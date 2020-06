Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem

Často se o něm mluví, že je pravou rukou Andreje Babiše, a když se o něm zmínite před některým z politiků, tak vám řekne, že pokud je někdo schopný v parlamentu prosadit a vyjednat pro svého šéfa téměř cokoliv, tak je to právě můj dnešní host, předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a pokud má smysl s někým mluvit o politice, o technologii moci, tak právě on je tím pravým.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa z 11. června 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak tedy třeba číst výhrůžky KSČM o tom, že přestanou podporovat vládu? Znamená to konec menšinové vlády, anebo jsou to jen jako politické hrátky? Jak se ve sněmovně prosazují zákony? A jaké ústupky se musí udělat pro to, aby třeba prošly? Zkrátka dnešní Duel bude hodně o politice a aby ne, když i ve zprávě OECD, tedy Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj se píše, že dopady epidemie koronaviru na Česko budou strašlivé. Tahle instituce předpovídá, že budeme pátou nejpostiženější ekonomikou na světě, slyšíte dobře, pátou nejpostiženější ekonomikou na světě a jediný, kdo to může ještě zvrátit, jsou politici, tak pojďme na to. Dobrý večer, pane Faltýnku.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Dobrý večer a děkuju za pozvání po dlouhé době.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem moc rád ..., přesně tak, já jsem moc rád, že jste po dlouhé době to pozvání přijal. Tak já jsem říkal, bude to hodně o politice, můžu první otázku? Já jsem jí naznačil ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Těšil jsem se na vás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem jí naznačil, musím se na to zeptat. ČSSD, váš koaliční partner ve vládě, chce odvolat ministra Adama Vojtěcha z důvodu, že nezvládl pandemii, ale mezi Hamáčkem a Vojtěchem je takové twitterovém střílení na sebe celkem obvyklé a co mi přišlo vážnější, že KSČM dalo seznam 10 bodů, které ..., nebo 10, 1 víme - odvolání ministra Petříčka, bez splnění kterých nebudou podporovat vládu, aspoň tak jsem to pochopil. Je to tak vážné?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Tak já nesleduju sociální sítě, takže nejsem úplně v obraze. My jsme měli včera koaliční radu, kde jsme diskutovali různá témata týkající se i jednání sněmovny příští týden, a tady tyto věci se tam vůbec neřešily. A já, abych se přiznal, tak já do dnešního dne vlastně nemám od pana předsedy nějaký, jak říkáte, seznam požadavků našeho podporujícího subjektu ve sněmovně KSČM, takže já na tyto otázky v podstatě neumím odpovědět. Já musím říct, že v čase krize, koronakrize ta sněmovna fungovala podle mého názoru výborně, že s opozicí jsme se prostě dokázali v té legislativní nouzi domluvit na rychlé pomoci našim lidem, podnikatelům, živnostníkům, a tak dále, takže já to takto nevnímám a já moc ty mediální hrátky jako neřeším ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tak KSČM se naštvala na ministra Petříčka, trvala na jeho odvolání, upřímně už si přesně nepamatuju, z kterého důvodu, jestli to bylo Rusko, Čína nebo něco podobného, nevím ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

... něco takového tam bylo, a tak jsem se zeptal, jestli ten tlak KSČM nezačíná být pro vás nesnesitelný, že vy sami byste uvažovali o tom, že tu vládu přeskládáte, tak ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, já nevnímám nějaký zásadní tlak ze strany KSČM, já komunikuji s panem předsedou Kováčikem. My se každý týden potkáváme před sněmovnou, abysme si řekli priority, co podpoříme, nepodpoříme a ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, tak pojďme k dalšímu tématu. Já jsem opravdu rád, že ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

... že tady jste a mám spoustu věcí, na co se chci zeptat. Vy jste tak jako naznačil, v době krize sněmovna fungovala, jste řekl. A ono to tak jako vypadá aspoň podle vyjádření mnoha vládních, a tedy i parlamentních činitelů, že ta krize už je za námi, ale ona není.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Byli bychom všichni rádi, kdyby byla, minimálně po té zdravotnické stránce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když jsem býval malý, tak jsem si taky říkal, že zavřu oči a ráno se probudím a ten problém už nebude, no ale ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Samozřejmě ten problém tady zůstává, ale já bych chtěl, protože jsem zatím tu možnost neměl, já jsem teďka měl poměrně dlouho mediální klid. Spíš o sobě každý den čtu nějaké zajímavé články, k tomu se určitě dostaneme třeba, co se týče Brna, ale já musím hlavně, dělám to poprvé vlastně, poděkovat, jak vládě, tak krizovému štábu, ale především našim občanům, že k těm restriktivní opatřením, které vláda na začátku přijala, přistoupili zodpovědně a v podstatě se chovali velmi zodpovědně, celá naše společnost, a když srovnáte ta čísla počtu nakažených, uzdravených, zemřelých v Evropě, tak si myslím, že jsme to zvládli společně s našimi občany tu první vlnu velmi dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zdravotně, no, tak víte, já mám ..., budu trošku šťouravý, třeba profesor Žaloudík mi tady včera říkal, že ta evidence třeba konkrétně zemřelých není úplně přesná, že teprv teď ty statistické úřady dávají dohromady nějakou metodiku, abychom věděli, na co tedy ty lidé zemřeli, ale máte pravdu, že samozřejmě každý lidský život má cenu.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Přesně tak, přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takřka nekonečnou cenu, já říkám takřka nekonečnou cenu, ale ta cena, kterou jsme zaplatili za to, že se opravdu zvládlo nezahltit ten zdravotnický systém, se zdá býti drastická. A teď nechci říkat, jestli přiměřená nebo ne, drastická, a to je další část té krize, ta ekonomická.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ekonomická, ta ekonomická, ano, vy jste to tady řekl vlastně v tom svém úvodním slovu, že jsou tady nějaké predikce, že česká ekonomika bude jednou z nejpostiženějších na světě. To ukáže samozřejmě čas. Víte, když se podíváte na aktuální vlastně návrh změny státního rozpočtu na letošní rok, který vláda schválila a poslala do sněmovny a měli bychom to probírat vlastně příští týden a je to 500 miliard, což je obrovská částka a náš rozpočet, naše ekonomika, stabilita vlastně naší země si to může dovolit, tak tento obrovský schodek vlastně zohledňuje především peníze, které se začaly rychle posílat občanům, podnikatelům, živnostníkům, tak, aby prostě tady ty následky té krize byly co nejmenší a aby se ta ekonomika rozběhla vlastně co nejdřív.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď jsou tam dvě věci, jo ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A těžko dneska predikovat, jak to dopadne a ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pojďme jenom rychle k tomuhle tématu...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pardon, já jenom jednu poznámku. Těsně kolem nás je i Německo uváděno jako jedna z nejvíce postižených ekonomik a my jsme z velké části, bohužel průmyslově, a tak to je prostě, vázáni na Německo, je automobilový průmysl, kde je spousta, spousta lidí zaměstnanejch a ten v podstatě stál, takže teď se to bude postupně rozjíždět a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně, říkám těch témat máte, máme celou řadu a nechci komentovat každé slovo, ale ten princip, jestli jste s tím spokojen vy jako vrcholný politik, šéf poslaneckého klubu nejsilnější české politické strany. Ano, běží tady ta podpora, pětadvacítka, a tady na na rovinu říkám, administrováno to bylo dobře, finanční správa zafungovala dobře. To, že to pak udělalo ten obrovský střet s kraji a obcemi, je kouzlo nechtěného a dobře ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale dobře, promiňte, pane řediteli ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, já vím, ono to jinak udělat nešlo ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale my to řešíme, my to řešíme, říkám, že vláda v pondělí schválila vlastně další návrh zákona, kde se dá obcím 1200 korun krajům na ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

