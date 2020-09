Úterní JS LIVE: Michal Šmarda, Martin Jiránek a Radek Špicar

Tématem úterního Jaromír Soukup LIVE byl opět koronavirus. Tentokrát bylo hlavním bodem vyhlášení nouzového stavu. Kdy bude nakonec vyhlášen a jak to bude s dalším omezováním akcí a zavíráním škol? O tom moderátor pořadu Jaromír Soukup diskutoval s trojicí exkluzivních hostů. Pozvání přijal místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, poslanec Martin Jiránek (Piráti) a viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 29. 9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, to téma je jednoduché Covid, no, téma je jednoduché, ale diskuze a řešení složité. A já začnu tím, co hýbe dnešními médii, a to je vyhlášení nouzového stavu, já chtěl říct výjimečného, ale jsme ve výjimečné situaci a blížíme se nouzovému stavu. Já si to čtu tak, pane Šmardo, že ministr Prymula udělal seznam opatření, které je potřeba udělat k zamezení šíření toho viru, ke snížení množství toho viru populaci, k tomu zjistil, že rozhodnutím ministra zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví je to složité, nebo že to nestačí, protože by to zase soud mohl zrušit, jako tomu bylo na jaře, takže k tomu potřebuje nouzový stav. Dneska jsme se dozvěděli, že vláda bude o tom nouzovém stavu jednat nejdříve ráno zítra, v 7 hodin ráno, a pak bude vyhlášen, teď jsme se dozvěděli, že bude jednat odpoledne, protože předtím bude jednat v parlamentu, no, a mezitím jsme se dozvěděli, že nouzový stav bude, ale v pondělí a ne ve čtvrtek. A co se týká škol, že budou zavřeny střední školy v oranžových a červených okresech. Je to jako všechno, nebo co jsme se jako nedozvěděli?

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Podívejte se, ono je to, ty věci jsou známé už od toho jara. Prostřednictvím opatření ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví lze přijímat částečná a lokální opatření proti šíření nákazy, zatímco pokud přijímáme zásadní opatření, která mohou narušit práva a svobody občanů, tak je třeba tak konat výhradně ve stavu nouze, neboli v nouzovém stavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To řekl soudce Výborný Městského soudu tak v Praze, to tak řekl.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Tuto chybu už vláda jednou udělala, že nevyslyšela tehdy pana Hamáčka, aby vyhlásila nouzový stav a tím si zadělala právě na ten...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A doktor Dostál to dal k soudu a soud to shodil.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A kdyby takhle pokračoval Prymula, tak to zase doktor Dostál dá k soudu a ten to zase shodí, takže budeme mít nouzový stav.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

A proto vláda už tuto chybu nechce udělat znovu. A velmi správně přišel pan ministr zdravotnictví s tím, že požádal o vyhlášení nouzového stavu. Já doufám, že tato věc se stane, ale zároveň s tím doufám, že nebude třeba přijímat opatření, která by znovu zastavila ekonomiku, protože to už si česká ekonomika dovolit nemůže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

O tom budeme mluvit, o tom budeme mluvit, jestli je to jako oprávněný, jestli je normální očekávat, že nechceme vypínat ekonomiku, že to je z mýho pohledu stejně, v uvozovkách, chytrý jako říkat nechceme druhou vlnu, no tak, když ten virus to bude vyžadovat, když se bude šířit a bude nám stoupat počet hospitalizovaných a počet mrtvých a lidí s těžkým průběhem, tak k tomu budeme muset přistoupit.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Určitě z ekonomického hlediska vám to potom mnohem lépe řekne pan Špicar, ale já, když se na to podívám z praxe, z praxe člověka, který bydlí ve středně velkém městě a má odpovědnost za to, aby v tom městě byl klid a pořádek, tak pro mě osobně je mnohem jednodušší a přijatelnější přistoupit na některá omezení, jako jsou například roušky, jako jsou například rozestupy, jako jsou některá další hygienická opatření, než abychom znovu zavírali obchody, než abysme znovu omezovali ekonomiku v plném rozsahu, proto je podle mého názoru, a mělo to být už na začátku září, v tom se neshodujeme s panem premiérem, raději přistoupit k těmto drobným omezením a přijmout některá opatření z hlediska této disciplíny, než abysme došli tak daleko, abysme znovu vypínali ekonomiku. V tomto je to jednoduché.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To poslední, a to nejhorší, co se může stát, je, abychom přistoupili k drastickým opatřením typu uzavření škol, typu uzavření některých provozů, a tak. Otázka je, jestli není pozdě a jestli nemáme říkat pravdu a mluvit narovinu, o tom budeme dneska...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Podívejte, nikdy není pozdě na to udělat správnou věc, proto čím dříve přijmeme mírná opatření, tím je větší pravděpodobnost, že se vyhneme opatřením příliš radikálním.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je otázka, jestli je ještě čas, jestli prostě není příliš pozdě s ohledem na ta čísla. Ale, pane Jiránku, co se bude zítra dít v parlamentu? Jak jsem řekl, vláda měla rozhodnout ráno a pak se jít vámi bavit, teď to teda otočila, asi se vás lekli, že nejdřív se s vámi budou bavit a pak rozhodnou.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

No, já vlastně nevím, co bude zítra. Já hlavně doufám, že se vláda pokusí co nejvíc vysvětlit jak poslancům, tak hlavně veřejnosti všechny ty informace, všechny ty důvody, všechno, co plánuje v nouzovém stavu zavádět, abysme prostě mohli říct, i opozice, ano, nám ta argumentace dává smysl. A pokud budeme tohle to ochotni říct, tak samozřejmě můžeme i ten nouzový stav podpořit a tím se zvedne nějakým způsobem důvěra lidí v to opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle, nouzová stav nutně nemusí být, jaksi jeho součástí nemusí být nutně ta opatření, lze předpokládat to, co jsem říkal na začátku, že ministr Prymula má už seznam věcí, které chce omezit, regulovat nějakým způsobem, ale teď to nemyslím zlé, jakým způsobem chce omezit šíření toho viru a k tomu potřebujete nouzový stav, takže lze očekávat, že nebude vyhlášen nouzový stav jen tak, ale že tam bude seznam těch opatření. Lze očekávat, že se asi zpřísní nošení roušek, pro to byste byli i ve venkovních prostorách nebo tak?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Tak já myslím, že už se de facto nosí takřka všude, doufám, že se nevrátí nošení roušek typu jedu sám v autě nebo jdu lesem. Rozumím. Ale znovu říkám, já bych potřeboval slyšet, aby mi pan, pan Prymula nebo pan Dušek řekli, na autobusových zastávkách máme zjištěno po celé Evropě, že je takového procento přenosu nakažených a pak i ty lidi to budou chápat daleko víc, i já,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni vám to neřeknu tyhle data, si myslí, oni přijdou s tím, že je to jejich jako doporučení, takhle to chtějí udělat. Když jsme u toho...

