Rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou, který byl hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa

Pozvání do úterního Duelu Jaromíra Soukupa přijal místopředseda ODS Martin Kupka. V rozhovoru padla řeč na aktuální protikoronavirová opatření a na to, jakým způsobem je vláda komunikuje s veřejností. Postup vlády je čím dál tím chaotičtější a zmatenější a v opatřeních už se skoro nikdo nevyzná. Co si o tom myslí host moderátora Jaromíra Soukupa? Více v rozhovoru.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 13. října 2020.

No, já jsem tady většinu takový odlehčený nebo snažím se mluvit odlehčeně s nadhledem, ale teď už to moc nejde a mluvím samozřejmě o situaci ve státě, mohli bychom hovořit o Středočeském kraji, ale myslím si, že teď musíme mluvit o státu, o tom, kam jsme to dopracovali, jak na tom jsme, proč se to stalo a jak z toho ven, upřímně já jsem prostě nervózní z toho, jak vláda vystupuje, jaký je v tom chaos a možná úplně nejnervóznější jsem z toho, jak s námi mluví, tak to jsou témata.

Já to zkusím vzít vlastně od toho posledního pro mě nejen rozpačitého, ale velmi negativního zážitku, kterým byla včerejší noční tisková konference, protože tam se ukázalo, že premiér několikrát za tu půlhodinu popřel sám sebe, i na začátku se omluvil, pak řekl, že vlastně vůbec neví, kde by byl nějaký problém, že by udělal nějakou chybu, 21. září vystoupil v televizi a za chybu se omluvil, tak to ukazuje na to, že máme premiéra, který už vlastně neví úplně přesně, co sám dělá a tím pádem ale nemůže nikdo v té České republice mít jistotu, že premiér ví, kam zemi řídí, kam ji směřuje, to mě naplňuje velkými obavami.

Víte, to je právě ono, já dám takový příklad, pokud dali dohromady nějaký národní investiční plán například, tak to je takové typické politikum, protože můžeme diskutovat o tom, jestli tahle stavba tam měla... jestli to je realistické, jestli o tom věděl kraj a tak, ale to jsou takové půtky, to je takové... takové šarvátky, tady by bylo potřeba míti nadhled, a ano dělat si z toho legraci nebo to kritizovat, ale já bych se určitě do toho takhle vážně nepouštěl. Ale teď jde opravdu o zdraví, on ten virus není vidět, ale ta čísla, která máme, ta jsou jako drastická, počet nakažených, a pokud premiér ještě včera řekl, že to vlastně zvládáme dobře, protože prý máme málo mrtvých, že jich jen tisíc, tak já jenom říkám, že příští týden to bude horší, protože ten doběh těch opatření je nějakou dobu a mám prostě z toho vývoje obavu.

Já myslím, že z toho vývoje mají obavu všichni, zejména zdravotníci, protože, o co opravdu šlo od samého začátku i v té první vlně, je uchránit zdravotní systém takového náporu, že ho prostě nebude možné ustát. Mě v tom směru v těch včerejších opatření vlastně nejvíc zarazilo uzavření základních škol, protože to bohužel vyvolá další tlak na zdravotníky, protože mezi zdravotními sestrami je celá řada těch, které prostě mají malé děti, a pro ně to bude další komplikace k tomu, že budou muset zvládat větší nápor v práci. A to, že tak vláda rozhodla, mě zarazilo. A navíc rozhodla tak, aniž by řekla jasná čísla o tom, jak vážné riziko opravdu ten první stupeň představuje z hlediska šíření té epidemie, to já tomu vyčítám, že tady vlastně vláda říká vždycky jenom B, straší. To je další věc, o které bych se chtěl zmínit, pokud máme opravdu mít šanci překonat ten problém, překonat ten vir, který tady s námi ještě nějaký čas bude, tak rozhodně nevede cesta přes vytváření hlubších a hlubších propastí ve společnosti, ukazovat na to, že mladí lidé nerespektují ta opatření.

Já jsem přesvědčen o tom, že máme vynikající epidemiology, stejně jako máme vynikající odborníky, chirurgy, ortopedy, prostě ve všech možných lékařských specializacích máme vynikající odborníky, jsem přesvědčen o tom, že tihle ti odborníci měli relativně jasné stanovisko, a upřímně, když se díváme na stanoviska epidemiologů, tak jeden říká, že mají být odstupy 2 metry, druhý 1,5 metru, ale v tom základním se shodují, protože jsou to všichni odborníci. Možná mohou být nuance v takovýchto drobnostech, ale v principu se shodují a já, když jsem včera slyšel premiéra, tak musím opravdu konstatovat něco, že mi přišlo neuvěřitelné, zejména jedna věta, když se ho nějaká novinářka ptala, proč ta opatření jsou tak pozdě, jestli si je jist tím, že uspějí a podobně, tak řekl, no nejsou pozdě, protože odborník nějakej, o kterých... o kterém jsme oba dva věděli, podíval se nám vicepremiéra Hamáčka, přišel v březnu a potom přišel až v srpnu, ale premiér má přece k dispozici celý státní aparát.