1200 na hlavu a podpory školek a tak

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

... dvojky, trojky přes 10 miliard korun, takže samozřejmě vždycky jde všechno udělat lépe, ale s tou sitaucí jsme se vlastně nikdy nesetkali, s touto krizovou situací, stejně jako ostatní státy ve světě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně. Ukázal se, ukázaly se limity té technologie moci, že finanční správa nemůže dělat nic jiného než kompenzovat daně, a tak dál. Dobře, to jsme probrali. Vedle, a jdu jenom po tom, co jste schválili vy jako poslanci, Antivirus. Zase musím říci, že úřady práce zafungovaly poměrně dobře, to, ta administrace té podpory je docela slušná, i když samozřejmě vždycky by něco mohlo být lepší, ale budiž, ale ten princip je, že refundují mzdy podnikatelům, pokud nebudou propouštět, to znamená, vlastně nevíme, jaká je reálná poptávka na trhu práce. Oni drží ty zaměstnance, stát jim je ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Platí, platí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

... platí. No jo, a to má skončit v srpnu, je logické, že takhle obrovskou sumu nemůže stát držet donekonečna, to by ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To je, to je pravda, ale nám šlo o to především překonat to krizové období, kdy vlastně virus zastavil to podnikání, oni, opozice říká: Stát zastavil, ano, ale kdyby nebyl virus, tak stát nic nezastavuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně. A získali jsme čas, teď jde o to, abysme v tom čase znovu nastartovali ten ekonomický chod, tu ekonomickou aktivitu, aby podniky měly zakázky a až skončí ten Antivirus, tak aby ty podniky jely a neměly potřebu propouštět, protože pokud by tohle nešlo ruku v ruce, no, tak je to celé nesmyslné, máte pocit, že to nebude fungovat? A mluvím o samozřejmě práci ministerstva průmyslu zejména.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Všichni, my 2 věřme tomu, věřme tomu, vemte si situaci před, před, před epidemií, byla obrovská poptávka po pracovní pracovní síle, spoustě firem chyběli lidi, bylo tady spousta zahraničních dělníků, kteří odjeli, dneska státy jižní třeba, kteří sklízí zeleninu, ovoce tak nemají vlastně kapacitu na sklizeň své produkce a já věřím tomu prostě, že naše firmy, podnikatelé, kteří budou znovu rozjíždět výrobu a rozjíždějí výrobu, tak budou především využívat tuzemské pracovní síly, to znamená, že prostě do všech těch sektorů prostě nastoupí naši lidé. Je to, je to i celkem logická úvaha, já nevím přesná čísla, vy to možná víte, kolik tady bylo zahraničních dělníků, kteří někam odjeli vlastně, když to propuklo a je otázka, jestli se budou vracet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď je otázka, ale to uvidíme ano, to nás rozsoudí čas, to ukáže čas, jestli za těch podmínek, které tady pracovali třeba Ukrajinci, a tak dále tak, jestli čeští lidé, kteří přijdou o práci, budou ochotni za ně pracovat a tak to ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Přesně o to jde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To ukáže čas.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A ukáže to i, ukážou to i stavební firmy, protože my jsme zvolili strategii, že se chceme vlastně z té krize proinvestovat, proto i ten schodek je tak obrovskej nebo se plánuje tak obrovskej, a to se potom ukáže, jestli ty, co tam patří ty stavební vlastně, budou mít lidi, zaměstnance na to, aby tu práci, ty investice byli schopni realizovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když mluvíte o investicích z vašeho pohledu, co to jsou investice? Jsou to investice ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jsou to investice, dálnice, železnice, rekonstrukce, stavby škol, stavby stadionů, to jsou všechno investice, které by měl stát tvořit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, že s tímhle mám trošku problém, že když se řekne investice, tak se tím rozumí dálnice, silnice, železnice, tedy majetek státu, rekonstrukce krajských úřadů nebo ministerstev nebo tak. Já si pořád říkám, že stát jsme všichni, že stát jsou i ti zemědělci, že stát jsou i drobní podnikatelé ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

O zemědělcích něco málo vím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, tak já už taky, vy jste mě minule poučil o tom, co je /nesrozumitelné/, jestli by stát tedy neměl investovat a vypisovat celé řady dotačních titulů pro žadatele, podnikatele, subjekty, které mu nepatří a ne naopak.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale já, já když vezmu zemědělství, tak tam jsou samozřejmě v rámci programu rozvoje venkova investiční dotace na nové technologie, na rekonstrukce, na investice tohoto typu ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, že jsou, teď jde o otázku té míry.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