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

To je špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

...u těch středních škol, to už se jako řeklo, že tedy v červených a v oranžových okresech se zavřou, nebo přejde se na tu distanční výuku, což asi zdá se býti kompromisem, ministr školství se nechal slyšet opakovaně v minulých týdnech a v minulých dnech, že je proti zavádění distanční výuky, to, co vypadala dneska, vypadá jako kompromis. To byste podpořili?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Já jsem se to dozvěděl před několika minutami, neměl jsem čas to úplně projednat, každopádně pro nás je zásadní. To, aby se vlastně vysvětlilo lidem, jestli ten přenos je opravdu ve školách mezi těmi studenty, těmi teenagery, anebo jestli je ten přenos třeba ve sportovních či kulturních aktivitách, kroužcích, a tak dále, protože ten apel na to nezavírá, ani škol, je ze strany učitelů velmi výrazný a my ho slyšíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslím si, že to, co padne bude omezení, nějaké omezení počtu osob při různých akcích, shromážděních, to se ministr Prymula nechal slyšet, že uvažuje o 20 lidech, z nějakého důvodu 30 na svatbě, já nevím, jestli to, jak to vychází, proč zrovna 30 a ne 20. A lze očekávat, že to bude mít dopad na divadla, i když tam asi budou nějaké výjimky, maximálně sto s nějakými rozestupy, koncerty, a tak dále tohle byste podpořili?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Je to zase o těch podmínkách. Ve chvíli, kdy, kdy se řekne stop všem kulturním akcím, tak je to pro nás problém. Ve chvíli, kdy se to dokáže vysvětlit a řekne se, tady dodržujte to, a to, a to a tím pádem budete moct ve větším počtu se scházet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni vám nic objemného neřeknou, tak uvidíme.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Já doufám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Špicare, sledujete to, jak se začíná trochu přitvrzovat. To, jsme doufali, že bude fungovat ta chytrá karanténa, že budou ty okresy s těmi semafory, že se odizolují ti nakažení a jejich kontakty a že zbytek republiky tedy bude fungovat normálně, tak to se prostě nepovedlo, jako zcela zřetelně kombinací objektivních faktorů a toho, že to vláda prostě zvorala a přichází čas těch plošných opatření. Ono to na tu ekonomiku tak jako tak mít vliv bude.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

To zcela jistě a samozřejmě rozdíl mezi zavření středních škol a zavřením škol základních, protože samozřejmě například zavření základních škol, samozřejmě z trhu práce takzvaně vysaje obrovské množství lidí, které potom ve firmách, ale nejenom ve firmách, například i ve státní správě, anebo ve zdravotnictví, budou samozřejmě chybět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, on je rozdíl mezi tím, když ekonomiku zavřu, administrativní opatření. A pak je rozdíl mezi tím, jestli se ta ekonomika tak pomalu zavírá sama a ona už teď přichází doba, kdy se trochu zavírá sama, je to logické. Lidé se za a) bojí některé věci dělat, to mluvím třeba o divadlech, to mluvím o koncertech, to mluvím o kongresech a podobně. Tam žádné uzavření už přijít nemůže, ono už v podstatě uzavřené jsou, lidé se trošičku obávají chodit do restaurací, o hotelnictví, cestovním ruchu, a tak dále hovořit asi ani nemůžeme, tyhle ty obory de facto zmizely a navíc nás ty okolní státy jako svírají, svírají různými omezeními a tím, jak se u nás ta situace horší, tím ta omezení jsou tvrdší, jaký je ten dopad.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Já musím říct, že tohle je naprosto správná poznámka, která mimochodem ve veřejném prostoru se příliš často neobjevuje a je důležité ji zdůraznit, protože když se podíváte na čísla, tak v té první vlně spotřebitelská poptávka klesla méně, nežli mnoho lidí čekalo, to znamená, lidi se jaksi smířili s tím, že bude chvíli zle, své spotřebitelské chování tomu přizpůsobili, ale tu ekonomiku neposlali tak nízko, jak mnoho lidí očekávalo, jinými slovy, stále věřili, že bude lépe a že bude lépe poměrně rychle, tohle se teď ale vytrácí a s přicházející druhou vlnou my vidíme, že spotřebitelská poptávka, to znamená nervozita lidí, je mnohem vyšší, a to samozřejmě bude tu krizi i nadále prohlubovat, takže tohle je velmi vážná věc, kterou je potřeba sledovat. A jestli ještě můžu zareagovat na druhou věc, kterou jste zmínil, a ta je také velmi důležitá, to je vztah zahraničí k České republice. My jsme exportně orientovaná ekonomika, my žijeme z exportu, z toho, co vyvezeme ven, když něco vyvážíte ven, tak tam také musíte jezdit, a to, že jsme v tuhle chvíli skutečně považováni za...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Toxické.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

