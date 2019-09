Křetínský není připraven podepsat dohodu s novináři Le Monde

Český podnikatel Daniel Křetínský zatím není připraven písemně zaručit novinářům francouzského deníku Le Monde nezávislost. Napsal to dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na zdroj blízký Křetínskému, který je od loňského října jedním z hlavních akcionářů Le Monde. Zdroj dodal, že Křetínský nesouhlasí s některými podmínkami navrhované dohody, která je podle něj navíc z "ekonomického hlediska nerozumná", a v současné podobě ji tak pravděpodobně nepodepíše. "Krize v Le Monde se prohloubila," komentoval vývoj FT.

Připomněl, že termín pro podepsání dohody, o které novináři a hlavní akcionáři listu jednali jedenáct měsíců, vyprší v úterý.

Ke garantování novinářské nezávislosti vyzvali Křetínského žurnalisté v otevřeném dopise. Daniel Častvaj, člen představenstva firmy Czech Media Invest (CMI), kterou Křetínský spoluvlastní a řídí, ČTK v úterý řekl, že Křetínský ze své pozice nemá v záležitosti pravomoc nic podepsat.

"Jde o naši redakční svobodu," píše se v prohlášení, pod které se podepsalo přes 460 novinářů Le Monde. Záruku v pondělí podepsal jeden z majoritních vlastníků Xavier Niel. Novináři o stejnou garanci žádají i dalšího z akcionářů Matthieua Pigasse a hlavně jeho obchodního partnera Křetínského. Pigasse podle zdrojů FT také dohodu zatím nepodepsal, což oficiálně odmítl komentovat.

Pigasse a Křetínský v současnosti drží 26,6 procenta ve společnosti Le Monde Libre, která má kontrolu nad 75 procenty kapitálu deníku. Zbylých 25 procent drží skupina Pôle d'indépendance sdružující zaměstnance, novináře a spolek čtenářů. Právě tato skupina měla od začátku z příchodu Křetínského obavy, poznamenal FT.

"Křetínského aktivity v uhlí a energetice z něj dělají sporného majitele listu, který se stále více znepokojuje kvůli životnímu prostředí a klimatické změně," řekl FT předseda sdružení novinářů Le Monde Paul Benkimoun, který se na jednáních s Křetínským podílel. "Doufáme, že Pigasse a Křetínský dají na zdravý rozum a dohodu podepíší. Jen říkat, že naši novinářskou nezávislost zaručí, nestačí. A pokud se tak nestane, poradíme se s právníky ohledně dalšího možného postupu," uvedl Benkimoun. Dodal, že to ještě "není válka, ale napětí se stále stupňuje".

Obavy o nezávislost redakce Le Monde vyvolalo také jednání Křetínského a Pigasse o odkoupení podílů španělské mediální skupiny Prisa ve společnosti Le Monde Libre. Křetínský a Pigasse by tak získali 46procentní podíl v Le Monde Libre. V březnu 2021 by se podle francouzského tisku měli dostat na 60 procent poté, co získají podíl již zesnulého akcionáře Pierra Bergého.