... do potravinářského průmyslu, ale taky nezapomeňte, že hodně investují obce, obce a kraje a právě teďka ty peníze, které vlastně jim budeme schvalovat ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to tak, já to takhle myslím, jo, já to takhle myslím, jestli, trochu jsem si rýpnul do těch 1200 korun.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Je to 12,8 miliardy, je to další balík, který vlastně půjde ze státního rozpočtu přímo obcím na tyto investice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, takhle jsem to myslel, protože pro mě stát, stát není jenom centrální vláda, ale jsou to i kraje, jsou to i obce, jsou to všichni občané a všichni se dostanou do problémů. Když jsme u toho zemědělství, co je teď největší problém zemědělství? Minule jsme se tady hádali o řepce, z vašeho pohledu ministr zemědělství řekl sucho, vidíme, vidíme tady poměrně bouřlivou debatu o cenách potravin a struktuře zemědělské výroby, tohle všechno ta koronakrize asi omezila nebo obnažila, tak to je správné slovo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Obnažila, obnažila. Tak v případě každé krize na světě se obnažuje problém, jestli ten stát, když se, nedej pánbůh, uzavřou hranice, což se úplně nestalo v této situaci, kterou jsme tady měli ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak nestalo?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Nestalo, tak zboží proudilo. Zboží proudilo, kamiony vozí zboží po celé Evropě, vozily mrkev, brambory, já jako šéf zemědělského výboru říkám, že to je špatně, protože my na jedné straně chceme snížit uhlíkovou stopu a vozíme mrkev ze Španělska do České republiky, když si jí můžeme vypěstovat sami, čili já vidím ten hlavní problém v té potravinové bezpečnosti a soběstačnosti a ta krize to ukázala. My teďka ve sněmovně máme třeba novelu zákona o potravinách, která vyvolá obrovskou debatu ve společnsoti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

50 % českých potravin, 85 % českých potravin, to jo ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, přesně, přesně, přesně tohle teďka diskutujeme, včera jsme měli bouřlivou debatu na zemědělském výboru, kde já jsem pozval k této debatě vlastně všechny zúčastněné subjekty, agrární komoru, zemědělce, potravinářskou komoru ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

... pana Prouzu ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a hledali jsme prostě nějaký kompromis, jak vyslat našim zemědělcům a potravinářům signál, že společnost má zájem o potraviny produkované v České republice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A je to správná cesta, aby se garantoval, tedy procento, procento toho zboží českého původu? Víte, já jenom logicky říkám, pokud by zemědělcům stát garantoval ty obrovské investice, které budou muset udělat, třeba u zeleniny, ty ceny vidíme, vy jste to sám zmínil. Ano na jihu, Evropy, kde jsou klimatické podmínky prostě podstatně příznivější, se za existence Evropské unie stalo zvykem, že se tam pěstuje zelenina, jsou takovou zásobárnou zeleniny pro celý, pro celý zbytek Evropy, ale je to logické, protože ty klimatické podmínky jsou tam jiné, umožňuje jim to několik sklizní, mohou tedy květák, květákem zásobovat, jak i v listopadu nebo v lednu.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

V průběhu celého roku, přesně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zatímco čeští zemědělci tohle dělat nemůžou a ta sklizeň je jedna nebo maximálně 2, ale potřebují obrovské skladovací prostory a dobře vybavené, aby tedy to zboží zůstalo čerstvé.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, ale je tady dneska spousta subjektů, vemte si třeba zemědělce, kteří pěstují rajčata. Já chodím každý den nakupovat, kupuju zásadně český rajčata a z hlediska chuti, vůně, tak ty český rajčata jsou minimálně na stejné úrovni jako italská, španělská ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jasné, podle mě v téhle té zemi není nikdo, kdo by nechtěl vidět české produkty na českých stolech, to ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

My jsme schopni jako čeští zemědělci téměř vše, co se tady dá vypěstovat, vyprodukovat, brambory, jakou má logiku vozit brambory ze Španělska? Možná v kratičkém období na jaře takzvané nové brambory, ale víte ono je to tak, když je, když je krize, tak si každej stát chrání svůj trh ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, to je jasné teď ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A když je přetlak toho zboží, no, tak samozřejmě tak to vrhnou na trh a jsou tady brambory za korunu 50 a naše za 3 jsou neprodejné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale tak lidé se obávají toho, že to bude strašně drahé potom to české zboží.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To není pravda, to vůbec není pravda, to je přesně naopak, protože pokud tady je nějaká ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není to, není to, není to naopak.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Je, je to naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nezlobte se, ale prostě čistě matematicky, když budu muset investovat do zavlažování, když budu muset investovat do skládovacích prostor, tak ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Počkejte, já budu hovořit třeba o bramborách.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Brambory jsou pořád.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Nebo o vepřovém mas, jo. My, my nevyrábíme jako Česká republika ani poloviny, ani polovinu potřeby vepřového masa. Vozíme to ze všech států. Holandsko dělá ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tady se shodneme, já se snažím dostat k něčemu konfliktnímu, protože tady se naprosto shodujeme, jak to ale udělat, je správná cesta tedy dát limit těm řetězcům?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já znovu říkám, berte to, prosím, a tak jsem, a o tom jsem poprosil i velvyslance asi šesti nebo sedmi států, kteří mě kvůli této věci navštívili předevčírem, vedl jsem s nimi debatu a prosil jsem je o to, aby to vnímali, pokud ten návrh, nějaký návrh typu projde parlamentem, tak, aby to vnímali jako apel na obchodníky, aby preferovali české potraviny a ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A nebude to vadit ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Počkejte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebude vadit vašemu šéfovi, co bude dělat s tou řepkou?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To s řepkou nemá nic, nic společného, ale podmínkou, a to je potřeba jasně říct, aby něco takového začalo platit v české legislativě, je notifikace Bruselem, notifikace Evropskou komisí, protože jsme v jednotném trhu, my si to uvědomujeme, toto je nějaké kvazi protekcionářské opatření ve prospěch našich českých zemědělců a my, a já teda bojuju za naše zemědělce. Já jsem předseda zemědělského výboru sedm let a je to moje prostě morální povinnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já to chápu dobře, dobře, tak to teď tedy je obnaženo, vy se o to snažíte, na tu otázku, jestli je správná cesta ty limity těch 55 % a pak 80 % ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, ne, ne, to je pryč, to je pryč.

