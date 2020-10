Rozhovor s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem

Tématem čtvrtečního Duelu Jaromíra Soukupa byl jak jinak než koronavirus a jeho dopady na naše životy. Debata přišla i na nedávné krajské volby, které ovládlo hnutí ANO. A právě místopředseda vítězné strany Jaroslav Faltýnek byl hostem moderátora Jaromíra Soukupa.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 15. října 2020.



Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Témata říkat nebudu, ta jsou jasná, koronavirus a vše s ním související a krajské volby. Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu hnutí ANO. Dobrý večer, pane Faltýnku.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Dobrý večer, pane generální řediteli, děkuji za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já děkuju, že jste ho přijal. Já jsem docela překvapen, protože je známo, že vašemu šéfovi zrovna nefandím.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Nerozumím otázce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, že jsem si myslel, že jsem u politiků hnutí ANO neoblíben a že do mých pořadů pozvání nepřijímají. A vy jste ho přijal, tak jsem rád.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale ono je to trošku jinak. Vy přece víte velmi dobře a bavili jsme se o tom minule, což už je dlouho, že já jsem teďka trošku se ztratil z té mediální scény a věnoval jsem se víc té práci ve sněmovně, v zemědělském výboru pro naše zemědělství a do médií jsem v podstatě s výjimkou Václava Moravce a pana generálního ředitele Jaromíra Soukupa přestal chodit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A já jsem rád, že jste přišel. Já začnu takovými otázkami, které možná vás překvapí, ale pamatujete si důvody, kvůli kterým odcházeli premiéři, třeba Mirek Topolánek?

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já jsem to tehdy moc nesledoval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, Mirek Topolánek odešel z vlády, z funkce předsedy vlády, po známých okolnostech, padla mu vláda, byla vyslovena nedůvěra. Ale z funkce předsedy ODS o pár měsíců později před volbami odešel, protože dal rozhovor do nějakýho časopisu, kde se nevybíravě vyjádřil o židovském původu pana Fischera. A pan Gross, když to vezmu, ten odešel, protože nedokázal vysvětlit křišťálově čistý 1 000 000. Pan Paroubek odešel, protože...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Vyhrál, ale vlastně prohrál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A Petr Nečas, který nahradil Mirka Topolánka, odešel ze známých důvodů, že tam zatýkala policie, on se rozhodl rezignovat, nakonec z toho nic nebylo. Napadá vás... napadá vás něco, které by tak jako srovnávalo pozici dnešního premiéra s těmito pány? Myslím chyby vlády, které vedly... vedly k současné situaci zdravotní.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

No víte, ono se říká že po válce je každý generál. A vy byste to udělal tedy jak, pane generální řediteli? Jak byste... jak byste se vy s tím virem...? Protože všichni radí, všichni říkají, že všechno je špatně. Nezvládli jsme to, vláda to nezvládla, ale toto téma je strašně důležitý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No je, ale počkejte, tak začněme od konce.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já ve sněmovně slyším každý den, když probíhá sněmovna, že je tam 200 epidemiologů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, to já nejsem epidemiolog, nicméně politik...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... samozřejmě nemůže rozumět úplně všemu, a když je někdo předseda vlády, tak musí rozumět dálnicím, zemědělství, pedologii, epidemiologii, všechno, co ten národ trápí, zajímá nebo hýbe veřejností, no. A od toho je, aby se obklopil odborníky a poslouchal odborníky. A já si tedy myslím, že současný stav, ve kterém jsme, a teď to je bez legrace, který je podle mě blízký národní katastrofě - ne blízký, my se do ní nezadržitelně řítíme -, je do určité míry způsoben chybami vlády.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

