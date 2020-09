Rozhovor s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem

Dnešním hostem je člověk, jehož názory mě mimořádně zajímají. Budeme mluvit o Covidu, o koronaviru samozřejmě, o politice, a také lékařství, bez dalšího pan docent Roman Šmucler, šéf stomatologické komory a jeden z nejznámějších lékařů Česka. Představil jsem vás správně?

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa z 3. září 2020.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Tak nevím, jestli nejznámější, na to není pořadník, ale prezident komory jsem. Děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Každopádně dobrý večer. Pane docente, to první téma Covid, koronavirus, tak je to téma už od března, nejméně od března téma číslo 1.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Jsme ho taky docela probrali ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Probírali jsme už to tady v mnoha pořadech a já jsem si tak interně rozdělil odborníky a lékaře na 3 kategorie. Jedny jsou katastrofičtí, kteří říkají, že je to mimořádně vážná nemoc, velké nebezpečí a tak dále. Pak jsou neutrální a pak jsou ti zlehčující. S dovolením já jsem vás dal do kategorie zlehčujících.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To je spíš asi otázka toho, kde je ta debata teďka v České republice. Já mám pocit, dostávám každý den rešerše od od kolegy ze špičkový univerzity z Harvardu a vyjíždí mi literaturu, a to, co já říkám, tak si myslím, že jsou docela jakoby vědecké věci, ale v České republice, bych řekl, a vůbec v Evropě v tuhle chvíli je taková větší panika, takže s tím, co já říkám na základě třeba vědeckých časopisů, jsem tady za člověka, který, řekněme to zlehčuje, ale ta data, která jsou třeba z posledního týdne ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty data z posledního týdne, ten počet nakažených je vysoký. Překročil pětistovku, dokonce se nakazila hlavní hygienička České republiky, teď uvidíme, jak na úřadu ministerstva zdravotnictví a mezi vládními činiteli se tedy bude nebo nebude rozšiřovat ten koronavirus, no, tak jsou to lidé stejně jako všichni ostatní, prostě stát se to mohlo. Ty čísla jsou poměrně znepokojující, co se týká té, toho absolutního počtu. A teď slyšíme celou řadu teorií, že virus ztratil sílu, anebo naopak vůbec žádnou sílu neztratil, jen těch nemocných v březnu a dubnu bylo daleko více, než jsme dokázali odhalit a teď je jich ta pětistovka a lze očekávat další nárůsty, spíš je ukázka toho, že hygiena pracuje lépe a počet nemocných a hospitalizovaných se úplně zásadně v poměru neliší. Rozumíte? Pokud jsme prostě měli několik set nakažených nediagnostikovaných a pak jsme počítali procento těch hospitalizovaných lidí pouze z těch, co jsme dokázali zjistit a teď máme tedy procentuálně daleko větší úspěšnost při zjišťování té infekce a počet hospitalizovaných zůstává plus minus stejný, to je pravda.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

My vůbec nevíme, kde jsme, protože Česká republika patří mezi asi ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím, jestli jsem to srozumitelně vysvětlil, ale ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, já vám to vysvětlím. Česká republika patří mezi vzácné země, která nezajímají čísla, čili tady všichni máme teorii, nikdo nemáme čísla, ale je, poměrně přesně se dá predikovat asi 2 měsíce dopředu, jak to půjdou ta čísla v České republice. Já jsem před několika týdny říkal, že teď tady bude asi 500 lidí, jejich tu přesně. Víme datum, kdy bych jich tu mělo být 1000, 1000 by mělo být jako takové standardní číslo, ke kterému bysme se měli dostat, pokud to nebudeme nějak dramaticky brzdit a víme i, kolik má být asi mrtvých s Covidem nebo neCovid, to je velká diskuze. Mají to být 2 až 6 lidí denně, čili v tom, v tom nejhorším okamžiku, který by měl nastat v listopadu. To, co nevíme v České republice, je, kolik lidí ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nejhorší, promiňte, a ten nejhorší okamžik v listopadu je dán jako čím v listopadu? Já jsem to někde četl ve vašem rozhovoru, proč by měl být ten nejhorší okamžik v listopadu? Protože bude chřipková epidemie a nedokážeme testovat, protože děti jsou ve školách, je to několik set tisíc dětí, přes 900 000 dětí je ve školách, které mají všechny své rodiny a pokud se ve škole, a teď já nevím, na Jižním Městě v Praze nebo velké školy v Brně, to je třeba 1000 žáků na jednom místě, pokud se to rozprskne do několika set rodin, no, tak samozřejmě logicky to půjde strašně rychle nahoru, proč by to mělo být jako v listopadu?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Dneska jsou velmi exaktní epidemiologické modely, my jedinou věc, co v České republice nemáme, že nevíme současný stupeň promoření populace, protože říkám ten listopad, tak je to s určitým otazníkem. Na mě ty americké systémy udělaly velký dojem, když na konci května řekly, že ta epidemie se zlomí ve Spojených státech 3. srpna, jo, to mi přišlo jako orientační datum ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Se zlomila.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

A řekly aktivní případy se zlomí 3. srpna a vyšlo to na hodinu, čili, čili, čili, když jako v červenci tady byly noviny, jak Amerika dopadne strašně, tak krásně bylo lze vysledovat na veřejných webech, já tomu nerozumím, proč se na to nikdo nedíval, že 3. srpna se to zlomí a bude ten počet jako ubývat, ale Američani ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A důvod, důvod, důvod?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, protože ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se vás snažim tlačit k tomu, co my proti tomu můžeme dělat, jestli fungují ty roušky, jestli funguje sociální distance, jestli funguje zvýšená hygiena a pokud řekneme, že ano, tak co dál?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Tak funguje velmi jaksi do jisté míry v tom smyslu, že jestli vůbec funguje, tak jediný efekt je, že se to celé prodlouží, čili my máme země, které to, řekněme, nechaly projít s lehkými opatřeními, třeba Švédsko, ale některá ta opatření tam jsou třeba jsou drakonická, tam nemůže jít tolik lidí na fotbal jako v České republice, čili je takový smíšený model. A tam to trvalo asi 100 dní ta epidemie a po těch 100 dnech už dneska vlastně dohořívá na nějakých nízkých číslech. Ten předpoklad vědecký z multicentrických studie takový, že 40-60 % lidí v závislosti na řadě faktorů tu nemoc nemůže dostat, čili čekáme až jí dostane 20-25 % populace. A pak ve chvíli, kdy se tohle stane, tak, tak se ta věc jako vždycky každá respirační infekce, jako chřipka před rokem, já jsem jich zažil 50 za svůj život ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, a teď, dobře, tak vy říkáte, že roušky, sociální distance, to jenom prodlužují, protože tak jako tak to tedy 40 - 60 % lidí dostane.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, mělo by to dostat 25 %, 40 - 60 to snad nemůže dostat, snad.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nedostane, tak já jsem vycházel, jako když 40 - 60 % to nedostane, tak logicky těch druhých 40 - 60 % ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Přidejme dalších 25 a jsme na 70.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Dostane, dobře, tak ten zbytek to dostane a ty prodlužující, prodlužující opatření ty to jenom zpomalují a že je lepší to tedy nechat, nechat být ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vy říkáte zdravotnický systém se nezahltí, švédský model je dobrý ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, nezahltí, ta věc je taková ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tak víte, já tomu jako rozumím, že to zploštění té křivky znamená, že na konci, na konci v nějakém čase ten počet nakažených bude stejný, protože, protože tomu zabránit nedokážeme.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Tak, jo, čili to vidíme krásně, že hlavní ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jako logika věci, to zploštění té křivky neznamená poražení viru, to znamená jenom prodloužení té, té doby, než se ty lidé nakazí, až na to, že v určité chvíli může přijít vakcína nebo lék, jinými slovy, ten počet mrtvých logicky může být potom menší. Je ta vakcína tak důležitá?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Takhle mi léky dneska už máme, čili jsme, ta úspěšnost té léčby je velmi, velmi vysoká, mimochodem ve Spojených státech od samého začátku se mluví o 161 tisících, teďka o 180 tisících mrtvých, a když jich bylo 161 000, tak se to analyzovalo z těch 161 tisících jich 5000 umřelo na autonehody, vraždy a sebevraždy, třeba ten pan Floyd, nevím, proč se bouří v Americe, když umřel na Covid, ale ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