To byla věta, která já jsem vůbec neporozuměl, ono jí bylo těžké rozumět, když jsem se díval na přepis, tak z toho vlastně nebylo jasné, kdo přišel v březnu a kdopak přišel nebo nepřišel v srpnu, ale vždyť tohle ukazuje na to, jak zoufalá je ta situace na straně premiéra a vlády, my přece očekáváme oprávněně, že tady budou jasné modely, které řeknou v okamžiku, kdy roste počet pacientů hospitalizovaných, kdy rostou čísla infikovaných, tak to znamená, podniknout ta a ta opatření, a naopak v okamžiku, kdy klesají, tak to pojďme rozvolňovat, my jsme také volali po tom a voláme pořád po tom, ať tyhle modely jsou veřejně k dispozici, ať je to jasné. Já nerozumím také tomu, že ještě minulý týden ve středu a ve čtvrtek vydávala vláda opatření, kdy nutně musela vědět, protože ta čísla přece už rostla. A jestli ty modely existují a není to čistá improvizace, což jako teď tomu všechno naznačuje, tak přece už ten minulý týden ty modely byly přece jasné, statistici fungují, epidemiologové fungují a museli vládě jasně ukázat, že tady přece je indikace po tom, udělat opatření, která třeba nebudou takhle razantní, ale povedou k tomu, že se ta křivka nárůstu pacientů, kteří budou vyžadovat hospitalizaci, zploští.

Tak přesně to jsem se snažil naznačit, že jsem přesvědčen o tom, že máme dobré epidemiology, samozřejmě vynikající epidemiology. Ten vývoj musel být predikován, mimo jiné, když se podíváme dokonce na oficiální grafy ÚZIS, tedy Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, z jara, tak s podobným nárůstem, který teď zažíváme, počítal, já jsem přesvědčen o tom, že asi tedy se k nim nepřihlíželo. Ale teď chci říct ještě jednu věc, že samozřejmě v této dramatické situaci ta opatření jsou správná, možná jsou dokonce ještě příliš měkká, protože ta situace s hospitalizovanými bude v příštích dnech a týdnech kulminovat a pravděpodobně budeme mít vážné problémy.

Na druhou stranu, když se... problém náš je to a to si troufnu tvrdit, většiny z nás, že, protože neznáme ty modely, neznáme ta jednotlivá data, tak vlastně nejsme schopni říct, já se nejsem schopen postavit za to, že zavření prvních stupňů bylo nepochybně namístě, protože si zároveň uvědomuju, jaké další komplikace to přináší ekonomice, ale i tomu zdravotnímu systému, byť teď budou určené školy, kam budou moci.

Pan docent Balík, včera docent Balík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze říkal, že jednotky intenzivní péče a přístroje, které tam jsou, nemůžou obsluhovat medici, to jsou vysoce kvalifikované zdravotní sestry, které prostě, když zůstanou doma, tak má o 30 % menší kapacitu, teď se tedy udělal nějaký krok k tomu, že tito zaměstnanci budou mít možnost tedy dát děti do školy, ale upřímně řečeno, pokud je pravda, že ta nákaza se mezi těmi dětmi šíří, tak je to stejně jenom otázka času, kdy se i v těchto specializovaných školách ten virus objeví a budeme mít ten problém znovu.

To je jasné, proto si taky troufnu tvrdit, že důležité je dívat se v delších časových horizontech na to, co je potřeba podniknout a inspirovat se v zahraničí. Já jsem se byl podívat a zjišťoval jsem, jaké jsou podmínky v Německu například, je pravda, že po celou dobu prázdnin tam platila opatření, která v jistém slova smyslu byla organizovanější a byla z našeho pohledu přísnější, možná, že to je trochu skryto v německé povaze, kdy opravdu Němci, jsou sto respektovat nařízení vlády, ale je tam někdo, kdo to vysvětluje, kdo je schopen říct, jaké důvody k těm opatřením vedou, jak je potřeba se chovat, abychom předešli těm vážným komplikacím.

Já jsem přesvědčen o tom, že Němci jsou v podstatě stejní jako Češi, jen jejich vláda zcela evidentně naslouchala skutečným odborníkům. My, my jsme se dostali do téhle té zoufalé situace a teď dám srovnání s tím Německem, které jste zmínil, tam je 1,4 % pozitivně testovaných z těch osob, které jsou testovány, my máme přes 30 %. Ten, ten problém, který tady nastal z mého pohledu, samozřejmě je důsledkem toho dramatického rozvolnění na, na radu asi marketingových odborníků, že lidi si chtějí užít léto, ale také to, že zcela evidentně vláda vůbec neinvestovala do toho testování, trasování, do téhle technologie, která by mohla pomoci tu, tu epidemii zvládnout bez toho, aniž bychom používali technologii, která je prostě používaná po staletí, to znamená všechno zavřít, a to z toho já viním vládu.

A já myslím, že tohle nejde ani o to, kdo jí z toho viní, ona tohle opravdu způsobila, tady promrhala měsíce, kdy opravdu se měla nachystat na druhou vlnu, všichni o té druhé vlně mluvili a troufnu si tvrdit, že i my v Poslanecké sněmovně jsme vyzývali vládu k tomu, aby řekla, jakým způsobem připravuje celou síť hygienických stanic na případný příchod té druhé vlny, jakým způsobem se chystají opatření, podnikli jsme i konkrétní kroky k tomu, aby i v tomhle ohledu si měla od nás vláda k dispozici konkrétní podněty a dokázala se na to lépe připravit a její odezva byla opravdu nicotná, takže v tomhle směru si troufnu tvrdit, že tvrzení, že je opravdu na vině vláda, tak je naprosto na místě a na mě je ale zároveň, tak to cítím jako starosta i jako člověk, který nese díl odpovědnosti, teď nově i za to, co se bude odehrávat v kraji, tak je důležité se dívat do budoucna. My jsme dnes také vyzvali vládu, aby potom co skončí nouzový stav a překonáme, pevně věřím tohle období, tak aby přišla pro důvěru do Poslanecké sněmovny, ukázalo se, jak to je. Další podstatná věc je a tady znovu využívám ten prostor k tomu, abych vyzval všechny občany v České republice, aby brali vážně všechna ta doporučení hygieniků, epidemiologů, která známe.