...za toxickou zemi a ostatní země se podle toho chovají, tak stejně jako my jsme se chovali vůči nim, když jsme na tom byli lépe, je samozřejmě pro export, to znamená pro české HDP a ekonomiku jako celek obrovským problémem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, ono, ono se říká, nedopustíme zavření ekonomiky a hospodářské škody nebudou tak velké jako byly na jaře, já úplně takový optimista nejsem, a to za předpokladu, že se opravdu podaří teď ta křivka zploštit, myslím počty nakažených a počty hospitalizován, to znamená, že nedojde ke kolapsu zdravotnictví, to...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Dobře, opět výhodou té první vlny bylo to, že do ní šly podniky po několikaleté konjunktuře, to znamená v plné síle, představa, že by druhou vlnu podniky za předpokladu nějakých plošných protiepidemiologických opatření s ekonomickým dopadem přežily stejně dobře, je prostě naivní, protože mnoho podniků a mnoho sektorů v čele s horecou je dramaticky oslabených na základě těch několika měsíců té snížené ekonomické aktivity, to znamená, dostat se v tomto stavu do druhé vlny, pokud by došlo k nějakým plošným restriktivním opatřením by samozřejmě pro mnoho firem znamenalo, že budou bojovat o přežití.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pro diváky, jenom horeca je hotely, restaurace, catering, to znamená tenhle ten typ byznysu. Pane Šmarto, to, co říká pan Špicar je prostě strašně vážná věc, nechme teď chvilinku stranou, času máme dost, ty zdravotní dopady, to, co se bude dít a věnujme se těm ekonomickým, mám zase několik poznámek. Já příliš nevěřím tomu, že vláda, že to bude jenom na vládě, jestli ekonomiku vypne nebo nevypne, to se spíše vláda snaží vysvětlovat, že oni ji nechají vypnutou, to znamená, věřte nám, bude líp, já jsem trošičku pesimista. Já, když se dívám nebo poslouchám vaši ministryni Maláčovou, která říká, zachránili jsme statisíce pracovních míst, je to prostě bezvadný, všechno funguje a máme to za sebou.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já si myslím, že paní ministryně Maláčová má pravdu v tom, že se podařilo zachránit statisíce pracovních míst, ale je to jenom první polovina pravdy, pro to, aby to bylo k něčemu dobré pro to, aby to bylo užitečné a aby to mělo dlouhodobější charakter, tak ta opatření, která dělá vláda, musí být předvídatelná a lidé musí vidět konec toho příběhu, musí vědět, proč se to děje, na jak dlouho se to děje a jaký to má cíl. Já si myslím, že v této komunikaci vláda selhala. Možná tady o tom pan kolega mluvil, že říkal, já chci zítra ve sněmovně slyšet jasný plán. Já vím, to je možná taková informace téměř exkluzivní, od Jana Hamáčka, že vláda chce zítra jít do sněmovny s jasným plánem a chce mluvit takhle jednoznačně a jasně. To, po čem opozice volá. Protože podle mě, pan Špicar to neřekl, ale je to, v podstatě to vyplývá z toho, co říkal. Strašně důležitá věc je, jaké jsou očekávání v té ekonomice, aby ti lidé skutečně a ty podniky věděly, že pokud jsou omezené, tak je to na měsíc, na 2, na 14 dní, aby zkrátka každý věděl, co se děje. Něco podobného je to se změnami v daních, aby věděli...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já to považuju trochu...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

...tak to děláme za nějakým účelem a bude to trvat nějaký čas. A jestliže jsme si díky tomu, o čem tady mluvila paní Maláčová, o čem jste mluvil vy, jestliže jsme získali čas, tak ten čas je potřeba využít k tomu, aby se skutečně ta pracovní místa podařilo zachránit trvale, a to je samozřejmě ta druhá část, a to je možná to, proč kritizujete...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale to, co naznačoval pan Špicar, a to, co já jsem otevřel, veřejný prostor plnila debata, jestli Antivirus nebo kurzarbeit, v podstatě to vypadalo, že nic důležitějšího v ekonomice není, fakticky ten rozdíl není příliš významný, znamená to refundovat část mezd, dejme tomu, zhruba tři čtvrtiny mezd lidem, kteří pracují jenom částečně, ale...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já jsem obyčejný, já jsem obyčejný starosta z malého města, ať se tomu říká kurzarbeit nebo Antivirus. Když tomu začneme, když tomu začneme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máte na průmyslovou zónu u vás? Máte u vás průmyslovou zónu, pane místopředsedo, máte u vás...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Když tomu začnu říkat podporovaná pracovní místa, tak jde o to, že má smysl podporovat ta pracovní místa, která jsou perspektivní. Ta plošná opatření byla přijímána v době krize, kdy bylo, v zásadě podporovalo se všechno, protože nebyl čas rozlišovat. Ale dnes jsme v situaci, kdy už musíme s těma penězma taky hospodařit tak, aby se, aby se neinvestovaly nesmyslně, a v tom je potřeba udělat ten další krok. To je to, co se snažím říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Špicare, omlouvám, se pane poslanče, hned, hned půjdu zase zpátky k vám, ale já, když jsem poslouchal tady třeba Miroslava Singera, ministra Havlíčka a podobně, tak oni říkají, ano, podniky měly více hotovosti, než jsme očekávali, nestojí o o státní podporu, to byly ty programy COVID 3, garantování úvěrů, COVID-plus, a tak dále, nestojí o to, šly do toho v dobré kondici. Miroslav Singer mi tady říkal, no, tím, že omezili svojí výrobu, tím, že omezili svoji činnost, protože měli nižší poptávku, zbavili se zásob, zbavili se některých stálých aktiv a získali více hotovosti, jsou na tom dobře, já říkám, já si myslím, že ty podniky nežádaly o ty záruky a úvěry, protože ty podmínky byly příliš složité, anebo pro ně nevýhodné, ne proto, že by na tom byly tak skvěle. A teď do té krize podzimní vstupují v horší kondici, než byli na jaře.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Dobře, několik poznámek. Platí to, co jste říkal vy, ale to, co říkal exguvernér Singer také. My máme mezi naší členskou základnou podniky, které se skutečně k úvěrům nedostaly z těch důvodů, o kterých hovoříte vy, ale také tam máme, a to bych skoro řekl, že je většina. Podniky, které se rozhodly se tou krizí spíše prošetřit, nežli proinvestovat. Nejsou na tom tak, že by jejich život a existence na trhu byla tou první vlnou fatálně ohrožena, ale to, co my evidujeme, že tyhle podniky mají zažádáno, řekl bych, až neformálně, mají projednáno s bankou, zdali by dostaly ten úvěr, kdyby skutečně šlo do tuhého...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Předložily podklady.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Přesně tak, a oni se musely tímhle způsobem zabezpečit. Mnoho těch podniků prošly, to znamená, ty peníze by byly k dispozici, oni říkají my uvidíme, jestli se dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat a potom si ty peníze vezmeme, podniky si je nechtějí brát kromě toho, kromě jiných důvodů také z toho důvodu, že se bojí, zda by byly schopny splácet, protože jejich situace třeba v souvislosti s poklesem zakázek je velmi nejistá, oni se bojí externích peněz, protože neví, jestli by byly schopné ty peníze splatit. Ale to, co chci říct, je, že takováhle situace s tím menším zájmem o, například čerpání z programu COVID 3 byla v souvislosti s první vlnou, teď nesmíte zapomínat, že se řítíme, nebo už jsme v druhé vlně. A tady je jeden obrovský vykřičník, tyhle peníze jsme takzvaně notifikovali, to znamená, na ty programy jsme získali povolení, nebo souhlas s jejich vypsáním z Evropské komise pouze do konce roku. A představa našich podniků, že přijde druhá vlna, oni se dostanou do těch obrovských existenčních problémů, o kterých jsem hovořil z těch důvodů, které jsem tady před chvílí předestřel, na konci roku, anebo v prvním kvartále příštího roku a ty programy už tady nebudou k dispozici, tak to je skutečně noční můra, to znamená, my už teď, protože notifikace trvá 2 až 3 měsíce, říkáme vládě, okamžitě musíte začít notifikovat prodloužení těhle programů, které jste schválili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vláda říká, respektive ministryně práce a sociální věcí říká, ta nízká nezaměstnanost, ten propad průmyslové výroby byl lepší, než jsme očekávali, to HDP průmyslové výroby 11 % HDP, to není nic moc, to je v pořádku, a když se jí někdo ptá na to, proč neklesá nezaměstnanost, tak říká, no, protože jsme, protože podniky propustily lidi, kteří nejsou ve statistikách, zahraniční pracovníci, pracující důchodci, a tak dále, a tak dále. Pane poslanče, není čas někoho volat k odpovědnosti?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