A konkrétně jakými?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Konkrétně těmi, že ta čísla, která teď máme, počty nakažených a řítící se dramatické počty hospitalizovaných lidí v těžkém stavu a bohužel zemřelých, jsou do určité míry dány tím, že jsme udělali dramatické chyby, jak zabránit tomu viru. Samozřejmě můžeme mluvit o rozvolnění v červenci, kdy je otázka, jestli epidemiologové nevěděli, co bude, a nevyzývali k opatrnosti... jsem přesvědčen o tom, že vyzývali, ale za poslední půlrok jsme neinvestovali v podstatě nic do technologických možností, jak bychom ten virus mohli zpomalit. Mluvím o chytré karanténě, trasování, testování, všech těchto moderních možnostech a vymoženostech, které by nám mohly pomoci. Tak to je téma.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To téma je nesmírně vážný, na tom se shodneme oba. Já teď mluvím za sebe, jsem typ člověka, který z toho nemá strach, z toho viru, já jako Jaroslav Faltýnek, ale současně se snažím chovat zodpovědně a myslím si, že bychom se měli všichni chovat zodpovědně. Víte, na jaře stát, vláda rychle dupla na brzdu. Zastavila vlastně ekonomiku a projevilo se to patrně i v tom, že ta čísla dramaticky klesla a mysleli jsme si, že ta věc je nějakým způsobem vyřešena, nebyla samozřejmě. Protože jsou státy - a já jsem měl možnost být letos v létě chvilku ve Španělsku...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem tam byl na dovolené taky, máme stejnou zkušenost.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Tak máme stejnou... uvidíme, jestli máme tedy stejnou. A my, když jsme chodili do obchodu, do supermarketu nakupovat, všude měření teploty, roušky povinné, lidé je nosili i venku, když jste šel po pláži, tak mě zastavil chlapec v bílém tričku s červeným křížem a poprosil mě, ať si i na té pláži nasadím roušku, a Španělé to drželi vlastně, protože měli ze začátku velký problém s úmrtností, tak to drželi celou dobu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je jasné, víte...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

A ono to nezafungovalo, ten virus je nepopsanej, je neznámej...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, tak ono to ve srovnání s Českem teda zafungovalo, ale...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ty nárůsty... No tak podívejte se dneska na čísla, která jsou po celé Evropě. Švédsko zvolilo naprosto jinou strategii, a to vy také dobře víte, dneska jsou tam ty nárůsty minimální tím, že vlastně došlo k promoření té populace, ale já za sebe říkám, prostě já věřím odborníkům, jako je třeba pan profesor Prymula, stávající ministr, a ten stát dělá všechno pro to, aby se na tu kritickou situaci připravil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, já se s vámi nechci hádat...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

