, nepochybně se s tím bude nějak muset vypořádat, pokud se tohle bude dít, tak už to opravdu na ekonomiku mít dopad bude, buď ten samoregulační, že podnikatelé budou muset uzavírat provozovny, protože nebudou mít zákazníky, protože lidé se budou bát, budou odkládat svoje nákupy, svoje útraty, začnou se chovat trošičku jinak, anebo samozřejmě přímo budou uzavírány nebo omezovány provozy, jinými slovy, vrací se nám potichoučku polehoučku ten logdown, to omezení ekonomiky, co to bude znamenat?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No to jsme, abych se zopakovala, to jsme právě nechtěli, my jsme vlastně sice celý celý ten půlrok říkali, nechceme dopustit tuhle situaci, nechceme plošná opatření, nechceme nouzový stav, nechceme znovu logdown, utratili jsme půl bilionu korun, aby se koupil čas a za ten čas jsme měli udělat všechno pro to, aby se tohle nestalo, my na ministerstvu práce a sociálních věcí splněno máme, my jsme připraveni. Dnes jsme projednávali ve sněmovně na výboru kurzarbeit, můžeme se k tomu pak dostat. Teď je důležité, stalo se, co se stalo a teď musíme všichni zabrat, budu se opakovat, je to velká nuda, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to nuda, no ale váš předseda Hamáček ve včerejší diskuzi říkal, že jste zachránily tisíce pracovních míst.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Statisíce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Statisíce, statisíce, no bylo to na televizi Nova, přiznám se já jsem to tam nevydržel tu diskuzi celou jo, já, když jsem slyšel, že trasovat se nestíhá, protože ODS v roce 2003 zrušila okresní hygienický zprávy a tak, tak jsem to prostě, přiznám se fyzicky měl potíže dokoukat, to mluvím o vyjádření pana premiéra a váš, váš premiér k vašemu rezortu říkal, že jste zachránili tisíce, statisíce pracovních míst, není to tak, že jste spíše ten problém posunuli v čase, že jste je zachránili, nebyla to trošku jako demagogie, mluvím o tom antiviru, který funguje dobře.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Který funguje bezvadně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jo, ale svým způsobem refunduje mzdy zaměstnancům, pro které práce jako není, nebyly tyhle ty peníze utraceny zbytečně?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Naopak, víte co, to je takový omyl ekonomický, ten program Antivirus přes 800 000 podpořených pracovních míst, ty místa by ty firmy už by pravděpodobně neexistovaly, protože prostě několik týdnů pro ně nebyla práce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Otázka byla návodná.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Hned to vysvětlím, hned to vysvětlím, ty by nefungovaly, já dám konkrétní příklady, mluvíme o konkrétních věcech, já jsem byla například ta ve sklárnách v Květné, kdy mi pan ředitel vysvětloval, že několik týdnů, tuším, že více než 2 měsíce stáli, protože prostě byly postornovány zakázky a tam je několik desítek sklářů, kteří umí naprosto ojedinělou věc, a to ručně foukat nádherné sklo, to už skoro nikde není, takové know how, je to jedna z posledních skláren v České republice a kdyby nebyl Antivirus, tak se tam zavře, ti lidé jsou propuštěni a bůh ví, co je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je jasné

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Hned to dokončím a prostě Antivirus takhle různě zafungoval v různých firmách, které neudělaly nic špatně, ty fungovaly, měly zakázky, dobře platily své zaměstnance, akorát přišel nějaký virus a ten všechno tedy ze dne na den změnil a my jsme pomohli v té neobvyklé krizi, vyplácet těm firmám mzdy pro své zaměstnance, aby nemusely propouštět a podpořili jsme tak přes 800 000 unikátních míst, to je přece nádherné číslo, poprvé v historii v České republice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já dlouhodobě říkám, že zavedení toho Antiviru bylo dobře. Administrace toho Antiviru prostřednictvím úřadu práce jako jeden z mála věcí v téhle té krize fungovala dobře.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Takhle to letělo, no nejlepší vládní program.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Fungoval dobře přes všechny řeči na začátku byly nějaké, nějaké složitosti a tak, prostě fungovala dobře. A teď jenom otázka, co se bude dít, vy jste to natáhli do konce října, s vědomím toho, že do konce října se ty firmy nadechnou, že by tedy koncem října nemělo dojít k masivnímu propouštění, že do té doby, dejme tomu, za to půl roku, co ten program existuje, se ty firmy mohly zorientovat, mohla se oživit poptávka, no jo, ale mně to přišlo, že to je tak jakože počítáte s tím, že ten virus nebude, že se ta situace bude zlepšovat a v textu, v kontextu toho, co se děje teď, uvažujete o prodloužení nebo bude ten kurzarbeit opravdu přijat, jak to bude? Dvě otázky co bude dál a co se bude dít k tomu 30. říjnu, padnou výpovědi, nepadnou?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Podívejte ten argument, že se jedná o prodlužování nějakého stavu, je neplatný, protože zaměstnavatel, ta firma musí na každé pracovní místo doplácet 40 % superhrubé mzdy a ty firmy to dělají proto už půl roku, protože mají důvěru ve svojí budoucnost, protože ví, že jakmile tedy ta pandemická katastrofa skončí, tak se zase postaví na své nohy, začnou pokračovat tam, kde skončily na jaře nebo někdy u některých to bylo v březnu, u některých to bylo v dubnu a tak dále, to znamená, že oni ví, že jsou to zdravé funkční firmy, kdybych to měla přirovnat, tak představte si, že jste zdravý člověk a srazí vás auto, to se v podstatě hospodářsky stalo a ten Antivirus nebo kurzarbeit, který na to bude navazovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vám dal nemocenskou

