Jak je to s komunisty či očkováním? Souvislosti se dozvíte v Týdnu podle Jaromíra Soukupa

Sledujte již dnes další díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. Generální ředitel a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup bude opět nakládat a neušetří opravdu nikoho. Nenechte si ujít další premiérový díl již dnes večer ve 21.25 v televizi Barrandov.

V pátek večer odvysílá televize Barrandov další premiérový díl pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa. A už teď vám můžeme zaručit, že to zase bude stát za to. Kromě toho, že se moderátor Jaromír Soukup ohlédne s lehkou nadsázkou, humorem a důvtipem sobě vlastním za aktuálními událostmi uplynulého týdne, vezme si na paškál i komunistickou stranu Čech a Moravy, která po letech útrap a šikanování, po letech v opozici, po letech v politickém podzemí, vylézá na světlo. Co na tom, že jí voličská základna klesá? Co na tom, že dosáhla nejhoršího výsledku za poslední roky? Co na tom, že komunisti šli do vlády s výsostným kapitalistou, druhým nejbohatším Čechem Andrejem Babišem. Jaromír Soukup vám ukáže, proč jim nic z toho nevadí.

A v definici lidské absurdity budeme pokračovat i v druhé části pořadu. Asi jste si všimli, že se nám po Česku šíří nebezpečné spalničky. Podle posledních informací evidujeme okolo stovky zjištěných případů spalniček, přičemž nejhorší situace je v Praze, kde onemocnělo 70 lidí. Takže tu pomalu, ale jistě máme epidemii. Spalničky jsou vysoce infekční, jeden nemocný může nakazit dvanáct až dvacet osob ve svém okolí a podobným tempem se to může rychle šířit dál. A za všechno může ta očkovací hysterie. Nebo spíše neočkovací hysterie. Jaromír Soukup vám vysvětlí, proč bychom se měli začít strachovat a proč jsou spalničky nakažlivější než písničky od Chinasky.

Sledujte Týden podle Jaromíra Soukupa dnes ve 21.25 v TV Barrandov.