Jaromír SOUKUP, moderátor

... českých potravin jste mi moc neodpověděl.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Odpovím, ne, ne, já vám odpovím naprosto přesně. To byl návrh kolegyně Balaštíkové, my jsme ten zákon vrátili do druhé čtení ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A jaká je teda cesta? Nechme ty proklamace, že, že všichni podporujeme zemědělce, to je jasné, ale ...

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, my apelujeme na občany, aby kupovali český zboží, protože jeho původ je dohledatelný, není voženo přes celou Evropu a podporujeme tuzemské zemědělce jako zaměstnanců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A zemědělci si sami, zemědělci si sami poradí.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Je to i o zaměstnanosti v České republice, proč by měl pěstovat mrkev pro českého spotřebitele španělský zemědělec? Proč?

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jasný, no, to je jasný.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Když umíme mrkev udělat sami.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To chápu, ale jak to uděláme?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já znovu říkám, je to kombinace edukace společnosti, prosba na ně, podpora kvality, je tady Klasa, Česká potravina, Regionální potravina, a tak dále, a ta legislativa, o které mluvíme, která se vám nelíbí jako zastánci vlastně liberálního proudu a ze strany Petra Bendla tato debata, je to představitel ODS, místopředseda výboru, bývalý ministr zemědělství, a my se o to hádáme konstruktivně, on je zásadně proti a já říkám: "Ale berme to jako signál," a dneska, dneska v průměru na, v potravinářských obchodech, a mluvíme o řetězcích, ti mají 85 % trhu, tak dneska se prodává zhruba 58 % českých potravin, čili my jsme de facto v této zóně a já hovořím ne o 85, ale já hovořím o zhruba 65 % českých potravin v ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, ale v tom principu nejsme ve sporu, v tom principu podpory českého zemědělství nejsme ve sporu. Tady teď jsme ve sporu v tom, jak toho dosáhnout, aby nezůstalo jen u těch proklamací, co pro to zemědělství udělat, co udělat pro zemědělce, aby se jim to samozřejmě logicky vyplatilo, protože všichni oba, oba dva známe debaty o tom, že produkce vepřového se prostě nevyplatí a současně vedle toho říkat, že chceme být soběstační, no to samo o sobě prostě půjde, jde proti sobě.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

My jsme soběstační v mléku, v mléčných výrobcích třeba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale ono to není rozhodnutí.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

V hovězím mase téměř, u drůbeže nám chybí 20 procent.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, kam jsem směřoval, abychom to posunuli, protože to je hrozně vtipné, protože váš šéf, bývalý šéf a majitel Agrofertu byl obviněn z toho, že de facto ta jeho firma Agrofert trochu destruovala české zemědělství, protože tady byly ty lány řepky, s kterými nějakým způsobem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Byl spojován.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale to je přesně naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano nějakým způsobem byl spojován, to nemůžete popřít.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pane Soukup, pane generální řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

/Souzvuk zvuků/ mám na jazyku znovu tu větu /souzvuk zvuků/, opět jste se nepřipravil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, připravil.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A řeknu proč. Vy víte přece velmi dobře, že já jsem pracoval 20 let v Agrofertu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Než jsem šel do politiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To už je 7 let zpátky, ale pořád si něco pamatuju, víte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, počkejte, nechte mě domluvit, to je strašně důležitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to nemyslím, já to měl jako štiplavou poznámku.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Řekněme si kolik zemědělců zůstalo u živočišné výroby a podniky z bývalé nebo z mé bývalé firmy, kde jsem byl zaměstnanej.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Zůstali u té živočišné výroby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Čili není to o řepce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale to, že ostatní podniky nezůstaly u živočišné výroby, nebylo jejich rozhodnutí, ale to, že se jim to nevyplatilo /souzvuk zvuků/.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

/Souzvuk zvuků/ v minulosti byla špatně nastavená dotační politika.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ano, ano, o to šlo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

My jsme aspoň zastavili ten propad.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, a to šlo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale stojí to peníze, stojí peníze daňových poplatníků a je potřeba ten systém nastavit tak, že a my to děláme, podporujeme takzvané citlivé komodity, to je zelenina, ovoce, brambory a tak dále, ale stále ta podpora je nedostatečná v tom, že ti zemědělci, pokud jsou na trhu Unie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tomu rozumím.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A je tady nadúroda brambor v Holandsku a Holandsko se /souzvuk zvuků/ prostě brambory za korunu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tomu principu přesně rozumí, rozumí každý, když jsem se ptal, jak toho dosáhnout, tak teď jsme řekli změnou dotační politiky, investicemi do zemědělství.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Cíleněji jít prostě na ty komodity, které se tady v minulosti pěstovaly a dneska se nepěstují.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, omlouvám se.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Racionálně debatovat bez těch proklamací.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď ještě jedna věc zemědělská, která vyvolala velkou bouři, můžete se to zdát jako partikulární věc, ale to jsou ty klecové chovy.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se na to koukal, zákaz klecových chovů prošel, neprošel zemědělským výborem, pak se udělal.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, to bylo včera.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pak se udělal na sociálních sítích. No, to už bylo dřív velký hejt na Andreje Babiše.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ten říkal, že se osobně zasadí o tom, aby už to příště prošlo a teď to zase neprošlo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, ale musíme být objektivní a spravedlivý.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pan předseda Babiš se o to osobně zasadil. Pozval jsi mě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jako předseda Městského výboru a velmi důrazně mě požádal, abychom tento zákaz klecových chovů podpořili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A já jsem s ním v této věci ve sporu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy to nechcete?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Není to, no já vysvětlím. Zemědělský výbor poměrně velkou většinou tyto návrhy na zákaz klecových chovů slepic nepodpořil, nicméně ve sněmovně ta situace může být jiná, názor zemědělského výboru, který je sice garančním výborem tohoto zákona a je to zákon proti týrání zvířat a mimo jiné se tam řešily cirkusy, kožešinový zvířata v minulosti a teďka ty klecové chovy, tak já jenom chci říct, že Evropská unie v roce 2012, což není tak dlouho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Přijala pro všechny členské státy povinnost přebudovat klecové chovy na takzvané, na takzvané obohacené klece, to znamená zvětší ten prostor, v kterých ty slepice žijí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Chovatelé v Evropě to stálo řádově miliardy euro.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

