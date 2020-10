Středeční Aréna JS s Josefem Středulou a Lukášem Kovandou

Diskuse o koronaviru a dopadech na ekonomiku, společnost, zaměstnanost a také naše zdraví s jedním z nejznámějších českých ekonomů Lukášem Kovandou a předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 7. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak pane předsedo, bez dalšího já budu nadhazovat témata nebo okruhy, ta čísla těch nakažených jsou drastická 4,5 tisíce za včerejšek, přičemž největší problém aspoň tak to vypadá, že počet testovaných zůstává plus minus stejný, to znamená zvyšuje se ten poměr mezi testovanými a těmi pozitivně testovanými, což svědčí o tom, že ta nákaza se prostě šíří mezi populací a ty důsledky vidíme každý den a na počtech hospitalizovaných, na počtech lidí v těžkém stavu, to je to co mě zajímá ze všeho nejvíce a začínáme to vidět i v ekonomice znova od jara, vidím to správně nebo to vidíte jinak?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím, že to vidíte velmi realisticky a asi to je nejlepší způsob. Já včera jsem měl možnost číst ten dopis těch lidí, co pracují v českobudějovické nemocnici, kdy vyzývali, prosím, mlčte, když tomu nerozumíte, pomozte nám, zachovejte všechna ta opatření, která jsou potřebná a pokud tomu chcete rozumět, přijďte nám pomoci na naše covidové oddělení, abyste věděli, o čem to vlastně je, to si myslím, že je ten nejrozumnější a ten nejsprávnější přístup, tudíž nestrašme se tam, kde to není nutné, ale dodržujme všechny ty doporučení, která jsou, protože ta doporučení jsou tím nejdůležitějším, buďme ohleduplní, tak jako bychom byli k vlastní rodině, a to je asi ta nejlepší rada, nepodceňujme, ani nepřeceňujeme, ale na straně druhé, vy už jste se dotkl těch ekonomických, bohužel už to ty ekonomické dopady má, nejenom ta první vlna, ale i ta druhá, protože lidé zcela vědomě neutrácejí, protože neví, co bude, neví to nikdo co bude, a to je samozřejmě zcela logickej přístup, ten má ale samozřejmě své konsekvence.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tím jste naznačil ten dopis českobudějovických lékařů, mlčte a pojďte nám pomoct, ať vidíte, jaké to je ten, na tu petici nějakou, kterou dal dohromady prof. Pirk myslím, doc. Šmucler a tak a říkají něco v tom smyslu, chraňme ty rizikové a domnívají se, že rizikoví jsou staří lidé z nějakého důvodu a lidé s konkrétními diagnózami a pak to nechme být a ono to nějak dopadne a já jsem tak jako podezříval z toho, že spíše si na tom dělají mediální slávu, přičemž ta objektivní čísla svědčící o počtu těch hospitalizovaných a realistické odhady, že pokud s tím nebudeme vůbec nic dělat, tak zdravotnický systém se naplní a lidem se nedostane pomoci, to se jsem je tak trochu podezříval, českobudějovičtí lékaři pravděpodobně také, tak to je fajn, že jsme, že o tom takhle diskutujeme, ale co máme jako teďko dělat?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím, že jako občané opravdu používat roušky, snažit se být obezřetný, ale my máme zase ten problém, o kterém jsme už tady u vás v pořadech se nejednou bavili, a to je to, že pořád jsou ty dva světy poměrně rozdílné, a to je ten svět pracovní a potom ten svět veřejný a ten svět pracovní prostě o tom se nemluví, jakoby neexistoval, kde chodí každý den několik milionů zaměstnanců a zaměstnankyň do práce a ty samozřejmě jsou v centru trošku jiného typu pozornosti, a to zaměstnavatelů, kdy se hovoří, ekonomika se nevypne, na jedné straně to chápu, na straně druhé je potřeba...a vy jste řekl jednu důležitou část a to je ta zdravotní a ta nejdůležitější úplně nejdůležitější, a proto jestliže by nám mělo hrozit, že nám celý ten náš systém nezvládne tu situaci, tak v tom případě je nutno přistoupit k radikálnějším či dramatičtějším opatření, ale zároveň vláda poučena z období před nebo po březnu 2020, by měla přijít s tím, jakým způsobem těm subjektům pomůže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak, protože ono to vypadá, víte, ono to vypadá, že jsem nějaký zavírač, kdy tady několik týdnů od září upozorňuji na špatné prognózy, upozorňuji na špatná čísla těch nakažených a říkám, musíme začít dělat něco rychle, abychom pak nemuseli vypínat ekonomiku, aby ty národohospodářské škody nebyly tak drastické a ono to vypadá, že možná se blížíme k bodu, kdy vypnutí ekonomiky nebude volbou vlády, jestli ano nebo ne, ale bude se to prostě muset udělat.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Bude to nutností a možná ten příklad, ten izraelský by asi měl být trošku více analyzován v tom slova smyslu, že oni přistoupili k tomu právě proto, aby zamezili další šíření a omezili to, ono se to nedá bezezbytku, ale je to, je to jedna z možností, ale je to jiná země, ona je zvyklá na jiný přístup a my máme něco obdobného, ale to se týká až prosincových dnů, kdy máme v době, kdy jsou Vánoce, tak v podstatě taky ta ekonomika se vypne, takže je teď jenom otázka, aby ty škody nebyly veliké, aby nedocházelo k šíření, je jenom otázka, jak to udělat aby, aby to mělo škod co nejméně, ale zároveň aby ti, kteří zastaví, tak aby měli možnost získat nějaký příspěvek, aby to mohlo přežít.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak pane Kovando, téma je jasné, blížíme se do bodu, který je dramatický, protože upřímně, dnes máme nejhorší čísla z celé Evropské unie a obávám se, že možná na světě a to, že ostatní státy vypínají ekonomiku, můžeme vidět třeba ve Francii, která v Paříži, která je velmi zasažena, zavřela restaurace, zavřela bary a takovéhle věci, když nebudeme hovořit o Izraeli, kde je to drastické, ale takhle postupuje i Španělsko, Itálie trochu přitvrdila, my jakoby jsme váhali, ale přesto ta čísla jsou dramatická, možná to lidé pořád nechápou, že něco musíme začít dělat, něco prostě musíme začít něco dělat a koneckonců pan Prymula na zítra nebo na pátek oznámil z nějakého důvodu na pátek, nevím, oznámil, že bude se přitvrzovat, ale nebude se vypínat ekonomika, jako kdyby ta mantra, že se nebude vypínat ekonomika, byla na vládě.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