Já myslím, že tohle je důležité, co jste řekl, že to, že tady teď v téhle té situaci státu, která není srovnatelná s něčím, co jsme zažili, poukazujeme na chyby a nebo diskutujeme o nich, tak to neznamená, že by to byla kritika těch opatření, protože skutečně, skutečně ničím jiným než postupným omezováním sociálních kontaktů a prevencí, ten, to množství toho viru nemůžeme snížit, a to že ho snížit musíme, to celonárodní úkol, nikoliv jenom úkol vlády, to je jakoby logické, ale...

To je první písmeno, první bod, který se musí odehrát. A tady si troufnu tvrdit, že tak, jak se česká veřejnost zachovala v té první vlně, tak v okamžiku, kdy ji vláda bude důvěřovat a bude se k ní chovat adekvátním způsobem, s patřičným pochopením, porozuměním i nezbytnou pokorou, takže se ti lidé opravdu znovu zachovají tak, jak se zachovali na jaře a opravdu omezí kontakty, ale zároveň to nemusí tak závažným způsobem zasáhnout českou ekonomiku, to čemu, to čemu teď budeme čelit a tady si troufnu tvrdit, že to je ten druhý bod, o kterém mluvím, teď je potřeba, pokud už ta opatření nastala, vláda je včera vyhlásila. Teď už nějaká musela upravit, protože uzavření kolejí, kde opravdu znamenalo, že z některých studentů vzniknou bezdomovci a není to v žádném případě žádoucí, ale teď je opravdu na vládě a my v tom ohledu dáváme jednoznačně pomocnou ruku, okamžitě spustit kompenzační opatření, pomoc těm, která ta aktuální situace dostala do existenční nouze a já ty lidi znám, to jsou lidé, kteří stěží přečkali tu první vlnu a teď se ocitli v naději, že to nějak půjde dál, že se zpátky vrátí příjmy, ale teď jsou znovu vlastně bez jakéhokoliv příjmu, ale musí spoustu věcí platit a tady my jsme navrhli konkrétní pomoc, jak pro živnostníky pro ty, kteří nesou celou odpovědnost za svoji živnost na svých bedrech, aby jim stát alespoň odpustil zálohy na sociální pojištění, a to se dá udělat okamžitě, akorát vláda na to pořád neslyší a pevně doufám, že teď nám vyhoví, že zároveň uvolní ruce i pro malé firmy do 50 zaměstnanců a že spustí nezbytnou kompenzaci, pro služby, pro hospody, pro restaurace, pro celý segment cestovního ruchu, že tak podobně vyjde samozřejmě také lidem v kultuře, kteří teď opravdu nemůžou nic dělat, byli závislí na organizování nejrůznějších akcí a teď sedí doma, což samozřejmě má zásadní vliv na to, jak vůbec si poradí se svojí situací a tady ta vláda musí zafungovat, a to že včera oznámila opatření a neřekla, jak těmhle lidem pomůže i těm, kteří už poté první vlně byli ve složité situaci, jako jsou samoživitelky a další, to je zásadní problém a tady my říkáme, ano, my jsme připraveni maximálně pomoci, protože těmhle lidem je prostě potřeba pomoct.

Ale jedna poznámka, ta tisková konference vlády včera v noci jo, což samo o sobě, což samo o sobě ta opatření lidi, neposílají děti do školy od středečního rána a většina z nich vstává, ti, kteří tedy vodí děti do školy před šestou hodinou ráno, když tisková konference začne v půl jedenáctý, tak většina z nich už spí, takže tu jobovku, že od zítřka nejdou děti do školy, se dozvěděli ráno, to jenom k technice věci, ale ta, vrátíme se k té tiskové konferenci, ale ta ta atmosféra, kterou tam vyvolával Jan Hamáček i Andrej Babiš, byla ta, že to jako zvládáme, že teď to zvládneme, že je to k řešení a já říkám, ta první poznámka a dokonce Hamáček říkal, že nechce opakovat izraelský scénář a já říkám, proboha ten virus není vidět, ale vždyť my ho už tady máme, my máme nejhorší čísla, která jsou v podstatě na světě, dá se říci, u zemí, kde se dám věřit statistikám, my jsme jednoznačně nejhorší v Evropě. To, že počty nakažených, které kulminovaly tím děsivým devíti tisícovým číslem v pátek, budou směřovat k podobně děsivým číslům hospitalizovaným, je zhruba o 10 dnů později, to přece víme, ta první otázka, nebo to téma je, dá se to zvládnout, je to tak jakože vláda říká, podpořte nám, my to zvládneme nebo už by prostě měl jít pryč?

Jsme opravdu v kritické situaci.

Ano.

Aby nezavládl chaos, tak teď opravdu je na místě respektovat ta opatření, jakkoliv nejsou dobře vysvětlená, jakkoliv se o nich dozvídáme krkolomnou cestou a ještě se ke všemu mění, ale já v tomhle tom ohledu budu mít na paměti, že především musíme tu krizi překonat a v tom směru nezbývá než teď opravdu vyzvat veřejnost, aby se chovala odpovědně a je to opravdu na nás všech.

