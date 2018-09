Rozhlas přidá na mzdách 33 milionů ušetřených propouštěním

Český rozhlas v příštím roce přidá na mzdách 33 milionů korun. Jde o víc než polovinu z 63 milionů korun, které rozhlas ušetří letošním zrušením 116 pracovních míst. Přidáno by měli dostat všichni zaměstnanci s platem do 50 tisíc korun. Sdělil to mluvčí Jiří Hošna.

Podle Hošny dostane od ledna přidáno 90 procent ze 1400 zaměstnanců rozhlasu. "V další fázi bude chtít Český rozhlas zvýšit mzdy na pozicích, které jsou dlouhodobě podhodnocené či které je problém obsadit nebo na nich lidi dlouhodobě udržet, typicky například IT nebo nová média," dodal.

Snižování počtu pracovních míst skončí na konci roku, valná většina lidí ale odejde už ke konci září. Rozhlas propouští zaměstnance podle vedení kvůli ekonomickým úsporám, vytvoření prostoru pro valorizaci mezd, zvýšení efektivnosti práce a změně struktury zaměstnanců z hlediska jejich kvalifikačního složení.

Proti propouštění se postavily rozhlasové odbory, které otevřeným dopisem v červnu vyzvaly vedení, aby od kroku upustilo. Odboráři uvedli, že nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance podle nich nesou zodpovědnost představitelé managementů rozhlasu.

Osobní náklady Rozhlasu se pro letošek mají meziročně zvýšit o procento na 983 milionů korun. Veřejnoprávní firma má letos hospodařit s náklady a výnosy 2,253 miliardy korun. Vyrovnaný rozpočet je o 16,7 milionu korun vyšší než loni.

Hlavním příjmem Českého rozhlasu jsou koncesionářské poplatky. Letos zůstaly zachovány na 45 korun za přístroj a měsíc. Výběr koncesionářských poplatků by měl letos vzrůst o pět milionů korun na 2,075 miliardy korun.