On je ve statistice ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Covid, do dneška, jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Covid.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To je oběť Covidu. A těch lidí, kteří umřeli bez jiné závažné diagnózy, to neznamená, že byli zdraví, jenom se u nich neznala jiná závažná diagnóza, bylo 9000 ve Spojených státech, čili, čili ta, ta čísla jsou poměrně nízká, z Rakouska, to je nám nejbližší země, víme, že asi 2,3 ‰ lidí je ohroženo na životě ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale počkejte, ale když říkáte, že Američané to mají jako promyšlené, jo, že ten průběh té epidemie tam byl promyšlený a pod kontrolou a že ty ochranná opatření, že to samo o sobě začne vymizet, že ta populace tedy získá nějakou imunitu a že to tedy prochází, tak mi vysvětlete, proč zavádí ty poměrně drakonické opatření ve Spojených státech? V New Yorku do dnešního dne jsou zavřená kina, jsou zavřené restaurace, jsou zavřené bary, jsou zavřená divadla. Ten život se tam v podstatě zastavil, dokonce někdo říká, že ten New York už nikdy nebude takový, jaký byl.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale Američani, Američani to není přesný, oni to takhle nevedli vědomě, vědomě to vedli ve Švédsku, jo, udělali řadu chyb a řadu věcí taky dělají jinak, že třeba nezachraňují staré lidi, to je filozofická věc Švédska. Ve Spojených státech ta čísla, jak jsem vám říkal, že se zlomí třetího, to nebylo, že to řídili, ale ty Američani dneska umí spočítat při jakýchkoliv opatření, to znamená, nosíte roušky, nenosíte roušky, co to přesně udělá a o kolik to prodlouží, kolik lidí je navíc. V těch Spojených státech máte pravdu v tom, že jaksi prezident Spojených států Donald Trump, řekněme, je příznivec toho, aby to rychle prošlo a rychle se ekonomika zvedla, protože si uvědomuje důsledky ekonomické, ale i zdravotní, přibylo sebevražd, a tak dál, a tak dále, ale pak je řada guvernérů, kteří jsou jaksi velmi opatrní, řekněme, guvernér Kalifornie a pak je hyperopatrný starosta New Yorku de Blasio, který ten New York vlastně ničí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

De Blasio, je pravda, že z toho centra světových peněz a kultury, toho nejmodernějšího města světa se stala prostě opravdu drama, v tom březnu, dubnu, květnu byly ty dramatické obrázky, kdy prostě ty nemocnice to nestíhaly, nestíhaly ani se starat o těla zemřelých, a tak dále, ale, ale ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Není pravda, že nestíhaly. Tam byly jako záložní kapacity, které nikdy nebyly naplněné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo, tam byla nějaká ta loď, ale, ale, ale, ale ten počet ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, i ty nemocnice, to, že, to, že sestřičky říkaly, že nestíhaly, je pravda, že byl, že byl ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak tak dobře, tak vy říkáte, že ta ochrana, ochranné prostředky nejsou až tak důležité, ten ho zpomalují, já se přiznám, já mám takový pocit ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, to neříkám, to neříkám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo jsem vám ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, ne, abych to řekl teda přesně, ty ochranný, ochranný prostředky u lidí, kteří jsou exponováni, to znamená, já jsem prezident stomatologický komory a trváme na tom, že všichni mají profesionální ochranný prostředky. A to, co říkám, druhá věc je, že nejlepší by bylo, kdybysme ty lidi, kterým hrozí smrt, to je, řekněme, asi 1, 2 ‰, ale já bych řekl jedno procento, ať to máme s nějakou rezervou, tak těm já bych dal na předpis respirátory a dal bych jim důkladnou ochranu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

S tou tezí, že ten virus je plus minus stejný, chování je plus minus stejné, jen umíme lépe trasovat a lépe odhalujeme ty nakažené a umíme lépe chránit ty ohrožené skupiny obyvatel, ty seniory, ty lidi s vysokým tlakem a podobnými diagnózami, o kterých jsme tehdy březnu, dubnu prostě nevěděli, že jsou tak ohrožení.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, je to, je to jinak. Ten, ten, my kolik lidí v České republice odhalíme z těch nemocných, vůbec netušíme, protože my neděláme plošný testování, takže my víme, kolik lidí jsme chytli do pasti, ale nevíme, nevíme, kolik jich fakticky je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Už umíme lépe trasovat, už umíme lépe trasovat, hygiena to opravdu vyhledává, samozřejmě logicky, logicky to procento ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Česká hygiena je špičková, a to trasování uměla před 10 lety, to byla jenom otázka, že jim dneska někdo řekl: trasujte, tak oni trasují, ale tam není žádná novinka, ale ta, ta chytrá karanténa, to je 2 % lidí ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten dotaz k těm, pořád k těm rouškám, já se omlouvám, my jsme to v březnu jako úplně zastavili všechno, ať už ekonomickou aktivitu, pohyb lidí, sociální kontakt, jsme úplně zastavili a opravdu ta čísla jako klesla, to znamená, logicky říkám, ta ochranná opatření fungovala. Pak jsme to v červenci v podstatě úplně vypustili, jako kdybychom si mysleli, že jsme to porazili, ten virus, a začali lidi chovat naprosto normálně a teď ta čísla zase stoupají a ta neochota se vrátit k nějakému omezení je jako zřejmá. Já vám dám příklad. Hygiena řekla, že je na ředitelích škol, jestli žáci mají nosit roušky, nebo nemají. Jak to ten ředitel má vědět, že jo, co s tím má jako dělat? A víte, že čeho mám obavy, že jestli se nevrátíme k nějaké sociální distanci, minimálně k těm rouškám třeba v obchodních centrech, jestli nezvážíme, jestli kluby typu Techtle Mechtle ten věhlasný musí být otevřené do čtyř do rána, tak také ta čísla vyrostou opravdu dramaticky nahoru, lidé se vyděsí a budeme zase mít zavřenou ekonomiku, což už bude prostě ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, zavřenou ekonomiku mít nebudeme, protože všechny, všechny WHO, Evropská unie řekla, že to je naprostý nesmysl, že to nefungovalo ten lockdown, to úplně přestaňme řešit, řešíme diskuzi, která ve světě už skončila. Ale, ale to, co je podstatné ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A když v New Yorku mají zavřené restaurace ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