No, politici budou říkat, že se ekonomika nevypne až do toho bodu, kdy jí pak vypnou. To udělají pravděpodobně zcela bez nějakého avíza dlouhodobého předem, protože zřejmě to může být po nějakém úderu, kdy už se skutečně ukáže, že ta, to šíření té nákazy je naprosto neudržitelné, může to být také, nedej bože, musím to zaklepat, kdyby třeba v nějakém domovu důchodců byl větší počet zemřelých, kdyby se zvedla mediální vlna, tak já si myslím, že v takovém případě už prostě ti politici si nedovolí jaksi přistoupit k nějakým plošnějším opatřením, tím já nemyslím, že by to hned musel být toho rozsahu, jako jsme pozorovali na jaře, ale přesto rozhodně v tuto chvíli nelze vyloučit nějaké daleko dramatičtější opatření, to znamená, že bychom byli někde na půli cesty mezi tím, co je nyní a tím co bylo na jaře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nikdo z nás není epidemiolog, ale vhledem k tomu, že, co se bude dít, nám řeknou v pátek, ale vzhledem k tomu, že vy jste ekonom jedné z moderních bank, pan předseda je šéfem odborového svazu, šéf odborářů, tak musíme nějakým způsobem odhadovat, co se bude dít, abychom se na to mohli připravit, co si myslíte, že se bude dít. Zavřou se restaurace, bary, víte na mě to působí, on to naznačil pan, pan předseda Středula jo, že teď se dělají opatření, která jakoby oni říkají, neomezují ekonomiku, ale jistěže omezují chování lidí a podobně, ale spíše se vyhýbají odpovědnosti za škody, aby jakoby stát nemusel nic platit, tak nezavře restaurace, nechá je otevřené jenom do 10 a takovéhle polovičaté řešení, je ta moje myšlenka, že to dělají tak trochu, aby oddalovali ten moment, od kdy se musí začít platit, od kdy se ty živnostníci musí začít podporovat, od kdy?

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Já se domnívám, že to je součástí toho rozhodování vládních představitelů, ale nemyslím si, že je to jediný ohled, že skutečně je tady i ten ohled, že oni dlouhodobě nebo v posledních týdnech minimálně velmi intenzivně říkají, že tedy ekonomiku nezavřou a kdyby jí teď zavřeli, tak to bude znamenat ty opětovné negativní mediální ohlasy, protože by zase byli za ty, kteří to nezvládli, kteří ještě včera říkali něco jiného, než dělají dnes.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jo, ale když každému jde hlavně o to, jak bude v těch médiích vypadat a...

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Já myslím, že ty marketingové ohledy jsou stále důležité, to bych nepodceňoval a dosud zatím nepřevládli mezi vládními představiteli, představitele té nálady, že jaksi už ta situace je neudržitelná, zatím stále věří, že se ta situace jaksi sama spraví, ona některá čísla naznačují určitou, určité zmírnění té explozivity, já to nechci teď bagatelizovat, ale myslím si, že ještě jak se říká, naděje umírá poslední, že se ta situace konsoliduje tak trochu sama bez toho, aniž by bylo nutné přistoupit k těm plošnějším uzavírkám.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím, že to hlavní měřítko je ta otázka toho nebezpečí přetížení systému zdravotnictví. To je klíčová záležitost a ta rozhodne o tom, zda bude, zda dojde k uzavření nebo nedojde k uzavření, protože šíření toho viru za normálních okolnosti při to mírné průběhu, způsobí sice nějakou disharmonii, ale nebude tak výrazná, ale ve chvíli, kdy se vám zvyšuje počet těch těžce, těžce nemocných nebo těch, kteří potřebují plicní ventilaci, tak to už je vážná věc a tam rozhodně všichni si myslím, učiníme to, že vládu v této věci bychom měli podpořit, toto není, toto není hra, toto je o životě a o vůbec tom, jestli člověk přežije či nepřežije.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte pro mě to není upřímně řečeno, taková věda, přece počet těch pozitivně testovaných, to je asi nějaké vodítko, jaké je procento těch, těch pozitivních mezi těmi testovanými, ale ten přímo souvisí s tím, kolik lidí se bude testovat ad absurdum, můžeme říci, že nebudeme mít žádné pozitivní, pokud nebudeme testovat vůbec, takže to je takové číslo, které opravdu není úplně zásadní, ale to naprosto tvrdé zásadní číslo je počet hospitalizovaných a počet lidí, kteří vyžadují jednotky intenzivní péče a pokud by to směřovalo k tomu, že ten systém se přehltí těmi, těmito nemocnými, no tak samozřejmě se něco dělat musí až na to, že až se to stane.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Tak už bude pozdě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak už bude pozdě.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

A u toho zdravotnictví, ono to není jenom zdravotnictví, kde potřebujete zabezpečit ten lidský potenciál, to znamená jak nemocní, tak ti kteří se, kteří pečují o ty nemocné, lékaři, zdravotní personál, nezdravotní personál, potom je to otázka bezpečnostních sborů, to znamená hasiči, aby byli schopni akce, protože stejně požáry jako vítr, jako déšť bude bez ohledu, energetici a také lidé pracující v obchodě, vyrábějící potraviny, pracující v oblasti vod a kanalizací a podobně, to jsou lidé, které skutečně ten náš infrastrukturní systém nezbytně potřebuje, toto je všechno ve hře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A navíc ještě počítáme, jako kdyby zdravotnický systém byl počet lůžek, ale to vůbec není pravda, protože to jsou lůžka a ta druhá strana té mince je samozřejmě zdravotnický personál a lékaři, pokud ti budou nemocní, no tak nám všechna lůžka jsou úplně k ničemu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