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ne, ne, ne, to je první pomoc, to je, někdo vám poskytne zdravotní péči a než se zotavíte, tak vám pomáhá lékařsky a v momentě, kdy se uzdravíte, tak můžete zase normálně fungovat, takže já víru v tom mám, že jakmile skončí tady tato pandemická nejistota, tak se ty firmy, doufejme, díky vládní pomoci dostanou zase zpět na své nohy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No a dostanou?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já myslím, že dostanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože je ta firma bez zakázek, pokud nebudou zakázky, pokud se nebude zlepšovat situace z pohledu zákazníků, to znamená, nebude mít pro koho vyrábět, nebude mít pro koho poskytovat služby, no tak budoucnost nemá, pak propouštění samozřejmě dojde, pak ty naděje podnikatelů, že budou brát tu podporu Antivirus, vyplácet ty peníze mzdám, ty mzdy zaměstnanců, tak se ukáže jako lichá, a přesto budou propouštět, teď, teď narážím, ta teorie, mohli jsme se bez té druhé vlny tady dohadovat, jestli budou nebo nebudou, to je celkem jako jedno, teď ta teorie trochu bledne před tou praxí, před tou situací, že ta hospodářská situace se bude dramaticky do konce října zhoršovat, to je prostě zřejmé.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Když se podíváte, když se podíváte na ty statistiky čerpání, tak největší čísla byla v červnu a od toho června je těch firem, které jsou na Antivirus stále méně a méně, teď už tam skoro téměř žádné nejsou, v porovnání s tím, co bylo na jaře.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ubývá to a já jsem objížděla celé léto spoustu firem, navštívila jsem je osobně a většina jich skutečně potřebovala na jaře v létě, byla jsem dokonce ve firmě Altech, která po vlastně vyrábí zdravotní pomůcky, takové ty různé plošiny a schody, které pomohou nemohoucím dostat se do druhého patra a podobně a ty byly v květnu a v červnu byly Aa antiviru a teď už dokonce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Zakázky mají

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Teď už dokonce nabírají a hledají nové, nové lidi, takže je to zdravá funkční firma, která díky naší pomoci, se dostala z toho nejhoršího.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dobře, funkčnost Antiviru je v pořádku. Mohli jsme debatovat o tom, jak dlouho to mělo být, že to mohlo skončit dříve, ve světle současných faktu se váš odhad ukázal jako správný, to dotáhnou do konce října, mezitím jednat o kurzarbeitu, protože upřímně řečeno, to, co se tady děje teď, nikdo nečekal a váš odhad možná intuitivní, byl prostě správně, to je v pořádku, ale z pohledu stavu hospodářství, za které nejste odpovědná, za to je samozřejmě odpovědný ministr průmyslu a obchodu, ministryně financí, samozřejmě premiér, vy na to nejste primárně odpovědná, přesto váš názor, názor na to mít musíte, protože bez funkční hospodářství, bez /nesrozumitelné/ zakázek, se nebude dařit dobře firmám a pak se nebude dařit ani zaměstnancům.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

