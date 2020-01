Hamáček: Útok na Írán je trochu drahá kampaň

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal, zda ministr vnitra vládne tvrdou rukou. "Čas od času je potřeba udat směr, ale při práci s panem premiérem se mi vyplatilo spíše trpělivě argumentovat. Andrej Babiš spíše bouchá do stolu a není možné, abychom byli v tandemu dva takového ražení," reagoval.

Následně moderátor přešel k útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa na íránského generála Kásema Solejmáního. "Všichni víme, že Donald Trump dělá všechno optikou tamních voleb, ale útok na Írán je trochu drahá kampaň. Je to velmi nebezpečný precedens. Otázkou je, zda si může dovolit jeden stát popravovat představitele jiného státu," odpověděl Hamáček.

Soukup se pak zaměřil na domácí události a zeptal se svého hosta na případ Heleny Válkové, která kandidovala na funkci ombudsmanky. Ta napsala odborný článek společně s Josefem Urválkem. "Vytočila mě reakce paní Válkové, která tvrdí, že Urválka neznala. To není dobrá forma obhajoby. Všichni věděli, kdo to byl. Já jsem jí poradil, aby na tu funkci rezignovala a věnovala se práci v Poslanecké sněmovně. Myslím, že to bude mít ještě nějaký vývoj," řekl ministr a dodal, že Kateřina Valachová by na onu funkci odborně měla kompetence.

Investice do budoucna

V další části pořadu Soukup upozornil na údajnou nespokojenost českých občanů. Na základě posledního průzkumu je totiž téměř padesát procent občanů nespokojených s politickou situací. "Zaprvé to patří do naší národní povahy. Na lidi se také valí mnoho negativních zpráv, nejsem ani příznivce sociálních sítí. Potom se lidé bojí budoucnosti, což se odráží v indexu spokojenosti," řekl Hamáček.

"Naším úkolem je říkat lidem také pozitiva, ale asi je jednodušší kritizovat než chválit. Naše země je na tom skutečně nejlépe v historii, obecně se máme dobře. Je důležité je přesvědčit, že bude dobře také v budoucnu. Budeme umět řešit také klimatické změny," dodal.

Audit EK

Soukupa rovněž zajímal národní investiční plán. "Plán bych nepřeceňoval, je to soupis investic do budoucna. Myslím si, že je dobře, že to máme sepsané, ale musíme se dohodnout, z čeho to budeme financovat. A v jakém pořadí budeme investice realizovat. Je to takový dopis Ježíškovi. Budeme o tom muset ještě debatovat. Musíme ten plán pročesat," komentoval Hamáček.

V závěru pořadu došlo i na audit Evropské komise ohledně premiéra Andreje Babiše. "Proběhlo první kolo auditu, zareagovali jsme na to a uvidíme. Není možné, aby na tu chybu doplatil český daňový poplatník, musí to zaplatit ten, kdo ji způsobil. Ale to je už konec příběhu. Do té doby bude Česká republika argumentovat Evropské unii. Ve finále to asi rozhodne soud," uzavřel Hamáček.