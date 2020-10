Rozhovor s předsedou SPD Tomiem Okamurou o krajských a senátních volbách

Exkluzivním hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa byl předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tématem tentokrát nebyl primárně koronavirus, ale převážně politika, konkrétně krajské volby, výsledky a také to, co tyto výsledky znamenají pro politiku v příštím roce.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 6. října 2020.

Pane Okamuro, moc děkuju za to, že jste přišel a já vás považuji za jednoho z vítězů voleb, v uvozovkách samozřejmě, hnutí ANO vyhrálo volby, ale oni mají trošku problém teď dávat dohromady ty koalice, když se podívám na ta čísla, tak jste obhajovali dva krajské mandáty, tedy mandáty, dva mandáty v krajských zastupitelstvech a získali jste jich 35 a Svoboda a přímá demokracie o 33 % nebo o 33 mandátů více. To je opravdu fakticky jeden z vítězů voleb, tak vám gratuluju a proč to je? Proč se vám tak daří?

No, tak děkuju, děkuju za ta příjemná slova. Já bych chtěl poděkovat.

To jsou fakta, prostě to jsou fakta, vám se to povedlo ty volby.

Tak já bych chtěl poděkovat, protože jsem tady poprvé po volbách taky všem našim voličům, že přišli k volbám, děkuju vám moc, že jste nás podpořili a my teď samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom prosazovali náš politický program i na krajské úrovni, jinak pro mě je to příjemná zpráva, já jsem si všiml, že těch mainstreamových médiích to schválně zamlčujou a zatajujou, že jsme vlastně počtem hlasů jsme skončili čtvrtí, počtem mandátů jsou to ty čísla, o kterých jste hovořil, měli jsme obrovský nárůst a pro mě je to potvrzený.

Druhý největší nárůst, největší nárůst měli Piráti, kteří získali o 88 mandátů více a měli to srovnatelné jako vy, oni měli 3 krajské zastupitele, ta strana prudce roste teprve v posledních čtyřech letech a získali jich 91 a pak jste byli jako druhý nejúspěšnější vy ze dvou na 35, to jsou objektivní fakta.

No, já to hodnotím tak, že se ukázalo, že náš program mluví jasnou řečí, že má SPD skutečně, má pevnou pozici na české politické scéně, protože ty krajské volby, a vy to sám víte, pane řediteli, jsou mnohem obtížnější než ty sněmovní volby, protože ta strana musí být více zakořeněná v regionech a pro mě to bylo velmi milé překvapení ten výsledek, samozřejmě mohlo to být lepší, ale já jsem spokojen s tím, že máme ten obrovský nárůst a ještě jednou jsem chtěl poděkovat voličům a myslím, že je to dobrá výchozí pozice pro sněmovní volby.

Ono to vychází, vy jste někdy obviňován z toho, že tu politiku děláte pro peníze, ne snad jako vy, ale že vaše, vaše hnutí SPD jako dobře umí počítat, to znamená asi dobře spočítáte, kolik dostanete za mandáty, kolik dostanete za jednotlivé hlasy a hlídáte si ty výdaje a tak, no tak máte radost i z finančních důvodů ne?

Přesně vy jste to upřesnil, protože já, protože se pohybuju v byznysu celý svůj život a v podnikatelském prostředí, proto já umím postavit vždycky zdravý rozpočet, který není deficitní a vždycky všechny výdaje jsou kontrolovány tak, aby přesně šly tam, kam.

Jako já na rozdíl možná od jiných novinářů vás úplně nepodezřívám z toho, že byste vy dělal politiku pro svoje vlastní obohacení, ale to že. A to, že dobře umíte počítat, to je, to je asi fakt.

Tak samozřejmě protože, protože tak já myslím, že veřejnost ví, že já podnikám v cestovním ruchu 25 let.

No, tak to jste možná dopodnikal teďko ne, protože cestovní ruch jako je.

No, tak teď je to samozřejmě obtížné, protože japonští turisté nemohou sem jezdit, ale po těch 25 letech podnikání všichni ví, že já jsem zcela zabezpečený člověk ze svého vlastního podnikání.

Ono se někdy říká, že, že v penězích neexistuje pocit nasycení jo, že to, že někdo je zabezpečen, vůbec neznamená, že některé věci nedělá pro peníze, protože má pořád hlad jo.

No, pro někoho to tak být může, ale já v každém případě vždycky oni, vždycky oni, tady je to taková jako v tom politickém prostředí, vytváří, hlavně jsou to média, vytváří takovou vždycky negativní atmosféru, přitom já si myslím, že bychom měli přinést spíš pocit sjednocování, pozitivní, pozitivní pocit, teďka lidi se cítí v nejistotě a my jako SPD chceme sjednocovat, já jsem právě vyzval i předsedy ostatních stran, abysme si sedli k jednomu kulatému stolu.

Tak pojďme, pojďme k těm volbám, první poznámka a první dotaz, hnutí Trikolóra, Václav Klaus a vy, to jsou takový, jak to říci, dva kohouti na jednom smetišti, zcela evidentně jste se prali o podobného voliči, prali, takhle Trikolóra vám chtěla evidentně některé voliče odlákat, to bylo zřejmé, ta rétorika byla podobná i vaše osobní střety před televizními obrazovkami nebo vzkazy přes média tomu svědčily a Trikolóra neuspěla, no neuspěla, má zhruba okolo tří procent hlasů, což zase není úplná nula, ano získali jednoho krajského zastupitele, což je tedy hrozně málo, proti vám jsou to takový, jak to říci trpaslíček a máte z nich obavy do sněmovních voleb?

