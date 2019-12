Jaromír Soukup reaguje na pozastavení činnosti Listu JS.

Generální ředitel třetí největší soukromé televizní skupiny v ČR - TV Barrandov - a předseda představenstva mediálního domu EMPRESA MEDIA Jaromír Soukup reaguje na rozhodnutí vlády předložit Nejvyššímu správnímu soudu podnět k pozastavení hnutí List Jaromíra Soukupa, které bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno letos v březnu.

Hnutí List Jaromíra Soukupa vzniklo na jaře 2019 v reakci na silnou poptávku ze strany diváků a fanoušků, kteří chtěli názory populárního moderátora posunout dále do veřejného prostoru. V návaznosti na toto přání svolil Jaromír Soukup ke vzniku tohoto hnutí a stal se jeho hlavní tváří. Nicméně v současné době má ředitel TV Barrandov jiné priority, které mu neumožňují věnovat projektu dostatek času, který by si zasloužil.

"Jsem plně srozuměn s rozhodnutím vlády, která plánuje předložit Nejvyššímu správnímu soudu podnět k pozastavení hnutí List Jaromíra Soukupa. V žádném případě není tento projekt mrtvý. Nyní čekáme na osobnosti, které se projektu chopí a budou ho chtít rozvíjet. Vzhledem k tomu, že já pracuji v televizi, nemohu být předsedou tohoto hnutí. A i když může stát na hodnotách, které reprezentuji, tak se vzhledem k střetu zájmů angažovat nemohu. Pevně ale věřím, že vás hnutí ještě překvapí. Nyní ale musíme respektovat rozhodnutí ministerstva vnitra," uvedl k pozastavení činnosti hnutí Jaromír Soukup.

Hnutí List Jaromíra Soukupa bylo od začátku iniciováno myšlenkami Jaromíra Soukupa. Podle něj ale žádná politická strana či hnutí nemůže být řízena jako firma. Ve straně či hnutí musí fungovat demokracie. "Nechci být skrytým hybatelem ani majitelem. Je to otevřená instituce, která musí vzniknout zespodu, od členské základny. Tento politický prostor budou tvořit jiné osobnosti a já do toho nebudu vstupovat. A ani to nebudu žádným způsobem regulovat," uzavřel Jaromír Soukup.