A zvládli jsme to společně, dodržovali prostě ta doporučení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jo, ale jako debata, já nekladu otázky, znáte můj styl, že tak...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Debatujeme, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... nastavuju témata a debatujeme. No, takhle můžeme se samozřejmě bavit o epidemiologických odborných věcech, co mělo být dříve nebo později. To si myslím, že není věc, o které se my dva máme bavit, protože to je věc odborníků. My se máme podle mě bavit o odpovědnosti vlády za chybná rozhodnutí...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale vy jste mně neřekl, pane řediteli, žádné chybné rozhodnutí. Samozřejmě chyby dělá každý, obzvlášť v boji s faktorem, který neznáme, který je tady novej, je nepopsanej ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Kdybyste mě nechal to doříct, tak já bych řekl: Dobře, ale vláda je odpovědná za stav země obecně.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Určitě, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A ten stav země, který teď je, je šokující z toho zdravotního pohledu, pokud si přiznáme, že vláda nemohla udělat nic lépe, no, tak se vlastně nemáme o čem bavit. Problém je, že máme nejhorší čísla na světě a není to dáno samozřejmě žádnou specifičností české populace, to je prostě dáno chybným postupem vlády. To je prostě fakt.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já si to osobně nemyslím, vy mluvíte, jako mluví opozice v parlamentu, kdy vlastně říká, ale i média vlastně, všechno bylo špatně, všechno jste udělali špatně, ale v době, kdy se rozhodovalo na začátku léta, jestli rozvolnit ta opatření, tak hlavně opozice, která dneska kritizuje, že jsme to udělali ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pravda.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... tak ta volala po tom rozvolnění, volali po tom občané, jestli tu byla chyba, nebo ne, to ukáže čas, ale já říkám i státy, které rozvolnily a nedodržovaly ta přísná bezpečnostní opatření, tak jsou na tom dneska podobně jako my a státy, které je dodržovaly jako to Španělsko, tak mají také nárůsty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To určitě ano.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... dneska do Francie...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Počkejte, já jsem přes tu Francii jel v létě autem, tam to bylo stejné jako, jako ve Španělsku, všude musely být roušky, do restaurace vás nepustili, aniž byste si vydezinfikoval, a tak dále.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ano, to je pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tohle všechno víme.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To jsem zažil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale já si jako osobně nemyslím, že, ano tam mohla být chyba vlády, že epidemiologové určitě nabádali k opatrnosti, vláda se z nějakého důvodu rozhodla to neudělat a máte pravdu, že opozice tehdy ..., pamatujete si na ty, na tom Karlově mostě, jak byl ten stůl a podobně, že to bylo do určité míry politikum. Tady jsme zachovávali v tom studiu poměrně střízlivý náhled, kdy já jsem tvrdě kritizoval ekonomická opatření a chválil jsem vládu za to, že zvládla ty zdravotní. Samozřejmě jsme nemohli vědět, do jak dramatických rozměrů se to dostane. Samozřejmě, že jsme to nemohli vědět, ale přece jenom určitá předvídavost politickému talentu patří, a a tady se to prostě nepovedlo. Epidemiologové nepochybně říkali: "Pozor! Dejte si pozor!" Proč je neposlouchali? Ta hlavní chyba zřetelně je, že vláda neposlouchala, Andrej Babiš neposlouchal epidemiology, ale poslouchal marketingové odborníky a věřil v to, že se to už nevrátí, to je všechno.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Tak ale tomu asi věřil celý svět a dneska ta situace v Evropě je taková, jaká je, je pravda, že Česká republika má jedny. Z nejvyšších nárůstů, to je bez diskuze. To je bez diskuze, také hodně testujeme, ale testujeme na úrovni ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, ne, ne, ne, ne, testujeme 20 000, teď bylo 28, to ve srovnání s jinými státy je málo.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Víte, já se vždycky na tu naši debatu snažím přijít připravenej.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak než to najdete, já vám jenom řeknu, když ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já už to mám. Tak můžeme si vybrat, jestli chceme říct počet provedených testů na 1000 obyvatel, anebo celkový počet testů na 1 000 000 obyvatel. Takže Česká republika 150 000 na milion obyvatel, Německo 216 tisíc, jsou na tom lépe, testují více, ale Polsko 97 000, Slovensko 101 000 ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já ty čísla nemůžu ověřit, ale počkejte ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Maďarsko ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... odborníci se shodují na tom, že se testuje málo.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To jsou čísla ze statistik.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, ale odborníci se shodují, že se testuje málo, je to zhruba 20-30, počkejte ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ano, pan profesor Prymula chce otestovat celý národ.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, počkejte, tak jednu tezi. Otestuje se zhruba 20-30 000, teď je to na maximu, bylo číslo blížící se 30 000, a také jsme zjistili zhruba 9000 nakažených, to bylo předevčírem. Včera ta čísla ještě kulminovala, dnes budou kulminovat ještě výše, taková je dynamika každotýdenního vývoje, ale to tak, tak 30 % těch testovaných je pozitivních, to je dramaticky jinak. Ty Němci, o kterých jste mluvil, ty mají zhruba jedno procento. To svědčí o tom, že toho viru je, je mezi obyvatelstvem strašné množství a samozřejmě logicky ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To je pravda, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Samozřejmě logicky.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... proto byla přijata opatření, které byla přijata, která by měla zabránit tomu masivnímu šíření viru mezi populací. To máte pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď dobře, tak tvrdá data jsou ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Testujeme dost, srovnatelně s ostatními státy. Testujeme stejně jako třeba Nizozemsko, ti mají stejný počet testů na 1 000 000 obyvatel. Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takže testujeme dost.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ne, testujeme stejně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Testujeme málo.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Jako ... Tak kdybyste ta čísla znal, tak nebudete říkat to, co říkáte, pane generální řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale, pane předsedo ..

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Více v Evropě testuje Německo, Rakousko a Francie. Švédsko je na naší úrovni, ale já tím nechci nic říct, to je prostě fakt ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takže je to dobrý.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale ne, ne, já neříkám, že je to dobrý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Problém jsou přece absolutní čísla nakažených a to, co se na nás řítí, to znamená, v průběhu příštích dvou týdnů dramaticky poroste počet hospitalizovaných, to je logika věci, to já..., jako to je logika věci.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Souhlasím. Víte, to víte, kolik času věnuje německá veřejnoprávní televize v hlavních zprávách covidu?