Tak já si myslím, že ty volby a voliči jasně ukázaly nejenom co se týče Trikolóry, já jsem se na účet Trikolóry vůbec ani po volbách nevyjadřoval, protože přece jenom když někdo získá jeden krajský mandát a ještě navíc v koalici a ještě díky panu Valentovi na, ve Zlínském kraji, což byla strana soukromníků, tak, tak to si, tak to si myslím, že je zbytečné jakkoliv komentovat, když my jsme měli 35 násobně lepší výsledek, ale takže spíš, spíš mě zajímá výsledek těch parlamentních stran, protože nemá smysl.

Tak nechcete komentovat Václava Klause, no dobře.

Já vám na to odpovím, já myslím, že voliči ve volbách ukázali, kterou, které straně věří, která strana má tu důvěru, která strana má vlastně, má vlastně volební šance a jenom bych k tomu dodal teda jednu věc, když už mě k tomu vyzýváte po druhé, já bych chtěl vyzvat všechny vlastenecké voliče, aby se sloučily pro sněmovní volby pod hlavičku SPD, protože ty sněmovní volby jsou o něčem jiném. Tam každý propadlý hlas je problém a každý propadlý hlas posílí jiné strany a to je problém, takže teď je důležité, aby žádný hlas nepropadl a ty strany co skončily pod tou metou.

Já vím, ale pane Okamuro, počkejte tím trochu ztrácíme část, protože sněmovní volby jsou až za rok, těch příležitosti bude strašně moc, ale možná ty krajské volby něco jako naznačily, já, když to vemu, tak hnutí ANO, tak ono utrpělo vítězství, já bych chtěl říci Pyrrhovo, ale řeknu Paroubkovo vítězství, sice vyhrály volby, ale moc velké vítězství to není, protože to vypadá, že sestavení těch krajských vlád tedy hejtmanů a členů krajských rad bude pro ně velmi obtížné a skoro nemožné, jak vidíte výsledky hnutí ANO vy? Měli zhruba 21 % fungovali nebo 21,8 a kandidovali samostatně, to znamená nemůže se k tomu připočíst i účast v různých koalicích, a to nevolila Praha.

Tak takhle hnutí, jelikož nevolila Praha, tak když budeme hodnotit pouze krajské volby, tak hnutí ANO v podstatě obhájilo své pozice a oni nemají v podstatě ani víc ani míň.

Oni mají o dva víc, což v počtu 178 krajských zastupitelů je jaksi malý rozdíl.

Je to plus minus stejné, takže se ukázalo, že ať v případě hnutí ANO nebo ať v případě SPD ty neustálé útoky z těch stran, z těch stran takzvaného demo bloku, tak v podstatě nezabírají, protože pořád ty preference jsou u toho hnutí ANO plus minus stejné, my když si to srovnáme třeba s tím výsledkem, který jsme měli v jiných volbách než v těch krajských, protože tam se před čtyřmi lety byli úplně nový, tak jsme v podstatě taky na svém a vlastně i odborníci se shodují, že náš výsledek v krajských volbách pro ty volby, které budou za rok, pro ty klíčové znamená, že SPD má kolem 10 11 %, protože tam vlastně nebudou kandidovat ty krajská sdružení, přijde víc lidí, takže v podstatě, jak ANO je na svém plus minus, SPD na svém plus minus, co se týče celostátní preferencí, no a teď samozřejmě ti, co nejsou na svém a to jsou evidentně KSČM a ČSSD.

Pojďme k tomu hnutí ANO, tak tam je, tam bylo vidět, já nevím, díval jste se na ten projev Andreje Babiše po volbách v sobotu odpoledne?

No, nedíval jsem se, protože já jsem měl tolik rozhovorů s médii kvůli tomu, že...

Vy jste měli taky volební štáb v tu samou dobu samozřejmě asi ne, ale i třeba zpětně na internetu nebo v televizi, to bylo takový zvláštní, on jako z povinnosti poděkoval voličům to asi ano a pak tak jako nervózně a útočně tu zaútočil na toho novináře, tu zaútočil na jiného novináře, tu zaútočil na všechny ostatní strany, že je to spiknutí proti Babišovi, byl to takový galimatyáš myšlenek pana premiéra, které byly zcela evidentně rozházené, bylo to všechno jiné než vítězný projev.

No, zaznamenal jsem reakce na ten projev, já protože jsem ho neviděl, tak k tomu můžu jenom dodat to, že já jako za SPD já, já bych jako nerad útočil na ostatní a nerad bych vyvolával nějaké spiklenecké teorie, já se chci soustředit na práci pro občany, prosazovat program a být prostě pozitivní, já vím, že ty.

Takže tomu kritizování ANO nebo Babiše se tak jako vyhnete raději?

Ne, ne, ne.

Z pohledu budoucnosti nebo?

To jste teďka nerozuměl té odpoví na mé otázce, já říkám, že než jako vyvolávat spiklenecké teorie a prostě nadávat všem okolo, já jsem ten projev teda neviděl, tak, tak jenom všeobecně říkám, že já jsem spíš jako člověk, který se snaží šířit pozitivní náladu a spíš jako snažím jednat o tom programu s ostatními, protože lidi si myslím, že od nás očekávají, abysme jim zlepšili životy a o to já se snažím a na to se chci soustředit do budoucna.

To chápu, no tak dobře, tak já vás budu nutit jako do otázek, který asi vám úplně jako nevyhovujou.

Ale, ale teď taková teorie, Andrej Babiš zcela evidentně zlikvidoval KSČM a ČSSD, to, to účastenství ve vládě je těžce poškodilo, protože hnutí ANO vypadá, že se z pozice nějakého já nevím středového nebo hnutí pro všechny přesunulo do evidentně levicových vod a tam tedy KSČM i ČSSD shořely, co z toho jako vyplývá, pokud to půjde takhle, tak oni pravděpodobně do té sněmovny se nedostanou, v krajských zastupitelstvech, jak sociální demokraté, tak snad kromě Martina Netolického, tak komunisté hrají už marginální roli, tam už se s ním nemusí počítat.