Opravdu se to dá překonat, víte, já jsem někde četl a bylo to takové přirovnání, pomalé zahřívání žáby, když budeme dělat, když budeme dělat měkká opatření postupně, tak ten problém jenom prodlužujeme a dostaneme se do katastrofy. Je to teď řešitelné, je to teď řešitelné tím, co se udělalo, protože podle mého názoru je to poslední pokus předtím, poslední pokus předtím, než nastane celonárodní katastrofa a teď se samozřejmě ptám, ano, můžeme diskutovat o tom prvním stupni základních škol, ale současně jsou otevřená obchodní centra, no tak ty lidi tam budou chodit, to je přece pochopitelné.

Právě proto je hrozně důležité, aby odpovědní lidé ve vládě, ale také rozumní epidemiologové, vysvětlovali znovu a znovu, co je potřeba udělat, abychom tu situaci dokázali překonat. To, že vláda měnila ta rozhodnutí, bohužel přispělo k tomu a komunikovala chaoticky, že jí ta veřejnost nedůvěřovala a nedůvěřuje, to je vážný problém, protože v okamžiku, kdyby ta vláda byla sto se na to nachystat, předešla těm problémům, tak si troufnu tvrdit, že i odpověď veřejnosti, by byla v tomto směru mnohem disciplinovanější.

Dobře, já to chápu, já se opravdu v týhle vážný situaci se snažím dopátrat, jak z toho ven, víte já když se podívám, prof. Prymula, který nepochybně je odborníkem, je odborníkem skutečně, před tím než začne tisková konference vlády, to nasází na Twitter, aby to tam bylo řečeno, a já mám takový pocit, že měl strach z toho, že to na té tiskovce prostě bude řečeno jinak, tak se, tak se trochu bekoval tím, že to dal na Twitter před začátkem tý tiskové konference, to podle mě byl strašně významný signál, jaká atmosféra asi v té vládě je.

Já panu ministrovi do hlavy nevidím, nebyl jsem u toho jednání vlády, ale když se ptáte na to, jak to překonat, tak na to mám názor, protože mám zkušenost s krizovým řízením, byť v mnohem menším uskupení, ale teď opravdu nezbývá, než akceptovat ta opatření, aby nezavládl chaos.

Ano.

Doufat, že opravdu se ta křivka zploští, my máme jednu výhodu...já jenom dokončím to, co si troufnu tvrdit, že máme jako jistou výhodu pro zvládnutí té krize, a to je opravdu velmi schopný zdravotnický systém. Velká výhoda oproti jiným státům, vím to i ze zkušenosti, protože jsem vyrůstal sám v nemocnici, oba mí rodiče byli lékaři, vím, jak jsou zdravotníci v České republice nastavení a že to opravdu vnímají jako poslání a i zdravotnický systém jako celek, je robustnější než v jiných státech.

To ano, to určitě ano, naši zdravotníci jsou skvělí, o tom není vůbec žádný pochyb, vy jste vyrostl v lékařské rodině, já jsem zase za svůj život nepotkal jednoho jediného lékaře, kterýmu by byl jedno pacient, já jsem prostě nikdy takovýho nepotkal, ale odpovědnost politiků je, kolik těch nemocných jim tam pošleme, protože a jak je necháme nakazit, protože to jsou dvě stránky jedné mince, pokud jim tam pošleme počet nemocných takový, který prostě fyzicky nejsou schopni zvládnout, anebo necháme třetinu zdravotnického personálu nakazit, no tak ten zdravotní systém zkolabuje, byť by byl seberobustnější a já mám prostě...

Já nevím a myslím, že to v tuhle chvíli neví nikdo, jestli jsme za tím bodem, anebo jsme před ním, a proto říkám, za daných okolností nám opravdu nezbývá než chovat se odpovědně, respektovat všechna dobrá doporučení, zároveň v případě i individuálních možností pomoci zdravotníkům tam, kde to bude nutné, a to jakým způsobem ten zdravotní systém bude schopen unést ten opravdu dramatický nástup. Lidí s komplikacemi, to uvidíme už poměrně brzy, teď vláda zatáhla za ruční brzdu, pravděpodobně na poslední chvíli a způsobem, který opravdu není srozumitelný, dobře, je v tom celá řada jako podivných kroků, přehmatů. To, že nedali už v minulém týdnu na stůl jasný výhled a já jsem přesvědčený o tom, že ho epidemiologové měli, ta věta, o které jste hovořil, že někdo slova pana premiéra, že někdo v březnu přišel a pak snad přišel nebo nepřišel, já jsem tomu úplně přesně neporozuměl, možná to pan premiér vysvětlí.

Nevysvětlí, to byl okamžitý nápad, kdy chtěl hodit odpovědnost na někoho jiného, to, ta odpovědnost jako na něm, ale upřímně, pokud ministr vnitra teď říká, že budou mobilizovat nějaký vojenský lůžka a podobně, ale ministr vnitra je přece odpovědný za to, aby nebyli potřeba, protože ten počet nemocných, ten počet nemocných a zbytečně nemocných, je odpovědností vlády.

Já přemýšlím, jak na, jak to dobře reagovat, protože já nechci tady opravdu 10 minut jenom nadávat na vládu, jak to nezvládla, to v téhle situaci je podle mě většině národa jasné, protože čísla jsou jasná, na nás je, abychom řekli, jak udělat další kroky dál, taky říkáme jednoznačně, že po tom co skončí ten nouzový stav, má vláda přijít do Poslanecké sněmovny a požádat o důvěru, protože pro většinu lidí tu důvěru ztratila.

Ale počkejte.

