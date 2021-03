Postoj lidí k médiím a sociálním sítím

V poslední době můžeme stále častěji zaznamenat diskuse, které se týkají pravdivosti informací uveřejněných v médiích a jejich důvěryhodnosti. Těmito otázkami se také zabýval každoroční reprezentativní výzkum společnosti Médea Research realizovaný v lednu letošního roku. Kromě odpovědí na výše uvedené otázky zjišťovali výzkumníci také postoj obyvatel ČR k sociálním sítím a ke sdílení informací na nich.

A co si tedy Češi myslí o pravdivosti informací uveřejněných v médiích? Celých 68 % obyvatel ČR se domnívá, že se v poslední době v médiích objevuje stále více smyšlených nebo nepřesných zpráv a informací. Ve srovnání s loňským rokem je tento podíl o celých 10 p. b. vyšší. S nějakou nepřesnou nebo nepravdivou informací se v médiích podle vlastních slov setkalo 81 % české populace, což je o 5 p. b. více než loni - nejčastěji to bylo na sociálních sítích nebo na internetu obecně.

Podobně jako loni uvedlo téměř 70 % obyvatel ČR, že důvěřuje spíše informacím z "tradičních médií" než informacím uveřejněným na sociálních sítích.

Orientovat se v množství informací uveřejněných v médiích nedělá (podle jejich vlastních slov) problém 40 % obyvatel ČR. Meziročně o 4 p. b. vzrostl podíl obyvatel, kteří se domnívají, že jsou schopni v médiích rozpoznat smyšlenou nebo nepravdivou zprávu nebo informaci - aktuálně činí 58 % české populace.

A jak je to se sdílením informací na sociálních sítích? Podíl obyvatel, kteří sdílejí na sociálních sítích nějaké informace, ve srovnání s minulým rokem mírně klesl na 34 % české populace. Naopak se zvýšil podíl sdílejících, kteří uvádějí, že si alespoň občas sdílené informace ověřují - uvedlo to 82 % z nich. Ještě před rokem na tuto otázku odpovědělo kladně jen 73 % obyvatel ČR.

Přestože stoupá podíl lidí, kteří si sdílené informace ověřují, uvedlo 41 % z těch, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, že se jim již v minulosti někdy stalo, že sdíleli obsah nebo zprávu, které se později ukázaly jako nepravdivé nebo smyšlené.

Výzkum provedla agentura Médea Research v období od 5. do 8. ledna 2021 na vzorku 535 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů byl vybrán tak, aby svým složením odpovídal struktuře celé české populace podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti a regionu místa bydliště a výsledky výzkumu jsou tak zobecnitelné na celou českou populaci starší 18 let. Sběr dat probíhal online mezi registrovanými členy Online panelu Médea Research.

Otázka: Setkal/a jste se v médiích s nějakou smyšlenou nebo nepřesnou zprávou či informací?

Počet respondentů (2019/2020/2021): N = 510/519/535 respondentů

Otázka: V jakých médiích jste se s takovou smyšlenou nebo nepřesnou zprávou či informací setkal/a?

Poznámka: Na otázku odpovídali pouze lidé, kteří uvedli, že se v médiích setkali s nějakou nepřesnou zprávou nebo informací.

Počet respondentů (2019/2020/2021): N = 397/396/435 respondentů