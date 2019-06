Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL s Tomiem Okamurou.

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. Ve speciálním dílu se pod palbou otázek ocitne předseda SPD Tomio Okamura.

Diskuzní pořad se tentokrát zaměří na mediální lynč, kterému předseda SPD čelí poté, co na svém facebookovém účtu zveřejnil fotografii redaktorky z Českého rozhlasu. Řeč bude také o Michalu Semínovi, kandidátovi SPD do rady ČTK. To vše a mnohem více se dozvíte v Duelu Jaromíra Soukupa SPECIÁL.

Dívejte se již dnes ve 20.35 na TV Barrandov.