A teď pojďme řešit.

Počkejte.

Co se musí stát v nejbližších dnech.

No, ale počkejte, tak pojďme si to pojmenovat, já pak se zeptám na kompetenci vlády ještě jinak, ale pojďme si to pojmenovat, teď vláda říká, že ta opatření jsou na 14 dnů a většina těch obyvatel tomu svým způsobem pravděpodobně věří, že skutečně za 14 dnů to skončí nebo za 3 týdny, ne, nemůže to skončit, tak rychle to nemůže jít, protože ta situace bude kulminovat a vláda nemůže nic jiného říci, protože 3. listopadu končí nouzový stav, potom potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny, včera to nepadlo, musíme si přiznat, že ta opatření budou trvat déle, to je prostě jasné, to je přece nad slunce jasné, mimochodem pokud ministr kultury říká, že vyjednává s vládou nebo ve vládě o 60 tisícové jednorázové pomoci umělcům nebo pracovníkům v kultuře, tak tím de facto přiznává, že se počítá s tím, že do konce roku se žádný divadla neotevřou, to je přece pochopitelný.

Myslím, že proto zvládnutí té krize, ale i nálady ve společnosti. Je důležité jednak hledět teď na průběh toho nouzového stavu, to kudy se vydaly jiné státy, tak je pro nás přece vodítkem. Pak bude nezbytně nutné, tak jak budou čísla, pevně doufám klesat, tak uvolňovat opatření, ale uvolňovat je rozumně. Máte naprostou pravdu v tom, že ten vir s námi tady bude pořád.

Ano.

A ta opatření musejí odpovídat tomu, abychom se nezavřeli do sklepů a nezarouškovali.

Ano.

Aby to opravdu nebyl jako život k nežití, abychom dokázali najít způsob, jak opravdu s tím rizikem vyjít, jak normálně, nebo co nejnormálněji fungovat, neztratit elementární dobrou náladu, protože bez toho se taky žít nedá a opravdu důvěřovat tomu, že ty další kroky to uvolňování opatření už bude probíhat a v to já pevně doufám, byť ano, mám pochybnost, ale snažím se říct, jako jaká je naděje nebo jaké by mělo být řešení, že ta opatření budou promyšlená, že to uvolňování bude opravdu mít hlavu a patu a bude říkat a budeme postupovat dál zase v okamžiku, kdy ten počet vážně nemocných, respektive lidí s infekcí a s vážnými komplikacemi klesne třeba k této hodnotě a tohle bude důležité, to že se určitě hned nevrátíme do stavu jako na konci minulého roku, to je asi teď úplně jasné, ale důležité je, abychom opravdu dokázali zvládat to riziko s menšími náklady, s menšími náklady ekonomiky i pro naše životy.

Ale počkejte pane předsedo, víte pro moderátora nebo tady tohle není moderovaný pořad, to je spoludiskuze, je hrozně jednoduché být nad věcí, ale já teď jako nechci být nad věcií protože tu situaci národní považuju jako za katastrofu, já prostě strašně špatně nesu, že kvůli chybám vlády, budou umírat lidi, a to opravdu psychicky špatně, strašně špatně nesu a já bych prostě chtěl aspoň využít tu příležitost, pojmenovat, co by se jako udělat mělo, tak 3. listopadu prodloužíte jako sněmovna nouzový stav, uděláte to?

Já proto nebudu hlasovat, pokud nebude jasné, jaká konkrétní opatření ten nouzový stav vyžaduje a jaká aktuálně hrozí České republice situace, vždyť narážíme znovu a znovu na to samé. Nejde jenom hledět na epidemiologické riziko, je potřeba vyvážit i to riziko ekonomické.

Ekonomické, to s tím souvisí, k tomu dojdeme v druhé části pořadu, víte, protože já, já, když se říká izraelský scénář, tak oni mají úplně jasně dané 3 varianty, všichni je vědí a říkají, pokud R klesne pod 0,8 a bude tam takovou a takovou dobu, začne se uvolňovat to, a to, a to, pokud bude 0,9 a tak dále, lidi přesně vědí a dokáží predikovat, co se tam bude dít, oni mají zvládnuté úplně skvěle aspoň ve vztahu k tomu, co bude následovat, aby se lidi prostě tolik nebáli, tady nevíme nic a já jsem dokonce přesvědčený o tom, že takové scénáře existují. Prof. Prymula o nich hovořil, že uveřejní plán, co se bude dít ve variantách vývoje, já jsem přesvědčený o tom, že ho zpracoval, já jsem přesvědčený o tom, že existuje, nejen u prof. Prymuly, ale i u jiných epidemiologů. Andrej Babišovi se nelíbí, a proto ho neznáme.

Od léta, vlastně od konce té první vlny přesně po tomhle voláme, aby bylo jasné, jaké...

Oni vám to nechtějí dát, to není proto, že to nikdo neumí zpracovat, oni vám to nechtějí dát.

Tak to takhle pojmenujeme, ale co s tím dělat, my jsme udělali ten krok a řekli jsme jasně, že za daných okolností po tom co nouzový stav skončí, tak se vláda musí zodpovídat, teď opravdu jsme v kritické situaci a já teď odpovím na to, co jste se mě ptal, nebo co jste navodil za otázku. Já jako starosta vždycky musím přemýšlet, jak z té situace ven, druhá věc je analýza, proč jsme v takovém problému, ale primární je to, jak ho překonat, protože pro každého z lidí, kteří žijí v České republice, je důležité mít naději a mít k té naději nějakou cestu, co se stane, když já pevně doufám, že ta opatření opravdu povedou ke snížení toho čísla R, o kterém se mluví a o zploštění té křivky tak, aby to zdravotnický systém byl sto ustát a potom je čas na to jednak vyvodit jasnou odpovědnost.

