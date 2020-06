CNN byla průkopníkem v oboru živého vysílání, nyní bojuje s konkurencí

CNN už 40 let nabízí svým divákům 24 hodin denně "pouze" zprávy. Takřka v přímém přenosu vysílala války, atentáty i pád berlínské zdi, byla u katastrofy raketoplánu Challenger, hovořila se Saddámem Husajnem v průběhu irácké invaze do Kuvajtu. Americká televizní stanice, která začala vysílat 1. června 1980, si ve zpravodajství vydobyla řadu prvenství, od konce 90. let CNN zápasí s trvalým poklesem sledovanosti oproti konkurenčním Fox News a MSNBC.

Soukromou televizní společnost Cable News Network (CNN) založil mediální magnát Ted Turner s více než dvacítkou společníků. Vysílání odstartoval rozhovor legendy americké žurnalistiky Daniela Schorra s prezidentem Jimmym Carterem. V době svého založení byla CNN prvním kanálem poskytujícím zpravodajství 24 hodin denně a první čistě zpravodajskou stanicí v USA. V pondělí v USA přijímá CNN asi 90 milionů domácností.

Celosvětově CNN vysílá přes mezinárodní zpravodajský kanál CNN International, dostupný takřka po celém světě prostřednictvím kabelového a nekódovaného satelitního vysílání pro přibližně dvě miliardy lidí ve více než 200 zemích. V závislosti na regionu a denní době se o program starají kromě centrály v Atlantě regionální centra se sídly v Londýně, Abú Zabí a Hongkongu. Některé pořady jsou vysílané v několika evropských jazycích. Po celém světě dnes pro CNN pracuje asi tři tisíce lidí.

Začátky vysílání dnešní zpravodajské ikony provázela všeobecná nedůvěra, nejistota i špatné technické vybavení. Přes obtížný start mělo nové zpravodajství štěstí na zlomové události, které posílily její sledovanost hned od počátku. Ať už se jednalo o obraz katastrofy raketoplánu Challenger, či černobylskou havárii, CNN se snažila být vždy první "u toho".

V přímém přenosu

Událostí, kterou se CNN nejvíce zapsala do povědomí diváků, byl konflikt v Perském zálivu v roce 1991. Válku v přímém přenosu divákům celého světa zprostředkovali z Bagdádu reportéři CNN Bernard Shaw, John Holliman a Peter Arnett. Diváci sledovali, jak bitevní letadla startují z letadlových lodí a jak jejich rakety zasahují irácké cíle. Za to, že "ovlivňuje dynamiku událostí a z diváků ve 150 zemích činí stálé očité svědky dějin", časopis Time vyhlásil zakladatele CNN Teda Turnera Mužem roku 1991. Turner společnost opustil v roce 2003.

Nárůst sledovanosti stanice ještě posílily některé pravidelné pořady, jejichž obliba rychle stoupala. Velké popularitě se těšil živě vysílaný debatní pořad moderátora Larryho Kinga, vysílaný na CNN v letech 1985-2010.

Od konce 90. let však CNN zápasí s trvalým poklesem sledovanosti oproti konkurenčním Fox News, kterou založil Turnerův rival Rupert Murdoch v roce 1996, a MSNBC založenou rovněž v roce 1996. Zatímco loni se v hlavním sledovacím čase dívalo na Fox News podle průzkumů Nielsen Ratings v průměru 2,5 milionu Američanů, u MSNBC to bylo 1,8 milionu a CNN sledoval necelý milion.

Televize CNN patří v USA k hlavním kritikům prezidenta Donalda Trumpa a vysloužila si za to několikrát prezidentské pokárání jako "nepřítel lidu" nebo zdroj falešných zpráv. V roce 2017 například trojice novinářů CNN podala výpověď poté, co stanice rozhodla stornovat jejich zprávu o vazbách jistého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa na ruský investiční fond. "Páni, CNN musela stáhnout velkou zprávu o Rusku a tři zaměstnanci museli odejít. A co ty další vymyšlené zprávy, jaké zveřejňují? Podvrhy!" napsal poté Trump na twitteru.

Televize CNN patří do skupiny Time Warner spadající pod telekomunikační společnost AT&T. Má několik sesterských organizací, počátkem tohoto měsíce televize Prima spustila zpravodajskou televizi CNN Prima News. Obdobně jako v ČR s Primou CNN spolupracuje s místními mediálními domy v Turecku (CNN Türk, od roku 1999), Chile (CNN Chile, 2008), Indonésii (CNN Indonesia, 2015), na Filipínách (CNN Philippines, 2015) nebo například v Albánii (A2, 2018).