Tak mně z toho vyplývají dvě věci, zastavím se jednou větou u každé z těch dvou stran. Za prvé u ČSSD si myslím, že to není tím, že by je likvidoval Andrej Babiš, ale myslím si, že je to mimořádně slabým lídrem, protože se ukázalo, že Jan Hamáček je člověk evidentně na základě voleb, který prostě nedokáže oslovit v podstatě voliče, přestože má obrovský mediální prostor, má obrovský mediální prostor, ale, ale, ale v podstatě, ale v podstatě lidé, lidé a zcela oprávněně musím říct, lidé za ním nevidí žádnou práci jo a musím zcela oprávněně, protože on mluví, ale ve skutečnosti, protože já jsem v té sněmovně, ty činy chybí, anebo když činy dělá, tak je dělá hlavně proti lidem. Jestli ještě můžu jednou větou, KSČM, já si myslím, že by udělali lépe, kdyby, když šli podporovat tuto vládu, tak, aby do ní vstoupili otevřeně, protože kdyby KSČM mělo stejně jako ČSSD, mohlo, mohlo otevřeně komunikovat třeba přes své ministry ta témata, tak by skutečně podle mě lidi měli větší pocit, že mají na něco více vliv, a protože KSČM má podle mě relativně konsolidovanou základnu...

To vypadá, že nemají, protože ten počet, ten výsledek voleb je opravdu katastrofa.

Já jsem to ale myslel trošku jinak, jestli jste se sledoval můj myšlenkový tok, tak ano oni jim ubývají, ale oni v podstatě by měli mít konsolidované, já myslím, že by jí mohli mít, kdyby měli skutečně, ty lidi cítili, že vliv na tu vládu mají otevřený jo.

By měli jako komunisté vstoupit do vlády?

Já si myslím, že kdyby oni byli otevřeně v té vládě a měli ministry, takže by dokázali mít stabilnější pozici než třeba ČSSD, který je úplně programově vyprázdněný.

No, ale tak to já chápu, akorát to zase nechtěl Andrej Babiš, že jo, to je, to bylo zcela nepřijatelné pro sociální demokraty.

No, tak hodnotíme KSČM...

No, jasně, mimochodem v téhle té souvislosti váš konkurent a já ho fakt beru jako vašeho konkurenta, že soupeříte o podobného voliče nebo o podobnou skupinu voličů, Václav Klaus řekl, půjdu do vlády s kýmkoliv, mně je to jedno, být v opozici nemá cenu, to mě zaujalo, to podle mého názoru byl úplně první, který to řekl.

No, tak já si myslím, že to není správný výrok, protože nemůže, třeba my v SPD všeobecně známo, že pro nás je na prvním místě prosazování našeho programu, nicméně nikdy bychom nešli do vlády třeba s korupčníky. To, že těžko můžeme do vlády s někým, kdo prosazuje migraci, jako je třeba ČSSD, ale já vám na to odpovím, vy pořád už tady poněkolikáté říkáte, že soupeříme o voliče, ale ty volby přece ukázaly přesný opak toho, co říkáte. SPD narostly mandáty, neubyly. Ten, kdo šel o stupínek dolů a o zásadní, a toho si média nevšímají a ODS, ODS, která měla ambici být hlavní opoziční stranou, z toho demo bloku myslí, my jsme taky opoziční strana.

ODS ztratila 23 mandátů.

No jasně a hlavně spadli z druhého na třetí místo, to znamená ODS vlastně to je.

Myslíte, že jejich voliči přešli k Václavu Klausovi?

No, tak jelikož Václav Klaus měl v celostátním průměru asi 2,3 %, to znamená a SPD neoslabilo a oslabila ODS, tak je přece, SPD naopak posílilo...

Vy naznačujete, že vám ne, ne neublížili.

To je přece jasné statisticky.

Já vás k tomu trochu jako ponoukal, že soupeříte o stejného voliče a vy se tomu vyhnete a řeknete ne...

Já jestli to můžu dopovědět, takže ten, kdo mu, má horší výsledek a evidentně soupeří o stejné voliče, je ODS a potvrzuje se to, co jsem říkal, že Trikolóra je programové béčko ODS a voliči si to vyhodnotili, protože znovu opakuji, že SPD naopak narostlo.

No dobře, to jsou vaše závěry...

Navíc ta Trikolóra měla 2 celý něco, že jo, to znamená, oni někomu mohli vzít maximálně půl procenta, procento, že jako a to podle mě vzali ODS a je to jasné, že jo.

Pokud vezmeme, že chování voličů bylo nějakým způsobem vyslání signálu politickým stranám, jak teď voliči uvažují a ta situace hospodářská, sociální, zdravotní se teď zcela evidentně bude zhoršovat. Ten postupující, ta postupující pandemie koronaviru, zhoršující se zdravotní situace, zhoršující se všechny možné parametry, směřující k tomu, že se bude dělat opatření, že se budou muset dělat opatření, která do, ve svém důsledku poškodí ekonomiku, je zřejmé, tohle téma ekonomické, zdravotní, bude předurčovat volby příští rok.

Určitě.

Co si myslíte, že to znamená a teď ještě jedna poznámka, pane Okamuro, ty krajské volby mají jeden velký rozdíl oproti sněmovním, a to, že v nich nefunguje, nefiguruje prezident a prezident pořád dokola říká, pověřím sestavením vlády vítěze voleb, lze předpokládat, že prezident pokud by byl nucen nějakou koalicí nebo domluvou stran jmenovat předsedu vlády, který bude odlišný od vítěze voleb, tak to prostě neudělá.

Tak a teď jděte k zajímavému tématu a už si toho všimli i spoustu komentátorů, že v podstatě já jsem ty komentáře taky četl, že v podstatě ty krajské volby skutečně ukázaly, kdo má jasnou volitelnost do sněmovny a kdo ne a jak to může být a ty strany takzvaného demo bloku to velice rychle pochopily a už na to byly připraveny, takže teď se ukazuje.