Toho, co se odehrálo.

Chápu.

Ale zároveň, zároveň jít tou cestou, kterou šly jiné státy, tak jak jste to zmínil, aby bylo jasné, když číslo R klesne pod tu a tu hodnotu, uvolňujeme opatření ABCD pak EFGHCH, tohle to jsou důležité věci, aby v tom bylo jasno. Tady vláda selhala jednoznačně, ale...

To podle mého názoru samozřejmě existuje, pokud se zeptáte kteréhokoliv epidemiologa, tak ten, ta predikce vývoje, který nás tady čeká, je prostě počítatelná, jen je strašně pesimistická, prostě ty čísla nebudou dobrá a znovu opakuju, že já jsem viděl dnes na Aktuálně cz obrázky z nemocnice v Uherském Hradišti a mně je z toho prostě strašně smutno, já to asi se cítím do určité míry odpovědný, protože jsem v médiích za to, za veřejné věci, ale je mi z toho prostě strašně smutno a jsem kromě toho ještě přesvědčený, po tom co předvedl Andrej Babiš v sobotu a včera na tiskových konferencích, že on není schopen nás z toho vyvést.

Já tu obavu mám taky, proto i dnes předsednictvo ODS vydalo jasné prohlášení, já jsem jeho klíčové body zmínil a pokládám za důležité a dáváme k tomu vládě pomocnou ruku nabídku, okamžitě začít pracovat na kompenzacích, ne že příslib, ale my jsme dali na stůl, co je potřeba udělat okamžitě.

Mimochodem co je to za řeči, že nesaháme do ekonomiky, přece nejenže do určitých segmentů podnikání samozřejmě saháme tím, že se uzavřely restaurace, cestovní ruch a tak dále a tak dále, ale tím že jsou zavřené školy, tak prostě statisíce většinou žen samozřejmě i někteří tatínkové zůstanou prostě doma a v práci chybět budou, já dám konkrétní případ z představenstva naší skupiny, máme tam mí klíč, moje klíčové spolupracovnice jsou matky malých dětí a oni teď budou doma, starat se ale o děti a učit se s nimi, to znamená pro tu práci, i kdyby 100× chtěli, jim zbude čas až odpoledne a samozřejmě, že se zasahuje do ekonomiky, samozřejmě, že ano.

O tom není sporu, pro celou řadu lidí a pro široký segment služeb je to opravdu reálné ohrožení a pojďme si říct, že spousta.

Já jsem tady dal příklad těch kolegyň, které teoreticky mohou být na home officu, ano, mohou, ale tak jako tak.

Proto tady přicházíme s tou konkrétní odpovědí, těmhle lidem je potřeba pomoci konkrétními kroky, úlevou, zmínil jsem ty dva naprosto jasné kroky, ty dvě jasná opatření, odpustit zálohy na sociální pojištění, pro živnostníky i sociální odvody a přijít s pomocí.

Ale Andrej Babiš to neudělá, víte on bude Andrej Babiš to zcela evidentně neudělá, on řekl, že žádných 200 miliard nemá v tom epickém vystoupení v průhonické sokolovně v sobotu po senátních volbách.

Počkejte ale on říkal, že má bilion, říkal, že má bilion.

To jsou takové řeči.

Ano velikášské, zatím, když se podíváte přesně na to, co ekonomika opravdu utratila na všechna ta opatření související s covidem a kompenzace, tak je to 200 miliard, čili není to ani těch 500 miliard, o kterých byla řeč. Teď se ocitáme v situaci, kdy ten stát musí zafungovat, dáváme pomocnou ruku, z naší strany už není v tom možné víc podniknout, než podnikáme a přicházíme s konkrétními recepty, s konkrétními návrhy. Zmíním ještě jednu důležitou věc jako výzvu, tentokrát k těm, kteří ve vládě jsou a možná nás někteří poslouchají, já pokládám za velmi nebezpečné to, kdy se opřou třeba do mladých lidí nebo se opřou do těch, kteří třeba jako, jako jednotlivci něco nedodrží, jasně tohle není namístě, je potřeba respektovat ta opatření, ale nevyvolávejme, prosím takové nevraživosti, to je v kritické situaci to nejhorší, co může být.

Víte, takhle můžeme pokračovat, tak tohle, že se snaží premiér, ale i prezident republiky vyvolat dojem, že si za tu situaci lidi můžou sami, je prostě absurdní, to není pravda, premiér to udělal opakovaně, v průhonické sokolovně v sobotu, říkal, že viděl na Facebooku lidi, kteří stáli okolo nějaké hospody, že to by se nemělo jako sdělení premiéra, já nevím, kolik takových lidí bylo, já nevím, já jsem v restauraci 2 měsíce nebyl, ale předpokládám, že jich je naprosté minimum, kteří popíjeli někde poblíž restaurace, že to tak je, prezident republiky řekl, že pražská smetánka může číst knížky, protože pražské smetánce zavřeli klub Techtle Mechtle, to jsou, to jsou taková mediální zvěrstva.

Šíření nenávisti v té společnosti.

Ano.

Na druhou stranu, ano, bohužel, tak to je, od těchto lidí to slyšíme, ale naštěstí v české politice i ve společnosti je spousta lidí, kteří to vidí opravdu jinak a místo toho, aby šířili nenávist, tak přicházejí s výrazně pozitivnějším sdělením a to je teď opravdu důležité, proto, abychom překonali.