I hospodářsky to dává smysl, protože je to mnohem levnější, než bude Antivirus /souzvuk zvuků/, ne, ne, řeknu to dohromady. Hospodářsky to dává taky smysl, protože je to mnohem levnější, než kdyby ti lidé byli na dávkách a v nezaměstnanosti a zároveň je to jedno z nejlevnějších vládních opatření, my jsme, já se k tomu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme to uzavřít, Antivirus je v pořádku. Pojďme ho uzavřít, to je v pořádku. Teď myslím hospodářská politika státu, protože to, ta, ta vaše sociální s tím jde ruku v ruce, hospodářská sociální, politika státu, jde směrem ke kterým vy souhlasíte?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Podívejte se, já bych to vzala, já sama mám vystudovanou politickou ekonomii a co se v tuhle chvíli, co je jinak oproti běžným krizím, tak jsme v naprosto nevídané situaci, která se nedá žádným způsobem predikovat. My máme ten, ten šok je minimální trojího charakteru, normální běžné hospodářské krize jsou, je tam buď nabídkový nebo poptávkový, my tam máme kombinaci všeho. Už jsme mysleli, že už je to u konce a pandemický se to rozjíždí úplně v celé Evropě. Možná to bude ještě horší, než na jaře, uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet a v tuhle chvíli, protože jsem levicová politička, protože my věříme v takzvaný /nesrozumitelné/, to znamená stát musí v tuhle, tuhle chvíli pomáhat, ale pomáhat zacíleně, ne všem ne plošně, abychom to všechno zvládli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se děje?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Abychom to všechno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se děje teď těm podnikům, víte, protože vy to sama říkáte, ano v celé Evropě to stoupá, nicméně u nás stoupá počet nakažených, hospitalizovaných nejrychleji, možná vedle Španělska, ale také z geografických důvodů máme nejmenší možnosti cíleně zasahovat, protože jsme poměrně malá země, rozděleni na 50 okresů, tak jak byl ten Semafor a od té Prahy, když to řeknu, to začne červenat všechno, ať zčervená a teď, jestli tedy podpora podnikům, ať už to byla přímá podpora, ať už jsou to záruky za úvěry, jestli jsou to ty různé covid1, covid2, covid3, covid ubytování a tak dále, je dostatečná, protože já se může podívat na celou řadu oborů, ať je to hotelnictví, ať jsou to kongresy, ať je to restaurátorství, turistický ruch, média a další a další a další, které se už.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Jojo, že už jste byl velmi podrobný a já si myslím, že se kolegové vládní snažili, co se týká těch programů MPSV, tak ty byly označeny za ty nejlépe funkční, snažili jsme se, nikdo nečekal v té první vlně to, že přijde taková pandemie a důležité bylo, abysme si na tu druhou vlnu připravili a za nás bude důležité, nezavírat ekonomiku a nedělat plošná opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, to jo, ale víte ono nezavírat ekonomiku, přání vlády nezavírat ekonomiku, je podle mě stejně účinný jako přání vlády, aby nepřišla ta druhá vlna, protože ta ekonomika se může samozřejmě uzavřít sama, respektive vláda k tomu bude donucena, stoupajícími čísly, první krok bude zítra nouzový stav a celá řada opatření, ty lze očekávat, pokud se to nebude zlepšovat, no tak můžou přijít další a další a upřímně přání nebo nepřání ve světle toho, že bude nedostatek lůžek, rozumíte.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No teď jste si odpověděl sám, jsme v naprosto nevídané situaci, je to hodně těžké, mně moje babička nedávno říkala, že prostě naše generace je rozmazlená, že jsme nezažili žádnou válku, žádnou složitější hospodářskou krizi, že prostě něco takového nikdo z nás nepamatuje a musíme prostě nějakým způsobem to vydržet a poprat se s tím, to je prostě to, co nás čeká.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jo, až na to, že většina lidí to podle mě zatím úplně nepochopila, že přichází opravdu vážný a několikaletý problém a upřímně paní ministryně, když jste nastupovala do vlády jako ministryně práce a sociálních věcí, tak ekonomika nám rostla, odvody nám rostly, mzdy stoupaly, důchody, to bylo ta vlajková loď se budou, budou zvedat.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Připravovali jsme se na reformu důchodovou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Připravovali jste se na reformu důchodovou a hovořilo se /souzvuk zvuků/, ano sociální systém byl v přebytku důchodový účet dokonce.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Výjimečně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tohle všechno je za námi, jak moc se změnila vy, do krizového manažera, do národohospodáře, protože vy jste přišla jako manažerka důchodového systému, a tak jsem vás viděl trochu stoupat vaši politickou hvězdu teď?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