Demo blok je pro vás ODS, Piráti, Starostové, KDU, to je ten demoblok?

A TOP 09.

A TOP 09.

A oni pochopili, že ty krajské volby ukázaly, že do sněmovny má zcela reálnou šanci ti, co se stoprocentně dostanou, tak je hnutí ANO, SPD, potom se sloučí, chtějí se sloučit ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do jednoho bloku a do druhého Piráti a STAN, protože díky té Hontově metodě, Dontově metodě, kterou se počítají výsledky sněmovních voleb, tak ten, kdo má hodně procent, tak se mu připočítá kvocientem víc mandátů.To znamená teď to vypadá, že se dostanou, stoprocentně je jasné, že se dostanou tyto čtyři subjekty, dva velké bloky, SPD a ANO, a pak je otázkou, jestli se dostane KSČM a ČSSD, ale už nikdo jiný je jasné, že do té sněmovny nemá šanci se dostat, to znamená.

Asi máte pravdu.

A teď už počítají, že teďka v té přepočítávací metodě, a to si myslím, že je jeden z nezajímavějších point týhle tý diskuze, kterou tu teďka vedeme. Oni počítají právě tou Hontovou metodou, že když tyto dva bloky dostanou tím kvocientem, víte, že můžou těsně překročit tu stojedničku a pak, že vlastně zbude SPD a ANO.

No právě, a tam to směřuje, protože pokud to půjde takhle, pokud to půjde takhle, tak lze očekávat, že ČSSD a KSČM se buď nedostanou a nebo budou velmi slabý a lze očekávat, že prezident republiky jmenuje vítěze voleb, což lze očekávat, že bude Andrej Babiš, pokud se nepodaří opozici vytvořit nějakou společnou kandidátku nebo něco podobnýho a pak to vypadá a já nevím jak, o kolik to vyjde, že vy budete důležitější a důležitější, protože skutečně se zdá, že vaše podpora neklesá, byť by si to asi vaši konkurenti přáli, vaše podpora prostě neklesá, to se podle mého soudu těžko změní do parlamentních voleb.

A teď je právě ten problém, že pakliže by stojedničku získali ty dva bloky takzvaného Demo bloku, tak v podstatě to pro Českou republiku znamená přijímání migrantů, znamená to islamizaci, tyhle ty jejich, já jim říkám normálně narovinu extrémní nápady, znamená to konec vlastně svobody a suverenity České republiky, ano.

Až takhle to chcete říct, jako když by Piráti, ODS, KDU a tak sestavovaly vlády, tak to znamená konec suverenity Český republiky? Vždyť to je hloupost.

No vždyť víme, jak hlasují ve sněmovně, hlasují pro všechny evropský směrnice...

To je hloupost.

Jejich europoslanci hlasovali pro přijímání migrantů z Afriky v loni na jaře v Evropském parlamentu, vždyť to je prostě.

No, tak proto mimochodem hlasovala i europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM, ale, ale prostě já chci říct, že teď to bude souboj o to, a proto já opakovaně vyzývám, protože to co říkají politologové, odborníci, komentátoři, tak říkají, že se Trikolóra žádným případě už nemá šanci se dostat, že je to propadák.

To nevím.

To znamená teď je teda problém, ne toto říkají oni, jako já to, já to nebudu komentovat a teďka je teda problém, že proto já vyzývám, aby se všichni vlastenci vlastně spíše i občany sdružili pod hlavičkou SPD.

To myslíte jako lidi nebo nějaký jiný strany? Tím naznačujete, že budete brát na kandidátky jako osobnosti jinejch stran, abyste posílil nebo takhle?

Tak my tu metodu máme jinou, už jsme jí ukázali, členem hnutí SPD se stal Jaroslav Foldyna. Člené, členy se stalo i úspěšné moravskoslezské sdružení hnutí Za lidi, mimochodem mají starostu Mošnova, třeba jak je tam to letiště další, plně se už integrovali do SPD, protože ve sněmovních volbách, jak jsem říkal, tam je ta přepočítávací metoda, to znamená čím víc dostanete přes 10 % a my jsme měli skoro 11, tím se vám načítají mandáty. To znamená a všechny hlasy co propadnou stranám do pětiny, tak vlastně posilujou Piráty.

Já jsem totiž tu debatu začal tím, že umíte počítat a teď jsem to bral na ty peníze, ale já jsem chtěl dovést tu debatu k tomu počítání, co budete dělat v příštích volbách, protože vy to máte v hlavě, vy máte spočítaný ty mandáty, jak to funguje, Dontovu metodu znáte skoro jako statistik, já vás na to dobře známe, neradno Tomia Okamuru podceňovat, to tedy si opravdu myslím, že ne, a takže to je jako cesta?

I když to podmiňování je dobrý...

Vy z těch kalkulací, vy jste jaksi člověk, který si to dobře umí spočítat, který to dobře umí odhadnout, ale já myslím ta cesta s těma jinejma stranama, protože přesně to chtěl dělat Václav Klaus, tudy půjde SPD.

Tak a já jsem, my už to děláme, když jsem dal ty konkrétní příklady, já jsem znovu vyzval všechny vlastenecké nejenom občany, ale i politická sdružení, aby se integrovali do SPD, aby se schovali pod hlavičku SPD, protože tím, že tím, že vytvořili ta ODS, Piráti, ty budou vytvářet podle všeho ty dva bloky.

Myslíte, že budou, budou?

No, budou se snažit, protože oni ví, že je to jediná šance při tý Dontově metodě, získat tu stojedničku oproti hnutí ANO, případně SPD.

To je celkem jedno jo, protože podle mého názoru, když nevyhrajou volby, tak prezident, prezident Zeman prostě nikoho jinýho než Andreje Babiše nejmenuje a vymalováno, to tak bude.

Tak v prvním kole.

Když nevyhraju volby.