A potom je to otázka samozřejmě i další péče, protože jedinou nemocí v České republice covid rozhodně není, jsou další nemoci.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Které ohrožují člověka na životě a je potřeba, aby ta péče byla zabezpečena, takže tady jsou ty hraniční body, nejsou počet nakažených, ale je ten počet těch, kteří potřebují tu zvýšenou péči, jakmile ji nebudeme schopni poskytovat, že se budeme k tomu blížit, tak musí dojít k tvrdším opatřením, které to omezí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Zatím se nezdá, že by někdo přišel s řešením jiným než fyzicky zamezit lidem ve stýkání se, ve shromažďování větší množství osob, to znamená fyzicky zamezit přenosu toho viru prostřednictvím těch kapének, protože vakcínu nemáme, žádné jiné možnosti prostě nejsou, vaši odborníci, pokud se o tom v těchto dnech bavíte, očekávají jaké kroky vlády?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Myslím si že pokud překročí to, o čem se tady bavíme, tak by mělo dojít k nějakému drastičtějšímu přístupu, může to být selektivní, ale může to být také celoplošné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Prof. Prymula, říká jednoznačně, pokud aspoň tak jsem vyrozuměl jeho dnešní vyjádření, pokud ten trend, který je nepříznivý, bude pokračovat, tak během několika týdnů dvou nebo tří, začnou mít problémy nemocnice, neřekl, že budou přehlcený, ale začnou mít problémy, to byly jeho slova a vhledem k tomu doběhu, který je, to znamená pozitivní vliv opatření se zhruba projeví za dva nebo tři týdny, tak je nejvyšší čas.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Něco začít dělat, co očekáváte, že se stane?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já si myslím, že to udělají samotní lékaři, že samotní vedení těch nemocnic dá jasný signál i ústředním krizovému štábu, že situace už dosahuje těch hraničních hodnot, že je potřeba zasáhnout a tam se bude rozhodovat, určitě ten marketing v tom sehraje určitý, určitou roli, ale v této chvíli si myslím, že by nemusel právě proto, že jedny volby skončily a druhé jsou zatím v uvozovkách v nedohlednu, takže toto nemusí být tím hlavním motivem, další věc je, že pan prof. Prymula je člověkem, který umí, věřím tomu rozhodovat velmi tvrdě a že si prosadí tu věc i při jednání vlády a na straně druhé já jsem nepotkal nikdy takový, takový cynismus u členů vlády, kterého by se měl obávat, že by nerozhodli v případě takovýchto ohrožení, takže já tady opravdu si myslím, že ten systém může zafungovat velmi rychle a efektivně. Jenom je to otázka, do jaké míry přistoupí k tomu, k té náhradě těch škod, které z toho logicky vzniknou, ale toto je zase tak mimořádná záležitost, že ani Poslanecká sněmovna nezavře oči před případným dopadem do státního rozpočtu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Poslední otázka nebo k tomuhle tomu tématu. Prymula řekl, že z 95 % je ta příprava těch opatření hotová a že je předloží vládě tedy v pátek, aspoň tak jsem tomu rozuměl, máte ponětí, co se tam může stát? Bude, přímo explicitně vyloučili uzavření Prahy po vzoru Madridu to ano, nicméně můžeme třeba očekávat zavření restaurací, fitness center, bazénů nebo něco podobného třeba jenom na území Prahy, která na tom prostě opravdu není dobře.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

No, já spíš vnímám, že nyní tedy pod vedením pana Prymuly je takový přesun trochu toho těžiště na tu celorepublikovou úroveň, že už se nerozlišuje až tak mezi jednotlivými regiony, ale opravdu nevím, s čím přijdou, ale rozhodně zavření fitness center, zavření restaurací určitě je jedna z prvních věcí, která se nabízí, to si myslím, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To pak už budou ale desetitisíce lidí.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Ale celorepublikové zavření si myslím, že by se...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Oni, já nevím jestli, protože celá republika není na tom červeném Semaforu, Praha určitě je, takže logika mi říká, logika mi říká, tudy, ale pokud se zavřou restaurace, fitness centra, kadeřnictví a podobné provozy, tak to už jsou jako desetitisíce lidí, kteří budou bez práce a budou potřebovat okamžitou pomoc, okamžitou myslím v řádu týdnů, většina z nich, ať už jsou to obsluhující, personál, kuchaři a tak dále, nemá úspory, aby mohla prostě 3 měsíce žít.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Ta naše, ten náš scénář vlastně toho dalšího vývoje počítá s tím, že dojde k určité obdobě toho, co se dělo na jaře, to znamená, že budou muset být opětovně spuštěny některé ty programy, které například kompenzační bonus, ošetřovné možná také a víme, že kurzarbeit...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vláda to nechtěla, ale stejně jako virus se neptal, jestli má přijít druhá vlna, tak ta realita je k tomu dovede.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Bude to ve slabší míře, než to bylo na jaře, ale bude to muset být.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A v kontextu toho konstatování, které tady řekl Mojmír Hampl, on mi řekl na debatu, při debatě o státním rozpočtu, on řekl, podívejte se, ten státní rozpočet v tom slova smyslu, jak jsme ho byli zvyklí vnímat, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaje státu s tím, že optimální stav je 0, to znamená vyrovnaný rozpočet, případně přebytkový, tak ten přestal existovat, tyhle kategorie teď už prostě neexistují, pokud letos máme schváleno 500 miliard korun deficitu státního rozpočtu, na příští rok se přichází s částkou typu 320 myslím nebo 330 miliard korun a pak se řekne, ježíš, ještě jsme zapomněli zrušení superhrubé mzdy, to bude možná dalších 70 a jenom takhle jednoduchými počty jsem za 2 roky na bilionu korun, můžeme to jako utáhnout další jako logdown?