Vy říkáte, že vláda má, pokud to překonáme a teď znovu opakuji, tady tohle není protivládní agitka, je mně hrozně špatně z těch zbytečně zemřelých lidí jo, to je to, to je prostě strašná věc kvůli chybám vlády po prvně v historii, zaplatí lidi životem a mě to strašně vadí, tak vy říkáte, dobře, tak má vláda požádat o důvěru a ona to neudělá.

Ale to je další krok.

To neudělá, vy budete vyvolávat hlasování o důvěře a?

Je to, je to podle mého soudu základní věc, kterou opozice musí za daných okolností udělat, tady jste pojmenoval a všichni známe ta vážná pochybení to, že premiér v té včerejší tiskové konferenci se několikrát popřel, nejprve v září chybu přiznal, teď říká, že vlastně neví, kde je nějaký problém, to jsou jeho slova. To je Jakešův Červený Hrádek, to je přesně ta situace, která před lety nastala.

Když se zaposloucháte do toho Červeného Hrádku jo a já ho slyšel mnohokrát, tak on měl nějakou svojí jednoduchou myšlenku, kterou tak klopotně chtěl sdělit Miloš Jakeš jo, tak bylo to směšné, ale mělo to nějaké jeho prapodivné racio jo, jak tam mluvil o těch bojlerech a tak dále, tak on tím něco chtěl sdělit, měl nějakou myšlenku, tohle to náhodný generování slov, popírání sama sebe, tak to ani v tom Hrádku nebylo jo.

To máte pravdu a taky na to podle mě existuje opravdu jediná odpověď, se kterou opozice musí přijít a zároveň se ocitáme v kritické situace.

Ano.

Na kterou musíme v tuhle chvíli také reagovat a naše odpověď je podle mého soudu jediná možná a taky tím pádem jediná správná, vyzvat k respektování opatření.

Ano.

Nemůžeme se za ně...

Já si dokonce myslím, že bude potřeba trošku přitvrdit, ale...

Co, po čem voláme, je vyhodnocovat opravdu tu situaci racionálně, mluvit s lidmi tak, aby nepropadali zbytečným obavám a strachu. Ale aby dobře vyhodnocovali reálná rizika, která teď známe, po čem také voláme, aby odpovědní politici, ať je to prezident nebo je to premiér, nešířili nenávistné projevy a opravdu se chovali vůči společnosti jako celku odpovědně a za těchto okolností s racionálními argumenty vyzbrojili tu společnost nezbytnou imunitou vůči krizi, která nastává a aby samozřejmě byly sto podniknout všechny...

Není na čase, pane místopředsedo, v téhle té situaci zdravotní, blížící se velmi obtížné situaci našich zdravotníků, já se zdráhám říci kolapsu, ale já doufám, že to zvládnou, ale bude to pro ně strašně těžké v situaci, kdy doufáme, že ta opatření zaberou, ty čísla půjdou dolů a ta nákaza se nebude takhle masově šířit a znovu opakuju, 30 % z testovaných je teď pozitivní, to je prostě světový unikát, i ve Švédsku je to 2,8 %, v Německu jenom 1,4 %, tady prostě to fakt nevypadá dobře. V okamžiku, kdy je absence ekonomické podpory, teď už jako desetitisícům živnostníků, kteří, kteří dobře šli v nějaké ekonomické kondici do jarní krize, z té jarní krize vzešli podstatně oslabení a teď jdou další krize, která zcela evidentně bude prostě smrtící, není načase vystoupit z té opoziční role a pokusit se změnit poměry ve státě tak, aby jsme z toho vzešli aspoň jenom se šrámy a ne...

To my jsme, to my jsme i tím dnešním prohlášením udělali tak, abychom zároveň nezpůsobili chaos, který by tu zemi ohrozil ještě více, protože tady opravdu teď nezbývá, než apelovat na to, abychom si uvědomili všichni reálná rizika a chovali se podle toho.

Lidi už to nedokážou, lidi udělají všechno, co se po nich chce, všechno čemu budou rozumět a všechno, co je v jejich silách, ale v této chvíli už to nemůžou zvládnout.

A ta opozice, jak občanští demokraté tak další, tady nevedou trapné politikaření, tady opravdu se chápeme toho, co je nezbytné udělat, abychom přispěli také svým dílem k tomu, že se situace zvládne, já znám samozřejmě v různých úrovních na komunální rovině, v obcích a městech spoustu starostů, kteří prošli tou krizí, pomohli lidem ve svých obcích a městech. Byli jim oporou, zajistili to, aby si opravdu lidé pomohli, není spor o tom, že jsou stejně tak připravení zvládat tu situaci i teď v druhé vlně, další rovina je rovina regionální, kde teď proběhly volby, ještě fungují stávající krajské rady, než proběhnou ustavující zastupitelstva a před těmi ustavujícím zastupitelstvy, která ve většině krajů budou mít opravdu jinou podobu, než měla ještě před měsícem, tak bude na nich, aby v rámci svých regionálních kompetencí nabídli pro Českou republiku dobrý recept, jak se z té krize, jak se z té krize dostat.

Ale kraje samozřejmě mají obrovskou moc a obrovskou sílu.

Bude na nich ležet odpovědnost zvládnutí toho zdravotního rizika.

