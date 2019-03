Huawei vyrazila do protiútoku. V USA k němu využívá inzerci

Čínská telekomunikační společnost Huawei, kterou Spojené státy obviňují, že její produkty by mohl Peking využívat ke špionáži, vyrazila do protiútoku na stránkách tisku. V celostránkových inzerátech nabádá čtenáře, aby nevěřili všemu, co o ní slyší.

Největší světový výrobce telekomunikačních zařízení, který byl obviněn z bankovních podvodů souvisejících s americkými sankcemi proti Íránu, propaguje například své úsilí pomoci zemím postiženým katastrofami, jako je Chile a Indonésie. "Naše dveře jsou vždy otevřené, chceme, aby nás veřejnost lépe poznala," tvrdí reklama a konstatuje, že americká vláda "nás špatně pochopila". Reklama byla vytištěna v listech The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, USA Today a Los Angeles Times, uvedla firma.

Tento krok je součástí bezprecedentní mediální kampaně, která byla zahájena v lednu 25minutovým rozhovorem státní televize China Central Television (CCTV) se zakladatelem a generálním ředitelem podniku Žen Čeng-fejem. Brzy nato hovořil také v britské stanici BBC a americké CBS.