Duel Jaromíra Soukupa s europoslankyní Kateřinou Konečnou

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.

A na jaká témata se mohou diváci těšit? Moderátor pořadu Jaromír Soukup si pro europoslankyni připravil řadu otázek týkajících se mimo jiné nedávného průzkumu, podle kterého by komunisté spadli pod pětiprocentní hranici a historicky poprvé by se nedostali do sněmovny.

