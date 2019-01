Gillette nabádá muže k lepšímu chování: Přestaňte být sexističtí

Známá holicí značka Gillette vzbudila vypuštěním své nové reklamy mnoho rozruchu. V takřka dvouminutovém spotu firma reflektuje aktuální dění ve společnosti s ohledem na hnutí #MeToo a apeluje na muže, aby přestali být sexističtí a začali svou maskulinitu využívat pozitivně. Reklama se dočkala mnoha pozitivních, ale i negativních ohlasů.

Třicet let starý tradiční slogan firmy "The best a man can get" (Pro muže to nejlepší) byl nyní v emotivním spotu upraven. Video obsahuje zpravodajské záběry informující o sexuálním obtěžování žen a hnutí #MeToo, dále ukazuje příklady sexismu z různých filmů či násilí mezi malými chlapci.

To vše průvodce zaobalil v proslovu, kde mluví o toxické maskulinitě a o tom, jak mohou být muži ve svém chování ve společnosti lepší. Zdůrazňuje také to, že heslo "Boys will be boys" (Muži budou vždycky muži) je jen prostou obhajobou pro nevhodné chování.

Reklama se stala okamžitě po svém vypuštění virální a postavila proti sobě dva tábory, které ji vnímají zcela odlišně. Dokládají to i lajky na YouTube, kde video zhlédlo už skoro 20 milionů uživatelů. Palec nahoru dalo reklamě 518 tisíc lidí, palec dolů už skoro milion.

Zejména na twitteru se ke spotu vyjádřila spousta lidí včetně veřejně známých osob. Například herec a známý podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa James Woods obvinil Gillette z toho, že muže v reklamě vykresluje hrozným způsobem, a zavázal se k tomu, že už nebude kupovat produkty této značky.

Jeho rozhodnutí inspirovalo i řadu dalších lidí. "Holím se od svých dvanácti let. Od začátku jsem používal Gillette, protože ho používal také můj otec. Teď už ho používat nikdy nebudu a stejně tak i můj otec. Byli jsme vašimi zákazníky přes padesát let. Už nikdy víc," napsal uživatel Ary a přiložil ke svému příspěvku hashtag #BoycottGillette.

I've been shaving since I was 12, since the beginning I used Gillette because that's what my father used, now I will never use it again, and neither will my father, collectively been your customers for 50+ years never again #BoycottGillette #Gillette - Ary (@ary31574363) 15. ledna 2019

Proč tolik stížností?

"Tahle reklama není anti-mužská. Je pro-humánní. Ukazuje, že člověk může zaujmout správný postoj a změnit společenské podmínky," vyjádřila opačný názor Bernice Kingová, dcera proslulého bojovníka za práva černochů Martina Luthera Kinga.

"Gillette mi přivodil husí kůži. Velké a silné poselství. Rád bych slyšel ty, kteří mají s tou reklamou problém, protože nemohu přijít na to, proč," napsal jeden z uživatelů. "Děkuji Gillette za vytvoření něčeho smysluplného, důležitého a skutečného. O tomhle se musí začít mluvit. Proč se vyrojilo tolik stížností, když to zobrazuje dobrou i špatnou stránku maskulinity?" ptá se další uživatel.

"Když budeme takto odpovědní, budeme tím odstraňovat ospravedlňování špatného chování a podporovat novou generaci, která pracuje na svém nejlepším já. Můžeme tím přispět k vytvoření pozitivní změny, jež bude v následujících letech hodně důležitá," citovala BBC prezidenta společnosti Garyho Coombeho.

Gillette spolupracuje s různými organizacemi, které ve své snaze bojují proti mužskému násilí a nevhodnému chování. Jedním z jeho partnerů je nezisková organizace Boys & Girls Clubs of America, která pomáhá mladým mužům a ženám rozvíjet a zlepšovat sociální a komunikační dovednosti. Firma rovněž ročně přispívá jedním milionem dolarů americkým charitám zaměřeným na podporu mužů.