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Myslím si, že další logdown bude náročnější v tom smyslu, že už jsou částečně vystřílené, vystřílená ta munice, jak v oblasti měnové politiky, tak v oblasti fiskální politiky nebo-li politiky rozpočtové, je spočítáno, že ten, ta druhá vlna té nákazy by, pakliže by muselo dojít k nějakým uzavírkám, které by byly slabší, než na jaře, ale byly by, tak by stála českou ekonomiku v letošním roce dalších 550 miliard a v roce příštím zhruba 350 miliard. To znamená, to je ta dodatečná druhá vlna.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Další.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

To je 900 miliard korun ztráty pro českou ekonomiku, to je opravdu už tak závratná suma.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ale to má Mojmír Hampl pravdu, protože v tom případě státní rozpočet jako takový prostě neexistuje, je to v podstatě seznam výdajů.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Já se obávám, že existuje, že ti investoři vždycky se budou dívat na to, jak si stojíme, my si zatím stojíme velmi dobře, ale samozřejmě tahle obrovská darda...může se to dostat na spirálu, po níž se budeme točit do hlubšího a hlubšího dluhu, což pak bude prodražovat obsluhu státu plus našeho dluhu a nebude na dálnice, na nemocnice, na školy, protože prostě budeme platit tolik na úrocích, a to je samozřejmě problém dobudoucna.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já začnu v těch opatřeních, já myslím, že vláda pokud něco teď může udělat a nepotřebuje čekat na to, pokud vyhlásí či nevyhlásí, tak přijmout některá opatření, to znamená, pokud se uzavřou školy a je tam potřeba péče o dítě, které je mladší a použiju ten stejný, tu je stejnou hodnotu jako v první vlně 13 let, tak si myslím, že by to vláda měla udělat, neměla by v tomto vůbec váhat, máme tady problém a ten je potřeba vyřešit. Druhá věc je, měli bychom myslet na to, jak na tom lidi budou, to znamená měly by se prodloužit Antiviry už teď do konce roku, nic se nestane, ty náklady stejně vzniknou a Antivirus je, už je ověřen a zaměstnavatelé v tomto už umí chodit, ví, jak se to dělá a nemusí je nikdo nic učit, takže tam nevznikne žádná nová potřeba, to nic tomu nebrání, co se týká třeba nezaměstnaných, když jste vzpomenul, že už začíná ta vlna nezaměstnanosti stoupat a ten, ta případná druhá vlna nebo zastavení to ještě zhorší, tak samozřejmě je potřeba se podívat, jak na tom nezaměstnaní jsou, jestliže nezaměstnaný v České republice má v průměru nějakých 8 000 Kč, tak to skutečně je potřeba se na to podívat, toto je dlouhodobý problém a lidé se nestávají nezaměstnaný proto, že špatně pracují, ale protože se tady stala mimořádná situace a my tu ekonomiku musíme zachovat v nějakém primárním chodu, aby lidi mohli utrácet a nepropadali se do chudoby, protože to může znamenat samozřejmě velmi výrazné posuny a tady už musí platit i to, co říkal Lukáš Kovanda, a to je ta otázka toho marketingu, že tady si musí uvědomit ten politik, že tady ta situace může rozdělit tu zemi poměrně významným způsobem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, protože ten marketing tak jako prostupuje vším jo, já mám takovou obavu, že tentokrát možná ve vládě není tedy nikdo, kdo je ochoten říkat, byť nepříjemnou pravdu a pravdu, která třeba zneguje to, co sliboval před měsícem, ale je to pravda.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ano, ale je lépe, když vláda, pokud o tom diskutuje, ať o tom diskutuje za zavřenými dveřmi a potom dává jednoznačné vydiskutované věci, které jsou pochopitelné. Ta nejhorší zpráva je ve chvíli, kdy něco se rozhodne, potom řekne, no ale to je špatně, to musíte změnit, no a za 2 dny se to změní ještě jinak a to je špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, na co narážím, narážím na premiéra, který tohle to dělá poměrně často a vzpomenu si jenom dva příklady. Ministr Vojtěch, svého času tedy ministr zdravotnictví v srpnu při blížícím se datu školní docházky rozhodl o tom, že budou zavedeny ve školách roušky, což z dnešního pohledu se zdálo být celkem logické a správné rozhodnutí, premiér se lekl toho, že jaksi sociální sítě a lidé budou naštvaní, protože předtím je ubezpečovali, že je všechno v pořádku, tak to zrušil, pak to tedy přiznal a tak a teď se zase stalo něco podobného, Prymula řekl, že lidé se budou muset zapisovat v restauracích, což mimo jiné v Německu a podobně je celkem normální, takhle oni tam nepíšou své rodné číslo, ale telefonní čísla, aby je případě, že tam byl někdo nakažen, mohli zavolat a zase to bylo zrušeno a teď tedy spíše jsme v otázce při stávajícím počtu nakažených a hospitalizovaný, jestli vůbec ty restaurace budou fungovat a zdá se, že to se pořád opakuje.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale opětovně tady nejde o tu věc, o ten věcný obsah toho případného nařízení, ale tady jde o to, že zodpovědný ministr něco řekl a potom se to tvářilo jakože vlastně nic neřekl, že to není pravda, že to je vytrženo v kontextu, tak se to bohužel stalo, bylo to předvolební, byla předvolební situace, možná jedna z posledních debat, kteří lídři politických stran měli a tam se to otevřelo v takto v plné nahotě, ano toto jsou ty chyby, o kterých hovořím, že není podstatné, samozřejmě je podstatné, ale není podstatné, co řeknou, ale aby to drželi, aby to bylo neměnné, aby to nebylo podle jenom nálad, ale bylo to podle vydiskutovaných opatření, které pomohou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To tohle, na čem jsme se shodli, pane Kovando s panem předsedou Středulou, že se tak jako vždycky dozvíme ta opatření, ona jsou celkem předvídatelná, ale předtím nám jako neříkají pravdu, protože ta pravda je nepříjemná, nebo jak to říci nebo formuluju to špatně?