V New Yorku je trošku, to je politická zvláště de Blasia a přes řeku je ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ve Španělsku jsou zavřené noční kluby, bary.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Přes řeku je New Jersey jakoby v té Americe, si to řekli jako reálně a skoro všichni guvernéři, teďka byla o tom diskuze, řekli, že žádný lockdown už nikdy nebude, jo, ale, ale zpátky k tý věci v Čechách. O co nám jde, jde nám o to ochránit rizikový lidi, čili dítě, když onemocní Covidem, ta pravděpodobnost, že umře, je zhruba taková, jako když jde ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta je malá, to vím, ale ...

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, tak o jakých rouškách ve škole mluvíte, jo, čili, čili jestli ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, no, mluvím o tom, mluvím o tom, že děti samozřejmě se nenakazí nebo to procento je opravdu minimální, to jsou nějaké poruchy imunitního systému a podobně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, jakože nemají těžký průběh či to mají úplně bezpříznakové, problém je, že můžou být nositelem toho viru a mohou nakazit v rodině svoje prarodiče, rodiče, v tom vidím ten problém.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Přece jsme starý chlapi a víme, že tady

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ale on nemá příznaky, takže neví, že ten virus má.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To není, dneska už víme s tou nakažlivosti, že samozřejmě je to nějakej jeden nebo něco. Ale podstata tý věci je, že já mám ty starý rodiče a nevidím tam to dítě jako vůbec ne?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne to chápu, ale /souzvuk zvuků/ tomu jako rozumím, ale když to dítě je nositelem toho viru.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Tak ho tam nevede k tomu důchodci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale ona nemá žádné příznaky, to znamená logicky neví ani jeho rodiče, tak co má jako dělat?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, tak ho prostě v téhle době nevedu k němu, kdo je smrtelně ohrožen, my máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to není jako, počkejte, to není jako omezující opatření, že teda omezím sociální kontakt s prarodiči, no to je taky.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To dítě, když bude mít trošku já takhle, abyste věděli, dneska, dneska jsem řešil jako prezident komory na nějaký akce, abysme splnili státní opatření, že musíme chránit recepční a ty recepční, kolem kterých projdou lidi při kongresu, mimochodem je legrace, že celej den můžou ty lidi sedět na kongresu bez roušky, ale recepční, která je dole, ta musí mít, nějak musí být chráněna a na to ministerským papíru je psaný, dneska jsme to analyzovali že, že bylo prokázaný, že chráněný jsou lidi, který mají respirátor druhé třídy anebo 16 vrstvou roušku, to znamená 16 hadrových roušek na sobě jo, čili to je nějaká realita ochrany a já myslím, že když je, to co říkám znova, kdybych byl ministrem zdravotnictví, tak bych dal respirátory tý babičce a řekl bych, může jít za tebou vnouče, ty budeš mít respirátor a tak dále anebo já to dělám tak, že mám starší rodiče, že prostě to dítě za nima nejde, takže by se objímalo, je tam nějaká sociální distanc, ale kvůli tomu budeme zavírat školy do karantény, mně vždycky někdo říká, je ten jeden starý nemocný učitel, tak já říkám, jestli na tý škole máte 65letýho kolegu, kterej je nemocnej, tak ho nechte doma /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou jako postupy, postupy, které ta hodina udělat jako musí.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Nemusí, protože ta věc je taková, že my víme dneska z kolektivní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když je někdo, když je někdo logicky tedy nemocný Covidem z učitelského /souzvuk zvuků/ a stráví několik hodin s ostatními kolegy, no tak.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Oni jsou hrozný jako teorie a já vám řeknu proč.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pak by ta karanténa byla všeobecně zbytečná?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Je zbytečná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Úplně zbytečně?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Jasně, to je úplná zbytečnost, my jsme si mysleli, že to je horší nemoc a teďka víme, že ten na úrovni chřipky, nikdy jsme karanténu neměli, přežili jsme to hotovo 20 /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Existoval takový krásný slogany, měla to myslím firma Remax nebo kdo v Americe na billboardech, a to bylo 10 milionů zákazníků se nemůže mýlit, anebo 100 milionů nebo kolik spočetli, a to mělo být sdělení, že když mají tolik zákazníků tak jsou dobrý, že 100 milionů lidí nemůže udělat chybu, když si jako agenta na prodej nemovitosti najmou tady tuhle tu firmu, a když říkáte, že je to tak lehký, tak přeci všechny státy světa se nemůžou mýlit.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Oni se nemýlí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože všechny státy světa zavádí více či méně drakonická, restriktivní opatření.