My jsme se trochu přiznám, že my jsme se trochu na tu oblast zaměstnanosti připravovali už na konci minulého roku, protože ty náznaky o tom, že automobilový průmysl zpomaluje a víte, že dominuje naše hospodářství nejenom v České republice, tak ty tady byly, takže na to jsme už se připravovali, na ten přerod z toho, že doposud bylo hlavní zájem vlády a ministerstvo sociální oblasti důchody a podpora rodin, že se nám to přepne do té místnosti, s tím jsme počítali a jak, jak se cítím. Podívejte se, já mám velkou radost z toho, že ten na antivirus, což je a teď to, nenadechujte se, já to dořeknu, to je, to je takový náš...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já, když poslouchám pana ministra Havlíčka, tak on si nepřipouští vůbec žádný problém, on prostě říká, jak je všechno bezvadný, že udělali všechno skvěle. Já tam vidím úplně nulovou empatii k tomu, že nic není skvělé, že to hospodářství dostalo hroznou ránu a podniky jsou v hrozném stavu a v hrozném očekávání a já v té diskuzi z pana ministra Havlíčka nevidím nic, žádnou empatii, teď se ptám jako vás.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No, když mě necháte domluvit, tak vám hned odpovím, pane redaktore. My jsme zažili na ministerstvu práce malý zázrak, ještě se vrátím k tomu Antiviru. My jsme to prostě postavili na nohy něco, co se v Německu budovalo několik let, v řádu několika dní, to se v Čechách normálně nedaří a zafungovalo to, stalo nás to spoustu práce, odvedli jsme si velký kus práce i na ostatních oblastech a tohle, nemám to, na tom zásluhy jenom já, mám kolem sebe skvělý tým kolegů a myslím si, že jsme ve dne v noci pracovali, velmi jsme se dobře poznali, já vím, že se na ně mohu spolehnout a jsem na ně strašně pyšná, já jsem dnes také děkovala, protože to nemají vůbec jednoduché, že nás čekají velké problémy v příštích měsících a letech, to asi všichni tušíme, budou to věci, ze které, se kterými tato vláda nepočítala, budeme se s tím muset vypořádat a co si myslím, že bude důležité, tak abysme, já v tuhle chvíli vidím zvlášť před volbama, že všichni se jenom přetahují, hádají, každý chce mít pravdu, ale myslím si, že včera to taky bylo vidět strašně v té předvolební debatě, místo toho, abysme nějakým způsobem teďkom vypli předvolební souboj, trochu si naslouchali, šli na kompromisy, to se, to je téměř v české politice sprosté slovo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak to myslíte, jakože opozice by měla víc naslouchat vám, protože já jsem tu debatu teda včera nedokoukal, já se přiznám, že jsem měl fyzický problém s vyjadřováním pana premiéra. Já jsem to prostě už nedával, ale když jsem viděl ten nesmiřitelný souboj mezi opozicí a koalicí, mezi ministrem Hamáčkem a Andrejem Babišem na jedné straně a Ivanem Bartošem a Petrem Fialou, tak to na mě moc nepůsobilo jako jeden provaz, ale on ten provaz má vždycky dva konce, jinými slovy měla by vláda více naslouchat té opozici a získat je trochu na svojí stranu anebo opačně?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Oboje, oboje, já se o to snažím pořád, já třeba, když jsme zase zpátky u toho kurzarbeitu, tak já jsem se jakoby ty největší politické strany obvolala, poprosila jsem je o zpětnou vazbu a dostala jsem jí, a taky nám to hodně pomohlo, taky jsem za to poděkovala, je to, je to, je to prostě napříč, nemáme se furt dohadovat, nemáme se furt hádat a přetahovat ono, ono to trošku pomine, jakmile za námi budou volby, tak se trošku zase uklidní a snad budeme koncentrovat na to podstatné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jakej je rozdíl mezitím kurzarbeitem a antivirem, já jsem samozřejmě si to četl. Je to ten kurzarbeit, o kterém jste se teď jako dohadovali, je nebo dohádali, už jste se dohodli.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ještě to pokračuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ještě se trošku dohadujete, je v případě závažného narušení nebo ohrožení ekonomiky státu, je to zase refundace mezd ve výši 70 %, maximálně mzda průměrná, fajn, ale to mi přijde skoro to sami jako ten antivirus, není to tak. Je to jako líp zakotvený v jaksi legislativě?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Má to být ještě lepší Antivirus a v tom slova smyslu, aby to pro firmy bylo levnější a pro zaměstnance výhodnější a stát na tom vydělá v tom, že ušetří na těch dávkách, na těch velkých hospodářských otřesech, na těch negativních /souzvuk zvuků/, pozitivní, pozitivní otřesy jsou žádoucí, protože, když něco nefunguje, tak se to musí změnit, ty jsou žádoucí, ale pro zaměstnavatele je to levnější, pro zaměstnance výhodnější, bude mít jak zaplatit nájem a stát nebude muset řešit tu obrovskou nezaměstnanost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A teď mně vysvětlete jednu věc, proč to u nás všecko má tak dlouhý dopad, jinými slovy proč je tak dlouhá reakční doba na ekonomické jevy, došlo k razantnímu poklesu ekonomického výkonu, to prostě víme.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

K menšímu než jsme čekali.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No tak 11 %.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Čekalo se o 18.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, no, no, tak dobře, menšímu, než jsme čekali, ale pořád je to desítky procent.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