No...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže to jsou hlouposti.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Souhlasím. Je tam, velká otázka je samozřejmě v tom, jestli těmi programy, tím Antivirusem a následně kurzarbeitem neudržujeme v zaměstnaneckém poměru až příliš mnoho lidí, je to sice nepopulární to říci, ale já myslím, že ze strany svazu pro to bude, řekněme, nějaké menší pokývnutí, že mnoho firem stále ještě shání zaměstnance, ty, které, ty, kterým to funguje. A my tím Antivirem můžeme určitou část, pokud se mluví o 700, 800 tisících zaměstnanců, kterým to pomohlo, tak třeba z toho 100, 100 tisíc, 200 tisíc už může být opravdu neperspektivní ta firma a ta firma jenom přežívá do té doby, než ten program bude, takže opravdu na to zamyslet se...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to, co říkal pan Špicar, znamená, a to, co tady tak naznačuju, že vláda pomohla zaměstnancům, prostřednictvím toho Antiviru, ale příliš nepomohla těm podnikům, to znamená, že ono to nemá řešení. Pokud nepomůže podnikům, protože ty podniky neuvidí na zakázky a nějakou stabilitu a budoucnost, tak samozřejmě neuvidí ani na ty zaměstnance.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Těm podnikům nejde pomoct jinak, než tím, že bude existovat jasný plán a jasně definovaná budoucnost. To, že ti lidé se spolehnou na to, že ta vláda ukáže, jaký, jaká bude budoucnost, jak plánuje do budoucna ekonomiku, to znamená, budou jednoznačně dané daně, budou jednoznačně dané programy podpory, tyhle věci budou neoddiskutovatelné a nebudou se měnit každý týden. To je to, co ty podniky potřebují. Oni potřebují stabilitu a ve chvíli, kdy je stabilní prostředí, tak se v tom dokáží zorientovat a dokáží to zvládnout. Já jsem byl za poslední 3 týdny...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím, pane místopředsedo,...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Ve všech podnicích u nás, všichni mi tohle řekli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale nikdy, nikdy tady nebyla doba, kdy by opravdu podniky byly tak závislé na vládě a jejich rozhodnutích a na hospodářské politice státu.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Přesně tak. A právě proto...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Většina z nich prosperity dosáhla navzdory vládě a nikoliv díky vládě a teď je načase to vracet, až na to, že...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Právě proto potřebují to jednoznačné prostředí, to znamená, jestliže je podpora pracovních míst, musí být jasné od kdy do kdy je, jestliže, třeba mně přišlo jako nejhloupější nápad, teď se za všechno omlouvám. Změnit daň z příjmů s tím, že říkám, a je to na 2 roky, za 2 roky to bude zase trochu jiné. Já jsem i kritický, když se mi něco nelíbí. Takže tohle jsou věci, které by stát neměly. Naopak, my bysme rok dopředu, kdy se mají mít daně, tak by /nesrozumitelné/ doba na změnu daní měla být rok, aby firmy měly čas se na to připravit a ne, že se řekne, teď změníme daně, ale za 2 roky je změníme znovu, to je právě něco, co tomu podnikatelském prostředí škodí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak tomu mám rozumět, teď jsme u té superhrubé mzdy, jak tomu mám jako rozumět, tak superhrubá mzda byl ne moc chytrej nápad, to zase neříkejme, že byl, zvýšit základ daně, zvýšit základ daně o odvody, které platí zaměstnavatel, dobře, tak se to takhle vymyslelo, aby to opticky vypadalo jako 15 %, ale bylo to 20. Pak se superhrubá mzda zruší, prý prezident říkal, že jenom na 2 roky, tak jenom na 2 roky. Teď se teda zruší navždycky akorát, že se zase změní ta sazba. Je to jako normální.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já si hlavně myslím, že by měla být ministryně financí, předseda vlády, anebo jednotlivé politické strany, měly by být schopny přijít s tím, jakou mají představu o tom, že má být v České republice daňový systém, to znamená, jestliže jedny daně snížím, tak bych měl být schopen říct, které daně oproti tomu zvýším. Měl bych prostě být schopen říct na 10 let, jak si představuju daňový systém, že má fungovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