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Zkuste si tipnout.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Určitě méně než naše, že.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

3 minuty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A máte pocit, že to není problém teda, ne, že se mu věnujeme moc, že je to mediální hysterie, to jste chtěl říct?

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ne, ne, ne, jako mně osobně, a teď mluvím fakt jenom za Jaroslava Faltýnka, jo, který se snaží chovat zodpovědně, nosí roušku, používá dezinfekci, dodržuje odstupy, prostě snažím se chovat zodpovědně. Ale vadí mně, mně osobně, ta obrovská mediální masáž naší společnosti. Je to obrovský problém, řešíme ho, musíme řešit, musíme se postarat o naše občany, je to zodpovědnost vlády, v tom já jsem s váma ve shodě, ale prostě otevřete televizi a 24 hodin denně je ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu jednu poznámku? Víte, proč jsem začal s tím Topolánkem a tím Grossem, a tak? Protože ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

K tomu se dobereme, předpokládám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

K pádu těchhle těch lidí vedly vlastně hlouposti, politikaření, to je stejný, jako kdybysme tady kdysi jsme si spolu povídali o nějakým národním investičním plánu a teď jsem, to bylo jako laciné se do něj trefovat, ale povídali jsme si tu o nějaké vizi, a tak, a teď vás opozice kritizovala, že tam má být stadion a má být stadion a takové ..., a to je všechno to politikaření, ale teďko poprvé chyby vlády stojí lidský život, a to je, proč jsem tak nepříjemný.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já vám rozumím, je to vaše práce jako práce novináře, my tady nejsme v rozporu. Dívejte, já jsem v této záležitosti laik a já věřím lékařům, věřím epidemiologům. V průběhu celé této covidové krize od toho jara slyšíme prostě mnoho různých názorů na tuto věc, vakcína se vyvíjí u nás, vyvíjí se ve světě, zatím stále není ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já slyším jenom jeden, jo, já, když poslouchám opravdové odborníky, a teď neberu ty různé Šmuclery a tak, tak se v zásadě ti epidemiologové, pokud poslouchám pana profesora Prymulu, kterého mimo, kterého považuju za jednoho z lidí, kteří, který nás z toho může vyvést.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Je, ano, je epidemiologem celý život.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Celý život, pokud poslouchám pana docenta Smejkala, pokud poslouchám pana, pana profesora Kulvaita, a tak dále, a tak dále, tak oni se ..., oni mají různé názory na věci, může to být, mohou to být roušky mohou to být vzdálenost těch rozestupů třeba, jestli to má být 1,5 metru nebo jestli to stačí, a tak, ale to jsou v zásadě podružnosti. Oni se v těch zásadních věcech jako shodují.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

A ty jsou?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, zpomalení šíření viru technologickými prostředky typu chytrá karanténa a podobně, to znamená, trasováním, vyhledáváním kontaktů, a tak dále.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To se děje, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se děje, problém je, že se to nepovedlo.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Podle vás by to mohlo být lépe, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mohlo to být podstatně lépe, ono to vlastně havarovalo. To se shodují a samozřejmě se shodují, že v této situaci nic jiného než ta plošná opatření už v zásobě nemají.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Nemají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A také se shodují na tom, že na rozdíl od všech ostatních lékařských oborů špatné rozhodnutí se nedá zvrátit, protože jeho důsledky se projeví až za nějaký čas a k tomuhle tomu podle mě nebyl respekt.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

To já nevím, jestli k tomu byl nebo nebyl, k tomu odbornému názoru v té době, jestli byl nebo nebyl respekt. Já se domnívám, že byl, ale vcházelo do toho spousta dalších politických vlivů, prostě snaha těch lidí se nadechnout, jo, to bysme se vraceli zase zpátky k té debatě, co tehdy říkala opozice, dneska říká, že to co říkala, bylo špatně, nicméně znovu, my všichni bychom měli prostě se chovat zodpovědně, respektovat ten názor těch odborníků, pana profesora Prymuly a těch dalších, které jste jmenoval, ochránit naše seniory, ochránit naše seniory, kteří jsou vlastně nejrizikovější skupinou a současně, a to už se děje, dneska jsem se díval vlastně na tiskovku, mám pocit, to byl ..., pan premiér odlétal někam na nějakou radu evropskou ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Odlétal do Bruselu.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Bruselu tak, tak tam hovořil o tom, že vlastně se začala řešit ta náhradní kapacita v nemocnicích, pokud by prostě nastal stav, abysme nebyli překvapeni jako v Itálii na začátku, ve Španělsku, v Americe, a tak dál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