U nás miliardy korun.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Miliardy korun a my jsme to předělali jako čeští zemědělci, někteří to třeba vůbec neudělali.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Tak, my když zakážeme, že /souzvuk zvuků/ v České republice, a to je, to už je udělaný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To už je udělaný, už to nejsou úplně malý klece, jsou to trochu větší klece jo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A my, když zakážeme jako stát, jeden stát v Evropě a je potřeba říct férově, že to má Rakousku zakázáno a Německo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A některé severské státy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Tak my ty slepice z těchto klecí de facto přesuneme do Polska, kde ten zákaz není, do Španělska a budeme ty vejce /souzvuk zvuků/ dovážet do České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale tam si dovolím teda oponovat /souzvuk zvuků/.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

/Souzvuk zvuků/ počkejte /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Neříkáte pravdu jo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, ne, říkám, říkám pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Stejná argumentace byla v Rakousku, tam to zakázali a pak byla debata o tom, že to jenom naoko, protože tu vaječnou hmotu stejně dováží z Polska.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale to je pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nakonec se ukázalo, ne, nakonec se ukázalo, že export vaječné hmoty z Rakouska a import vaječné hmoty do Rakouska je úplně stejný to znamená, že se nic nestalo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ok, dobře, to můžete mít pravdu, já se můžu mýlit, já se nepřu za každou cenu, ale jenom říkám, že když my zrušíme jako stát klecové chovy, no tak se to přesune ta výroba někam jinam po Evropě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A co vám na to řekl šéf?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, šéf s mojí argumentací nesouhlasí a trvá na tom, abychom podpořili zrušení klecových chovů. Samozřejmě to není hned, je potřeba, aby se na to zemědělci připravili, čili hovoříme o letech 27 až 30 a takový návrh tam třeba dal nějaký kompromisní, ale má to zkonzultováno Martin Kolovratník s ochránci zvířat a já nevylučuji, že my tento návrh podpoříme po nějaké debatě, ten zákon se bude projednávat, předpokládám buď příští týden nebo první týden v červenci, takže na něho určitě dojde, ale já pořád chci říct to hlavní, jestli bychom neměli se snažit, zakázat chov klecovejch nebo výrobu, chov v klecích už obohacených v celé Evropě, v celé Evropě, ať mají zemědělci, zemědělci, chovatelé všichni stejný podmínky v celé Evropě, tak jak to udělala unie v roce dva 12, kdy nařídila všem státům obohacené klece, tak, tak by mohla udělat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže to až tohle to udělají tak vy ho podpoříte /souzvuk zvuků/, počkejte.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já neříkám, že to nepodpoříme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane předseda, dobře tak tohle téma máme, probrali jsme ho, vysvětlit jste ho, já jsem šťoural.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Tady jsme ve sporu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ještě si šťournu jednou, se šéfem.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