V prvním kole určitě, protože prezident Zeman jasně řekl, že první šanci dá premiérovi, respektive vítězi voleb a teď je jasné, já to znovu ještě zopakuj, aby to bylo jasné, že jelikož je v tuto chvíli jasné, že když se vytvoří ty dva bloky, tak už tam stoprocentně má, má šanci být jenom ANO a SPD a pak možná ČSSD nebo KSČM, tak je třeba ta matematika je úplně jasná, proto je potřeba maximálně sdružit ty hlasy vlastenců maximálně, protože jestli tu budou vládnout Piráti s ODSkou, no tak to je nejděsivější představa, kterou já mám, protože to je prostě anarchie, konec, korupce.

Dobře, to já nevím. Do toho bych se nerad teda zabředával. Andrej Babiš zůstane na svém, tam to vidíte, že oslabovat nebude?

Máme rok do voleb, to znamená ta doba je strašně dlouhá a já si myslím, že.

A co by ho mohlo oslabit? Tak to je samozřejmě situace, která teď v našem státě je, ona může oslabit koneckonců i vás, i když nevím, vypadá to, že pravděpodobně se děje přesný opak, a to je tedy situace s covidem a zdá se, že to je jenom zdravotní, zdravotní problém, ale vůbec to tak není, je to společenský, ekonomický, je to prostě obří problém, který zatím, zdá se neumíme zvládnout, tak to prostě je.

Tak máte pravdu, že naopak volby ukázaly, že hnutí SPD posílilo a ještě jednou děkuju všem voličům, ale k té vaší otázce, vy jste jí dal v úvodu, co může způsobit propad preferencí hnutí ANO, ano je to určitě ta ekonomická situace, která se čím dál zhoršuje a bohužel hnutí ANO dělá všechno pro to, aby se zhoršila a já jsem opakovaně konstruktivně my jsme podali 45 zákonů na podporu slušných pracujících lidí, důchodců, invalidům, matek samoživitelek, prostě a všechno ta vláda, hnutí ANO, ČSSD s KSČM hází pod stůl. Prošly nám drobnosti, to je třeba zrušení daně z nabytí nemovitosti, teď ta paušální daň pro živnostníky, která zásadně zlevní podnikání živnostníků, už je tam druhý, třetí, no takže doufám, že nám to projde, vláda si osvojila návrhy SPD, což je dobře.

Ale zbytek, zbytek se s váma nebaví, mimo jiné lidovci hned řekli, že budou jednat o koalicích v krajích se všemi kromě SPD, to vás bude čekat i v těch, i v těch parlamentních stranách, že se taková jako černá ovce, že jste tak trochu převzali tu, tu pozici KSČM, kdy všichni říkali ne, ne, bavit se s KSČM je fuj, to mi dělat jako nebudeme, teď to vypadá, že to přebíráte vy.

No, tak musíme.

Teď půjdeme k tomu covidu.

Já si myslím, že ta situace je přesně naopak, my jsme naopak říkali, že nepůjdeme do koalice se stranami, se stranami, se stranama, který mají, které mají korupční politiky, což je ODS a ČSSD, ty, těm ostatně hrozí soud, že 16 let vězení za rozkrádání, dále jsme říkali a dále KDU-ČSL podporuje přijímání migrantů, jak víte, příští rok mají vzniknout řeknou 4 migrační centra v České republice nová, takže.

Pane Okamuro, se mnou na to, s tím, s tímhle jako nechoďte, my jsme si to už říkali v několika pořadech no.

Krátce řečeno, i my si vybíráme to, aby to byly programově blízké strany, ale já jsem jenom chtěl odpojit otázku, takže ta ekonomická situace tady skutečně zhoršuje, protože vláda odmítla přijímat ty konstruktivní návrhy na pomoc pracujícím občanů, takže bude přibývat nezaměstnaných, lidí v sociální a ekonomické nouzi, a to tahle ta laxnost té vlády musím říct, že může zlomit vaz skutečně ve volbách a já z toho nebudu mít radost úplnou, protože sice výsledky SPD teď to ukázaly ty volby, právě skončené stoupají a SPD posiluje, ale my potřebujem taky mít s někým prosazovat náš politický program.

Se tady celou dobu o tom bavíme on, oni vás nechtějí, bavit se s SPD, ať už na krajské nebo celostátní úrovně je fuj, ale tak jak jsme to tady zkalkulovali, tak zdá se, že pro hnutí ANO budete jediný přirozený spojenec, pokud ty volby v těch příští rok dopadnout, tak jak zhruba se dá teď čeká, protože KSČM a ČSSD už jsou, zdá se takřka zlikvidování.

No, pane řediteli, tak znovu, já vím, že mi dáváte jako trošku nahrávku, protože sám víte, že naopak oni chtějí s SPD, protože v Ústeckém kraji vládla uplynulé volební období koalice KSČM, ČSSD a SPD, za nás tam právě u ČSSD žádné rozkrádačky nedělalo, my jsme to pohlídali, dále třeba v městě Kopřivnici jsme v koalici s ODS, dokonce je tam Pirát v koalici a třeba v jedné obci v Karlovarském kraji jsme v koalici i s KDU-ČSL. To znamená, oni vždycky mluví a v Kladně jsme ještě do 14 dní zpátky jsme vládli společné s hnutím ANO a s ODS, protože když se domluvíme na programu SPD, že se bude prosazovat a nebude tam korupce, tak oni se jsou schopni domluvit, takže jedna věc je, to jsem vám chtěl říct a vy to moc dobře víte, předvolební proklamace a velkohubá gesta, druhá věc jsou reálné počty hlasů a pak se rádi všichni domluví, protože programy, protože všichni ví, že SPD má vynikající program.

Ale takhle nemusíme z toho tedy dělat jako předvolební agitku, protože volby jsou teď v nedohlednu.

Já vám chtěl jenom vrátit ten váš argument, že ta realita je jiná a sám jste uznal, že jste to nevěděl.