11 % je to ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

11 % a a současně s tím jako nekoresponduje ta nezaměstnanost, je jasné, je tady, je tady antivirus, to je jasné, to zafungovalo, ale proč to má tak dlouho reakční dobu, no tak pokud klesne ekonomika 10 % a neklesne počet zaměstnanců, tak je něco v nepořádku, to je pochopitelné.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No, já si myslím, že to je tím, že se stále u nás nekalkuluje s tím, zejména ti odborníci, že zapomněli, že prvním kdo byl propuštěn, tak to byli zahraniční pracovníci. Ty v těch oficiálních statistikách nemáme, druhá věc, se kterou se nekalkulovalo, on ten propad zaměstnanosti je obrovský, ale my jsme poslali domů desítky tisíc zahraničních pracovníků, druhá věc lidi, kteří byli na flexibilních pracovních úvazcích, dohody, zkušební doba a tak dále, ti šli také vlastně okamžitě, ale neprojevili se nám v těch statistikách, pracující důchodci z velké části, všichni tito lidé, takže ten otřes tam je je, ale ne a zároveň zároveň prostě se ale nepromítá do těch horentních statistik.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To má svoji logiku a ještě mi řekněte váš názor, tak já jsem dospěl k názoru, že jste docela empatický člověk. Tak tahle otázka by mohla vám konvenovat, proč si to lidi neuvědomujou to nebezpečí, já tady dám několik příkladů. Teď o víkendu se běžel závod Praha Běchovice, a protože nařízení více než 50 lidí venku s rouškami, tak ti závodníci měli roušky na startu, jakmile vyběhli tak právně už nebyli občani, ale závodníci, ty roušky si sundali a bylo to několik 1000 jako lidí, plus jejich příbuzní a kamarádi a tak, to je přece jasné, že tohle se nesmí, když se podívám o několik týdnů nazpátek, všechny možné poutě, trhy, myslivecké dny a tak dále a tak dále, to všechno tady jelo ve velkém. My jsme přece museli vědět, že tohle nás doběhne, přesto jsme to udělali.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Vy jste to krásně, vy jste to krásně pojmenoval. Velké nebezpečí toho koronaviru v tom, spočívá v tom, že tu nenastává to nebezpečí okamžikě, ale je to, ne, ne, ale to +3 4 týdny, že to vlastně to, co se stane teď, jakoby to riziko, a to nebezpečí pocítíme až zhruba za měsíc, to je ta jakoby ta časová, ten časový posun je velmi nebezpečný, to je 1 věc a druhá věc je, já to sama vidím ze svého okolí, ze své rodiny, nedaří se vysvětlovat lidem, že pro většinu lidí to je pravděpodobně a teď se omlouvám za ten výraz, asi to bude taková hodně těžká chřipka, ale jedno až 2 % z nás budou mít závažné problémy a my tu ohleduplnost musíme vlastně držet kvůli těm dvoum procentům lidí, kteří skončí v nemocnicích, a to se nedaří vysvětlovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se prostě nedaří vysvětlovat, víte já jsem schválně na internetu zkoumal, jestli někde na světě se o tomto víkendu běžel nějaký dálkový běh typu maraton, půlmaraton a podobně a nic jsem nenašel. Minulý týden se běžel půlmaraton v Ústí nad Labem a tento týden se běžel závod Praha Běchovice v okamžiku, kdy Praha září červeně a má nejhorší čísla jen v zemi, ale možná jedny z nejhorších čísel v Evropě, já to prostě nechápu.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To jsem ani neviděla, že se takový maraton běží.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Bylo to 10 km, ale celkem jedno.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já jsem byla, já jsem na Moravě, to jsem nevěděla a to je pak otázka na hygienu, proč to povolila. Na druhou stranu chápu ten argument, že prostě pohyb je teď to nejdůležitější, co máme dělat, abysme zůstali zdraví, takže tam asi rozhodovaly ty dvě kritéria.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jo, tak pohyb já jsem bývalý atlet, tak asi teď atletičtí funkcionáři mě nemají rádi, ale je samozřejmě rozdíl, pokud si jdu zacvičit sám nebo proběhnout se do lesa než s několika tisíci běžců, běžím dálkový závod, to snad je jako logické a upřímně já jsem tuhle tu otázku nebo tohle téma naznačil, že mám takový pocit, že lidi se nebojí o práci, že si snad možná neuvědomují, že opravdu statisíce pracovních míst v případě špatné hospodářské politiky státu a v případě zhoršující se epidemické situace, jsou prostě ohroženy.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No, narážíte na ten další problém, že to, jak jsme dobře zafungovali, jak antivirus skvěle zafungoval, tak to vede k tomu, že ta obava z toho co přijde, je mnohem menší než na jaře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to tak, je to tak, možná je to daň za to, že to zafungovalo dobře, pracovní místa se udržely nebo vy jste je udrželi, vláda je udržela a lidé se prostě nebojí.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Uvidíme, uvidíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mají?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já si myslím, že není dobré strašit, myslím si, že by, mně by se strašně líbilo, kdyby jsme vlastně to dělali tak jak v Německu, kdyby vědci, ne politici, každý den nebo třeba obden poctivě vysvětlovali, co se právě děje, klidně na všech kanálech ve stejnou dobu, říkali, jaké to bude mít dopady a co bude následující krok, nepoliticky, věcně, nestrašit a jasně dávat možnosti, jaký bude další postup.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste optimista, musíte být nebo nebo pravdu?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