S panem předsedou, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ještě jeden spor jsem mezi vámi našel a to byla ta novela exekučního řádu, která zjednoduše řečeno, zavádí princip teritoriality těch.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, ano, ale to není spor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Těch exekutorů.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To není spor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, ne, to je odborná záležitost. S tímto námětem přichází Piráti, /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, protože Andrej Babiš na Facebooku řekl nebo veřejně řekl, že by to podpořil, a pak to prostě neprošlo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale to se zatím neprojednávalo, o tom se bude hlasovat až to novela, je to zákon 545, 545, až se bude projednávat, ale já říkám pořád stejně 7 let, pořád říkám stejnou větu, mě boj mezi exekutory o trh nezajímá, mě zajímá dlužník, slušný dlužník a slušný věřitel. A u nás já to neřeším u nás, u nás se tomu věnuje Patrik Nacher, to je jeho jeho téma, Patrik Nacher přichází s z několika nápady, jak pomoci dlužníkům u bagatelních pohledávek, které by se jim opustily, jsou to pohledávky, které vznikly z jízdného načerno, z popelnic a tak dále, plus navrhuje zavedení takzvaného chráněného účtu, aby prostě ten dlužník byl nějakým způsobem chráněnej, my jsme navíc přijali zákony, novely zákonů o oddlužení, o insolvenci a dneska těch nových, nových exekucí nepřibývá tak dramaticky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, když je tam moratorium tak.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No jasně, ale spousta těch lidí dnes jde do oddlužení, což je podstatně efektivnější cesta a soudy schvalují plošně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo, jo, jo, tam jako určitý posun tam určitě je. Teď mi plavmo dovolte přeskočit k tomu, co tady bylo už zmíněno na začátku, mimo jiné v souvislosti s těmi exekucemi jeden, jedno z těch organizací nebo sdružení na obranu těch dlužníků.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak zmiňovali a teď nevím, které to bylo, zmiňovali vaše údajné napojení na jednohoho z největších exekutorů pana Míku /souzvuk zvuků/ pana Míku, pana Dalimila Miku, což je jeden ze tří největších exekutorských úřadů a že prý jste kamarádi a že určitě z toho něco máte.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Určitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že to není čisté.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, já jsem pane generální řediteli démon, který tady řeší úplně všechno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, mě ani moc teda nezajímá pan Míka, protože přiznávám se, že u formátu typu pana Faltýnka by mě velmi překvapilo, pokud, pokud by si začal nějaké korupční jednání s exekutorem Míkou, takže bych nechal být, to jsem jenom zmínil a já jsem to udělal takovej jako úvod k tomu tématu, které se jmenuje Brno, tam se dějou věci.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale ještě bych se zastavil jednou větou u toho Dalimila Miky, to je můj kamarád, s kterým se známe 20 let. Všichni ví, že já mám chatu na Paprsku, kde jeho rodiče vlastně vlastní ten areál, už tam bylo mnoho novinářů, který se tam na mě vyptávali a tak dále a já říkám ano, jsme kamarádi a já jsem mu říkal několikrát, jestli nás budete štvát, exekutoři jo, protože jsou špatní, dobří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak oni vás pak vystěhujou.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, ne, jestli, jestli, jestli budete pořád mezi sebou bojovat a rvát se o ten trh, teritorialita, neteritorialita, tadyta jo, těch variant je tam několik, pravá, nepravá, státní, nestátní, já jsem říkal, tak nejlepší by možná bylo, kdybychom vás znárodnili, exekutory /souzvuk zvuků/, jenomže, jenomže, že jo a to by třeba podpořil Tomio Okamura určitě tuto myšlenku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak jasně, ale.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jenomže, když nebyli soudní exekutoři, který zřídil stát, tak vymáhá pohledávky stát.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, jenže už je to hrozně let a byly to zhruba 3 %, teď je to zhruba 30, takže je to opravdu lepší, otázka je, jaké by to bylo v dnešním právním stavu, kdyby to dělal pořád stát ty výkon, ty výkony rozhodnutí a ne soukromí exekutoři.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já to říkám spíš jako vtip.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak ono to je legitimní otázka, ale.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Když, když se nepřestanete rvát o ten koláč, tak vás znárodníme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, proč jsem teďko nervózní, protože váš čas je hrozně drahý, vy sem chodíte hrozně málo a nás zase čas tlačí, takže já se snažím nás.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale já už sem zase budu chodit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Využít, vytěžit co nejvíc /souzvuk zvuků/ a to Brno.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Brno, Brno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tam se dějou věci /souzvuk zvuků/, ten odstoupil z funkce nebo dokonce snad vystoupil z hnutí ANO.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To znamená je mimo hru, předtím zhruba před rokem pozatýkala policie, nevím 10 nebo 12.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Kauza stoka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kauza stoka 10 nebo 12 brněnských podnikatelů, komunálních politiků a tak dále, někteří z nich byli spojeni s hnutím ANO, to je pravda, někteří jsou ve vazbě, někteří to čekají na soud, uvidíme, jestli jsou vinni nebo nevinni, takže já se vůbec nechci bavit o tom, jestli jsou vinni nebo nevinni, to prostě nevíme, to rozhodne až soud.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Přesně no.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Policie šetří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Místopředseda Vokřál odstoupil, takže kauza mediální to je, no a plus minus všichni říkají, že za vším stojí ten démon.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jasně Faltýnek ano ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy a váš syn.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Po osobě přesně, přesně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak stojíte za tím vším?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, samozřejmě, to o sobě čtu každý den jo, já jsem byl, já začnu teďka takovým vtipem jo, já jsem byl vlastně předsedou kraje v Brně, byl jsem současně primátorem v Brně a byl jsem současně lídrem kandidátky do kraje v Brně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebyl.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, to je ten ten vtip a víte, za vším stojí Faltýnek to je pravda, vždycky to tak bylo. Já jsem přece s panem Babišem to hnutí zakládal a budoval a zakládal jsem většinu těch organizací na začátku v těch letech 11, 12, 13, když jsme to hnutí budovali a i Brno samozřejmě a je pravda, že jsem přivedl do politiky Petra Vokřála, bylo to sice až na druhý pokus, poprvé jsme ho oslovili s Richardem Brabcem v roce dva 13 po volbách, kdy Richard jako designovaný ministr životního prostředí hledá náměstka a Petra Vokřála já jsem znal dlouhodobě, protože jsem se s ním potkal v rámci komunální politiky, protože on byl ředitelem firmy Asa ve Vídni, měl na starosti vlastně celou Evropu a v Prostějově, kde já jsem působil v zastupitelstvu jsme udělali společný podnik vlastně s Asou, technické služby Asa Prostějov, do dneška to funguje, a tak jsem se seznámil vlastně s Petrem Vokřálem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A nabídli jste mu teda místo náměstka?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A nabídli jsme mu místo náměstka, on to tehdy odmítl Petr, ale za rok na to už se nám to podařilo ho zlomit a vlastně stal se lídrem v Brně, kandidoval, vyhrál volby a byl to úspěšný primátor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Primátor ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Média se snaží.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Odtud všechno pořád.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Vytvořit jakože Faltýnek bojuje s Vokřálem, to je nesmysl, my jsme spolu neměli nikdy žádný spor, a.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale malér se tam potom stal.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, malér se, malér, tak samozřejmě ještě, ještě dopovím, jak to vlastně bylo s tím budováním toho Brna, jo když říkají, Faltýnek, dovedl Švachulu a toho a toho a toho jo, no tak Faltýnek dovedlo Vokřála, Vokřál dovedl Richarda Mrázka, svého náměstka a Richard Mrázek dovedl svého kamaráda pana Švachulu, já jsem tehdy jako pana Švachulu neznal.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ten pan Švachula je ten hlavní obviněný v té kauze, /souzvuk zvuků/, takhle se tam dostal a on byl snad zastupitelský, v zastupitelství městské části Brno-střed.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ano, ano, on byl zastupitelem na Brno-středu, přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vy to tam neřídíte?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já řídím úplně všechno, vždyť jsem vám to říkal, já jsem byl primátorem, krajským předsedou a lídrem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, jasně, tak neřídíte, no ale uznejte, že protikorupční hnutí ANO, které bylo postaveno na tom, že se znásilňují veřejné zakázky, že se prostě stát a obce /souzvuk zvuků/ okrádají.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Stále to tak je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To bylo v roce 2012, se začaly fungovat, a to už je 8 let a po osmi letech, zdá se býti, že hnutí ANO je tradiční politickou stranou, protože jste, já nechci říct, že vy, ale, že jste prostě přitáhli lidi, kteří takhle v tomhle modelu žili. Ono každý den vyplavávají, vyplavávají informace, třebaže nějak brněnská restaurace už funguje, já nevím jak dlouho 10 roků /nesrozumitelné/ různí lobbisté a patří vašemu členovi a tak, no tak možná to jste už normální stranou.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já jsem, no tak do toho hnutí, který má dneska 3,5 tisíce členů, tak přišli různí lidé, já jsem dneska ráno se o tom bavil s panem Bartoníčkem z Aktuálně, což si myslím, že je seriózní novinář, tak uvidíme, jaký rozhovor z toho vznikne, ale, ale dával mně stejnou otázku, prostě lidem do hlavy nevidíte, je to moje zodpovědnost, já se jí nezříkám. Jednoznačně je to moje zodpovědnost, ale jako určitě do toho hnutí přišli lidi, kteří, kteří neměli jenom čisté úmysly, ale vy to na tom nepoznáte, vy to poznáte až je /vypípnutí/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, co mě teď zaujalo, co jste řekl, že hnutí ANO má 3,5 tisíce členů, víte, proč mě to zaujalo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Zhruba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že je to strašně málo na to, že jste tak veliká strana nebo hnutí máte 34 % preferencí, máte celou, máte 5 hejtmanů celou řadu starostů, ovládáte vládu, máte premiéra, je to strašně málo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale já si myslím, že to s tím nesouvisí jako, jak je to hnutí úspěšné. Víte to hnutí má, no ne, tak my jsme se přitom o tom bavili 100×. Předseda Babiš a od té hlavy se to odvíjí přece, když něco slíbil, tak to i udělal, měli jsme tady spoustu subjektů, kteří před volbami slibovaly, že nebudou zvyšovat daně, a pak je třeba zvyšovaly, ale já už nebudu konkrétní, protože to je pryč, většina lidí si to nepamatuje, ale my se snažíme prostě, co se řekne, tak ať se to i udělá, ať se to i zrealizuje a když se řekne, přidáme důchodcům korun, no tak se jim přidalo tisíc korun, zvedneme plat učitelům na 45 tisíc v roce 2021 a v roce 2021, i když je tato krize, no tak prostě bude plat učitele 45 tisíc, jasně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to je pravda, to plníte a teď víte, proč jsem myslel, že je to málo, protože na to, jak jste prostě mocní tak 3,5 tisíce lidí je hrozně málo, máme 10 000 000 obyvatel a logicky si říkám, pokud je to tak malé, tak to spíše přitahuje tyhle ty různé vykuky, kteří znají tu technologii, jak ovlivňovat veřejné zakázky, já se se dostanu do zastupitelstva jako třeba pan Švachula, tak si tam potom pohlídá svoje zájmy, kdyby to bylo masovější, tak by možná tihle vykukové neměli takovou šanci, jinými slovy ta otázka zní, proč nemají lidi zájem o politiku a upřímně, většina z nich, většina z nich považuje členství politické straně jako za špínu, že je to špinavá věc, že možná to přeženu, ale že slušný člověk to nedělá.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To máte pravdu, víte, že já vlastně se angažuju v politice komunální od roku 90. Byl jsem vlastně 20 let členem sociální demokracie a v Prostějově jsem fungoval jako zastupitel a radní a já jsem to vždycky bral tu politiku, jako, že když přijíždím dneska do toho Prostějova, bohužel jsem stále v Praze, ale když se dostanu domů, kde mám trvalé bydliště a vidíme vlastně, co tam po nás v tom městě zůstalo a někdo to, někdo z toho si může dělat srandu, jo ale já jsem třeba prosadil před 20 lety, že jsme prodali většinu bytového fondu těm nájemníkům, těm lidem za dobré peníze, za relativně nízké peníze a a ti lidé vlastně tím, že neplatili moc, tak měli potom na to, aby ty domy opravili a dneska ve městě neuvidíte moc, moc /souzvuk zvuků/, vy jste v Prostějově někdy byl?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Že jo, je tam.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je v zásadě výstavní město ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Vyřešená, kruháče, nový chodníky, ty baráky spravený a já jsem na to hrdý, i když spousta lidí se mi směje a dělá a posmívá se mně, tak já tam vidím prostě nějakou svojí stopu za těch 20 let

