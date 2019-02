Šest stran nepřiznalo náklady za reklamu. Prověří je úřad

Šest převážně parlamentních stran podle analýzy dohledového úřadu zřejmě nepřiznalo všechny náklady za reklamu při kampani před sněmovními volbami v roce 2017. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí kvůli tomu ve druhé polovině února zahájí první terénní kontroly. V sídlech stran se zaměří hlavně na účetnictví. Informace Českého rozhlasu Radiožurnál zveřejnil server iRozhlas.cz.

"V případě šestice stran se ukázala potenciálně problematická oblast nákladů na reklamu. Ty zřejmě neodpovídají objemu, který strany vykázaly ve zprávách o financování kampaní," cituje Radiožurnál mluvčí úřadu Lindu Hrubešovou. Jde o pět sněmovních a jednu neparlamentní stranu či hnutí. Které strany bude kontrolovat, úřad nesdělil.

V posledních sněmovních volbách kandidovalo 31 uskupení. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí analyzoval výdaje na kampaň 14 z nich na základě dvou kritérií. Prvním bylo, že strana vykázala podíl placené reklamy v hodnotě větší než 1,5 procenta rozpočtu kampaně. Druhou podmínkou bylo, že strana dosáhla na státní příspěvek.

Kontroly úřad oznámí v předstihu, aby si strany mohly připravit potřebné dokumenty. Sídla stran pak navštíví tříčlenná kontrolní skupina, zaměří se hlavně na účetnictví, ale v úvahu připadají také smlouvy s dodavateli. Po skončení prověrky vydá úřad kontrolní protokol, který zašle k vyjádření dotčené straně. Ta může proti zjištěním podat námitku, uvedl Radiožurnál.

Strany musí podle zákona uvádět takzvaně obvyklou cenu za reklamu, i když ve skutečnosti zaplatily méně, například díky množstevním slevám. O platbách strany musí informovat kvůli limitu kampaně, který je u sněmovních voleb 90 milionů korun.

Smyslem je, aby byly kampaně transparentnější a férovější pro všechny kandidující subjekty. K devadesátimilionovému limitu se předloni nejvíc přiblížily ČSSD, ANO a ODS.

Pokud by některá strana horní hranici nákladů na kampaň překročila, hrozila by jí pokuta ve výši až 1,5násobku částky, o kterou limit přesáhla. Za nepravdivé údaje by jí mohl úřad uložit sankci až 300 tisíc korun.