My máme teď na ministerstvu spoustu práce, jsme připraveni na všechny scénáře vývoje a strašně bych si přála, aby, aby to co jsme zvládli v těch posledních sedmi dnech, že nenastal nejhorší scénář, tak aby se nám ještě podařilo zlepšit, abysme tu výhybku prostě zvládli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ty první opatření, které byly zavedeny zhruba před 14 dny, ty roušky ve vnitřních prostorech a tak, zafungovalo to podle dat, které máte?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tak podle těch odborníků, epidemiologů a všech těch lékařů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, promiňte, já vycházím z toho, že jste členka vlády, to znamená, že předpokládám, že máte trošku jiná data nebo údaje nebo názory než mám já, protože je mám akorát.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Z médii. My je máme, my je máme, my je máme právě od těch, těch odborníků z ministerstva zdravotnictví, nemáme žádný vlastní epidemiologický tým na ministerstvu. Máme také informace ústředního krizového štábu a v tuhle chvíli ze všech směrů vlastně přichází informace, že rouška je to nejjednodušší a nejvíce efektivní opatření, že vlastně chrání nejenom ty osoby kolem nás, ale zároveň chrání toho nositele před tou vysokou virovou náloží.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já to řeknu ještě jinak, víte já vůbec nechápu, proč se musely dělat závody Praha Běchovice, proč se musely konat myslivecké trhy a já nevím co všechno a poutě, když je tady vážné riziko, že se ten virus opravdu rozjede a přijdeme o práci, není to /souzvuk zvuků/, není to samozřejmě jenom o těch, kteří nemocní jsou nakažení, ale samozřejmě je to o těch důsledcích, což bude práce, z které se můžeme dostávat několik let.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já vám slibuju, že já mu zavolám a zeptám se ho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já si pamatuju, že v ústavě napsáno, že vláda rozhoduje ve sboru.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ano, ale ta mimořádná opatření jdou jako opatření ministerstva zdravotnictví, které, které s námi nejsou konzultována, takže já se pana ministr zdravotnictví zeptám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Do zítřka. Víte já optimista nejsem bohužel, protože ta matematická logika, já jako ani nejsem žádný epidemiolog, ale ta matematická logika, stoupajícího čísla R, i kdyby bylo 1,0, tak stále máme desetitisíce nakažených, desetitisíce nakažených a ty nakazí další lidi, já prostě optimista nejsem ta, exponenciálně začala, doufejme, že se to podaří zploštit, ale nejsem si jist, jestli při běhu příštích týdnů, nevím, nejsem příliš velký optimista.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ale neměl byste vyvolávat paniku a strašit, to taky není dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ona jedna věc je strašení a druhá věc je lhaní nebo nějaká falešná naděje, já se snažím být realista, nejsem příliš velký optimista, nejsem příliš velký optimista ani na hospodářský vývoj do konce, do konce roku uvidíme, jestli, jestli se budu mýlit, ale v případě, že dojde k vážným otřesům, hospodářským, politickým?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já vám do toho ještě skočím, proto by se mi strašně líbil ten německý přístup, kdy vědci v podstatě pravidelně vysvětlují, v jaké situaci se nacházíme, co nás čeká jako další krok a jaké jsou možné další scénáře vývoje, to by se mi velmi líbilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nevylučujete to, že vás přestane bavit v té vládě, že s tím nebudete chtít být spojováni?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Myslíte množné číslo koho?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Sociální demokraty.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To by bylo asi velmi nezodpovědné, abysme uprostřed takto těžkých časů utekli, a přestalo nás to bavit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud budete vy trvat na, na nějakém postupu a Andrej Babiš na něčem jiném?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tak se dohodneme, to je naše povinnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A proč to neděláme to, co Němci a ostatní, proč si pořád myslíme, že jsme premianti, proč to tak bylo, že jsme premianti, zvládli jsme všechno nejlépe, celý svět od nás učí, učí se šít roušky, všichni se od nás učí, budeme Švýcarsko východní Evropy, i to Švýcarsko nám bude málo, proč to je, že jsme nám bylo moře po kolena a teď nás to vytrestalo?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Je, těžko to se musíte taky zeptat někoho jiného ne mně, já si myslím, že jsem velmi pokorná, celou tu situaci beru s pokorou a myslím si, že bychom se měli velmi učit od toho okolí kolem nás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak vy jste řekla sama, protože Němci mají své tváře epidemiologie, své tváře epidemie, politici se na ně odkazují, uvažují dopředu udělali celou řadu opatření, něco zase ne rozvolnili, něco udělali jinak, proč si myslíme, že jsme nejlepší, že když to uděláme po svém, že to bude dobře, ono se ukazuje, že není, že stačilo kopírovat to, co dělali oni.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Na druhou stranu zase se mi nelíbí ten váš přístup, kdy si máme sypat popel na hlavu, pokora je důležitá, přenos zkušeností ze zahraničí je důležitý, nic nepodceňovat, ale taky nestrašit, já bych, já bych, já bych apelovala nebo kdybych si měla já vybrat, a to se snažím vždycky razit o vyvážený přístup, když se mluvilo o tom, že bysme se měli i bavit v klidu s opozicí, ale i v rámci koalice, tak to je přesně ten přístup který,, který se mi velmi líbí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jo, já bych sama souhlasil, pokud by šlo o běžnou debatu, když jsme tady spolu hovořili naposledy, tak se zdálo být to zdravotní část za námi, když jsme spolu hovořili před tím, tak jsme se bavili o reformě důchodového systému, mohli jsme se bavit o dálnicích nebo já nevím o čem, ale tyhle ty čísla prostě vyvolávají obavy a samozřejmě strašení, nestrašení, já bych byl rád, kdyby bylo všechno v pohodě, ale já si to prostě nemyslím, je to moje povinnost.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