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Já si myslím, že to formulujete dobře, že platí to, že i tedy politici jednají vlastně pod vlivem dvou základních principů. Jeden je řekněme princip epidemiologický a zde jaksi jsou v ovlivnění samozřejmě epidemiology a tento princip zejména zastává i pan Prymula nyní a samozřejmě premiér ten více vnímá ty ohledy ekonomické, takže tam se střetávají dva tyto principy, řekněme, ten ekonomičtější, ten epidemiologičtější a dochází k těmto třenicím a bohužel často ty, ten komunikační šum vzniklý těmito třenicemi, uniká dříve, než by měl a s tím souhlasím s panem Středulou, podnikatelská sféra dostává vlastně nejednoznačnou informaci, ona neví, co bude, má tu nejistotu, neví se, jak to bude se zavíráním restaurací, ta vláda vlastně v tom březnu postupovala celkem striktně, ale rázně a myslím si, že to bylo dobře, ale nyní se z toho stává taková bramboračka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Když v lidech vyvoláte očekávání, že to bude v pořádku a pak to prostě v pořádku není a takhle se to pořád opakuje, no tak ztrácíte důvěru.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

To ano, ale přiznejme si narovinu, v květnu, v červnu opravdu ta situace vypadala optimističtěji, dokonce ani opozice, opozice neříkala tehdy roušky nikdy nesundavat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nenene to ne.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Druhý už jsme podlehli všichni tak trochu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jo, ale už jsme v první třetině října, což už je 6 týdnů od té situace, kdy začala bobtnat, od 1. září je zřejmé, že to prostě není dobré a teď v tom kontextu uvádění jako věcí na pravou míru, váš reálný názor na stav nezaměstnanosti, na množství práce pro lidi. Já, když jsem tady měl náměstka Povšíka, ministryni Maláčovou, tak my oba dva říkali, že jsme premianti, že je to bezvadný, že nezaměstnanost stoupla pouze na 3,8 %, že je to zásluha vlády a že je to skvělý, na tu logickou otázku, když nám takto dramaticky padá průmyslová výroba, respektive ekonomická aktivita a nepadá nám nezaměstnanost a teď lze očekávat, že v příštích měsících ta ekonomická aktivita prostě bude nuceně utlumována nebo budou obory, které budou těžce zasaženy, co můžeme očekávat za čísla v nezaměstnanosti, a to je pak téma samozřejmě pro pana předsedu Středulu, protože pokud čísla nezaměstnanosti bude růst, tak stát musí něco dělat.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Nezaměstnanost skutečně je až zázračně nízká já to říkám takto, protože ten konsensus mezi ekonomy, nevím jakou predikci měly odbory, ale konsensus mezi ekonomy byl takový, že v těch letních měsících to bude minimálně 5 % a my jsme na podzim, už jsme v podzimních měsících a stále jsme na necelých čtyřech procentech, já si myslím a to musím přiznat, že tady skutečně se projevily podle mého soudu prospěšně ty programy, to znamená oni splnily ten svůj cíl, zejména program Antivirus, že skutečně jaksi zamezily tomu okamžitému propuštění, které jsme třeba pozorovali ve Spojených státech, ale to si stát může dovolit, když to je časové velice omezená věc a ne, když přijde druhá vlna, tak ten stát už na to nebude mít peníze, jestli ta míra nezaměstnanosti naroste a nechci tady šermovat lacině čísly, ale to může být 6, 8 v tom nejhorším scénáři třeba 10 %, pokud se přidá jakási transformace či třeba automobilového průmyslu, kterou jaksi spustí ten koronavirus a ta krize související.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

S těmi Spojenými státy a Českem, oni mají jiné zákonodárství, jiný způsob propouštění, jiný způsob odstupného, je to jejich systém, který se jim asi nějakým způsobem osvědčil, problém je v tom, že ani, ono jim hrozně rychle ta nezaměstnanost vystoupá, protože jsou to třeba jenom měsíční výpovědi nebo týdenní a podobně, ale pak také při pozitivním signálem hrozně rychle klesne, u nás pokud nezaměstnanost vystoupá, pak trvá velmi dlouho, než se ta čísla podaří srazit a z toho já mám obavy, jakmile se dostaneme vysoko, tak se budeme velmi dlouho z toho, teď jsem chtěl říct propasti, ale ono je to opačně, prostě dostávat.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já si nejsem úplně jistej, na ty naše předpovědi, kdy jsme v březnu, 19. března sdělili, jak vidíme ten vývoj, tak jsme řekli, že by nezaměstnanost na konci roku mohla být kolem 400 000 osob.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, což odpovídá 8 procent?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

A ekonomika někde mezi šesti až osmi procenty propadu, tehdy někteří byli, ty předpovědi se říkaly různé, ale musíme si uvědomit taky pozici české ekonomiky, česká ekonomika je žádána od těch investorů a i my jako subdodavatel jsme velmi žádaní, protože ziskovost v české ekonomice je úplně odlišná, daleko vyšší než v jiných, takže...

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Ale klesá, klesá...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ano, teď se zvedne, protože jsou tady některá opatření, které to mají zvednout a pořád je to o jednu pětinu vyšší než Německo, takže je to velice zajímavé, a proto je ta pozice i českého průmyslu velmi, ve velmi dobré situaci a ta žádost o to, aby se u nás vyrábělo, je velmi, velmi silná, co se týká odvětví, které byly přímo dopad, ty dopady jsou abnormální, to znamená cestovní ruch, vše co je vázané na cestovní ruch, do toho kultura, ať už to živá či neživá s ohledem na ta opatření.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Ano.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Tak tam samozřejmě, ale to, co se podílu zaměstnanosti týká, tak to není tak masivní, jako jsou ty další části ekonomiky, proto se to takto úplně ne, neprosakuje do ekonomiky a nedochází k té nezaměstnanosti je jedna věc, druhá souhlasím, Antivirus je opravdu mimořádný nástroj a můžeme být rádi, že ho máme a je stabilizační.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A co to bylo za signál, který dneska řekla ve sněmovně ministryně financí, že nechce udržovat uměle pracovní místa, byl to jednoznačný signál?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ona se podívala do kanceláře své pravděpodobně a posoudila, že tam má nějaká umělá pracovní místa, takže asi je nebudou už dál...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nevím přesně, Jak ta formulace zněla, ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, no ta má odvahu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já jsem, já jsem také zaměstnavatel a můžu říct, že buď ta místa potřebuju nebo je nepotřebuju a na to nepotřebuju ani Antivirus a nic podobného, jestli je nebudu potřebovat a měním třeba technologicky, tak to řešit budou, ale jenom protože politik něco pronese, tak to ještě nemusí být zdaleka pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ona asi teda myslela v kontextu toho, že a by nechtěla bránit modernizaci ekonomiky, že by tedy zaměstnanci si hledali místo ti, kteří budou propuštěni v lepších odvětvích, perspektivnějších odvětvích a ten program Antivirus tedy to brzdí, protože je drží na těch původních místech.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale vůbec ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takhle nějak to myslela, ono to, ono to jako logiku může dávat, problém je, vždycky se to musí přeložit do konkrétní situace podniku a mně tady teď nic nevychází.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já tady, já tady musím říct to, že musím poděkovat zaměstnavatelům, jak se chovají v této době, protože oni ví, že ten personál mají, že ho mají kvalitní, že ho nechtějí propouštět, protože věří tomu, že se ta situace změní a já věřím, že se změní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Kovando.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Vy jste zmínil Spojené státy, já si myslím, že to je velice dobrý příklad přesně ekonomiky, která funguje na jiném principu, tam nemají zdaleka takové zábrany, prostě okamžitě propouštět, ale pak zase rychle najímat, ale také ale proto ta ekonomika má celkově vyšší růst produktivity a je inovativnější než ekonomika Česka, to znamená, že my tady vlastně, je to střet určitých filozofii, jedna filozofie, kterou zastává třeba pan Středula, akcentuje to sociálno, druhá filozofie ta akcentuje, řekněme, ten zdravější ekonomický pohled a zde zřejmě a nechci jí nějak interpretovat, co říkala, protože jsem tu ani nebyl, paní ministryně financí myslela tento pohled, že my, když budeme teďka tady mít nekonečný kurzarbeit, tak my budeme zachraňovat vlastně pracovníky nebo znesnadňovat tu transformaci ekonomiky na vyšší vývojový stupeň, protože my budeme konzervovat ta stará odvětví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je jasné.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Z politických důvodů, abychom prostě nepropouštěli lidi...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Tady je nemoc...