A to je to, co mi u politických stran chybí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane místopředsedo, já vím, že nejste poslancem, že nejste ministrem, ale jste místopředsedou ČSSD a vaším předsedou je ministr vnitra. Informací musíte mít víc než já, protože já je mám akorát z debat s politiky a z novin. Jaký scénář očekáváte ten epidemický, nikoliv ekonomický, co se teď bude dít, co je scénář, kdy bude vrcholit počet nakažených a hospitalizovaných, jak jsme na tom se zdravotním systémem, a jedna poznámka, váš předseda minulý týden říkal, že tento týden očekává 6000 nakažených. A já říkám, to přece nemůže myslet vážně, protože pokud testujeme pořád stejně, no, tak bude pořád plus minus 3000 nakažených, tak to prostě je. Pokud bychom testovali dvojnásobně, tak by to bylo 6, a protože je před volbami, tak budou 3 a váš předseda řekne, očekávali jsme 6, a jsou to 3, to jsme dobrý.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já bych očekával, že někdo povolanější, než já, jasně řekne ten plán, ale protože to neslyším, a vy jste mě k tomu vyzval, tak já řeknu, co si myslím, že se stane. Jsem přesvědčen o tom, že se stane to, že budou nadále počty nakažených mírně růst. A úkolem vlády je udržet v přiměřené relaci počet nakažených s možnostmi zdravotního systému a toto udržet tak dlouho, dokud nebude nalezena vakcína na nemoc Covid-19. S tím, že se předpokládá, že vakcína bude k dispozici někdy v lednu až v březnu příštího roku, to znamená asi za 5 měsíců, a těch 5 měsíců je potřeba udržet počet nakažených v rozumných mezích tak, aby tyto meze nepřekročily hranice možností našeho zdravotního systému, to je ten úkol. A pan Prymula dneska dostal velmi nelehký úkol, poté, co byly nějaké veletoče, aby přesně tento úkol splnil. A já doufám, že zítra představí v parlamentu jasnou cestu k tomu, jak toto naplnit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, pane poslanče, dřív ty politické debaty byly relativně jednoduché, to sem přišel ministr dopravy a říkal, že postaví 6 kilometrů dálnice, já jsem mu říkal 4, a nakonec jich postavil 5. A ono to nebylo tak složité. Ale teď se zdá býti ta situace nad síly vlády, respektive může být nad síly vlády, upřímně, jestli jsme postavili o 8 kilometrů dálnic míň, anebo jsme nevybudovali železniční tunel, který měl být dokončen v roce 2019 a bude ukončen v roce 2022, tak to je takové, no, co bysme si povídali. Teď je otázka, jestli ty úkoly, o kterých hovoří pan místopředseda, zapadají do splnitelných úkolů nebo nesplnitelných úkolů, jestli je prostě v silách vlády teďko snížit ten počet nakažených, nebo ten růst tak, aby nebyl zahlcen zdravotní systém. A jestli je, tak za jakých podmínek. Vy musíte mít svoje experty, jinými slovy, jestli ty restrikce nebudou tak tvrdé, že...

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Tak je to pravda, vláda si může říct, teď na měsíc uděláme log down kompletní jako v Izraeli, budou nějaké škody ekonomické, ale nějakým způsobem dostaneme to R, to R dolů. To je pravda. Naši, naši experti se samozřejmě národního log downu bojí, proto by rádi měli především logicky vysvětlitelné, logicky vysvětlitelná opatření, která lidi přijmou za svá čistě proto, že jim pochopí a porozumí. Ve chvíli, kdy vyhlašujete díky tomu, že v Praze je ohromný nárůst, tak vyhlásíte po celé republice omezení restaurací, tak jak se k tomu má stavět od nás Podkrkonoší hospodský, který, který tam má každý den, řekněme, svý štamgasty...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy tomu jako rozumíte, když...

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

No, nerozumím..

Jaromír SOUKUP, moderátor

...jak říká, že chytrá karanténa funguje, vždyť to není pravda.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Chytrá karanténa prostě nefunguje, vždyť to prostě víme, to je za námi, když se zeptá, já nevím, díval jste se včera na televizní debatu na Nově?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak když se, když tam padají otázky, proč se nestíhá trasování, tak premiér řekne, že se v roce 2003 zrušily okresní hygienický správy a pak se tam o tom 5 minut baví, no, dobře tak byly zrušeny okresní hygienický správy a že se mají vrátit nebo nevrátit, ale to je přesně jako s těma dálnicemi, co jsem říkal, jestli se vrátí okresní hygienický správy, tak to je práce na 2-3 roky, protože se musí sehnat místa, lidi, vybavení, budovy, a tak dále, to jsou přece nesmyslné debaty, když teď jde o týdny.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Pan premiér neřeší realitu týdnů a realitu budoucích dní. Pan premiér ve chvíli, kdy je mu položena složitější otázka, tak z 90 % otáčí a řeší, co bylo před 5, před 8, před 20 lety...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Před 17 teď.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