My jsme už na tom hůře. My prostě budeme, budeme vidět za 2 týdny, bohužel, víte ono, zase, pane Faltýnku, já si vás strašně vážím jako člověka ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Vy strašně ale děsíte tu veřejnost. Proč to děláte?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, já neděsím, já se snažím říkat pravdu ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale vždyť vy nevíte, co bude za 14 dní, já to taky nevím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale počkejte tak, pane pane Faltýnku, já se vás ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Za 14 dní musíme být připraveni na to, aby prostě bylo o každého, kdo to bude potřebovat a bude vážně nemocen, aby bylo o ně postaráno. To je ten hlavní cíl a úkol vlády.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu říct jednu poznámku? Já si vás strašně jako člověka vážím a nepoužívám laciné hlouposti, že bych si dělal legraci z ..., u vás si to netroufnu, nechci, legraci ze zmatených výroků premiéra nebo z nějakých nedomyšlených tiskových konferencí a podobně, protože podle mého názoru to jsou podružnosti, který spíš jenom možná svědčí o tom, že premiér neví kudy kam, jo, protože upřímně, když předevčírem v pondělí večer jsme zjistili, že jsme na tom dobře, protože máme málo mrtvých a to jako, já vím, teď zacházím, že si do něj trošku jako štípu, ale ..., a dneska jsme slyšeli, že situace je kritická, že se na nějakým výstavišti budou stavět nemocniční postele, no, tak se nedivte, že o tom mluvím, protože ta logika věci říká, že ten obrovský počet nakažených zhruba za 2 týdny bude znamenat velký počet hospitalizovaných. Ten problém je v absolutních číslech, to ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale já s vámi nejsem ve sporu, já jenom říkám, že stát, vláda musí udělat všechno pro to, aby prostě maximálně ochránila svoje občany. Víte, ono zvenku se to jako kritizuje strašně jednoduše, teď to nemyslím jenom konkrétně na vás, že vy jste novinář, je to vaše práce, já tomu rozumím, ale teď to neberte jako faul ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, v pohodě.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... ale chtěl bych, chtěl bych vás vidět v té pozici toho premiéra, jo, ta odpovědnost je obrovská, protože to se všechno koncentruje vlastně na něho a na ministra zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co já bych udělal. Kdybych byl v téhle situaci, co bych udělat v pondělí místo toho, co ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Co byste udělal?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já bych řekl: "Vážení občané, udělali jsme strašlivou chybu, že jsme z nějakých důvodů," a ty bych asi popsal, "věřili tomu, že ta situace, ve které jsme, nenastane, ale ona nastala. Já se vám za to omlouvám, nesu za to odpovědnost a teď vás prosím o to, abyste byli se mnou a uděláme ty a ty a ty opatření, vydržte to a ono to fungovat bude. Za to se vám zaručuju. Pokud se cokoliv, co vám slibuju, nesplní, odejdu." To bych udělal já, když se mě ptáte.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Tohle víceméně udělal včera vlastně pan ministr zdravotnictví, když jsme ho poslouchali, který přiznal určitá pochybení nebo já jsem to vnímal tak, že, že on jako odborník tehdy vyvinul malý tlak proti politikům vlastně, ale proti politikům všem, to nebyla jenom vláda, ale i ta opozice, že jo, na tom jsme se vlastně shodli všichni, že je dobře uvolnit ta opatření. Umožní se nadechnout ekonomice, restauracím, lidem, a tak dále, a prostě ten virus je zákeřný, nepopsaný a dneska s ním prostě bojujeme tady v této ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to tak a vy jste, tak já se tady bavím o politické odpovědnosti, protože samozřejmě, pokud Mirek Topolánek skončil politickou kariéru kvůli nějaké větě do nějakého časopisu, tak pokud opravdu dojde veřejné diskurs a odborný diskurs k tomu, že tady byly třeba takové chyby, které znamenaly zbytečně mrtvé, no, tak logicky ta, ta otázka politické odpovědnosti je na stole, že jo, to je pochopitelné.