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Kurzarbeitu, třeba vážných ekonomických...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale pokud paní ministryně financí bude členkou vlády, může rozhodovat, zda kurzarbeit bude aktivovat nebo ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu dát takový protiargument, já mám takový pocit a debata, s debat s politiky čím dál tím větší jo, oni řeší systémové věci, co by se mělo udělat s kurzarbeitem, co by se mělo udělat s hygienickými zprávami, co by se mělo udělat, aby nebyly pod zákonem o státní službě a tak dále a tak dále, problém je v tom, že mi to připadá úplně stejně chytrý, jako když víme, že za hodinu tady budeme mít povodeň a my se začneme bavit o tom, jestli začneme stavět, projektovat protipovodňové hráze, to je prostě mimo čas, debata o tom, že se bude stavět protipovodňová hráz, je naprosto v pořádku, nikoliv, nikoliv ovšem v situaci kdy už za hodinu přijde povodňová vlna a já bych teď chtěl jako slyšet, co se udělá teď hned v příštích týdnech nebo dvou nebo třech tak, aby mohli normálně žít.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Tak jasně máme opatření, která jsou jaksi nouzová, tam si myslím, že třeba v tom březnu v tomto skutečně ti politici zapracovali dobře, nyní bohužel se z toho stala ta bramboračka, jak jsme řekli, nikdo tedy neví pořádně nic, a to co vy zmiňujete, to jsou spíše, řekněme, dlouhodobá opatření, na která nazraje čas teprve, až se uklidní tedy ta covidová situace, podle mého soudu nelze nějaké, vezměme si ty povodně, které jste zmínil, také vlastně ta protipovodňová ochrana v Praze, vznikala až letech poté velké povodni, ale nevznikla ze dne na den.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jasně.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

To znamená nemůžou ani jako ta opatření, která budou zamezovat budoucím pandemiím, nedejbože, aby nastaly, ale nastat mohou, můžou teprve v těch klidných časech, nyní pořád jsme v nouzovém stavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já mám takový pocit, pane předsedo, že v návaznosti na pana Kovandu, že se bavíme o systémových opatřeních, které ale, které a ta debata je správná, akorát se nemá vést teď, ale až po odeznění té krize.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

No, ale to je právě ta otázka, my jsme třeba v roce 2009 a následujících zároveň se zaměstnavateli požadovali, aby se vytvořil systém kurzarbeitu v České republice.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Což se nestalo.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

V době, kdy bylo po krizi, kdy už jsme byli po naší druhé krizi dokonce v roce 2012, kterou jsme si přivodili a chtěli jsme, aby bylo přijato, nebylo to přijato, bylo jenom částečně, zkusil se nějaký program, který byl teď důležitý pro ten start Antiviru. Teď jsme ale v situaci, že se tady připravuje poměrně rychle celý ten nový zákon kurzarbeit, to je systémový nástroj, který ale musíme mít a ty naše subjekty je dobře, aby ho k dispozici měly a v případě nutnosti ho využít, to že se to sbíhá v jednom čase, to je bohužel realita.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Aby bylo jasno, já proti tomu kurzarbeitu vůbec nejsem, to je podle mého názoru nástroj, který tady má být, který tady má být, to je v pořádku, teď můžeme debatovat o těch parametrech, ale neztrácí se teď trochu jako čas?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Sice ano, ale teď už ten čas je tak, tak nahusto vedle sebe, protože zároveň tady máme státní rozpočet, ten je důležitý pro příští rok, jaké jsou jeho priority, zároveň tady do 15. října musí být plán na využití evropských prostředků, který je skoro 200 miliard korun, to jsou obrovité finanční prostředky, do toho běží příprava nového rozpočtového období Evropské unie pro 7 let, taky velmi vážné, tam už se bavíme o 400 miliardách korun, no a do toho všeho jsou samozřejmě situace spojené s volbami, takže budeme to mít hodně takto spojené dohromady ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, proč o to mluvím, mně třeba přišlo úplně jako absurdní, jak se teď začal řešit nějaký ten kanál Dunaj-Odra-Labe jo, což je věc na 30 let, je samozřejmě diskutabilní, jestli to má být nebo nemá bejt, ale mně to přišlo jako vyhození nějakýho balonku, aby se toho všichni chytli a mezitím se má do 15. října schválit 182 tuším miliard korun z Evropské unie.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Jenom česká pozice zatím teda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A o tom se tady moc jako nediskutuje, řítí se sem průšvih a my jsme se tady asi týden bavili o nějakým kanálu Dunaj-Odra-Labe, já proti němu nic nemám, jenom mi to přišlo úplně mimo čas.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale takto vláda se teď, ale to, o tom musíte vidět o kousek více, třeba právě splavnění Odry směrem na sever, to znamená přes Polsko, je otázka memoranda, které vzniklo už před několika lety mezi českou a polskou vládou, to není faktický budování tohoto...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...A o kanálu Dunaj-Odra-Labe...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já nevím, jaký byl ten motiv, proč bylo zrovna teď, to netuším a souhlasím s tím, že to vyvolává různé typy otázek, ale přístup České republiky k moři je strategický vždy a jestliže máme problém s přístupem k moři přes Děčín díky problémům, které na té cestě jsou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

