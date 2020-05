Aréna Jaromíra Soukupa nejsledovanějším politickým pořadem večera

Aréna Jaromíra Soukupa, pořad z vlastní tvorby televize Barrandov, potvrdila svoji diváckou atraktivitu. Premiéra včerejšího dílu oslovila 230 tisíc diváků, a stala se tak nejsledovanějším politickodiskuzním pořadem večera.

TV Barrandov tak ve středu opět jednoznačně porazila souběžně vysílaný program na CNN Prima News i na veřejnoprávní ČT24.

Ve středu 13. května odvysílala TV Barrandov Arénu Jaromíra Soukupa. Výjimeční hosté a originální styl politické diskuze slavil úspěch se sledovaností 95 tisíc diváků. Její celkový zásah se vyšplhal na 230 tisíc diváků. Barrandovská Aréna Jaromíra Soukupa porazila souběžně běžící politickodiskuzní pořady 360 Pavlíny Wolfové na CNN Prima News i Události, komentáře na ČT24. A to i přes to, že průměr sledovanosti Arény byl ovlivněn vloženou reklamou. Zatímco TV Barrandov měla v době, kdy všechny tři pořady běžely proti sobě, podíl na sledovanosti 3,23 %, Prima CNN jen 0,24 % a ČT24 3,16 %.

Aréna Jaromíra Soukupa navazovala na další úspěšné pořady zpravodajského pásma TV Barrandov - MOJE ZPRÁVY moderované Jaromírem Soukupem a politickodiskuzní pořad Jaromír Soukup Live. Celé zpravodajské pásmo Barrandova pak v čase 19:25-22:30 oslovilo 385 000 diváků a také bylo lepší než konkurence - TV Barrandov dosáhla v této době podílu 2,43 procenta, CNN Prima News podílu 0,37 procenta a zpravodajská ČT24 podílu 2,03 procenta.

"Divácký úspěch našich politickodiskuzních formátů mě opravdu těší. Mohl bych tady mluvit o tom, že to potvrzuje sílu a význam naší stanice na televizním trhu, a byla by to pravda, ale pro mě to má i další význam, který je pro mě v tomto momentě stejně důležitý. A to fakt, že se nám daří našim divákům přinášet opravdu vyváženou sestavu hostů, v níž si každý najde svého favorita. Na rozdíl od jiných televizí dáváme prostor pro každý relevantní názorový proud a je vidět, že to oceňují i naši diváci. Za to jsem moc rád. Včerejší čísla sledovanosti jsou tedy pro mě jasným signálem, že práce, kterou děláme, má opravdu smysl," okomentoval výsledky generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.