17, ale neřeší tu budoucnost, to máte velkou pravdu a já jsem z té debaty včerejší měl stejný dojem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem to teda nedokoukal, se přiznám. Pane viceprezidente, dá se to zvládnout? To, co říkáme. To, co tady slyšíte, vy musíte mít ty své zdravotnické experty, já vím, že nejste epidemiolog a tak, ale ta věc se týká nás všechno, ono by bylo alibi říkat, to nechme na epidemiolozích a až to dopadne, tak uvidíme. Dá se to zvládnout?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Samozřejmě, že se to dá zvládnout, nějaký pesimismus a přístup ve stylu, nedá se to zvládnout, všichni umřeme, to by nám asi nikomu nepomohlo, jestli to je někomu cizí, tak jsou to podnikatelé a zaměstnavatelé, takhle prostě uvažovat nesmíte. Musíte být optimista a musíte také dělat něco pro to, abyste byl optimistou oprávněným. A podniky pro to také něco dělají. A když se podíváte, a vracím se k vašemu tématu zaměstnanost, tak jestli někdy čeští zaměstnavatelé projevili něco, čemu se říká společenská odpovědnost, tak to byl poprvé před 10 lety během světové hospodářské krize, když zcela disproporčně s tím, jak byly postiženy poklesem poptávky, poklesem tržeb, zisků, tak drželi zaměstnanost. A já jsem čekal, že si to zopakují po 10 letech, oni to opět zopakovali, prostě zcela disproporčně s tím, jak byli tvrdě zasaženi dvouměsíční log downem, který nikdo nepamatuje, tak udrželi zaměstnanost. A já jsem rád, že to nejenom říkáme my zaměstnavatelé, od kterých to samozřejmě příliš objektivně nezní, ale že Josef Středula, šéf našeho hlavního sociálního partnera, říká, že tím hlavním hrdinou, kterému můžeme poděkovat za udržení zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé. A v druhé řadě, a to se vracím k tomu Antiviru, je to vláda, která prostě schválila poměrně rychle Antivirus, který fungoval. Takže, jestli se teď něčeho bojíme, tak je to destabilizace toho, co se vyzkoušelo a co fungovalo a přechod do formy kurzarbeitu, která, přestože na té legislativní, na tom legislativním materiálu ministerstva pracoval několik měsíců, tak podle nás vláda schválila něco, co prostě nemá optimální parametry, takže my opět ze situace, kdy už jsme měli něco, co fungovalo, zaměstnavatelům to pomáhalo udržet zaměstnanost, tohle odhazujeme a přicházíme uprostřed druhé vlny nebo na začátku druhé vlny, která možná bude ještě horší než ta první, do situace, kdy jsme přijali něco, ještě jsme to ani nepřijali, co je nevyzkoušené a co má už teď parametry, se kterými ani jeden ze sociálních partnerů, to znamená, ani zaměstnavatelé, ani odbory nejsou spokojeny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono se, pane místopředsedo, to, co říká pan viceprezident, je prostě pravda, jo, ono se počítalo s tím, že ten kurzarbeit bude jako trvalé řešení po pominutí té krize, že ten Antivirus bude tedy dočasné řešení na de facto umělé udržení pracovních míst, že podniky se v té době vzpamatují, oklepají, najdou si financování, jiné zakázky a tak dále, a pak poběží trvale ten kurzarbeit, já to slovo úplně nesnáším, kurzarbeit, který bude jakoby trvalý. A teď se jako z toho udělal takovej kočkopes, jo, je zřejmé, že přístup zaměstnavatelů byl jako mimořádný. Ta víra v budoucnost, protože ani ten Antivirus neplatil celé ty mzdy, to znamená, oni věřili ve svojí budoucnost a krváceli. A ta víra spočívala v tom, že je to nejhorší za námi, ono to nevypadá. Neustoupíte od toho kurzarbeitu a neprotáhnete ten Antivirus, ono teda i ze státního rozpočtu, jo, jestli 500 miliard nebo 520, no.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

No, takhle bych to úplně nebral, jo, s těma miliardama se u nás teď v poslední době hodně háže, ale já bych trošku opatrný. Nicméně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já naznačuji, že vy jste si udělali vatu 500 miliard, o který jste věděli, že /nesrozumitelné/ být utracena, jo.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já bych pro schodek rozpočtu půl bilionu korun nehlasoval, to říkám narovinu, nicméně na druhé straně to, co říkáte vy ohledně těch podporovaných pracovních míst, v souvislosti s Covidem pro pokračování toho projektu Antiviru, to byl původní návrh sociální demokracie, to byl návrh ministryně Maláčové, se kterým v rámci jednání s koaličním partnerem neuspěla. A zkrátka ona vám tady určitě několikrát řekla, že to byl poměrně dost krvavý kompromis, kdy ministerstvo financí bylo tvrdě proti, ministerstvo práce a sociálních věci to prosazovalo, no, tak v politice je to tak vždycky, já si myslím, pane Soukupe, že to znáte i z byznysu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle to proleze, takhle to...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

...že ne vždy, že ne vždycky dosáhnete svého, někdy dosáhnete 70 %, někdy 50, někdy taky 30. V tomto případě toto je kompromis s hnutím ANO, kdy původní návrh byl pokračování, pokračování toho Antiviru tak, jak byl právě z těch důvodů, co říká pan Špicar, protože je to prostě vyzkoušené a my nejsme teď přesvědčeni, že je čas na nějaké kotrmelce.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Já doufám, že to takhle neproleze, že minimálně budou výrazné změny, pokud vůbec je třeba otázka, jestli neprodloužit a ještě to nepřepracovat, aby aspoň mezi těmi na té tripartitě proběhla nějaká větší shoda.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

To by bylo nejjednodušší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A národohospodářský přístup vlády, pokud to máte hodnotit z pohledu národohospodáře, hospodářská politika státu. Já, když poslouchám ministra Havlíčka, tak se zdá býti všechno zalité sluncem, všechno je dobrý, udělali jsme maximum, všechno je skvělý, podniky jsou v dobrý kondici, stát hospodaří. Takhle to na mě působí.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Proto já si myslím, že klesá ta důvěra, protože normální občan samozřejmě vidí, že ne všechno je perfektní, nějaký jeho třeba příbuzný, známý byli třeba propuštěni nebo mají ekonomický problémy. A tohle lakování na to, jak je nádherně, je špatně, protože ty lidi si z toho samozřejmě vezmou, že ta vláda je...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Státní rozpočet. Vy jste pro něj nehlasovali, pro tu, jaksi ten deficit 500miliardový. Ono tam, když se chvilku vrátím zpátky, tak tam byla poměrně velká, myslím, 140 miliard korun rozpočtová rezerva, pak vy jako poslanci jste dotlačili vládu, že to nějakým způsobem rozdělila na různé typy výdajů a pak tedy v srpnu, když ještě jsme nevěděli to, co se bude dít v září, to vypadalo, že tam opravdu je veliká vata, v uvozovkách, že se nestačí utratit tolik, co bylo schváleno. A pokud půjdou příjmy tak, jak půjdou, tak ten schodek státní rozpočtu nebude 500,ale 350, nebo tak nějak. Teď to těžko odhadnout, jak to dopadne?