A má také jako členky vlády. Já mám důvěru v to, jak si to řeší pana předseda Hamáček, který velí ústřednímu krizovému štábu v momentě, kdy se ústřední krizový štáb v pondělí svolal, když jsme o tom, jak vláda rozhodli, tak mi spadl kámen ze srdce, protože takhle to má probíhat podle zákona, podle krizového zákona a myslím si, že jsme i v mnohem lepší situaci, když teď celou situaci řeší pan ministra Prymula.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ten krizový štáb, to jako podle statutu pracovní orgán vlády, to znamená nějaké pravomoci má. Za vás tam sedí pan Povšík, váš náměstek tuším, co tam jako dělají, proč je to tak důležité, oni se jako uradějí, sednou si, jednají, sepíšou zápis nebo dávají nějaký úkoly nebo?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tam se řeší všechny situace, které nastanou v souvislosti s pandemií, a tak aby všechny organizační složky státu, ale i samosprávy byly informovány, aby tam fungoval přenos informací, aby všichni viděli, co mají dělat, to znamená za MPSV v tuhle chvíli extrémně důležité je testování seniorů a přednostní, extrémně důležité je přednostní testování zaměstnanců v sociálních službách, další věc, kterou řešíme, tak je distribuce ochranných osobních pomůcek zdravotně postiženým.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A to testování jako proč, protože ty čísla těch testovaných osob nejsou nic moc. Je to pořád 20 000 lidí, já jsem měl takovou, takový podezření paní ministryně, ministr Prymula je tehdy ještě vládní zmocněnec Prymula říkal, že by se mělo testovat 30 000 lidí a ono se testovalo 20 plus minus pořád 20, když váš předseda Hamáček říkal minulý týden, že tento týden můžeme očekávat 6000 nakažených, teď se nezlobte, teď rýpnu do vašeho předsedy, kterýho vy máte ráda, já jsem říkal, jak ono to mohl přijít, to je ale hlava, když se bude testovat pořád stejně těch 20 000 lidí, no tak bude nakažených 3000, to přece víme, to je matematická logika, to tak plus minus bude, aby bylo 6000, to by musel být dvojnásobek testu, což evidentně není, to je logický, tak si říkám možná nebylo.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Jak se na to přišel, vždyť se přece v minulých dnech a týdnech teď se to trošku zastavilo, ale v minulých, myslím, že ještě minulý týden se zvyšoval ten poměr pozitivních v rámci prvního testu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Na příliš významně, to modré jsou počty testů, tady vidíme o víkendu to vždycky sletí dolů, to je okolo těch 20 000 a tady ten poměr těch 2500 a 2900 je pořád stejný, to si myslím, že tak úplně není, já víte, já jsem měl to podezření.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já ten váš graf nevidím, protože bych potřebovala brýle asi, ale, ale ta čísla byla minulý týden jasná, že se zvyšoval poměr v rámci těch testovaných, kdo byli testování pozitivně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V průměru ne, víte já nevím, jak ty data přesně fungují po hodinách, po dnech, ale v průměru to bylo plus minus stejné, 12-15 % z testovaných bylo nakažených.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Rostlo to, rostlo to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V průměru celotýdenním průměru nějak zásadně.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Kam jste chtěl dojít, kam se chtěl dojít tím tvrzením?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, že nebylo politickým, že nebylo politickým záměrem zvýšené testování, protože kdybychom více testovali, tak bychom měli více nakažených, a když pan ministr Hamáček říkal, že 6000 nakažených očekáváme tento týden a oni budou 3, to víme, no, tak to bude vydávat jako svoje vítězství, že se podařilo srazit počet nakažených, což není pravda, protože ten počet testovaných je pořád stejný a ten počet nakažených bude pořád stejný a vy říkáte, že se masivně má testovat v domovech seniorů a podobně, nic proti tomu, ale proč jste nezabrali už před půlrokem, aby se masivně testovalo všude?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tak to jsou 3 různé věci, které jsou spletené dohromady, v domovech pro seniory jsou důležití, aby se testovali zaměstnanci přednostně, no protože, když jim třeba trošku blbě, a to vím z toho, jak jezdím po regionech, tak mají strach, že mají příznaky a že by mohli své klienty nakazit. Tak už jenom kvůli tomu, aby měl kdo o ty klienty v těch různých zařízeních sociálních služeb pečovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale to se týká úplně všech lidí v první řadě.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Tak je to důležité, druhá věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V první linii, víte, to jsou učitelé, to jsou policisté, to jsou zdravotníci, to jsou samozřejmě pracovníci domu, domu s pečovatelskou službou nebo sociální služeb celkově, to tak prostě, to není jenom vaše.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ale asi shodneme, že ti klienti v sociálních službách jsou tam nejrizikovější skupina. To je, to je asi medicínský fakt. Druhá věc ten počet testů se měl zvýšit, to byl jeden z hlavních úkolů, a to musí na ministerstvu zdravotnictví napravit, to už jsem říkal na začátku, to máte pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Po volbách.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To už měli napravit dávno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože když vám, když budete více testovat, tak budete mít víc nakažených.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To už měli napravit dávno a musí na tom zapracovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takže politicky, politicky to nebylo manipulováno?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ježíš Marja.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, manipulováno tak, když nebudu mít víc testů, tak nebudu mít víc nakažených až na to, že současně v populaci bude daleko více lidí, kteří to budou mít a nebudou testování, to přece není žádná složitá věda.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No a třetí věc to vám rovnou odpovím na to váš dotaz, kterou jsem chtěla říct, v tuhle chvíli je opravdu ten klíčový, ta klíčová hodnota ten počet hospitalizovaných, to je to číslo, na které se musíme zaměřit a tuším, tuším, že ho tam možná i máte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jasně.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

