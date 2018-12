Jolanda věštila Jaromíru Soukupovi budoucnost. Co se dozvěděla?

Známá věštkyně Jolanda dokonce četla Jaromíru Soukupovi z ruky. Co se dozvěděla a co ho čeká v roce 2019? Odpověď se dozvíte ve 21.30, kdy na televizi Barrandov začíná nový díl pořadu Jaromír Soukup LIVE.

Jak vypadaly začátky věštění a esoteriky u nás? Jak vidí věštci a věštkyně budoucnost ČR? Sledujte dnes od 21.30 Jaromír Soukup LIVE na téma Věštkyně a věštci s těmito hosty - Jolandou (známá kartářka a věštkyně), Vlastíkem Plamínkem (profesionální numerolog a věštec), Dagmar Kludskou (kartářka slavných ze známé cirkusové rodiny), Stanleym Bradleym (vizionář a věštecké eso u nás) a Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou (numeroložka, věštkyně).

Od pradávna lidé toužili znát, co je čeká a nemine, a používali různé způsoby k tomu, aby se dozvěděli něco ze své budoucnosti. A pak tady byli zase jiní, kteří byli obdařeni uměním vidět do budoucnosti a nabízeli své věštecké schopnosti těm, kteří toužili poznat svůj osud.

Dnešní díl Jaromír Soukup LIVE bude stát rozhodně za to. Takže pokud chcete znát svou budoucnost a co vás čeká v příštím roce, rozhodně si to nenechte ujít. Jaromír Soukup si pozval do studia nejznámější české veštce a věštitelky, kteří by nám měli být schopni na všechny tyto otázky odpovědět.