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Vy víte sám, že vlastně opozice, mám pocit, že to byl Petr Fiala jako vlastně předseda ODS vyzval vládu, aby požádala o důvěru, včera, mám pocit, to bylo nebo předevčírem. Ta debata už se ve sněmovně povede i příští týden, začínáme jednání sněmovny, kde vlastně úplně na začátku budou hned ty covidové zákony, které by měly pomoct ekonomicky těm subjektům, které jsme vlastně zastavili, kteří jsou nejvíce postižení a já předpokládám, že tam ta debata bude otevřená, že opozice se bude snažit ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem, upřímně, nepochopil, a tady zase musím říct ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... vyvolat hlasování.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... zase musím říct, že docela chápu jako reakci premiéra, teda nechápu místo, kde to řekl, ale dobře, tak Fiala, předseda ODS, řekl, že až nebude nouzový stá, to znamená až ta, až ta čísla, až ta pandemie nebude vyžadovat nouzový stav, tak má vláda požádat o vyslovení důvěry sama a premiér celkem logicky řekl, prosím, vás, když nebude nouzový stav, tak to znamená, že jsme pandemii zvládli, tak proč bysme v tu chvíli žádali o důvěru. To mi přišlo logický a nelogický mi přišlo místo, kde to říkal, protože on s vicepremiérem jeli přemlouvat prezidenta, aby nedělal to předávání těch metálů a nepovedlo se jim to a pak šli ven před lánský zámek a tam na ně čekali novináři a on říkal tohle, tak to byl celý můj dojem z týhle tý debaty.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já jsem spíš zaznamenal reakci vicepremiéra Hamáčka, který řekl, že pokud vláda, a nebylo by to poprvé, že jo, za to, za ty 2 volební období, kdy jsme ve vládě, tak opozice se pokusila několikrát vyslovit nedůvěru vládě a má nástroje legitimní v souladu s jednacím řádem sněmovny, že můžu svolat mimořádnou schůzi na vyjádření nedůvěry vládě, takže to klidně udělat můžou, ale mně to také nepřipadlo moc logické v situaci, kdy vlastně bysme měli všichni společně bojovat vlastně a uklidňovat tu naši veřejnost a náš národ, že to společně zvládneme, tak odvolávat vládu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Heleďte, mně to je celkem jasný, že musíte hájit zájmy vlády, ale jenom z toho, co se tady bavíme a chci se vyhnout s vámi, z úcty k vám laciným, pitomostem, kdybych si dělal legraci, prostě nechci, ale čistě jako logicky, máme tady několik jako faktů. Máme nouzový stav do 3. listopadu schválený, pak Poslanecká sněmovna by musela povolit ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Prodloužit, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... tedy prodloužit. Vedle toho máme tedy uzavřené školy a restaurace také do konce nouzového stavu, znamená, něco je do 1. listopadu, něco je do třetího, plus minus takhle to je. A pak tady máme vyjádření, že situace je kritická, že za 2 týdny bude kulminovat počet hospitalizací a začíná sestavit polní nemocnice. Co bude s tím nouzovým stavem? Protože v lidech je tedy vyvoláván dojem nebo mají takovou oficiální informaci, že do třetího, když to vydržíme do třetího, tak to asi bude dobrý a pak se děti vrátí do školy a otevřou se restaurace. Já říkám několik dnů, že to je blbost, že nám tady někdo zapomněl říct, že takhle optimističtí být nemůžeme.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Já mám na to já jako Jaroslav Faltýnek nejsem členem vlády, nesedím u těch debat, ale mám na to stejný názor jako vy. Profesor Prymula řekl včera několikrát, že děti prvních ročníků vlastně nebo základních by se měly vrátit toho prvního, ale pokud se týká trvání nouzového stavu a zavření prostě restaurací, barů, a tak dále, tak tam já předpokládám, že pokud se ta situace dramaticky nezlepší, dramaticky nezlepší, tak vláda požádá sněmovnu o prodloužení toho stavu, to se může stát.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To si myslím, že se stane, já jsem rád, že to vlastně takhle poprvně slyším otevřeně, podle mého názoru s tím musíme, musíme počítat.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Tak ty čísla se vyvíjejí velmi špatně a jako, pokud prostě tady ta opatření nezaberou a já znovu říkám, je to u nás, jo, je to o nás ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Do určité míry, no heleďte ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Je to hlavně o nás, abysme prostě ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to také o nás.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Je to také o nás, abysme prostě dodržovali ta, ta opatření a čas ukáže, jestli to tím je, nebo není, protože, jak říkám, prostě jsou státy, kde to dodržovaly a moc jim to nepomohlo, takže ten virus je nevyzpytatelnej.