A tady se otevírá možnost, kdy polská vláda ten zájem má, Odra je z vysoké části splavněna a je možnost připojit severní Moravu k tomuto, k tomuto uzlu, tak to rozhodně není špatné a zároveň to může znamenat otázku nových pracovních příležitostí, úplně v jiných oborech.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Problém je, že s váma v zásadě jako souhlasím, akorát věcně proti tomu co říkáte, nelze najít, namítat nic, akorát teď se mělo řešit něco úplně jinýho si myslím.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já netuším, proč a koho to motivovalo, třeba tam byl nějaký věcný důvod, třeba polská vláda vyzvala Česko k tomu, aby se rozhodla možná...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To teda nevím jo, to jsem nečetl, ale tušíte, proč to bylo, je to jako takový ta metoda bílého psíčka, že nechám po jevišti přeběhnout bílého psíčka, všichni koukaj, co tam dělá a mezitím se vymění kulisy, aniž by si toho někdo všimnul?

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Je možné, že hrál roli marketing, ale je možné, říká pan Středula, že tam skutečně byl nějaký časový tlak třeba i z protistrany.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nebo bezradnost tý vlády, že teď neví, co by nám řekli jako v týhle tý situace nebo?

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

No, to je už ten marketing, že překrýt nějaký problém něčím jiným, ale zase podle mě ten kanál nebo koridor, jak tomu říkají ti zastánci, tak ten to není zase věc, která by tak hýbala českou veřejností, takže já si myslím, že z marketingového hlediska by tady moc neposloužil, že to je skutečně asi nějaká skutečně věcná záležitost, která přiměla tedy vládu, aby to nyní řešila.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Opravdu to jsou ty strategické věci, které se vždycky musí myslet, to znamená, jestliže vláda připravuje investice na příští fiskální rok nebo období, tak by taky měla vědět, jestli chce postavit dálnici ze severu na jih nebo z východu na západ a jestli a jestli má tu možnost to udělat, tak by to měla učinit v tom reálném čase, protože třeba víte sám jako bývalý náměstek na školství, když jste o to nepožádal teď, tak musíte na to zapomenout.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Nezapomeňme ještě, že ten národní investiční plán vlastně ten příliš neobsahoval ten koridor, tento kanál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To máte pravdu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale pozor, národní investiční plán je zase, to je spíše trošku jiná kategorie, ale teď je tady druhá, kdy Evropská komise nás žádá o konkrétní projekty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jo, jo to asi jo, tak dobře, tak jestli mi chcete naznačovat, že oni k tomu byli donuceni, aby tedy připravili nějaký věci, musí to, musí to odevzdávat v určených termínech do Bruselu a nebyl to jenom marketingový tah, tak bych to asi jako vzal, že to nebyl tedy ten bílý psíček, tak bych to asi jako vzal a řekl dobře, tak tohle se jim daří a ty opatření proti covidu se jim nedaří, ta moje podezřívavost k tomu, že tím chtěl jenom přebít svoji neschopnost, tady nějak jako je s otazníkem, zůstává ale, přesvědčili jste mě pánové.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ne to nebyl cíl, ono je dobré ty věci, které jsou kontroverzní, si možná vysvětlit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Říct si narovinu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Protože my jsme se o tom bavili na jednání tripartity už tak 2 roky zpátky, kdy ta situace byla naprosto ideální.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Řekněte mi, jak se, jak se lidi mají? Ve smyslu toho, že když se projdu po ulicích, tak není vidět žádná velká změna, možná je Praha trochu prázdnější, ale zatím nejsou zavřené skoro žádné obchody, pouze v centru města vidíme zavřené nějaké restaurace, kde je vždycky napsáno dočasně, lidé chodí do práce, ta čísla dokonce ukazují, že se zadlužují, to znamená kupují si bydlení, hypotéky, to znamená asi nějakým způsobem věří v budoucnost svého zaměstnání, svých příjmů a jaká je realita?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Já myslím ta ekonomická aktivita skutečně běží, já jsem teď viděl ty předstihové ukazatele o spotřebě elektrické energie a je tam skutečně růstová tendence, to znamená, že ekonomika funguje, lidé opravdu žijí ten svůj život, ale vy jste se nezeptal na to, jak to je v té ekonomice, ale jak se cítí lidé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak se mají lidi.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Lidé se obávají, neví, jak to mají uchopit, protože nemá žádný nástroj, jak se ochránit před tím virem, a to samozřejmě způsobuje problémy, žijí i nadále své vlastní životy, své vlastní problémy, jezdí do práce, snaží se udělá všechno dobře, aby neměli žádný problém, ale samozřejmě se bojí té budoucnosti, a to není otázka strachu, to je otázka už vyzkoušené situace, kterou si prožili třeba v roce 2009 nebo mnozí mají zkušenost s nezaměstnaností, takže ví, že to není v žádném případě jednoduchá doba a že přijít o práci, je bohužel věc, která se může stát každému, a proto jsou velice citliví na všechny tyto věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, proč se ptám, protože jsem přesvědčen, že rodiny mají svůj pud sebezáchovy, který je strašně významným signálem, jak se lidi mají a jak se rodiny cítí, co dělají, jsou strašně významný signál, protože oni mají pud sebezáchovy ve svém souhrnu a jsou daleko moudřejší než vláda, proto se podle mého názoru musím ptát, jak se lidi mají, protože to nám také řekne, co se bude dít.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Je ještě jeden signál, možná který bych vnímal, my jsme známí jako Švejci, že si z mnoha věcí a obzvláště když se necítíme komfortně, tak si děláme legraci, musím říct, že těch vtipů na současnou situaci, které teď vzniká a šíří se, to je velké překvapení, a to je pro nás takový způsob, kdy hledáme v tom relativně ne úplně komfortní situaci, hledáme nějaké východisko a myslím si, že se to tím velmi silně projevuje, takže nemyslím si, že se cítí úplně dobře na straně jedné, na straně bojují s tím svými vlastními nástroji, které jim pomáhají to zvládnout.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Úplně stejná otázka v kontextu toho, co jsme říkali, relativně složitém, ale ta otázka zní jednoduše, jak se lidi mají?

