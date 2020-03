Tohle nás může přijít draho, varuje Jaromír Soukup

Rád bych tentokrát upozornil na potenciální právní problém, který se týká vyhlášení nouzového stavu, který může v konečném důsledku stát přijít až na desítky miliard korun.

A pokud se toto mé podezření naplní, tak náš stát budou čekat dlouhé a dlouhé právní spory - s výsledkem, jak jinak než, nejistým. Každopádně, hned v úvodu chci říci, že bych byl opravdu nerad, kdyby se stalo to, co už tolikrát. Aby došlo na má slova a já bych musel zase říkat - "já jsem vám to říkal.”

Předně bych ale rád dodal, že plně podporuji všechna nařízení vlády, která v boji s nebezpečnou nákazou koronavirem udělala. Ale zároveň chci zůstat spravedlivý a věrný svému povolání a vzdělání právníka. Takže musím upozornit i na věci, které mohou být potenciálně pro Českou republiku velký problém.

A dopředu také říkám, že pokud se potvrdí moje podezření, že nouzový stav, který vláda vyhlásila 12. března, nebyl vyhlášený úplně přesně podle práva, respektive, že byl vyhlášený v rozporu s platným právem, tak to Českou republiku bude stát státní pokladnu miliardy korun. Špatně vyhlášený nouzový stav by totiž řadě postižených firem umožnil se dožadovat kompenzací od státu za škody, které byly vládními opatřeními způsobeny.

Celá ta právní nejasnost spočívá v jedné zásadní věci. Zákon jasně říká, že vláda musí současně s vyhlášením nouzového stavu jasně definovat, v čem budou občané omezení na svých právech. A právě to vláda neudělala. Respektive takto, místo toho, aby to udělala současně, jak říká zákon, tak to udělala v ten stejný den. A jak jistě uznáte, to není to samé.

Já vím, že vám rozdíl v termínech současně a v jeden den může přijít jako malichernost, ale není. Tím, že vláda nedodržela literu zákona, tak podle mě a i řady dalších renomovaných právníků porušila ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Podobný názor má třeba i renomovaný advokát a místopředseda advokátní komory Tomáš Sokol. I on upozorňuje na fakt, že pokud by byl právně nouzový stav neplatný, tak by se mohli kompenzací škody, tedy především ušlého zisku od státu domáhat všichni, kterým následná nařízení způsobila újmu.

A dobré je také říci, že už jedna žaloba na možné porušení zákona vládou leží na městském soudu v Praze. Tu tam totiž tento týden podal brněnský advokát David Zahumenský s manželkou Vendulou, kterou zastupoval. A ne proto, aby si přišel na nějaké peníze, ale jak sám řekl: Nejsme proti konkrétním omezením, pokud budou řádně odůvodněna. Požadujeme jen, aby se stát choval, jak se chovat má, a aby nelhal.”

A já znovu připomínám, že mi vůbec nejde o zpochybňování nouzového stavu. Jen se obávám, že pokud se toto mé podezření naplní, tak to náš stát přijde opravdu draho...