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Vždyť to není pravda, v Český republice jako skutečný log down nikdy nikdy nebyl, čili kde se nejvíc nakazíte, nejvíce se nakazíte doma, čili ta opatření ani česká vláda moc neříkala, aby doma se lidi izolovali, což já bych teda udělal, kdybych byl ministr zdravotnictví, že polovička lidí se nakazí doma.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ministr zdravotnictví se dokonce musel teda izolovat sám do karantény.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, nejstrašnější je to, nejstrašnější je to nemocnicím, ne a pak to dopovím, pak jsou, pak jsou pracoviště a pořád jsme chodili všichni do práce až na hospodský, a to nejmenší riziko je v těch ostatních místech, třemi zakazujeme naoko činnosti, které, které nejsou moc nebezpečné, vezmem si roušky v tramvaji, kde to riziko nakažení je poměrně malý, ale řekněme to u spoustu lidí uklidní psychologicky, ale ty lidi pak přijdou domů, sundají si roušku, myslíte, že to někdo chodí s rouškou a to je to největší nebezpečí, když se s babičkou, jak se dívají diváci, tam se rozhodne, když přijdete z tý práce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, ale já tomu jako nerozumí, tak když mám nacpané metro, tramvaj nebo autobus nebo vlak. Lidé tam mají roušku, tak přece je známá věc, že pokud roušku mám a jsem nakažený, tak to riziko, že to přenesu tou kapénkovou, i když v některých článcích se říká, že ty kapénky snad možná ani nejsou potřeba, že se to přenáší normálně vzduchem, ale dobře, to je asi debata pro vás lékaře, tak to snížím, když jsem doma a jsem tam několik hodin a celé noci dny a víkendy, no tak, i když nějakou roušku mít budu, tak to stejně na toho člena domácnosti pravděpodobně přenesu, takže by to z mého pohledu žádný velký smysl nemělo a hlavně by to byl dramatický dopad do rodinných životů.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, ale tak to je, jestli se to chcete skutečně bránit, jestli chcete, aby ty babičky žily, tak musíte bejt racionální a nedělat ptákoviny, čili samozřejmě, já s váma souhlasím, že je nějaká diskuze, já jí teď nechci rozebírat, na kolik je riziko, že se někdo nakazil v tramvaji, Američani mají přesný čísla, kdo se kde nakazil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak oni tam třeba psali golfovej turnaj /souzvuk zvuků/, já nevím, kolik tady lidí chodí na golfový turnaje.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Oni se nakazí v tý, v tý místnosti, když pak pijou na konci takzvaná devatenáctá jamka nebo třeba v těch autobusech, aby to bylo zajímavý ze Spojených států skutečný data je poměrně strašně málo lidí, kteří se nakazili těch cestujících, ale je pravda, a to je důležitý, aby měl respirátor ten řidič nebo byl v uzavřený kabině, protože vlastně těm hrozí veliký nebezpečí, víte, jaká je druhá nejnebezpečnější profese, kolik lidí nejvíc na covid to odskákalo? To jsou takový ty, jak byly okýnka ty, ty pizzy a tak, jak se vydávali, když byla ten log down, tak těch vlastně to nejvíc odskákalo, protože ty lidi se u těch okýnek vlastně stávali a prskali na ně, čili my víme dnseka úplně přesně, koho máme chránit, a to co 50 % babiček prostě umřelo na to, že někdo přišel z práce, ok, vzal si někde roušku a pak na ní prsknul, čili jestli chcete, aby vaše babička žila, tak si dejte pozor na komunikaci s ní, to je věda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale tak ten, tak musíte uznat, že ten život to mění, tak jak jsem říkal, v New Yorku některé články říkají, New Yorku už nikdy nebude takový, jaký byl.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale bude.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No dobře, no tak vy jste, no ale mně přijde, že si trošku někdy jako protiřečíte, že to je jako zbytečný /souzvuk zvuků/, chodíte do kina nebo do divadla a tak vy teď?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, ono teď bylo léto, to se moc nechodí, ale, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Šel byste v pohodě jako do kina se prostě podívat?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale ta věc je taková, že třeba já si jako myslím, že jestli se lidi chtějí chránit, já třeba mám jako hodně práce, tak já nejsem proti tomu, aby se lidi chránili, my si jako nerozumíme. Jenom říkám, já říkám, aby se nedělaly nesmysly a chránili se lidi tam, kde jsou a všechny lidi jim nosej ty špinavý roušky v taškách, pak si vždycky nandají v tramvaji a pak už přijdou domů a s radostí prskají právě třeba na své, na své příbuzný, čili tam je ta věc a já jsem furt neslyšel, že by ty lidi dostali ty respirátory, jak se dostanou k těm dvojkových respirátorů /souzvuk zvuků/ 16 vrstvím, 16 vrstvím rouškám /souzvuk zvuků/ a zároveň vidíte, že i když se někdo chrání, jako, jako hlavní hygienistka, takže prostě to dostane hygienička, protože, protože 25 % lidí to prostě dostane a jestli jsou v té, jestli jsou v té karanténě chytrý 4, 6 lidí, tak to prostě musí přijít, to je matematika. Můžete to přijít díky roušce o 14 dní později.