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Žijí v tichu před bouří, neuvědomují si, že to je ticho před bouří respektive, že ta bouře přijde a totiž to ticho jsme si koupili na dluh a ten dluh budou zase ti samí lidé, leckdy ale i ti děti, ty děti současné a ti narození dokonce splácet, takže jaksi jsme si koupili čas a nyní nebo to ticho před bouří. Nyní ta bouře přijde, jde o to, aby byla vlastně co nejschůdnější a nejlépe snesitelná. To by se mohlo částečně podařit, ale pokud se rozvine zásadním způsobem ta druhá vlna, tak si myslím, že to bude velice obtížné. Nicméně to zhoršení ekonomických podmínek i vlastní životní situace a finanční situace těch rodin a domácností, to jednoznačně přijde, přijde to asi o něco později, než jsme se domnívali jako ekonomové, my jsme mysleli, že už to dorazí v plné palbě teď na podzim, teď bych spíše řekl, že to bude až v příštím roce, protože skutečně ty programy různé, které jsme tedy diskutovali, dokázaly tu bouři odsunout, ale otázka jak jsme využili ten čas mezitím to ticho a já si nejsem úplně jistý, že tím nejlepším způsobem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A vaše interpretace toho, proč roste rekordně, roste zadlužování rodin, respektive do segmentu hypoték. Já jsem slyšel několik teorií, ptal jsem se paní Horské z Raiffeisenbank, když tady byla v debatě a ona říkala, no tak je to logické, lidé jsou tlačeni k tomu, aby byli více doma, zkrášlující si svoje bydlení, tráví tam daleko více času, no tak mají poptávku po větším bydlení, pak jsem slyšel teorie o tom, že banky cpou ty hypotéky velmi aktivně, protože to považují za málo rizikový sektor, zatímco financování průmyslu považují za rizikové, pak jsem slyšel třetí teorii, že je to pro lidi bezpečné uložení půjčených peněz, protože věří tomu že, že ceny nemovitostí stále stoupají a takhle bychom mohli pokračovat, každopádně to číslo, zdá se býti rekordní, letos si lidé v české domácnosti půjčí na bydlení, na hypotéky nejvíce peněz v historii.

Lukáš KOVANDA, ekonom Trinity Bank

--------------------

Pravděpodobně musíme podotknout, ale vy vlastně všechny ty faktory, které jste zmiňoval, tak hrají roli, ono to není samozřejmě tak, že by tam byl jeden hlavní faktor a ty ostatní nebyly podstatné, ale já si myslím, že hraje roli i to, že zatímco třeba centrální banka dokázala velmi rychle, dravě reagovat, už na jaře snížila úrokové sazby, díky čemuž nyní mohu být i ty levné hypotéky, mohou být levné hypotéky, tak zatímco ona si uvědomila tu dramatičnost té situace, tak díky těm záchranným opatřením si tu dramatičnost zatím ještě v plné míře neuvědomují ty domácnosti, zejména ty domácnosti, které přece jen mají na to, aby si hypotéku pořídily, což jsou řekněme střední, vyšší, vyšší střední vrstvy zpravidla a tam zatím ta krize nedorazila mezi tyto lidi a dorazí v příštím roce.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

A není potřeba pro to, že ty ceny jsou rekordní, se podívat na to, jak ta data vypadají, co když ten počet těch jednotek je nižší, než byl jindy?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ceny?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Protože ty ceny jsou tak už vysoko, že to je až k neuvěření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ceny nemovitostí právě stoupají a teď se zase vrací, lidé mají být doma, zatímco ještě před rokem jsme viděli tendenci kupovat čím dál tím menší byty, zvláště u mladých rodin a trávit co nejvíce času mimo alespoň ve městech, teď se ten trend obrací, nicméně všechny teorie o tom, že se zrychlí stavební řízení a klesnou ceny nemovitostí a důvody, proč by to mělo nebo nemělo být a už na začátku krize jsme říkali, ano ceny nemovitostí půjdou dolů, protože logika věci zní, že lidé nebudou chtít tolik utrácet, všechno tomu bledne, všechno předtím bledne, ten trh se chová pořád stejně a lidi jednoduše na to bydlení dosahují čím dál tím hůře, já si nemyslím, že by ty hypotéky si brali, protože je to zrovna baví být zadlužen to jako...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Ale Lukáš Kovanda před chvílí řekl, on neřekl o střední třídě, on řekl o vyšší střední třídě, která to znamená, že to jsou opravdu lidé, kteří mají příjem přesahující výrazně stotisícovou hranici a těch je opravdu velmi málo a to, jaké jsou jejich strategie, toť je otázka, já to netuším, ale v tomto případě je taky důležité vědět, jak se žije těm, té většině české populace a těm se tak dobře nežije, aby si to mohli pořídit, ty mají problém bydlet, proto, proto je taková ta situace ve společnosti, jak jste se na to ptal, opravdu je spíš zamračeno a já použiju ten stejný příměr s tou bouřkou, já bych byl rád, aby se vláda soustředila na to, aby se rychle vyráběly deštníky v podobě vakcíny a podobně, aby lidé se měli pod co schovat a kdyby už to nutně potřebovali, aby mohli ten svůj život aspoň chránit, protože covid není jejich neschopnost, covid je něco, co tady vzniklo a je potřeba, aby se lidem pomohlo, oni to teď potřebují.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové já vám moc děkuju za to, že jste přišli dneska do studia, děkuju vám za vaše odpovědi. Všechno jsme do povídání, takže ode mě máte samozřejmě pozvání zase někdy příště.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

--------------------

Děkuju za pozvání.

Lukáš KOVANDA, ekonom

--------------------

Děkujeme za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A vám vážení diváci, děkuji za pozornost.