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

No, tak ta situace v srpnu byla, byla právě zajímavá i z toho pohledu, jakým způsobem to brali někteří ministři, právě paní ministryně Maláčová říkala, že když už máme domluvených těch 500 miliard, no, tak klidně můžeme utratit víc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona říkala kouzelnou větu, že nějak, že, že, že ji unavuje se bavit o zdrojích...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já bych to vysvětlil...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ona má takový, styl má, no, tak to nevysvětlíte, to ona tak jak myslela. Ona ráda školí ty moderátory.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já to zkusím vysvětlit, ale mně to v určitou chvíli taky štve, když se mluví o tom, že si nakoupíme americké vrtulníky za 40 miliard, tak se nikdo neptá, kde na to vezmeme. Když se mluví o tom, že máme nasypat peníze velkým firmám, tak se nikdo neptá, kde na to vezmeme. Když se přijde na to, že se má přidat důchodcům, tak se lidé poprvé začnou ptát, kde na to vezmeme. Takto to bylo míněno, ale já říkám, my se máme ve všech těchto případech ptát, kdy se, kde na to vezmeme. A vždycky máme spolu zvažovat, zda je teď důležitější pomoc zaměstnancům, pomoc důchodcům, pomoc těm nemocnicím, anebo si nakoupit nějakou drahou věc v zahraničí. Jenom říkám, že tohle je potřeba vždycky zvažovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Špicare, když to posloucháte, ty debaty o státním rozpočtu. Ono to trochu souvisí s tím, co se říká, ono se furt říká, to by se mělo, mělo by se pomoci nemocnicím, mělo by se udělat toto, mělo by se udělat tamto. A pokud vidím, co se tedy udělalo třeba konkrétně pro hygieny, o kterých se vědělo, že v tom trasování a chytré karanténě a všech těch úkonech, které budou následovat, jsou klíčové, tak se neudělalo nic, do dnešního dne má na webu pražská hygienická služba pouze 3 pracovní místa, pravděpodobně z toho, že na to nedostaly peníze, a přesto máme schválený 500miliardový schodek.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

To, že je tam, jak říkají české ministryně, nějaká vata, to je asi celkem zřejmé. Na druhou stranu, podívejte se, do čeho se řítíme, nebo v čem už teď jsme, to znamená ty dopady jako budou obrovské, to znamená, nemusíme skončit na nějakých realistických 250 nebo 300 miliardách, to opravdu může být i klidně horší, pokud bysme znovu museli přistoupit k něčemu, co teď například vidíme v Izraeli. To, co ale nám vadí, je v takovéhle situaci dělat nesystematické kroky, to znamená, vybrat si před volbami důchodce a jim poslat takhle jednorázově takovouhle částku, a to se potom pohybujeme v miliardách, to opravdu není systémové opatření jako, tahle vláda nám slíbila důchodovou reformu, my jsme se na začátku smáli, protože jsme tušili, že k žádné nedojde, ono k ní skutečně nedošlo, a to jediné, co na místo důchodové reformy, která by našim důchodcům a zaslouží si všechny peníze, co jim můžeme poslat v rámci možností českých veřejných financí, to, co potřebují, je, aby si na ten svůj důchod s nějakou valorizací mohli sáhnout každý rok a ne, abysme jim takhle před volbami posílali takovéhle dárečky, které potom náš penzijní systém dostane do deficitu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přesně tak, jo, já jsem si tady rýpnul do toho, že státní rozpočet 500 nebo 520, to je celkem jedno, ono to totiž tak vypadá, že se s tím takhle zachází, že těžko si představit ještě před 2 lety, 3 lety, koneckonců v době, kdy nastupovala tahle vláda, která rozdávala z růstu, protože zdálo se, že ten růst bude nekonečný, že hrubý domácí produkt se zlepšuje, výběr daní se zlepšuje, a tak dále, to znamená, je z čeho dávat, takový oni v té politice, dá se říci, pokračují, i když jinými formami, až na to, že se řekne, stejně za to může COVID.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Já mám, pane redaktore, trochu pocit, že my jsme takový jako maniodepresivní národ v tomhle a jestli jsme v něčem šampioni, tak v řešení, které jdou z jednoho extrému do druhého, to znamená, my tady máme velmi přísný log down a potom to otevřeme tak, že to tak neotevřel nikdo, ani Poláci, ani Slováci, ani nikdo jiný, a teďka prostě sklízíme důsledky. A velmi podobný, velmi podobný, vlastně velmi podobná situace je v těch veřejných financích. Podívejte se na řešení světové hospodářská krize před 10 lety, to bylo skutečně škrtání, že jsme se málem uškrtali k smrti. A teď zase rozhazujeme tak, jako kdyby ty peníze rostly na stromech a my jsme jich měli neomezené...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A říká se tomu proinvestování, ale všichni víme, že investici nepřipravíte za měsíc nebo za 2, to znamená, je to, je to...

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Tam já si pamatuju ty debaty v posledních 3 letech v parlamentu, kdy jsme třeba před rokem a půl, před 2 řešili jenom 1 miliardu sociálním službám, kdy nebylo na platy...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Byl z toho problém.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Měsíce se to řešilo, ohromný debaty, a je to 1 miliarda. A tady teď prostě lítají desítky, stovky miliard utržený ze řetězu, úplně mimo realitu.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Jestliže berete peníze daňovému poplatníkovi, tak museli být schopni vysvětlit každou korunu, nikoliv každou miliardu, nebo každých 10 miliard. A jako nic není dostatečně levné na to, abyste to nemuseli ve státních, ve veřejný rozpočet vysvětlovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, to jsou takový ale, ale, ale...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

To je důležitý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já ještě jednou konstatuju jednu věc, víte, pane místopředsedo, vláda přece žádný peníze nemá, ty peníze jí posílají podniky a lidé, aby je spravovala. Všechno.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