Jaromír SOUKUP, moderátor

/souzvuk zvuků/ křivky, ano to máte jako pravdu, matematicky to tak jako tak dostanou, teď jde jenom o ten závod s časem, a to je to na co jsem se ptal. Je tím předělem ta vakcína, no protože někteří odborníci říkají, ano teď je to závod s časem, ten virus nezastavíme, ten tady jakoby bude, ale jestli do konce roku bude ta vakcína, tak se to zplošťovat ani omezování vyplatilo, protože po, poté co proočkujeme ty ohrožené lidi a teď jsou v České republice se odhadují ty ohrožené skupiny jsou zhruba 3 miliony lidí, no tak pak už máme vyhráno, je to tak, ptám se správně?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já jsem slyšel, že to očkování v České republice má být příští léto, čili ne v prosinci, já jsem slyšel, že v prosinci budou první.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V prosinci říkají, že bude hotová ta vakcína.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

První vakcína ve Spojených státech, ale takže, takže je to o tom vydržet rok a já vám řeknu případ, já jsem, protože jsem zvídavej, tak jsem šel na pár míst, kde v domovech důchodců umřely ty domovy důchodců a říkal jsem těm lidem, hele hele, proč jste to takhle zvorali, proč vám tady ty lidi umřeli a říkali, pane docente, to je tak, byly ty první 3 měsíce, my jsme dokonce spali, nechodili jsme domů, abysme je neohrozili ty lidi a v posledních měsících ty babičky dědečkové chodili všichni do hospod s havířem na severní Moravě a my je prostě nedokázali zastavit, protože oni říkali.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, oni byly v karanténě domovy důchodců a babičky chodily do hospody jo?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No a teď ho se to povolilo a ty lidi třeba prostě jim nezabrání, ty lidi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem jenom tomu nerozuměl, co jste říkal, že.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ty babičky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty babičky chodily v karanténě?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, protože protože, protože.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem nikdy neviděl babičku v hospodě, takže nevím.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já tam právě jsem s nima i seděl s těma důchodcema.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže ne, že by jako šla výprava z domova důchodců do hospody?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne výprava, jednotlivý lidi prostě jdou, ten domov důchodců není kriminál jo, tam je nějakej člověk jo, kterýmu je 82 let, má statisticky třeba bude žít ještě 2 roky, a když mu někdo řekne, hele, já tě ochráním, že rok bude zavřený v místnosti, to by se neměl ani moc potkávat mimo, nikam vyjít, neměl by chodit na návštěvy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak to jako nevydržel a natáhl to do těch domovů?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Nevydržel a šel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře a teď ta vakcína jo, jak to vidíte, já jsem četl několik jako teorií a teď tam přijde tedy několik teorií ano, slyšel jsem to, že ty firmy, které vyráběly nebo pracovaly na vakcíně proti tomu SARSu, který je tady od roku 2003 tuším nebo tak nějak, tak mají velký náskok a teoreticky vzato by to mohly do konce roku stihnout, hovoří se o té belgické firmě Jensen Novavax, tedy americké AstraZeneca ve spolupráci tuším s Oxfordskou univerzitou, že by to mohli do konce roku stihnout a že ten náskok je dán tím, že pracovali mnoho let na vakcíně proti SARSu a už tedy mají ten základ hotový a mohlo by to dopadnout.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, já se snažím seriózně mluvit o věcech, kterým rozumím, pro někoho je překvapivý, že šéf komory, byť zubař se zabývá jako věcma s epidemií a nastavováním věcí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pro mě jste vzdělaný lékař /souzvuk zvuků/, to je jako laciný říkat, no jo, on Šmucler je zubař, tak co má co mluvit, pro mě jste vzdělaný lékař.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale chci říct, že zrovna právě ty vakcíny jsou úplně mimo můj obor, čili jak tady třeba ty opatření, který možná my z praxe rozumíme víc než ty vakcinologové, tak tohle je přesně otázka pro prof. Prymulu nebo pro pana doc. Maďara, který celý život dělají vakcíny, která ta vakcína proč je lepší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, jestli je to reálný, já, já /souzvuk zvuků/, jestli je to reálné, že do konce roku ta vakcína bude, tak se ptám.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ty vakcíny jdou do do třetí fáze, kde drtivá většina léků selže jo, jestli ty vakcíny na těch prvních dvou fázích říkají, že vypadají tak dobře, že to tou třetí fází projde a všechno ostatní je spekulace, to co víme je, že vyspělý země dneska jsem koukal odpoledne na to číslo, koupily už řádově miliardy těch balení, tak mě překvapilo, že když jsem to jako vydělil dvěma, ten člověk by, většina těch vakcín má být, že dostanete dvě ty injekce. Tak je to víc lidí, než vůbec žije v západním světě, takže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni říkají, že co jsem tedy četl jo, to je taková odborná polemika, ale že ta imunita je otázka na jak dlouho bude.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To dneska už docela víme, to není otázka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že to je relativně krátkodobé.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne, že to není tak dlouhé, je otázka, jestli ta vakcína vyvolá nějakou trvalejší imunitu nebo ne.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, to my víme /souzvuk zvuků/, na to už je známá odpověď, na to je pravděpodobná odpověď, že několik nobelistů a tak dáte, ta věc je poměrně jasná, zdá se, že my víme, že ta imunita má.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, tak je to jasný nebo se zdá?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne ne, ta imunita má dvě roviny, jedna ta rovina je takzvaná humorální, to znamená, že máte ty protilátky, které zjistíte v krvi a ty u toho člověka jsou závislosti na tíži a jsou řekněme měsíce jo, pak je takzvaná buněčná imunita, ta se nám strašně špatně měří, ale zdá se podle těch studií, který už i na buněčnou imunitu proběhly, že, že my nemůžeme říct, vydrží to 10 let, když ten virus je tu rok no, asi rok jo nebo půl roku, nevíme přesně, kdy to těm Číňanům uteklo, ale, ale ta podstatná věc je, že, že my se zdá těm, těm vědcům, že rok, dva to vydrží, pak s vysokou pravděpodobností, ať už ty lidi budou očkovaný nebo to bude z toho, že to prodělali, tak dostanou to onemocnění znova /souzvuk zvuků/ a už bude mít lehčí průběh.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Lehčí průběh, to se skutečně píše, no a já se přiznám, že jsem z těch vašich názorů trochu jako zmatenej, ale nakonec asi to naše /souzvuk zvuků/, ne ne ne, tak to myslím, nejsou naše základní nedorozumění, kdy jsme si asi vysvětlili, že ochranná opatření mají smysl a teď jsme probrali různé typy a skupiny lidí a tak.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

/souzvuk zvuků/ ty lidi nemají nekonečnou trpělivost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Úplně chřipka to není, protože se prostě i takoví jsou, kteří zemřou na COVID a nejenom s Covidem, že.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Nepochybně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak to a že ta vakcína.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Jako na chřipku umírají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta vakcína je teda ta konečná meta, kde ten závod bude končit /souzvuk zvuků/, závod s tím zplošťováním jo, ten závod s časem.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Vemte si, že v České republice zhruba teď je diskuze o tom, to řeknou historici, jestli ten COVID je stejně nebezpečný jako průměrná chřipková epidemie nebo těžká chřipková epidemie jo a my teď a my teď, řekněme, t je to průměrná nebo nebo těžká, tak v České republice se očkuje méně než 10 % populace na chřipku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To je onemocnění zhruba stejně nebezpečný, v tudle chvíli je poměrně hodně lidí v České republice, který ten COVID prodělalo, nebo si myslí, že ho prodělalo, to znamená asi nebudou mít velkou motivaci to absolvovat /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy říkáte, že je to jako chřipka a přitom všechny státy se k tomu jako k chřipce nechovají, to je ta teorie tedy, jestli se všechny státy můžou mýlit, nevím já se trochu bráním tomu.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

My máme takou věc ve vědě, skoro nejvyšší důkaz je takzvaná multicentrická studie, to znamená, že zapůlujete strašně moc studií ne jednu náhodnou se špatným výsledkem a tam vidíme, že na jaře ta smrtnost byla 6 ‰ a teďka studie, které už trošku zahrnují to léto, kdy ten průběh byl lehčí, protože do to nebyla chřipka, dneska víme, že ve Spojených státech z těch 160 000 mrtvých 68 000 mělo chřipku a současného, tak, tak ta smrtnost je asi 2,5 promile, takže a běžná chřipka jedno promile, těžká víc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Hele, já s tuhle tu studii neznám, pane docente, /souzvuk zvuků/ takže těžko vám může teď tady oponovat s těmihle čísly, jenom tak jako po povrchu říkám, že jestli je to chřipka, proč s tím všichni tak nadělají.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já myslím, že už to končí jako.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte jo a když mě Maďaři úplně zavřeli hranice teďko? Ten důvod?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Maďaři, Maďaři ten důvod je, vy máte v zásadě možnosti dvou strategií, jo ta maďarská strategie.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Angličani zakázali přístup nám, Maďaři zavřeli úplně, úplně hranice z nějakého, důvodu tam volal premiér, asi náš jako vždycky nebo si esemeskoval s jejich premiérem a teď tam nějak vymysleli to, že ten, kdo to má předplacený, tak tam může od nás a takovýhle hlouposti, jestli ty čísla budou stoupat, tak lze očekávat restrikce i od jiných států.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