Jaromír SOUKUP, moderátor

Chápu, na tu otázku jste odpověděl tím, že vy takový nejste, no dobře. Ne to jo, já vám osobně věřím, já jsem bral tu otázku jaksi té gravitační síly všech politických stran, pro různé vykuky, kteří tam vidí, vidí a neviděl jsem, jak tomu čelit, tady jsem nadhodil tezi, že kdyby ty strany byly větší, tak možná by měly větší, větší imunitní systém tyhle ty, tyhle ty lidi vypudit nebo vyloučit nebo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale dneska, dneska se podívejte, že to stranictví jako nikoho netáhne. Jako ze všech stran vlastně ubývají členové i tradiční strany, ale už těch členů moc nemaj jo, to se týká i KSČM sociální demokracie, která má tradici 150 let, takže lidi, lidi, jako jsou znechuceni politikou a já se jim ani nedivím prostě, protože když třeba vidí jak, jaký je mediální hon už 7 let na našeho předsedu Čapí hnízdo do dneška nevyřešený, je to celý nesmysl, bublina účelová prostě kauza, já jsem, já jsem byl přece v ní, vždyť já jsem byl dvakrát vydaný sněmovnou, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím a to trestní stíhání bylo zastaveno, ale dobře.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Za něco, co vlastně byl, bylo úplně absurdní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, ale tak jako zase uznejte, když mluvíte o vašem předsedovi, že ten objektivní střet zájmů tam je.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale to není pravda, jak jste na to přišel, to může rozhodnout pouze soud, pane Soukup.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pane Soukupe.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to pane Faltýnku, přeci si nebudeme říkat.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pan Babiš, naplnil zákon.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Kterej přijala opozice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jiná věc.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Není to jiná věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Objektivní tam střet zájmů je, pan Babiš naplnil zákon, dal ty firmy do svěřenských fondů a je teď majitelem těch svěřeneckých fondů.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, když se, když se stal ministrem zemědělství Marian Jurečka, tak svoje hospodářství převedl na manželku a všeci byli v pohodě třeba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Chcete srovnávat Agrofert a?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ne, nechci, ale je to princip a mě by nikdy nenapadlo kritizovat Mariana Jurečku ze střetu zájmů a já jsem s Marianem spolupracoval jako s ministrem zemědělství 4 roky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou nesrovnatelné věci, oba dva to samozřejmě víme, jsou to nesrovnatelné věci já vím ale.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pan Babiš je prvním premiér, víte to, že je první premiér v historii České republiky od roku 1918, který nebere žádný plat za premiérskou funkci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak takhle, když máte majetek 20 miliard nebo 40 miliard nebo kolik má pan Babiš /souzvuk zvuků/, tak je to asi celkem jedno.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Ale tady jde o ten princip.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A pan Babiš naplnil zákon o střetu zájmů a pokud někdo, včetně vás to zpochybňuje, tak ať podá žalobu a rozhodne to soud.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nezpochybňuji to, ne, počkejte já nezpochybňuji to, že Andrej Babiš, co se týká Agrofertu, udělal krok převedení toho do těch svěřenských fondů, který vyhověl tomu zákonu a formalisticky řečeno, mu vyhověl.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A co měl udělat jiného teda? Vyhověl zákonu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale objektivně a teď z pohledu Evropské unie, je stále majitelem těch svěřenských fondů a může tedy ovlivňovat rozhodování té firmy své bývalé, která teď patří.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jak ovlivňovat?

