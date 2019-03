MOJE ZPRÁVY s ministryní financí Alenou Schillerovou.

Nenechte si ujít dnešní MOJE ZPRÁVY s moderátorem Jaromírem Soukupem. Tentokrát si do studia pozval ministryni financí Alenu Schillerovou. MOJE ZPRÁVY sledujte už dnes večer ve 20.05 na TV Barrandov.

Účast významné političky samozřejmě předznamenává, o čem se bude hovořit. Jaromír Soukup tentokrát divákům přiblíží problematiku financování státu. Na přetřes přijde například zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc od ledna 2020. Kdo je podle populárního moderátora v případě této změny hlavním nemehlem? Dozvíte se to už večer.

To ale není vše. Češi jsou se stavem demokracie v Česku spokojení nejvíce od roku 2004. Tvrdí to alespoň nová data společnosti CVVM. Jenže to stejně není pro politiky důvodem k radosti. Více než tři čtvrtiny občanů mají totiž podle stejného výzkumu pocit, že se o jejich názory většina politické elity nezajímá. I na toto téma bude moderátor s ministryní hovořit.

Své si z úst ředitele TV Barrandov vyslechnou i Piráti nebo předseda ODS Petr Fiala, který se najednou po dlouhé době z role unylého univerzitního profesora snaží působit jako rázný lídr. Spíše je to ale takový anděl s ďáblem v těle...