A to nám roste.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak to odpovídá tomu, co říkám, pokud budete tvrdit, že nám klesá počet nakažených, což je tento červený graf, což o víkendu klesá, protože se málo testuje.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To jsem ale já neřekla, to jste řekl vy ne?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak včera se testovalo 10 000 lidí a bylo z toho 1300 lidí.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

To jo, ale já jsem nic takového neřekla no.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je těch 13 %, no a počet hospitalizovaných lidí tomu ale vůbec neodpovídá, ten pořád roste a počet lidí s vysoce intenzivní péči roste ještě rychleji no, tak to znamená spíš to, že populace je spousta nakažených a nemocných lidí, kteří nebyli testování, to je jednoduché.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ne, to je přesně to, co jsem vám snažila vysvětlit, tam je to +3 týdny, tohle to je výsledek situace před třemi týdny, počet hospitalizovaných a počet s vážnými problémy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Počet hospitalizovaných a počet lidí s vážnými problémy je jediné objektivní číslo, které máme.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Přesně tak a není to ale číslo ze dneška, ale je to +3 až 4 týdny, pane redaktore, to znamená ten, ta hrozivá čísla v podstatě zohledňují ten stav před několika týdny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

3, 4 týdny jo, když prof. Prymula říká, že dopad těch opatření je zhruba 10-14 dní, to znamená těch roušek a podobně a vy říká 3-4 týdny.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ano, ale to jsou zase 2 různé věci, tak jak jsem vysvětlovala, že, co je nebezpečné na tom koronaviru, je právě ta časová, ten časový posun, že si tím, jak je tam velká časová proluka, tak se často neuvědomujeme to nebezpečí, tak zploštění té křivky, té nákazy je ten týden až 2, o které mluví pan prof. Prymula nebo pan ministr Prymula, ale to co, o čem mluvím já ty 3-4 týdny, tak to už pak vlastně průběh té nemoci a zhoršení těch symptomů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dobře, dobře, dobře, paní ministryně.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Takže, takže jste mi porozuměl dáváte mi za pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nedávám vám za pravdu, protože inkubační doba té nemoci je různá.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ale inkubační doba a zhoršení průběhu jsou dvě různé věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní ministryně, takhle, ten, to množství toho viru se pravděpodobně opravdu daří šířit zhruba po těch dvou týdnech pokud, pokud budeme používat roušky, pokud ho nebudeme mezi sebou šířit, to skutečně je pravda, ta doba od nákazy k té hospitalizaci to je opravdu věc, která není tak úplně jednoduchá, já si o tom opravdu hodně čtu a hodně se svých hostů ptám, ale jestli vy říkáte, že to je dědictví 3 doby před třemi čtyřmi týdny, no tak je to váš názor já si myslím, že je to trošičku kratší dědictví ale budiž.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Ať to rozhodnu odborníci, ono vlastně ani moc nepomůže, nic ničemu nepomůže, když tady o tom budeme filozofovat, důležité je, abysme zploštili tu křivku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No tak takhle teď se tady budeme dohadovat konečně na závěr debaty, to začíná mít trošku energii nebo trošku takovou tu negativní nebo trošku se začínáme hádat, no ono to je, ať o tom rozhodnou odborníci, to je dobré, ale lidé tomu musí rozumět, lidé tomu musí rozumět, co je očekává, co, co je čeká, co mají dělat a jaká je pravda, lidé si musí udělat svůj názor.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

No v tom naprosto souhlasím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

O tom hovoříme. Paní ministryně, já vám děkuju za rozhovor.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí ČR, místopředsedkyně strany /ČSSD/

--------------------

Já děkuji za pozvání a přeju hezký večer, klidný večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vám také a vám vážně diváci děkuji za pozornost.