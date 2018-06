Jaromír Soukup si vzal na paškál Pocheho, Babiše i Kaldu!

Sledujte již dnes další díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. Generální ředitel a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup bude opět nákladat a neušetří opravdu nikoho. Nenechte si ujít další premiérový díl již dnes večer ve 21.25 v televizi Barrandov.

V pátek večer odvysílá televize Barrandov další premiérový díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUP. Už teď vám můžeme zaručit, že to zase bude stát za to. Hned v úvodu si generální ředitel Jaromír Soukup vezme na paškál svého největšího fanouška. Muže, který nikdy nic neukradl, a přesto ho všichni zlí lidé označují za zloděje. A i když dlouhá léta tahá za kratší konec, vždycky to nějak uplichtí. Řeč je samozřejmě o Miroslavu Kalouskovi.

V bizarnosti budeme pokračovat i v druhé části pořadu, ve které Jaromír Soukup divákům představí Miroslava Pocheho, dlouholetého šíbra pražské ČSSD, který přebral lobbistickou agendu po nesmrtelném kumštýři politického zákulisí Karlovi Březinovi.

Jenže jen co si ČSSD o víkendu v obrovsky sledovaném referendu odhlasovala, že půjde do vlády s Andrejem Babišem, dostala od svého budoucího koaličního partnera slušnou ránu pod pás. Andrej Babiš se totiž postavil proti zmiňovanému Miroslavu Pochemu, kterého ČSSD navrhuje na post ministra zahraničí. Proti Pochemu jsou i komunisté a prezident Miloš Zeman, tedy všichni kámoši v boji za premiérský sen Andreje Babiše. A protože Babiš moc dobře vidí, že je Poche nehratelný, ihned po schválení vlády ČSSD referendem řekl něco ve smyslu: "Za referendum díky, teď vyndejte Pocheho a jdem na to." A co na to ČSSD?

Týden podle Jaromíra Soukupa ve 21.25 v TV Barrandov