A to jsem teď říkal. Ty peníze jsou peníze daňových poplatníků, buďto jsem je od nich vybral, nebo jsem si od nich půjčil. Jednou je daňový poplatník bude chtít zpátky a vláda má povinnost vysvětlovat, za co ty peníze utrácí. Já bych, neprošel by mi jediný rozpočet na radnici, jediný rozpočet, a to hospodařím s mnohem menšími částkami, kdybych nebyl schopen vysvětlit, proč kterou korunu utrácím. Já jenom prosím o to, abysme lidem říkali pravdu. Ve chvíli, ve chvíli, kdy ta opatření budou předvídatelná, lidi nejsou hloupí, ti lidi se v těch, budou schopni v těch opatřeních vyznat, ať už jsou to opatření proti Covidu, ať už jsou to ta ekonomická opatření, tak jim uvěří a budu mít důvěru v tu ekonomiku a nedojde k těm katastrofickým...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane místopředsedo, ale jedna...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Proto podporuji, tam se shodneme tady s kolegou, proto podporuji ty opatření transparentnosti těch vedení financí, prostě aby lidi věděli, kam ty peníze jdou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já neznám člověka, politika, který by říkal, že chce transparentní finance.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Ale málokdo to udělá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pravda. Ale víte, co mě fascinuje, já si nedovedu představit vládu, která by přežila to, co přežila tahle vláda hnutí ANO a ČSSD, když si to jenom vzpomenu, jsme nejlepší na světě, naše ekonomika roste nejrychlejším tempem a máme nejnižší nezaměstnanost na světě, potom nejlépe jsme zvládli epidemickou krizi, epidemiologická situace je nadmíru výtečná, je to naprosto skvělý, celý svět se od nás může učit. Teď jsme v pozici jednoho z nejhorších, kdy nám padá ekonomika, jsme uzavřeni, jsme toxičtí. Čísla, která...

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No počkejte. Čísla, která jsou, jsou opravdu drastická a stále držíte, ale hlavně, lidé nejsou naštvaní. Můžete mi vysvětlit jednoduchou rovnici, proč nejsou naštvaní?

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Protože ty řeči o tom, jak jsme nejlepší nebo nejhorší už neberou vážně, prostě nebyli jsme nikdy nejlepší, nebyli jsme žádní mistři světa v Covidu, ani v něčem jiném, ale nejsme ani nejhorší, prostě lidé, když se na to podívají, tak ví, že obojí jsou fangličky a řeči, nebyli jsme nejlepší a nejsme nejhorší. České firmy, čeští obyvatelé, já chodím, každý den se jdu podívat do nemocnice, do domova důchodců, kamkoliv, ti lidi jsou připravení, oni se připravují, jako ten systém funguje. Jediný co, prostě že nad tím vším je jakási vějička, kdy nad tím vším někdo křičí, jsme mistři světa a druhý křičí jsme nejlepší, ale pravda to není. Není pravda ani jedno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To každý národ, každý člověk, každá rodina má nějaký pud sebezáchovy, kdy v okamžiku opravdové krize se začne chovat tak, aby jednoduše ekonomicky, sociálně, zdravotně přežil, to znamená, já vůbec, vůbec, ani vteřinu nepochybuji, že lidé se s tím vypořádají. Rodiny to zvládnou. Obávám se, kdo se s tím úplně nevypořádá, jsou podniky, že jich zemře a zničí se a zavře zbytečně víc, než by bylo nezbytně nutné. A, upřímně, vláda tomu úplně nepomáhá.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Já bych si představoval, že vedle diskuze, kolik budeme rozdávat svých 500 miliard, by se mělo do mediálního a veřejného prostoru daleko víc řešit, jak zvětšíme ten společný koláč, protože teďka samozřejmě bude ekonomická krize, ale budou tady možnosti, jak nějakým způsobem restrukturalizovat průmysl. A pojďme se o tomhle tom víc bavit, protože to je takový to určitý světýlko na konci tunelu, o kterém mluví pan Šmarda, kde bysme mohli říkat, tímto směrem bysme mohli jít a na konci bude ten větší koláč, ze kterého budeme potom moci dávat i ty větší důchod.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Špicare, úplně na závěr. To, co říkal pan poslanec Jiránek, no, to je jasný, že každá krize je příležitostí, nebo nutností se přizpůsobit, změnit strukturu výroby, změnit strukturu průmyslu, a tak dále. Ale já mám takový pocit, že ty podniky to samozřejmě zvládnou, část z nich, ale navzdory vládě.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Tak jestli správně naznačujete, že už je to konec, tak já se pokusím zakončit optimisticky. A ten optimistický závěr z mé strany bude to, že naštěstí už žijeme v ekonomice, která za těch 30 let, na rozdíl od toho veřejného sektoru, ušla obrovský kus cesty, je plně konkurenceschopná s těmi nejlepšími evropskými ekonomikami. Kromě jiného to znamená, že státní ingerence do ekonomiky už jsou poměrně malé, jinými slovy, že ta ekonomika už si dokáže poradit bez vlády sama, prostě nejsme Čína a jiné státy, kde ta provazba mezi tím veřejným sektorem a tím soukromým je obrovská. U nás ne. To znamená, my si poradíme, naše firmy nečekají, že je z toho problému vytáhne vláda. A jestli správně říkáte, že se vláda na tu druhou vlnu nepřipravila, tak vám mohu garantovat, že naprostá většina těch podniků se na ni připravila, a to velmi intenzivně. Škoda Auto, 82 protipandemických opatření. Uvnitř těch podniků ta chytrá karanténa skutečně existuje. Tam se dezinfikují prostory, tam se oddělují od sebe zaměstnanci v rámci směn, tam mají lidé nainstalovanou eRoušku, aby, když bude jeden zaměstnanec, aby mohl do karantény, přesně se vědělo, kdo má, kdo má být izolován a jelo se dál. Takže podniky jsou na to připravené. A jediné, co potřebují, aby tu svoji roli sehrála dobře i vláda, byla tak stejně úspěšná jako zaměstnavatelé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, já vám děkuju za to, že jste dnes do studia přišli.

Michal ŠMARDA, místopředseda a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Taky děkuju moc.

Ing. Martin JIRÁNEK, poslanec za Českou pirátskou stranu

Děkujeme.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu

Děkujeme za pozvání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.