Já vám kladu, kladu provokativní otázky, abyste se rozpovídal, ale teď ten covid. Ono to opravdu nevypadá dobře. Ono ta čísla hospitalizovaných, zemřelých i lidí v těžkém stavu pořád prostě stoupají a nezdá se, že by ty úplně základní opatření, který se udělaly zhruba před třemi týdny ty roušky ve vnitřních prostorách a tak to dokázali snížit, možná, že to trochu zabrzdili, ale snížit to nedokázali a je zřejmé, že vláda musí postupovat dalšími a dalšími opatřeními, mimo jiné proto, že ta chytrá karanténa a tyhle ty věci, trasování a tak, de facto zhavarovali a teď už plní akorát podpůrnou, podpůrnou úlohu, ale hlavní část práce neboť omezení toho viru je na těch celoplošných opatřeních, kam to půjde?

Tak.

Stalo se to, co to, co se teď přijalo, bude to jako stačit?

Tak platí to, co celou dobu říkám. Chraňme skutečně ohrožené skupiny, nevyvolávejme paniku, nezastavujeme ekonomiku, ať můžu lidi pracovat a žít, protože stát to neufinancuje ten, ten deficit co navrhuje vláda pro příští rok, přes 300 miliard korun, to se začíná vymykat z ruky úplně už ty finance, je to mimořádně nebezpečné, to znamená dochází na moje slova, to co jsem teďka řekl, opakuju pořád jako mantru a ukazuje se, že to je správný směr, zároveň abychom chránili ty ohrožené skupiny, tak musíme dodržovat určitá pravidla.

Já vím, ale teď to vypadá, že tahle ta rétorika nechme to být.

To jsem neřekl.

Lidé se promoří, budeme chránit.

To já jsem nikdy řekl.

Tak máme několik možností, pane Okamuro. Máme chytrou karanténu, kdy každý nakažený bude masivní testování, což se neděje, každý nakažený, který se identifikuje, se vytrasujou ty jeho kontakty, které mohl nakazit a ty se dají do karantény nebo otestují a zbytek společnosti bude fungovat, to je za námi, to se prostě nepovedlo, to se prostě nepovedlo, to je fakt anebo tedy máte druhou možností, jít těmi plošnými opatřeními. Jinou možnost jako nemáte, vy říkáte uděláme chytrou karanténu, budeme chránit ohrožené skupiny a zbytek necháme být.

Tak tak vy taky musíte říct, že vláda to přece jenom na začátku léta podcenila a na tom už se shodují i odborníci, to znamená teď se mě ptáte.

Vycházíte, vycházejme z toho stavu, který teď máme.

Přesně a ten stav byl bohužel způsoben tím opomenutím a já už se tady nebudu opakovat v pořadu, protože my jsme navrhovali řadu opatření, třeba tu novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by dokázala udělat prostě spoustu opatření v lokálních záležitostech a Andrej Babiš nám, Andrej Babiš nám před létem potom řekl, že se nechal unést, ale přece se nemůže nechat unést, když se jedná o ekonomiku a prostě sociální ekonomickou situaci 10 000 000 lidí. To znamená, já vždycky říkám, ať to řídí odborníci a ne prostě nějaký marketéři a znovu říkám, teď v té situaci, do které nás, bohužel musím říct vláda těmi, těmi, řekl bych, až bych řekl chaotickým opatřeními nebo neopatřeními dostala, tak skutečně teď hlavně říkám, měli bychom dodržovat určité rozestupy.

No, ale ono to nebude stačit už teďko, ten počet nakažených je prostě příliš vysoký, to reprodukční číslo, to znamená pořád to stoupá.

Já bych to ještě dopověděl jo, to znamená, já si myslím, že je důležité být ukázněný ve vnitřních prostorách, dodržovat rozestupy, mýt si hodně ruce, nevyvolávat paniku, protože pro drtivou většinu občanů ty nemají, i ti ti pozitivní nakažený přes 80 % nemá žádné příznaky, proto nechme lidi, nechme lidi pracovat, nechme lidi ekonomicky, sociálně žít a soustřeďme jsme se plně na ochranu, abysme měli ty základní.

Já tomu nerozumím, tak vy říkáte, že promořování nechcete a současně mně říkáte, že lidi mají mít stejnou aktivitu jako kdykoliv předtím, to spolu.

Ne tak já vám to dovysvětlím, já rozhodně nikdy neřeknu, že máme nechat společnost promořit, ale druhá věc je, že ta společnost přece přirozeně promořuje a to říkají odborníci a není nutné vyvolávat paniku.

To je to samé, no tak vy říkáte, no tak se to bude přirozeně promořovat, já říkám promořovat, to je slovíčkaření, protože vy říkáte, že nebudou opatření...

Můžu vám to vysvětlit? Ten, kdo řekne, že se má, že nemáme dělat opatření, promořit, tak tady posílá skutečně spoustu seniorů, spoustu lidí s vysokým tlakem, diabetem...

Ale já tomu jenom nerozumím.

A to já si opravdu, opravdu na triko nevezmu...

Takže chránit ty jako seniory, lidé s těmi různými nemocemi, o kterých odborníci tvrdí, že zhoršují ten průběh, to je ten vysoký krevní tlak, cukrovka...

Proto vám říkám, že bohužel na základě toho, že ta vláda opomenula přes léto ta, ta základní opatření a vzbuzovala se tady v podstatě jenom panika, tak dneska, bohužel znovu říkám, je potřeba být ukázní ve vnitřních prostorách, mýt si hodně ruce a dodržovat rozestupy, potom samozřejmě je potřeba chránit a ministerstvo by mělo dát jasné návrhy opatření pro ty ohrožené skupiny. To, že aby, jakým způsobem se chovat, aby se minimalizovaly ty problémy, protože skutečně mimochodem hrozí to na základě toho, že to vláda před, těsně před tím letem podcenila, že ty lékařské kapacity, které se mají věnovat i jiným nemocem.