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak já nevím.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

To jsou všechno dohady, spekulace, mediální hesla, všichni opoziční politici tady, buď 7 let říkají Babiš má střet zájmů, oznamují veřejnosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A myslíte si, že to nemají důvod?

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

No, já jako opozici chápu. Ale kdo to rozhodne, jestli má, nebo nemá střet zájmů, je pouze český soud a to je všechno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem tady byl, měl, byl jsem tady nadechnutý s nějakými argumenty, ale já jsem si zařekl, že do rodinných věcí a soukromých věcí politiků se nebudu žádným způsobem dotýkat, tak to dodržím, ale určitě chápete, proč to říkám, určitě chápete /souzvuk zvuků/, kdybych já chtěl jít do politiky, no tak tuhle televizi asi komu prodám, ten Agrofert opravdu prodat nejde, protože je to obrovská firma a pro prodej třeba, co si zase naivně někteří politici myslí, prodej takovéhle koncernu to trvá léta a počet potenciálních kupců na takovouhle věc je opravdu v jednotkách na celém světě, takže ono to zas tak jednoduché není, ale jinými slovy, já chci říci říci to, že musíte být připraveni na to, že to pořád bude téma, to pořád bude téma /souzvuk zvuků/.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já s tím nemám problém, já jsem připravenej to stále obhajovat takto, že byl přijat zákon, který, kterému bylo vyhověno a pokud se to někomu nelíbí, ať podá žalobu a rozhodne to soud, jinak jsou to jenom prostě výkřiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pravda je, že žádná žaloba neleží /souzvuk zvuků/, kdo má aktivní legitimaci, to udělat, o tom se můžeme bavit, ale budiž, žádná žaloba tam neleží.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

A víte, víte sám přece.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na druhou stranu.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Jak to bylo s dotacemi, že jo byly pozastaveny, /nesrozumitelné/ a pak prostě řeklo /souzvuk zvuků/ proplacený.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď není čas tohle rozebírat a když jste mi slíbil, že přijdete ještě jednou, tak doufám že po týhle debatě jo.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Určitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že to třeba rozebereme. Mimo jiné těší vás ty preference hnutí ANO? /souzvuk zvuků/

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Já odpovím jako vždycky jo, nepřeceňujeme, přijímáme tyto čísla s pokorou a pokud si veřejnost myslí, že vláda zvládla tu krizi dobře, o tom svědčí koneckonců ta čísla, kdy pánbůh zaplať za to, už jsem to tady dneska říkal, že prostě naši občané byli disciplinovaní, vstřícní, pokorní a společně jsme to tu první vlnu zvládli, doufejme, že nepřijde druhá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak já budu doufat, že stejně budete mluvit o té ekonomice a ekonomický dopadech, že zvládneme možná i sociálních a tedy profesor Žaloudík říkal psychosociálních, ten strašný strach těch lidí z toho, co všechno se může stát, že to teda zvládnete, ale ten boj bude dlouhý.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Víte, já když jsem, my když jsme sem přicházeli, tak vy jste se mě ptal, jak se mám a já jsem říkal, že jsem unavenej. Já jsem unavenej z těch neustálejch prostě článku každý den, jakej je Faltýnek zločinec.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nic příjemného to není a já se na to, vy jste se mě zeptal také jak se mám a já jsem na to odpověděl větou, mám se, jak si zasloužím, možná to platí i pro vás.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Platí a já si nestěžuju, já si nestěžuju, protože politik samozřejmě je pod drobnohledem 24 hodin denně, ale už mě to jako trošku unavuje, ale já to vydržím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na psychiku člověka to není nic příjemného, neustále si o sobě číst a slyšet, že.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Pořád to stejný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zvláště, když, no dobře tak jo, tak moje témata jsou vyčerpaná, náš čas také, já jsem vám chtěl moc poděkovat.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Víte co jsem dělal, když byl virus?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

O víkendu, když jsme nikam nemohli chodit, maloval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Maloval jste a to jste mi dal několik obrazů a mám je pověšené.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Připravoval jsem se na další výstavu na podzim na Slovensku, pokud nám to samozřejmě situace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo, my jsme vlastně v jedné debatě hovořili o tom, že chystáte výstavu na Slovensku, ta byla kvůli té situaci zrušena, takže /souzvuk zvuků/.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Naplánováno, domluveno, ale bohužel přišla pandemie a.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak ať se vám daří.

Jaroslav FALTÝNEK, 1. místopředseda hnutí /ANO/

Děkuju za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vážení diváci, vám děkuji za pozornost.