/souzvuk zvuků/ ne tady se kladou otázky, otázky lékařům, který musí odpovědět premiér jo, v Maďarsku pan Orbán zvolí jednu ze dvou logických variant, který teďka máme jo, jedna logická varianta je tu zemi prostě obklíčit a čekat, že za rok to očkování bude účinný, něco bych si řekl, že takhle jak to dělají v Maďarsku, že to nebude ani dobrovolný očkování, ono třeba můžete mít jakoby dobrovolný a řeknete, kdo se neproočkuje, nevezmeme mu dítě do školy nebo něco takovýho, takže dosáhnete nějak 100 % očkování.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A tam si myslíte, že on směřuje jo?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ano, to, to nemají řešení, protože, protože, když, když, když, když necháte tu populaci, já to jenom dopovím, když necháte tu populaci takzvaně imunitně naivní, tak ona vám kdykoliv znovu onemocní, to je známý případ Austrálie, kterou všechny tleskali a pak tam to znovu vlítlo, čili, čili oni se můžou proočkovat a když si řeknou, že je to tak strašná věc, že jim to stojí třeba za rok poklesu o 10, 15 % HDP, že jim to stojí za to, že jim třeba stoupne počet sebevražd, rakoviny, protože třeba ve Velký Británii jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne to chápu jo, /souzvuk zvuků/ vy říkáte, že to nic není a Maďaři zavřeli hranice, já jenom vždycky vycházím /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já říkám, že je to srovnatelný s chřipkou, že se to podceňuje. Jo, tady se, tady všichni nechápou, co to je chřipka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nikdo na světě nechápe, Maďaři nechápou, co je to chřipka jo?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Maďaři chápou a rozhodli se politicky, že, že, že ten.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo, že se jim to jako hodí nebo jako /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Že ty škody z Covidu, jim tím stojí za 15 % HDP.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo a proč to udělali?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

To je politický rozhodnutí naprosto, naprosto, to není, to nemá nic společněho s medicínou, my když si tady řekneme, že, že nevadí, že bude milion nezaměstnaných, tak to můžeme udělat a pojďme si to odhlasovat, co chceme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No a teď mi řekněte, vy jste tedy vědec, jste lékař, jo ale teď mně řekněte, dopady na českou společnost a českou ekonomiku, jestli to mělo dopady trvalé, jestli nás to navždycky změnilo, jestli to bude mít drastické dopady na ekonomiku, váš odhad teď čistě, teď se vás spíše ptám jako politika, dá se říct /souzvuk zvuků/, ne, ne teď se vás teď, chci odejít trošičku od těch lékařských studií. A bavit o české společnosti, co to pro nás znamenalo a znamená.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Znamená to v tuhle chvíli, jestli to vím dobře, že 700 tisíc lidí přišlo o práci a nemá nějakou velkou šancí jí získat, protože jsou na těchto covidech a žijou v naději, že, řekněme, že ta práce se obnoví, čili pro těch 700 tisíc lidí je to opravdu jako veliký problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Abysme byli přesní, tam je program ten Antivirus ministerstva práce, který nějakým způsobem refunduje mzdy. 60 nebo 80 % ty lidé /souzvuk zvuků/ za předpokladu, že ten zaměstnavatel nebude propouštět, jinými slovy oni jsou vlastně placeni za to, že teď nic nedělají, protože jinak by tedy stát jim ty mzdy neproplácel, a teď je otázka, co se teda stane, až tenhle ten program skončí, protože jsou, aby zůstali na svých místech, tak by ty podniky musely nabrat zakázky tak, aby pro ně práci měli, což zatím teda nevypadá, to si přiznejme, že to zatím nevypadá.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Jestli ten program skončí k 1. listopadu, což myslím, že tak má být.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak to má být.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Tak řada těch míst, které jsou v turistickém ruchu, a tak si nedokážu představit, že by se obnovila, jo můžeme diskutovat o tom, jestli, jestli bude Škoda Mladá Boleslav znovu dělat na 3 směny 7 dní v týdnu. To já neumím říct, to není moje /souzvuk zvuků/ Praha, město, v kterým jsme, bude zasažena těmi 500 miliardami, když si přepočtete, kolik je tu lidí a 500 miliard škod, který vyčíslilo město Praha, no tak každý z nás má škody ve statisících, každá domácnost /souzvuk zvuků/, samozřejmě někdo obrovský někdo menší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A co natrvalo změnila ta epidemie z vašeho pohledu?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Na mě, na mě já trvale, já jsem právě to, že jak sem jako doktor klinik, tak řeším co je teď a tady, čili mně jakoby jako, jako spekulovat o věcech, který budou do budoucna, já jediná věc, kterou můžu říct, kterou cítím je, že lidi pochopili, co je slovo svoboda, takže když byste tady jako nějaký debatě před rokem diskutoval o svobodách, tak to byla pro lidi taková /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že si uvědomili její význam?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Že do teďka to bylo pro spoustu lidí fráze, protože se říkalo, hele svobodu tu máme, protože tu volíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako že, když o ní přišli,, tak to myslíte, když o ní přišli /souzvuk zvuků/ opatřeními, kdy prostě jsme nemohli.Kdybyste mě alespoň nechal dokončit větu /souzvuk zvuků/, víte ono v té televizi, když mluvíme oba dva najednou, tak se to sleje a není rozumět ani jednomu /souzvuk zvuků/. A protože vás znám, pane docente, tak jsem vás pozval do pořadu Duel, kde jsme sami dva a teď si představte, že by nás tady bylo víc.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Nějak bysme to zvládli, povídejte, měl jste něco na srdci?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, pojďme k těm důsledkům, já se snažím vypáčit nebo odpovědět na otázku, v čem budeme navždy jiní, na co si budeme muset zvyknout, já nevím, na, na pamětně nebo v mysli mi vytanou, možná je konec kongresu, možná ten turismus, který, na který jsme byli za posledních 10 let tak zvyklí a možná neradi, viděli jsme ho v Praze, v Krumlově, je prostě na několik možná let nebo 10 let minulostí, možná ta Praha skutečně bude muset projít nějakou proměnou ekonomiky a společenského života, možná, možná, možná z vašeho pohledu co?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já jakoby to, co je, je, že já myslím, že teďka se rozhoduje o budoucnosti, jak bude vypadat Česká republika, jak bude vypadat západní civilizace, čili je tady jedno řešení, kterýmu se říkalo geniálně, já ho nevymyslel hranatotáč.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To taky a teď vidíte, tak mi vysvětlete, pane docente, když se bavíme o tom, že je to v podstatě chřipka, jakej to může mít dopad na celou západní civilizaci?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Protože ta západní civilizace měla jakoby chybu ve své komunikaci, hodně to bylo daný, ne úplně asi systémem, na kterým jsou závislý, já jim to nevyčítám média, my jsme dneska v situaci, kdy musíme kliknout, kdy nemá smysl psát, že 99 % lidí se z toho dobře vyléčí, potřebujete psát, že 1 měl trvalý následky a já to nikomu nevyčítám, čili jsme v době, kdy lidi ani nečtou ty články, jenom klikají na ty, na ty na ty názvy si, no a věc, která nám dlouho přišla jako legrační, nás jako doběhla strašlivým způsobem a zároveň i způsob vlády, kdy máme ano v řadě v zemích velmi slabé vlády, které nedokážu jako říct, my vás s tím provedeme, my to vyřešíme, prostě řeší se to na průzkumu veřejného mínění, který se mění v hodinách jo, a potřebujeme, představte si Churchill, kdyby udělal průzkum veřejného mínění, jestli lidi chtějí vzdorovat Hitlerovi, tak já myslím, že by nebo, nebo já jsem vždycky poslouchal, jaký byli srabi naši dědečkové, že se nepostavili Hitlerovi, no kdyby teď přišel nějaký Hitler, tak dostane ještě čestný občanství Prahy jo, čili /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste takovej, rád jako šokujete jo. Ale tak dobře, tak ta politika jaksi, teď když jsme viděli to, co se jako dělo, na mě to působilo, teď se přiznám trošku jako subjektivní názor, že to byla trochu jako pokus a omyl, když jsem viděl ty zmatky s institucemi, zřídíme krizový štáb, nezřídíme, budeme tam v červeným svetru, nebudeme v červeným svetru, protože a ministr vnitra ne, protože není z hnutí ANO, pak ministr vnitra ano, úřad hlavní hygieničky není potřeba, protože já jsem krizový štáb, teď mluvím o premiérovi, nakonec se tedy ukázalo, zřídila se nějaká epidemiologická skupina, nezakotvená nikde, nakonec se tahle ta skupina zrušila a skončilo to teda na úřadu hlavního hygienika, pak jsme viděli.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

