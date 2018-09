INSTINKTY Jaromíra Soukupa o válečných veteránech

Jaké to je poslat své dítě do války? Proč příběhy hrdinů skoro vůbec nikdo nezná? Kam se vytratila národní hrdost, láska k vlasti a úcta k tradicím a morálním hodnotám? Dívejte se dnes ve 21:25 na nové Instinkty Jaromíra Soukupa! Tématem budou Váleční veteráni. Do pořadu přijdou i exkluzivní hosté - Ladislav Sornas (místopředseda Sdružení válečných veteránů ČR) a Jiřina Schamsová, maminka válečného veterána Regiho.