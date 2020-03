Maďarská státní média mohou o Thunbergové psát jen s povolením od šéfa

Šéfové v maďarských státních médiích sdělili redaktorům, že potřebují povolení, aby směli psát o švédské ekologické aktivistce Gretě Thunbergové a politice Evropské unie. Zakázali také zmiňovat se o předních organizacích na ochranu lidských práv, napsal v pondělí zpravodajský server Politico s odvoláním na interní pokyny z maďarských redakcí, které má k dispozici.

Redaktoři ve státních médiích dostali seznam citlivých témat, u nichž se vyžaduje, aby návrhy příspěvků posílali ke schválení. V případě Thunbergové dokonce potřebují povolení předem, než vůbec začnou psát. Sami žurnalisté nevědí, kdo má konečné slovo při rozhodování o článcích na zmíněná témata, vylíčil jeden z redaktorů, který si v obavě z postihu nepřál být jmenován. Pokud je zpráva zamítnuta, ostřílenější redaktoři o ní hovoří jako o "padlé v bitvě".

Evropská unie s Maďarskem už řadu měsíců vede na návrh Evropského parlamentu řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Evropský parlament k tomu vedly i obavy o svobodu médií, vedle mnoha dalších znepokojivých problémů. Vláda Viktora Orbána odmítá, že by nějak pochybila, a její zástupci to svým kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku sedm předpokládá.

Tabu jsou migrace, terorismus a Greta

Maďarští novináři už dlouho upozorňují, že ve zpravodajství státních televizí chybějí některá citlivá témata.

Seznam citlivých témat vyžadujících zvláštní souhlas před zveřejněním se podle pokynu z loňského října týkal migrace, terorismu v Evropě, Bruselu, církevních otázek, jakož i parlamentních, prezidentských a místních voleb v EU. Jiný pokyn z loňského srpna nařizoval, že si redaktoři mají vyžádat souhlas vedoucího, než se pustí do psaní materiálů o Gretě Thunbergové. Ta se právě se plavila přes oceán do New Yorku. Ve výsledku podle serveru nakonec ve státní agentuře o plavbě nic nevyšlo.

Jiný pokyn z loňského listopadu výslovně zakazoval redaktorům státní televize zmiňovat se o zprávách organizací Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW). O den dříve maďarská pobočka AI pořádala demonstraci proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi během návštěvy Maďarska. A HRW zveřejnila video o nezákonném zacházení s migranty.

"Je to cenzura - čirá a prostá," prohlásila Julie Majerczaková z bruselské kanceláře nevládní organizace Reportéři bez hranic. "Je to nepřijatelné a velice znepokojivé. Veřejnoprávní média nejsou vládními mluvčími, měla by být neutrální a nezávislá," dodala.

Loni americké středisko Freedom House zařadilo Maďarsko mezi "částečně svobodné" země, poprvé od pádu komunismu. Rádio Svobodná Evropa se chystá letos obnovit vysílání v maďarštině.