A ten jen v izolaci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je v izolaci.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Protože to nefunguje ty roušky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A jak to teda zvládla ta politická reprezentace? Já teda musím říci, že pro mě premiér a prezident jsou skoro neviditelní, nevím, jestli tomu přestali rozumět nebo se k tomu už nechtějí vyjadřovat.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já bych začal jako z toho, co, co, co krásně jako popsal jeden profesor na Harvardu, který říkal, tahle doba ukázala, že se z toho jsme schopni dostat, takže se s lidmi bude mluvit pravda, že se jim přestane lhát, ukázalo se, že všechny mlhy jako takový to, my nebudeme nosit na ministerstvu roušky, ale těm lidem řekneme roušky, protože my jsme tady rozumí a oni nejsou rozumný jo, taky je potřeba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, nedopadlo to dobře.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

No, přesně tak, čili je potřeba, je potřeba prostě jakoby říkat lidem pravdu i těžkou a je potřeba využívat svobodu, protože ty lidi jsou o sobě jsou schopný se strašně postarat, já co jsem třeba o českým národu se dozvěděl, že já jsem projel přes to léto Evropu, je pravda, že my jsme tady nejmíň nosili roušky, tady bylo nejmíň opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem na to upozorňoval.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale žádný hromady mrtvých tu nebyly a ty Češi to zvládali nějakou vzájemnou slušností, ne všichni úplně úžasně, ten národ ukázal, že je schopný se o sebe postarat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Heleďte, já teda nevím, ale je pravda, že.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Vy jste tady viděl v létě nějaký hordy mrtvejch?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem byl autem ve Španělsku, ve Francii jsem projel a tak a všude byl přísně dodržován, se musel dodržovat ty roušky u benzínových pump, v hotelech a tak dál, všude musely být roušky, dokonce v hotelech byly nějaké dezinfekční koberce, na kterých si člověk musel otřít boty, aby náhodou tedy /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já jsem ve Francii 54× za den tu roušku nandal a sundal, jsem si to počítal ten den.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, kdykoliv jste prostě kamkoliv šel, tak to takhle muselo být.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Což je hrozný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tady, tady nic takovýho nebylo a taky vidíme ty výsledky.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

A co vidíme jako /souzvuk zvuků/ no a co a kolik je lidí v těžkém stavu, kolik je mrtvých lidí?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud vím, tak je 160 je hospitalizováných a 430 lidí zemřelo, což zase není tak málo, co bysme si povídali /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