Já bych chtěl mít jenom jasno, co navrhujete. V tuto chvíli je potřeba udělat kroky k tomu, aby bylo zmenšeno množství toho viru v populaci a zpomalilo se jeho šíření.

Vždyť jsem vám řekl tři opatření, takže rozestupy, ukázněnost ve vnitřních prostorách a hodně si umývat ruce, ochrana ohrožených skupin, nevzbuzovat paniku jako a samozřejmě ještě vám dodám.

Takže celoplošná opatření ne?

No, tak ty tři věci jsou celoplošná opatření, jako rozestupy...

Abysme se zase nehádali, a když to nebude stačit a počet těch hospitalizovaných bude stoupat dále?

Tak to je otázka už na odborníky, protože my, my, když se o tom bavíme a vyhodnocujeme to, i posloucháme ty odborníky, takto zdravé řešení to, to, které nevzbuzuje zbytečně paniku a neomezuje lidi v tom, aby mohli chodit do práce a sociálně ekonomicky žít, nám z toho vyplývá, že optimální toto, ale já ještě dodám další tři věci...

Promiňte, já vám nechci pořád skákat do řeči.

Ale já se k těm návrhům nemůžu dostat, protože ještě tu jednu větu bych potřeboval říct a to znamená ministerstvo vnitra by ta opatření měla být včasná, dobře zacílená a srozumitelná, takže já jsem tady vyjmenoval bodově už spoustu.

Jaká opatření? No, vy jste mi řekl, že je potřeba dodržovat rozestupy, roušky a já ty 3R.

Já jsem říkala, opatření uvnitř v prostorách.

V prostorách.

Ve vnitřních prostorách.

No, dobře tak, tak jo, takže podporujete.

Být ukázněný ve vnitřních prostorách ano.

Ukázněný jakože neměli by se shlukovat, shromažďovat lidi?

Já jsem o těch rozestupech mluvil.

V tuto chvíli máme omezené vnitřní akce na 10 %, na 10 lidí, uzavřená divadla a vnější na 20, to podporujete nebo ne?

Tak já podporuji to, abysme to, abysme minimalizovali skutečně šíření, šíření toho koronaviru. Můžeme si 100× říkat, že jsou tady nějaké teorie, že je to celý podvod, ale on to až takový podvod není, protože já to sleduji i v japonské televizi a skutečně...

Opravdu to není podvod, já do konspirační teorií nejdu, podvod to není, neradno to podceňovat, počty hospitalizovaných, ve vážném stavu i mrtvých jsou jako jasné, ty zpochybňovat jako my nemůžeme a ta opatření z vás nevydoluji?

Vždyť já už jsem vám je řekl.

No, tak vy mi řeknete, že je potřeba dodržovat rozestupy, já jenom nevím, co to jako znamená, se přiznám. Jestli tedy mají být zavřené restaurace, tak jak jsou, tedy v noci a kluby, co budeme dělat u výrobních linek a tak dále, když ten počet se nebude dařit stabilizovat, pokud bysme byli teď ve stavu, že ten počet klesá, že to reprodukční číslo je méně než 1, tak, tak bych tomu rozuměl, ale ono pořád stoupá.

Tak a já vám na to odpovím, já jsem se ptal minulý týden ve sněmovně, vláda mi na to nedokázala odpovědět, proto já co se týče těch opatření, jelikož nejsem lékař a čerpáme to právě po poradách s různými odborník, my máme řadu lékařů i v SPD a problém je, že vláda nedala dosud na stole data a víte, že se minulý týden k tomu vládu vybízel i ve sněmovně, bylo to i v přímém přenosu, ať dá data, kdo skutečně například zemřel na ten COVID, kdo ne a na základě jakých dát se vlastně vyhlašujou ta nouzová opatření a vláda ty data nemá a to je ten problém, který mi říkáme.

A s nouzovým stavem, který je teď vyhlášen, s tím souhlasíte?

Já myslím že, no já s tím nesouhlasím, já s tím rozhodně souhlasím, protože kdybysme tady novelizovali ten zákon, jak my jsme navrhovali o veřejném zdraví, tak jsme mohli udělat bez nouzového, bez nouzového stavu a bez takových, bez takových velkých zásahů.

Důsledkem téhle krize, která byla.

A řekněme si, moment ale, ale, ale pro diváky musíme říct jednu věc. To, že Okamura a SPD nesouhlasí s nouzovým stavem, neznamená že se nesouhlasíme s opatřeními, že ty opatření...

Já tady z vás snažím vylámat, jestli souhlasíte s těmi opatřeními, která udělala vláda a vy mi na to nechcete odpovědět, mluvíte obecnými, obecnými formulacemi a pak mi řeknete, že s nima souhlasíte, tak už tomu nerozumím, proč jste mi to neřekl rovnou, mohli jsme si ušetřit 10 minut času, pojďme ke státnímu rozpočtu.

Já jsem neřekl, že s nima souhlasím, já jsem řekl, že je důležité, že vláda dala na hlas SPD, že se nebude zavírat ekonomika, že lidi mají chodit do práce a podobně.

Řekl jsem, řekl jsem, že nějaká opatření tady potřeba jsou, ale nevzbuzujme paniku, chraňme ty ohrožené skupiny, řekl jsem vám konkrétní tři věci...

To jsme si jako vyhodnotili, že máme chránit ohrožené skupiny, tedy...

Rozestupy, vnitřní prostory a mýt si pořádně ruce, to je důležité pro každého.

To určitě, problém je, že zcela evidentně to šíření toho viru nezastaví.

No, tak já si myslím, že teď je brzo hodnotit, protože, jak právě po těch letních, řekl bych vládních neopatřeních...

