Televize Barrandov porazila CNN Prima News

Dlouhodobý zpravodajský koncept hlavního kanálu TV Barrandov zaznamenal další úspěch. Moje zprávy, které moderuje generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup, v neděli porazily masivně propagovaný hlavní zpravodajský blok CNN Prima News. A vyšší sledovanost než diskusní pořady nové stanice mají i tradiční politické rozhovory v TV Barrandov. Oblibu pořadů Jaromíra Soukupa pak nejlépe dokazuje fakt, že v minulém týdnu si je vyhledalo 861 tisíc diváků.

V uplynulém týdnu byl průměrný denní zásah pořadu Moje zprávy v televizi Barrandov 162 tisíc diváků. A například páteční televizní vydání pořadu Moje zprávy (1. května) zaznamenalo sledovanost 103 tisíc diváků a zasáhlo celkem 203 tisíc diváků. V jejich průběhu měla stanice podíl na trhu 3,2 procenta. Televize Barrandov ale uspěla i v přímém střetu s CNN Prima News v neděli. Moje zprávy si nenechalo ujít v průměru 88 tisíc diváků starších 15 let při podílu 2,4 procenta. Celkový zásah byl pak 156 tisíc diváků. Oproti tomu nová stanice CNN Prima News dokázala přilákat ve stejném čase jen 2,2 procenta lidí.

Daleko zajímavější je však srovnání premiérových diskusních pořadů, kde rozdíl vyniká ještě více. Podíly na sledovanosti politických rozhovorů JS Live nebo Duel Jaromíra Soukupa jsou o 75 procent lepší než u novinek z dílny CNN Prima News. Průměrný zásah těchto diskusních pořadů na TV Barrandov překračuje pravidelně více než 100 tisíc diváků.

"To, že jsme porazili večerní pásmo pořadů CNN Prima News ve chvíli, kdy své vysílání startovali, a jejich propagace a marketing jely tedy naplno, je jasným důkazem toho, že diváci oceňují styl barrandovského zpravodajství a můj pohled na svět. Když tento dílčí úspěch doplníme faktem, že se našim zpravodajským a publicistickým pořadům daří konkurovat i podobnému vysílání veřejnoprávní České televize, potvrzuje to pozici a sílu Skupiny Barrandov na televizním trhu. A nejen to. Je to i jasným důkazem toho, že je to právě naše televize, která divákům poskytuje opravdu nezávislé zpravodajství a politickou debatu bez jakékoli cenzury," dodal k výsledkům sledovanosti ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.