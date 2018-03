Nevzdělaná telátka! Jaromír Soukup naložil papalášům z České televize.

Generální ředitel TV Barrandov se ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa již potřetí věnoval hospodaření České televize. Instituce hospodaří s více jak sedmi miliardami korun. Financování má ale netransparentní a její zaměstnanci se chovají jako nevzdělaná telátka, má jasno populární moderátor.

Kauzy Jaromíra Soukupa jsou jediný pořad v Česku, u kterého se můžete spolehnout, že bude vždy na vaší straně. "Jde o unikátní relaci, při níž se nebojím pojmenovávat věci, tak jak jsou," uvedl moderátor Jaromír Soukup hned v úvodu pořadu. A že nejde o plané řeči, dokázal hned vzápětí. Na konkrétních příkladech ilustroval, za co veřejnoprávní televize utrácí horentní sumy. Peníze nás všech, protože každá domácnost s televizním přijímačem musí povinně posílat na účet České televize 135 korun měsíčně.

Pomýlení zaměstnanci

Velká část peněz míří do nenasytných úst pravděpodobně ne příliš inteligentních zaměstnanců. Tak třeba moderátor ČT David Borek před nedávnem současnost označil za druhou republiku. "Asi je mu úplně jedno, že všichni, ale úplně všichni historici jsou přesvědčení o tom, že druhá republika byla v letech 1938 až 1939," kontroval Soukup.

Dalším příkladem může být šéfreportér Marek Wollner, který sám sebe stylizuje do podoby ochránce demokracie a svobodné žurnalistiky. Tento "bijec proti nepravostem" ale neprotestuje proti tomu, že jeho domovská ČT nemá transparentní hospodaření. A že ačkoli sám s vervou odhaluje platy veřejně činných osob, jeho příjem zůstává veřejnosti utajen.

"Jsou to prostě jen nevzdělaná telátka, která si myslí, že mohou vše! Pane Wollnere, jste směšný a vaše protikorupční tažení je dobré, jen se jaksi nesmí týkat vás, že?" nepárá se s tím ředitel televize Barrandov. Mimochodem, soukromá televize nezná luxus koncesionářských poplatků. Na svůj provoz i tvorbu si musí vydělat sama svou aktivitou a umem.

Boj proti korupci

Začerněné smlouvy, uzavírání se do luxusní kanceláře. Více věcí jsme se za roky ve funkci od šéfa ČT Dvořáka nedočkali. Televize se stala možnou líhní korupce.

"A právě proto, že nechceme korupci, tak tu máme přísný zákon o zadávání veřejných zakázek. Právě on je mimo jiné garantem toho, že tu bude alespoň nějak zajištěno, že nemohou být veřejné peníze vyhazované z okna. A Česká televize? U filmů a seriálů zákon o zadávání veřejných zakázek většinou obejde s tím, že pro ni platí výjimka, protože nákup a výroba seriálů od externích dodavatelů, tedy různých producentů, je jedinečné autorské dílo a zákon na ně neplatí!" Podle Jaromíra Soukupa tak veřejnost nemá žádnou kontrolu nad tím, jestli by se to dílo dalo vyrobit levněji. Mizí snad peníze koncesionářů - tedy nás všech - v kapsách gaunerů?

Jenže na tuto podstatnou otázku se možná odpověď nikdy nedozvíme. Česká televize pozvala do diskuze Jaromíra Soukupa. Na půdě Kavčích hor a s pomocí servilního moderátora Tomáše Drahoňovského se mu chtěl postavit přímo Petr Dvořák. Veřejnoprávní televize ale neodtajnila klíčové smlouvy, neodpověděla na žádnou ze zásadních otázek, které majitel TV Barrandov ve svých předchozích pořadech položil. O čem se tedy bavit?

"Opakovaně říkám, do diskuze půjdu rád. Ale ať už proboha zveřejní ty smlouvy, což je věc, kterou běžně dělá každá veřejná instituce. A až to bude, tak já přijdu, a to nadšeně, protože to bude legrace. Já se těším na to, až dáme na stůl všechny ty smlouvy producentů a aktivistů, kteří například na Českých lvech hulákali o demokracii. To by byla bžunda. Já myslím, že takovou debatu by ocenil každý z nás, kdo platí 135 korun měsíčně," má jasno Soukup.

Není vám lhostejné, jak Česká televize hospodaří? Nedejte se! "Podle mého je to nezbytné. A prosím vás, zapojte se. Napište na mail radact@ceskatelevize.cz mail a podpořte mě. Napište tam jen jednu větu: 'Začněte řešit financování České televize.' Pojďte do toho!" vyzývá občany, kteří volají po spravedlnosti, Soukup.

