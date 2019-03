MOJE ZPRÁVY dnes s Tomiem Okamurou z SPD.

Nenechte si ujít dnešní MOJE ZPRÁVY, kde bude hostem a hlavně komentátorem aktuálního dění místopředseda poslanecké sněmovny a lídr SPD - Tomio Okamura. Sledujte dnes od 20.05 na TV Barrandov.

A na jaká témata se můžete v televizi těšit? Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby policie měla možnost někoho odposlouchávat, sledovat nebo u něj provést domovní prohlídku, a to kompletně bez vědomí soudců nebo státního zástupce. Podle policie je totiž problém podobné povolení získat a prý to také trvá dlouho. Co si o tom myslí Jaromír Soukup? Dozvíte se večer!

"Boj za rodičovský příspěvek nekončí, dál budu hledat peníze!" Tak tuhle větu musela včera pověsit na svůj facebook ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD. Reagovala tak na velkou kritiku od lidí, především matek, za to, že jim slibovala něco, co neumí zařídit.

Když je někdo odkázaný na vozík, tak celkem logicky touží po světě bez bariér. Čas od času se politici snaží vozíčkářům život usnadnit. Jako třeba na Ústecku, kde se jistý politik za ČSSD rozhodl pomáhat bez ohledu na to, zda to někomu pomůže, nebo ne. A jak vypadá taková politická pomoc? Udělá se pro ně speciální web. Více uslyšíte v relaci MOJE ZPRÁVY.