460 lidí umřelo za dobu, kdy my jsme tady zvyklí, že umře 300 lidí denně a spousta těch lidí byli lidi v opravdu v těžkém stavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, dobře tak, tak dobře, tak ty Francouzi, Španělové, Němci teda ty roušky nařídili zbytečně?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, tak je to otázka, tohle jsou otázky určitý politickýho rozhodnutí, kde, kde, /souzvuk zvuků/ ne ten rozdíl, který je, že nepochybně v té Francii zažili první vlnu, která nás úplně minula z mnoha důvodů a samozřejmě je tam politická poptávka, po řekněme větší ochraně a já když se bavím s řadou lidí, tak ne tak v Čechách, tak oni, oni třeba mají strach, spousta lidí v Čechách a jsou šťastní, že jsou roušky, není to tak jako jednoznačný jo, čili, čili všichni chápou, že ty roušky to ve Francii nezastaví, ale z hlediska nějaký politický poptávky, které je na tu vládu, tak v tuhle chvíli cítí, že to zpomalování má smysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste říkal, vy jste říkal, že lidi si uvědomili hodnotu svobody, jak to myslíte, na mně působilo v tom dubnu, květnu, že naopak jsme si lhali do kapsy trošku, tím jak porazíme virus, že jsme si tady při té izolaci říkali, jsme jediný národ, který chápe roušky, naučíme svět šít roušky, viděli jsme dokonce, že premiér sdílel tehdy na Facebooku nebo kde na Twitteru nějaký video, jak někdo šije roušky a a pak se to dostalo dokonce myslím na Twitter amerického prezidenta, byli jsme hrozně jako přesvědčený o tom, že jsme naučili svět nosit jako roušky, byli jsme přesvědčený o tom, že vyvineme vlastní vakcínu, byli jsme přesvědčeni o tom, že jsme ten virus po porazili, anebo porazíme a přišlo mi, že jsme strašně snadno si nechali zavřít hranice, že strašně snadno jsme se vzdali spousty dalších svobod a vy říkáte, že jsme si to uvědomili jakože teď.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ano, že.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď na podzim jsme si to uvědomili.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, ne, teď na podzim, my jsme, my jsme, já bych řekl, že třeba s těma rouškama jsme prostě civilizačně napřed, jo to znamená my díky tomu, že tady ty roušky byly povinný, tak jsme jako zjistili, že to zas takový zázrak není a trošku ty, ty Češi, protože si zažili ty věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Že jsme premianti no, protože ty Francouzi zjistili, že je to na prd stejně jako my jo.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Jsme průzkumníci třeba i slepých uliček jo, ale, ale, ale ta, ale ta věc je taková, že ne, ono to tak je, já jsem třeba, když jsem v Americe viděl, mám příbuzný v New Yorku a tak a tím, jak některý věci tu byly dřív Evropě, tak jsem viděl jak třeba určitý věci jsou a pak třeba říkali a teď zkusíme na tejden otevřít restaurace a všichni umřou a za týden se nic nestalo jako tady na Velikonoce, ale já bych nesrovnával duben, kdy já jsem tady měl roušku, měli jsme z toho všichni strach, nevěděli jsme, co se děje a vládu bych nijak nekritizoval, podstatný věci, že lidi, když najednou byli zavřený v těch hranicích, když jim vzali divadla, když jim vzali koncerty, když začala umírat kultura, včetně televizních věcí, že se netočejí nové věci. Tak prostě zjistili, že to je strašně důležitá část života a že samozřejmě přicházejí virózy každé 3 roky silný, ale my tu máme, že 99 % národa tohle neohrožuje. Já jsem strašně rád svým způsobem za to, že tady děláme ohromný věci, abysme teoreticky ochránili na 1 procento, ale řekněme jedno promile jo, ale jo ale, ale pořád je tu těch 99 lidí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já si teda myslím, že konkrétně u tý kultury, že jsme v tom trochu jako selhali jo, že samozřejmě možná ve velkých městech se o tom hovoří, ale nakonec se zjistilo, že valná většina té, toho živého umění těch desítek divadelní představní koncertů a dále, ve finále nikomu zvlášť nechybí a že to nepovažuji za nezbytnou součást života lidé, a to beru jako velkou prohru jo /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já jsem hodně na ten venkov a řekl bych, že na tom venkově ten boj s tím Covidem je dramaticky menší, že tady je taková jako věc, samozřejmě lidi, ale ty lidi, jak žijou na venkově mezi stejnýma lidma, tak se tolik nebojej. Na tom venkově těch roušek tolik jako k vidění není, pokud nejsou zrovna nařízený. A co týče tý zábavy, tak ta tam nějak běží, v létě hrály ty kapely, byla spousta zábav, na kterých šlo, projížděl jsem republiku, já myslím, že, že tady venkov se o sebe postaral, ale zpátky lidi pochopili, že je nezachrání ten stát a že jedno, co říká premiér a že podstatný je, když jsme si myslel, že ty roušky jsou klíčový, že si je ušijou a dneska je podstatný, jestli si myjou ruce, jestli se, jestli tu babičku nákazejí, jestli k ní polezou nebo nepolezou a že ta osobní zodpovědnost je důležitá a já neříkám, že to je 100 % lidí, ale /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

My si v zásadě asi jako celkem rozumíme až na to, že to popisujeme trochu jinak a klademe důraz na jiný věci a třeba teda ty roušky a mimochodem je nezbytný, aby byly třeba otevřený ty kluby taneční a takovýhle věci, když jsme u těch restrikcí, tam byste to taky nechal?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

/souzvuk zvuků/ ještě jednu věc, já mimochodem ty roušky to je sranda, že já jsem jako bojovník proti rouškám a jsem jediný /souzvuk zvuků/ z těch lidí, kteří se kolem toho pohybují, který ty roušky předtím nosil. Já jsem se ptal Prymuly a všech, jestli tak jako já, protože já jezdím s rouškami celý roky, protože jsem alergik, a protože hodně pracuju v Asii, tak, tak, když mám rýmu a musím do práce, tak nosím roušku /souzvuk zvuků/, ale jinak zpátky co se týče ty taneční kluby, tam je strašně ta otázka, jestli budete opravdu jakoby tvrdý, tvrdý medicínsky a řeknete těm mladým nic nehrozí, nechme je prokazit, kdyby třeba byl Colours of Ostrava.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo ale ty mladý jdou domů /souzvuk zvuků/ a vy říkáte, ať nechodějí domů, protože tam je babička, ale to je prostě neřešitelné, já s váma v tomhle teda úplně jako /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ale jaký je dál řešení, že budeme, budeme od teďka 4, 5 let zavřený, když se ty lidi nenechají očkovat dobrovolně v Čechách, tak jaký je konec /souzvuk zvuků/, jaký je konec, když se nebudou lidi chtít naočkoat?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Proto jsem se tak pořád ptal, jestli ta vakcína je ten konec a vy jste se mi z toho vždycky jakoby vysmekl /souzvuk zvuků/ vy jste se mi z toho vždycky jakoby vysmekl, vy jste mi buď jednou řekl, že nechcete hodnotit ty firmy, která bude rychlejší, pak že tomu nerozumíte, ale že stejně si myslíte, že ta přirozená imunita.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, ne, ne, já vám odpovím úplně přímočaře, podle řady studií se zdá, samozřejmě, když ty lidi prodělají to onemocnění, tak obvykle bývá, tak je ta imunita účinnější než z tý vakcíny, to je logický.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže nemáte rád roušky ani vakcínu?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Ne, ne, ne, ale obecně až ta vakcína bude, tak třeba já pokud ta čísla budou dobrá, tak jako se nechám každý rok očkovat, proti chřipce se nechám očkovat i proti tomu. Jenom prostě teď je září a někdo mi říká, že bude v červnu, v červenci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem šlyšel, že do konce roku má být možná u některých firem na konci té, toho klinického testování a jestli bychom dokázali získat 3 000 000 vakcín /souzvuk zvuků/.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Já teď bych se rád chtěl očkovat proti chřipce letos na podzim a nejde to, protože ty vakcíny nejsou /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimo jiný je to selhání ministerstva zdravotnictví?

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Na nás se nedívá nějaký člověk s nějakou protekcí doktor, který dostane vakcínu, dívá se nás babička, na kterou nezbyde, čili my musíme říct tý babičce, kdy tu vakcínu dostane, a to dostane podle toho, co říkal pan profesor Prymula a věřím, příští léto, příští podzim a teď je otázka, jestli ten rok to vydržíme, jinak ty vakcíny ten konec, oni nám určitě pomůžou, ale ten koronavirus se asi bude vracet ale v lehčím průběhu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, víc tohoho nestihneme, pane docente, já vám děkuju, já vám děkuju za návštěvu ve studiu, doufám, že není poslední.

Roman ŠMUCLER, prezident České stomatologické komory

Heleďte já budu taky rád a hlavně se nechce vyděsit, zvládneme to, zvládli jsme předchozí věci taky a česká medicína tohle pro nás není soupeř, mějte se fajn.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jo, děkuju vám za pozornost.