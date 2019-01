Komik kritizoval Saúdskou Arábii, Netflix díl stáhl z nabídky

Americká internetová televize Netflix stáhla ze své nabídky v Saúdské Arábii jeden díl seriálu Patriot Act s komikem Hasanem Minhajem. Podle médií tak vyhověla stížnosti saúdskoarabských úřadů. V odstraněné epizodě je kritika Saúdské Arábie za vraždu novináře Džamála Chášukdžího.

Obsahem oficiální stížnosti saúdskoarabské komise pro komunikace a informační technologie je údajné porušení kybernetického zákona. Netflix si za svůj krok ihned vysloužil kritiku, zejména od organizací na ochranu lidských práv.

Netflix potvrdil, že epizoda není v nabídce od minulého týdne. "Podporujeme uměleckou svobodu na celém světě. Tuto epizodu jsme v Saúdské Arábii stáhli na základě odůvodněného právního požadavku," stojí v prohlášení Netflixu, z něhož cituje list Financial Times.

Vraždou novináře princ odhalil svou podstatu

V seriálu vystupuje americký herec Hasan Minhaj a v dané epizodě, zveřejněné 28. října, říká, že je vhodný čas přehodnotit vztahy se Saúdskou Arábií. "A myslím to jako muslim a jako Američan," dodává. Království kritizuje i za vedení války v Jemenu a Saúdskou Arábii označuje za autokratický režim.

Komik Minhaj v epizodě také říká, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán byl až do zabití Chášukdžího považován v arabském světě za reformátora. "Odhalení Chášukdžího smrti ale tento obraz narušily," dodává. Chášukdží byl zavražděn loni na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Saúdská Arábie z vraždy obvinila 11 lidí, odmítá však obvinění, že vraždu nařídil právě korunní princ Muhammad bin Salmán.

V asi osmnáctiminutovém monologu Minhaj rovněž zmiňuje vládnoucí rodinu Saúdů a jejich obrovské bohatství. "Saúdská Arábie je bláznivá. Jedna obrovská rodina kontroluje vše," říká.

Kontroverzní díl:

Netflix se podílí na útlaku svobody slova

Chášukdží žil poslední rok života v USA a psal pro list The Washington Post. Komentátorka tohoto listu Karen Attiahová označila rozhodnutí Netflixu za skandální. "Hasan Minhaj v Patriot Act působil jako důrazný, čestný a zábavný hlas vzdorující Saúdské Arábii a Muhammadovi bin Salmánovi po Chášukdžího vraždě. Poukázal také na Jemen. Je skandální, že Netflix stáhl jednu z epizod, v níž je kritika Saúdské Arábie," napsala Attiahová na twitteru.

Podle mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) je cenzura Netflixu v Saúdské Arábii "dalším důkazem vytrvalého zásahu do svobody slova". Tím, že vyhověl požadavkům saúdskoarabských úřadů, Netflix podle AI de facto podpořil kroky Rijádu, který popírá právo na svobodný přístup k informacím.

Chášukdží do svého odjezdu ze Saúdské Arábie působil jako poradce královské rodiny. Na žebříčku posuzujícím svobodu tisku řadí organizace Novináři bez hranic Saúdskou Arábii na 169. místo z celkových 180 zemí.

Hasan #Minhaj also delved into how Trump got around the Muslim travel ban based on form, not substance (4/5) pic.twitter.com/pLGtCHbYRr