Jaromír Soukup bude zase nakládat! Neušetří Kalouska ani Junckera

Sledujte již dnes další díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. Generální ředitel a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup bude opět nákladat a neušetří opravdu nikoho. Nenechte si ujít další premiérový díl již dnes večer ve 21.25 v televizi Barrandov.

V pátek večer odvysílá televize Barrandov další premiérový díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. Už teď vám můžeme zaručit, že to zase bude stát za to. Kromě toho, že se Jaromír Soukup ohlédne s lehkou nadsázkou, humorem a důvtipem sobě vlastním za aktuálními událostmi uplynulého týdne, vezme si na paškál i našeho nejneoblíbenějšího politika Miroslava Kalouska, což je člověk, který byl snad u všech průšvihů za posledních dvacet let, ale nikdo mu nic nedokázal a ty padáky taky nesouhlasí.

V bizarnosti budeme pokračovat i v druhé části pořadu, ve které se Jaromír Soukup strefí do Evropské unie. Tato totálně stabilizovaná instituce bez jakýchkoliv problémů se nám totiž rozhodla zakázat další věc. Vatové tyčinky do uší, které používá už asi osmnáctá generace Čechů, končí. Jsou totiž z plastu. A plast znečišťuje oceány. Evropská unie v čele s všemi známým poživatelem neskutečného množství koňaku Jeanem Claudem Junckerem zjistila, že vatové tyčinky do uší jsou v podstatě největším ekologickým problémem dneška. A co na to všechno Mirda Kalousek?

Sledujte Týden podle Jaromíra Soukupa dnes ve 21.25 v TV Barrandov a dozvíte se víc.