Krajské nemocnice budou v obrovských problémech nebo některé už jsou, to sice ano, ale kraje nemají tu možnost jako vláda pohnout s ekonomikou, pohnout se sociální situací lidí, prostě velmi omezenou to, to je prostě opravdu odpovědnost vlády, ta přímá otázka za normálních okolností, pokud se někdo sleduje vystoupení premiéra, tak je zřejmé, že on není schopen ani, ani, ani, ani podle mého názor, on asi pravděpodobně dostal do nějakého kouta, z kterého není schopen vyjít a není podle mého názoru schopen tu zemi vést z krize ven, měl by se toho asi chopit prezident republiky, nějakým způsobem zasáhnout, který, zdá se, to není ochoten udělat a zabývá se předáváním státních vyznamenání 28. října v okamžiku, kdy jsou uzavřené školy a já přiznám se, já nemám žádný lék, já mám jenom otázku jo.

Já jsem na tu vaši otázku tedy dal několik odpovědí, to je to, co umím, co pokládám za rozumné, protože proti tomu stojí ještě větší rozvrat, ještě větší chaos, a to si troufnu tvrdit, nechce opravdu nikdo. Já jsem odpověděl jasně na to, co se má nastat, co se má stát a k čemu jsme schopni opravdu vládě podat pomocnou ruku a voláme po tom to není, tak, že by někdo z opozice seděl doma a dělal meleme, meleme.

Takže říkáte prostě, když se jede do kopce, tak se nepřepřahá a my toho tedy musíme dotáhnout.

V téhle kritické situaci by to ve výsledku znamenalo pro celou zemi ještě větší ohrožení, teď je opravdu důležité, a to v řádu hodin, najít odpověď pro ty lidi, kteří se ocitli opravdu v existenční nouzi, v existenčním ohrožení, aby jim teď stát pomohl, aby jim pomohla a známe ty sektory, já jsem tady zmínil, o které běží, kde opravdu jsou lidé na dně a tam musí mířit pomoc a musí mířit okamžitě.

To nelze odizolovat, to nelze odizolovat prostě jeden sektor, to je při takhle vážném opatření de facto karanténním, tak je to domino, které se dotkne i nás samozřejmě, protože jsme závislý na příjmech inzerentů, kteří, když se dostanou do problémů a tak dále, to, to můžeme hovořit o každém, o každém segmentu, to prostě tak je.

Já si tohle také uvědomuju, ale já si nechci dovolit podlehnout té absolutní skepsi a říct, to prostě nemá řešení, já jsem si vědom toho, že lidé v České republice jsou opravdu velmi schopní, opakovaně jsme prokázali, že jsme schopni projít krizí, ustát jí, je na nás všech, abychom se k té situaci postavili odpovědně, respektovali, opravdu znovu říkám ta doporučení, zachovali i nezbytnou psychickou kondici, radost ze života, byť je to teď složité, ale taky znám situaci spousty rodin, kteří teď našli nakonec i v tom těsnějším kontaktu, třeba větší pohodu dokonce rodinnou a to je potřeba si přát, je potřeba si přát v téhle situaci, aby zdravotní systém nezkolaboval, aby to zdravotníci ustáli, aby ty další dny, kromě toho, že to opravdu bude složité, tak aby na konci bylo vidět světlo, já jsem tady nastínil, jak si to představuju, co je podle mě nezbytné udělat, neexistuje nebo já si nedovedu představit jinou cestu, znám řešení jiných krizových situací, proto vycházím z těch vyzkoušených případů, vyzkoušených modelů, kdy prostě platí, že je potřeba opravdu přijmout osobní odpovědnost a zároveň se podrobit tomu co teď tady stojí, jakkoliv se nám to nelíbí a nemusí líbit a nemáme k tomu klíč, neexistuje pro mě teď vlastně moc jiná alternativa a ano odpovědnost je na vládě, říkám s veškerou závažností a bude také na tom čase po nouzovém stavu, aby se s tím vláda vypořádala a už neuhýbala tak, jak to dělala doposud.

Pane místopředsedo, já vám moc děkuju za to, že jste přišel a za vaše odpovědi a omlouvám se, jestli jsem z pozice takového trochu jestřába vás tlačil někam, kde jste nechtěl být, ale já jsem taky občan a já jsem taky člověk, který se cítí odpovědný za stav země, byť samozřejmě moje možnosti jsou limitované a ta situace mně je hrozně líto, no tak se vám omlouvám, jestli jsem vás trošku...

Já myslím, že každý z nás má svoje omezené možnosti, opozice teď má taky svoje omezené možnosti. Já jako starosta mám také nějaký okruh věcí, se kterými můžu pohnout a s některými už ne, ale troufnu si tvrdit, že teď se opravdu má každý snažit o to, maximálně využít těch svých možností, aby se nejenom on sám, ale i to jeho okolí přeneslo přes tu kritickou situaci a je na nás, abychom nabízeli pozitivní pohled, jakousi naději, byť je to těžké, si to představit a byť pro mnoho lidí to znamená, čelit opravdu vážnému existenčnímu riziku.

Já jsem svým způsobem rád, že pořád věříte v to, že do kopce se nepřepřahá a že je potřeba teda toho vosku, který evidentně neví, co má dělat, jako tam na ten kopec dotáhnout, aby to šlo dolů, no snad máte pravdu.

Ne, já chci podržet tu společnost.

Snad máte pravdu.

Ten voska o sobě už řekl všechno, co mohl říct, ale ta společnost se musí dostat přes ten kritický moment a k tomu nevede jiná cesta než tu, kterou jsem popsal.

Děkuju a vám vážení diváci děkuji za pozornost.