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak myslím, že epidemiologové, zase je to věda, nejsme epidemiologové...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Jsou to odborníci, já, já jsem absolutní laik, já jsem zemědělec, to vy koneckonců dobře víte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem mimochodem jako rád, že profesor Prymula je ministrem zdravotnictví, a když jsem slyšel ten projev, a to je moje poslední téma, tak jsem si samozřejmě všiml na sociálních sítích a mezi lidmi, jak si z toho dělají legraci, že to byla v junta vojenský, tedy vojenská junta ředitelů nemocnic, přebírá vládu, že to bylo jak Spalovač mrtvol a tak. Já si říkal, to není pravda, on mluvil rozumně, protože ví, co nás bude čekat, mluvil rozumně, mluvil věrohodně, a to, že za ním stáli ředitelé nemocnic, nebylo nic, co bysme měli zesměšňovat, myslím státních nemocnic, protože oni nám dávali najevo, my jsme tady, stojíme za svým ministrem, stojíme za svým ministrem a teď není doba, abychom se dohadovali. My jsme tady. Mně se to jako líbilo, mně se to jako líbilo a jsem rád, že to udělal profesor Prymula.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Mně taky, protože politik, respektive ministr je politik, ale pan profesor Prymula je především epidemiolog, odborník, jak jsme říkali na začátku, dělá to celý život a v této kritické, krizové situaci si myslím, že je to dobře, že zdravotnictví řídí tento člověk, v uvozovkách říkají mu plukovník, bývalý vlastně voják, ale v této kritické situac si myslím, že to je dobře a že by ten odbornej názor měl prostě převládnout nad těma politickejma hádkama a rozmíškama. No, tak já to zažívám každý den do sněmovně, když jedná sněmovna, i když jednáme třeba v polovičním formátu, tak mně vadí, ale nic s tím neudělám, jo, ale jenom prostě říkám, že mi to vad, že na začátku se dohodneme, že máme ambici jako koalice menšinová, ale i třeba s opozicí projednat nějaké zákony a většinou se nám to nepodaří, protože to sklouzne vlastně k té debatě, kdy najednou se z nás stane 105 epidemiologů a všichni se snaží prostě k tomu říct nějaký názor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ale tak jim máte odpovědět, to se nedá nic dělat, jste politici, máte odpovědnost, nějakým způsobem se v tom vyznat musíte a ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Ale já to nekritizuju ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak pojďme od tohohle už.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Je to prostě stav, kdy já preferuju prostě, abysme schvalovali zákony, ale tento můj názor zůstává velmi osamocen a spíš to vždy sklouzne k té politické debatě o tom, co jsme udělali špatně, co by mohlo být lépe a já to nekritizuju, prostě sněmovna je kolbiště politický a rozumím tomu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme ke krajským volbám. Tohle jsme řekli, nemám, bohužel naše debaty nepovedou k žádnému zlepšení, protože to zlepšení ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Je to i na nás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

... vyžaduje čas a teď v těchto dnech musíme být připraveni na zhoršování. Je to, je to smutné, ale je to tak, je to tak. Tak tečka. Krajské volby, vy jste je vyhráli, ale bylo, já tomu, víte, jak tomu neříkám ...

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

Pyrhovo?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já tomu neříkám Pyrhovo vítězství, já tomu říkám Paroubkovo vítězství. Paroubek taky vyhrál volby, ale ano vládu se mu podařit ..., ani nezkoušel sestavit a odstoupil, i když byl vítěz voleb, takové Paroubkovo vítězství.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

No. Je to tak my jsme krajský i přes tu obrovskou mediální masáž, která byla proti babišovská a proti hnutí ANO. Tak my jsme vlastně získali o 2 mandáty více než v těch minulých krajských volbách ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pravda.

Jaroslav FALTÝNEK, místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu /ANO/

--------------------

... kdy jsme vlastně získali 108, 178 mandátů z těch celkových 605, což představuje nějakých 29 %. Ne, ne jako procenticky, ale 29 % vlastně ze získaných mandátů po tom přepočtu.

