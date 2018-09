Již dnes nový barrandovský pořad - Takhle tu žijeme

Nenechte si ujít nový pořad televize Barrandov - Takhle tu žijeme, kde se budou oblíbení moderátoři Jaromír Soukup a Honza Musil zabývat tím, co všechno mohou způsobit dluhy. Zabavený majetek, zablokované bankovní účty, nečekané návštěvy exekutorů. To není noční můra, ale běžný život tisíců lidí v exekuci. Každou hodinu totiž přibude sedmdesát pět nových případů a každý desátý Čech čelí exekuci. Do finančních potíží se může dostat opravdu kdokoli a ne vždy je cesta ven jednoduchá.

Televize Barrandov v čele s Jaromírem Soukupem vám ale poradí, jak se bránit a hlavně, jak tomu předcházet. "Chodí k nám do televize od diváků Nebezpečných vztahů mnoho dopisů s prosbou o rady v různých těžkých životních situacích, a protože se problémy často týkaly finančních problémů a exekucí, rozhodl jsem se tedy udělat pořad, který nepomůže jen jednomu hostovi, ale nějaké poučení si z něj vezmou všichni u televizních obrazovek," okomentoval nový pořad Jaromír Soukup.

A jak se na to dívá druhý z moderátorů? "Jsem za tento formát moc rád, protože v něm vidím velký smysl. Vycházíme z podstaty Nebezpečných vztahů, ale jdeme v něm mnohem více do hloubky. Nebudeme řešit nevěry a problematické rodinné vztahy, ale existenční problémy obyčejných lidí, kteří se dostali do bezvýchodné situace. Jezdíme za nimi výhradně do jejich domovů, protože jsou to příběhy natolik choulostivé, že se v domácím prostředí cítí jistěji. Možná se nabízí otázka, proč je neřešíme v klasických Nebezpečných vztazích, důvod je prostý: jsou to natolik specifické příběhy, které vyžadují konkrétní zásah, konkrétní odbornou radu a takovou jim já neumím poskytnout. Proto jsem za tuhle spolupráci s Jaromírem Soukupem moc rád," uzavřel Honza Musil.

Sledujte příběhy opravdových lidí, kterým exekuce změnila život od úterý 25. září - ve 20.20 na TV Barrandov.