Počkejte, roušky máme 3 týdny a a ty čísla stoupají, já jenom říkám, že pokud to vláda chce hodit na obyvatele, když budete dodržovat nosit roušky a rozestupy a mýt si ruce, tak se to zastaví a za všechno si můžete sami, tak tahle teze není správně, není správně.

Já jsem vám tady pane řediteli bodově už asi 3× vyjmenoval, co si myslíme, že je v pořádku.

Jo.

A já jestli už to mám po čtvrté vyjmenovat.

Ne, nemusíte pane Okamuro, já vám jenom říkám, že to nebude stačit, to je všecko, pojďme ke státnímu rozpočtu, jestli mi dáte právo říct svůj názor, tak jsem vám ho řekl, že s vámi v tomto bodu nesouhlasím a po čtvrtý to říkat nemusíte.

Já vám, já vám dodám jednu věc, ta situace se pořád vyvíjí, takže teďka nevěstěme z křišťálové koule, my to podrobně sledujeme a v okamžiku, v okamžiku, že by samozřejmě ta situace průběžně mění každý den, no tak samozřejmě my neříkáme ne nebo ano.

Ano mění, ona jde k horšímu...

Teď jsem pane řediteli, jestli jsem rozuměl dobře vaší otázce a rozuměl, tak jsme hodnotili vývoj od začátku léta do dnešního dne a o tom byla dnešní debata a tady se...

Jasně...

I konkrétní věci, co si myslíme, že je správně.

Určitě a já s váma nesouhlasím, já s váma nesouhlasím v tom, že ruce rozestupy, roušky stačí na zastavení té epidemie, já si myslím, že to určitě nestačí.

Co byste navrhoval?

No o tom jsem se chtěl bavit, protože zatím jsme zavedli druhou vlnu celoplošných opatření, protože první.

Co byste navrhoval dál, protože když nesouhlasíte, tak asi máte váš vlastní.

Já mám prostě obavy, že nám vláda trošku lže, že se budou muset přijít opatření, které se dotknou ekonomického života, protože k tomu bude donucena tou epidemiologickou situací a řeč je o tom, že nechceme zavírat ekonomiku, jsou hlouposti, protože k tomu budou donuceni, teď, teď se jedná, jenom jedná o míru a zásah do ekonomiky, který budou muset udělat, protože ta čísla stále stoupají.

Tak a na to já hnedka navážu, proto já jsem přece vyzýval už minulý týden vládu a nového pana ministra Prymulu, aby předložil plán a plán spočívá v tom, že co vlastně vláda plánuje. To znamená, když bude situace taková, tak jaká opatření plánuje, když bude taková, tak jaká budou opatření, protože oni to vyhlašují ze dne na den, a to je mimochodem důvod toho ekonomického a sociálního kolapsu, že tady skutečně lidi už nemají obrovské množství peníze, padají do exekucí, nemají na nájmy, protože si nemůžou ani 14 naplánovat.

Prý tohle ministr Prymula má v plánu udělat v pátek a já jenom říkám, že tady pokud se začne sahat takovýmhle způsobem do ekonomiky a bude muset, tak současně bude muset být připraven plán pro lidi živnostníky a tak.

A ten právě není.

Který, který je podpoří, protože to nedopadne dobře.

Tak a ten právě není a já už jsem, jestli si pamatuje u vás v pořadu jsem to říkal několikrát, už v dubnu jsem byl na poplach, protože znám délku legislativního procesu a než se všechno zaběhne, už v dubnu jsem říkal, přijměme ty ekonomické zákony na podporu slušných pracujících lidí a taky českých firem živnostníků, protože na to bude potřeba několik měsíců. Už, už na tom jaře mně bylo jasné že, že tak, že ta krize od podzimu bude tvrdě doléhat a přes zimu, vláda bohužel shodila všechny naše návrhy i jiné opoziční návrhy, sama bohužel žádný návrh nenavrhla, ty ekonomické, o těch ekonomických mluvím a teď skutečně vám dávám zapravdu, že hrozí obrovské ekonomické problémy a myslím si, že se to může promítnout i do výsledku sněmovních, sněmovních voleb a je to jenom tím opomenutím a musím říci a teďka do námětů, mně to nebude dělat radost, protože já vím, že SPD v tom je posílí, ale mě to prostě nedělá radost, protože já bych radši, aby ti normální běžní čeští občané, ti slušní lidé, co pracují, senioři, aby se měli dobře.

Já tomu rozumím, to asi chce každej, protože by ho pak volili, ale otázka je, jestli se to zařídit vůbec dá...

Pane řediteli, ještě jednu větu...

Tak já počkám až mi dáte slovo, už můžu, ono to mě zase ty vaši stoupenci budou nadávat, že vás nenechám domluvit, protože by byli nejradši, kdybyste tady měl monolog.

Ne, ne, ne.

Já mám vždycky připravenou nějakou strukturu té debaty a více či méně úspěšně se snažím jí držet a já jsem chtěl říci to, než jste se rozohnil jo, že celkem to splnilo. To co jsem chtěl, protože od hodnocení krajských voleb jsme šli k potenciálu nebo perspektivám voleb sněmovních a chtěl jsem mluvit o situaci s covidem, protože to bude to hlavní téma těch voleb, i když to tak možná nevypadalo, tak já jsem s tou debatou docela spokojen.

Myslíte s tou dnešní? No tak já myslím, že je to takový, že si to tady říkáme, tak jako přímo a politicky nekorektně, a to je dobře.

Tak jo, děkuju vám za to, že jste přišel.

Jo to už je konec aha, tak to nám to uběhlo, no tak vidíte, když je takový živější, tak, tak ten čas běží.

Už náš čas nemilosrdně vypršely, je to takřka tři čtvrtě hodiny, co tady spolu ve studiu sedíme, děkuju vám.

Já bych řekl, že je to 5 minut nebo pár minut, tak přeju hezký večera a mějte se hezky.

A vám vážení diváci děkuji za pozornost.